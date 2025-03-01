E-Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Türkiye

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
E-ticaret yazılımı, karmaşık çevrimiçi satış sürecini kolaylaştırarak profesyonellerin en uygun alışveriş deneyimini sunmasına olanak tanıyarak tüketicilere fayda sağlar. Modern çevrimiçi alışveriş yolculuğunun giderek daha karmaşık hale gelmesi, birden fazla kanalı ve çok sayıda tüketici kararını içermesi nedeniyle, e-ticaret yazılımı kusursuz entegrasyon sağlar. E-ticaret yazılımı kategorimiz, e-ticaret platformları, ödeme ağ geçitleri, abonelik yönetimi yazılımı ve canlı sohbet araçları gibi geniş bir çözüm yelpazesi içerir.
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Shopify
shopify.com
Shopify Inc., merkezi Ottawa, Ontario'da bulunan Kanada çokuluslu bir e-ticaret şirketidir. Aynı zamanda çevrimiçi mağazalar ve perakende satış noktası sistemleri için tescilli e-ticaret platformunun adıdır. Shopify, çevrimiçi perakendecilere küçük tüccarlar için bir çevrimiçi mağaza işletme sürecini basitleştirmek için ödemeler, pazarlama, nakliye ve müşteri katılım araçları dahil olmak üzere bir hizmet sunumu sunuyor. Haziran 2019 itibariyle, toplam brüt mal hacmi takvim 2018 için 41,1 milyar ABD dolarını aştı.
Wix
wix.com
Wix kullanarak işletmenizi çevrimiçi olarak güvenle geliştirin ve ölçeklendirin. Lightning-Fast Web performansı, kurumsal sınıf güvenlik ve güvenilir altyapı ile, sitenizin her zaman çalışır durumda olacağından emin olabilirsiniz. Ve Wix ile bir web sitesi oluşturucudan çok daha fazlasını elde edersiniz - çevrimiçi zamanlamadan ödeme, derin markalama ve e -ticaret çözümlerine kadar, sitenizi istediğiniz herhangi bir yöne götürebilirsiniz. Çevrimiçi bir işletmeyi yönetmek söz konusu olduğunda, önde gelen SEO ve pazarlama araçları, gelişmiş analitik ve hatta bir mobil uygulama ile asla daha sezgisel olmamıştı, her yerden her şeyin üstünde kalabilirsiniz. Çevrimiçi hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için WIX'i kullanan milyonlarca kullanıcıya katılın. WIX'in ana özellikleri nelerdir? * Sitenizi sezgisel olarak oluşturmak için akıllı sürükle ve bırak düzenleyicisi * 900+ stratejik olarak tasarlanmış web sitesi şablonları * Arama motorları için optimize edilecek gelişmiş SEO özellikleri * Mağazanızı yönetmek ve çevrimiçi satmak için güçlü e -ticaret çözümleri * Müşterileriniz için kesintisiz bir rezervasyon deneyimi sunan çevrimiçi zamanlama yazılımı * İşletmenizi çevrimiçi yönetmeye ve büyütmeye yardımcı olacak yerleşik pazarlama araçları * Sadık bir kitleyi büyütmenize ve içerikten para kazanmanıza yardımcı olan tam bloglama özellikleri * Özel işlevsellik için tam yığın web geliştirme araçları
Helium 10
helium10.com
Helium 10, 2.000.000'den fazla e-ticaret girişimcisi, ajansı ve ana akım küresel markaların, doğru, veri güdümlü çözümler sunarak Amazon'daki iş büyümelerini güçlendirmek için önde gelen hepsi bir arada yazılım platformudur. Merkezi Irvine, California'da bulunan Helium 10, girişimcileri küresel olarak, potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak ve e-ticaretin geleceğinde gelişmek için gereken veri, sürekli eğitim ve toplum desteğini güçlendirmektedir. Fırsat arayanlardan solopreneurlara, tam zamanlı satıcılara, işletmelere, ajanslara ve aradaki herkese, Helium 10 Şampiyonlar Girişimciliği, anlamlı ve kararlı bir e-ticaret işi inşa etmek, büyütmek ve ölçeklendirmek için oyun kitabı ile her aşamada. Amazon/Walmart'taki satışlarınızı en üst düzeye çıkarmak, işinizi optimize etmek ve daha fazla satmak için bizi ziyaret edin: www.helium10.com.
Printify
printify.com
Talep üzerine basılan tasarımlarınızla özel tişörtler, telefon kılıfları ve 750'den fazla ürün satın. Müşterilerinize baskı ve nakliye işlemlerini biz halledeceğiz.
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout, Amazon'da satış için önde gelen hepsi bir arada platformdur. Misyonumuz, ürün araştırması, pazar bilgisi, marka ve listeleme yönetimi özellikleri ve daha fazlası aracılığıyla girişimcilerin ve markaların Amazon'da başarılı işletmeler kurmalarına yardımcı olmaktır. 2015'ten bu yana 500.000'den fazla müşteriye yardımcı olduk ve bu sayı artmaya devam ediyor. Jungle Scout ile şunları yapabilirsiniz: *Pazar ve anahtar kelime araştırması yürütün *Ürün listeleri oluşturun ve optimize edin *Trend olan ürün kategorilerini ve markaları görün *Gelişen arama trendlerini değerlendirin *Satış ve envanter ihtiyaçlarını tahmin edin *Amazon'daki rekabetinizi belirleyin *Ve daha fazlasını!
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce en popüler WordPress e-Ticaret eklentisidir. Ve ücretsiz olarak mevcuttur. Kendi kendine barındırılan WordPress web sitenize mükemmel şekilde entegre edilmiş özelliklerle dolu. Ücretsiz e-Ticaret eklentimizle WordPress web sitenize güçlü mağaza olanakları ekleyin. Tüm çevrimiçi mağazaların %24'ünden fazlasına güç veren WooCommerce, her şeyi satmanıza yardımcı olur. Güzel.
Ecwid
ecwid.com
LightSpeed tarafından ECWID, herhangi bir web sayfasına veya sosyal medya profiline çevrimiçi bir mağaza eklemenin en kolay yoludur. 175 ülkede yüz binlerce tüccar tarafından kullanılan Lightspeed by Lightspeed, müşterilerinize nerede olurlarsa olsunlar ulaşmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir: Şahsen, web siteniz, Instagram, Facebook, Amazon veya Google Alışveriş aracılığıyla. ECWID’nin satış noktası entegrasyonları, e-posta pazarlama entegrasyonları ve özel mobil uygulaması ile pazarlama, mağazacılık ve satışlarınızı her yerde her zaman yönetebilirsiniz.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için tam bir pazarlama, satış, müşteri hizmeti ve CRM yazılımı - ayrıca metodoloji, kaynaklar ve destek - sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Pazarlama merkezi ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü bir platformda. Değerli zaman kazandıracak ve doğru müşterileri ölçekte çeken ve dönüştüren kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm bağlamı elde edersiniz. Ayrıca, pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilir, çünkü pazarlama merkezi HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulur. Tam CRM platformunu kullanırken, pazarlamacılar YG'yi kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarla benzersiz bir uyum sağlayabilirler. Stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot, karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenizi sağlar. HubSpot, daha iyi büyümek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp, küçük işletmeler için inşa edilmiş hepsi bir arada pazarlama platformudur. Raporlama ve analiz, pazarlama CRM, e -posta kampanyaları, bültenler ve içerik yönetimi gibi araçlarla, müşterilerinizi merkeze koyabilirsiniz, böylece daha akıllı pazarlayabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. MailChimp'in Pazarlama ve CRM Mobil Uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllı pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşinizin sizi aldığı her yerde ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın - deneyime gerek yok. MailChimp ile bir satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın görevini paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp kullanın: * Pazarlama CRM - MailChimp'ten CRM pazarlama ile olan kişilerinize ayak uydurun. Kartvizit tarayıcısı gibi iletişim içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. İzleyici büyümesini izleyin ve gösterge tablosundaki bireysel kişilerle ilgili bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın - doğrudan uygulamadan arayın, metin ve e -posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için notları kaydedin ve her etkileşimden sonra etiket ekleyin. * Raporlar ve Analytics - Satış ve pazarlama performansınıza daha derin bir bakış alın. Tüm kampanyalarınız için sonuçları izleyin ve nasıl geliştirileceğine dair eyleme geçirilebilir öneriler alın. E -posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya yayınları ve kartpostallar için raporları ve analitikleri görüntüleyin. * E -postalar ve otomasyonlar - E -posta pazarlama kampanyaları, bültenleri ve otomasyonları oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Tek tıklamayla açılış olmayanlara ve ürün yeniden hedefleme e-postalarına yeniden katılma ile müşterileri yeniden etkiler ve satışları hemen büyütebilirsiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklamlar taslak ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle uğraşın, özel kitleler kurun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmeye yardımcı olacak işlem yapılabilir öneriler alın. Terk edilmiş bir sepet e -postası kurmanın veya markanızın logosunu ayarlamak için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdan görüntüleri doğrudan MailChimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Printful
printful.com
İsteğe bağlı baskı ve nakış işlemleri. Tasarımlarınızı çevrimiçi olarak satın veya minimum sipariş sınırı olmadan tasarımlarınızı kendiniz yazdırın! Talep üzerine siparişlerinizi markanızın adı altında otomatik olarak basıp göndereceğiz. Printful, en iyi e-ticaret platformları ve çevrimiçi pazarların yanı sıra özel web siteleri veya uygulamalarla da entegre olur. En yüksek kaliteyi sağlamak için ürünlerimizi Kuzey Amerika ve Avrupa'daki tesislerimizde en son baskı teknolojisini kullanarak basıyoruz. Ayrıca müşterilerimize yerelleştirilmiş bir deneyim sunmak için Avustralya ve Japonya'daki tesislerle de ortaklık yapıyoruz. Gönderim konusunda endişelenmeye ne kadar az zaman harcarsanız, işinizi büyütmeye o kadar çok zaman ayırabilirsiniz!
Webgility
webgility.com
Webgility, tüm e-ticaret mağazalarınızı ve pazar yerlerinizi, satış noktası sisteminizi, nakliye platformunuzu ve daha fazlasını QuickBooks Online, QuickBooks Desktop ve NetSuite'e bağlayan esnek, güçlü bir e-ticaret otomasyon yazılımıdır - BT gerektirmez. Otomasyon, e-ticaret verilerini (nakliye, satın alma, envanter, fiyatlandırma ve daha fazlası) satış kanallarınız arasında senkronize eder ve muhasebe verilerini (vergi, müşteri ve sipariş ayrıntıları) QuickBooks'unuza otomatik ve güvenli bir şekilde indirir. Bu süreç, maliyetli hataları azaltmak için zaman alıcı manuel veri girişini neredeyse tamamen ortadan kaldırır. Vergi gelirlerini yargı bölgelerine göre otomatik olarak sıralayabileceğinizi ve sipariş yönetimine daha fazla zaman harcamanıza gerek kalmayacağını bilerek, muhasebe doğruluğu konusunda hiçbir zaman endişelenmeyin, yeni satış kanalları ve stratejileri benimseyin, yeni müşteriler bulun ve güvenle daha fazla satış yapın. Ayrıca Webgility, tüm mağaza, sipariş, COGS ve performans verilerinizi tek bir yerde derler. Okunması kolay analitik kontrol panelleri size kârlılık, satışlar, ödemeler ve ürün performansı hakkında daha derin bilgiler sağlar. Zaman içinde sezonluk eğilimleri analiz edebilir, satışları ve envanteri tahmin edebilirsiniz. Satış performansını, satış eğilimlerini, kanala göre en çok ve en az satan ürünleri ve daha fazlasını inceleyin. Webgility 2007'de piyasaya sürüldü. Bugün, QuickBooks kullanıcıları için 1 numaralı entegrasyondur ve 5.000'den fazla işletmeye hizmet vermekte ve yılda 100 milyondan fazla işlem gerçekleştirmektedir. Tüm planlara ücretsiz beş yıldızlı destek ve katılım dahildir. >>Zamandan ve paradan tasarruf edin<< Otomasyon genel giderleri ve işçilik maliyetlerini azaltır, böylece daha hızlı uyum sağlayabilir ve büyümenize odaklanabilirsiniz. >>E-ticaret sistemlerinizi bağlayın<< Webgility, Shopify, Amazon, eBay, Walmart, Etsy ve Wix dahil 50'den fazla e-ticaret platformuyla entegre olur. >>Performansı analiz edin ve tahmin edin İşletmenizin eksiksiz bir görünümünü elde etmek için karlılık, ödemeler ve satış performansını daha derinlemesine inceleyin. >>Manuel veri girişini ortadan kaldırın<< Webgility, çevrimiçi gelirinizi, işlemlerinizi, satış verginizi ve ücretlerinizi muhasebe platformunuza otomatik olarak kaydeder. >>Defterlerinizi güncel tutun<< İşlemler ve ödemeler gerçek zamanlı olarak kaydedilir, böylece kitaplarınız asla geride kalmaz. >>Defterlerinizi hızlı bir şekilde kapatın<< Hesaplar banka mevduatlarıyla düzgün bir şekilde eşleşir, böylece siz veya muhasebeciniz her ay defterleri hızlı bir şekilde kapatabilirsiniz. >>Vergi gelirini otomatik olarak düzenleyin<< Webgility, tüm satışlardan satış vergisini toplar ve kaydeder ve kolay dosyalama için bunu muhasebe platformunuzda yetki alanına göre düzenler. >>Asla envanteri gereğinden fazla satmayın<< Satış kanallarınızdaki ve muhasebe yazılımınızdaki fiyatlandırmayı ve envanteri otomatik olarak yönetin. >>Operasyonel verimliliği artırın<< Operasyonel verimliliği artırmak için satın alma, sipariş karşılama, iade, para iadesi ve diğer iş akışlarını otomatikleştirin. >>E-ticaret işinizi tek yerden yönetin<< Organizasyonu geliştirin ve bir daha asla satış, ödeme ve kargo platformları arasında geçiş yapmayın. >>Uyumlu kalın<< Tüm muhasebe girişleri uyumludur ve etiketlenmiştir, böylece değişiklikleri kolayca denetleyebilir ve geri alabilirsiniz. >>Kolayca işbirliği yapın<< Hesabınızı muhasebeciniz, muhasebeciniz veya dış kaynaklı muhasebe şirketinizle kolayca paylaşın. >>Harcamaları doğru bir şekilde takip edin<< Pazar yeri, ödeme ve kargo ücretlerine daha yakından bakın ve tasarruf etmenin daha fazla yolunu belirleyin. >>İhtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özelleştirin<< Saha düzeyinde haritalama kontrolü ile Webgility ayarlarınızı satış kanalına göre kişiselleştirin.
ManyChat
manychat.com
Manychat, D2C markaları, perakende mağazaları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, restoranlar, dünyadaki emlak şirketleri için 1 numaralı çok kanallı platformdur. 2016 yılında kurulan Manychat, her yıl 1 milyardan fazla konuşmaya güç veriyor ve 190'dan fazla ülkede kullanılıyor. Müşterilerinizi anında meşgul edin. Markanızı büyütmek için Instagram Doğrudan Mesajlar, Facebook Messenger, WhatsApp ve SMS'deki etkileşimli konuşmaları otomatikleştirin. İster daha fazla potansiyel müşteri oluşturmak, kampanyalarınızı otomatikleştirmek veya SLA Times'inizi artırarak müşteri memnuniyetini geliştirmek isteyin, Manychat, işletmenizin pazarlama ihtiyaçlarını çözmek için tüm araçlara sahiptir. Sohbet pazarlaması budur ve Manychat'in ne olduğu.
Square
squareup.com
Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey tarafından kuruldu ve ilk uygulama ve hizmetini 2010 yılında başlattı. Kasım 2015'ten bu yana New York Menkul Kıymetler Borsası'nda halka açık bir şirket olarak SQ sembolüyle işlem görüyor.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
Debutify
debutify.com
Debutify, modern e-Ticaret markası için nihai hepsi bir arada çözümdür. Dönüşüm için optimize edilmiş uygulamalardan oluşan bir paketle, her markanın başlatılmasını, yönetilmesini ve ölçeklendirilmesini kolaylaştırır. Bu nedenle dünya çapında birçok DTC markası Debutify'a güveniyor. Kolaylık sağlamak için kusursuz bir şekilde tasarlanmış olan her Debutify ürünü kodsuzdur ancak sağlam özellikler açısından zengindir. Bu, teknoloji bilgisi olmayan herkesin Debutify'ı işlerini geliştirmek için kullanabileceği anlamına gelir. Bir marka ister çevrimiçi pazara yeni giriyor olsun ister e-ticarette deneyimli biri olsun, Debutify güvenilir bir ortaktır. Boyut veya aşama ne olursa olsun, markalar Debutify ile ihtiyaçlarına uygun bir plan bulabilirler. Üstelik Debutify'ın özel müşteri destek ekibi sayesinde markalar, her türlü zorluğun hızlı ve etkili bir şekilde çözüleceğine güvenebilir. Marka sahipleri, Debutify'ı seçerek şunları yapabilir: Güvenle ve kolaylıkla başlatabilir ve ölçeklendirebilirsiniz. Kullanıcı dostu araçlarla teknik zorlukların üstesinden gelin. Her aşamada kendilerini başarıya adamış bir ekibe güvenin.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yerel birleştirilmiş bir müşteri hizmetleri platformudur. * Müşteri memnuniyetine yol açan tutarlı bir marka deneyimi için müşterilerin tercih ettikleri kanalda markanızla etkileşime girmesine olanak tanır. * Temsilcileri birleştirilmiş/360 derece müşteri görünümüyle güçlendirir ve temsilci üretkenliğini ve deneyimini geliştirmek için yapay zekanın gücüyle en alakalı yanıtları önerir. * Büyümeyi ve operasyonel mükemmelliği teşvik etmek için denetçilere anlamlı ve eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar * Kurum genelinde ölçeklendirilebilen gerçek zamanlı iletişim merkezi bilgileri aracılığıyla liderlerin büyüme, dönüşüm ve yenilik fırsatlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olur.
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce Hakkında BigCommerce (Nasdaq: BIGC), her ölçekteki satıcıya işlerini çevrimiçi kurma, yenilik yapma ve büyütme konusunda güç veren, lider bir açık hizmet olarak yazılım (SaaS) e-ticaret platformudur. BigCommerce, tüccarlara basitlik ve kullanım kolaylığı ile gelişmiş kurumsal düzeyde işlevsellik, özelleştirme ve performans sağlar. 150 ülke ve çok sayıda sektörde on binlerce B2C ve B2B şirketi, Ben & Jerry's, Molton Brown, S.C. Johnson, Skullcandy, SoloStove ve Vodafone dahil olmak üzere güzel, ilgi çekici çevrimiçi mağazalar oluşturmak için BigCommerce'i kullanıyor. Merkezi Austin'de bulunan BigCommerce'in Londra, Kiev, San Francisco ve Sidney'de ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.bigcommerce.com adresini ziyaret edin veya bizi Twitter, LinkedIn, Instagram ve Facebook'ta takip edin.
Keepa
keepa.com
Keepa, dünyanın en büyük ve en güvenilir çevrimiçi satıcısı olan Amazon'daki tüm ürünlerin fiyat geçmişlerini tutar. Kullanıcılar ilgilendikleri ürünlerin fiyat gelişimini bireysel olarak takip edebiliyor ve fiyat önceden belirlenen eşiğe ulaştığında Keepa onları bilgilendiriyor. Keepa, bu izleme özelliğinin yanı sıra, anlaşılır ve iyi tasarlanmış Keepa arayüzünün yanı sıra Daily Drops gibi harika para tasarrufu sağlayan arama özelliklerinden faydalanarak tüm Amazon ürünlerine göz atmak için de kullanılabilir.
AfterShip
aftership.com
Aftership, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla sevkiyat takibi sunan bir Hong Kong başlangıç şirketidir. Başlangıç hafta sonu Hong Kong 2011 ve Global Startup Battle 2011 kazandıktan sonra kuruldu.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Google Analytics gibi web analizi araçlarıyla birlikte çalışır. 2014 yılında kurulan Hotjar, 20 ülkede 100'den fazla ekip üyesi tarafından tamamen uzaktan çalıştırılıyor ve dünya çapında 500.000'den fazla sitede kullanılıyor.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel bir iş analitiği hizmet şirketidir. Kullanıcıların web ve mobil uygulamalarla olan etkileşimlerini izler ve bunlarla hedefe yönelik iletişim için araçlar sağlar. Araç seti, uygulama içi A/B testleri ve kullanıcı anket formlarını içerir. Toplanan veriler, özel raporlar oluşturmak ve kullanıcı katılımını ve kullanıcıyı elde tutmayı ölçmek için kullanılır. Mixpanel, başta SaaS olmak üzere web uygulamalarıyla çalışır ancak aynı zamanda mobil uygulamaları da destekler.
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress, Amazon ve eBay satıcıları için satış ve kar marjlarının artmasına olanak tanıyan pazar lideri akıllı yeniden fiyatlandırma çözümüdür.
Spocket
spocket.co
Spocket, Makine Öğreniminin yardımıyla stoksuz satış pazarında devrim yaratıyor ve envanter tutma ihtiyacını ortadan kaldırarak ve perakendeciler için peşin maliyetleri silerek çevrimiçi perakendecilerin Amazon ile rekabet etmesine yardımcı oluyor. Spocket, beş kıtada 30.000'den fazla girişimcinin ABD ve AB ürünlerine odaklanarak çevrimiçi mağazalarını açmasına ve ölçeklendirmesine olanak tanıyor. Tedarikçileri, satıcıları ve müşterileri dikkatli bir şekilde inceleyerek hızlı sevkiyat, kaliteli ve tutarlı ürünler, markalı faturalandırma ve birinci sınıf bir müşteri destek ekibinden emin olabilirsiniz. Dropshipping modelini kullanarak ve envanter bozulması adı verilen 1,1 trilyon dolarlık sorunu düzelterek envanteri çevrimiçi ve fiziksel perakendeden kaldırmaya yönelik Spocket'in devrim niteliğindeki vizyonunun bir parçası olun.
SellerLegend
sellerlegend.com
Amazon Satışlarınız için Güçlü Amazon Analitiği PİYASADAKİ EN GÜÇLÜ UYGULAMAYI KEŞFETMEYE HAZIR OLUN: Bir Amazon satıcısının işlerini yönetmek için ihtiyaç duyduğu tüm finansal araçlar TEK bir yerden! 21 ÜCRETSİZ GÜN BİZİ ÜCRETSİZ BİR YOLCULUK İÇİN ALIN | Risksiz | Deneme süresi sona ermeden istediğiniz zaman iptal edin SellerCentral verilerinizi yeniden keşfedin… ANASAYFA Devamını Oku »
Insider
useinsider.com
Bireyselleştirilmiş, kanallar arası deneyimler oluşturmak için tek bir platform olan Insider, kurumsal pazarlamacıların müşteri verilerini kanallar ve sistemler arasında bağlamasına, yapay zeka amaç motoruyla gelecekteki davranışlarını tahmin etmesine ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturmasına olanak tanır. Pazarlamacılar Insider platformunu Web, Uygulama, Web Push, E-posta, SMS, WhatsApp Commerce ve daha fazlasında tutarlı ve ilgi çekici deneyimler sunmak için kullanıyor. Yakın zamanda tek boynuzlu at statüsünün kilidini açan Insider, aynı zamanda dünyadaki kadınlar tarafından kurulan ve kadınlar tarafından yönetilen tek B2B SaaS tek boynuzlu atlarından biri olduğu için NASDAQ tarafından da tebrik edildi. CrunchBase yakın zamanda Insider'ın kurucu ortağı ve CEO'su Hande Çilingir'i ABD dışındaki en iyi kadın CEO'lardan biri olarak sıraladı. Fortune 500 şirketlerinin üçte biri ve perakende, otomotiv ve seyahat sektörlerindeki en iyi markalar müşteri beklentilerini aşan yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için Insider'ı tercih ediyor. Insider'a, aralarında Singapur Havayolları, Estée Lauder, Virgin, Toyota, New Balance, IKEA, GAP, L'Oreal, Samsung, Vodafone, Allianz, Santander, BBVA, Pizza Hut, Newsweek, MediaMarkt, Nissan'ın da bulunduğu 1.200'den fazla küresel işletme güvenmektedir. AVIS, MAC, Marks & Spencer, Madeira Madeira, Avon ve CNN.
DSers
dsers.com
Dsers, AliExpress'e toplu siparişleri işlemenizi ve ödeme yapmanızı sağlayan, E-ticaret için en iyi AliExpress Dropshipping araçlarından biridir. Dsers ile AliExpress'teki birden fazla tedarikçi seçeneğini tek bir tıklamayla bulabilirsiniz. Tedarikçilere bağlanmanıza ve onları yönetmenize, yalnızca birkaç saniye içinde birden fazla sipariş vermenize ve bunları mağazanızdan veya Paypal hesabınızdan otomatik olarak takip etmenize olanak tanır. Dsers, tüm ürünleriniz için daha iyi tedarikçiler bulmak ve aynı ürünün daha iyi derecelendirme ve daha ucuz fiyat aralığıyla daha iyi satışını kolaylaştırmak için tedarikçi optimizasyonu sağlar. Ayrıca, yalnızca birkaç tıklamayla ve çok kısa sürede mevcut tedarikçiniz yerine yeni bir tedarikçi bulmanızı sağlar. Kullanıcılar ayrıca, zamandan ve enerjiden tamamen tasarruf sağlayan Dsers ile toplu sipariş verme seçeneğine de sahip oluyor. Kullanıcılar ayrıca indirimler, teklifler ve indirimli fiyatlar almak için birden fazla AliExpress tedarikçisinden farklı ürün paketleri oluşturabilir. Dsers'ı web sitesinde bir hesap oluşturarak ve onlarla çevrimiçi mağazanızı kurarak ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, küçük işletmeler, solopreneurlar, antrenörler ve pazarlamacılara, kitlelerini büyütmek, aboneleriyle etkileşim kurmak ve aboneleri ödeme müşterilerine dönüştürmek için güçlü ve uygun fiyatlı araçlar sağlayan kapsamlı bir e -posta pazarlama platformudur. 25 yılı aşkın uzmanlıkla müşterilerimiz, kullanıcı dostu çözümümüz, ödüllü 7/24 müşteri desteğimiz ve e-posta pazarlamasının ötesine geçen güçlü araçlar-otomasyon, liste büyümesi ve web seminerleri ve canlı gibi ek iletişim araçları ile GetResponse'u seçin İşletmelerin kişisel markalarını oluşturmalarına, ürün ve hizmetlerini satmalarına ve bir topluluk oluşturmalarına yardımcı olmak için sohbetler. Daha gelişmiş bir platforma mı ihtiyacınız var? GetResponse Max ve Max², gelişmiş pazarlama özellikleri ve güvenilir destek arayan zorlu kullanıcılar için çözümlerdir.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan ve web sitenizden elde edilen verilerden yararlanın; pazarlamanızın size zaman kaybettirmeden etkili, ilgi çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayın. İşletmenizi farklı kılan kişisel dokunuşlara odaklanabilmeniz ve müşterilerinizin hiçbirinde tek bir adımı kaçırmadığınızdan emin olabilmeniz için otomasyonu sizin için çalıştırıyoruz. ActiveCampaign ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -Tüm müşteri temas noktalarınızda kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirin -Daha derin segmentasyon ve daha etkili erişim için müşteri yaşam döngüsünün tamamında alıcı tercihlerini, davranışlarını ve birçok özel özelliği izleyin -Gönderimleri neredeyse tüm parametrelere göre özelleştirin, böylece mesajlarınız her zaman doğru hedeflenir hedef kitle -Her müşteri için en iyi içeriği, gönderme zamanını ve dağıtım kanalını seçmek için tüm müşteri yaşam döngüsünden elde edilen verileri kullanın -Minimum çabayla tamamen özelleştirilmiş kampanyalar oluşturun ve ardından müşteri davranışlarına göre gönderme stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirin -Müşteri davranışlarını çoğaltın İşletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her müşteri için 1-1 kişisel deneyim
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlama araçları sağlar.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi, işletmelerin müşteri deneyimi açığını kapatmasına yardımcı olmak amacıyla pazarlama, bakım ve ticareti bir araya getirmek için oluşturulmuş lider birleşik CX platformudur. Emplifi, Delta Air Lines, Samsung ve Ford Motor Company gibi 20.000'den fazla markanın müşterilerine, müşteri yolculuğunun her temas noktasında olağanüstü deneyimler sunmasına yardımcı olan, 20 yılı aşkın sektör uzmanlığına sahip küresel bir şirkettir. Emplifi'nin Sosyal Pazarlama Bulutu, markaların sosyal medyanın dinamik dünyasıyla ilişki kurmasına, iletişim kurmasına, oluşturmasına ve uyum sağlamasına olanak tanır. Sezgisel, hepsi Bir Arada, dost canlısı platform Ekipler, ödüllü, kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü ve her sosyal kanalda sonuçları planlamak, planlamak, yayınlamak ve ölçmek için gereken tüm araçlar ve iş akışlarıyla hızlı bir şekilde çalışmaya başlar ve çalışmaya başlar. Güçlü dinleme araçları, yapay zeka destekli topluluk yönetiminin nabzını ölçer ve dinleme araçları, rekabet, trendler, etkileyiciler, takipçiler ve davranışlar hakkında öngörüler oluşturarak pazarlamacıların doğru içeriği doğru kitleye uygulamasını sağlar. Sınıfının En İyisi Analitikler ve İçgörüler Rockstar sosyal ekipleri, temel bilgilerin ötesine geçerek gerçek iş sonuçlarına ulaşmak için güçlü analitiklerden ve benzersiz özel raporlamadan gelen derin içgörüler aracılığıyla sonuçlarını kolaylıkla kanıtlıyor. Sosyal medyada entegre hizmet ve bakım Sezgisel, öğrenme gerektirmeyen, entegre sosyal müşteri hizmetleri araçları, ekiplerin müşterilere sosyal medyada sıraya girme, yönlendirme ve çözme işlemleri sırasında daha iyi yardımcı olmasına yardımcı olur. Entegre ShopStream canlı video alışverişi Canlı video alışveriş deneyimleriyle müşterilerinizin gözlerini kamaştırın. Müşterilerinizi internette gezinmekten satın almaya yönlendirmek için dijital alışveriş yolculuğunuzu hızlandırın.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'dadır ve ofisleri Amsterdam, Hollanda, Köln, Almanya, Londra, Birleşik Krallık ve Sidney, Avustralya'dadır. .
Sellerboard
sellerboard.com
Sellerboard, Amazon satıcıları için ek araçlara sahip doğru kar analizi hizmetidir: takip posta kampanyaları, envanter yönetimi, kayıp ve hasarlı stok ve diğer FBA hataları için geri ödemeler ve değişiklik uyarılarının listelenmesi. Tüm bunlar, 1 aylık ücretsiz deneme süresiyle ayda 15 dolardan başlıyor. 2017 yılında Almanya'da kurulan Sellerboard, kullanıcı tabanını hızla dünya çapında 14.000'den fazla memnun müşteriye ulaştırdı.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) Müşteri İlişkileri Yönetimi Hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar sunar. 2020'de Fortune Magazine, bir çalışan memnuniyet anketine dayanarak, Salesforce'u altı numaralı 'çalışmak için en iyi 100 şirket listesinde' sıraladı.
FullStory
fullstory.com
Fullstory, tıklamalar arasında gömülü olan duyguyu ortaya çıkaran ve tüketici davranışlarının ardındaki anlatılmamış hikayeyi ortaya çıkaran davranışsal bir veri platformudur. Fullstory, daha iyi dolandırıcılık algılama ve tahmin oluşturmadan gerçekten yankı uyandıran kişiselleştirme oluşturmaya kadar ürün, mühendislik ve veri ekiplerinin bir sonraki en iyi eylemi kasıtlı olarak tasarlamak için duyarlılık sinyallerini diğer veri kaynaklarına bağlamasına olanak tanır. Geleneksel web ve ürün analitiğinin ötesinde, yalnızca ne olduğunu ortaya çıkarabilen ancak nedenini ortaya çıkaramayan daha derin ve daha hızlı eyleme geçirilebilir bilgiler sağlayan Fullstory, geliri artıran anlık deneyimler oluşturmak için gereken bağlamı sağlayan tek davranışsal veri platformudur. Otomatik olarak yakalanan, dizine eklenen ve semantik olarak yapılandırılmış birinci taraf verileriyle (veri ekosisteminize veya oturum tekrarı özellikli ürün analitiğimiz aracılığıyla sunulan) Fullstory'nin davranışsal verileri, yapay zeka için hazırdır. Kuruluşlar artık veri oluşumunu analiz etmek, eksik veya yanlış verileri güncellemek, ekipler arasında veri kümelerini tanımlamak ve mevcut teknoloji yığınlarına entegre olmak için verileri yeniden biçimlendirmek için sayısız saat ve kaynak israf etmiyor. Ekipler, anlık kişiselleştirilmiş deneyimler ve gerçek zamanlı eylemlere ve verilere dayanan doğru tahminler sayesinde analize daha az, geliri artırmaya daha fazla zaman harcıyor.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo, pazarlama ve müşteri verilerini eyleme geçirilebilir hale getirerek ve elde tutma ve daha yüksek CLTV'ye odaklanarak e-ticaret markalarının büyümesine yardımcı olur. Araçlar arasında gerçek zamanlı raporlama, müşteri veritabanı, segmentasyon, e-posta pazarlaması ve otomasyon yer alır. Büyük e-ticaret platformları için entegrasyon sorunsuzdur.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, hantal karmaşıklıktan ziyade çevikliğe değer veren pazarlamacılar ve ürün sahipleri için oluşturulmuş, kanallar arası bir müşteri etkileşimi platformudur. Gerçek zamanlı bilgiler ve kişiselleştirilmiş kanallar arası iletişim yoluyla tüketici markalarının değişen müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde uyum sağlamasına yardımcı oluyoruz. MoEngage'e Soundcloud, Citi, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino's, Nestle, Deutsche Telekom ve Airtel dahil olmak üzere 1.200'den fazla küresel tüketici markası güvenmektedir. On ülkede ofisleri bulunan MoEngage, Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast ve Helion Ventures tarafından desteklenmektedir. Ürün Açıklaması: * Kanallar Arası Pazarlama Müşterilerinizi eylemlerine, davranışlarına, niteliklerine ve tercihlerine göre tercih ettikleri kanal aracılığıyla, tercih ettikleri zamanda, gerçek zamanlı olarak segmentlere ayırın ve onlarla etkileşime geçin. MoEngage, web siteniz, e-postanız, mobil uygulamanız, SMS'iniz, WhatsApp'ınız ve sosyal medyanız üzerinden on bir kanal aracılığıyla müşterilerinizle etkileşim kurmanıza olanak tanır. * Müşteri İçgörüleri Müşteri verilerinizi MoEngage'e getirin ve müşteri davranışları ve tercihleri hakkında öngörüler elde etmek için yapay zeka motorumuz Sherpa'dan yararlanın. Müşterileri tek bir kontrol panelinden kolayca segmentlere ayırın ve onlarla etkileşime geçin. Sadece birkaç tıklamayla artık hazırsınız! * Web ve Uygulama Kişiselleştirme Web sitenizi ve uygulamanızın ziyaretçilerini tercihlerine, beğenilerine, yolculuk aşamalarına ve yaşam tarzı eğilimlerine göre kişiselleştirilmiş içerik, teklifler ve önerilerle memnun edin. * Gerçek Zamanlı İşlem Uyarıları MoEngage Inform, kanallar ve satıcılar arasındaki kritik uyarıları tek bir API ile yönetmek için birleşik bir altyapı sağlar.
Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçıların ve yaratıcıların ödeme almasını kolaylaştıran bir üyelik platformudur. Binlerce müzisyen, podcast, video oyunu geliştiricisi, çizgi roman yaratıcıları ve diğerleri Patreon'da maaş alıyor. Devam eden finansman yoluyla, fan tabanlarını etkileşimli bir şekilde etkilemek için daha fazla zaman harcayabilirler ve milyonlarca insanın zevk aldığı güzel şeylerle interneti doldurmaya devam edebilirler.
Coveo
coveo.com
Coveo, dijital deneyimleri daha akıllı hale getirmek için bulut tabanlı bir platform sunan ve bu platform üzerine inşa edilmiş özel yazılımlar sağlayan Quebec City merkezli bir kurumsal hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Coveo Relevance Cloud™, farklı içerik ve verileri birleştirmek ve ilgili, kişiselleştirilmiş bilgilerin dağıtımını otomatikleştirmek için arama, analiz ve makine öğrenimi teknolojilerini kullanır. Coveo, e-ticaret, müşteri hizmetleri ve iş gücü yeterliliği için çözümler sunar. Şirket, Insight Engines için Gartner Magic Quadrant'ta Lider, Forrester Wave™: Bilişsel Arama'da Lider ve Forrester Wave™: Yolculuk Düzenleme Platformlarında Güçlü Performans Gösteren Bir Firma olarak tanınmaktadır.
Big Cartel
bigcartel.com
Big Cartel, 2005 yılından bu yana dünyanın her yerinden insanların 3,5 milyar dolardan fazla eserini satmasına yardımcı oldu. %100 bağımsızız ve yaratıcıların, sanatçıların, yapımcıların ve küçük markaların bir mağaza açıp sevdikleri işi yaparak geçimlerini sağlamaya başlamalarına yardımcı olmak için buradayız. Big Cartel'i güçlendirici ve kullanımı kolay hale getirmeye odaklanmış, birbirine sıkı sıkıya bağlı küçük bir ekibiz.
DealHub.io
dealhub.io
DealHub, satış süreçlerini daha hızlı ilerletmek için tasarlanmış eksiksiz bir fiyat teklifi-gelir çözümü sunar. Özelleştirilebilirliği iş çevikliğiyle dengeleyen tek az kodlu ticaret motoru olan DealHub, orta ölçekli pazar ve kurumsal liderlere ekiplerini ve süreçlerini düzene koyma, anlaşmaları daha hızlı yürütme ve öngörülebilir işlem hatlarını daha etkili bir şekilde oluşturma konusunda güç verir. Sezgisel bir Satış Başucu Kitabı tarafından desteklenen CPQ, CLM, Faturalandırma ve Abonelik Yönetimi çözümleri sayesinde ekipler tek bir birleşik konumdan teklif verebilir, anlaşmalar yapabilir, sözleşmeleri yönetebilir ve aboneliklerini ve faturalandırmalarını otomatikleştirebilir. DealHub ayrıca alıcı/satıcı iletişimlerini merkezileştirir ve anlaşmaları tamamlamak için gereken her şeyi dijital bir DealRoom'da sunar. Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics 365, SugarCRM, Freshworks gibi önde gelen CRM'lerle entegre olan ve WalkMe, Gong, Drift, Hopin, SpotOn, Sendoso ve Braze gibi gelir uzmanlarının güvendiği DealHub, tek bir akıcı gelirle daha hızlı değer elde etme süresi sağlar hareket.
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, California, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir hizmet (SAAS) şirketi (SAAS) şirketi olarak bir Amerikan Finansal Hizmetleri ve Yazılımıdır. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'lar) sunmaktadır.
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan, kodsuz DIY yöntemiyle çevrimiçi bir mağaza açmak için kullanılan modern, ışık hızında bir e-Ticaret platformudur. Hız, performans ve basitliği özünde barındıran Dukaan, küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar ideal olan en sezgisel ve sağlam e-Ticaret deneyimini sunar. Dukaan ile yalnızca hızlı bir şekilde başlamakla kalmaz, aynı zamanda rekabetten çok daha hızlı bir şekilde ölçeklenebilir ve ilerleyebilirsiniz. Her ihtiyacınıza göre oluşturma seçeneği sunan kapsamlı bir eklenti ve entegrasyon kitaplığıyla desteklenen Dukaan, internetin ilk nesli için oluşturulmuş işletmeler için mükemmel bir seçimdir. Dünya çapında milyonlarca girişimci hayallerindeki e-ticaret sitesi için Dukaan'a güveniyor, sıradaki siz misiniz?
ikas
ikas.com
ikas, küçük ve orta ölçekli işletmelere ve girişimcilere özel olarak tasarlanmış yenilikçi bir e-ticaret platformudur. Kullanıcı dostu arayüzü, kullanıcının herhangi bir teknik uzmanlık gerektirmeden kolayca bir çevrimiçi mağaza oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca gelişmiş özellikleri, ürünlerin uluslararası ölçekte pazaryerleri, fiziki mağazalar ve markanın kendi e-ticaret sitesi gibi çeşitli kanallardan sorunsuz bir şekilde satışına olanak sağlamaktadır. Platformun en dikkat çekici özelliklerinden biri, tüm siparişlerin ve stokların tek bir kontrol panelinden yönetilmesini kolaylaştıran çok kanallı satış işlevselliğidir. ikas'ı kullanarak tüm ürünlerini tek tıkla verimli bir şekilde kendi e-ticaret sitesine aktarabilirsiniz. Ayrıca, platformun yüksek dönüşüm oranlarından SEO performansını artırmak için yararlanılabilir, böylece daha iyi sonuçlar elde edilir ve kar marjları artar. ikas, e-ticaret sitelerinin hızlı ve verimli bir şekilde oluşturulmasını sağlayan güçlü bir e-ticaret altyapısı sunuyor. Platformda sınırsız ürün, trafik ve web alanı, ücretsiz kargo entegrasyonu, gelişmiş iade yönetimi, indirim kampanyaları ve 7/24 uzman müşteri desteği bulunmaktadır. Ayrıca kullanıcılar, ürünlere kategori, etiket ve indirim fiyatlarının toplu olarak atanabilmesinin yanı sıra, SMS ve WhatsApp aracılığıyla sepet hatırlatma bildirimleri alabiliyor. Üstelik platformun ödeme çözümü ikasPay, ertesi gün ödeme alma avantajı sunarken, tüm ülkelere e-ihracat ücretsiz. Kullanıcılar, ikas'ı seçerek, halihazırda ikas altyapısını kullanan birçok başarılı marka gibi, e-ticaret süreçlerini pratik ve profesyonel bir şekilde gerçekleştirebilmektedir.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct, dünya çapında binlerce işletmeye derin muhasebe yetenekleri sunan esnek ve ölçeklenebilir finansal platformdur. Sage Intacct, herhangi bir muhasebe departmanına veya finans ekibine genel muhasebe, borç hesapları, alacak hesapları, nakit yönetimi ve sipariş yönetimi gibi bir dizi temel muhasebe uygulaması sunar. Ayrıca yerleşik kontrol panelleri, gerçek zamanlı raporlama, zaman ve gider yönetimi, proje muhasebesi, gelir yönetimi ve birden fazla kuruluş için küresel konsolidasyonlara yönelik işlevleri de destekler. Yazılım yatay bir muhasebe sistemi olarak çok çeşitli sektörlerde kullanılabilir, ancak aynı zamanda aşağıdaki sektörlere yönelik özel özellikler de sunar: Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş, Yazılım ve SaaS, Profesyonel Hizmetler, Finansal Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Konaklama, Toptan Dağıtım, İnşaat ve Emlak .
GeoComply
geocomply.com
2011 yılında kurulan GeoComply, konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcının gerçek dijital kimliğini doğrulamaya yardımcı olan sahtekarlığı önleme ve siber güvenlik çözümleri sunmaktadır. Son on yıldır önde gelen markalar ve düzenleyiciler tarafından güvenilen şirketin dolandırıcılık ve uyumluluk çözümleri, düzinelerce düzenleyici tarafından onaylanıyor, 400 milyondan fazla cihaza kuruluyor ve yılda 10 milyardan fazla işlemi analiz ediyor. GeoComply'ın çözümleri, dolandırıcılık faaliyetlerini tespit etmek ve işaretlemek için konum, cihaz ve kimlik zekasını ve gelişmiş makine öğrenimini içerir. Kuruluşlar, GeoComply çözümlerini süreçlerine ve risk motorlarına entegre ederek, kullanıcı etkileşiminde dolandırıcılığı daha erken tespit edebilir, gerçek dijital kimliklerini daha iyi oluşturabilir ve dijital güveni güçlendirebilir. GeoComply'ın ödüllü ürünleri, son derece düzenlemeye tabi ve karmaşık ABD çevrimiçi oyun ve spor bahisleri pazarı için geliştirilen teknolojilere dayanmaktadır. GeoComply, iGaming'in ötesinde, akışlı video yayıncıları ve çevrimiçi bankacılık, ödemeler ve kripto para birimi sektörleri için coğrafi konum sahtekarlığı tespit çözümleri sunarak Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings ve FanDuel dahil olmak üzere etkileyici bir müşteri listesi oluşturur.
Shippo
goshippo.com
Ölçeklenebilir gönderim için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde, ayrıca en iyi taşıyıcılardan en iyi fiyatlar. En iyi e-ticaret platformlarının tümünden siparişlerinizi sorunsuz bir şekilde senkronize edin ve UPS, USPS ve FedEx dahil dünya çapında 40'tan fazla taşıyıcının en iyi fiyatlarına erişin. Shippo'nun uçtan uca çoklu taşıyıcılı gönderi yazılımı, ihtiyaçlarınız arttıkça sizi destekleyecek şekilde iyi donanımlıdır. Tüm sipariş karşılama yolculuğu boyunca iş akışlarını otomatikleştirerek ölçeklendirmeyi kolaylaştırın. 100.000'den fazla marka Shippo'ya güveniyor. En önemli özellikler şunlardır: >>Her işletme için uçtan uca gönderim platformu - Gönderimi işinizin kusursuz bir parçası haline getirin - e-ticaret platformunuzu bağlayın veya uygulamaya hazır API'mizi doğrudan iş akışınıza ekleyin, siparişleri akıllı bir şekilde hızlı bir şekilde yerine getirin varsayılanları ve yapılandırılabilir otomasyonları kullanarak analiz ve raporlamayı daha akıllı bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacak içgörüler elde edin. >>Yolun her adımında destek - Deneyimli müşteri desteğimiz, uygulama ve başarı ekiplerimiz sayesinde güvenle ilerleyin. Hızlı bir şekilde başlamanızı ve tutarlı bir şekilde çalışır durumda kalmanızı sağlayacak nakliye bilgisine sahibiz. >>Shippo ile geleceğe doğru büyüyün - Yalnızca yarın daha fazlasını göndereceksiniz. Shippo, %99,99 çalışma süresi, modern bir teknoloji yığını ve müşterilerinizle daha büyük bir marka bağlantısı oluşturmak ve en yüksek hedeflerinizi karşılayacak şekilde ölçeklendirmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm özelliklerle yanınızda. Tıpkı 100.000'den fazla müşterimiz gibi Shippo da geleceğe güvenle büyümenize yardımcı olabilir.
smartscout
smartscout.com
SmartScout, Amazon'un yukarıdan aşağıya analizini sağlayan bir yazılım aracıdır. SmartScout, ilk 20 kategoriyi ve 43.000 alt kategoriyi, marka pazar payını inceler ve markanızı büyütmek veya karlı yeniden satış fırsatları bulmak için veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olmak üzere ASIN performansına ilişkin temel ölçümleri sunar. SmartScout ayrıca sonuç sağlayan reklam kampanyaları oluşturmak için size ASIN trafik verilerini de gösterir. SmartScout ayrıca her satıcının ve yeniden satış geçmişinin yer aldığı bir veri tabanına sahiptir. SmartScout, işinizi büyütmek amacıyla veriye dayalı, güvenli kararlar vermeniz için size rekabet avantajı sağlar. SmartScout şimdiye kadar yapılmış en yenilikçi Amazon araştırma aracıdır!
Channable
channable.com
Channable, markalara, perakendecilere ve ajanslara, kanallar arasında ürün verileri optimizasyonunu düzenleyerek, çok kanallı satışı kolaylaştırarak ve hedefli arama ve ürün reklamları aracılığıyla dönüşüm oranlarını artırarak e-Ticaret büyümesini hızlandırma gücü veren çok kanallı e-Ticaret platformudur. Channable ile her ekip üyesi, tek bir platform üzerinden ürünleri kanallar arasında işbirliği içinde listeleyebilir, yönetebilir ve reklamını yapabilir.
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp, satıcıların ve perakendecilerin en büyük küresel pazar olan Amazon'daki potansiyellerini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olan yapay zeka destekli bir e-Ticaret İstihbaratı platformudur. 2017 yılında kurulan SellerApp, işletmelerin basit bir SaaS arayüzünde karlılığı artırmasına yardımcı olmak için yeni nesil optimizasyon ve makine öğrenimi modellerini kullanıyor. İşletmenizin büyümesine yardımcı olmak için veri zekasını, otomasyonu ve uzman bir ekibi birleştiriyoruz. Dünyanın her yerindeki satıcılara sınıfının en iyisi pazarlama çözümlerini sunmak için güçlü algoritmalarımızdan, pazarlama araçlarımızdan, kaynaklarımızdan ve uzmanlığımızdan yararlanmaya kararlıyız. Bu güçlü platform, işletmelerin aylık %75'lik gelir artışı hedefine ulaşmalarına yardımcı olurken, genel yatırım getirisinde de artan bir artış sağladı. Şirket, ABD, Avrupa, Güneydoğu Asya, Orta Doğu, ANZ ve Hindistan Yarımadası genelinde teslimatlar sağlıyor. SellerApp'in Faydaları: SellerApp, Amazon satıcılarına Amazon pazarındaki tüm potansiyellerini gerçekleştirmeleri için güç verir. SellerApp kontrol paneliyle, müşterileriniz, onların davranışları ve eğilimlerinin yanı sıra kalıplar ve trendler hakkında size bilgi veren hızlı bir anlık görüntüyle hesabınızın durumunu kontrol edebilirsiniz. Sunduğumuz diğer tüm araçların yardımıyla Amazon işletmenizde olup biten her şeyi daha derinlemesine inceleyebilirsiniz. Satış ve gelir potansiyelinizi belirlemenize ve önünüze çıkan tüm ölçeklendirme fırsatlarını keşfedip bunlardan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaklar. Ayrıca derinlemesine rakip araştırması yapabilir ve Amazon pazarındaki performansınızı onlarınkine göre ölçebilirsiniz. Rakiplerinizin neler yaptığını, kullandıkları anahtar kelimeleri (Ters ASIN), kampanyalarının kârlılığını ve daha fazlasını görmek için SellerApp'in izleme araçlarından yararlanın. Yalnızca kendi arka uç anahtar kelimelerinizi optimize etmekle kalmaz, aynı zamanda rakiplerinizin kullandığı arka uç anahtar kelimelerinin yanı sıra kullanmaları gereken ancak kullanmadıkları arka uç anahtar kelimelerini de ortaya çıkarabilirsiniz. Bu, bir boşluğu doldurmanıza ve anahtar kelimelerinizin alaka düzeyini artırmanıza yardımcı olabilir. SellerApp Özellikleri: Ürün Araştırması Ürün Takipçisi Ürün Fikirleri Ürün Zekası Reklam iyileştirici PPC Analizcisi Amazon Reklam Otomasyonları Rakip Analizi ve İstihbarat Listeleme Optimizasyonu İş Uyarıları - BSR, Fiyat, Satın Alma Kutusu, Envanter düzeyleri, Hijackervb İş Raporları Satış Kontrol Paneli Chrome Eklentisi 24*7 Müşteri Desteği Anahtar Kelimesi Takipçi Anahtar Kelime Araştırması Ürün Anahtar Kelime Optimizasyonu Ters ASIN Amazon MWS Connect Portföy Analizi Portföy Danışma Sayfa Görüntüleme/Oturum Matrisi Amazon PPC Kuralları Ürün Fırsat Puanı SellerApp hangi sorunları çözebilir? Bir sonraki Amazon ürün lansmanınız için kazanan ürünleri bulma zorluğunu azaltın Amazon verilerini derinlemesine inceleyin ve önceden filtrelenmiş en iyi ölçümlerle seçilen en iyi Amazon ürünlerini bulun. Yalnızca birkaç tıklamayla Amazon ürün araştırma kontrol listenizdeki kriterleri karşılayan ürünleri kolayca keşfedin. Talep, rekabet, kar marjları, gelir potansiyeli, genel giderler ve PIS (ürün inovasyon kapsamı) endeksi gibi altı önemli ürün ölçütü açısından en iyi ürünü bulmak için her bir ürüne atanan özel Fırsat Puanımızı kullanın. Reklamları en gelişmiş PPC araçlarıyla otomatikleştirin ve optimize edin Kurala dayalı algoritmik tekliflerden yararlanın ve reklam kampanyalarınızı iş hedeflerinize göre optimize edin. En iyi hedef kitlenize ulaşmak için negatif anahtar kelime optimizasyonunu, Ters ASIN'i ve arka uç optimizasyonunu kullanın. Kampanya hedefinize göre kabul edilebilir maksimum ACoS'yi belirlemenize olanak tanıyan SellerApp'in makine öğrenimi motoruyla artık istediğiniz yatırım getirisini elde edebilirsiniz. Bu, fazla harcama yapmamanızı ve reklam bütçenizin kurumasını önlemenizi sağlar. Kendinizi Amazon SERP'lerin 1. sayfasında sıralamaya alın Eyleme dönüştürülebilir bilgiler ve ayrıntılı öneriler yardımıyla ilgi çekici ürün listeleri oluşturun. A9 algoritma standartları için önemli olan her ölçümü iyileştirin, sayfa dışı anahtar kelime gücünüzü izleyin ve listeleme kalite kontrol aracımızla SEO etkinliğini ölçün. Stratejilerini belirlemek için ürün listelemelerinizi rakiplerle karşılaştırın ve her zaman doğru yolda olmanız ve önemli hiçbir şeyi kaçırmamanız için bir ürünün listeleme kalitesinde bir değişiklik olduğunda bildirim almak üzere LQI uyarıları ayarlayın. Gelişmiş Anahtar Kelime Araştırmasıyla Amazon işletmeniz için en iyi anahtar kelimeleri bulun Ürün satışlarınızı artırmak amacıyla yüksek hacimli ve düşük rekabetli anahtar kelimeler bulmak için kullanımı kolay kontrol panelimizden yararlanın. Ürün listelemenizi Amazon'un arama motoru için optimize edin ve doğru anahtar kelimeler için dizine alın. 200 milyondan fazla anahtar kelimeden oluşan bir veritabanıyla, iyi TBM maliyetlerine, tahmini siparişlere ve alaka düzeyi iyi olan kısa ve uzun kuyruklu anahtar kelimelere ilişkin bilgiler bulun ve bunları Amazon'daki karınızı artırmak için PPC'nin yanı sıra listelemelerde kullanın.
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube, Kimlik Doğrulama (IDV), Kara Para Aklamayı Önleme (AML) ve Müşterinizi Tanıyın (KYC) uyumluluğunu otomatikleştirmek ve basitleştirmek için hepsi bir arada bir platformdur. Yapay zeka destekli platform, işletmelerin yüz ve davranışsal biyometri kullanarak kimliklerini doğrulayarak ve biyo-verilerini dünya çapında 3.000'den fazla veri noktasıyla doğrulayarak dijital müşteri katılımı ve eKYC süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı oluyor. ComplyCube şu anda fintech, bankacılık, telekomünikasyon, ulaşım ve e-ticaret alanlarındaki yerleşik işletmelere güç sağlıyor.
Jebbit
jebbit.com
Jebbit'in Kurumsal Deneyim Platformu, markaların her kanalda geniş ölçekte sıfır taraf verilerini yakalayan güzel etkileşimli deneyimler oluşturmasına olanak tanır. Ürün tavsiyesi ve kişilik testlerinden önemsiz bilgilere, alışveriş yapılabilir arama kitaplarına, daha iyi anketlere, oylamalara, formlara ve daha fazlasına kadar - Jebbit deneyimleri, tüketici beklentilerini aştığı ve tercihleri, ilgi alanları, yaşam tarzları ve davranışları hakkında ilgili bilgiler karşılığında gerçek değer sunduğu için daha yüksek etkileşim sağlar. niyetler. Tüketici tarafından beyan edilen bu sıfır taraf verileri, markalar için nihai rekabet avantajı sağlar ve müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında somut yatırım getirisi sağlar. L'Oréal, PepsiCo, Haleon, NFL, Shiseido Group, Live Nation, ASICS, NBA, JCPenney, Free People, Monster Worldwide ve daha fazlası dahil olmak üzere Jebbit'in müşterileri, endüstriyi yönlendiren daha iyi tüketici deneyimleri oluşturmak için Jebbit yazılım platformunu kullanıyor - etkileşime liderlik edin, yüksek miktarda sıfır taraf verisi toplayın, zenginleştirilmiş potansiyel müşteriler elde edin, daha fazla çevrimiçi dönüşüm sağlayın ve sadakati ve YBD'yi artırın.
VistaPrint
vistaprint.com
Vista, dünya çapında milyonlarca küçük işletmenin tasarım ve pazarlama ortağıdır. Uzaktan çalışan küresel bir şirket olarak Vista, 25'ten fazla ülkede çalışan ekip üyeleriyle büyüyen bir ayak izine sahiptir. 20 yılı aşkın bir süredir küçük işletmelerden ilham alıyoruz ve onların gelişen ihtiyaçlarına çözümler sunmak için aralıksız çalışıyoruz. VistaCreate, 99designs by Vista ve VistaPrint birlikte tam hizmetli bir tasarım, dijital ve baskı çözümünü temsil ediyor, küçük işletmelerin fiziksel ve dijital alanlardaki varlığını güçlendiriyor ve başarıya ulaşmaları için onlara güç veriyor.
ShipStation
shipstation.com
E-ticaret satıcılarının 1 numaralı tercihi ShipStation ile siparişlerinizi içe aktarın, yönetin ve gönderin. En popüler 150'den fazla pazar yeri, alışveriş sepeti ve taşıyıcıyla entegre oluyoruz. Ayrıca, ihtiyaç duyduğunuz sayıda satış kanalına ve operatöre sahip olabilirsiniz. ShipStation ile, UPS Uluslararası'da %82'ye, UPS Karayolunda %78'e, USPS Perakende Fiyatlarında %89'a ve DHL Express'te %81'e kadar özel taşıyıcı indirimlerinden yararlanırsınız. 30 günlük ücretsiz denemenizi bugün başlatarak hataları önleyin ve gönderim sürenizi yarıya indirin.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com, 2007 yılında Danimarka'da kurulan ve dünya çapındaki işletmelerin incelemelerine ev sahipliği yapan Danimarkalı bir tüketici inceleme web sitesidir. Her ay yaklaşık 1 milyon yeni yorum yayınlanıyor. Site işletmelere ücretsiz hizmetler sunmaktadır. Firma, Trustpilot'un içerik yönergelerini ihlal eden incelemelerin platformdan raporlanması ve kaldırılması konusunda kullanıcılara, yazılıma ve uyumluluk ekibine güveniyor. Trustpilot'un New York, Denver, Londra, Kopenhag, Vilnius, Berlin ve Melbourne'de ofisleri bulunmaktadır ve 700'den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır. Trustpilot gibi inceleme web sitelerinin sahte incelemelere sahip olabileceğini öne süren bağımsız araştırmalar vardır.
Contlo
contlo.com
Contlo, çok kanallı kampanyalar, gerçek zamanlı üretken müşteri yolculukları, bire bir hiper kişiselleştirme için yapay zeka destekli segmentasyon ve müşteri davranışınız hakkında eyleme dönüştürülebilir bilgiler aracılığıyla otonom müşteri etkileşimlerini destekleyen lider bir üretken yapay zeka pazarlama platformudur. Yapay zekanın öncelikli olduğu dünya için tasarlanan Contlo, modern işletmelerin uçtan uca pazarlamalarını düzenlemek için yapay zekadan yararlanmasını sağlar. Platform, markaların müşteri yaşam boyu değerini artırmasına, müşteri etkileşimlerini artırmasına ve en değerli müşterilerini elde tutmak için son derece kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasına yardımcı oluyor. Contlo, müşteri yaşam döngüsü boyunca sadık müşterilerle etkileşim kurarak ve daha hızlı veriye dayalı kararlar alarak satışlarını artırmak için 1000'lerce hızlı büyüyen işletme tarafından güvenilmektedir. Aşağıdakilerin yardımıyla bireysel müşteri deneyimlerini ölçmelerine ve optimize etmelerine olanak sağlamak: * Her müşteri temas noktası için otonom, kişiselleştirilmiş kampanyalar: E-posta, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook ve Instagram gibi tüm önemli pazarlama kanallarında yapay zeka destekli otonom kampanyalarla müşterilerinizle zahmetsizce etkileşime geçin. * LLM'ler tarafından desteklenen gerçek zamanlı üretken müşteri yolculukları: Şablonlaştırılmış otomasyon akışlarına elveda! Yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmak için yapay zekanın, son etkileşimlerine dayalı olarak en uygun müşteri etkileşimi iş akışlarını ve müşteri yolculuklarını oluşturmasına izin verin. * Yapay Zekayı kullanarak Bire Bir Kişiselleştirme için Müşteri Segmentleri oluşturun: Davranışsal verilere, demografik bilgilere ve web sitesindeki son eylemlere dayalı olarak son derece kişiselleştirilmiş ve hedeflenmiş müşteri etkileşimlerini düzenleyin. * LLM, içgörüler, analizler ve otonom raporlama üretti: Yapay zeka tarafından oluşturulan içgörüler, öneriler ve otonom raporlamanın yanı sıra müşteri davranışınıza, kampanya performansınıza ve genel iş zekanıza ilişkin ayrıntılı görünürlük elde edin. * Otonom müşteri etkileşimi, Yüksek Lisans destekli sohbet robotları ve birleşik bir konuşma gelen kutusu: Facebook/Instagram/WhatsApp üzerinden sohbet yoluyla müşterilerinize kusursuz bir marka deneyimi sunun ve doğrudan tek bir kontrol panelinden telefon görüşmeleri yapın. Contlo, markaların işletmeleri etrafında güçlü bir otonom pazarlama teknolojisi yığını oluşturmasına yardımcı olmak için 200'den fazla platformla sorunsuz bir şekilde entegre olur.
Litmus
litmus.com
Turnusol, pazarlamacıların her gönderimi nasıl değerlendirdiğini gösterir. Gönderdiğiniz her e-postayı oluşturmanıza, kişiselleştirmenize, test etmenize, incelemenize ve analiz etmenize olanak tanıyan teknoloji yığınınızın temel bir bileşenidir. Pek çok şirket farkında bile olmadan bozuk e-postalar gönderiyor, sonuçları gerçekten iyileştirmek için gereken daha derin içgörüleri kaçırıyor ve e-postaları geniş ölçekte kişiselleştirme konusunda zorlanıyor. Litmus ile giden her mesajı oluşturmanın, test etmenin ve ona güvenmenin daha iyi bir yolunu elde edersiniz. Bu nedenle Fortune 100'ün %80'i dahil 700.000'den fazla pazarlama profesyoneli bize yöneldi. Ve bu şekilde %98'lik bir müşteri memnuniyeti oranına ulaştık. Turnusol. Her gönderimin önemli olmasını sağlayın.
Braintree
braintreepayments.com
PayPal, Venmo, kredi ve banka kartları, Apple Pay ve Google Pay'i işleyen bir çevrimiçi ödeme çözümüyle daha fazla alıcıya ulaşın ve daha yüksek dönüşüm elde edin.
Klarna
klarna.com
Herhangi bir satın alma işlemi 4 faizsiz ödemeye bölün. Çevrimiçi veya mağazada, Klarna uygulaması ile kolaydır.
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