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E-Ticaret Araçları - En Popüler Uygulamalar - Côte d’Ivoire

E-ticaret araçları, e-ticaret web sitelerinin işlevselliğini artırmak için gereklidir. Bu araçlar, ERP sistemleriyle entegrasyon, muhasebe görevlerinin otomasyonu, müşteri verilerinin toplanması ve terkedilen alışveriş sepetlerinin kurtarılması gibi bir dizi özellik sunar. Bir işletmenin halihazırda yerleşik bir e-ticaret platformu varsa veya müşteri hizmetleri gibi belirli konulara odaklanmak istiyorsa, e-ticaret araçları süreçleri kolaylaştırmak ve üretkenliği artırmak için kullanışlıdır. Pazarlama taktiklerini geliştirmede, müşteri dönüşüm oranlarını iyileştirmede, artan talebi ve şirket büyümesini karşılamak için ölçeklendirmede ve sürekli müşterileri beslemede çok önemli bir rol oynarlar. İşletmeler, e-ticaret araçlarını kullanarak mevcut e-ticaret platformlarındaki operasyonları, iletişimi ve dönüşüm stratejilerini geliştirebilirler.

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Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve d...

AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla gönderi takibi sunan bir Hong Kong başlangıç ​​şirketidir. Startup Weekend Hong Kong 2011'i ve Global Startup Battle 2011'i kazandıktan sonra kuruldu. AfterShip, Mayıs 2014'te IDG Capital Partners'tan (IDG-Accel) 1 milyon dolarlık A serisi ...

Debutify

Debutify

debutify.com

Debutify, modern e-Ticaret markası için nihai hepsi bir arada çözümdür. Dönüşüm için optimize edilmiş uygulamalardan oluşan bir paketle, her markanın başlatılmasını, yönetilmesini ve ölçeklendirilmesini kolaylaştırır. Bu nedenle dünya çapında birçok DTC markası Debutify'a güveniyor. Kolaylık sağlama...

Elfsight

Elfsight

elfsight.com

Web sitenizi kodlamadan yükseltin. Elfsight widget'ları 1.000.000'dan fazla web sitesi sahibinin satışlarını artırmasına, ziyaretçilerin ilgisini çekmesine, potansiyel müşteriler toplamasına ve daha pek çok şeye yardımcı olur. Kullanıma hazır çözümlerle zamandan ve paradan tasarruf edin, işinizi dah...

Kalodata

Kalodata

kalodata.com

Kalodata, TikTok mağazası için bir veri analizi ve öngörü aracıdır. Trend olan ürünler, yetenekli etkileyiciler, trend olan kısa videolar, kaliteli canlı yayınlar, pazar araştırması, rekabet analizleri hakkında bilgi sağlayarak TikTok mağaza satıcılarının/markalarının/yaratıcılarının/bağlı kuruluşla...

Shoopy

Shoopy

shoopy.in

Shoopy.in, çeşitli kategorilerde geniş bir ürün yelpazesi sunan bir e-ticaret platformudur. Kullanıcı dostu arayüzü ve sezgisel navigasyonuyla Shoopy.in, alışveriş yapanlara rahat ve kusursuz bir çevrimiçi alışveriş deneyimi sunuyor. Temel Özellikler: Kapsamlı Ürün Yelpazesi: Shoopy.in elektronik, m...

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv, çok kanallı gerçekleştirmenin geleceğini yaratmaya odaklanmış vizyon sahibi bir teknoloji lideridir. 1.500'den fazla bağlantılı 3PL'den oluşan rakipsiz ağımız ve entegre, bulutta yerel depo, sipariş ve envanter yönetimi platformları paketimiz aracılığıyla, modern tüccarların ve markaların,...

LegitScript

LegitScript

legitscript.com

Satıcının riskini güvenle değerlendirin; böylece para cezalarıyla sonuçlanmadan, itibarınıza zarar vermeden veya kamu güvenliğini tehdit etmeden harekete geçebilirsiniz. İşlem aklama. Çevrimiçi kumar. Gruplardan nefret ediyorum. Yasadışı ilaç satışı. Etik olmayan tüccarların paçayı kurtarmaya çalışa...

Memberful

Memberful

memberful.com

Tutkunuzu üyelikle paraya dönüştürün. Bağımsız içerik oluşturucular, yayıncılar, eğitimciler, podcast yayıncıları ve daha fazlası için sınıfının en iyisi üyelik yazılımı.

Replyco

Replyco

replyco.com

Replyco, tüm müşteri mesajlarınızı tek bir sezgisel gelen kutusunda merkezileştiren e-Ticaret yardım masası platformudur. Görevleri otomatikleştirin, iş akışlarınızı kolaylaştırın ve çok kısa sürede olağanüstü müşteri desteği sunun.

OpenWidget

OpenWidget

openwidget.com

OpenWidget, müşteri etkileşiminizi artırmanıza ve kutudan çıktığı anda kullanabileceğiniz temel araçları kullanarak tutarlı müşteri yolculukları oluşturmanıza olanak tanıyan ücretsiz bir web sitesi widget eklentisidir: - Müşterilerinize size gönderilecek bir mesaj bırakma seçeneği sunan Kişi Kartı. ...

Hosting123

Hosting123

hosting123.net

Web uzmanlarından yeni başlayanlara kadar herkes için SEO dostu süper hızlı web barındırma. Sadece 3 adımda sizin olabilir.

Reusely

Reusely

reusely.com

Müşterilerinize geri satın alma teklifleri sunmanın zahmetsiz bir yoluna mı ihtiyacınız var? Kendi geri satın alma widget'ınızı birkaç dakika içinde web sitenize dağıtın ve posta yoluyla ve mağazadan geri satın almaları bugün almaya başlayın! Geri alımlarınızı bir e-tabloyla fiyatlandırmayı unutun, ...

Spoki

Spoki

spoki.it

Spoki, işletmelere e-ticaret, pazarlama araçları, CRM, ERP ve özelleştirilmiş yazılımlarla entegre olacak çözümler sunmak için WhatsApp'ı bir iletişim kanalı olarak kullanan, etkileşimli bir platformdur. Spoki, anlık ve sesli mesajlaşmanın gücünden yararlanarak satış stratejilerini bir üst seviyeye ...

VOC.ai

VOC.ai

voc.ai

VOC AI, iş operasyonlarını ve müşteri ilişkilerini optimize etmeyi amaçlayan, yapay zeka odaklı bir müşteri hizmetleri platformudur. Müşteri sorularına kesin yanıtlar sağlamak ve yanıltıcı yanıtları önlemek için işletmeye özel veriler üzerinde eğitilmiş, OpenAI tarafından desteklenen bir yapay zeka ...

Malomo

Malomo

gomalomo.com

Her gönderide markanızı oluşturun. Sürekli müşterileri teşvik eden, WISMO biletlerini azaltan ve size taşıyıcı bilgileri sağlayan markalı sipariş takibi.

GOVX

GOVX

govx.com

Binlerce lider marka, perakende satış veya biletleme web sitelerinde özel indirimler için müşterilerin uygunluğunu anında ve güvenli bir şekilde doğrulamak ve kendilerini uygun olmayan müşterilerin sahtekarlık amaçlı kullanımlarından korumak için GOVX ID'yi kullanıyor. Doğrulama hızlıdır, kapsamlıdı...

Recapture

Recapture

recapture.io

Otomatik Terk Edilmiş Sepet Kurtarma, SMS ve E-posta Pazarlama + mükemmel analizlere sahip açılır pencereler.

Syncware

Syncware

syncware.com

Çok kanallı tüketici ürünü markaları için siparişleri, gönderileri ve envanteri senkronize etmeye yönelik otomasyon yazılımı

biznessmaker

biznessmaker

biznessmaker.com

Biznessmaker, şirketiniz için hepsi bir arada bir çözümdür. Satış: E-kitap, video efektleri ve müzik gibi yazılım veya dijital indirmeleri satmanızı kolaylaştırıyoruz. Abonelikler: Abonelik işinde başarı için SaaS abonelik faturalandırma platformu. Faturalama ve Faturalama: Faturanızı yönetin ve yaz...

Chosify

Chosify

chosify.com

Chosify olarak e-ticaret markalarının en iyi müşteri deneyimini elde etmelerine yardımcı oluyoruz. Müşterilerinin bir dizi benzer ürün arasından seçim yapmak zorunda kaldıklarında karşılaştıkları zor kararları çözmelerine yardımcı oluyoruz. Chosify, rehberli bir satış çözümüyle soruları ürünlere bağ...

Aframark

Aframark

aframark.com

Biz, web sitelerindeki ürün sorularını ve yanıtlarını toplayan ve görüntüleyen bulut tabanlı bir platform olan Aframark'ız. Soru-Cevap hizmetlerini gerçek zamanlı olarak yayınlayan ve kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin satış dönüşümlerini iyileştirmesine olanak tanıyan tek çözüm sağlayıcısıyı...

Namogoo

Namogoo

namogoo.com

Namogoo, 1000'den fazla önde gelen küresel markanın müşterilerine durdurulamaz yolculuklar sunmasına olanak tanıyan dünyanın ilk Dijital Yolculuk Sürekliliği platformudur. Namogoo'nun platformu, müşteri yolculuğundaki engelleri ve tereddütleri gerçek zamanlı olarak ortadan kaldırarak ve satın alma y...

Content Status

Content Status

contentstatus.com

İçerik Durumu, markalara, perakendecilere ve ajanslara, ürün sayfası içeriklerinin durumuna ve kalitesine ilişkin tam otomatik, isteğe bağlı görünürlük sağlar. Önceden oluşturulmuş 50 E-Ticaret bağlantısıyla şirketler, ürün sayfalarının canlı, eksiksiz, doğru ve çevrimiçi tüm ürünler için optimize e...

Richpanel

Richpanel

richpanel.com

Müşteri hizmetleri, müşterilerin e-ticaret mağazanıza olan güvenini artırabilir veya bozabilir. Richpanel yanınızda olduğunda destek ekibiniz a) daha hızlı yanıt verir b) her zaman doğru yanıtlar verir c) büyük hacimleri kolayca yönetir ve d) müşteri güvenini kazanır. ✅ Tekrarlanan soruları otomatik...

ShipAid

ShipAid

shipaid.com

Nakliye sigortası uygulamalarını şirket içi garantiyle değiştirin. Müşteri deneyimini ve +AOV'yi geliştirin! Kayıp, çalıntı, hasarlı veya gecikmiş paketler için çözüm. Sigorta şirketlerini atlatarak müşterilerinize ihtiyaç duydukları güvenceyi sağlayın. Garanti Ücretinizi belirleyin, kârınızı koruyu...

EasyChannel

EasyChannel

easychannel.com

Tüm çok kanallı satış ihtiyaçlarınız için güçlü, hepsi bir arada bir çözüm mü istiyorsunuz? O halde EasyChannel'la tanışın! EasyChannel, satış kanallarınızı entegre ederek ve çok kanallı iş akışlarınızı, ürün yönetiminizi ve müşteri hizmetlerinizi kullanıcı dostu tek bir platformda birleştirerek tüm...

Brandboom

Brandboom

brandboom.com

Brandboom, geleneksel B2B ticaret ve toptan satış pazarlarını yeniden şekillendirdi ve zahmetsiz bulut tabanlı satır sayfaları, sipariş ve faturalandırma araçları ve endüstri standardı Brandboom Link ile yenilikler yapmaya devam ediyor. Connect Marketplace, markalar ve perakendeciler için en iyi alı...

Blutag

Blutag

blu.ai

Blutag, perakende şirketlerinin müşterilerine sesli uygulamaları kodlamaya gerek kalmadan yalnızca birkaç basit adımda sunmalarına olanak tanıyan anahtar teslimi bir SaaS çözümüdür. Blutag, mağazanız için ses tabanlı bir deneyim sağlar. Müşterilerinizi memnun edin ve müşteri etkileşimini artırın.

LiveRecover

LiveRecover

liverecover.com

Müşterilerinize gerçek zamanlı mesaj göndererek alışveriş sepetlerini satışa dönüştürün. LiveRecover, e-Ticaret mağazalarının terk edilmiş sepetleri kısa mesaj yoluyla kurtarmasına yardımcı olur. Terk edilmiş alışveriş sepetlerini kurtarmanıza yardımcı olmayı vaat eden çok sayıda Shopify uygulaması ...

Amz Online Arbitrage

Amz Online Arbitrage

amzonlinearbitrage.com

Amz Çevrimiçi Arbitraj, Amazon'daki Çevrimiçi Arbitraj İş Modelini keşfetmek isteyen Amazon Satıcıları için Tek Durak Mağazasıdır. ÜCRETSİZ Yazılımımız Satıcılara Günlük Karlı Ürünler Listesini sağlar

Fusionmetrics

Fusionmetrics

fusionmetrics.io

Shopify uygulama operatörleri için Abonelik ve Dönüşüm Analizi. - Shopify uygulamaları için endüstri standardı abonelik ve gelir analitiği - Shopify uygulama mağazasında Google Analytics'e dayalı kurulum ve gelir ilişkilendirme - Shopify uygulama mağazasında tam huniler arası izlemeyle dönüşüm anali...

Shipup

Shipup

shipup.co

Müşteri deneyimi başarısına odaklanan e-tüccarlar için ideal çözüm. Shipup, e-Ticaret teslimatlarını kusursuz ve kişiselleştirilmiş bir satın alma sonrası deneyim sunan pazarlamaya dönüştürür. Çağrı merkezi dağıtım biletlerinizi azaltırken NPS'nizi ve müşteri yaşam boyu değerinizi artırın. Yüksek ni...

Noibu

Noibu

noibu.com

Noibu, kullanıcı deneyimini engelleyebilecek ve müşterinin hayal kırıklığına uğramasına ve sepeti terk etmesine neden olabilecek, geliri etkileyen hataları tespit etmeye, önceliklendirmeye ve çözmeye yardımcı olan bir e-Ticaret web sitesi izleme aracıdır. Noibu, e-Ticaret sitenizi izler ve hataları ...

Checkout Champ

Checkout Champ

checkoutchamp.com

Checkout Champ, çok düşük dönüşüm oranları nedeniyle zorunluluktan doğan TEK Performans E-ticaret Platformudur. Mağaza satışlarınız en son ne zaman %4, %6, %8, %10 veya daha fazla dönüşüm gösterdi? Checkout Champ, devrim niteliğindeki özelleştirilmiş ödeme, ön satın alma siparişi artışı ve akıllı te...

TrueOps

TrueOps

trueops.com

TrueOps, paranızı Amazon FBA'dan geri almak için en gelişmiş çözümdür. TrueOps, pazar lideri %10 komisyon oranları, geri ödenen envanter için hiçbir zaman ücret alınmaması gibi satıcı dostu politikalar ve geri ödeme iptalleri için anında krediler ve sizi dahil eden ve herkesten daha hızlı bir şekild...

LitExtension

LitExtension

litextension.com

LitExtension, dünya lideri e-ticaret taşıma/yeniden platform servis sağlayıcısıdır. Tüccarların ve e-Ticaret uzmanlarının, verileri mevcut mağazalarından istenen alışveriş sepetine 3 basit adımda otomatik olarak taşımalarına yardımcı oluyoruz. LitExtension ile veri taşıma, ürünler, müşteriler, sipar...

Payplug

Payplug

payplug.com

Payplug, tüccarlar, çevrimiçi tüccarlar ve fintech şirketleri için tasarlanmış bir ödeme çözümüdür. Gelin, birlikte ödeme çıtasını yükseltelim.

8fig

8fig

8fig.co

Şimdi fon alın ve e-Ticaret mağazanızı daha akıllı ve daha hızlı ölçeklendirin. 8fig'in finansman çözümleri ihtiyacınız olan kaynakları sağlayacaktır.

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