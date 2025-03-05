E-Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Ukrayna

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
E-ticaret yazılımı, karmaşık çevrimiçi satış sürecini kolaylaştırarak profesyonellerin en uygun alışveriş deneyimini sunmasına olanak tanıyarak tüketicilere fayda sağlar. Modern çevrimiçi alışveriş yolculuğunun giderek daha karmaşık hale gelmesi, birden fazla kanalı ve çok sayıda tüketici kararını içermesi nedeniyle, e-ticaret yazılımı kusursuz entegrasyon sağlar. E-ticaret yazılımı kategorimiz, e-ticaret platformları, ödeme ağ geçitleri, abonelik yönetimi yazılımı ve canlı sohbet araçları gibi geniş bir çözüm yelpazesi içerir.
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Shopify
shopify.com
Shopify Inc., merkezi Ottawa, Ontario'da bulunan Kanada çokuluslu bir e-ticaret şirketidir. Aynı zamanda çevrimiçi mağazalar ve perakende satış noktası sistemleri için tescilli e-ticaret platformunun adıdır. Shopify, çevrimiçi perakendecilere küçük tüccarlar için bir çevrimiçi mağaza işletme sürecini basitleştirmek için ödemeler, pazarlama, nakliye ve müşteri katılım araçları dahil olmak üzere bir hizmet sunumu sunuyor. Haziran 2019 itibariyle, toplam brüt mal hacmi takvim 2018 için 41,1 milyar ABD dolarını aştı.
Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçıların ve yaratıcıların ödeme almasını kolaylaştıran bir üyelik platformudur. Binlerce müzisyen, podcast, video oyunu geliştiricisi, çizgi roman yaratıcıları ve diğerleri Patreon'da maaş alıyor. Devam eden finansman yoluyla, fan tabanlarını etkileşimli bir şekilde etkilemek için daha fazla zaman harcayabilirler ve milyonlarca insanın zevk aldığı güzel şeylerle interneti doldurmaya devam edebilirler.
Wix
wix.com
Wix kullanarak işletmenizi çevrimiçi olarak güvenle geliştirin ve ölçeklendirin. Lightning-Fast Web performansı, kurumsal sınıf güvenlik ve güvenilir altyapı ile, sitenizin her zaman çalışır durumda olacağından emin olabilirsiniz. Ve Wix ile bir web sitesi oluşturucudan çok daha fazlasını elde edersiniz - çevrimiçi zamanlamadan ödeme, derin markalama ve e -ticaret çözümlerine kadar, sitenizi istediğiniz herhangi bir yöne götürebilirsiniz. Çevrimiçi bir işletmeyi yönetmek söz konusu olduğunda, önde gelen SEO ve pazarlama araçları, gelişmiş analitik ve hatta bir mobil uygulama ile asla daha sezgisel olmamıştı, her yerden her şeyin üstünde kalabilirsiniz. Çevrimiçi hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için WIX'i kullanan milyonlarca kullanıcıya katılın. WIX'in ana özellikleri nelerdir? * Sitenizi sezgisel olarak oluşturmak için akıllı sürükle ve bırak düzenleyicisi * 900+ stratejik olarak tasarlanmış web sitesi şablonları * Arama motorları için optimize edilecek gelişmiş SEO özellikleri * Mağazanızı yönetmek ve çevrimiçi satmak için güçlü e -ticaret çözümleri * Müşterileriniz için kesintisiz bir rezervasyon deneyimi sunan çevrimiçi zamanlama yazılımı * İşletmenizi çevrimiçi yönetmeye ve büyütmeye yardımcı olacak yerleşik pazarlama araçları * Sadık bir kitleyi büyütmenize ve içerikten para kazanmanıza yardımcı olan tam bloglama özellikleri * Özel işlevsellik için tam yığın web geliştirme araçları
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için tam bir pazarlama, satış, müşteri hizmeti ve CRM yazılımı - ayrıca metodoloji, kaynaklar ve destek - sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Pazarlama merkezi ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü bir platformda. Değerli zaman kazandıracak ve doğru müşterileri ölçekte çeken ve dönüştüren kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm bağlamı elde edersiniz. Ayrıca, pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilir, çünkü pazarlama merkezi HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulur. Tam CRM platformunu kullanırken, pazarlamacılar YG'yi kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarla benzersiz bir uyum sağlayabilirler. Stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot, karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenizi sağlar. HubSpot, daha iyi büyümek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
ManyChat
manychat.com
Manychat, D2C markaları, perakende mağazaları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, restoranlar, dünyadaki emlak şirketleri için 1 numaralı çok kanallı platformdur. 2016 yılında kurulan Manychat, her yıl 1 milyardan fazla konuşmaya güç veriyor ve 190'dan fazla ülkede kullanılıyor. Müşterilerinizi anında meşgul edin. Markanızı büyütmek için Instagram Doğrudan Mesajlar, Facebook Messenger, WhatsApp ve SMS'deki etkileşimli konuşmaları otomatikleştirin. İster daha fazla potansiyel müşteri oluşturmak, kampanyalarınızı otomatikleştirmek veya SLA Times'inizi artırarak müşteri memnuniyetini geliştirmek isteyin, Manychat, işletmenizin pazarlama ihtiyaçlarını çözmek için tüm araçlara sahiptir. Sohbet pazarlaması budur ve Manychat'in ne olduğu.
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp, küçük işletmeler için inşa edilmiş hepsi bir arada pazarlama platformudur. Raporlama ve analiz, pazarlama CRM, e -posta kampanyaları, bültenler ve içerik yönetimi gibi araçlarla, müşterilerinizi merkeze koyabilirsiniz, böylece daha akıllı pazarlayabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. MailChimp'in Pazarlama ve CRM Mobil Uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllı pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşinizin sizi aldığı her yerde ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın - deneyime gerek yok. MailChimp ile bir satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın görevini paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp kullanın: * Pazarlama CRM - MailChimp'ten CRM pazarlama ile olan kişilerinize ayak uydurun. Kartvizit tarayıcısı gibi iletişim içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. İzleyici büyümesini izleyin ve gösterge tablosundaki bireysel kişilerle ilgili bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın - doğrudan uygulamadan arayın, metin ve e -posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için notları kaydedin ve her etkileşimden sonra etiket ekleyin. * Raporlar ve Analytics - Satış ve pazarlama performansınıza daha derin bir bakış alın. Tüm kampanyalarınız için sonuçları izleyin ve nasıl geliştirileceğine dair eyleme geçirilebilir öneriler alın. E -posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya yayınları ve kartpostallar için raporları ve analitikleri görüntüleyin. * E -postalar ve otomasyonlar - E -posta pazarlama kampanyaları, bültenleri ve otomasyonları oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Tek tıklamayla açılış olmayanlara ve ürün yeniden hedefleme e-postalarına yeniden katılma ile müşterileri yeniden etkiler ve satışları hemen büyütebilirsiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklamlar taslak ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle uğraşın, özel kitleler kurun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmeye yardımcı olacak işlem yapılabilir öneriler alın. Terk edilmiş bir sepet e -postası kurmanın veya markanızın logosunu ayarlamak için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdan görüntüleri doğrudan MailChimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) Müşteri İlişkileri Yönetimi Hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar sunar. 2020'de Fortune Magazine, bir çalışan memnuniyet anketine dayanarak, Salesforce'u altı numaralı 'çalışmak için en iyi 100 şirket listesinde' sıraladı.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
Square
squareup.com
Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey tarafından kuruldu ve ilk uygulama ve hizmetini 2010 yılında başlattı. Kasım 2015'ten bu yana New York Menkul Kıymetler Borsası'nda halka açık bir şirket olarak SQ sembolüyle işlem görüyor.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo, merkezi New York'ta bulunan bir video barındırma, paylaşım ve hizmet platformudur. Vimeo, reklamsız bir temelde çalışır ve bunun yerine video içeriği üreticileri için abonelik planları sunarak ve video oluşturma, düzenleme ve yayın araçları, kurumsal yazılım çözümleri ile bir hizmet olarak yazılım (SAAS) sunarak gelir elde eder. Video profesyonelleri müşterilerle ve diğer profesyonellerle bağlantı kuracak. Vimeo, bir dizi cihazda yüksek tanımlı videonun teslimine odaklanıyor. Site başlangıçta Jake Lodwick ve Zach Klein tarafından 2004 yılında CollegeHumor'un artan popülaritesini desteklemek için yan yana yerleştirilmesine rağmen, meslektaşları arasında mizah videolarını paylaşmak için CollegeHumor'un bir bölünmesi olarak inşa edildi. IAC, 2006 yılında CollegeHumor ve Vimeo'yu satın aldı ve Google, YouTube'u 1,65 milyar doların üzerinde satın aldıktan sonra, IAC, Vimeo'ya YouTube'a karşı rekabet etmek için daha fazla çaba harcadı, kendisini diğer video paylaşım sitelerinden ayırt etmek için küratörlü içerik ve yüksek tanımlı video sağlamaya odaklandı. Lodwick ve Klein sonunda 2009 yılına kadar ayrıldı ve IAC, Vimeo'nun hizmetlerini oluşturmak için daha kurumsal odaklı bir yapı uyguladı ve şu anki CEO Anjali Sud Temmuz 2017'den bu yana mevcuttu.
OpenCart
opencart.com
Opencart, birden fazla çevrimiçi mağazayı tek bir arka uçtan yönetebilen, kullanımı kolay, güçlü, Açık Kaynaklı bir çevrimiçi mağaza yönetim programıdır. Yönetim alanına yalnızca formları doldurarak ve "Kaydet"e tıklayarak ulaşabilirsiniz. Mağazayı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için profesyonelce yazılmış birçok uzantı bulunmaktadır. Bir OpenCart mağazası kurulumdan hemen sonra sipariş almaya hazır olabilir. Tek yapmanız gereken onu sizin için kurmanız (herhangi bir web sunucusu bunu ücretsiz olarak yapar), birçok ücretsiz veya düşük maliyetli şablon sitesinden bir şablon ve ürün açıklamalarınızı ve fotoğraflarınızı seçin, birkaç ayara tıklayın ve artık siparişleri kabul etmeye hazırız. Ücretsiz Kurulum ve Hızlı Başlangıç bölümlerimiz size nasıl yapılacağını gösterir. OpenCart'ın halka açık tarafı veya "Mağazası" oldukça profesyonel görünüyor ve neredeyse kurulur kurulmaz satışa hazır görünüyor.
Sketchfab
sketchfab.com
İşletmeler için 3D ve AR görselleştirme çözümleri. Sketchfab, etkileşimli 3D ve AR deneyimlerini çevrimiçi her yerde yayınlamak, paylaşmak ve entegre etmek için önde gelen platformdur: web siteleri, e-Ticaret platformları, bloglar, makaleler ve reklam kampanyaları. Bizi ziyaret edin: Sketchfab.com/enterprise
SendOwl
sendowl.com
Dijital her şeyi çevrimiçi olarak her yerde satmak için ihtiyacınız olan her şey: sesli kitaplar, e-kitaplar, fotoğrafçılık, yazılım, üyelikler, etkinlik biletleri, çevrimiçi kurslar ve çok daha fazlası.
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, California, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir hizmet (SAAS) şirketi (SAAS) şirketi olarak bir Amerikan Finansal Hizmetleri ve Yazılımıdır. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'lar) sunmaktadır.
Ecwid
ecwid.com
LightSpeed tarafından ECWID, herhangi bir web sayfasına veya sosyal medya profiline çevrimiçi bir mağaza eklemenin en kolay yoludur. 175 ülkede yüz binlerce tüccar tarafından kullanılan Lightspeed by Lightspeed, müşterilerinize nerede olurlarsa olsunlar ulaşmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir: Şahsen, web siteniz, Instagram, Facebook, Amazon veya Google Alışveriş aracılığıyla. ECWID’nin satış noktası entegrasyonları, e-posta pazarlama entegrasyonları ve özel mobil uygulaması ile pazarlama, mağazacılık ve satışlarınızı her yerde her zaman yönetebilirsiniz.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce en popüler WordPress e-Ticaret eklentisidir. Ve ücretsiz olarak mevcuttur. Kendi kendine barındırılan WordPress web sitenize mükemmel şekilde entegre edilmiş özelliklerle dolu. Ücretsiz e-Ticaret eklentimizle WordPress web sitenize güçlü mağaza olanakları ekleyin. Tüm çevrimiçi mağazaların %24'ünden fazlasına güç veren WooCommerce, her şeyi satmanıza yardımcı olur. Güzel.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi, işletmelerin müşteri deneyimi açığını kapatmasına yardımcı olmak amacıyla pazarlama, bakım ve ticareti bir araya getirmek için oluşturulmuş lider birleşik CX platformudur. Emplifi, Delta Air Lines, Samsung ve Ford Motor Company gibi 20.000'den fazla markanın müşterilerine, müşteri yolculuğunun her temas noktasında olağanüstü deneyimler sunmasına yardımcı olan, 20 yılı aşkın sektör uzmanlığına sahip küresel bir şirkettir. Emplifi'nin Sosyal Pazarlama Bulutu, markaların sosyal medyanın dinamik dünyasıyla ilişki kurmasına, iletişim kurmasına, oluşturmasına ve uyum sağlamasına olanak tanır. Sezgisel, hepsi Bir Arada, dost canlısı platform Ekipler, ödüllü, kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü ve her sosyal kanalda sonuçları planlamak, planlamak, yayınlamak ve ölçmek için gereken tüm araçlar ve iş akışlarıyla hızlı bir şekilde çalışmaya başlar ve çalışmaya başlar. Güçlü dinleme araçları, yapay zeka destekli topluluk yönetiminin nabzını ölçer ve dinleme araçları, rekabet, trendler, etkileyiciler, takipçiler ve davranışlar hakkında öngörüler oluşturarak pazarlamacıların doğru içeriği doğru kitleye uygulamasını sağlar. Sınıfının En İyisi Analitikler ve İçgörüler Rockstar sosyal ekipleri, temel bilgilerin ötesine geçerek gerçek iş sonuçlarına ulaşmak için güçlü analitiklerden ve benzersiz özel raporlamadan gelen derin içgörüler aracılığıyla sonuçlarını kolaylıkla kanıtlıyor. Sosyal medyada entegre hizmet ve bakım Sezgisel, öğrenme gerektirmeyen, entegre sosyal müşteri hizmetleri araçları, ekiplerin müşterilere sosyal medyada sıraya girme, yönlendirme ve çözme işlemleri sırasında daha iyi yardımcı olmasına yardımcı olur. Entegre ShopStream canlı video alışverişi Canlı video alışveriş deneyimleriyle müşterilerinizin gözlerini kamaştırın. Müşterilerinizi internette gezinmekten satın almaya yönlendirmek için dijital alışveriş yolculuğunuzu hızlandırın.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Google Analytics gibi web analizi araçlarıyla birlikte çalışır. 2014 yılında kurulan Hotjar, 20 ülkede 100'den fazla ekip üyesi tarafından tamamen uzaktan çalıştırılıyor ve dünya çapında 500.000'den fazla sitede kullanılıyor.
Appy Pie
appypie.com
İşletmenizi başlatmak, yürütmek ve büyütmek için tüm yapay zeka ve kodsuz çözümleri içeren kapsamlı bir platform. Appy Pie, mobil uygulamalar, web siteleri, sohbet robotları, otomasyon, tasarım, bilgi tabanı, yardım masası ve çok daha fazlası için en son kodsuz teknolojiden yararlanarak her işletmenin çok yönlü bir şekilde başarılı olmasına yardımcı olabilecek bir dizi ürün ve hizmete sahiptir.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com, 2007 yılında Danimarka'da kurulan ve dünya çapındaki işletmelerin incelemelerine ev sahipliği yapan Danimarkalı bir tüketici inceleme web sitesidir. Her ay yaklaşık 1 milyon yeni yorum yayınlanıyor. Site işletmelere ücretsiz hizmetler sunmaktadır. Firma, Trustpilot'un içerik yönergelerini ihlal eden incelemelerin platformdan raporlanması ve kaldırılması konusunda kullanıcılara, yazılıma ve uyumluluk ekibine güveniyor. Trustpilot'un New York, Denver, Londra, Kopenhag, Vilnius, Berlin ve Melbourne'de ofisleri bulunmaktadır ve 700'den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır. Trustpilot gibi inceleme web sitelerinin sahte incelemelere sahip olabileceğini öne süren bağımsız araştırmalar vardır.
Dacast
dacast.com
Dacast (San Francisco, CA ve Londra, İngiltere), tüm işletmelerin görsel -işitsel içerik yayınlamasını ve izleyicilerin ücretsiz veya ücretli programlamayı izlemesini sağlayan tamamen entegre bir video akış platformudur. Dacast çevrimiçi video akışı yapar: - Reklamsız beyaz bir etiket sistemi üzerinden yayınlanması kolay -Video reklamları, görüntüleme başına ödeme ve/veya abonelikler aracılığıyla para kazanmak kolaydır. Dacast'ı kullanarak, çevrimiçi video yayıncıları, bir veya daha fazla para kazanma kanalını Google AdSense'i kullanmak kadar kolay oluşturabilir. Buna ek olarak, Dacast ayrıca müşterilerin akışlarının ve ödemelerinin güvenliğini yönetir ve kullanıcıların akış planlama ve reklam gelirlerini optimize etmelerini sağlayan derin bir analiz kontrol paneli sunar. Dacast, herkesin iş, misyonu veya kuruluşu için profesyonel canlı video akışları oluşturmasına yardımcı olur. 300.000'den fazla kuruluşun canlı video yayınlamasına, bant genişliği maliyetlerini azaltmasına ve kullanımı kolay tam hizmet platformumuzla veya yayıncı API'mız aracılığıyla yayın kalitesini artırmasına yardımcı oluyoruz. Dacast, piyasada teknolojisini gerçek bir self servis olarak sunan tek kişidir-aracılarla etkileşime girmeye veya ek uygulamalar veya araçlar satın almaya gerek yoktur: Dacast, tek noktadan uçtan uca gerçek bir çözümdür.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan ve web sitenizden elde edilen verilerden yararlanın; pazarlamanızın size zaman kaybettirmeden etkili, ilgi çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayın. İşletmenizi farklı kılan kişisel dokunuşlara odaklanabilmeniz ve müşterilerinizin hiçbirinde tek bir adımı kaçırmadığınızdan emin olabilmeniz için otomasyonu sizin için çalıştırıyoruz. ActiveCampaign ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -Tüm müşteri temas noktalarınızda kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirin -Daha derin segmentasyon ve daha etkili erişim için müşteri yaşam döngüsünün tamamında alıcı tercihlerini, davranışlarını ve birçok özel özelliği izleyin -Gönderimleri neredeyse tüm parametrelere göre özelleştirin, böylece mesajlarınız her zaman doğru hedeflenir hedef kitle -Her müşteri için en iyi içeriği, gönderme zamanını ve dağıtım kanalını seçmek için tüm müşteri yaşam döngüsünden elde edilen verileri kullanın -Minimum çabayla tamamen özelleştirilmiş kampanyalar oluşturun ve ardından müşteri davranışlarına göre gönderme stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirin -Müşteri davranışlarını çoğaltın İşletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her müşteri için 1-1 kişisel deneyim
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve dönüşüm oranlarınızı artırmanıza yardımcı olmak için canlı sohbet, sohbet robotları, biletleme ve yapay zeka destekli sanal destek temsilcileri sunar. Tidio'nun yazılımı tüm önemli içerik yönetimi sistemlerinde, e-ticaret platformlarında ve sosyal medya kanallarında çalışır. 2013 yılında kurulan Tidio'nun 180'den fazla çalışanı bulunmaktadır ve San Francisco, Szczecin ve Varşova'da ofisleri bulunmaktadır. Tidio, aralarında Mercedes, Shell ve Praktiker'in de bulunduğu 205'ten fazla ülkeden her ölçekteki müşteriye hizmet veriyor. Tidio'nun canlı sohbet widget'ı her ay 510 milyon tekil kullanıcı tarafından görüntüleniyor.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire, profesyonel düzeyde iOS ve Android mobil uygulamaları oluşturmanın en hızlı ve en kolay yoludur. Türünün tek örneği olan bu DIY platformu, herhangi bir kod yazmadan uygulamanızın her yönünü özelleştirmenize olanak tanır. Sıfırdan bir uygulama oluştururken sürükleyip bırakmanız veya önceden oluşturulmuş şablonlardan birini özelleştirmeniz yeterlidir. Arka uç geliştirme işi sizin adınıza yürütülürken uygulamanızın nasıl görüneceği ve nasıl hissettireceği üzerinde tam kontrole sahip olursunuz. Bütün bir geliştirici ekibinin parmaklarınızın ucunda olması gibi. BuildFire kullanılarak oluşturulan 10.000'den fazla uygulamayla platform, işletmeniz büyüdükçe sizinle birlikte ölçeklenebilecek kadar güçlü ve esnektir. Başka hiçbir uygulama oluşturucu bu düzeyde işlevselliği bu kadar uygun bir fiyata sunmuyor.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct, dünya çapında binlerce işletmeye derin muhasebe yetenekleri sunan esnek ve ölçeklenebilir finansal platformdur. Sage Intacct, herhangi bir muhasebe departmanına veya finans ekibine genel muhasebe, borç hesapları, alacak hesapları, nakit yönetimi ve sipariş yönetimi gibi bir dizi temel muhasebe uygulaması sunar. Ayrıca yerleşik kontrol panelleri, gerçek zamanlı raporlama, zaman ve gider yönetimi, proje muhasebesi, gelir yönetimi ve birden fazla kuruluş için küresel konsolidasyonlara yönelik işlevleri de destekler. Yazılım yatay bir muhasebe sistemi olarak çok çeşitli sektörlerde kullanılabilir, ancak aynı zamanda aşağıdaki sektörlere yönelik özel özellikler de sunar: Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş, Yazılım ve SaaS, Profesyonel Hizmetler, Finansal Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Konaklama, Toptan Dağıtım, İnşaat ve Emlak .
Planio
plan.io
Mühendis Proje Başarısı: Sayı İzleme, Proje Yönetimi, Sürüm Kontrolü, Yardım Masası, Dosya Senkronizasyonu, Wikis ve Sohbet. Planio, web tabanlı proje yönetimi ve ekip işbirliğini daha verimli ve eğlenceli hale getirir. Projeleriniz, ekip üyeleriniz ve müşterileriniz için mükemmel bir platformdur.
GeoComply
geocomply.com
2011 yılında kurulan GeoComply, konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcının gerçek dijital kimliğini doğrulamaya yardımcı olan sahtekarlığı önleme ve siber güvenlik çözümleri sunmaktadır. Son on yıldır önde gelen markalar ve düzenleyiciler tarafından güvenilen şirketin dolandırıcılık ve uyumluluk çözümleri, düzinelerce düzenleyici tarafından onaylanıyor, 400 milyondan fazla cihaza kuruluyor ve yılda 10 milyardan fazla işlemi analiz ediyor. GeoComply'ın çözümleri, dolandırıcılık faaliyetlerini tespit etmek ve işaretlemek için konum, cihaz ve kimlik zekasını ve gelişmiş makine öğrenimini içerir. Kuruluşlar, GeoComply çözümlerini süreçlerine ve risk motorlarına entegre ederek, kullanıcı etkileşiminde dolandırıcılığı daha erken tespit edebilir, gerçek dijital kimliklerini daha iyi oluşturabilir ve dijital güveni güçlendirebilir. GeoComply'ın ödüllü ürünleri, son derece düzenlemeye tabi ve karmaşık ABD çevrimiçi oyun ve spor bahisleri pazarı için geliştirilen teknolojilere dayanmaktadır. GeoComply, iGaming'in ötesinde, akışlı video yayıncıları ve çevrimiçi bankacılık, ödemeler ve kripto para birimi sektörleri için coğrafi konum sahtekarlığı tespit çözümleri sunarak Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings ve FanDuel dahil olmak üzere etkileyici bir müşteri listesi oluşturur.
Shiprocket
shiprocket.in
En iyi e-Ticaret lojistik ve nakliye yazılımı çözümlerinden biri. Ürünlerinizi zamanında teslim etmek için 24.000'den fazla COD Hizmeti ve Hindistan'da Birden Fazla Kurye Ortağını Kullanın. Gönderim Sınırı Yok.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless dünyanın banka ödeme ağı olma misyonundadır. Basit ve güvenli doğrudan banka ödeme çözümleriyle insanları ve işletmeleri eski ödeme yöntemlerinin getirdiği sıkıntılardan ve maliyetlerden kurtarıyoruz. Anında, tek seferlik ödemeleri toplayın. Veya otomatik yinelenen ödemeler. Başarısız ödemeleri otomatik olarak kurtarmak (ortalama %70 oranında kurtarma) ve müşterinizin ödeme deneyiminden ödün vermeden dolandırıcılıkla mücadele etmek için eklentilerimizi kullanın. GoCardless ile zamandan ve paradan tasarruf edersiniz, daha fazla müşteri kazanıp elinizde tutarsınız, zamanında ödeme alırsınız ve stresi azaltırsınız. DocuSign, Carrefour, Norveç Mülteci Konseyi, Trip Advisor, Aon, Survey Monkey ve UNHCR gibi küresel isimler de dahil olmak üzere dünya çapında 75.000'den fazla işletme, ödemelerini desteklemek için bize güveniyor. Her yıl 30 milyar doların üzerinde işlem yaparak 30'dan fazla ülkeden ödeme tahsil etmelerine olanak sağlıyoruz. Ürünlerimiz, onları nasıl kullanmak istediğinize göre esnektir; ister kullanımı kolay çevrimiçi kontrol panelimiz ile bunları kendi başınıza kullanmak, ister işinizi yürütmek için halihazırda kullanabileceğiniz 350'den fazla sistemden birine bağlanmak veya API'mızla kendi özel entegrasyonunuz. 2011'den beri bu görevdeyiz ve şu anda Birleşik Krallık, ABD, Fransa ve Avustralya'da 700'den fazla ödeme uzmanından oluşan inanılmaz bir ekibe sahibiz. Aslında bizi daha önce duymuş olabilirsiniz; BBC, Financial Times, TechCrunch, Wall Street Journal, Les Echos, Börsen Zeitung, Australian Financial Review ve daha yüzlerce yayında haberimiz oldu. Daha fazlasını mı öğrenmek istiyorsunuz? Gocardless.com'a gidin
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net, küçük işletmelerin kredi kartı ve e-Çek ödemelerini çevrimiçi, şahsen, mobil cihazlar ve daha fazlası aracılığıyla kabul etmesine yardımcı olarak ödeme işlemlerini destekler.
eDesk
edesk.com
eDesk, çevrimiçi perakendecilerin ve markaların, satış yaptıkları her yerde olağanüstü müşteri hizmetleri sunmalarına yardımcı olur. eDesk, üretkenliği ve karlılığı önemli ölçüde artırmak amacıyla daha hızlı yanıt süreleri sağlamak üzere müşteri destek süreçlerini ve raporlamayı kolaylaştırmak için eksiksiz bir ödüllü e-Ticaret araçları paketi sunar. Müşteri destek yazılımı, Akıllı Gelen Kutusu ile e-Ticaret işletmelerine tüm müşteri sorgularına ilişkin birleşik bir görünüm sunmak, tüm destek kanallarını, sosyal medyayı, web mağazasını ve pazar yeri mesajlarını merkezileştirmek için özel olarak tasarlanmıştır. Mesajları iş ihtiyaçlarınıza göre otomatik olarak önceliklendirir ve bunları role dayalı kurallar kullanarak atar, böylece ekibiniz müşterilere 5 kat daha hızlı yanıt verebilir, bağlılık oluşturabilir ve yeniden satın almayı teşvik edebilir. Yapay zeka otomasyonu, müşteri sorgularıyla ilgilenirken en iyi yanıtları ve çevirileri önerir, böylece temsilcileriniz kolayca ve herhangi bir yerel dilde yanıt verebilir. Çevrimiçi satış konusunda ciddi olan işletmeler, yeni pazarlara güvenle açılırken müşteri hizmetlerini ölçeklendirebilirler. eDesk, 200'den fazla pazar yeri, web mağazası, sosyal ağ, iletişim ve lojistik kanalından (diğer tüm müşteri destek yazılım sağlayıcılarından daha fazla) gelen verileri yerel olarak entegre eder ve birleştirir; böylece tek bir tıklamayla uçtan uca sipariş bilgilerine erişebilirsiniz. eDesk aynı zamanda Amazon ve Walmart geliştirici konseylerindeki tek müşteri destek çözümüdür ve çevrimiçi perakendecilerin ve markaların, müşteri destek araçlarına ve süreçlerine iyi bağlantı kuran yeni satış kanalları aracılığıyla işlerini büyütmelerine yardımcı olur.
Algolia
algolia.com
Algolia dünyanın tek uçtan uca yapay zeka arama ve keşif platformudur. Mühendislerimiz katlanarak daha iyi arama ve keşif sağlamak için yapay zekanın çığır açıcı kullanımını icat etti. Tescilli NeuralSearch teknolojimiz, vektör tabanlı doğal dil işlemeyi ve anahtar kelime eşleştirmeyi tek bir API'de birleştirir. Algolia, yılda 1,75 Trilyon veya haftada 30 Milyardan fazla arama isteğini karşılayarak 150'den fazla ülkede 17.000'den fazla müşterinin uygulama içi kullanıcıları ve/veya çevrimiçi ziyaretçileri için (herhangi bir web sitesini kullanarak) son derece hızlı ve alakalı arama ve keşif deneyimleri oluşturmasına olanak tanır. mobil veya sesli cihaz) – istenen içeriği anında ve geniş ölçekte ortaya çıkararak. Daha fazla bilgi edinmek için www.algolia.com adresini ziyaret edin.
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedSocial, mutlu müşterilerden içerik toplayıp göstererek zahmetsizce büyümek ve müşterilerle etkileşim kurmak için kullanıcı tarafından oluşturulan eksiksiz bir içerik platformudur. EmbedSocial, ajansların, işletmelerin, etkileyicilerin, içerik oluşturucuların ve pazarlamacıların tüm sosyal içeriklerini oluşturarak içerik pazarlama stratejilerini yükseltmelerine, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik widget'larını herhangi bir web sitesinde gerçek zamanlı olarak depolamasına, denetlemesine, analiz etmesine ve yayınlamasına olanak sağlamak için geliştirilmiştir. Web sitelerinde müşteri incelemeleri, referans reklamları, hashtag kampanyaları, sosyal içerik vb. biçiminde kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği (UGC) toplamak, düzenlemek, yönetmek ve göstermek için gelişmiş, kullanımı kolay bir platformdur. Kullanıcı tarafından oluşturulan unutulmaz bir içerik stratejisi oluşturmanıza yardımcı olmak için EmbedSocial, Y kuşağının en popüler platformları olan Instagram, Facebook, TikTok, Google, Twitter, Vimeo, Yelp ve YouTube ile entegrasyon sağladığından emin oldu ve sürekli olarak entegrasyonlar ekliyor diğer sosyal ağlarla. Ana faydalar: *Marka bilinirliği oluşturur * Zamandan ve enerjiden tasarruf etmenizi sağlar * Pazarlama kampanyalarınızı yeni ve akılda kalıcı bir şekilde yükseltir * Yeni ürünlerinizi yenilikçi bir şekilde tanıtır * Ürün sayfalarınızdaki dönüşüm oranını artırır * Reklam hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur * SEO çalışmalarınızı artırır * E-Ticaret mağazanızı geliştirir ve satın alma kararlarını teşvik eder * Sosyal medya hesaplarınıza daha fazla trafik getirin * Sosyal medya ölçümlerini genişletir * Ürünlerinizi kullanan gerçek kişilerin yorumlarını gösterir ve kullanıcı deneyimini paylaşır * Çevrimiçi toplulukta bir düşünce lideri olarak güvenilirlik oluşturmanıza yardımcı olur * Potansiyel müşteri yetiştirmeyi ve marka mesajlarını kolaylaştırır * Onlar tarafından oluşturulan içeriği paylaştığınızda hedef kitlenizin görüldüğünü ve takdir edildiğini hissetmesini sağlar * Geleneksel pazarlamaya göre daha uygun fiyatlı EmbedSocial 5 araçtan oluşan bir set içerir: * EmbedAlbum: Sosyal medya fotoğrafları gibi UGC içeriği oluşturarak kullanıcı tarafından oluşturulan içerik pazarlamasını artırır ve bunları web sitenizde ilgi çekici bir pencere öğesi biçiminde gösterir. Alışveriş yapılabilir bir albüm oluşturmak için satın alma düğmeleri ekleyin. * EmbedReviews: Google ve Yelp'ten ürün incelemeleri toplayarak kulaktan kulağa yayılmayı ve sosyal kanıtı teşvik eder ve çevrimiçi müşteri yorumlarınızı herhangi bir web sitesine yerleştirir. * EmbedFeed: Herhangi bir web sitesinde sosyal medya marka duvarının tamamını göstererek UGC kampanyalarınızı geliştirir. * EmbedForms: Müşterilere memnuniyet anketleri oluşturma ve gönderme seçeneği sunarak dijital pazarlama ekibinizin çalışmalarını kolaylaştırır. * EmbedStories: Instagram Hikayelerinizi, aktif hikayenize her fotoğraf eklediğinizde otomatik olarak senkronize edilen ilgi çekici bir widget biçiminde toplar. EmbedSocial, UGC'yi kullanmak ve şu türde içerik oluşturmak ve görüntülemek için büyük sosyal medya platformları tarafından onaylanmıştır: incelemeler, fotoğraflar, yayınlar, hikayeler, geri bildirim formları. Buna Instagram, Facebook sayfaları, TikTok, Google, Twitter, Vimeo, Yelp ve YouTube ve yeni çıkacak diğer sosyal kanallarla entegrasyonlar da dahildir.
Rainex Billing
rainex.io
Rainex nedir? Rainex, kurulumu 30 dakika süren bir faturalandırma ve abonelik yönetimi platformudur. Rainex, tek ödemelerden kredi notlarına ve indirimlere kadar her şeyi yöneterek abonelik yönetimi, faturalandırma ve müşteri operasyonlarını birleştirir. Satın alma yoluyla doğrudan ödeme yapılmasa bile tüm süreçleri yönetmek için birleşik bir platform sunar. Ücretsiz Plan, sistem aracılığıyla istikrarlı bir gelir elde etmeye başlayana kadar Rainex işlevlerine ücretsiz olarak tam erişim elde etmenizi sağlar. İlk 100 ücretsiz işlem size sorunsuz bir başlangıç ve hızlı bir büyüme sağlayacaktır. Temel Özellikler: - Abonelik, faturalandırma ve fatura yönetimi. - Çok dilli ve değişken otomatik bildirimler, etkinlik bildirimleri. - Çoklu para birimi ve çoklu dil desteği. - Yenilenebilir borçlandırmayla otomatik ödeme. - Otomatik ihtar. - Abonelikleri otomatik olarak yenileyin. - Çoklu ağ geçitleri. - LTD planı fiyatı ve abonelik. - Otomatik Vergi tespiti ve hesaplaması. - Tek Oturum Açma. - Tamamen özelleştirilebilir Müşteri Portalı, CNAME (özel alan adı). - Portal widget'ları. - Gerçek zamanlı analizler. Hepsi Bir Arada Çözüm: 1. Tek bir yerden tüm ödeme türlerinin kontrolünü ele geçirmek ve ödeme geçmişini takip etmek için güncel ödeme durumlarına sahip faturaları otomatik olarak oluşturur. 2. Ödemelerin zamanında alınmasını sağlamak için e-postaları kullanarak ve seçilen sıklıkta ödemeleri kaçırmayı önleyen akıllı bir otomatik bildirim sistemi. 3. Müşterilerin e-postaları bir bakışta tanıyabilmesi için ürün markalama bildirimlerini tamamen özelleştirmeye yönelik araçlar içerir. 4. Küresel pazara erişim için çok dilli bildirimlerin ayarlanması. 5. Çeşitli ödeme ağ geçidi entegrasyonlarıyla yerel veya küresel olarak ölçeklendirin. 6. Müşterilerinizin aboneliklerini kendilerinin yönetmesi için özel bir alan adı (C-NAME) ve abonelikleri otomatik olarak etkinleştirmek için hazır bir kayıt sayfası dahil olmak üzere Self Servis Portalının tam markalanabilirliği. 7. Rainex'in Self Servis Portalı, gerçek zamanlı veri görüntülemeye, kullanıcı katılımına ve temel özelliklere ve hizmetlerinize kolaylaştırılmış erişime olanak tanıyan bir dizi ayrı widget olarak görüntülenebilir. Bu widget'lar, müşterileri belirli eylemleri gerçekleştirmeye yönlendirmek için kullanışlıdır. 8. Vergi Kuralları, sınır ötesi satışlarınızda vergi uyumluluğunu sağlar ve faturalarınızdaki vergileri özelleştirmek için kullanışlı bir araç sağlar. Hassas hesaplama için gelişmiş vergi tiplendirmesi. Ters ödeme mekanizmalı gelişmiş vergi özellikleri. 9. Mevcut müşteri ve abonelik verilerini içe aktarın. 10. Metrikleri, en güncel ilgili metriklere dayalı olarak iş planları oluşturan net ve özelleştirilebilir kontrol panellerinde birleştirir.
Bright Data
brightdata.com
Bright Data'nın içgörü ürünü olarak, dünyanın en büyük veri toplama platformunun benzersiz ölçeğinden, teknolojisinden ve küresel erişiminden yararlanıyoruz. Benzersiz erişimimiz, her türden markaya ve perakendeciye, çevrimiçi pazarlar ve rakipler hakkında kapsamlı, gerçek zamanlı bilgiler edinme gücü vererek benzersiz rekabet avantajı sağlar. Bright Insights ile benzersiz veri kapsamıyla veriye dayalı e-Ticaret içgörülerinden yararlanabilirsiniz. Rakiplerinizin performansını, pazar payını ve yeni ürünleri takip ederek rekabet avantajı elde edin. Kategorinizi kontrol edin, trendlerin önünde kalın ve çevrimiçi satışları artırmanıza ve stok seviyelerini zahmetsizce yönetmenize yardımcı olmak için e-ticaret operasyonlarınızı optimize edin.
Rasayel
rasayel.io
Rasayel, WhatsApp için hepsi bir arada B2B satış platformunuzdur. Özellikleri: - 2 yönlü mesajlaşmayla paylaşılan ekip gelen kutusu - Kodsuz WhatsApp sohbet robotu oluşturucu - WhatsApp yayınları ve toplu mesajlaşma - API'leri ve Web Kancalarını açın - Otomasyonlar - Entegrasyonlar (HubSpot CRM, Pipedrive, Salesforce (yakında), Zapier ile 5000'den fazla uygulama ve daha fazlası) - iOS ve Android için mobil uygulamalar Rasayel hızlı, güvenilir ve sezgiseldir. Rasayel'in ortak ekip gelen kutusunu kullanarak müşteri görüşmelerinizi WhatsApp üzerinden yönetebilir, yüksek kalitede satış görüşmeleri sağlayabilir ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunabilirsiniz. Ekibiniz Rasayel mobil uygulamasını kullanarak müşterilere hareket halindeyken yanıt verebilir. Bir daha asla hiçbir fırsatı kaçırmaz veya bir müşterinin izini kaybetmezsiniz. Rasayel, ekibinizin her zaman tam içeriğe sahip olmasını sağlamak için araç setinizin geri kalanıyla bütünleşerek insan hatasını azaltır ve size zaman kazandırır: - HubSpot: Rasayel kişilerini HubSpot'taki mevcut kişilerle otomatik olarak eşleştirin. Tüm etkinliklerinizi günlüğe kaydedin ve WhatsApp verilerinden yerel HubSpot raporları oluşturun. - Pipedrive: Tüm etkinlikleri günlüğe kaydedin, kişileri otomatik olarak eşleştirin ve raporlar oluşturun. - Salesforce: Çok yakında. Betaya katılmak için bizimle konuşun. - Zapier: Rasayel'i 5000'den fazla uygulama ve sisteme bağlayın. Gelişmiş kullanım örnekleri için, Rasayel'in API'si, Rasayel platformunun gücünün kilidini açarak onu mevcut sistemlerinize, süreçlerinize ve daha fazlasına yerleştirmenize olanak tanır.
Octadesk
octadesk.com
Her hizmeti gelire dönüştürün Satıştan satış sonrasına. En basitinden en karmaşık hizmetine kadar. Her hizmeti bir gelir fırsatına ve müşterinizi memnun etme şansına dönüştürmeniz için piyasadaki en eksiksiz ve entegre platform.
Zoho Billing
zoho.com
Büyüyen işletmeler için tasarlanmış abonelik faturalandırma yazılımı. Müşteri aboneliğinizin faturalandırma yaşam döngüsünü uçtan uca yönetin. Yinelenen faturalandırmayı otomatikleştirin, abonelikleri yönetin, vergiye uygun profesyonel faturalar gönderin ve her zaman zamanında ödeme alın.
Storyly
storyly.io
Storyly, tam ekran, etkileşimli ve günümüzün en ilgi çekici içerik formatı olan Stories'i mobil uygulamalara ve web sitelerine yerleştiren kullanıcı etkileşim platformudur. Storyly Stories, mobil markaların pazarlama stratejilerini, hedef kitleleriyle mobil ekranın sınırlarının ötesinde etkileşim kurmalarına ve entegrasyon sonrası herhangi bir geliştirme çabasına gerek kalmadan ilgi çekici deneyimler yaratmalarına olanak tanıyarak güçlendiriyor. Storyly, Domino's Pizza, Türk Hava Yolları, United Airlines, McDonald's, New Look, Decathlon, Swisscom, Footasylum, Heetch, SoulCycle ve Birbank dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 40'tan fazla ülkede 300'den fazla markanın güvenini taşıyor. Storyly Stories, doğası gereği, mobil uygulamalara ve web sitelerine herhangi bir mesajı müdahaleci olmak yerine akılda kalıcı, tanıdık ve etkileşimli bir şekilde iletme fırsatı sağlar. Sezgisel stüdyosu ve kontrol paneliyle Storyly, herhangi bir mobil uygulamanın ve web sitesinin tarzına ve tasarımına uyan ilgi çekici içerik oluşturmayı da kolaylaştırır. Storyly Stories'i bir çemberden daha fazlası yapan da budur; sınırsız bir yaratıcılık, etkileşim ve bağlantı dünyası sunar.
Selldone
selldone.com
E-ticaret platformu ortamında öncü bir güç olan Selldone'un genel merkezi, yenilikçi anlayışını yansıtan canlı bir teknoloji merkezinde yer almaktadır. Çevrimiçi iş operasyonlarını kolaylaştırma misyonuyla kurulan Selldone, erişim alanını ve etkisini hızla genişletti. Uzmanlardan oluşan özel bir ekip ve e-ticaret inovasyonunda zengin bir geçmişe sahip olan şirket, kendisini dijital pazarda gelişmek isteyen işletmeler için önemli bir oyuncu olarak konumlandırdı. Selldone devrim niteliğindeki ürünleriyle öne çıkıyor
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter, bir ürün performans yönetimi (PPM) platformudur. Platform, perakendecilerin, bireysel ürünlerinin ürün yaşam döngüsü boyunca nasıl performans gösterdiğini anlamalarına olanak tanıyarak, daha iyi, daha bilinçli kararlar alarak marjlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyor. Ortak perakende operasyon yapılarının (satın alma, tedarik, satış, pazarlama ve dağıtım) tümü ürünleri farklı şekilde algılar ve faaliyetlerini yönetmek için farklı ölçümler kullanır. Pazarlama çabalarını SKU düzeyine indirmenin ve SKU düzeyindeki verileri pazarlamada eyleme geçirilebilir hale getirmenin zor olması nedeniyle, en fazla sürtüşmenin pazarlama ile kuruluşun geri kalanı arasında olduğunu görüyoruz. Bu, promosyonun gerçek maliyetinin ürün marjında hesaplanmamasına neden olur; bu da kötü ürünlere aşırı yatırım yapılmasına ve potansiyel olarak iyi ürünlere yetersiz yatırım yapılmasına yol açar. Ürün performansı yönetimi, gerçek ürün performansının birleşik bir görünümünü oluşturmak için pazarlama kanalları genelindeki ürün verilerini SKU'larla ilgili iş verileriyle birleştirerek yukarıda açıklanan zorlukların üstesinden gelir. Bu, pazarlama çabalarını yönlendirmek veya kritik iş kararlarını (örneğin, ürünlerin fiyatlandırılması veya satın alınması) desteklemek için kullanılabilir. PPM platformu aynı zamanda doğrudan reklam ağlarına da bağlanır. ROI Hunter ile e-ticaret pazarlamacıları aynı platformdan daha karlı kampanyalar oluşturup başlatabilirler.
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout, Amazon'da satış için önde gelen hepsi bir arada platformdur. Misyonumuz, ürün araştırması, pazar bilgisi, marka ve listeleme yönetimi özellikleri ve daha fazlası aracılığıyla girişimcilerin ve markaların Amazon'da başarılı işletmeler kurmalarına yardımcı olmaktır. 2015'ten bu yana 500.000'den fazla müşteriye yardımcı olduk ve bu sayı artmaya devam ediyor. Jungle Scout ile şunları yapabilirsiniz: *Pazar ve anahtar kelime araştırması yürütün *Ürün listeleri oluşturun ve optimize edin *Trend olan ürün kategorilerini ve markaları görün *Gelişen arama trendlerini değerlendirin *Satış ve envanter ihtiyaçlarını tahmin edin *Amazon'daki rekabetinizi belirleyin *Ve daha fazlasını!
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Skeepers
octoly.com
Skeepers, alışveriş yapan katılım çözümlerinde Avrupa lideridir. Markaların tüketicilerle bağ kurmaları, erişimi artırması, katılımını artırması, satışları ve müşteri elde tutmasını sağlayacak tam entegre tek noktadan alışveriş yapan bir UGC paketi sağlarlar. Skeepers, markaları ve tüketicileri otantik deneyimlerle tam entegre tek elden alışılmış UGC çözümlerimizle birleştirir. Skeepers ile markalar tüketici ilişkilerini otantik bir şekilde besler, erişimi artırır, katılımı artırır, satışları artırmak ve tüketici elde tutmayı iyileştirir. Çözümleri, UGC'yi etkili ve ölçekte oluşturmayı, toplamayı, yönetmeyi ve etkinleştirmeyi kolaylaştırır. Skeepers, markaların yüksek kaliteli, özel yapımı UGC video içeriği için içerik oluşturucu topluluğumuzla bağlantı kurmasını sağlar. Gelişmiş AI, markaların ürünlerin hedef kitlelerle yankılanmasını ve en etkili dağıtım kanallarında videoları yayınlamasını sağlamak için en uygun video içeriğini kullanmalarını sağlar.
Vizury
vizury.com
2007 yılında piyasaya sürülen Vizury, markalara daha yüksek huni dönüşümleri ve müşteri elde tutma elde etmelerini sağlayan performans odaklı bir Martech çözümüdür. Kuruluşundan bu yana, benzersiz teknoloji odaklı hizmetlerimizin odak noktası her zaman müşterileri bir markanın web sitesine, mobil uygulamasına veya perakende mağazasına geri getirme ve yeni müşteri edinimi, elde tutma ve marka sadakatini geliştirme yeteneği olmuştur. Küresel ölçek başlattıktan ve elde ettikten sonra, Vizury platformu ve işi 2018'de Affle tarafından satın alındı.
Hello Retail
helloretail.com
Hello Retail e-ticaret kişiselleştirme yazılımı ortalama sepet boyutunu artıracak, daha fazla müşteri dönüştürecek ve müşteri sadakatinizi artıracaktır. Hello Retail, doğru ürünü doğru müşteriye doğru zamanda sergileyerek e-ticaret mağazanızı kişiselleştirir. Merhaba Perakende, yapay zeka tabanlı davranış tanıma yoluyla kişiselleştirilmiş bir deneyim yaratır ve bunun sonucunda e-ticaretiniz için daha fazla çapraz ve yukarı satış sağlayacak sağlam ürün önerileri, arama ve e-postalar elde edilir. Müşterilerimize yaklaşımımız, sizin başarınızın bizim başarımız olduğu yönündedir; bu nedenle yanınızda olacak ve hesabınızı yöneten uzmanlara sahip olacaksınız.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube, Kimlik Doğrulama (IDV), Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Müşterinizi Tanıyın (KYC) uyumluluğunu otomatikleştirmek ve basitleştirmek için hepsi bir arada bir platformdur. Yapay zeka destekli platform, işletmelerin yüz ve davranışsal biyometri kullanarak kimliklerini doğrulayarak ve biyo-verilerini dünya çapında 3.000'den fazla veri noktasıyla doğrulayarak dijital müşteri katılımı ve eKYC süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı oluyor. ComplyCube şu anda fintech, bankacılık, telekomünikasyon, ulaşım ve e-ticaret alanlarındaki yerleşik işletmelere güç sağlıyor.
Graas
graas.ai
Graas, Pazaryerleri, Marka web siteleri, Reklamlar ve Envanter genelinde kapsamlı analiz için 100'den fazla platformdan verileri bir araya getirir.
ResellerRatings
resellerratings.com
Satın alma deneyimini geliştirmek için alışveriş yapanları ve satıcıları bir araya getiriyoruz. ResellerRatings, müşterilerin sevdikleri ürün ve markaları bulmalarına, seçmelerine ve savunmalarına yardımcı olurken kuruluşlara da keşfi artırmaya, dönüşümü artırmaya ve sosyal kanıt oluşturmaya yönelik araçlar sağlar. ResellerRatings Reviews Suite ile markanız dünyanın en büyük arama motorlarına ulaşır ve tüm VoC verileriniz bir araya gelerek birleşik bir müşteri hikayesi anlatır. ResellerRatings'in müşterileri arasında derecelendirme ve inceleme programlarını olumlu ekonomik etki sağlayan rekabetçi bir iş stratejisine dönüştüren ve geliştiren 3.500'den fazla şirket bulunmaktadır.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach, dünyanın 1 numaralı Ticaret Deneyimi Bulutu olup, markalara sihir gibi hissettirecek kadar kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları sunma gücü vermektedir. Gerçek kişiselleştirmeyi ve dijital ticaretin büyümesini sağlayan bir ürün paketi sunar; bunlar arasında şunlar yer alır: Yapay zeka odaklı arama ve satış sunan Discovery; Başsız bir CMS sunan içerik; ve Engagement, lider bir CDP ve pazarlama otomasyonu çözümleri sunuyor. Bu çözümler, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zeka optimizasyonunun hızı ve ölçeğiyle birleştirerek her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan gelir artırıcı dijital ticaret deneyimlerine olanak tanıyor. Bloomreach, aralarında Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München ve Marks & Spencer'ın da bulunduğu 850'den fazla küresel markaya hizmet veriyor. Daha fazla bilgi için Bloomreach.com'u ziyaret edin. (Exponea, 2021 yılında Bloomreach tarafından satın alındı.)
Stykite
stykite.com
Stykite, saas ürününüzü yeni coğrafyalara başlatmanıza ve ölçeklendirmenize olanak tanıyan tam kapsamlı bir abonelik yönetimi platformudur. Ödeme ağ geçitleri önceden entegre edilmiştir ve stykite ayrıca satış vergisi, risk ve diğer uyumlulukların da sahibidir.
Upodi
upodi.com
Upodi, SaaS ve abonelik işletmeleri için fiyatlandırma, faturalandırma ve faturalandırma işlemlerini otomatikleştiren lider bir abonelik faturalandırma ve yönetim platformudur. Upodi, birinci sınıf yinelenen faturalandırma motoruyla çekirdek sistem altyapısı sağlayarak Avrupa ve dünyanın geri kalanında sınırsız ölçeklenebilirliği destekler.
Reviews.io
reviews.io
REVIEWS.io, yorum toplama ve e-Ticaret pazarlama çözümleri alanında lider bir sağlayıcıdır. Çevrimiçi itibarınızı artırın, tüketici sadakatini teşvik edin ve gerçek müşteri geri bildirimleri aracılığıyla iş modelinizi pazar taleplerine bağlayın. Sözleşmesiz fiyat planlarımız tamamen özelleştirilebilir ve tümü standart olarak sektör lideri yeniliklerle birlikte gelir: • Tüketici güveni ve dönüşüm – hem orijinal, doğrulanmış müşteri ürün veya hizmet incelemeleriyle destekleyin. • Otomasyon – inceleme kampanyanızı desteklemek için özelleştirilebilir e-posta şablonlarını, E-posta içi formları veya ücretsiz SMS davetlerini kullanın. • Tam çevrimiçi itibar yönetimi – ürün açılış sayfalarından sosyal medyaya, Google, Bing ve daha fazlasına kadar web genelinde incelemeleri sergileyin. • İçerik oluşturma – Kullanımı kolay Sosyal Kanıt özelliğimizle incelemeleri yüksek etkili içeriğe dönüştürün. • Satıcı puanları – Google Lisanslı İş Ortağı olarak REVIEWS.io aracılığıyla toplanan tüm geri bildirimler satıcı puanınıza katkıda bulunur. • Marka katılımı – video inceleme aracımızla kullanıcılar tarafından oluşturulan güçlü içerikleri toplayın ve müşteri geri bildirimlerini bir sonraki seviyeye taşıyın. REVIEWS.io platformu, son kullanıcı düşünülerek oluşturulmuştur; hem siz hem de müşterileriniz için gezinmesi ve kullanımı kolaydır. Ayrıca tüm önemli e-Ticaret, CRM ve sosyal platformlar, çevrimiçi sadakat programları ve bir dizi dijital pazarlama çözümüyle kusursuz entegrasyonlar sağlıyoruz. Birleşik Krallık, ABD, Almanya ve Avustralya'daki ofislerimizle dünya çapındaki markaların rekabetçi çevrimiçi pazarda öne çıkmasına yardımcı oluyoruz.
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack, piyasadaki en hızlı PDF'den flipbook'a dönüştürücüdür. PDF'lerinize hayat verin ve onları 3D çevirmeli sayfa efektiyle gerçeğe yakın yayınlara dönüştürün. Alternatif olarak, sıfırdan ilgi çekici flipbook'ları kolayca oluşturmak için Tasarım Stüdyomuzu kullanabilirsiniz. İşletmeniz için daha sürdürülebilir ve uygun maliyetli bir yolu benimserken basılı kataloglarınızı dijital müşterilere ulaştırın. Alışveriş düğmeleri, videolar, GIF'ler, ilgi çekici fotoğraf slayt gösterileri, özelleştirilebilir potansiyel müşteri formları, yerleştirmeler ve çok daha fazlası gibi güçlü özellikler, rakipleriniz arasında öne çıkmanıza yardımcı olacaktır. Okuyucularınıza unutulmaz bir deneyim sunmanıza yardımcı olmak için gelişmiş istatistikler ve markalama seçenekleri de mevcuttur. Çalışma alanları oluşturun, farklı projeleri yönetin, ekip arkadaşlarınızı davet edin ve farklı roller atayın. Marka tutarlılığını sağlayın ve çarpıcı yayınlar oluşturmak için ekibinizle işbirliği yapın. Hepsi Flipsnack'te. Flipsnack aracılığıyla yayınlamak, kataloglarınıza zengin medya eklemenizi sağlar: video, ses, çevrimiçi formlar, alışveriş widget'ları, altyazılar ve daha fazlası. Kataloğunuz akıllı telefonlar ve tabletler de dahil olmak üzere her türlü cihazda çalışır ve herhangi bir web sitesine kolayca yerleştirilebilir.
Debutify
debutify.com
Debutify, modern e-Ticaret markası için nihai hepsi bir arada çözümdür. Dönüşüm için optimize edilmiş uygulamalardan oluşan bir paketle, her markanın başlatılmasını, yönetilmesini ve ölçeklendirilmesini kolaylaştırır. Bu nedenle dünya çapında birçok DTC markası Debutify'a güveniyor. Kolaylık sağlamak için kusursuz bir şekilde tasarlanmış olan her Debutify ürünü kodsuzdur ancak sağlam özellikler açısından zengindir. Bu, teknoloji bilgisi olmayan herkesin Debutify'ı işlerini geliştirmek için kullanabileceği anlamına gelir. Bir marka ister çevrimiçi pazara yeni giriyor olsun ister e-ticarette deneyimli biri olsun, Debutify güvenilir bir ortaktır. Boyut veya aşama ne olursa olsun, markalar Debutify ile ihtiyaçlarına uygun bir plan bulabilirler. Üstelik Debutify'ın özel müşteri destek ekibi sayesinde markalar, her türlü zorluğun hızlı ve etkili bir şekilde çözüleceğine güvenebilir. Marka sahipleri, Debutify'ı seçerek şunları yapabilir: Güvenle ve kolaylıkla başlatabilir ve ölçeklendirebilirsiniz. Kullanıcı dostu araçlarla teknik zorlukların üstesinden gelin. Her aşamada kendilerini başarıya adamış bir ekibe güvenin.
Epicor
epicor.com
Epicor ERP sistemi, şirket çapında iş süreçlerini yönetmek için kullanılan modüler, sektöre özgü yazılımdır. Epicor yazılımı muhasebe ve finans, insan kaynakları, müşteriler, tedarik zinciri, envanter, dağıtım ve üretim üretim yönetimini yönetmek için iyi çalışır. Epicor yazılımı şirket içi ve SaaS Cloud ERP (Kurumsal Kaynak Planlaması) olarak mevcuttur. Epicor, sektöre özgü ERP çözümleri olarak işletme yönetimi platformları sunmaktadır. Epicor Software Corporation, yeni teknolojileri ERP sistemine dahil etmek için yenilik yapıyor. Örneğin Epicor, Makineleri Sensörler ve PLC'lerle (programlanabilir mantık denetleyicileri), Epicor ERP (ve MRP) sistemi ile sorunsuz bir şekilde entegre eden gelişmiş MES'de (üretim yürütme yazılımı) sensörler ve PLC'ler (programlanabilir mantık denetleyicileri) ile bağlamak için Nesnelerin İnterneti'ni (IIot) kullanır. . Epicor, e -ticaret, perakendeciler için yazılım da dahil olmak üzere gelişmiş çok kanallar sağlar.
AfterShip
aftership.com
Aftership, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla sevkiyat takibi sunan bir Hong Kong başlangıç şirketidir. Başlangıç hafta sonu Hong Kong 2011 ve Global Startup Battle 2011 kazandıktan sonra kuruldu.
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