Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
E-Ticaret Araçları - En Popüler Uygulamalar - Saint Pierre ve Miquelon
E-ticaret araçları, e-ticaret web sitelerinin işlevselliğini artırmak için gereklidir. Bu araçlar, ERP sistemleriyle entegrasyon, muhasebe görevlerinin otomasyonu, müşteri verilerinin toplanması ve terkedilen alışveriş sepetlerinin kurtarılması gibi bir dizi özellik sunar. Bir işletmenin halihazırda yerleşik bir e-ticaret platformu varsa veya müşteri hizmetleri gibi belirli konulara odaklanmak istiyorsa, e-ticaret araçları süreçleri kolaylaştırmak ve üretkenliği artırmak için kullanışlıdır. Pazarlama taktiklerini geliştirmede, müşteri dönüşüm oranlarını iyileştirmede, artan talebi ve şirket büyümesini karşılamak için ölçeklendirmede ve sürekli müşterileri beslemede çok önemli bir rol oynarlar. İşletmeler, e-ticaret araçlarını kullanarak mevcut e-ticaret platformlarındaki operasyonları, iletişimi ve dönüşüm stratejilerini geliştirebilirler.
Yeni Uygulama Gönder
biznessmaker
biznessmaker.com
Biznessmaker, şirketiniz için hepsi bir arada bir çözümdür. Satış: E-kitap, video efektleri ve müzik gibi yazılım veya dijital indirmeleri satmanızı kolaylaştırıyoruz. Abonelikler: Abonelik işinde başarı için SaaS abonelik faturalandırma platformu. Faturalama ve Faturalama: Faturanızı yönetin ve yazın. Faturalarınızın online ödenmesini sağlayın. biznessmaker ayrıca kendi fatura düzenlerinizi oluşturmanız için entegre bir pdf tasarımcısına sahiptir. Rezervasyon sistemi: Basit rezervasyon sistemi ile ürünlerinizi anında kiralayabilirsiniz. CRM: Müşterinizi tanıyın, müşterilerinizi tek yazılımdan ve tek yerden yönetin: biznessmaker. Zaman Takibi: Çalışanlarınızın zamanlarını takip etmesine ve kayıtlı zaman girişlerinden müşteriniz için fatura oluşturmasına izin verin.
Spoki
spoki.it
Spoki, işletmelere e-ticaret, pazarlama araçları, CRM, ERP ve özelleştirilmiş yazılımlarla entegre olacak çözümler sunmak için WhatsApp'ı bir iletişim kanalı olarak kullanan, etkileşimli bir platformdur. Spoki, anlık ve sesli mesajlaşmanın gücünden yararlanarak satış stratejilerini bir üst seviyeye taşıyor ve kullanıcıya tüm müşteri yolculuğu boyunca eşlik ediyor: pazarlama, satış, müşteri desteği. Konuşmaya dayalı pazarlamanın öncüleri olarak hedefimiz, WhatsApp gibi yenilikçi kanallardan yararlanarak şirketlerin müşterileriyle iletişim kurma biçiminde devrim yaratmak, şirketler için daha iyi KPI'lar ve performans sağlamaktır. Spoki sayesinde işletmeler, müşterileri ile değerli ilişkiler ve daha doğrudan ve kişisel bağlantılar oluşturabilir. son müşteriler.
Amz Online Arbitrage
amzonlinearbitrage.com
Amz Çevrimiçi Arbitraj, Amazon'daki Çevrimiçi Arbitraj İş Modelini keşfetmek isteyen Amazon Satıcıları için Tek Durak Mağazasıdır. ÜCRETSİZ Yazılımımız Satıcılara Günlük Karlı Ürünler Listesini sağlar
LiveRecover
liverecover.com
Müşterilerinize gerçek zamanlı mesaj göndererek alışveriş sepetlerini satışa dönüştürün. LiveRecover, e-Ticaret mağazalarının terk edilmiş sepetleri kısa mesaj yoluyla kurtarmasına yardımcı olur. Terk edilmiş alışveriş sepetlerini kurtarmanıza yardımcı olmayı vaat eden çok sayıda Shopify uygulaması var. Bu uygulamaları kullanmak için aylık bir ücret ödeyeceksiniz ve onlar da müşterilerinize e-posta göndererek çalışmaya başlayacaklar.
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget, müşteri etkileşiminizi artırmanıza ve kutudan çıktığı anda kullanabileceğiniz temel araçları kullanarak tutarlı müşteri yolculukları oluşturmanıza olanak tanıyan ücretsiz bir web sitesi widget eklentisidir: - Müşterilerinize size gönderilecek bir mesaj bırakma seçeneği sunan Kişi Kartı. doğrudan e-postanıza gönderildi; - Sık sorulan soruların tümüne anında yanıtlar sağlayan SSS modülü; - En son fırsatlarınızın veya sıcak indirimlerinizin tümünü gösteren Ürün Kartları. Yukarıdaki özelliklerin tümü ücretsiz olarak mevcuttur ve yapay zeka ile geliştirilmiş ürün ekleme ve yapılandırma sayesinde, normalde e-ticaret yazılımını yapılandırmak için harcayacağınız zamandan ve emekten tasarruf edebilirsiniz. Daha sonra müşteri hizmetlerinizi geliştirmeye ve daha fazla satış gerçekleştirmeye odaklanmak için kullanabileceğiniz zaman.
Aframark
aframark.com
Biz, web sitelerindeki ürün sorularını ve yanıtlarını toplayan ve görüntüleyen bulut tabanlı bir platform olan Aframark'ız. Soru-Cevap hizmetlerini gerçek zamanlı olarak yayınlayan ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin satış dönüşümlerini iyileştirmesine olanak tanıyan tek çözüm sağlayıcısıyız. MÜŞTERİLERİNİZ İÇİN Müşterilerinize perakendecilerden ve diğer alıcılardan yanıt alma ve hatta kendilerine ait yeni sorular gönderme kolaylığı sağlayın. Birleştirilmiş ürün soruları havuzu, uygun yanıtları daha hızlı alma hızını artırır. Bu, müşterilerinizin daha hızlı satın alma kararı almasına yardımcı olur, bu da sizin için satışların artması anlamına gelir! TOPLULUĞUNUZ İÇİN Birlikte harika bir şeye dönüşün! Yazılımımız, topluluğunuz için hepinizin birlikte çalışabileceği ve büyüyebileceği işbirliğine dayalı bir ortam yaratır. Siz, ilgili perakendecileriniz ve müşterileriniz, birleştirilmiş yanıt havuzundan hepiniz yararlanabilirsiniz. Platformumuz her şeyi gerçek zamanlı olarak senkronize eder; böylece herhangi bir şeyin güncellenmesi için herhangi bir kesinti yaşanmaz.
Chosify
chosify.com
Chosify olarak e-ticaret markalarının en iyi müşteri deneyimini elde etmelerine yardımcı oluyoruz. Müşterilerinin bir dizi benzer ürün arasından seçim yapmak zorunda kaldıklarında karşılaştıkları zor kararları çözmelerine yardımcı oluyoruz. Chosify, rehberli bir satış çözümüyle soruları ürünlere bağlar ve iyi tasarlanmış bir müşteri yolculuğunda yanıtlara ve müşteri ihtiyaçlarına göre en iyi önerileri sunar. Chosify, pazarlama ekiplerinin zor ürünlerin seçimini kolaylaştırmak için kullanabileceği kolay bir SAAS çözümüdür. Akışlarımızı birden fazla web mağazasında uyguladıktan sonra %30'dan fazla dönüşüm artışı elde ettik. Aracımızla tüketicilerin hayatını kolaylaştırıp onları yapmaları gereken seçimler konusunda rahatlatıyor, aynı zamanda zor seçimlerin daha az zaman almasını sağlıyoruz. Chosify, 2022'nin başında kurulmuş Hollanda merkezli bir girişimdir. Yakın gelecekte dünyanın önde gelen makine öğrenimi tabanlı seçim yapma algoritması olmayı hedefliyoruz.
Malomo
gomalomo.com
Her gönderide markanızı oluşturun. Sürekli müşterileri teşvik eden, WISMO biletlerini azaltan ve size taşıyıcı bilgileri sağlayan markalı sipariş takibi.
Reusely
reusely.com
Müşterilerinize geri satın alma teklifleri sunmanın zahmetsiz bir yoluna mı ihtiyacınız var? Kendi geri satın alma widget'ınızı birkaç dakika içinde web sitenize dağıtın ve posta yoluyla ve mağazadan geri satın almaları bugün almaya başlayın! Geri alımlarınızı bir e-tabloyla fiyatlandırmayı unutun, geri satın alma fiyatlandırmanızı toptancılarla senkronize edin ve satın aldığınız her cihaz için bir kar marjı belirleyin. Fiyatlandırma kaynağınız fiyatlarını güncellediğinde fiyatlar anında güncellenir.
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in, çeşitli kategorilerde geniş bir ürün yelpazesi sunan bir e-ticaret platformudur. Kullanıcı dostu arayüzü ve sezgisel navigasyonuyla Shoopy.in, alışveriş yapanlara rahat ve kusursuz bir çevrimiçi alışveriş deneyimi sunuyor. Temel Özellikler: Kapsamlı Ürün Yelpazesi: Shoopy.in elektronik, moda, ev eşyaları, güzellik ürünleri ve daha fazlasını içeren çok çeşitli ürünler sunar. Kullanıcı Dostu Arayüz: Web sitesi, kullanıcıların öğelere göz atmasını, aramasını ve satın almasını kolaylaştıran temiz ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Güvenli Ödeme Süreci: Shoopy.in, güvenli bir ödeme süreci sunarak kullanıcıların güvenle ve gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarına olanak tanır. Kişiselleştirilmiş Öneriler: Platform, kullanıcı tercihlerine ve gezinme geçmişine dayalı olarak kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunarak alışveriş deneyimini geliştirir. Duyarlı Tasarım: Shoopy.in, masaüstü bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar da dahil olmak üzere çeşitli cihazlar için optimize edilerek farklı ekran boyutlarında kusursuz bir deneyim sağlar. Dikkate Değer Hususlar: Promosyonlar ve İndirimler: Shoopy.in, müşterileri çekmek ve satın almaları teşvik etmek için sıklıkla promosyonlar, indirimler ve özel fırsatlar sunar. Müşteri İncelemeleri ve Puanları: Kullanıcılar, diğer müşterilerin ürün incelemelerine ve puanlarına erişerek bilinçli satın alma kararları vermelerine yardımcı olabilir. Hızlı ve Güvenilir Teslimat: Shoopy.in hızlı ve güvenilir teslimat hizmetleri sunarak siparişlerin müşterilere zamanında teslim edilmesini sağlar.
Fusionmetrics
fusionmetrics.io
Shopify uygulama operatörleri için Abonelik ve Dönüşüm Analizi. - Shopify uygulamaları için endüstri standardı abonelik ve gelir analitiği - Shopify uygulama mağazasında Google Analytics'e dayalı kurulum ve gelir ilişkilendirme - Shopify uygulama mağazasında tam huniler arası izlemeyle dönüşüm analitiği
Blutag
blu.ai
Blutag, perakende şirketlerinin müşterilerine sesli uygulamaları kodlamaya gerek kalmadan yalnızca birkaç basit adımda sunmalarına olanak tanıyan anahtar teslimi bir SaaS çözümüdür. Blutag, mağazanız için ses tabanlı bir deneyim sağlar. Müşterilerinizi memnun edin ve müşteri etkileşimini artırın.
Brandboom
brandboom.com
Brandboom, geleneksel B2B ticaret ve toptan satış pazarlarını yeniden şekillendirdi ve zahmetsiz bulut tabanlı satır sayfaları, sipariş ve faturalandırma araçları ve endüstri standardı Brandboom Link ile yenilikler yapmaya devam ediyor. Connect Marketplace, markalar ve perakendeciler için en iyi alıcı eşleşmelerini bulmak amacıyla yapay zekayı kullanarak toptan pazarlamada da devrim yarattı. Flowfy ile nakliye ve finansal hizmetlerin sunulmasıyla Brandboom, işinizi büyütmek ve geliştirmek için eksiksiz bir B2B çözümüdür.
EasyChannel
easychannel.com
Tüm çok kanallı satış ihtiyaçlarınız için güçlü, hepsi bir arada bir çözüm mü istiyorsunuz? O halde EasyChannel'la tanışın! EasyChannel, satış kanallarınızı entegre ederek ve çok kanallı iş akışlarınızı, ürün yönetiminizi ve müşteri hizmetlerinizi kullanıcı dostu tek bir platformda birleştirerek tüm e-ticaret satış ihtiyaçlarınızı tek bir yere getiren güçlü bir platformdur. eBay, Amazon, Walmart, Etsy, Shopify, WooCommerce, Facebook ve daha fazlası gibi en çok satan platformlarla kolayca entegre olun ve listelemelerinizi, ürünlerinizi, satışlarınızı ve müşteri desteğinizi doğrudan EasyChannel aracılığıyla yönetin. Özelleştirilebilir otomasyonlar çapraz listeleme ve envanter senkronizasyonunu kolaylaştırırken, sipariş yönetimi ve sipariş karşılama araçları da çok kanallı iş akışlarınızı kolaylaştırmanıza yardımcı olur. İşletmenizi bir sonraki aşamaya taşımaya hazır mısınız? EasyChannel sizi korudu!
Hosting123
hosting123.net
Web uzmanlarından yeni başlayanlara kadar herkes için SEO dostu süper hızlı web barındırma. Sadece 3 adımda sizin olabilir.
Kalodata
kalodata.com
Kalodata, TikTok mağazası için bir veri analizi ve öngörü aracıdır. Trend olan ürünler, yetenekli etkileyiciler, trend olan kısa videolar, kaliteli canlı yayınlar, pazar araştırması, rekabet analizleri hakkında bilgi sağlayarak TikTok mağaza satıcılarının/markalarının/yaratıcılarının/bağlı kuruluşlarının satışlarını ve gelirlerini artırmak için daha iyi ve veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olabiliriz. günlük operasyonların verimliliğini artırmanın yanı sıra.
LegitScript
legitscript.com
Satıcının riskini güvenle değerlendirin; böylece para cezalarıyla sonuçlanmadan, itibarınıza zarar vermeden veya kamu güvenliğini tehdit etmeden harekete geçebilirsiniz. İşlem aklama. Çevrimiçi kumar. Gruplardan nefret ediyorum. Yasadışı ilaç satışı. Etik olmayan tüccarların paçayı kurtarmaya çalışacaklarının bir sınırı yok ve suç yaratıcılıklarının da sonu yok. Yalnızca algoritmaya dayalı çözümler buna ayak uyduramaz. Bu nedenle alıcılar, ödeme hizmeti sağlayıcıları ve ISO'lar LegitScript'e yöneliyor. Ticari faaliyetlere parlak bir ışık tutmak için büyük verileri, ileri teknolojiyi ve yoğun, uzman insan analizini birleştiriyoruz, böylece ticari riski güvenle değerlendirebilir ve cezalarla sonuçlanmadan önce harekete geçebilirsiniz. Neden LegitScript'i Seçmelisiniz? + Riski Azaltın: İster düşük riskli ister düzenlemeye tabi, yüksek riskli sektörlerde olsun, farklı ödeme mekanizmalarında sorunlu tüccarların önünde olun. + İnsan İçgörüsünü Alın: Hataların ortaya çıkabileceği otomatik süreçlere güvenmeyin. Size kesin ve derinlemesine ticari analiz, kategorizasyon ve arkasında durabileceğiniz açıklamalar sunmak için güçlü algoritmaları insan uzmanlarla birleştiriyoruz. + Doğruluğu Ciddiye Alıyoruz: Cezalar pahalıdır. LegitScript olarak size her zaman doğru bilgileri anlayabileceğiniz bir formatta sunmaktan gurur duyuyoruz. Meşru ve yasa dışı ticari web sitelerine ve ilgili verilere ilişkin en doğru, kapsamlı veri setine erişmenizi sağlıyoruz. + Büyük Resmi Görün: Veri noktalarına ayrı ayrı bakmayın. LegitScript'te daha geniş ilgili ağı anlamanıza yardımcı oluyoruz. Uyumluluk ekosisteminin tamamına ilişkin çok boyutlu bakış açımız, tüm sektörlerden ve açılardan benzersiz bilgiler sağlar, böylece ortaya çıkan trendlerin ön sıralarında yer alabilirsiniz. + Güvenilir Bir Ortakla Çalışın: LegitScript, Visa ve diğer büyük ödeme ağları tarafından önerilmektedir. Tanınmış bir Mastercard Üye İşyeri İzleme Hizmet Sağlayıcısıyız (MMSP). Çalışmalarımız düzenleyici otoritelerin yanı sıra Google, Facebook ve Amazon gibi sektörün önde gelen şirketlerinin güvenini kazanıyor.
ShipAid
shipaid.com
Nakliye sigortası uygulamalarını şirket içi garantiyle değiştirin. Müşteri deneyimini ve +AOV'yi geliştirin! Kayıp, çalıntı, hasarlı veya gecikmiş paketler için çözüm. Sigorta şirketlerini atlatarak müşterilerinize ihtiyaç duydukları güvenceyi sağlayın. Garanti Ücretinizi belirleyin, kârınızı koruyun! Teslimat sorunlarına hızlı çözümler ve olağanüstü müşteri desteği ile müşterinin satın alma sonrası deneyimini geliştirin. Gönderim taleplerini yalnızca birkaç tıklamayla sorunsuz bir şekilde entegre edin ve çözümleyin. Kolaylaştırılmış iletişim için Markalı Müşteri Çözümü ve Takip Portalı ve Özel Gönderi Bildirimleri içerir. Ekstra gelir elde etmek için ödeme sırasında müşterilerinize kestiğiniz primleri koruyun Dosyalama sorunları için markalı Müşteri Çözüm Portalı ile hizmeti kolaylaştırın Teslimat sorunlarını yönetin ve tek bir tıklamayla yeniden gönderim, para iadesi veya reddetme kararı verin Markalı Özel Gönderi Bildirimleri ve Takip Portalı dahildir Tüm sepet türleri desteklenir ve Ayrıca, özel kurulum 24 saat veya daha kısa sürede tamamlanır
VOC.ai
voc.ai
VOC AI, iş operasyonlarını ve müşteri ilişkilerini optimize etmeyi amaçlayan, yapay zeka odaklı bir müşteri hizmetleri platformudur. Müşteri sorularına kesin yanıtlar sağlamak ve yanıltıcı yanıtları önlemek için işletmeye özel veriler üzerinde eğitilmiş, OpenAI tarafından desteklenen bir yapay zeka botu olan 'Müşteri Hizmetleri için Yapay Zeka Temsilcisi' içerir. Bir diğer önemli özellik ise Amazon satıcılarına müşterilerinin ihtiyaçlarını ve tercihlerini anlamaları için VOC Analizi sağlayan ve böylece daha iyi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine yardımcı olan 'VOC'dir. Platform ayrıca Amazon ve Shopify incelemelerinin indirilmesine ve analiz edilmesine yardımcı olan 'Chrome Uzantısı' gibi yardımcı programları da içerir. VOC AI ayrıca müşterilerin duygu ve tercihlerini anlamak için duygu analizi ve müşteri analitiği gibi hizmetler sunarak işletmelerin ürün ve hizmetlerini geliştirmelerine olanak tanıyor. Pazar rakiplerini anlamak için rekabet analizi sağlar ve Amazon FBA ürün seçimine yardımcı olmak için ürün araştırma araçlarını kullanır. Platform aynı zamanda pazar eğilimlerini ve kamuoyunun duyarlılığını anlamak için Amazon, TikTok, Facebook, YouTube ve Instagram gibi platformlarda inceleme analizi ve sosyal dinleme gibi özellikleri de içeriyor. Diğer özellikler arasında ChatGPT alternatifleri, TikTok ve Instagram hashtag oluşturucuları ve ChatGPT tarafından desteklenen akıllı bir yapay zeka tercümanı gibi çeşitli ücretsiz yapay zeka araçları yer alıyor. VOC AI aynı zamanda içgörülerin, stratejilerin ve en iyi uygulamaların paylaşıldığı özel bir bloga sahip bir kaynak merkezi olarak da hizmet veriyor.
Syncware
syncware.com
Çok kanallı tüketici ürünü markaları için siparişleri, gönderileri ve envanteri senkronize etmeye yönelik otomasyon yazılımı
LitExtension
litextension.com
LitExtension, dünya lideri e-ticaret taşıma/yeniden platform servis sağlayıcısıdır. Tüccarların ve e-Ticaret uzmanlarının, verileri mevcut mağazalarından istenen alışveriş sepetine 3 basit adımda otomatik olarak taşımalarına yardımcı oluyoruz. LitExtension ile veri taşıma, ürünler, müşteriler, siparişler dahil tüm önemli verileri aktarmanıza olanak tanır. Doğru, güvenli ve otomatik olarak. Şu anda 140'tan fazla platformu destekliyoruz. Öne çıkan isimlerden bazıları BigCommerce, Shopify, WooCommerce, Magento, Prestashop, OpenCart, Volusion, Zen Cart'tır… LitExtension ayrıca Database Dump, CSV Dosyaları, XML Dosyaları ve diğer özel veri türlerinden veri aktarımına yardımcı olur. LitExtension ile verilerinizi taşımak için 3 basit adım 1. Sepetlerinizin bilgilerini girin 2. Taşımak istediğiniz varlıkları seçin 3. Ücretsiz Demo geçişini (isteğe bağlı olarak) veya hemen Tam Geçişi gerçekleştirin Aktarabileceğiniz ayrıntılı veriler: - Ürünler - Ürün Kategorileri - Üreticiler - Müşteriler - Siparişler - Kuponlar - İncelemeler - CMS sayfaları - Bloglar - Özel alanlar - vb. Veri içe aktarma işlevselliğinizi artırmak için Ek Seçenekler: - Taşımadan önce hedef mağazadaki verileri temizleyin (ÜCRETSİZ) - Hedef mağazada 301 yönlendirmeleri oluşturun - Ürünü taşıyın ve kategori SEO URL'leri - HTML'yi kategoriden, ürün adlarından çıkarın - Ek resimleri taşıyın (ÜCRETSİZ) - Kısa ve tam açıklamaları taşıyın (ÜCRETSİZ) - Ürün SKU'larını taşıyın (ÜCRETSİZ) - vb. NEDEN LITEXTENSION'U SEÇMELİSİNİZ? I. %100 Çalışma Süresi ve Mükemmel Geçiş Güvencesi Geçiş sırasında mevcut mağazanız için %100 çalışma süresi sağlıyoruz. Yeni müşterilere hizmet vermeye ve yeni siparişleri normal şekilde işlemeye devam edecek. Satışta aksama yok! Geçiş sonrasında Ücretsiz ve Sınırsız Son Geçiş, Yeniden Geçiş ve Akıllı Güncelleme hizmetlerimizle 3 ay içerisinde veri kaybı yaşanmamasını sağlıyoruz. Ayrıca LitExtension, hizmetlerimize olan güveni ve bunların size verdiği değeri kanıtlamak için 30 günlük para iade garantisi sağlar. II. Teknik beceri gerektirmez Tüm alışveriş sepeti geçiş adımları, insan katılımını azaltmak için basitleştirilmiştir. Ayrıca, ihtiyacınız olduğunda sihirbaz talimatları da yol boyunca görünecektir. LitExtension ile uygulamalı geçiş deneyimi yaşayın! III. 7/24 Profesyonel Destek Uzmanlarımız, dünya çapında 50.000'den fazla müşteri için 150.000'den fazla başarılı geçişle e-Ticaret sektöründe 10 yıldan fazla deneyime sahiptir. Geçiş süreci öncesinde, sırasında veya sonrasında tüm sorunları çözmenize yardımcı olacağımızdan eminiz. IV. En Yüksek Veri Güvenliği LitExtension, verileriniz için en yüksek güvenlik düzeyini sağlamak üzere bir dizi uygulama, teknoloji ve politikaya sahiptir. - Sunucu Güvenliği - Veri Güvenliği - Veri Erişimi Kısıtlamaları - GDPR Uyumluluğu - Gizlilik Sözleşmesi - Ödeme Güvenliği
Elfsight
elfsight.com
Web sitenizi kodlamadan yükseltin. Elfsight widget'ları 1.000.000'dan fazla web sitesi sahibinin satışlarını artırmasına, ziyaretçilerin ilgisini çekmesine, potansiyel müşteriler toplamasına ve daha pek çok şeye yardımcı olur. Kullanıma hazır çözümlerle zamandan ve paradan tasarruf edin, işinizi daha hızlı büyütün! ⚡️
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve dönüşüm oranlarınızı artırmanıza yardımcı olmak için canlı sohbet, sohbet robotları, biletleme ve yapay zeka destekli sanal destek temsilcileri sunar. Tidio'nun yazılımı tüm önemli içerik yönetimi sistemlerinde, e-ticaret platformlarında ve sosyal medya kanallarında çalışır. 2013 yılında kurulan Tidio'nun 180'den fazla çalışanı bulunmaktadır ve San Francisco, Szczecin ve Varşova'da ofisleri bulunmaktadır. Tidio, aralarında Mercedes, Shell ve Praktiker'in de bulunduğu 205'ten fazla ülkeden her ölçekteki müşteriye hizmet veriyor. Tidio'nun canlı sohbet widget'ı her ay 510 milyon tekil kullanıcı tarafından görüntüleniyor.
Recapture
recapture.io
Otomatik Terk Edilmiş Sepet Kurtarma, SMS ve E-posta Pazarlama + mükemmel analizlere sahip açılır pencereler.
Debutify
debutify.com
Debutify, modern e-Ticaret markası için nihai hepsi bir arada çözümdür. Dönüşüm için optimize edilmiş uygulamalardan oluşan bir paketle, her markanın başlatılmasını, yönetilmesini ve ölçeklendirilmesini kolaylaştırır. Bu nedenle dünya çapında birçok DTC markası Debutify'a güveniyor. Kolaylık sağlamak için kusursuz bir şekilde tasarlanmış olan her Debutify ürünü kodsuzdur ancak sağlam özellikler açısından zengindir. Bu, teknoloji bilgisi olmayan herkesin Debutify'ı işlerini geliştirmek için kullanabileceği anlamına gelir. Bir marka ister çevrimiçi pazara yeni giriyor olsun ister e-ticarette deneyimli biri olsun, Debutify güvenilir bir ortaktır. Boyut veya aşama ne olursa olsun, markalar Debutify ile ihtiyaçlarına uygun bir plan bulabilirler. Üstelik Debutify'ın özel müşteri destek ekibi sayesinde markalar, her türlü zorluğun hızlı ve etkili bir şekilde çözüleceğine güvenebilir. Marka sahipleri, Debutify'ı seçerek şunları yapabilir: Güvenle ve kolaylıkla başlatabilir ve ölçeklendirebilirsiniz. Kullanıcı dostu araçlarla teknik zorlukların üstesinden gelin. Her aşamada kendilerini başarıya adamış bir ekibe güvenin.
Replyco
replyco.com
Replyco, tüm müşteri mesajlarınızı tek bir sezgisel gelen kutusunda merkezileştiren e-Ticaret yardım masası platformudur. Görevleri otomatikleştirin, iş akışlarınızı kolaylaştırın ve çok kısa sürede olağanüstü müşteri desteği sunun.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv, çok kanallı gerçekleştirmenin geleceğini yaratmaya odaklanmış vizyon sahibi bir teknoloji lideridir. 1.500'den fazla bağlı 3PL'den oluşan rakipsiz ağımız ve entegre, bulutta yerel depo, sipariş ve envanter yönetimi platformları paketimiz aracılığıyla, modern tüccarların ve markaların, zahmetli platform geçişleri olmadan üstün esneklik ve ölçekle talepleri her yerde karşılamalarına olanak sağlıyoruz.
Memberful
memberful.com
Tutkunuzu üyelikle paraya dönüştürün. Bağımsız içerik oluşturucular, yayıncılar, eğitimciler, podcast yayıncıları ve daha fazlası için sınıfının en iyisi üyelik yazılımı.
8fig
8fig.co
Şimdi fon alın ve e-Ticaret mağazanızı daha akıllı ve daha hızlı ölçeklendirin. 8fig'in finansman çözümleri ihtiyacınız olan kaynakları sağlayacaktır.
Payplug
payplug.com
Payplug, tüccarlar, çevrimiçi tüccarlar ve fintech şirketleri için tasarlanmış bir ödeme çözümüdür. Gelin, birlikte ödeme çıtasını yükseltelim.
AfterShip
aftership.com
AfterShip, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla gönderi takibi sunan bir Hong Kong başlangıç şirketidir. Startup Weekend Hong Kong 2011'i ve Global Startup Battle 2011'i kazandıktan sonra kuruldu. AfterShip, Mayıs 2014'te IDG Capital Partners'tan (IDG-Accel) 1 milyon dolarlık A serisi yatırım aldı.
GOVX
govx.com
Binlerce lider marka, perakende satış veya biletleme web sitelerinde özel indirimler için müşterilerin uygunluğunu anında ve güvenli bir şekilde doğrulamak ve kendilerini uygun olmayan müşterilerin sahtekarlık amaçlı kullanımlarından korumak için GOVX ID'yi kullanıyor. Doğrulama hızlıdır, kapsamlıdır ve yalnızca bir kez gereklidir. GOVX ID ile müşterilerinizin yeniden doğrulama yapmasına gerek kalmaz, bu da yüksek değerli tekrar alıcılarla mümkün olan en iyi dönüşüm oranlarına yol açar. GOVX ID herhangi bir web sitesine kolayca ve sorunsuz bir şekilde entegre olur. Mobil uyumludur ve tüm cihazlarda tamamen duyarlıdır ve müşteri verilerini korumak için OAuth 2.0 protokolü ve JWT kimlik doğrulaması kullanılarak güvenlidir. Doğrulama deneyimi, markanıza ve mesajınıza göre tamamen özelleştirilebilir; bu, doğrulamayı hedeflemek istediğiniz belirli gruplarla sınırlamanıza olanak tanır. Shopify satıcısıysanız doğrulama daha da kolaydır. Shopify'daki bir numaralı askeri indirim uygulaması olan GOVX Shopify uygulaması sayesinde, hizmet topluluğuna teşekkür etmeye başlamak sadece birkaç tıklamayla mümkün! GOVX ID, GOVX ile ortaklık kurmanın üç yolundan yalnızca biridir. Önde gelen tüketici markaları, profesyonel spor takımları, eğlence sanatçıları, seyahat ortakları ve daha fazlası, 7,5 milyondan fazla üyeden oluşan son derece hak eden ve etkileşimli bir kitleye ulaşmak için her gün GOVX kapalı kanal e-ticaret pazarından yararlanıyor. Çoklu entegrasyon seçenekleriyle başlamak kolaydır. Pek çok marka aynı zamanda GOVX Pazarlama Hizmetleri çözümlerini yüksek katılımlı GOVX üye topluluğu içinde ürün veya hizmetlerini geliştirmek ve aynı zamanda hizmet verenlere olan desteğini güçlendirmek için kullanıyor. İşletmeniz için en iyi ortaklık seçeneklerini keşfetmek için bugün GOVX ekibiyle iletişime geçin.
TrueOps
trueops.com
TrueOps, paranızı Amazon FBA'dan geri almak için en gelişmiş çözümdür. TrueOps, pazar lideri %10 komisyon oranları, geri ödenen envanter için hiçbir zaman ücret alınmaması gibi satıcı dostu politikalar ve geri ödeme iptalleri için anında krediler ve sizi dahil eden ve herkesten daha hızlı bir şekilde daha fazla geri ödeme bulan son teknoloji sunar. Bir CPA, sekiz rakamlı bir Amazon satıcısının CEO'su ve deneyimli bir e-Ticaret yazılım geliştiricisinden oluşan kurucu bir ekiple, Amazon ile çalışmanın ne anlama geldiğini biliyoruz. Biz de Amazon'un size borcu olan her kuruşu bulan bir sistem kurduk ve bu kuruşun geri alınmasına yönelik süreci biz yönettik.
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ, mevcut en iyi abonelik yönetimi ve faturalandırma sistemiyle satış dönüşümlerini, AOV'yi ve CLTV'yi artırmak için tasarlandı. 500'den fazla doğrudan entegrasyonla artık 3. taraf uygulama ücretlerinizi ortadan kaldırabilir ve tüm işi Checkout Champ'ın yapmasına izin verebilirsiniz. Basit sürükle ve bırak oluşturucumuzla, satış dönüşümlerinizi anında 2 kat - 3 kat artırabilecek en hızlı yükleme ödemesini ve tek tıklamayla üst satış akışlarını dakikalar içinde oluşturabilirsiniz. A/B bölünmüş test sistemimizle ödeme akışınızı gerçek anlamda optimize edebilirsiniz. Ayrıca tüm vitrininizi sistemde oluşturabilir, böylece tam kontrol sahibi olabilir, satışlarınızı artırabilir ve maliyetlerde büyük bir düşüş sağlayabilirsiniz.
Noibu
noibu.com
Noibu, kullanıcı deneyimini engelleyebilecek ve müşterinin hayal kırıklığına uğramasına ve sepeti terk etmesine neden olabilecek, geliri etkileyen hataları tespit etmeye, önceliklendirmeye ve çözmeye yardımcı olan bir e-Ticaret web sitesi izleme aracıdır. Noibu, e-Ticaret sitenizi izler ve hataları gerçek zamanlı olarak işaretler. Noibu, her kullanıcı oturumunda meydana gelen tüm hataların %100'ünü tespit eder ve bunları, gelir üzerindeki etkilerine göre önceliklendirildikleri kontrol paneline ekler. Hem iş hem de mühendislik ekipleri için tasarlanan Noibu, teknik hataların etkisinin gelirle ilişkilendirilmesine yardımcı olur, böylece en kritik olanlar öncelikli olarak çözülebilir. Noibu, farklı ekipler için hata tespitini, önceliklendirmesini ve çözümünü kolaylaştırmaya şu şekilde yardımcı olur: İş ekipleri: Sorunların etkisini web sitesindeki dönüşümlerdeki düşüşle ve müşteri yolculuğundaki aksaklıklar nedeniyle meydana gelen gelir kaybıyla ilişkilendirir. Bu, iş ekiplerinin sitelerindeki hataların kârlılıklarını doğrudan nasıl etkilediğini analiz etmelerine olanak tanır. Ürün yöneticileri: Noibu, e-Ticaret sitelerinde tespit edilen kritik sorunları otomatik olarak önceliklendirip önceliklendirerek, ürün yöneticilerinin geliştirici çalışmalarını verimli bir şekilde tahsis etmesine yardımcı olur, böylece en yüksek öncelikli hatalar ilk önce ele alınır ve düşük öncelikli olanlar Öncelik görünümünden kaldırılır. Mühendislik ekipleri: Noibu, geliştiricilerin hatayı çözmek için ihtiyaç duyduğu tüm teknik bilgileri (tam kod satırına kadar) sağlar, böylece hata oluşturma ve çözüm süresini büyük ölçüde azaltır. Noibu'nun e-Ticaret sitenizdeki hataları nasıl tespit edebileceği, önceliklendirebileceği ve çözebileceği ve kayıp gelirin kurtarılmasına nasıl yardımcı olabileceği hakkında daha fazla bilgi için lütfen [email protected] adresinden bize ulaşın.
Shipup
shipup.co
Müşteri deneyimi başarısına odaklanan e-tüccarlar için ideal çözüm. Shipup, e-Ticaret teslimatlarını kusursuz ve kişiselleştirilmiş bir satın alma sonrası deneyim sunan pazarlamaya dönüştürür. Çağrı merkezi dağıtım biletlerinizi azaltırken NPS'nizi ve müşteri yaşam boyu değerinizi artırın. Yüksek nitelikli bir hedef kitleyle yeni bir iletişim kanalını keşfedin. Sezgisel self-servis çözüm. Kanıtlanmış performans geçmişi.
Richpanel
richpanel.com
Müşteri hizmetleri, müşterilerin e-ticaret mağazanıza olan güvenini artırabilir veya bozabilir. Richpanel yanınızda olduğunda destek ekibiniz a) daha hızlı yanıt verir b) her zaman doğru yanıtlar verir c) büyük hacimleri kolayca yönetir ve d) müşteri güvenini kazanır. * Tekrarlanan soruları otomatikleştirmek için self servis portalı. * Çok kanallı yardım masası ve canlı sohbet. * Bağlamla daha hızlı yanıt verin. * Canlı sohbet yoluyla satış yapın. * Kapsamlı müşteri hizmetleri raporları.
Content Status
contentstatus.com
İçerik Durumu, markalara, perakendecilere ve ajanslara, ürün sayfası içeriklerinin durumuna ve kalitesine ilişkin tam otomatik, isteğe bağlı görünürlük sağlar. Önceden oluşturulmuş 50 E-Ticaret bağlantısıyla şirketler, ürün sayfalarının canlı, eksiksiz, doğru ve çevrimiçi tüm ürünler için optimize edilmiş olup olmadığını anında öğrenmenin ölçeklenebilir bir yoluna sahip. 'Raf Paylaşımı' yeteneğimiz aynı zamanda sınırsız anahtar kelime araması yapmanıza ve ürünlerinizin ve rakiplerinizin nasıl sıralandığını öğrenmek için anında dijital raf sonuçlarını görmenize olanak tanır.
Namogoo
namogoo.com
Namogoo, 1000'den fazla önde gelen küresel markanın müşterilerine durdurulamaz yolculuklar sunmasına olanak tanıyan dünyanın ilk Dijital Yolculuk Sürekliliği platformudur. Namogoo'nun platformu, müşteri yolculuğundaki engelleri ve tereddütleri gerçek zamanlı olarak ortadan kaldırarak ve satın alma yolunu temizleyerek ve yolculuktan vazgeçmeyi azaltarak müşteri yolculuğunu yolunda tutmak için gerekenleri sunarak her alışverişçiye uyacak şekilde müşteri yolculuğunu şekillendirir.