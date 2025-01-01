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E-Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

E-ticaret yazılımı, karmaşık çevrimiçi satış sürecini kolaylaştırarak profesyonellerin en uygun alışveriş deneyimini sunmasına olanak tanıyarak tüketicilere fayda sağlar. Modern çevrimiçi alışveriş yolculuğunun giderek daha karmaşık hale gelmesi, birden fazla kanalı ve çok sayıda tüketici kararını içermesi nedeniyle, e-ticaret yazılımı kusursuz entegrasyon sağlar. E-ticaret yazılımı kategorimiz, e-ticaret platformları, ödeme ağ geçitleri, abonelik yönetimi yazılımı ve canlı sohbet araçları gibi geniş bir çözüm yelpazesi içerir.

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Shopify

Shopify

shopify.com

Shopify, işletmelerin çevrimiçi mağazalarını kurup yönetmelerine yardımcı olan bir e-ticaret platformudur. Ürün yönetimi, ödeme ve nakliye gibi hizmetler sunar.

Patreon

Patreon

patreon.com

Patreon, sanatçılar ve içerik oluşturucuların hayranlarından abonelikle düzenli gelir elde etmelerini sağlayan bir üyelik platformudur.

Wix

Wix

wix.com

Wix, kullanıcıların kolayca web siteleri oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir platformdur. E-ticaret, SEO ve blog araçları sunar.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM süreçlerini yönetmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılımdır.

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe, e-ticaret siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve API hizmetleri sunan çevrimiçi bir ödeme platformudur.

Vimeo

Vimeo

vimeo.com

Vimeo, video barındırma ve paylaşma platformudur. Ücretsiz ve reklamsız içerik sunarak, kullanıcıların yüksek kaliteli videolar oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine, satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olan bir bulut tabanlı CRM platformudur.

Klarna

Klarna

klarna.com

Klarna uygulaması, online veya mağazada yapılan alışverişleri faizsiz dört taksitte ödeme imkanı sunar. Kullanıcılar harcamalarını yönetebilir ve iade işlemlerini kolaylaştırır.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp, küçük işletmeler için pazarlama ve e-posta gönderimi yapan, raporlama ve analiz araçları sunan kapsamlı bir platformdur.

Podium

Podium

podium.com

Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri için iletişim ve pazarlama araçları sunan bir platformdur.

Square

Square

squareup.com

Square, işletmelere ödeme işlemleri, envanter yönetimi ve satış analizi sunan bulut tabanlı bir POS çözümüdür.

Spectrum

Spectrum

spectrum.net

Spectrum, 3D ürün özelleştirmede dünya lideridir ve markaların üretimden itibaren müşterilerin beklentilerine uygun özel programlar geliştirmesine olanak tanır.

Printify

Printify

printify.com

Printify, tasarımcıların isteğe bağlı ürünler (tişört, telefon kılıfı vb.) oluşturup satmalarını sağlayan, baskı ve nakliyeyi yöneten bir platformdur.

WooCommerce

WooCommerce

woocommerce.com

WooCommerce, fiziksel ve dijital ürünleri satmak için WordPress sitelerini e-ticaret mağazalarına dönüştüren ücretsiz bir eklentidir.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo, CRM, e-ticaret, muhasebe ve proje yönetimi gibi iş süreçlerini yönetmek için geliştirilmiş bir ERP yazılımıdır.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

Manychat, işletmelerin sosyal medya platformları üzerinden müşteri etkileşimlerini yönetmelerine ve otomatik sohbet akışları oluşturmalarına yardımcı olan bir platformdur.

Printful

Printful

printful.com

Printful, kullanıcıların tasarımlarını çevirimiçi mağazalarda satmasını veya kendileri için bastırmasını sağlayan isteğe bağlı baskı ve nakliye hizmetidir.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.

VistaPrint

VistaPrint

vistaprint.com

Vistaprint, kullanıcıların kartvizit, broşür ve promosyon malzemeleri gibi özelleştirilmiş ürünler tasarlayıp sipariş etmelerini sağlayan bir platformdur.

Ecwid

Ecwid

ecwid.com

Ecwid, web siteleri ve sosyal medya hesaplarına entegre olabilen çok kanallı bir e-ticaret platformudur, online satış yapmayı kolaylaştırır.

Helium 10

Helium 10

helium10.com

Helium 10, Amazon ve Walmart satıcılarına ürün araştırması, liste optimizasyonu ve envanter yönetimi gibi araçlar sunarak işlerini yönetmelerine yardımcı olan bir yazılım platformudur.

DSers

DSers

dsers.com

DSers, AliExpress'ten toplu siparişleri yönetmeye, tedarikçi bulmaya ve ürünleri içe aktarmaya yarayan bir damla gemisi uygulamasıdır.

Sketchfab

Sketchfab

sketchfab.com

SketchFab, 3D ve AR içeriklerini yayınlayıp paylaşmak için tasarlanmış bir platformdur; kullanıcılar bu içerikleri entegre edebilir ve özelleştirebilir.

AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip, e-ticaret işletmeleri için 600'den fazla taşıyıcıyla gönderi takibi sağlayan bir hizmettir. Kullanıcılar, gönderi durumunu merkezi bir panelden izleyebilir.

Dopple.ai

Dopple.ai

dopple.ai

Dopple, ürünleri ekran üzerinde 3D olarak görselleştirip yapılandırarak, hızlı ve doğru dijital alışveriş deneyimi sunar.

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio, müşteri hizmetlerini geliştiren bir platformdur. Canlı sohbet, chatbotlar ve AI destekli çözümler sunarak işletmelere hızlı destek sağlar.

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar, web sitelerindeki kullanıcı davranışını analiz eden bir araçtır. Heatmap, oturum kaydı ve anket gibi özellikler sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yardımcı olur.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Sabit İletişim, e-posta pazarlama, sosyal medya ve etkinlik yönetimi araçları sunarak küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olan bir platformdur.

Appy Pie

Appy Pie

appypie.com

Appy Pie, kodlama bilgisi gerektirmeden mobil uygulamalar, web siteleri ve otomasyon çözümleri oluşturmayı sağlayan bir platformdur.

Jungle Scout

Jungle Scout

junglescout.com

Jungle Scout, Amazon'da satış yapanlar için ürün araştırması, liste optimizasyonu ve rekabet analizi sunan kapsamlı bir platformdur.

Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

Trustpilot, işletmelerin ve tüketicilerin ürün ve hizmetler hakkında incelemeler paylaşmalarına olanak tanıyan bir platformdur.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign, pazarlama otomasyonu ve CRM işlevleri sunarak kullanıcıların hedefli kampanyalar oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini yönetmesini sağlar.

ShipStation

ShipStation

shipstation.com

ShipStation, e-ticaret işletmeleri için sipariş yönetimi, nakliye etiketleri oluşturma ve taşıyıcılarla entegrasyon sağlayan bir nakliye yönetim platformudur.

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Mixpanel, web ve mobil uygulamalardaki kullanıcı etkileşimlerini izleyerek analiz ve raporlama yapan bir iş analitiği hizmetidir.

Keepa

Keepa

keepa.com

Keepa, Amazon ürünlerinin fiyat geçmişini takip eden ve fiyat düşüşleri için uyarılar gönderen bir uygulamadır. Ürünleri karşılaştırma ve analiz etme imkanı sunar.

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply, coğrafi konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcı kimliğini doğrulayan bir güvenlik çözümüdür.

Debutify

Debutify

debutify.com

Debutify, e-ticaret markaları için kodlama gerektirmeden özelleştirilebilen, dönüşüm odaklı Shopify temaları ve araçları sunar.

Shiprocket

Shiprocket

shiprocket.in

Shiprocket, e-ticaret işletmeleri için sipariş yönetimi ve lojistik çözümleri sunar. Çoklu kargo ortakları ile hızlı ve etkili sevkiyat sağlar.

Spocket

Spocket

spocket.co

Spocket, dropshipping modeliyle çevrimiçi perakendecilere ABD ve AB ürünleri sunarak, envanter gereksinimini ortadan kaldıran bir platformdur.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse, e-posta pazarlama, otomasyon, analiz ve web semineri gibi özellikler sunan kapsamlı bir pazarlama platformudur.

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Pabbly Abonelik, abonelik faturalama ve yönetim sürecine yönelik bulut tabanlı bir yazılımdır. Ödeme toplama ve müşteri yönetimi özellikleri sunar.

SOLIDWORKS

SOLIDWORKS

solidworks.com

SolidWorks, mühendislerin 3D ürün tasarımları oluşturup simüle etmelerini ve yönetmelerini sağlayan bir CAD yazılımıdır.

Dukaan

Dukaan

mydukaan.io

Dukaan, çevrimiçi mağaza oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran, kodlama gerektirmeyen bir e-ticaret platformudur.

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Sage Intacct, geniş muhasebe yetenekleri sunan esnek bir finans platformudur. Çeşitli sektörlerde genel defter, hesap yönetimi ve raporlama gibi temel uygulamalar sağlar.

BuildFire

BuildFire

buildfire.com

BuildFire, kod yazmadan özelleştirilmiş iOS ve Android uygulamaları oluşturmanıza imkân tanıyan bir platformdur.

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo, e-ticaret markalarına müşteri ilişkilerini güçlendirmek için e-posta, SMS, inceleme ve sadakat gibi çözümler sunan bir pazarlama platformudur.

Big Cartel

Big Cartel

bigcartel.com

Big Cartel, yaratıcı tüccarların çevrimiçi mağaza açıp yönetmelerine olanak tanıyan kullanıcı dostu bir e-ticaret platformudur.

BigCommerce

BigCommerce

bigcommerce.com

BigCommerce, işletmelerin çevrimiçi mağaza kurmasını ve yönetmesini sağlayan bir e-ticaret platformudur. Özelleştirilebilir şablonlar ve çoklu ödeme entegrasyonları sunar.

Storyly

Storyly

storyly.io

Storyly, mobil uygulamalarda ve web sitelerinde hikaye formatında etkileşimli içerik oluşturan bir kullanıcı katılım platformudur.

Sendcloud

Sendcloud

sendcloud.com

Sendcloud, e-ticaret işletmeleri için nakliye otomasyonu sağlayan, taşıyıcılarla entegrasyon sunan ve iade süreçlerini kolaylaştıran bir platformdur.

Sellix

Sellix

sellix.io

Sellix, işletmeler ve bireyler için dijital ürünler oluşturma imkanı sunan bir e-ticaret platformudur. Ödeme sistemleri ve altyapıyı sağlar.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr, işletmelere 30'dan fazla dijital kanalda müşteri hizmetlerini yönetme ve müşteri etkileşimlerini geliştirme imkanı sunan bir platformdur.

Webgility

Webgility

webgility.com

Webgility, e-ticaret işletmeleri için muhasebe, envanter ve sipariş yönetimini otomatikleştiren bir yazılımdır.

SAP

SAP

sap.com

SAP uygulaması, finansal yönetim, insan kaynakları ve tedarik zinciri gibi iş süreçlerini entegre ederek işletmelere operasyonel verimlilik sağlar.

Braintree

Braintree

braintreepayments.com

Braintree, kredi kartları, PayPal ve dijital cüzdanlarla çevrimiçi ödemeleri işleyen bir ödeme ağ geçididir.

Kalodata

Kalodata

kalodata.com

Kalodata, TikTok mağazaları için trend ürünler ve pazar analizi sağlayarak satıcıların veri odaklı kararlar almasına yardımcı olan bir analiz aracıdır.

Sellpass

Sellpass

auth.sellpass.io

Sellpass, girişimcilerin çevrimiçi mağaza oluşturup dijital ürünler satmasına, ödemeleri kabul etmesine ve müşteri verilerini analiz etmesine olanak tanıyan bir e-ticaret platformudur.

AppMySite

AppMySite

appmysite.com

AppMySite, kullanıcıların web sitelerini Android ve iOS için kod yazmadan mobil uygulamalara dönüştürmelerini sağlayan bir platformdur.

Dropified

Dropified

dropified.com

Dropified, dropshipping iş süreçlerini otomatikleştirir, ürünleri tek tıklama ile bulup ithal eder ve sipariş yönetimi sağlar.

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