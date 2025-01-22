E-Ticaret Araçları - En Popüler Uygulamalar - Rusya

VOC.ai

voc.ai

VOC AI, iş operasyonlarını ve müşteri ilişkilerini optimize etmeyi amaçlayan, yapay zeka odaklı bir müşteri hizmetleri platformudur. Müşteri sorularına kesin yanıtlar sağlamak ve yanıltıcı yanıtları önlemek için işletmeye özel veriler üzerinde eğitilmiş, OpenAI tarafından desteklenen bir yapay zeka botu olan 'Müşteri Hizmetleri için Yapay Zeka Temsilcisi' içerir. Bir diğer önemli özellik ise Amazon satıcılarına müşterilerinin ihtiyaçlarını ve tercihlerini anlamaları için VOC Analizi sağlayan ve böylece daha iyi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine yardımcı olan 'VOC'dir. Platform ayrıca Amazon ve Shopify incelemelerinin indirilmesine ve analiz edilmesine yardımcı olan 'Chrome Uzantısı' gibi yardımcı programları da içerir. VOC AI ayrıca müşterilerin duygu ve tercihlerini anlamak için duygu analizi ve müşteri analitiği gibi hizmetler sunarak işletmelerin ürün ve hizmetlerini geliştirmelerine olanak tanıyor. Pazar rakiplerini anlamak için rekabet analizi sağlar ve Amazon FBA ürün seçimine yardımcı olmak için ürün araştırma araçlarını kullanır. Platform aynı zamanda pazar eğilimlerini ve kamuoyunun duyarlılığını anlamak için Amazon, TikTok, Facebook, YouTube ve Instagram gibi platformlarda inceleme analizi ve sosyal dinleme gibi özellikleri de içeriyor. Diğer özellikler arasında ChatGPT alternatifleri, TikTok ve Instagram hashtag oluşturucuları ve ChatGPT tarafından desteklenen akıllı bir yapay zeka tercümanı gibi çeşitli ücretsiz yapay zeka araçları yer alıyor. VOC AI aynı zamanda içgörülerin, stratejilerin ve en iyi uygulamaların paylaşıldığı özel bir bloga sahip bir kaynak merkezi olarak da hizmet veriyor.