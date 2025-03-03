Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
E-ticaret yazılımı, karmaşık çevrimiçi satış sürecini kolaylaştırarak profesyonellerin en uygun alışveriş deneyimini sunmasına olanak tanıyarak tüketicilere fayda sağlar. Modern çevrimiçi alışveriş yolculuğunun giderek daha karmaşık hale gelmesi, birden fazla kanalı ve çok sayıda tüketici kararını içermesi nedeniyle, e-ticaret yazılımı kusursuz entegrasyon sağlar. E-ticaret yazılımı kategorimiz, e-ticaret platformları, ödeme ağ geçitleri, abonelik yönetimi yazılımı ve canlı sohbet araçları gibi geniş bir çözüm yelpazesi içerir.
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Elfsight
elfsight.com
Web sitenizi kodlamadan yükseltin. Elfsight widget'ları 1.000.000'dan fazla web sitesi sahibinin satışlarını artırmasına, ziyaretçilerin ilgisini çekmesine, potansiyel müşteriler toplamasına ve daha pek çok şeye yardımcı olur. Kullanıma hazır çözümlerle zamandan ve paradan tasarruf edin, işinizi daha hızlı büyütün! ⚡️
Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçıların ve yaratıcıların ödeme almasını kolaylaştıran bir üyelik platformudur. Binlerce müzisyen, podcast, video oyunu geliştiricisi, çizgi roman yaratıcıları ve diğerleri Patreon'da maaş alıyor. Devam eden finansman yoluyla, fan tabanlarını etkileşimli bir şekilde etkilemek için daha fazla zaman harcayabilirler ve milyonlarca insanın zevk aldığı güzel şeylerle interneti doldurmaya devam edebilirler.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo, merkezi New York'ta bulunan bir video barındırma, paylaşım ve hizmet platformudur. Vimeo, reklamsız bir temelde çalışır ve bunun yerine video içeriği üreticileri için abonelik planları sunarak ve video oluşturma, düzenleme ve yayın araçları, kurumsal yazılım çözümleri ile bir hizmet olarak yazılım (SAAS) sunarak gelir elde eder. Video profesyonelleri müşterilerle ve diğer profesyonellerle bağlantı kuracak. Vimeo, bir dizi cihazda yüksek tanımlı videonun teslimine odaklanıyor. Site başlangıçta Jake Lodwick ve Zach Klein tarafından 2004 yılında CollegeHumor'un artan popülaritesini desteklemek için yan yana yerleştirilmesine rağmen, meslektaşları arasında mizah videolarını paylaşmak için CollegeHumor'un bir bölünmesi olarak inşa edildi. IAC, 2006 yılında CollegeHumor ve Vimeo'yu satın aldı ve Google, YouTube'u 1,65 milyar doların üzerinde satın aldıktan sonra, IAC, Vimeo'ya YouTube'a karşı rekabet etmek için daha fazla çaba harcadı, kendisini diğer video paylaşım sitelerinden ayırt etmek için küratörlü içerik ve yüksek tanımlı video sağlamaya odaklandı. Lodwick ve Klein sonunda 2009 yılına kadar ayrıldı ve IAC, Vimeo'nun hizmetlerini oluşturmak için daha kurumsal odaklı bir yapı uyguladı ve şu anki CEO Anjali Sud Temmuz 2017'den bu yana mevcuttu.
Shopify
shopify.com
Shopify Inc., merkezi Ottawa, Ontario'da bulunan Kanada çokuluslu bir e-ticaret şirketidir. Aynı zamanda çevrimiçi mağazalar ve perakende satış noktası sistemleri için tescilli e-ticaret platformunun adıdır. Shopify, çevrimiçi perakendecilere küçük tüccarlar için bir çevrimiçi mağaza işletme sürecini basitleştirmek için ödemeler, pazarlama, nakliye ve müşteri katılım araçları dahil olmak üzere bir hizmet sunumu sunuyor. Haziran 2019 itibariyle, toplam brüt mal hacmi takvim 2018 için 41,1 milyar ABD dolarını aştı.
Wix
wix.com
Wix kullanarak işletmenizi çevrimiçi olarak güvenle geliştirin ve ölçeklendirin. Lightning-Fast Web performansı, kurumsal sınıf güvenlik ve güvenilir altyapı ile, sitenizin her zaman çalışır durumda olacağından emin olabilirsiniz. Ve Wix ile bir web sitesi oluşturucudan çok daha fazlasını elde edersiniz - çevrimiçi zamanlamadan ödeme, derin markalama ve e -ticaret çözümlerine kadar, sitenizi istediğiniz herhangi bir yöne götürebilirsiniz. Çevrimiçi bir işletmeyi yönetmek söz konusu olduğunda, önde gelen SEO ve pazarlama araçları, gelişmiş analitik ve hatta bir mobil uygulama ile asla daha sezgisel olmamıştı, her yerden her şeyin üstünde kalabilirsiniz. Çevrimiçi hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için WIX'i kullanan milyonlarca kullanıcıya katılın. WIX'in ana özellikleri nelerdir? * Sitenizi sezgisel olarak oluşturmak için akıllı sürükle ve bırak düzenleyicisi * 900+ stratejik olarak tasarlanmış web sitesi şablonları * Arama motorları için optimize edilecek gelişmiş SEO özellikleri * Mağazanızı yönetmek ve çevrimiçi satmak için güçlü e -ticaret çözümleri * Müşterileriniz için kesintisiz bir rezervasyon deneyimi sunan çevrimiçi zamanlama yazılımı * İşletmenizi çevrimiçi yönetmeye ve büyütmeye yardımcı olacak yerleşik pazarlama araçları * Sadık bir kitleyi büyütmenize ve içerikten para kazanmanıza yardımcı olan tam bloglama özellikleri * Özel işlevsellik için tam yığın web geliştirme araçları
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için tam bir pazarlama, satış, müşteri hizmeti ve CRM yazılımı - ayrıca metodoloji, kaynaklar ve destek - sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Pazarlama merkezi ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü bir platformda. Değerli zaman kazandıracak ve doğru müşterileri ölçekte çeken ve dönüştüren kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm bağlamı elde edersiniz. Ayrıca, pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilir, çünkü pazarlama merkezi HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulur. Tam CRM platformunu kullanırken, pazarlamacılar YG'yi kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarla benzersiz bir uyum sağlayabilirler. Stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot, karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenizi sağlar. HubSpot, daha iyi büyümek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Coohom
coohom.com
Coohom, şirketlerin ve tasarımcıların dakikalar içinde zahmetsizce 3D kat planları oluşturmasına ve tasarım projelerini saniyeler içinde 16K çözünürlüğe kadar çarpıcı ayrıntılarla işlemesine olanak tanıyan lider bir 3D görselleştirme ve iç tasarım platformudur. Coohom, üreticiler ve satıcılar için karmaşıklığı basitleştiren ve ölçeklenebilir iş büyümesini destekleyen özel bir 3D Mutfak ve Banyo tasarım aracına sahiptir. 3D Görüntüleyici ve AR gibi araçlarla malzeme maliyetlerini azaltabilir ve satış dönüşümlerini artırabilir. İlham Alanları özelliği, ürün katılımını ve olası satış yaratmayı optimize eder. Dünya çapında 8 milyondan fazla tasarımcı ve 35.000 işletme her gün Coohom'a güveniyor ve bu da onu güvenilir bir topluluk haline getiriyor. Coohom hem bireylere hem de işletmelere profesyonel hizmetler sunmaktadır. 3D görselleştirme çözümleri Forbes, TechNode, Panels & Furniture Asia, FurnitureToday, HomeAccents, Kitchen & Bath Business ve Fame+ gibi prestijli yayınlarda yer aldı. Coohom ayrıca Amerikan İç Mimarlar Derneği'nin (ASID) gururlu bir endüstri ortağıdır.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) Müşteri İlişkileri Yönetimi Hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar sunar. 2020'de Fortune Magazine, bir çalışan memnuniyet anketine dayanarak, Salesforce'u altı numaralı 'çalışmak için en iyi 100 şirket listesinde' sıraladı.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS, verilerinizi oluşturmanıza, simüle etmenize, yayınlamanıza ve yönetmenize olanak tanıyan eksiksiz 3D yazılım araçları sunar. SOLIDWORKS ürünlerinin öğrenilmesi ve kullanılması kolaydır ve ürünleri daha iyi tasarlamanıza yardımcı olur.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore, çoğunlukla gelişmiş denemeler başlatmak isteyen ajanslar, geliştirme ve ürün ekiplerinin yanı sıra BT departmanından minimum yardım alan pazarlamacılar tarafından kullanılan gelişmiş bir deneme aracıdır. Öne çıkıyoruz: Müşterilerimizi gerçekten önemsiyoruz; destek ve fazla teslimat açısından ekstra çaba harcıyoruz; ayrıca şirket içi deney ekiplerimiz, CRO'muz ve veri uzmanlarımız da hizmetinizde. Yetenekler: A/B testi: 41 veri noktasına sahip, piyasadaki gelişmiş segmentasyon motorlarından birini kullanarak denemeler oluşturun: web sitesi davranışı, trafik kaynağı, CRM verileri, GTM, hava durumu API'si vb. Gelişmiş raporlama: > Bayesian ve Frequentist istatistikleri > Sonuçları belirli hedeflere göre filtreleyin > Destekli dönüşümler veya doğrusal dağıtım > Kümülatif görünüm > Yalnızca ekibinizle önemli olanı paylaşın: pdf raporu > Tüm etkinlikleri takip edin Yerinde anketler: > Açılır pencereler veya widget'lar olarak tetiklenir > Kaydırıldığında, yüklendiğinde, çıkışta tetikleyiciler > Mantıksal dallanma > Çoklu seçim, benzersiz seçim, ızgara, NPS, CSAT, vb. > Segmentasyon davranışı > Müşteri Adayı Yakalama > Gelişmiş Raporlama Yer Paylaşımları > Çeşitli reklam öğelerini tetikleyin > Yaratıcı oluşturucu > çıkışta / yükte/ yükte Scroll Entegrasyonlar: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot, Marketo, Salesforce Shopify Woopra
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya ve Asya-Pasifik bölgesindeki çok çeşitli perakendecilere profesyonel sohbet ticareti çözümleri sunmaktadır. Resmi WhatsApp İş Çözümleri Sağlayıcısı ve Meta ve LINE'ın resmi ortağı olarak, sosyal mesajlaşma kanallarında (WhatsApp, Facebook, Instagram, LINE ve web sitesi canlı sohbeti) gelişmiş verimlilik, kullanıcı davranışı analizi ve dolayısıyla yeniden pazarlama stratejisi geliştirme ile gelişmiş iş çözümleri sunuyoruz. Çok kanallı mesajlaşma, Pazarlama otomasyonu, Çevrimiçi-birleştirme-çevrimdışı perakendecilik, Sosyal müşteri veri platformu, ChatGPT'nin yanı sıra WhatsApp Kataloğu ve Ödeme ile entegre "Omni AI" aracılığıyla sohbet ticaretinin potansiyelini ortaya çıkarma misyonuyla Omnichat, şirketleri donatıyor Çok kanallı perakendecilik ortamından doğan fırsatları yakalayacak şekilde kusursuz bir müşteri yolculuğu sağlamak. Çevrimiçi-birleştirme-çevrimdışı satış özelliği, ziyaretçileri çevrimiçi kanallardan takip için fiziksel mağazalardaki satış görevlilerine kolayca yönlendirebilir, çevrimiçi ve çevrimdışı ortamda dönüşümleri ve gelir takibini kolaylaştırabilir. AI destekli sohbet robotumuz “Omni AI”, ChatGPT'den yararlanarak müşterilerin sorularını yanıtlamak, ürün önermek ve pazarlama kampanyası planlamasını kolaylaştırmak için perakendecilerin dijital asistanı olarak hizmet ediyor. WhatsApp Kataloğu ve Ödeme, perakendecilerin ürünlere göz atmaktan, belirlenen satışlarla iletişim kurmaya, satın alma yapmaya, müşterilerin karar verme sürecini kısaltıp satın alma sürecini hızlandırmaya kadar müşteri yolculuğunu WhatsApp üzerinde tamamlamasına olanak tanır ve satıcılara anında gelir sağlar. Son üç yılda yıllık bazda %300 Sürekli Gelir (ARR) artışı yakalayan Omnichat, aralarında Watsons, Fortress, Sasa Cosmetic, Lukfook Jewellery, LVMH Group, Mannings, Swire Resources, OSIM'in de bulunduğu 5.000'den fazla perakende ve e-ticaret şirketine güç veriyor. Logitech, Timberland, Tom Lee Music, Vita Green ve devlet daireleri.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Conjura
conjura.com
Verilerle desteklenen kâr. Tavsiye motorumuzla tahminleri ortadan kaldırarak Conjura'nın e-Ticaret performansınızı optimize etmesine izin verin. İşinizi karlı hale getirmek için Conjura ile harekete geçin.
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, California, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir hizmet (SAAS) şirketi (SAAS) şirketi olarak bir Amerikan Finansal Hizmetleri ve Yazılımıdır. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'lar) sunmaktadır.
SAP
sap.com
SAP, önde gelen işletme uygulaması ve iş AI şirketidir. Yeniliklerinin gerçek iş zorluklarını doğrudan ele almak ve gerçek dünya etkileri üretmek için tasarlandığı iş ve teknolojinin kesişiminde duruyorlar. Çözümleri, dünyanın en karmaşık ve zorlu süreçlerinin omurgasıdır. SAP’nin entegre portföyü, modern organizasyonların - işgücü ve finansallardan müşterilere ve tedarik zincirlerine kadar - ilerlemeyi sağlayan birleşik bir ekosisteme birleştirir.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com, 2007 yılında Danimarka'da kurulan ve dünya çapındaki işletmelerin incelemelerine ev sahipliği yapan Danimarkalı bir tüketici inceleme web sitesidir. Her ay yaklaşık 1 milyon yeni yorum yayınlanıyor. Site işletmelere ücretsiz hizmetler sunmaktadır. Firma, Trustpilot'un içerik yönergelerini ihlal eden incelemelerin platformdan raporlanması ve kaldırılması konusunda kullanıcılara, yazılıma ve uyumluluk ekibine güveniyor. Trustpilot'un New York, Denver, Londra, Kopenhag, Vilnius, Berlin ve Melbourne'de ofisleri bulunmaktadır ve 700'den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır. Trustpilot gibi inceleme web sitelerinin sahte incelemelere sahip olabileceğini öne süren bağımsız araştırmalar vardır.
EasyStore
easystore.co
Hem çevrimiçi hem de yüz yüze (perakende) satış yapmanıza yardımcı olan birleşik bir ticaret platformu. Çevrimiçi mağaza, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, Tavsiye Programı ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm kanallarda satış sürecinizi basitleştiriyoruz. Tüm ürünleri, siparişleri, envanteri ve müşterileri tek bir arka uçtan yönetebilir, böylece işinizi yürütmeyi ve operasyonlarınızı kolaylaştırmayı kolaylaştırabilirsiniz.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, dijital ajanslar, pazarlamacılar, işletmeler ve danışmanlar için hepsi bir arada web pazarlama platformunuz. İşlevsellik Web Sitesi Oluşturucu, Huni Oluşturucu, Açılış sayfaları, Açılır Pencereler, E-Ticaret, E-posta pazarlamalı CRM, Form Oluşturucu, Anket Oluşturucu, Çevrimiçi Planlama, İş Akışı Otomasyonu, Analizler, Web Kancaları ve daha fazlasını içerir! Başvuracağınız çözüm. Kodsuz, sürükle ve bırak basitliği ve bir dizi dönüştürme aracı, parasal yatırım getirinizi garanti eder. 14 günlük ücretsiz deneme sürümüyle başlayın!
MaxMind
maxmind.com
MaxMind, 2002'den beri IP istihbaratı, proxy tespiti ve çevrimiçi sahtekarlık tespit araçlarının sektör lideri sağlayıcısıdır. GeoIP®'in yaratıcısı ve hem IP adresi verileri hem de dolandırıcılık tespit hizmetleri sunan ilk şirket olarak bilinen MaxMind, veri odaklı çözümlerle interneti daha güvenli ve daha akıllı hale getirme misyonundadır. Dünya çapında 100.000'den fazla işletme internet güvenliği, içerik özelleştirme, reklam, analiz, dijital hak yönetimi, uyumluluk, kullanıcı deneyimi optimizasyonu ve çevrimiçi sahtekarlığın önlenmesi için MaxMind verilerine güveniyor. Şirketler GeoIP verilerini internet ziyaretçilerinin yerini belirlemek ve onlara alakalı içerik ve reklamları göstermek, analizler gerçekleştirmek, dijital hakları uygulamak ve İnternet trafiğini verimli bir şekilde yönlendirmek için kullanır. İşletmeler, GeoIP verilerini kullanarak müşterilerinin bağlantı hızları, İSS'leri ve daha fazlası hakkında ek bilgiler elde edebilir.
Helium 10
helium10.com
Helium 10, 2.000.000'den fazla e-ticaret girişimcisi, ajansı ve ana akım küresel markaların, doğru, veri güdümlü çözümler sunarak Amazon'daki iş büyümelerini güçlendirmek için önde gelen hepsi bir arada yazılım platformudur. Merkezi Irvine, California'da bulunan Helium 10, girişimcileri küresel olarak, potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak ve e-ticaretin geleceğinde gelişmek için gereken veri, sürekli eğitim ve toplum desteğini güçlendirmektedir. Fırsat arayanlardan solopreneurlara, tam zamanlı satıcılara, işletmelere, ajanslara ve aradaki herkese, Helium 10 Şampiyonlar Girişimciliği, anlamlı ve kararlı bir e-ticaret işi inşa etmek, büyütmek ve ölçeklendirmek için oyun kitabı ile her aşamada. Amazon/Walmart'taki satışlarınızı en üst düzeye çıkarmak, işinizi optimize etmek ve daha fazla satmak için bizi ziyaret edin: www.helium10.com.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp, küçük işletmeler için inşa edilmiş hepsi bir arada pazarlama platformudur. Raporlama ve analiz, pazarlama CRM, e -posta kampanyaları, bültenler ve içerik yönetimi gibi araçlarla, müşterilerinizi merkeze koyabilirsiniz, böylece daha akıllı pazarlayabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. MailChimp'in Pazarlama ve CRM Mobil Uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllı pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşinizin sizi aldığı her yerde ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın - deneyime gerek yok. MailChimp ile bir satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın görevini paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp kullanın: * Pazarlama CRM - MailChimp'ten CRM pazarlama ile olan kişilerinize ayak uydurun. Kartvizit tarayıcısı gibi iletişim içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. İzleyici büyümesini izleyin ve gösterge tablosundaki bireysel kişilerle ilgili bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın - doğrudan uygulamadan arayın, metin ve e -posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için notları kaydedin ve her etkileşimden sonra etiket ekleyin. * Raporlar ve Analytics - Satış ve pazarlama performansınıza daha derin bir bakış alın. Tüm kampanyalarınız için sonuçları izleyin ve nasıl geliştirileceğine dair eyleme geçirilebilir öneriler alın. E -posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya yayınları ve kartpostallar için raporları ve analitikleri görüntüleyin. * E -postalar ve otomasyonlar - E -posta pazarlama kampanyaları, bültenleri ve otomasyonları oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Tek tıklamayla açılış olmayanlara ve ürün yeniden hedefleme e-postalarına yeniden katılma ile müşterileri yeniden etkiler ve satışları hemen büyütebilirsiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklamlar taslak ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle uğraşın, özel kitleler kurun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmeye yardımcı olacak işlem yapılabilir öneriler alın. Terk edilmiş bir sepet e -postası kurmanın veya markanızın logosunu ayarlamak için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdan görüntüleri doğrudan MailChimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions, ödeme tahsilatını kolaylaştırmak için önde gelen ödeme ağ geçidi entegrasyonuna sahip, abonelik faturalandırma ve yönetim sürecinde uzmanlaşmış, bulut tabanlı bir yazılımdır. Faturalarınızda vergiyi yönetmek, vergi hesaplamalarında ters masrafları uygulamak, tek oturum açma ile müşteri portalını yönetmek, müşteri aboneliklerini yönetmek gibi işinizi kolaylaştıran özellikler sunar. Dahası, ürünlerinizi entegre ortaklık yönetim sistemiyle tanıtabilir, komisyon kuralları belirleyebilir ve ödemeleri yönetebilirsiniz vb.
Chinafy
chinafy.com
Chinafy, Çin'de daha hızlı web performansı elde etmek için web sitelerini yeniden tasarlayan ve yeniden tasarlayan SaaS tabanlı bir platformdur. Bugüne kadar denizde neredeyse karada performans elde edebilen tek Web Uyumluluk platformudur. Platform, Çin'de hızlı, tam ve güvenli bir şekilde yüklenmelerine yardımcı olmak için web sitelerine bağlanıyor. Karada seçenekler mevcuttur Chinafy'nin platformu, donanım eklemeden, bir kod satırını manuel olarak değiştirmeden veya yeni bir URL eklemeden Çin'de teslimat için herhangi bir internet mülkünü hızlandırır, optimize eder ve korur. Akıllı Çin'e özgü kaynak optimizasyonlarını çoklu yük dengeli bir altyapıyla birleştirerek web siteleri, genel performansta önemli iyileştirmeler elde edebiliyor. Sayfaların tamamen oluşturulmasından tüm sitenin daha tutarlı yüklenmesine kadar Chinafied siteleri, uygun maliyetli, sonuç odaklı bir şekilde hemen çıkma oranlarında bir azalma, kullanılabilirlikte bir artış ve dönüşümlerde bir artış yaşar. Merkezi Hong Kong'dadır. Chinafy ve Ortakları, Çin hükümeti Sanayi ve MIIT Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın düzenlemelerine saygı gösterir ve düzenlemelerine uyar ve şu anda erişilemeyen siteleri desteklemez.
Memberful
memberful.com
Tutkunuzu üyelikle paraya dönüştürün. Bağımsız içerik oluşturucular, yayıncılar, eğitimciler, podcast yayıncıları ve daha fazlası için sınıfının en iyisi üyelik yazılımı.
PaySimple
paysimple.com
İşletmeler PaySimple'a basit ama önemli bir ihtiyaçla geliyor: ödemeleri kabul etmenin daha iyi bir yolu. Hizmet tabanlı işletmelerin benzersiz ihtiyaçları için geliştirilen PaySimple, her gün 20.000'den fazla işletmenin tercih ettiği esnek ödeme ve faturalandırma çözümleri sunuyor. Rakiplerimizin aksine PaySimple kişiselleştirilmiş hizmete kendini adamıştır. Müşterilerimiz, özel müşteri başarısı ve bakım ekiplerimizle eşsiz, kişisel destek alırlar. Sağlam bir API ile PaySimple, ödeme entegrasyonları için güvenilir bir teknoloji ortağıdır; SaaS ürünleri ve mobil uygulamalar içindeki nakit akışını yerel olarak yönetir. 800.466.0992 numaralı telefondan PaySimple hakkında daha fazla bilgi edinin veya bilgi alın Uzmanlık Alanları: Çevrimiçi Ödemeler, Mobil Ödemeler, POS, Yinelenen Faturalandırma, Müşteri Yönetimi, Çevrimiçi Ödeme Formları, E-Faturalama, Nakit Akışı Raporlama, e-Çek işleme, Özel Satıcı Hesapları, Ödeme Entegrasyonu
Sketchfab
sketchfab.com
İşletmeler için 3D ve AR görselleştirme çözümleri. Sketchfab, etkileşimli 3D ve AR deneyimlerini çevrimiçi her yerde yayınlamak, paylaşmak ve entegre etmek için önde gelen platformdur: web siteleri, e-Ticaret platformları, bloglar, makaleler ve reklam kampanyaları. Bizi ziyaret edin: Sketchfab.com/enterprise
AppMySite
appmysite.com
En güçlü mobil uygulama oluşturucuyla bir uygulama oluşturun. AppMySite uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır. Tek satır kod yazmadan hem Android hem de iOS için premium yerel mobil uygulamalar oluşturun.
Mimecast
mimecast.com
Mimecast'in yapay zeka destekli Gelişmiş E-posta Güvenliği, kimlik avı ve fidye yazılımlarından sosyal mühendisliğe, ödeme sahtekarlığına ve kimliğe bürünmeye kadar en tehlikeli e-posta kaynaklı saldırıları engeller. Mimecast'in Gelişmiş E-posta Güvenliği ile şunları elde edersiniz: - Sektörün en iyi koruması: 42.000'den fazla müşterinin güvendiği yapay zeka destekli, sektör lideri algılamayla e-posta tabanlı tehditleri engelleyin. - Dağıtım esnekliği: Dağıtım seçeneğinizi seçin; ağ geçidiyle veya ağ geçidi olmadan sağlanan e-posta güvenliği. - Yapay zeka destekli, birinci sınıf algılama: Güvenliği daha akıllı hale getirmek ve çalışanları güçlendirmek için yapay zekanın, makine öğreniminin ve sosyal grafiğin gücünden yararlanın.
Planio
plan.io
Mühendis Proje Başarısı: Sayı İzleme, Proje Yönetimi, Sürüm Kontrolü, Yardım Masası, Dosya Senkronizasyonu, Wikis ve Sohbet. Planio, web tabanlı proje yönetimi ve ekip işbirliğini daha verimli ve eğlenceli hale getirir. Projeleriniz, ekip üyeleriniz ve müşterileriniz için mükemmel bir platformdur.
Chargebee
chargebee.com
Chargebee platformu, abonelik işletmelerinin otomatik yinelenen faturalandırma, abonelik yönetimi ve gelir analitiği yoluyla gelir fırsatlarını yakalamasına, elde tutmasına ve en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır. Chargebee, teknoloji yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre olarak gelir operasyonlarınızın kalbi haline gelir. Abonelik gelirinizin artışını hızlandırmak için satış, başarı ve finans operasyonlarınızda verimliliği optimize edin. Chargebee, abonelik işletmeleri için önde gelen Gelir Artış Yönetimi (RGM) platformudur. Chargebee'nin misyonu, abonelik yönetimi ve yinelenen faturalandırma, fiyatlandırma ve ödeme optimizasyonu, gelir tanıma, tahsilatlar ve müşteriyi elde tutma dahil olmak üzere kapsamlı bir çözüm paketi sağlayarak her büyüklükteki işletmenin gelirlerini artırmasına yardımcı olmaktır.
Actito
actito.com
Actito, 2000 yılında kurulmuş bir SaaS pazarlama otomasyon şirketidir. O zamanlar üç kurucu, markalar ve tüketiciler arasındaki boşluğa köprü kurmak istiyordu. Böylece pazarlamacıların artık sevdiği yazılımı geliştirmeye başladılar. Actito ile dünya çapındaki yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca müşteriyle etkileşimlerinizi saniye saniye kişiselleştirebilirsiniz. Actito, tüm pazarlama faaliyetlerini kullanımı kolay tek bir platformdan yürütmek isteyen orta ve büyük ölçekli şirketleri hedefliyor. Topladığınız tüm müşteri verileri merkezileştirilir ve bir Müşteri Veri Platformunda birleştirilir ve e-posta, mobil ve web gibi ana pazarlama kanalları aracılığıyla doğru zamanlı mesajların uyarlanması, hedeflenmesi ve kişiselleştirilmesi için kullanıma sunulur. Actito, Avrupa'nın en son genel veri koruma düzenlemelerine (GDPR) tam uyum sunarak pazarlamacılara kalıcı ve kârlı müşteri ilişkileri kurmaya odaklanma özgürlüğü tanır. Actito, Avrupa operasyonlarını Belçika'daki genel merkezinden yürütmektedir ve ayrıca Fransa ve Hollanda'da ofisleri bulunmaktadır. Actito ayrıca Kanada'da bir ofisi ile Kuzey Amerika'da da faaliyet göstermektedir. ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF ve KIA dahil olmak üzere dünya çapında 250'den fazla müşteri platformu kullanıyor.
Arcadier
arcadier.com
Arcadier, Arcadier teknolojisi kullanılarak oluşturulan 16.000'den fazla pazar yeri ile dünyanın en hızlı büyüyen çevrimiçi pazar yeri oluşturucusudur. Çözümlerimiz 180'den fazla ülkedeki kullanıcılar için B2B, B2C, P2P ve Tedarik pazarlarına güç veriyor. Çok ödüllü bir pazar yeri SaaS sağlayıcısı olarak, self-servis DIY şablonlu çözümlerimiz ve kurumsal çözümlerimiz, deneyimleri, sektörleri veya e-Ticaret modellerinden bağımsız olarak girişimcileri ve işletmeleri, hız endişesi olmadan teknolojik ve pazar ihtiyaçlarını karşılamak için bir araya getirdi. yürütme ve bütçe.
Wyng
wyng.com
Wyng, daha alakalı deneyimler sunmak için markaların büyümesine ve hedef kitlelerini anlamasına yardımcı oluyor. Wyng ile pazarlamacılar, müşterilerle doğru anlarda etkileşim kuran, tercihleri ve diğer sıfır taraf verilerini elde eden ve gerçek zamanlı olarak kişiselleştiren etkileşimli dijital deneyimleri kolayca oluşturabilir. Deneyim ister ürün bulma testi, tanıtım veya tercih merkezi olsun; Wyng deneyimleri her zaman doğru zamanlanmıştır, kullanıcı dostudur ve tüketicilere gerçek değer sunar. Wyng, aralarında AAA, Disney, Estée Lauder, Sony ve Unilever'in de bulunduğu 250'den fazla global markaya hizmet veriyor ve bu markalar, katılımları artırmak, satışları artırmak ve tüketici güvenini ve marka bağlılığını güçlendirmek için Wyng'i kullanıyor.
Xeno
getxeno.com
Xeno, büyük perakendecilerin ve D2C markalarının, her bir müşteriyi anlayarak ve SMS, e-posta, Whatsapp, Facebook ve Instagram üzerinden daha alakalı pazarlama kampanyaları oluşturarak tekrarlı satışları %11 oranında artırmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir CRM'dir. Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell & Nando's gibi 100'lerce perakendeci, e-ticaret ve mağaza satışlarını artırmak için Xeno'yu kullanıyor.
Justuno
justuno.com
Justuno'nun dönüşüm araçları paketi, potansiyel müşteri yakalama (SMS ve e-posta), çıkış teklifleri, sepetten vazgeçme, banner'lar, ürün önerileri ve daha fazlasını içerir ve doğru mesajı doğru müşteriye doğru zamanda ileten nihai dönüşüm yolculuğunu yaratır. - Daha fazla sıfır ve birinci taraf verisi toplayın ve mevcut pazarlama araçlarınıza aktarın (100'den fazla entegrasyonumuz var ve bu sayı artmaya devam ediyor) - Optimum büyüme için sektör lideri e-posta ve SMS müşteri adayı yakalama (iki adımlı, dokunarak metne dönüştürme ve daha fazlası) - Coğrafi hedefleme (posta koduna kadar), çıkış amacı, sepet içeriği, trafik kaynağı ve daha fazlasını içeren 80'den fazla gelişmiş hedefleme kuralı - Kampanyaları optimize etmek için A/B testleri çalıştırın - Üst satışlar da dahil olmak üzere sitenizin herhangi bir yerindeki ürün önerilerini kullanın, çapraz satışlar, en çok satanlar, en son göz atılanlar ve daha fazlası - Hemen başlamak için sektör lideri ortakların ve bizim tarafımızdan hazırlanan 200'den fazla tasarımdan oluşan önceden oluşturulmuş bir şablon kitaplığına erişin. Daha Fazlasını mı Arıyorsunuz? - Ortalama Sipariş Değerini Artırın: Dinamik gönderi banner'ları, sepette/ödeme önerileri ve daha fazlasıyla - Performansı Gerçek Zamanlı İzleyin: Justuno'nun analiz panosu, kampanyalarınızı en iyi durumda tutmak için gerçek zamanlı olarak eyleme dönüştürülebilir bilgiler ortaya çıkarır - E-posta ve SMS Listelerini Büyütün: Justuno'nun sektör lideri SMS ve ESP'lerle entegrasyonu, e-posta ve SMS katılımlarını eşzamanlı olarak platformlarınıza aktarmanıza, ayrıca iki adımlı potansiyel müşteri formları oluşturmanıza, mobil cihazlarda dokunarak metne katılım seçeneklerini kullanmanıza ve daha fazlasına olanak tanır - Mobil uyumlu oluşturun deneyimler: Google'ın en iyi uygulamalarına uygun optimize edilmiş mobil promosyonlarla mobil web sitesi ziyaretçilerinizin daha fazlasını dönüştürün - İyileştirilmiş Ücretli Medya Yatırım Getirisi: Justuno'nun Audience Sync özellikleri, kampanya performansını en üst düzeye çıkarmak amacıyla güncel yeniden hedefleme ve potansiyel müşteri oluşturma için abone listelerinizi saatlik olarak senkronize eder - Gizli Alanlar: Ziyaretçilerden UTM bilgisi, IP adresi, erişilen ilk URL, kullanılan kupon kodu vb. gibi ek bilgiler toplayın. Otomatik akışlarda maksimum kişiselleştirme için bunu tercihlerle birleştirin. - Başsız mağazanız için bir çözüm mü arıyorsunuz? Justuno, en üst düzeyde ön uç deneyimi yaratması gereken markalar için başsız web sitelerini destekliyor. Ayrıntılar için bizimle iletişime geçin!
Releva
releva.ai
Releva, e-ticaretin büyümesine yönelik hepsi bir arada yapay zeka otomasyon çözümüdür. Şirket, dönüşüm oranlarını, ortalama sipariş değerlerini, müşteri yaşam boyu değerlerini artırmak için web sitesini ve çoklu kanalı kişiselleştiren ve inanılmaz bir yatırım getirisi ile gelir artışına yol açan bir pazarlama otomasyon platformu sağlıyor. Chat GPT'ye benzer bir teknoloji olan Releva'nın yapay zekası Lucy, her kullanıcının ne istediği gibi en önemli satış ve pazarlama sorularını yanıtlıyor; istedikleri zaman; hangi fiyat aralığının kabul edilebilir olduğu; tercih edilen dijital kanal nedir ve her kullanıcıda yankı uyandıran yaratıcılık ve anlatı nedir? Releva'nın misyonu, yalnızca küçük bir yerel mağazada yaşayabilecekleri deneyimlere benzer kullanıcı deneyimleri yaratmaktır. Bunu, markalar ve tüketicileri arasındaki etik çok kanallı etkileşim yoluyla kişiselleştirmeyi optimize ederek yapıyoruz. Releva, her e-Ticaret mağazasıyla ve trafiği yönlendiren ve dönüşümleri artıran tüm dijital kanallarla derinlemesine bütünleşir. Platform, 51 kattan fazla çarpıcı ROI ile birlikte sürekli olarak %20'den fazla gelir artışı sağlıyor.
Vizury
vizury.com
2007 yılında piyasaya sürülen Vizury, markalara daha yüksek huni dönüşümleri ve müşteri elde tutma elde etmelerini sağlayan performans odaklı bir Martech çözümüdür. Kuruluşundan bu yana, benzersiz teknoloji odaklı hizmetlerimizin odak noktası her zaman müşterileri bir markanın web sitesine, mobil uygulamasına veya perakende mağazasına geri getirme ve yeni müşteri edinimi, elde tutma ve marka sadakatini geliştirme yeteneği olmuştur. Küresel ölçek başlattıktan ve elde ettikten sonra, Vizury platformu ve işi 2018'de Affle tarafından satın alındı.
Personizely
personizely.net
Personizely, her web sitesi ziyaretçisinin iletişim bilgilerini toplayarak, ortalama sipariş değerini artırarak ve hedeflenen açılır pencerelerle satışları artırarak en iyi şekilde yararlanmak için kullanılan bir dönüşüm pazarlama araç setidir. Size tam tasarım özgürlüğü veren, kullanımı kolay oluşturucuyla yüksek dönüşüm sağlayan açılır pencere oluşturmayı kolaylaştırır. Web sitesi kişiselleştirme aracını kullanarak, web sitenizi ziyaretçinin etkinlik geçmişine, yönlendirme kaynağına, coğrafi konuma, cihaza, sepet değerine, sipariş geçmişine ve daha pek çok şeye göre, site içi görsel editörüyle web sitesini varyasyonlara bölerek kolayca düzenleyebilirsiniz.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk, meşgul pazarlamacılar için oluşturulmuş bir dönüşüm optimizasyon araç setidir. Satışlarınızı üç şekilde artırmanıza yardımcı olabilecek hızlı, kullanımı kolay çözümler sunar: 1. Akıllı E-Ticaret Açılır Pencereleri, listelerinizi daha hızlı oluşturmanıza, sepet terklerini azaltmanıza ve e-ticaret satışlarınızı daha önce hiç olmadığı kadar artırmanıza yardımcı olur. 2. Web Sitesi Kişiselleştirme özellikleri, daha alakalı ve anlamlı deneyimler için web sitenizi ve kampanya açılış sayfası mesajlarınızı müşteri segmentlerine göre kolayca uyarlamanıza olanak tanır. 3. Kullanımı kolay A/B testi, açılır pencere ve kişiselleştirilmiş açılış sayfası performansını hızla ayarlamanıza, test etmenize ve karşılaştırmanıza olanak tanır. Ek olarak, sonuç üzerindeki etkiyi ölçmek için müşteri yolculuklarının tamamını karşılaştırabilirsiniz.
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
Kısıtlama olmaksızın denemelere izin vererek işletmelerin çevrimiçi dönüşümlerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Basit yaklaşımımız ve pazar lideri teknolojimizle, dijital deneyimleri her zaman mutlak müşteriye odaklanarak geliştiriyoruz. Teknolojimiz, pazardaki ilk test ve hedefleme çözümü olarak 2000 yılında oluşturuldu. Platform o zamandan bu yana katlanarak büyüdü ve Webtrends Optimize'ın Ağustos 2018'de Birleşik Krallık merkezli Accelerate Group Ltd. tarafından satın alınmasından bu yana daha da hızlı büyüdü. Yaptığımız her şey, müşterinin yatırımından geri dönüş sağlamaya odaklanıyor. Yaptığımız her testte bu ölçülüyor ve raporlanıyor. Çok çeşitli test, analiz ve kişiselleştirme araç ve özelliklerine sahibiz. AB, ABN, MVT ve Bölünmüş testler, Sosyal Kanıt ve Ürün Önerileri motorları, Çıkış Amacı katmanları ve diğer birçok araç dahil. İstemci veya Sunucu tarafı testleri mevcuttur ve Mobil uygulama optimizasyonu için çeşitli SDK'lar mevcuttur.
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon, Web Deneyi, Özellik Deneyi ve Yapay Zeka Odaklı Kişiselleştirme özelliklerini tek bir uyumlu platformda birleştirerek tüm ekiplerin deneme ihtiyaçlarını karşılayan benzersiz bir optimizasyon çözümü sunarak markaların ürünlerini ve dijital etkileşimlerini geliştirmelerine olanak tanır. Ürün yöneticilerini, pazarlamacıları ve geliştiricileri farklı deneme ve özellik yönetimi ihtiyaçları konusunda desteklemek üzere tasarlanan Kameleoon, 50'den fazla entegrasyonla her teknoloji yığınına uyum sağlar ve her türlü özel entegrasyonun yapılabilmesine olanak sağlar. Birleşik bir platform olarak Kameleoon, ekiplere deneyler oluşturma yetkisi vererek, bir geliştiriciye ihtiyaç duymadan sunucu tarafı testlerinde hedefleme, analiz ve etkinleştirme için web tabanlı verileri kullanmalarına olanak tanır. HIPAA, GDPR ve CCPA uyumlu Kameleoon, sağlık hizmetleri, bankacılık ve sigorta gibi sıkı düzenlemeye tabi sektörler için çok uygundur. 1000'den fazla orta ve kurumsal ölçekli şirket, son derece doğru deney verilerine güvenmek için halihazırda Kameleoon'un zengin özelliklere sahip ve güvenli platformunu kullanıyor. Toyota, Providence, Direct Line Group, Canada Goose, Loblaw ve Cerebral'deki ekipler Kameleoon'u kullanıyor. Daha fazlasını öğrenmek için www.kameleoon.com adresini ziyaret edin.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop, e-ticaret markaları ve çevrimiçi mağazalar için, ürünleri etiketleyerek kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri veya markaların sosyal içeriğini etkinleştirmek ve dönüşüm oranını artırmak, satışları artırmak, sosyal ağ oluşturmak için web sitelerinde alışveriş yapılabilir galeriler yayınlamak için bir sosyal ticaret, alışveriş yapılabilir UGC ve görsel alışveriş platformudur. güven, bağlılık ve kusursuz alışveriş deneyimleri.
WebEngage
webengage.com
WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle WebEngage, işletmelerin müşterileri etkili bir şekilde anlamasını, etkileşime geçmesini ve elde tutmasını sağlar. - MÜŞTERİ VERİLERİNİ BİRLEŞTİRİN: WebEngage, işletmelerin çeşitli kaynaklardan gelen müşteri verilerini birleştirmesine olanak tanır, gerçek zamanlı bilgiler sağlar ve belirli müşteri özelliklerine ve davranışlarına dayalı olarak hedeflenen kampanyalar için dinamik mikro segmentasyona olanak tanır. - ÇOK KANALLI YOLCULUKLAR: WebEngage'in sezgisel sürükle ve bırak iş akışı oluşturucusu ile işletmeler, çok kanallı müşteri yolculuklarını sorunsuz bir şekilde tasarlayabilir ve otomatikleştirebilir, böylece e-posta, SMS, anlık bildirimler ve daha fazlası gibi kanallar arasında tutarlı ve kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayabilir. - HEDEFLENMİŞ KAMPANYALAR: WebEngage, işletmelere, müşteri eylemleri ve önceden tanımlanmış iş etkinlikleri tarafından tetiklenen kişiselleştirilmiş kampanyaları otomatikleştirme yetkisi verir. Bu, müşteri katılımını ve dönüşüm oranlarını artırmak için zamanında ve ilgili iletişimi sağlar. - YAPAY DESTEKLİ ÖNGÖRÜCÜ MODELLER: WebEngage Analytics panosu, öncelikli müşterileri segmentlere ayırmak, onlarla etkileşime geçmek ve elde tutmak, pencereleri dönüştürmek ve yatırım getirisi optimizasyonu için gerekli tüm ölçümleri güçlendirir. Bu, işletmelerin müdahalelerine ve kampanyalarına maksimum etki ve daha iyi yatırım getirisi için odaklanmalarına olanak tanır. - 1:1 KİŞİSELLEŞTİRME: WebEngage, işletmelerin geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasına olanak tanır. İşletmeler, kullanıcının amacını, tercihlerini ve diğer ilgili verileri birleştirerek iletişimlerini her bir müşteriye özel hale getirebilir ve çok kanallı müşteri katılımını teşvik edebilir. Dahası ne? WebEngage platformunun entegrasyonu hızlı ve kolaydır. ESP ve MSP serisiyle uyumludur, teknik ekibin birkaç saat içinde müdahale etmesi yeterlidir. Dünya genelinde varlık: Genel merkezi Hindistan'da bulunan WebEngage, Orta Doğu ve Afrika bölgesi, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika'daki ofisleri ve varlığıyla operasyonlarını küresel olarak genişletti.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz, her büyüklükteki işletmenin ilgi çekici pazarlama testleri ve anketleri oluşturmasına, geri bildirim toplamasına ve satışları artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış çevrimiçi bir platformdur. Marquiz, kullanıcı dostu, sürükle ve bırak özellikli bir sınav oluşturucu, çok çeşitli benzersiz sınav şablonları ve her sınav için ücretsiz istatistikler sağlar. Bu özellikler, özelleştirilmiş testlerinizi oluşturmanızı, düzenlemenizi ve analiz etmenizi kolaylaştırır. Marquiz, fiyatlandırma planlarını oluşturulan aylık potansiyel müşteri sayısına göre belirler; bu, ister küçük bir ekip ister büyük bir kuruluş yönetiyor olun, benzersiz iş ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde uyarlandığı anlamına gelir.
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr, işletmelerin dönüşüm oranlarını ve gelirlerini artırmasına, daha fazla potansiyel müşteri toplamasına ve alışveriş deneyimi sırasında ve sonrasında kişiselleştirilmiş önerilerle ziyaretçileri yeniden hedeflemesine olanak tanıyan çevrimiçi davranışsal kişiselleştirme, yapay zeka ve kullanıcı gizliliğinde dünya lideridir.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub, satış süreçlerini daha hızlı ilerletmek için tasarlanmış eksiksiz bir fiyat teklifi-gelir çözümü sunar. Özelleştirilebilirliği iş çevikliğiyle dengeleyen tek az kodlu ticaret motoru olan DealHub, orta ölçekli pazar ve kurumsal liderlere ekiplerini ve süreçlerini düzene koyma, anlaşmaları daha hızlı yürütme ve öngörülebilir işlem hatlarını daha etkili bir şekilde oluşturma konusunda güç verir. Sezgisel bir Satış Başucu Kitabı tarafından desteklenen CPQ, CLM, Faturalandırma ve Abonelik Yönetimi çözümleri sayesinde ekipler tek bir birleşik konumdan teklif verebilir, anlaşmalar yapabilir, sözleşmeleri yönetebilir ve aboneliklerini ve faturalandırmalarını otomatikleştirebilir. DealHub ayrıca alıcı/satıcı iletişimlerini merkezileştirir ve anlaşmaları tamamlamak için gereken her şeyi dijital bir DealRoom'da sunar. Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, SugarCRM, Freshworks gibi önde gelen CRM'lerle entegre olan ve WalkMe, Gong, Drift, Hopin, SpotOn, Sendoso ve Braze gibi gelir uzmanlarının güvendiği DealHub, tek bir akıcı gelirle daha hızlı değer elde etme süresi sağlar hareket.
Moosend
moosend.com
Moosend, ödüllü hepsi bir arada kullanıcı arayüzünü korurken, işinizi ilk günden itibaren büyütmenize yardımcı olan birinci sınıf özelliklere, son teknoloji otomasyon akışlarına ve müşteri adayı oluşturma araçlarına sahip güçlü bir e-posta pazarlama otomasyon yazılımıdır. . -E-posta pazarlama kampanyaları gönderin Hedef kitlenizle bir profesyonel gibi etkileşime geçmek için güzel, profesyonel e-posta kampanyaları oluşturun. -Kitlenizi Yönetin Gelişmiş segmentasyon özelliklerimizi kullanarak doğru hedef kitleye doğru e-postayı gönderin, abone etiketleriyle organize olun ve abonelikten çıkmaları en aza indirin. -Kitlenizi Büyütün Çarpıcı açılış sayfaları ve abonelik formlarını tek bir araçla oluşturun, başlatın ve optimize edin. -Pazarlamanızı Otomatikleştirin Tekrarlanan görevleri otomatikleştirin ve müşterileriniz için keyifli, kişiselleştirilmiş dijital deneyimler yaratın. -Çabalarınızı Takip Edin Pazarlama başarınızı ölçün ve daha iyi karar vermek için güçlü veriler toplayın. Moosend's'i ücretsiz deneyebilir, KOBİ ve Kurumsal özelliklerimizin tamamını ücretsiz deneyebilirsiniz! Kredi kartı gerekmez. Aylık 9$ gibi düşük bir ücretle başlayın veya iş ihtiyaçlarınızı destekleyecek özel bir plan oluşturmak için satış ekibimizle iletişime geçin. Aşağıdaki bağlantıları kopyalayıp tarayıcınıza yapıştırın: -Moosend'i ücretsiz deneyin: https://moosend.com/register/ -Özel Teklif Alın: https://moosend.com/contact-us/sales/
Invoiced
invoiced.com
Faturalı, işletmelerin faturalandırmayı kolaylaştırmasına, nakit akışını artırmasına ve müşteri memnuniyetini yükseltmesine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü ve kullanıcı dostu bir alacak platformudur. Bu yazılım çözümü, A/R'lerini otomatikleştirerek finansal operasyonlarını optimize etmek isteyen kuruluşlara hitap eder. Öncelikle kurumsal büyüklükteki işletmelere yönelik olan Faturalanmış, karmaşık finansal süreçleri basitleştiren araçlar sunar. Platform, yüksek miktarda işlemi yöneten veya yinelenen faturalandırma ihtiyaçları olan şirketler için özellikle faydalıdır. Faturalı, işletmelerin, özelleştirilebilir fatura şablonları ve otomatik faturalandırma gibi özellikler sağlayarak manuel faturalandırma görevlerine harcanan süreyi azaltırken profesyonel bir görünüm sürdürmesine izin verir. Bu verimlilik zamandan tasarruf eder ve insan hatası riskini en aza indirir, bu da ödeme gecikmelerine yol açabilir. Invoied'in göze çarpan özelliklerinden biri, entegre ödeme işleme özellikleridir. Bu, kullanıcıların ödeme toplama sürecini kolaylaştırarak doğrudan faturalar aracılığıyla ödemeleri kabul etmelerini sağlar. Ayrıca, platform, işletmelerin nakit akışlarını gerçek zamanlı olarak izlemelerine yardımcı olan sağlam ödeme izleme ve hesap mutabakatı araçlarını içerir. Abonelik yönetimi sunarak Fatured, tekrar eden gelir modelleri olan şirketlere hitap ederek müşteri aboneliklerini zahmetsizce yönetmelerini sağlar. Faturalı, alacaklarda milyarlarca işlem yaparak küresel olarak binlerce müşterinin güvenini kazandı. Alacak hesaplarında lider olarak itibarı, çeşitli finansal yönetim alanlarında kategori lideri olarak kabul edildiği G2 gibi endüstri platformlarından tanınarak daha da sağlamlaştırılmıştır. Platformun nakit akışı yönetimini geliştirme ve kredi ve koleksiyon süreçlerini iyileştirme yeteneği, finansal faaliyetlerini yükseltmeyi amaçlayan işletmeler için değerli bir varlık haline getirir. Genel olarak, faturalandırmayı faturalandırmayı basitleştiren ve genel finansal yönetimi geliştiren kapsamlı bir çözüm sağlayarak kategorisinde öne çıkmaktadır. Kullanıcı dostu arayüzü ve güçlü otomasyon özellikleri, faturalandırma süreçlerinde verimliliği ve müşteri memnuniyetini artırmak isteyen işletmeler için önemli bir araç olarak konumlandırır.
Intellimize
intellimize.com
Intellimize, web sitesi kişiselleştirme ve dönüşüm oranı optimizasyonunda uzmanlaşmış yapay zeka odaklı bir platformdur. Pazarlamacılara web sitesi deneyimlerini test etmek, optimize etmek ve kişiselleştirmek için çok işlevli bir alan sağlar. Platform sınırsız varyasyonları çalıştırma yeteneğine sahiptir, bu nedenle yeni kavram ve fikirlerin hızlı bir şekilde test edilmesini kolaylaştırır. Üretken yapay zeka teknolojisini kullanarak, kopyalama önerileri sunarak yazma tıkanıklığına da çözümler sunar. Intellimize'ın en büyük gücü, yapay zeka optimizasyonunu kullanarak 1:1 kişiselleştirmeler sunma yeteneğidir. Bireysel davranışlarına ve tercihlerine göre her ziyaretçiye benzersiz web sitesi varyasyonları gösterir, böylece birinci veya üçüncü taraf verilerine ihtiyaç duymadan kullanıcı deneyimini kişiselleştirir. Intellimize platformu, SaaS ve e-ticaret dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çok çeşitli endüstrileri destekler. . A/B testi, açılış sayfası optimizasyonu ve e-ticaret ile SaaS operasyonlarına yönelik özel kişiselleştirme için kullanılabilir. Platform analiz özelliği, kişinin deneylerinin farklı segmentler üzerindeki etkilerine ilişkin öngörüler sunarak kullanıcıların stratejik kararlarının etkisini anlamalarına yardımcı olur. Çeşitli pazarlama ve analiz araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olma yeteneği dikkate değerdir. Intellimize, AI teknolojisine ek olarak profesyonel hizmetler, bir müşteri başarı ekibi ve rehberli katılım olanağı sunar. Profesyonel hizmetler ekibi, platformun yeteneklerinin bir uzantısıdır ve kullanıcıların optimizasyon hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için Stratejik ve Analitik CRO uzmanlarını içerir.
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive, e-Ticaret ve konaklama sektörlerine yönelik bir Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenimi (ML) platformudur. Tahmine dayalı yapay zeka platformu, markalar için dönüşüm oranlarını artırmak amacıyla kişiselleştirilmiş deneyimler sunma işlevi görüyor. Temel teklifi, her müşteriye özel hedeflenen ürün önerileri oluşturmak için makine öğrenimini kullanan, yapay zeka destekli bir öneri motorunu içerir. Platform, veri analizini otonom bir şekilde eyleme geçirilebilir içgörüye dönüştürmek ve böylece işletmeleri yalnızca veri odaklı olmaktan istihbarat odaklı bir yapıya yükseltmek için tasarlandı. Platform ayrıca işletmelerin platformların işlevlerini mevcut sistemlerine sorunsuz bir şekilde bağlamasına olanak tanıyan entegrasyon özellikleri de içerir. Aidaptive, yüksek verimli ticareti kolaylaştırmaya yönelik yenilikçi katkılarından dolayı tanınmıştır ve markalara ve tüketicilere makine öğrenimi teknolojisi çözümleri sağlamada liderliğini sürdürmeye devam etmektedir. Aidaptive'in bir demo ve ücretsiz tahmini hedef kitle listeleri sunmasına rağmen şartlar ve ayrıntıların farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın.
Spott
spott.ai
İnternette başarılı olmak için 3 şeyi çok iyi yapmalısınız. 1. Harika içerikler oluşturun 2. Bunu hedef kitlenizin bulunduğu kanallarda yayınladığınızdan emin olun 3. Hedef kitlenize ilham verdikten sonra, onların etkileşim yoluyla dönüşüm gerçekleştirmelerine izin vererek bu ilhama göre hareket etmelerine izin verdiğinizden emin olun. SPOTT bu 3. adıma odaklanıyor. Değer önerimiz: SPOTT, çok kanallı bir ortamda işlem yapılabilir ve ölçülebilir hale getirerek kullanıcıların yayınlanan içerikten daha fazla değer elde etmelerine olanak tanıyan bir çözümdür. Spott yazılımımızla (360°) resimlere, pdf'lere ve videolara alışveriş yapılabilir bağlantılar ekleyebilir, bülten abonelikleri, pdf belgelerini bağlayın veya en son promosyonunuzla gösteriş yapın. Tüm resimlerinize ve videolarınıza kolayca etkileşimli bir katman ekleyebilirsiniz. Videolarınızı, kataloglarınızı ve görsellerinizi etkileşimli hale getirin. Harekete geçirici mesajlar ekleyin, ürünleri etiketleyin, bülten abonelikleri alın ve dönüşümleri artırın. Spott ile içeriğinizi uygulanabilir ve ölçülebilir hale getiren etkileşimli öğeler ekleyerek yayınlanmış pdf'lerinizden, görsellerinizden ve videolarınızdan daha fazla yararlanacaksınız.
Rosetta.ai
rosetta.ai
Rosetta.ai, e-ticaret deneyimini geliştirmek için tasarlanmış yapay zeka destekli araçlardan oluşan bir paket sunar. Rosetta.ai, çeşitli tüketici özelliklerini ve davranışlarını yorumlayarak ve bunlardan yararlanarak, web sitesi arayüzlerini bireysel müşteri tercihlerine göre uyarlayarak çevrimiçi alışveriş deneyimlerini geliştirir. Paket, kişiselleştirilmiş çevrimiçi alışveriş deneyimleri yoluyla yüksek harcama yapan tüketicileri çekmek için tasarlanmış hedefli bir reklam modeli sunan 'Rosetta AdMatch'i içeriyor. 'Rosetta Engage', alışveriş yolculuğu temas noktalarını optimize etmek için doğru öneri algoritmaları kullanır. 'Rosetta Analytics', Google Analytics tarafından sağlananları aşan zengin tüketici analizleri oluşturmak için ürün etiketi verilerini ve tüketici tercihi analizini birleştirir. Son olarak 'Rosetta Otomasyonu', tekrardan kaçınmak için müşterinin önceki etkileşimlerini hesaba katarak pazarlama mesajlarını birden fazla kanalda otomatikleştirerek tüketici etkileşimini genişletiyor. Genel olarak Rosetta.ai, çevrimiçi alışverişin kişiselleştirilmesini geliştirmeyi, dönüşüm oranlarını artırmayı ve e-ticaret işletmelerinin büyümesini hızlandırmayı amaçlıyor.
Certainly
certainly.io
Kesinlikle, tıklamaları konuşmalarla değiştirerek işletmelerin e-ticaret için inanılmaz kullanıcı deneyimleri oluşturmalarına yardımcı olma misyonundadır. Kesinlikle Konuşmalı Yapay Zeka yazılımı, işinizi yürüttüğünüz platformlar arasında sorunsuz bir şekilde bağlanır ve dünya çapında 20'den fazla ülkede müşterilerimiz ve iş ortaklarımız bulunmaktadır. Kesinlikle Konuşmalı Yapay Zeka Platformu, kodsuz Chatbot Oluşturucusu ile eğlenceli ve kolay bir oluşturma deneyimi sunar. Ürün, kanallar arasında yüksek kaliteli kullanıcı deneyimleri, düzinelerce iş sistemiyle kusursuz entegrasyonlar ve her dili algılayan ve 14'ten fazla dilde kullanıma hazır içerik sunan güçlü, özel bir yapay zeka sunar. Carlsberg, Tiger of İsveç, Booking.com, Rockwool, Trustpilot, Siksilk, Deloitte, Zendesk ve AKQA gibi markalar kesinlikle güvenmektedir.
Octane AI
octaneai.com
E-Ticaret İşinizi Büyüten Yapay Zeka 3.000'den fazla Shopify satıcısı, AI Quiz Hunilerini ve AI Insights'ı desteklemek için Octane AI'yı kullanıyor. Yarım milyar gelir elde edildi ve devam ediyor.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon, her perakendecinin sorununa çözüm sunan, ödüllü bir çok kanallı pazarlama otomasyon platformudur: Her ziyaretçiye doğru mesajın, doğru zamanda, doğru içerikle nasıl gönderileceği. Tek kişilik mağazaların ve kurumsal perakendecilerin, müşteri/ziyaretçi davranışlarına ve katalog değişikliklerine saniyeler içinde tepki veren veri odaklı Otomasyonlar ve Kişiselleştirilmiş Kampanyaları kolayca oluşturmak için Büyük Veri platformunun kullanımından faydalanmasına olanak tanır. İşte bu nedenle ContactPigeon, satışlarını artırmaya yönelik üç ana hedefi ele alarak müşterilere yardımcı olur: • Zenginleştirilmiş müşteri öngörüleri: Müşteri davranışı verilerini toplamak ve zenginleştirilmiş, birleşik bir müşteri görünümü oluşturmak • Geliştirilmiş müşteri etkileşimleri: Müşteri yolculuğunda doğru anda otomatik ve tahmine dayalı mesajları tetikleyin. satış dönüşümünü ve elde tutmayı optimize etmek için. • Çok kanallı erişim: İşletmelerin, tek bir platformda çok çeşitli mesajlaşma kanalları (örn. e-posta, SMS, Viber, mobil, anlık bildirimler, web sitesi, Facebook, Google, kartpostallar) üzerinden ilgi çekici kampanyalar tasarlamasına olanak tanır.
Yieldify
yieldify.com
Yieldify, e-ticaret işletmelerinin müşterilerini kişiselleştirilmiş deneyimlerle buluşturarak daha fazla gelir elde etmesine yardımcı olan, tamamen yönetilen, uçtan uca bir kişiselleştirme platformudur. Son 4 yılda Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik'teki 1000'den fazla e-ticaret markası, Yieldify'ın tam hizmet ekibi ve platformu sayesinde 2,5 milyar doların üzerinde ekstra gelir elde etti. Yieldify ile dönüşüm huninizin neresinde olursa olsun her ziyaretçiye doğru zamanda doğru web sitesi deneyimini sunabilirsiniz.
Drip
drip.com
Drip, büyüyen e-ticaret markalarının tekrar satın alımları ve marka sadakatini artırmasına yardımcı olan bir pazarlama otomasyon platformudur. Drip, 30.000'den fazla e-ticaret pazarlamacısını, müşterilerini anlamak ve onlara pazarlamak için güçlü araçlarla donatıyor. Drip'te tüm müşteri verilerinizi dinamik segmentlere dönüştürecek, tek seferlik ve otomatik pazarlama kampanyalarıyla müşterilerin ilgisini çekeceksiniz. Müşterilerin daha fazla satın alma işlemi için geri gelmesini sağlamak için Drip'in otomasyonlarını, e-postalarını ve yerinde mesajlarını kullanın. Güzel tasarlanmış e-postalara ve gelişmiş açılır pencerelere tek bir platformda sahip olarak maliyetlerden tasarruf edin. Drip'i 14 gün boyunca deneyin ve favori e-ticaret markalarınızın neden Drip'e geçiş yaptığını görün.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore, bir pazarlamacıya kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri yaratma gücü veren Kapsamlı bir Müşteri Etkileşimi ve Deneyim Paketi sunar. Platformu, bir pazarlamacının müşteri verilerini kanallar ve sistemler arasında bağlamasına, hedeflenen segmentler oluşturmasına ve Web, E-posta, Uygulama Bildirimleri, WhatsApp, SMS ve RCS gibi dijital kanallarda anlamlı deneyimler sunmasına olanak tanır. Güçlü analizleri sayesinde Netcore Cloud, markaların hedef kitlelerini daha iyi anlamalarına yardımcı olarak, müşterilerde kişisel düzeyde yankı uyandıran hedefli pazarlama kampanyalarına olanak tanır. Platformun yapay zeka ve makine öğrenimi yetenekleri, her müşteri etkileşiminin etkileşim ve dönüşüm için optimize edilmesini sağlayarak her temas noktasını etkileme ve elde tutma fırsatı haline getiriyor. Netcore'a yapay zeka destekli deneyimler sunmak için E-ticaret, Perakende, Bankacılık ve Finansal Hizmetler, Medya ve Eğlence ve Seyahat gibi sektörlerde 6.500'den fazla marka güvenmektedir. Önemli küresel müşterilerinden bazıları arasında Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's ve çok daha fazlası yer alıyor. Netcore, olağanüstü işyeri kültürüne olan bağlılığını teyit ederek Hindistan'da arka arkaya altı yıl boyunca Great Place to Work sertifikasına sahip olmaktan gurur duyuyor. Şirket, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve APAC'ta 20'den fazla ofisi ile küresel bir varlığa sahiptir. Netcore, bir işletmenin gelir artışını artırmasına, müşteri yaşam boyu değerini en üst düzeye çıkarmasına ve karlılık yolculuğunu hızlandırmasına yardımcı olan Martech işletim sistemidir.
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