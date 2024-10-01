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E-Ticaret Araçları - En Popüler Uygulamalar - Montserrat
E-ticaret araçları, e-ticaret web sitelerinin işlevselliğini artırmak için gereklidir. Bu araçlar, ERP sistemleriyle entegrasyon, muhasebe görevlerinin otomasyonu, müşteri verilerinin toplanması ve terkedilen alışveriş sepetlerinin kurtarılması gibi bir dizi özellik sunar. Bir işletmenin halihazırda yerleşik bir e-ticaret platformu varsa veya müşteri hizmetleri gibi belirli konulara odaklanmak istiyorsa, e-ticaret araçları süreçleri kolaylaştırmak ve üretkenliği artırmak için kullanışlıdır. Pazarlama taktiklerini geliştirmede, müşteri dönüşüm oranlarını iyileştirmede, artan talebi ve şirket büyümesini karşılamak için ölçeklendirmede ve sürekli müşterileri beslemede çok önemli bir rol oynarlar. İşletmeler, e-ticaret araçlarını kullanarak mevcut e-ticaret platformlarındaki operasyonları, iletişimi ve dönüşüm stratejilerini geliştirebilirler.
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Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve d...
AfterShip
aftership.com
AfterShip, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla gönderi takibi sunan bir Hong Kong başlangıç şirketidir. Startup Weekend Hong Kong 2011'i ve Global Startup Battle 2011'i kazandıktan sonra kuruldu. AfterShip, Mayıs 2014'te IDG Capital Partners'tan (IDG-Accel) 1 milyon dolarlık A serisi ...
Debutify
debutify.com
Debutify, modern e-Ticaret markası için nihai hepsi bir arada çözümdür. Dönüşüm için optimize edilmiş uygulamalardan oluşan bir paketle, her markanın başlatılmasını, yönetilmesini ve ölçeklendirilmesini kolaylaştırır. Bu nedenle dünya çapında birçok DTC markası Debutify'a güveniyor. Kolaylık sağlama...
Elfsight
elfsight.com
Web sitenizi kodlamadan yükseltin. Elfsight widget'ları 1.000.000'dan fazla web sitesi sahibinin satışlarını artırmasına, ziyaretçilerin ilgisini çekmesine, potansiyel müşteriler toplamasına ve daha pek çok şeye yardımcı olur. Kullanıma hazır çözümlerle zamandan ve paradan tasarruf edin, işinizi dah...
Kalodata
kalodata.com
Kalodata, TikTok mağazası için bir veri analizi ve öngörü aracıdır. Trend olan ürünler, yetenekli etkileyiciler, trend olan kısa videolar, kaliteli canlı yayınlar, pazar araştırması, rekabet analizleri hakkında bilgi sağlayarak TikTok mağaza satıcılarının/markalarının/yaratıcılarının/bağlı kuruluşla...
Extensiv
extensiv.com
Extensiv, çok kanallı gerçekleştirmenin geleceğini yaratmaya odaklanmış vizyon sahibi bir teknoloji lideridir. 1.500'den fazla bağlantılı 3PL'den oluşan rakipsiz ağımız ve entegre, bulutta yerel depo, sipariş ve envanter yönetimi platformları paketimiz aracılığıyla, modern tüccarların ve markaların,...
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in, çeşitli kategorilerde geniş bir ürün yelpazesi sunan bir e-ticaret platformudur. Kullanıcı dostu arayüzü ve sezgisel navigasyonuyla Shoopy.in, alışveriş yapanlara rahat ve kusursuz bir çevrimiçi alışveriş deneyimi sunuyor. Temel Özellikler: Kapsamlı Ürün Yelpazesi: Shoopy.in elektronik, m...
Spoki
spoki.it
Spoki, işletmelere e-ticaret, pazarlama araçları, CRM, ERP ve özelleştirilmiş yazılımlarla entegre olacak çözümler sunmak için WhatsApp'ı bir iletişim kanalı olarak kullanan, etkileşimli bir platformdur. Spoki, anlık ve sesli mesajlaşmanın gücünden yararlanarak satış stratejilerini bir üst seviyeye ...
LegitScript
legitscript.com
Satıcının riskini güvenle değerlendirin; böylece para cezalarıyla sonuçlanmadan, itibarınıza zarar vermeden veya kamu güvenliğini tehdit etmeden harekete geçebilirsiniz. İşlem aklama. Çevrimiçi kumar. Gruplardan nefret ediyorum. Yasadışı ilaç satışı. Etik olmayan tüccarların paçayı kurtarmaya çalışa...
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget, müşteri etkileşiminizi artırmanıza ve kutudan çıktığı anda kullanabileceğiniz temel araçları kullanarak tutarlı müşteri yolculukları oluşturmanıza olanak tanıyan ücretsiz bir web sitesi widget eklentisidir: - Müşterilerinize size gönderilecek bir mesaj bırakma seçeneği sunan Kişi Kartı. ...
GOVX
govx.com
Binlerce lider marka, perakende satış veya biletleme web sitelerinde özel indirimler için müşterilerin uygunluğunu anında ve güvenli bir şekilde doğrulamak ve kendilerini uygun olmayan müşterilerin sahtekarlık amaçlı kullanımlarından korumak için GOVX ID'yi kullanıyor. Doğrulama hızlıdır, kapsamlıdı...
Replyco
replyco.com
Replyco, tüm müşteri mesajlarınızı tek bir sezgisel gelen kutusunda merkezileştiren e-Ticaret yardım masası platformudur. Görevleri otomatikleştirin, iş akışlarınızı kolaylaştırın ve çok kısa sürede olağanüstü müşteri desteği sunun.
Memberful
memberful.com
Tutkunuzu üyelikle paraya dönüştürün. Bağımsız içerik oluşturucular, yayıncılar, eğitimciler, podcast yayıncıları ve daha fazlası için sınıfının en iyisi üyelik yazılımı.
VOC.ai
voc.ai
VOC AI, iş operasyonlarını ve müşteri ilişkilerini optimize etmeyi amaçlayan, yapay zeka odaklı bir müşteri hizmetleri platformudur. Müşteri sorularına kesin yanıtlar sağlamak ve yanıltıcı yanıtları önlemek için işletmeye özel veriler üzerinde eğitilmiş, OpenAI tarafından desteklenen bir yapay zeka ...
Hosting123
hosting123.net
Web uzmanlarından yeni başlayanlara kadar herkes için SEO dostu süper hızlı web barındırma. Sadece 3 adımda sizin olabilir.
Reusely
reusely.com
Müşterilerinize geri satın alma teklifleri sunmanın zahmetsiz bir yoluna mı ihtiyacınız var? Kendi geri satın alma widget'ınızı birkaç dakika içinde web sitenize dağıtın ve posta yoluyla ve mağazadan geri satın almaları bugün almaya başlayın! Geri alımlarınızı bir e-tabloyla fiyatlandırmayı unutun, ...
Malomo
gomalomo.com
Her gönderide markanızı oluşturun. Sürekli müşterileri teşvik eden, WISMO biletlerini azaltan ve size taşıyıcı bilgileri sağlayan markalı sipariş takibi.
Syncware
syncware.com
Çok kanallı tüketici ürünü markaları için siparişleri, gönderileri ve envanteri senkronize etmeye yönelik otomasyon yazılımı
biznessmaker
biznessmaker.com
Biznessmaker, şirketiniz için hepsi bir arada bir çözümdür. Satış: E-kitap, video efektleri ve müzik gibi yazılım veya dijital indirmeleri satmanızı kolaylaştırıyoruz. Abonelikler: Abonelik işinde başarı için SaaS abonelik faturalandırma platformu. Faturalama ve Faturalama: Faturanızı yönetin ve yaz...
Amz Online Arbitrage
amzonlinearbitrage.com
Amz Çevrimiçi Arbitraj, Amazon'daki Çevrimiçi Arbitraj İş Modelini keşfetmek isteyen Amazon Satıcıları için Tek Durak Mağazasıdır. ÜCRETSİZ Yazılımımız Satıcılara Günlük Karlı Ürünler Listesini sağlar
Fusionmetrics
fusionmetrics.io
Shopify uygulama operatörleri için Abonelik ve Dönüşüm Analizi. - Shopify uygulamaları için endüstri standardı abonelik ve gelir analitiği - Shopify uygulama mağazasında Google Analytics'e dayalı kurulum ve gelir ilişkilendirme - Shopify uygulama mağazasında tam huniler arası izlemeyle dönüşüm anali...
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ, mevcut en iyi abonelik yönetimi ve faturalandırma sistemiyle satış dönüşümlerini, AOV'yi ve CLTV'yi artırmak için tasarlandı. 500'den fazla doğrudan entegrasyonla artık 3. taraf uygulama ücretlerinizi ortadan kaldırabilir ve tüm işi Checkout Champ'ın yapmasına izin verebilirsiniz. ...
Recapture
recapture.io
Otomatik Terk Edilmiş Sepet Kurtarma, SMS ve E-posta Pazarlama + mükemmel analizlere sahip açılır pencereler.
Brandboom
brandboom.com
Brandboom, geleneksel B2B ticaret ve toptan satış pazarlarını yeniden şekillendirdi ve zahmetsiz bulut tabanlı satır sayfaları, sipariş ve faturalandırma araçları ve endüstri standardı Brandboom Link ile yenilikler yapmaya devam ediyor. Connect Marketplace, markalar ve perakendeciler için en iyi alı...
Blutag
blu.ai
Blutag, perakende şirketlerinin müşterilerine sesli uygulamaları kodlamaya gerek kalmadan yalnızca birkaç basit adımda sunmalarına olanak tanıyan anahtar teslimi bir SaaS çözümüdür. Blutag, mağazanız için ses tabanlı bir deneyim sağlar. Müşterilerinizi memnun edin ve müşteri etkileşimini artırın.
Chosify
chosify.com
Chosify olarak e-ticaret markalarının en iyi müşteri deneyimini elde etmelerine yardımcı oluyoruz. Müşterilerinin bir dizi benzer ürün arasından seçim yapmak zorunda kaldıklarında karşılaştıkları zor kararları çözmelerine yardımcı oluyoruz. Chosify, rehberli bir satış çözümüyle soruları ürünlere bağ...
Aframark
aframark.com
Biz, web sitelerindeki ürün sorularını ve yanıtlarını toplayan ve görüntüleyen bulut tabanlı bir platform olan Aframark'ız. Soru-Cevap hizmetlerini gerçek zamanlı olarak yayınlayan ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin satış dönüşümlerini iyileştirmesine olanak tanıyan tek çözüm sağlayıcısıyı...
LiveRecover
liverecover.com
Müşterilerinize gerçek zamanlı mesaj göndererek alışveriş sepetlerini satışa dönüştürün. LiveRecover, e-Ticaret mağazalarının terk edilmiş sepetleri kısa mesaj yoluyla kurtarmasına yardımcı olur. Terk edilmiş alışveriş sepetlerini kurtarmanıza yardımcı olmayı vaat eden çok sayıda Shopify uygulaması ...
Namogoo
namogoo.com
Namogoo, 1000'den fazla önde gelen küresel markanın müşterilerine durdurulamaz yolculuklar sunmasına olanak tanıyan dünyanın ilk Dijital Yolculuk Sürekliliği platformudur. Namogoo'nun platformu, müşteri yolculuğundaki engelleri ve tereddütleri gerçek zamanlı olarak ortadan kaldırarak ve satın alma y...
Content Status
contentstatus.com
İçerik Durumu, markalara, perakendecilere ve ajanslara, ürün sayfası içeriklerinin durumuna ve kalitesine ilişkin tam otomatik, isteğe bağlı görünürlük sağlar. Önceden oluşturulmuş 50 E-Ticaret bağlantısıyla şirketler, ürün sayfalarının canlı, eksiksiz, doğru ve çevrimiçi tüm ürünler için optimize e...
Richpanel
richpanel.com
Müşteri hizmetleri, müşterilerin e-ticaret mağazanıza olan güvenini artırabilir veya bozabilir. Richpanel yanınızda olduğunda destek ekibiniz a) daha hızlı yanıt verir b) her zaman doğru yanıtlar verir c) büyük hacimleri kolayca yönetir ve d) müşteri güvenini kazanır. * Tekrarlanan soruları otomatik...
ShipAid
shipaid.com
Nakliye sigortası uygulamalarını şirket içi garantiyle değiştirin. Müşteri deneyimini ve +AOV'yi geliştirin! Kayıp, çalıntı, hasarlı veya gecikmiş paketler için çözüm. Sigorta şirketlerini atlatarak müşterilerinize ihtiyaç duydukları güvenceyi sağlayın. Garanti Ücretinizi belirleyin, kârınızı koruyu...
EasyChannel
easychannel.com
Tüm çok kanallı satış ihtiyaçlarınız için güçlü, hepsi bir arada bir çözüm mü istiyorsunuz? O halde EasyChannel'la tanışın! EasyChannel, satış kanallarınızı entegre ederek ve çok kanallı iş akışlarınızı, ürün yönetiminizi ve müşteri hizmetlerinizi kullanıcı dostu tek bir platformda birleştirerek tüm...
Shipup
shipup.co
Müşteri deneyimi başarısına odaklanan e-tüccarlar için ideal çözüm. Shipup, e-Ticaret teslimatlarını kusursuz ve kişiselleştirilmiş bir satın alma sonrası deneyim sunan pazarlamaya dönüştürür. Çağrı merkezi dağıtım biletlerinizi azaltırken NPS'nizi ve müşteri yaşam boyu değerinizi artırın. Yüksek ni...
Noibu
noibu.com
Noibu, kullanıcı deneyimini engelleyebilecek ve müşterinin hayal kırıklığına uğramasına ve sepeti terk etmesine neden olabilecek, geliri etkileyen hataları tespit etmeye, önceliklendirmeye ve çözmeye yardımcı olan bir e-Ticaret web sitesi izleme aracıdır. Noibu, e-Ticaret sitenizi izler ve hataları ...
TrueOps
trueops.com
TrueOps, paranızı Amazon FBA'dan geri almak için en gelişmiş çözümdür. TrueOps, pazar lideri %10 komisyon oranları, geri ödenen envanter için hiçbir zaman ücret alınmaması gibi satıcı dostu politikalar ve geri ödeme iptalleri için anında krediler ve sizi dahil eden ve herkesten daha hızlı bir şekild...
LitExtension
litextension.com
LitExtension, dünya lideri e-ticaret taşıma/yeniden platform servis sağlayıcısıdır. Tüccarların ve e-Ticaret uzmanlarının, verileri mevcut mağazalarından istenen alışveriş sepetine 3 basit adımda otomatik olarak taşımalarına yardımcı oluyoruz. LitExtension ile veri taşıma, ürünler, müşteriler, sipar...
Payplug
payplug.com
Payplug, tüccarlar, çevrimiçi tüccarlar ve fintech şirketleri için tasarlanmış bir ödeme çözümüdür. Gelin, birlikte ödeme çıtasını yükseltelim.
8fig
8fig.co
Şimdi fon alın ve e-Ticaret mağazanızı daha akıllı ve daha hızlı ölçeklendirin. 8fig'in finansman çözümleri ihtiyacınız olan kaynakları sağlayacaktır.