E-Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Özbekistan

Kısıtlama olmaksızın denemelere izin vererek işletmelerin çevrimiçi dönüşümlerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Basit yaklaşımımız ve pazar lideri teknolojimizle, dijital deneyimleri her zaman mutlak müşteriye odaklanarak geliştiriyoruz. Teknolojimiz, pazardaki ilk test ve hedefleme çözümü olarak 2000 yılında oluşturuldu. Platform o zamandan bu yana katlanarak büyüdü ve Webtrends Optimize'ın Ağustos 2018'de Birleşik Krallık merkezli Accelerate Group Ltd. tarafından satın alınmasından bu yana daha da hızlı büyüdü. Yaptığımız her şey, müşterinin yatırımından geri dönüş sağlamaya odaklanıyor. Yaptığımız her testte bu ölçülüyor ve raporlanıyor. Çok çeşitli test, analiz ve kişiselleştirme araç ve özelliklerine sahibiz. AB, ABN, MVT ve Bölünmüş testler, Sosyal Kanıt ve Ürün Önerileri motorları, Çıkış Amacı katmanları ve diğer birçok araç dahil. İstemci veya Sunucu tarafı testleri mevcuttur ve Mobil uygulama optimizasyonu için çeşitli SDK'lar mevcuttur.