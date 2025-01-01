E-Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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E-ticaret yazılımı, karmaşık çevrimiçi satış sürecini kolaylaştırarak profesyonellerin en uygun alışveriş deneyimini sunmasına olanak tanıyarak tüketicilere fayda sağlar. Modern çevrimiçi alışveriş yolculuğunun giderek daha karmaşık hale gelmesi, birden fazla kanalı ve çok sayıda tüketici kararını içermesi nedeniyle, e-ticaret yazılımı kusursuz entegrasyon sağlar. E-ticaret yazılımı kategorimiz, e-ticaret platformları, ödeme ağ geçitleri, abonelik yönetimi yazılımı ve canlı sohbet araçları gibi geniş bir çözüm yelpazesi içerir.
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Shopify
shopify.com
Shopify, işletmelerin çevrimiçi mağazalarını kurup yönetmelerine yardımcı olan bir e-ticaret platformudur. Ürün yönetimi, ödeme ve nakliye gibi hizmetler sunar.
Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçılar ve içerik oluşturucuların hayranlarından abonelikle düzenli gelir elde etmelerini sağlayan bir üyelik platformudur.
Wix
wix.com
Wix, kullanıcıların kolayca web siteleri oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir platformdur. E-ticaret, SEO ve blog araçları sunar.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo, video barındırma ve paylaşma platformudur. Ücretsiz ve reklamsız içerik sunarak, kullanıcıların yüksek kaliteli videolar oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır.
Stripe
stripe.com
Stripe, e-ticaret siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve API hizmetleri sunan çevrimiçi bir ödeme platformudur.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.
Klarna
klarna.com
Klarna uygulaması, online veya mağazada yapılan alışverişleri faizsiz dört taksitte ödeme imkanı sunar. Kullanıcılar harcamalarını yönetebilir ve iade işlemlerini kolaylaştırır.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için pazarlama ve e-posta gönderimi yapan, raporlama ve analiz araçları sunan kapsamlı bir platformdur.
Podium
podium.com
Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri için iletişim ve pazarlama araçları sunan bir platformdur.
Square
squareup.com
Square, işletmelere ödeme işlemleri, envanter yönetimi ve satış analizi sunan bulut tabanlı bir POS çözümüdür.
Spectrum
spectrum.net
Spectrum, 3D ürün özelleştirmede dünya lideridir ve markaların üretimden itibaren müşterilerin beklentilerine uygun özel programlar geliştirmesine olanak tanır.
Printify
printify.com
Printify, tasarımcıların isteğe bağlı ürünler (tişört, telefon kılıfı vb.) oluşturup satmalarını sağlayan, baskı ve nakliyeyi yöneten bir platformdur.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce, fiziksel ve dijital ürünleri satmak için WordPress sitelerini e-ticaret mağazalarına dönüştüren ücretsiz bir eklentidir.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.
ManyChat
manychat.com
Manychat, işletmelerin sosyal medya platformları üzerinden müşteri etkileşimlerini yönetmelerine ve otomatik sohbet akışları oluşturmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Printful
printful.com
Printful, kullanıcıların tasarımlarını çevirimiçi mağazalarda satmasını veya kendileri için bastırmasını sağlayan isteğe bağlı baskı ve nakliye hizmetidir.
Brevo
brevo.com
Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.
VistaPrint
vistaprint.com
Vistaprint, kullanıcıların kartvizit, broşür ve promosyon malzemeleri gibi özelleştirilmiş ürünler tasarlayıp sipariş etmelerini sağlayan bir platformdur.
Ecwid
ecwid.com
Ecwid, web siteleri ve sosyal medya hesaplarına entegre olabilen çok kanallı bir e-ticaret platformudur, online satış yapmayı kolaylaştırır.
Helium 10
helium10.com
Helium 10, Amazon ve Walmart satıcılarına ürün araştırması, liste optimizasyonu ve envanter yönetimi gibi araçlar sunarak işlerini yönetmelerine yardımcı olan bir yazılım platformudur.
DSers
dsers.com
DSers, AliExpress'ten toplu siparişleri yönetmeye, tedarikçi bulmaya ve ürünleri içe aktarmaya yarayan bir damla gemisi uygulamasıdır.
Sketchfab
sketchfab.com
SketchFab, 3D ve AR içeriklerini yayınlayıp paylaşmak için tasarlanmış bir platformdur; kullanıcılar bu içerikleri entegre edebilir ve özelleştirebilir.
AfterShip
aftership.com
AfterShip, e-ticaret işletmeleri için 600'den fazla taşıyıcıyla gönderi takibi sağlayan bir hizmettir. Kullanıcılar, gönderi durumunu merkezi bir panelden izleyebilir.
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple, ürünleri ekran üzerinde 3D olarak görselleştirip yapılandırarak, hızlı ve doğru dijital alışveriş deneyimi sunar.
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetlerini geliştiren bir platformdur. Canlı sohbet, chatbotlar ve AI destekli çözümler sunarak işletmelere hızlı destek sağlar.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitelerindeki kullanıcı davranışını analiz eden bir araçtır. Heatmap, oturum kaydı ve anket gibi özellikler sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yardımcı olur.
Constant Contact
constantcontact.com
Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie, kodlama bilgisi gerektirmeden mobil uygulamalar, web siteleri ve otomasyon çözümleri oluşturmayı sağlayan bir platformdur.
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout, Amazon'da satış yapanlar için ürün araştırması, liste optimizasyonu ve rekabet analizi sunan kapsamlı bir platformdur.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot, işletmelerin ve tüketicilerin ürün ve hizmetler hakkında incelemeler paylaşmalarına olanak tanıyan bir platformdur.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, pazarlama otomasyonu ve CRM işlevleri sunarak kullanıcıların hedefli kampanyalar oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini yönetmesini sağlar.
ShipStation
shipstation.com
ShipStation, e-ticaret işletmeleri için sipariş yönetimi, nakliye etiketleri oluşturma ve taşıyıcılarla entegrasyon sağlayan bir nakliye yönetim platformudur.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel, web ve mobil uygulamalardaki kullanıcı etkileşimlerini izleyerek analiz ve raporlama yapan bir iş analitiği hizmetidir.
Keepa
keepa.com
Keepa, Amazon ürünlerinin fiyat geçmişini takip eden ve fiyat düşüşleri için uyarılar gönderen bir uygulamadır. Ürünleri karşılaştırma ve analiz etme imkanı sunar.
GeoComply
geocomply.com
GeoComply, coğrafi konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcı kimliğini doğrulayan bir güvenlik çözümüdür.
Debutify
debutify.com
Debutify, e-ticaret markaları için kodlama gerektirmeden özelleştirilebilen, dönüşüm odaklı Shopify temaları ve araçları sunar.
Shiprocket
shiprocket.in
Shiprocket, e-ticaret işletmeleri için sipariş yönetimi ve lojistik çözümleri sunar. Çoklu kargo ortakları ile hızlı ve etkili sevkiyat sağlar.
Spocket
spocket.co
Spocket, dropshipping modeliyle çevrimiçi perakendecilere ABD ve AB ürünleri sunarak, envanter gereksinimini ortadan kaldıran bir platformdur.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama, otomasyon, analiz ve web semineri gibi özellikler sunan kapsamlı bir pazarlama platformudur.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Abonelik, abonelik faturalama ve yönetim sürecine yönelik bulut tabanlı bir yazılımdır. Ödeme toplama ve müşteri yönetimi özellikleri sunar.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SolidWorks, mühendislerin 3D ürün tasarımları oluşturup simüle etmelerini ve yönetmelerini sağlayan bir CAD yazılımıdır.
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan, çevrimiçi mağaza oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran, kodlama gerektirmeyen bir e-ticaret platformudur.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct, geniş muhasebe yetenekleri sunan esnek bir finans platformudur. Çeşitli sektörlerde genel defter, hesap yönetimi ve raporlama gibi temel uygulamalar sağlar.
Big Cartel
bigcartel.com
Big Cartel, yaratıcı tüccarların çevrimiçi mağaza açıp yönetmelerine olanak tanıyan kullanıcı dostu bir e-ticaret platformudur.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire, kod yazmadan özelleştirilmiş iOS ve Android uygulamaları oluşturmanıza imkân tanıyan bir platformdur.
Sellix
sellix.io
Sellix, işletmeler ve bireyler için dijital ürünler oluşturma imkanı sunan bir e-ticaret platformudur. Ödeme sistemleri ve altyapıyı sağlar.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo, e-ticaret markalarına müşteri ilişkilerini güçlendirmek için e-posta, SMS, inceleme ve sadakat gibi çözümler sunan bir pazarlama platformudur.
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce, işletmelerin çevrimiçi mağaza kurmasını ve yönetmesini sağlayan bir e-ticaret platformudur. Özelleştirilebilir şablonlar ve çoklu ödeme entegrasyonları sunar.
Storyly
storyly.io
Storyly, mobil uygulamalarda ve web sitelerinde hikaye formatında etkileşimli içerik oluşturan bir kullanıcı katılım platformudur.
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud, e-ticaret işletmeleri için nakliye otomasyonu sağlayan, taşıyıcılarla entegrasyon sunan ve iade süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.
Webgility
webgility.com
Webgility, e-ticaret işletmeleri için muhasebe, envanter ve sipariş yönetimini otomatikleştiren bir yazılımdır.
SAP
sap.com
SAP uygulaması, finansal yönetim, insan kaynakları ve tedarik zinciri gibi iş süreçlerini entegre ederek işletmelere operasyonel verimlilik sağlar.
Braintree
braintreepayments.com
Braintree, kredi kartları, PayPal ve dijital cüzdanlarla çevrimiçi ödemeleri işleyen bir ödeme ağ geçididir.
Kalodata
kalodata.com
Kalodata, TikTok mağazaları için trend ürünler ve pazar analizi sağlayarak satıcıların veri odaklı kararlar almasına yardımcı olan bir analiz aracıdır.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass, girişimcilerin çevrimiçi mağaza oluşturup dijital ürünler satmasına, ödemeleri kabul etmesine ve müşteri verilerini analiz etmesine olanak tanıyan bir e-ticaret platformudur.
AppMySite
appmysite.com
AppMySite, kullanıcıların web sitelerini Android ve iOS için kod yazmadan mobil uygulamalara dönüştürmelerini sağlayan bir platformdur.
Dropified
dropified.com
Dropified, dropshipping iş süreçlerini otomatikleştirir, ürünleri tek tıklama ile bulup ithal eder ve sipariş yönetimi sağlar.
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