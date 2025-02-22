E-Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tayland

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
E-ticaret yazılımı, karmaşık çevrimiçi satış sürecini kolaylaştırarak profesyonellerin en uygun alışveriş deneyimini sunmasına olanak tanıyarak tüketicilere fayda sağlar. Modern çevrimiçi alışveriş yolculuğunun giderek daha karmaşık hale gelmesi, birden fazla kanalı ve çok sayıda tüketici kararını içermesi nedeniyle, e-ticaret yazılımı kusursuz entegrasyon sağlar. E-ticaret yazılımı kategorimiz, e-ticaret platformları, ödeme ağ geçitleri, abonelik yönetimi yazılımı ve canlı sohbet araçları gibi geniş bir çözüm yelpazesi içerir.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) Müşteri İlişkileri Yönetimi Hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar sunar. 2020'de Fortune Magazine, bir çalışan memnuniyet anketine dayanarak, Salesforce'u altı numaralı 'çalışmak için en iyi 100 şirket listesinde' sıraladı.
Wix
wix.com
Wix kullanarak işletmenizi çevrimiçi olarak güvenle geliştirin ve ölçeklendirin. Lightning-Fast Web performansı, kurumsal sınıf güvenlik ve güvenilir altyapı ile, sitenizin her zaman çalışır durumda olacağından emin olabilirsiniz. Ve Wix ile bir web sitesi oluşturucudan çok daha fazlasını elde edersiniz - çevrimiçi zamanlamadan ödeme, derin markalama ve e -ticaret çözümlerine kadar, sitenizi istediğiniz herhangi bir yöne götürebilirsiniz. Çevrimiçi bir işletmeyi yönetmek söz konusu olduğunda, önde gelen SEO ve pazarlama araçları, gelişmiş analitik ve hatta bir mobil uygulama ile asla daha sezgisel olmamıştı, her yerden her şeyin üstünde kalabilirsiniz. Çevrimiçi hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için WIX'i kullanan milyonlarca kullanıcıya katılın. WIX'in ana özellikleri nelerdir? * Sitenizi sezgisel olarak oluşturmak için akıllı sürükle ve bırak düzenleyicisi * 900+ stratejik olarak tasarlanmış web sitesi şablonları * Arama motorları için optimize edilecek gelişmiş SEO özellikleri * Mağazanızı yönetmek ve çevrimiçi satmak için güçlü e -ticaret çözümleri * Müşterileriniz için kesintisiz bir rezervasyon deneyimi sunan çevrimiçi zamanlama yazılımı * İşletmenizi çevrimiçi yönetmeye ve büyütmeye yardımcı olacak yerleşik pazarlama araçları * Sadık bir kitleyi büyütmenize ve içerikten para kazanmanıza yardımcı olan tam bloglama özellikleri * Özel işlevsellik için tam yığın web geliştirme araçları
Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçıların ve yaratıcıların ödeme almasını kolaylaştıran bir üyelik platformudur. Binlerce müzisyen, podcast, video oyunu geliştiricisi, çizgi roman yaratıcıları ve diğerleri Patreon'da maaş alıyor. Devam eden finansman yoluyla, fan tabanlarını etkileşimli bir şekilde etkilemek için daha fazla zaman harcayabilirler ve milyonlarca insanın zevk aldığı güzel şeylerle interneti doldurmaya devam edebilirler.
Shopify
shopify.com
Shopify Inc., merkezi Ottawa, Ontario'da bulunan Kanada çokuluslu bir e-ticaret şirketidir. Aynı zamanda çevrimiçi mağazalar ve perakende satış noktası sistemleri için tescilli e-ticaret platformunun adıdır. Shopify, çevrimiçi perakendecilere küçük tüccarlar için bir çevrimiçi mağaza işletme sürecini basitleştirmek için ödemeler, pazarlama, nakliye ve müşteri katılım araçları dahil olmak üzere bir hizmet sunumu sunuyor. Haziran 2019 itibariyle, toplam brüt mal hacmi takvim 2018 için 41,1 milyar ABD dolarını aştı.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için tam bir pazarlama, satış, müşteri hizmeti ve CRM yazılımı - ayrıca metodoloji, kaynaklar ve destek - sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Pazarlama merkezi ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü bir platformda. Değerli zaman kazandıracak ve doğru müşterileri ölçekte çeken ve dönüştüren kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm bağlamı elde edersiniz. Ayrıca, pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilir, çünkü pazarlama merkezi HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulur. Tam CRM platformunu kullanırken, pazarlamacılar YG'yi kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarla benzersiz bir uyum sağlayabilirler. Stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot, karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenizi sağlar. HubSpot, daha iyi büyümek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Sellerboard
sellerboard.com
Sellerboard, Amazon satıcıları için ek araçlara sahip doğru kar analizi hizmetidir: takip posta kampanyaları, envanter yönetimi, kayıp ve hasarlı stok ve diğer FBA hataları için geri ödemeler ve değişiklik uyarılarının listelenmesi. Tüm bunlar, 1 aylık ücretsiz deneme süresiyle ayda 15 dolardan başlıyor. 2017 yılında Almanya'da kurulan Sellerboard, kullanıcı tabanını hızla dünya çapında 14.000'den fazla memnun müşteriye ulaştırdı.
Contlo
contlo.com
Contlo, çok kanallı kampanyalar, gerçek zamanlı üretken müşteri yolculukları, bire bir hiper kişiselleştirme için yapay zeka destekli segmentasyon ve müşteri davranışınız hakkında eyleme dönüştürülebilir bilgiler aracılığıyla otonom müşteri etkileşimlerini destekleyen lider bir üretken yapay zeka pazarlama platformudur. Yapay zekanın öncelikli olduğu dünya için tasarlanan Contlo, modern işletmelerin uçtan uca pazarlamalarını düzenlemek için yapay zekadan yararlanmasını sağlar. Platform, markaların müşteri yaşam boyu değerini artırmasına, müşteri etkileşimlerini artırmasına ve en değerli müşterilerini elde tutmak için son derece kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmasına yardımcı oluyor. Contlo, müşteri yaşam döngüsü boyunca sadık müşterilerle etkileşim kurarak ve daha hızlı veriye dayalı kararlar alarak satışlarını artırmak için 1000'lerce hızlı büyüyen işletme tarafından güvenilmektedir. Aşağıdakilerin yardımıyla bireysel müşteri deneyimlerini ölçmelerine ve optimize etmelerine olanak sağlamak: * Her müşteri temas noktası için otonom, kişiselleştirilmiş kampanyalar: E-posta, SMS, WhatsApp, Web Push, Mobile Push, Facebook ve Instagram gibi tüm önemli pazarlama kanallarında yapay zeka destekli otonom kampanyalarla müşterilerinizle zahmetsizce etkileşime geçin. * LLM'ler tarafından desteklenen gerçek zamanlı üretken müşteri yolculukları: Şablonlaştırılmış otomasyon akışlarına elveda! Yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarmak için yapay zekanın, son etkileşimlerine dayalı olarak en uygun müşteri etkileşimi iş akışlarını ve müşteri yolculuklarını oluşturmasına izin verin. * Yapay Zekayı kullanarak Bire Bir Kişiselleştirme için Müşteri Segmentleri oluşturun: Davranışsal verilere, demografik bilgilere ve web sitesindeki son eylemlere dayalı olarak son derece kişiselleştirilmiş ve hedeflenmiş müşteri etkileşimlerini düzenleyin. * LLM, içgörüler, analizler ve otonom raporlama üretti: Yapay zeka tarafından oluşturulan içgörüler, öneriler ve otonom raporlamanın yanı sıra müşteri davranışınıza, kampanya performansınıza ve genel iş zekanıza ilişkin ayrıntılı görünürlük elde edin. * Otonom müşteri etkileşimi, Yüksek Lisans destekli sohbet robotları ve birleşik bir konuşma gelen kutusu: Facebook/Instagram/WhatsApp üzerinden sohbet yoluyla müşterilerinize kusursuz bir marka deneyimi sunun ve doğrudan tek bir kontrol panelinden telefon görüşmeleri yapın. Contlo, markaların işletmeleri etrafında güçlü bir otonom pazarlama teknolojisi yığını oluşturmasına yardımcı olmak için 200'den fazla platformla sorunsuz bir şekilde entegre olur.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce en popüler WordPress e-Ticaret eklentisidir. Ve ücretsiz olarak mevcuttur. Kendi kendine barındırılan WordPress web sitenize mükemmel şekilde entegre edilmiş özelliklerle dolu. Ücretsiz e-Ticaret eklentimizle WordPress web sitenize güçlü mağaza olanakları ekleyin. Tüm çevrimiçi mağazaların %24'ünden fazlasına güç veren WooCommerce, her şeyi satmanıza yardımcı olur. Güzel.
Informed Repricer
informed.co
Fiyat optimizasyonuyla karınızı artırın - Her tür satıcıya yönelik otomatik yeniden fiyatlandırma stratejileriyle rekabetçi kalın ve daha fazla para kazanın. Informed.co, çevrimiçi işletmelerin kâr elde etmesine ve daha fazla Satın Alma Kutusu kazanmasına yardımcı olan 1 numaralı rekabetçi yeniden fiyatlandırma platformudur.
Storyly
storyly.io
Storyly, tam ekran, etkileşimli ve günümüzün en ilgi çekici içerik formatı olan Stories'i mobil uygulamalara ve web sitelerine yerleştiren kullanıcı etkileşim platformudur. Storyly Stories, mobil markaların pazarlama stratejilerini, hedef kitleleriyle mobil ekranın sınırlarının ötesinde etkileşim kurmalarına ve entegrasyon sonrası herhangi bir geliştirme çabasına gerek kalmadan ilgi çekici deneyimler yaratmalarına olanak tanıyarak güçlendiriyor. Storyly, Domino's Pizza, Türk Hava Yolları, United Airlines, McDonald's, New Look, Decathlon, Swisscom, Footasylum, Heetch, SoulCycle ve Birbank dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 40'tan fazla ülkede 300'den fazla markanın güvenini taşıyor. Storyly Stories, doğası gereği, mobil uygulamalara ve web sitelerine herhangi bir mesajı müdahaleci olmak yerine akılda kalıcı, tanıdık ve etkileşimli bir şekilde iletme fırsatı sağlar. Sezgisel stüdyosu ve kontrol paneliyle Storyly, herhangi bir mobil uygulamanın ve web sitesinin tarzına ve tasarımına uyan ilgi çekici içerik oluşturmayı da kolaylaştırır. Storyly Stories'i bir çemberden daha fazlası yapan da budur; sınırsız bir yaratıcılık, etkileşim ve bağlantı dünyası sunar.
Skeepers
octoly.com
Skeepers, alışveriş yapan katılım çözümlerinde Avrupa lideridir. Markaların tüketicilerle bağ kurmaları, erişimi artırması, katılımını artırması, satışları ve müşteri elde tutmasını sağlayacak tam entegre tek noktadan alışveriş yapan bir UGC paketi sağlarlar. Skeepers, markaları ve tüketicileri otantik deneyimlerle tam entegre tek elden alışılmış UGC çözümlerimizle birleştirir. Skeepers ile markalar tüketici ilişkilerini otantik bir şekilde besler, erişimi artırır, katılımı artırır, satışları artırmak ve tüketici elde tutmayı iyileştirir. Çözümleri, UGC'yi etkili ve ölçekte oluşturmayı, toplamayı, yönetmeyi ve etkinleştirmeyi kolaylaştırır. Skeepers, markaların yüksek kaliteli, özel yapımı UGC video içeriği için içerik oluşturucu topluluğumuzla bağlantı kurmasını sağlar. Gelişmiş AI, markaların ürünlerin hedef kitlelerle yankılanmasını ve en etkili dağıtım kanallarında videoları yayınlamasını sağlamak için en uygun video içeriğini kullanmalarını sağlar.
Dropified
dropified.com
Dropified, eBay/AliExpress stoksuz satış işinizi otomatikleştirmenize veya müşterilerinize stoksuz satışla gönderilen kendi özel markalı takviyelerinizi başlatmanıza olanak tanır.
Spocket
spocket.co
Spocket, Makine Öğreniminin yardımıyla stoksuz satış pazarında devrim yaratıyor ve envanter tutma ihtiyacını ortadan kaldırarak ve perakendeciler için peşin maliyetleri silerek çevrimiçi perakendecilerin Amazon ile rekabet etmesine yardımcı oluyor. Spocket, beş kıtada 30.000'den fazla girişimcinin ABD ve AB ürünlerine odaklanarak çevrimiçi mağazalarını açmasına ve ölçeklendirmesine olanak tanıyor. Tedarikçileri, satıcıları ve müşterileri dikkatli bir şekilde inceleyerek hızlı sevkiyat, kaliteli ve tutarlı ürünler, markalı faturalandırma ve birinci sınıf bir müşteri destek ekibinden emin olabilirsiniz. Dropshipping modelini kullanarak ve envanter bozulması adı verilen 1,1 trilyon dolarlık sorunu düzelterek envanteri çevrimiçi ve fiziksel perakendeden kaldırmaya yönelik Spocket'in devrim niteliğindeki vizyonunun bir parçası olun.
Ecwid
ecwid.com
Ecwid by Lightspeed, herhangi bir web sayfasına veya sosyal medya profiline çevrimiçi mağaza eklemenin en kolay yoludur. 175 ülkede yüz binlerce satıcı tarafından kullanılan Ecwid by Lightspeed, müşterilerinize nerede olurlarsa olsunlar ulaşmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir: yüz yüze, web siteniz, Instagram, Facebook, Amazon veya Google Alışveriş aracılığıyla. Ecwid'in satış noktası entegrasyonları, e-postayla pazarlama entegrasyonları ve özel mobil uygulamasıyla pazarlamanızı, satışlarınızı ve satışlarınızı istediğiniz zaman, istediğiniz yerden yönetebilirsiniz.
Chargebee
chargebee.com
Chargebee platformu, abonelik işletmelerinin otomatik yinelenen faturalandırma, abonelik yönetimi ve gelir analitiği yoluyla gelir fırsatlarını yakalamasına, elde tutmasına ve en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır. Chargebee, teknoloji yığınınızla sorunsuz bir şekilde entegre olarak gelir operasyonlarınızın kalbi haline gelir. Abonelik gelirinizin artışını hızlandırmak için satış, başarı ve finans operasyonlarınızda verimliliği optimize edin. Chargebee, abonelik işletmeleri için önde gelen Gelir Artış Yönetimi (RGM) platformudur. Chargebee'nin misyonu, abonelik yönetimi ve yinelenen faturalandırma, fiyatlandırma ve ödeme optimizasyonu, gelir tanıma, tahsilatlar ve müşteriyi elde tutma dahil olmak üzere kapsamlı bir çözüm paketi sağlayarak her büyüklükteki işletmenin gelirlerini artırmasına yardımcı olmaktır.
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter, bir ürün performans yönetimi (PPM) platformudur. Platform, perakendecilerin, bireysel ürünlerinin ürün yaşam döngüsü boyunca nasıl performans gösterdiğini anlamalarına olanak tanıyarak, daha iyi, daha bilinçli kararlar alarak marjlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanıyor. Ortak perakende operasyon yapılarının (satın alma, tedarik, satış, pazarlama ve dağıtım) tümü ürünleri farklı şekilde algılar ve faaliyetlerini yönetmek için farklı ölçümler kullanır. Pazarlama çabalarını SKU düzeyine indirmenin ve SKU düzeyindeki verileri pazarlamada eyleme geçirilebilir hale getirmenin zor olması nedeniyle, en fazla sürtüşmenin pazarlama ile kuruluşun geri kalanı arasında olduğunu görüyoruz. Bu, promosyonun gerçek maliyetinin ürün marjında hesaplanmamasına neden olur; bu da kötü ürünlere aşırı yatırım yapılmasına ve potansiyel olarak iyi ürünlere yetersiz yatırım yapılmasına yol açar. Ürün performansı yönetimi, gerçek ürün performansının birleşik bir görünümünü oluşturmak için pazarlama kanalları genelindeki ürün verilerini SKU'larla ilgili iş verileriyle birleştirerek yukarıda açıklanan zorlukların üstesinden gelir. Bu, pazarlama çabalarını yönlendirmek veya kritik iş kararlarını (örneğin, ürünlerin fiyatlandırılması veya satın alınması) desteklemek için kullanılabilir. PPM platformu aynı zamanda doğrudan reklam ağlarına da bağlanır. ROI Hunter ile e-ticaret pazarlamacıları aynı platformdan daha karlı kampanyalar oluşturup başlatabilirler.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
Mailchimp
mailchimp.com
MailChimp, küçük işletmeler için inşa edilmiş hepsi bir arada pazarlama platformudur. Raporlama ve analiz, pazarlama CRM, e -posta kampanyaları, bültenler ve içerik yönetimi gibi araçlarla, müşterilerinizi merkeze koyabilirsiniz, böylece daha akıllı pazarlayabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. MailChimp'in Pazarlama ve CRM Mobil Uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllı pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşinizin sizi aldığı her yerde ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın - deneyime gerek yok. MailChimp ile bir satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın görevini paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp kullanın: * Pazarlama CRM - MailChimp'ten CRM pazarlama ile olan kişilerinize ayak uydurun. Kartvizit tarayıcısı gibi iletişim içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. İzleyici büyümesini izleyin ve gösterge tablosundaki bireysel kişilerle ilgili bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın - doğrudan uygulamadan arayın, metin ve e -posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için notları kaydedin ve her etkileşimden sonra etiket ekleyin. * Raporlar ve Analytics - Satış ve pazarlama performansınıza daha derin bir bakış alın. Tüm kampanyalarınız için sonuçları izleyin ve nasıl geliştirileceğine dair eyleme geçirilebilir öneriler alın. E -posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya yayınları ve kartpostallar için raporları ve analitikleri görüntüleyin. * E -postalar ve otomasyonlar - E -posta pazarlama kampanyaları, bültenleri ve otomasyonları oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Tek tıklamayla açılış olmayanlara ve ürün yeniden hedefleme e-postalarına yeniden katılma ile müşterileri yeniden etkiler ve satışları hemen büyütebilirsiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklamlar taslak ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle uğraşın, özel kitleler kurun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmeye yardımcı olacak işlem yapılabilir öneriler alın. Terk edilmiş bir sepet e -postası kurmanın veya markanızın logosunu ayarlamak için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdan görüntüleri doğrudan MailChimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, California, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir hizmet (SAAS) şirketi (SAAS) şirketi olarak bir Amerikan Finansal Hizmetleri ve Yazılımıdır. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'lar) sunmaktadır.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan ve web sitenizden elde edilen verilerden yararlanın; pazarlamanızın size zaman kaybettirmeden etkili, ilgi çekici ve akılda kalıcı olmasını sağlayın. İşletmenizi farklı kılan kişisel dokunuşlara odaklanabilmeniz ve müşterilerinizin hiçbirinde tek bir adımı kaçırmadığınızdan emin olabilmeniz için otomasyonu sizin için çalıştırıyoruz. ActiveCampaign ile yapabileceğiniz bazı şeyler nelerdir? -Tüm müşteri temas noktalarınızda kişiselleştirilmiş deneyimleri otomatikleştirin -Daha derin segmentasyon ve daha etkili erişim için müşteri yaşam döngüsünün tamamında alıcı tercihlerini, davranışlarını ve birçok özel özelliği izleyin -Gönderimleri neredeyse tüm parametrelere göre özelleştirin, böylece mesajlarınız her zaman doğru hedeflenir hedef kitle -Her müşteri için en iyi içeriği, gönderme zamanını ve dağıtım kanalını seçmek için tüm müşteri yaşam döngüsünden elde edilen verileri kullanın -Minimum çabayla tamamen özelleştirilmiş kampanyalar oluşturun ve ardından müşteri davranışlarına göre gönderme stratejinizi gerçek zamanlı olarak geliştirin -Müşteri davranışlarını çoğaltın İşletmeniz ne kadar büyürse büyüsün, her müşteri için 1-1 kişisel deneyim
Vimeo
vimeo.com
Vimeo, merkezi New York'ta bulunan bir video barındırma, paylaşım ve hizmet platformudur. Vimeo, reklamsız bir temelde çalışır ve bunun yerine video içeriği üreticileri için abonelik planları sunarak ve video oluşturma, düzenleme ve yayın araçları, kurumsal yazılım çözümleri ile bir hizmet olarak yazılım (SAAS) sunarak gelir elde eder. Video profesyonelleri müşterilerle ve diğer profesyonellerle bağlantı kuracak. Vimeo, bir dizi cihazda yüksek tanımlı videonun teslimine odaklanıyor. Site başlangıçta Jake Lodwick ve Zach Klein tarafından 2004 yılında CollegeHumor'un artan popülaritesini desteklemek için yan yana yerleştirilmesine rağmen, meslektaşları arasında mizah videolarını paylaşmak için CollegeHumor'un bir bölünmesi olarak inşa edildi. IAC, 2006 yılında CollegeHumor ve Vimeo'yu satın aldı ve Google, YouTube'u 1,65 milyar doların üzerinde satın aldıktan sonra, IAC, Vimeo'ya YouTube'a karşı rekabet etmek için daha fazla çaba harcadı, kendisini diğer video paylaşım sitelerinden ayırt etmek için küratörlü içerik ve yüksek tanımlı video sağlamaya odaklandı. Lodwick ve Klein sonunda 2009 yılına kadar ayrıldı ve IAC, Vimeo'nun hizmetlerini oluşturmak için daha kurumsal odaklı bir yapı uyguladı ve şu anki CEO Anjali Sud Temmuz 2017'den bu yana mevcuttu.
SAP
sap.com
SAP, önde gelen işletme uygulaması ve iş AI şirketidir. Yeniliklerinin gerçek iş zorluklarını doğrudan ele almak ve gerçek dünya etkileri üretmek için tasarlandığı iş ve teknolojinin kesişiminde duruyorlar. Çözümleri, dünyanın en karmaşık ve zorlu süreçlerinin omurgasıdır. SAP’nin entegre portföyü, modern organizasyonların - işgücü ve finansallardan müşterilere ve tedarik zincirlerine kadar - ilerlemeyi sağlayan birleşik bir ekosisteme birleştirir.
MyAlice
myalice.ai
Sosyal açıdan aktif Shopify ve WooCommerce markaları için hepsi bir arada müşteri iletişim aracı. Yeni e-ticaret sosyaldir. Müşteriler artık markanıza insan gibi davranıyor ve sizinle birden fazla kanalda sohbet etmek istiyor. Böylece, destek medyası üzerinden sohbetlerle satış ve destek sağlamanın modern yolunu yarattık. İşletmenizi büyütmek, gerçek müşteri ilişkileri kurmak ve siparişleri tamamlamak için daha az zaman harcamak üzere beş kolay adımda e-ticaret markanız için sosyal ticaretin kilidini açın. 1. Tek bir gelen kutusundan destek ve satış yapın Sizin gibi biz de sayısız sosyal uygulama, web sitesi ve mağaza arasında geçiş yapmaktan nefret ediyoruz. Böylece tüm sosyal kanallarınızı, canlı sohbetinizi ve e-ticaret siparişlerinizi tek bir paylaşılan gelen kutusundan yönetin. 2. E-ticaret siparişlerinizi yönetin Envanterinizi görüntüleyin ve arayın, siparişleri oluşturun veya güncelleyin, ürün resimlerini paylaşın, müşteri ayrıntılarını görüntüleyin; üstelik tüm bunları gelen kutunuzdan çıkmadan yapın. 3. Destek konusunda zamandan ve kaynaklardan tasarruf edin Kodsuz sohbet robotlarını birkaç dakika içinde devreye alarak destek konusunda saatlerce tasarruf edin, sık sorulan sorulara otomatik yanıt verin ve birden çok dilde konuşmaları otomatikleştirin. 4. Ekip arkadaşlarınızla işbirliği yapın Müşterileri paylaşılan şekilde desteklemek için otomatik olarak atama yapmak, üyeleri yeniden atamak, hazır yanıtlar oluşturmak, etiketler eklemek ve notlar bırakmak için tam teşekküllü bir destek bildirimi aracı edinin. 5. Denemeden bile daha iyi kararlar alın = Ekibiniz için daha iyi kararlar almak üzere kullanıcılar, satışlar, temsilci verimliliği ve müşteri puanları hakkında otomatik raporlar oluşturun. TLDR: MyAlice, hareket halindeyken satış ve destek yapabilmeniz için bir e-ticaret işinin ihtiyaç duyduğu her şeyi (sosyal medya kanalları, canlı sohbet, sohbet robotu, mağaza envanteri, ödeme ağ geçidi, mobil uygulama) tek bir platformda sunar. Ne zaman istersen. Herhangi bir yer. WooCommerce veya Shopify mağazanız, web siteniz, mobil uygulamanız ve Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Viber, Telegram ve Line gibi popüler sosyal kanallarınızla entegre olur. Bugün ücretsiz bir hesap için kaydolun veya Gorgias, Delightchat, Richpanel, eDesk, Freshdesk'ten geçiş yapmak için geçiş yardımı alın.
AppMySite
appmysite.com
En güçlü mobil uygulama oluşturucuyla bir uygulama oluşturun. AppMySite uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır. Tek satır kod yazmadan hem Android hem de iOS için premium yerel mobil uygulamalar oluşturun.
nandbox
nandbox.com
nandbox uygulama oluşturucu piyasadaki TEK yerel uygulama oluşturucudur. nandbox, tek bir tıklamayla yüklenen yüzlerce özellik ile piyasadaki en gelişmiş uygulama oluşturucuyu sunmaya kendini adamıştır. Herhangi bir kodlama geçmişi olmadan Android ve iOS yerel uygulamaları oluşturun. 12.000'den fazla memnun müşteriye katılın, ücretsiz ve profesyonelce tasarlanmış şablonlar arasından seçim yapın ve nandbox uygulama oluşturucuyu 14 günlük deneme süresiyle deneyin; üstelik bunların hepsini geliştirmeye bir dolar harcamadan veya önceden kodlama deneyimi gerektirmeden yapın.
Elfsight
elfsight.com
Web sitenizi kodlamadan yükseltin. Elfsight widget'ları 1.000.000'dan fazla web sitesi sahibinin satışlarını artırmasına, ziyaretçilerin ilgisini çekmesine, potansiyel müşteriler toplamasına ve daha pek çok şeye yardımcı olur. Kullanıma hazır çözümlerle zamandan ve paradan tasarruf edin, işinizi daha hızlı büyütün! ⚡️
ManyChat
manychat.com
Manychat, dünyadaki D2C markaları, Perakende mağazaları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Restoranlar, Emlak şirketleri için 1 numaralı çok kanallı platformdur. 2016 yılında kurulan Manychat, her yıl 1 milyardan fazla konuşmaya güç sağlıyor ve 190'dan fazla ülkede kullanılıyor. Müşterilerinizle anında etkileşime geçin. Markanızı büyütmek için Instagram Direkt Mesajlar, Facebook Messenger, WhatsApp ve SMS'teki etkileşimli konuşmaları otomatikleştirin. İster daha fazla potansiyel müşteri elde etmek, kampanyalarınızı otomatikleştirmek veya SLA sürelerinizi artırarak müşteri memnuniyetini artırmak istiyor olun, Manychat işletmenizin pazarlama ihtiyaçlarını çözecek tüm araçlara sahiptir. Sohbet Pazarlaması budur ve Manychat budur.
DelightChat
delightchat.io
Satışları Artırın ve Desteği Zahmetsizce Yönetin - Çok Kanallı Müşteri Desteği - Tüm kanallardaki müşterilere tek bir kontrol panelinden yanıt verin - WhatsApp, Instagram, Facebook, E-posta ve Canlı Sohbet. - WhatsApp Pazarlama - Resmi WhatsApp API'sini kullanarak tanıtım yayınları gönderin ve satışlarınızı artırın. WhatsApp'ı kullanarak terk edilmiş sepetleri kurtarmayı otomatikleştirin, sipariş bildirimleri gönderin ve teslimat siparişlerinde nakit ödemeyi doğrulayın.
Recombee
recombee.com
Müşterilerimizin gelirlerini artırmak, kullanıcı memnuniyetini artırmak ve işletmelerinin büyümesine yardımcı olmak için kişiselleştirilmiş içerik, ürün ve arama önerilerini hizmet olarak sunuyoruz. Kullanımı kolay entegrasyonumuzu kullanan kullanıcılarımız, 30 günlük sınırsız ücretsiz denemeye katılarak hizmetlerimizde uygulamalı deneyimin keyfini çıkarabilirler. Prag merkezli olarak dünya çapında deneyimlerini paylaşmaktan mutluluk duyan 300'den fazla memnun müşteriye hizmet veriyoruz.
Token of Trust
tokenoftrust.com
Token of Trust® Tüketici İtibar Raporları, tüketicilerin kimliklerini işletmelere ve diğerlerine kanıtlamalarının en kolay yoludur. İşletmeler, hesap oluşturma sırasında, ödeme sırasında veya talep üzerine herhangi bir anda tüketicileri taramak için Token of Trust'ın Kimlik Platformunu kullanabilir. İşletmenizin müşterilerinizin yaşını doğrulaması gerekiyor mu? Konum? Kimlik? Endişelenmeyin, bu bizim uzmanlığımız. Token of Trust'ın yapılandırılabilir iş akışları sayesinde İşletmeler, yakalanması ve doğrulanması önemli olan tüketici kimlik özelliklerini tanımlayabilir ve ardından onay sürecinin otomatik olarak nasıl yönetileceğine ilişkin kurallar belirleyebilir.
Pimcore
pimcore.com
Pimcore, veri yönetimi ve deneyim yönetimi çözümleri sunan ödüllü bir açık kaynaklı yazılım sağlayıcısıdır. Pimcore ile Burger King, Audi, Peugeot ve IKEA dahil olmak üzere dünya çapında binlerce müşteri, işletmeleri için önemli değer yaratan dijital deneyimler sunuyor. Pimcore, yüksek düzeyde dönüştürücü, tutarlı, bağlamsal dijital deneyimler oluşturmayı ve bunlar üzerinde yüksek hızda yenilik yapmayı, tüm dijital organizasyon genelinde tek bir platformda işbirliği yapmayı hızlı ve kolay hale getirir. Üstün pazara sürüm süresi ve benzersiz bağlantı olanağı sağlar. Lisanslı açık kaynak, her büyüklükteki ve sektördeki kuruluşların teknolojinin tam kontrolünü elinde tutmasına olanak tanır. Pimcore, 65 ülkede 110.000'den fazla şirket tarafından kullanılıyor ve Gartner Peer Insights 'Müşterilerin Seçimi' 2022/23 olarak tanınıyor.
Pepperi
pepperi.com
Pepperi, tüketim ürünleri markalarına ve toptancılara, çok kanallı satışlarını tüm yönleriyle tutarlı bir şekilde yönetebilmeleri için kapsamlı bir B2B ticaret platformu sağlar. Daha fazla, daha iyi ve daha hızlı satış yapmanızı sağlayan platformumuz, B2B e-Ticaret, Satış Gücü Otomasyonu, perakende yürütme ve rota muhasebesini (kamyonet satışları), kişisel ve çevrimiçi en üst düzeye çıkarmak için tüm cihazlarda yerel olarak çalışan entegre bir mobil çözümde benzersiz bir şekilde birleştirir. B2B satışları. 60'tan fazla ülkede, farklı sektörlerde (Hızlı Tüketim Ürünleri, güzellik ve kozmetik, yiyecek ve içecek, gözlük ve çok daha fazlası) 1000'den fazla müşteri, B2B çok kanallı satışlarını planlamak, yürütmek ve analiz etmek için Pepperi'ye güveniyor: • Web ve mobil B2B e- Ticaret platformu, alıcıların her zaman, her yerde sipariş vermelerine olanak tanır • E-kataloglar, ticari promosyonlar ve tüm müşteri verileriyle çevrimiçi/çevrimdışı sipariş alma kolaylaştırılmıştır • Mağaza içi denetim, satış ve yenileme için perakende yürütme uygulaması • Doğrudan Mağaza Teslimatı ve kamyonet satış destekli iOS ve Android için bir rota muhasebe uygulamasıyla • Sezgisel bir kullanıcı arayüzü kullanarak tüm kanallardaki ticari pazarlama promosyonlarını aynı anda yönetin • Merkezi yönetim, müşteri temas noktalarında çok kanallı operasyonları kolaylaştırır Pepperi'nin kurumsal düzeydeki platformu, SAP Business One gibi ERP'lerle sorunsuz ve güvenli bir şekilde entegre olur, SAP Business By Design ve diğerleri, verileri saha temsilcileri ve alıcılar için tüm cihazlarda çevrimiçi ve çevrimdışı olarak tamamen erişilebilir hale getiriyor.
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce, işletmelerin çevrimiçi mağazalar oluşturmasına ve yönetmesine, siparişleri kabul etmesine, envanteri takip etmesine, ödemeleri işlemesine, nakliyeyi yönetmesine ve markalarını kolaylıkla pazarlamasına olanak tanıyan kapsamlı bir e-ticaret platformudur. 30'dan fazla ülkede küresel erişimi ve kullanılabilirliği ile Zoho Commerce, tüccarlar için tek noktadan çözüm sunarak e-ticaret işlemlerini basitleştiren ve kodlama uzmanlığı ihtiyacını ortadan kaldıran entegre bir ekosistem sağlar.
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan, kodsuz DIY yöntemiyle çevrimiçi bir mağaza açmak için kullanılan modern, ışık hızında bir e-Ticaret platformudur. Hız, performans ve basitliği özünde barındıran Dukaan, küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar ideal olan en sezgisel ve sağlam e-Ticaret deneyimini sunar. Dukaan ile yalnızca hızlı bir şekilde başlamakla kalmaz, aynı zamanda rekabetten çok daha hızlı bir şekilde ölçeklenebilir ve ilerleyebilirsiniz. Her ihtiyacınıza göre oluşturma seçeneği sunan kapsamlı bir eklenti ve entegrasyon kitaplığıyla desteklenen Dukaan, internetin ilk nesli için oluşturulmuş işletmeler için mükemmel bir seçimdir. Dünya çapında milyonlarca girişimci hayallerindeki e-ticaret sitesi için Dukaan'a güveniyor, sıradaki siz misiniz?
Surefront
surefront.com
Surefront, perakendeciler ve tedarikçiler için ürün geliştirme ve satış sürecini kolaylaştıran bulut tabanlı bir Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM), Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) ve Toptan Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) 3'ü bir arada platformdur. Surefront, e-postalar ve e-tablolar gibi modası geçmiş araçların yerini alıyor. En iyi yaptıkları şeyi yapabilmeleri için ürün geliştirme ve satış ekiplerine zaman kazandırır.
Moosend
moosend.com
Moosend, ödüllü hepsi bir arada kullanıcı arayüzünü korurken, işinizi ilk günden itibaren büyütmenize yardımcı olan birinci sınıf özelliklere, son teknoloji otomasyon akışlarına ve müşteri adayı oluşturma araçlarına sahip güçlü bir e-posta pazarlama otomasyon yazılımıdır. . -E-posta pazarlama kampanyaları gönderin Hedef kitlenizle bir profesyonel gibi etkileşime geçmek için güzel, profesyonel e-posta kampanyaları oluşturun. -Kitlenizi Yönetin Gelişmiş segmentasyon özelliklerimizi kullanarak doğru hedef kitleye doğru e-postayı gönderin, abone etiketleriyle organize olun ve abonelikten çıkmaları en aza indirin. -Kitlenizi Büyütün Çarpıcı açılış sayfaları ve abonelik formlarını tek bir araçla oluşturun, başlatın ve optimize edin. -Pazarlamanızı Otomatikleştirin Tekrarlanan görevleri otomatikleştirin ve müşterileriniz için keyifli, kişiselleştirilmiş dijital deneyimler yaratın. -Çabalarınızı Takip Edin Pazarlama başarınızı ölçün ve daha iyi karar vermek için güçlü veriler toplayın. Moosend's'i ücretsiz deneyebilir, KOBİ ve Kurumsal özelliklerimizin tamamını ücretsiz deneyebilirsiniz! Kredi kartı gerekmez. Aylık 9$ gibi düşük bir ücretle başlayın veya iş ihtiyaçlarınızı destekleyecek özel bir plan oluşturmak için satış ekibimizle iletişime geçin. Aşağıdaki bağlantıları kopyalayıp tarayıcınıza yapıştırın: -Moosend'i ücretsiz deneyin: https://moosend.com/register/ -Özel Teklif Alın: https://moosend.com/contact-us/sales/
Kalodata
kalodata.com
Kalodata, TikTok mağazası için bir veri analizi ve öngörü aracıdır. Trend olan ürünler, yetenekli etkileyiciler, trend olan kısa videolar, kaliteli canlı yayınlar, pazar araştırması, rekabet analizleri hakkında bilgi sağlayarak TikTok mağaza satıcılarının/markalarının/yaratıcılarının/bağlı kuruluşlarının satışlarını ve gelirlerini artırmak için daha iyi ve veriye dayalı kararlar almasına yardımcı olabiliriz. günlük operasyonların verimliliğini artırmanın yanı sıra.
DataHawk
datahawk.co
Datahawk, marka yöneticilerine kendi görselleştirme ve kontrol paneli araçlarına rakipsiz entegrasyonla en iyi Amazon veri kapsamını ve derinliğini sağlayan en çevik E-ticaret İş Analitiği Platformudur. DataHawk, Amazon varlığınızı optimize etmek için eyleme dönüştürülebilir ve özelleştirilebilir bilgiler sağlar. Platformumuz veri toplamayı ve iş akışlarını otomatikleştirerek gerçekten önemli olana odaklanmanıza ve yapay zeka ve insan rehberliğiyle rekabette üstünlük sağlamanıza olanak tanır.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
WebEngage
webengage.com
WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle WebEngage, işletmelerin müşterileri etkili bir şekilde anlamasını, etkileşime geçmesini ve elde tutmasını sağlar. - MÜŞTERİ VERİLERİNİ BİRLEŞTİRİN: WebEngage, işletmelerin çeşitli kaynaklardan gelen müşteri verilerini birleştirmesine olanak tanır, gerçek zamanlı bilgiler sağlar ve belirli müşteri özelliklerine ve davranışlarına dayalı olarak hedeflenen kampanyalar için dinamik mikro segmentasyona olanak tanır. - ÇOK KANALLI YOLCULUKLAR: WebEngage'in sezgisel sürükle ve bırak iş akışı oluşturucusu ile işletmeler, çok kanallı müşteri yolculuklarını sorunsuz bir şekilde tasarlayabilir ve otomatikleştirebilir, böylece e-posta, SMS, anlık bildirimler ve daha fazlası gibi kanallar arasında tutarlı ve kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayabilir. - HEDEFLENMİŞ KAMPANYALAR: WebEngage, işletmelere, müşteri eylemleri ve önceden tanımlanmış iş etkinlikleri tarafından tetiklenen kişiselleştirilmiş kampanyaları otomatikleştirme yetkisi verir. Bu, müşteri katılımını ve dönüşüm oranlarını artırmak için zamanında ve ilgili iletişimi sağlar. - YAPAY DESTEKLİ ÖNGÖRÜCÜ MODELLER: WebEngage Analytics panosu, öncelikli müşterileri segmentlere ayırmak, onlarla etkileşime geçmek ve elde tutmak, pencereleri dönüştürmek ve yatırım getirisi optimizasyonu için gerekli tüm ölçümleri güçlendirir. Bu, işletmelerin müdahalelerine ve kampanyalarına maksimum etki ve daha iyi yatırım getirisi için odaklanmalarına olanak tanır. - 1:1 KİŞİSELLEŞTİRME: WebEngage, işletmelerin geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasına olanak tanır. İşletmeler, kullanıcının amacını, tercihlerini ve diğer ilgili verileri birleştirerek iletişimlerini her bir müşteriye özel hale getirebilir ve çok kanallı müşteri katılımını teşvik edebilir. Dahası ne? WebEngage platformunun entegrasyonu hızlı ve kolaydır. ESP ve MSP serisiyle uyumludur, teknik ekibin birkaç saat içinde müdahale etmesi yeterlidir. Dünya genelinde varlık: Genel merkezi Hindistan'da bulunan WebEngage, Orta Doğu ve Afrika bölgesi, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika'daki ofisleri ve varlığıyla operasyonlarını küresel olarak genişletti.
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve dönüşüm oranlarınızı artırmanıza yardımcı olmak için canlı sohbet, sohbet robotları, biletleme ve yapay zeka destekli sanal destek temsilcileri sunar. Tidio'nun yazılımı tüm önemli içerik yönetimi sistemlerinde, e-ticaret platformlarında ve sosyal medya kanallarında çalışır. 2013 yılında kurulan Tidio'nun 180'den fazla çalışanı bulunmaktadır ve San Francisco, Szczecin ve Varşova'da ofisleri bulunmaktadır. Tidio, aralarında Mercedes, Shell ve Praktiker'in de bulunduğu 205'ten fazla ülkeden her ölçekteki müşteriye hizmet veriyor. Tidio'nun canlı sohbet widget'ı her ay 510 milyon tekil kullanıcı tarafından görüntüleniyor.
Mowico
mowico.com
E-Ticaret işletmelerinizi üç adımda, bir saat içinde mobil uygulamaya dönüştüren, kodsuz bir Mobil Uygulama Oluşturucu; herhangi bir kodlama bilgisi olmadan!
Shopney
shopney.co
Shopney, Shopify ve Shopify Plus markaları için en iyi mobil uygulama oluşturucudur. Kolay sürükle ve bırak tasarım düzenleyicisiyle Shopify mağazanızı iOS ve Android mobil uygulamalarına dönüştürebilirsiniz. Tema seçenekleri ve uygulama içi sohbet gibi benzersiz özelliklere sahiptir. Böylece mobil uygulamanızın markanıza uygun olduğundan ve daha fazla satış sağladığından emin olabilirsiniz. Shopney, web sitenizin tüm e-Ticaret işlevlerini mobil uygulamanıza taşımak için popüler Shopify uygulamalarıyla entegre olur.
GeoComply
geocomply.com
2011 yılında kurulan GeoComply, konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcının gerçek dijital kimliğini doğrulamaya yardımcı olan sahtekarlığı önleme ve siber güvenlik çözümleri sunmaktadır. Son on yıldır önde gelen markalar ve düzenleyiciler tarafından güvenilen şirketin dolandırıcılık ve uyumluluk çözümleri, düzinelerce düzenleyici tarafından onaylanıyor, 400 milyondan fazla cihaza kuruluyor ve yılda 10 milyardan fazla işlemi analiz ediyor. GeoComply'ın çözümleri, dolandırıcılık faaliyetlerini tespit etmek ve işaretlemek için konum, cihaz ve kimlik zekasını ve gelişmiş makine öğrenimini içerir. Kuruluşlar, GeoComply çözümlerini süreçlerine ve risk motorlarına entegre ederek, kullanıcı etkileşiminde dolandırıcılığı daha erken tespit edebilir, gerçek dijital kimliklerini daha iyi oluşturabilir ve dijital güveni güçlendirebilir. GeoComply'ın ödüllü ürünleri, son derece düzenlemeye tabi ve karmaşık ABD çevrimiçi oyun ve spor bahisleri pazarı için geliştirilen teknolojilere dayanmaktadır. GeoComply, iGaming'in ötesinde, akışlı video yayıncıları ve çevrimiçi bankacılık, ödemeler ve kripto para birimi sektörleri için coğrafi konum sahtekarlığı tespit çözümleri sunarak Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings ve FanDuel dahil olmak üzere etkileyici bir müşteri listesi oluşturur.
Oode
oode.com
Oode, hizmet sağlayıcıların rezervasyonlardan ödemelere kadar her şeyi yönetmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir işletme yönetimi platformudur.
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS, insan benzeri botlar, konut proxy'leri, sahte e-postalar ve çalınan kullanıcı verileri gibi gelişmiş sahtekarlık faaliyetlerini etkili bir şekilde algılayan ve önleyen, hepsi bir arada bir sahtekarlık önleme API paketi sunar. Gerçek zamanlı tarama araçlarımıza, yüksek riskli davranışları azaltmak için Bank of America ve Coinbase gibi büyük finans kuruluşlarının yanı sıra Microsoft, Uber ve Amazon gibi diğer şirketler de güvenmektedir. Risk verilerimiz her zaman günceldir ve en karmaşık dolandırıcılık türlerine karşı bile etkilidir.
StoryStream
storystream.ai
StoryStream, küresel markalar ve perakendeciler için hepsi bir arada Kullanıcı Tarafından Oluşturulan ve Sosyal Alışveriş Deneyimi platformudur. Çevrimiçi alışveriş yaparken özgün ve kişiselleştirilmiş deneyimler arayan modern tüketicilerin ilgisini çekmenin zorluğunu çözüyorlar. Yeni ürünleri keşfetmelerine yardımcı oluyor ve satın alma kararlarını destekliyorlar. StoryStream'in yapay zeka destekli platformu, bir markanın topluluğundan orijinal görüntü ve video içeriğinin kitlesel olarak kaynaklanmasını otomatik hale getiriyor ve e-Ticaret vitrinlerine ve sosyal medya platformlarına kolayca yerleştirilebilen son derece ilgi çekici alışveriş deneyimlerine dönüşüyor. Anahtar çözümler şunları içerir: * UGC ve sosyal içerik galerileri * Görünümü satın alın * Alışveriş yapılabilir video * Canlı yayın video alışverişi * Görsel müşteri yorumları
EmbedSocial
embedsocial.com
EmbedSocial, mutlu müşterilerden içerik toplayıp göstererek zahmetsizce büyümek ve müşterilerle etkileşim kurmak için kullanıcı tarafından oluşturulan eksiksiz bir içerik platformudur. EmbedSocial, ajansların, işletmelerin, etkileyicilerin, içerik oluşturucuların ve pazarlamacıların tüm sosyal içeriklerini oluşturarak içerik pazarlama stratejilerini yükseltmelerine, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik widget'larını herhangi bir web sitesinde gerçek zamanlı olarak depolamasına, denetlemesine, analiz etmesine ve yayınlamasına olanak sağlamak için geliştirilmiştir. Web sitelerinde müşteri incelemeleri, referans reklamları, hashtag kampanyaları, sosyal içerik vb. biçiminde kullanıcı tarafından oluşturulan içeriği (UGC) toplamak, düzenlemek, yönetmek ve göstermek için gelişmiş, kullanımı kolay bir platformdur. Kullanıcı tarafından oluşturulan unutulmaz bir içerik stratejisi oluşturmanıza yardımcı olmak için EmbedSocial, Y kuşağının en popüler platformları olan Instagram, Facebook, TikTok, Google, Twitter, Vimeo, Yelp ve YouTube ile entegrasyon sağladığından emin oldu ve sürekli olarak entegrasyonlar ekliyor diğer sosyal ağlarla. Ana faydalar: *Marka bilinirliği oluşturur * Zamandan ve enerjiden tasarruf etmenizi sağlar * Pazarlama kampanyalarınızı yeni ve akılda kalıcı bir şekilde yükseltir * Yeni ürünlerinizi yenilikçi bir şekilde tanıtır * Ürün sayfalarınızdaki dönüşüm oranını artırır * Reklam hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur * SEO çalışmalarınızı artırır * E-Ticaret mağazanızı geliştirir ve satın alma kararlarını teşvik eder * Sosyal medya hesaplarınıza daha fazla trafik getirin * Sosyal medya ölçümlerini genişletir * Ürünlerinizi kullanan gerçek kişilerin yorumlarını gösterir ve kullanıcı deneyimini paylaşır * Çevrimiçi toplulukta bir düşünce lideri olarak güvenilirlik oluşturmanıza yardımcı olur * Potansiyel müşteri yetiştirmeyi ve marka mesajlarını kolaylaştırır * Onlar tarafından oluşturulan içeriği paylaştığınızda hedef kitlenizin görüldüğünü ve takdir edildiğini hissetmesini sağlar * Geleneksel pazarlamaya göre daha uygun fiyatlı EmbedSocial 5 araçtan oluşan bir set içerir: * EmbedAlbum: Sosyal medya fotoğrafları gibi UGC içeriği oluşturarak kullanıcı tarafından oluşturulan içerik pazarlamasını artırır ve bunları web sitenizde ilgi çekici bir pencere öğesi biçiminde gösterir. Alışveriş yapılabilir bir albüm oluşturmak için satın alma düğmeleri ekleyin. * EmbedReviews: Google ve Yelp'ten ürün incelemeleri toplayarak kulaktan kulağa yayılmayı ve sosyal kanıtı teşvik eder ve çevrimiçi müşteri yorumlarınızı herhangi bir web sitesine yerleştirir. * EmbedFeed: Herhangi bir web sitesinde sosyal medya marka duvarının tamamını göstererek UGC kampanyalarınızı geliştirir. * EmbedForms: Müşterilere memnuniyet anketleri oluşturma ve gönderme seçeneği sunarak dijital pazarlama ekibinizin çalışmalarını kolaylaştırır. * EmbedStories: Instagram Hikayelerinizi, aktif hikayenize her fotoğraf eklediğinizde otomatik olarak senkronize edilen ilgi çekici bir widget biçiminde toplar. EmbedSocial, UGC'yi kullanmak ve şu türde içerik oluşturmak ve görüntülemek için büyük sosyal medya platformları tarafından onaylanmıştır: incelemeler, fotoğraflar, yayınlar, hikayeler, geri bildirim formları. Buna Instagram, Facebook sayfaları, TikTok, Google, Twitter, Vimeo, Yelp ve YouTube ve yeni çıkacak diğer sosyal kanallarla entegrasyonlar da dahildir.
Apimio
apimio.com
APIMIO, üreticilerin perakendecileri için ürün veri akışlarını kolaylaştırmasına olanak tanıyan bir Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) aracıdır. Elektronik tabloların, PDF'lerin veya Word dosyalarının bakımını unutun; APIMIO ile bilgileri merkezi bir depoya toplayıp yükleyebilir ve tek bir tıklamayla perakende iş ortaklarınız arasında senkronize edilmesini sağlayabilirsiniz. APIMIO, üreticilerin aşağıdakileri yapmalarını sağlayarak ürün bilgisi yönetimi süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olur: * Veri Toplama ve Düzenleme * Veri Kalitesini ve Tutarlılığını Doğrulama * Verileri Perakendecilerine Dağıtma * Verileri üçüncü taraf pazar yerleri ve platformlar arasında dağıtma.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com, 2007 yılında Danimarka'da kurulan ve dünya çapındaki işletmelerin incelemelerine ev sahipliği yapan Danimarkalı bir tüketici inceleme web sitesidir. Her ay yaklaşık 1 milyon yeni yorum yayınlanıyor. Site işletmelere ücretsiz hizmetler sunmaktadır. Firma, Trustpilot'un içerik yönergelerini ihlal eden incelemelerin platformdan raporlanması ve kaldırılması konusunda kullanıcılara, yazılıma ve uyumluluk ekibine güveniyor. Trustpilot'un New York, Denver, Londra, Kopenhag, Vilnius, Berlin ve Melbourne'de ofisleri bulunmaktadır ve 700'den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır. Trustpilot gibi inceleme web sitelerinin sahte incelemelere sahip olabileceğini öne süren bağımsız araştırmalar vardır.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass, hızla büyüyen girişimciler için oluşturulmuş dijital e-ticaret platformudur. Girişimciler bir çevrimiçi mağaza oluşturabilir, dijital ürünler satabilir, ödemeleri kabul edebilir, dolandırıcılığı engelleyebilir ve yazılımdan topluluklara ve bunların arasındaki her şeye kadar müşteri verilerini analiz edebilir.
Miappi
miappi.com
Miappi, tüketici markalarının kullanıcı tarafından oluşturulan en değerli içerikleri toplamasına, düzenlemesine ve pazarlama kanallarına dağıtmasına olanak tanıyarak müşteri etkileşimini ve satışlarını artırmasına yardımcı oluyor. Miappi, markaların görsellerini, videolarını ve incelemelerini keşfetmesine ve lisanslamasına yardımcı olur; bunlar daha sonra web sitelerine, ürün sayfalarına, uygulamalara, dijital tabelalara, kiosklara, e-postaya ve reklamlara dağıtılabilir. 2021'de yeni olan Miappi, markaların UGC'nin arkasındaki kişilerle bağlantı kurmasını sağlayan bir topluluk pazarlama platformunun lansmanını duyurmaktan gurur duyuyor. Yüksek performanslı, hakları yönetilen UGC'yi şu amaçlarla yeniden yayınlayın: - Mikro siteler ve kampanya açılış sayfaları - e-Ticaret sayfaları (PDP, kategori, ana sayfalar, sepet sayfaları ve daha fazlası) - Dijital gösterge ekranları - Ücretli reklam - E-posta kampanyaları Şunlarla bütünleşir: - Shopify - Hootsuite - Güven pilotu - Parlak işaret - Taze alaka ve daha fazlası. Miappi Topluluğu - İşe Alın. İşbirliği yapın. Yaratmak Müşterileri tutkulu içerik oluşturuculara dönüştürün.
DSers
dsers.com
Dsers, AliExpress'e toplu siparişleri işlemenizi ve ödeme yapmanızı sağlayan, E-ticaret için en iyi AliExpress Dropshipping araçlarından biridir. Dsers ile AliExpress'teki birden fazla tedarikçi seçeneğini tek bir tıklamayla bulabilirsiniz. Tedarikçilere bağlanmanıza ve onları yönetmenize, yalnızca birkaç saniye içinde birden fazla sipariş vermenize ve bunları mağazanızdan veya Paypal hesabınızdan otomatik olarak takip etmenize olanak tanır. Dsers, tüm ürünleriniz için daha iyi tedarikçiler bulmak ve aynı ürünün daha iyi derecelendirme ve daha ucuz fiyat aralığıyla daha iyi satışını kolaylaştırmak için tedarikçi optimizasyonu sağlar. Ayrıca, yalnızca birkaç tıklamayla ve çok kısa sürede mevcut tedarikçiniz yerine yeni bir tedarikçi bulmanızı sağlar. Kullanıcılar ayrıca, zamandan ve enerjiden tamamen tasarruf sağlayan Dsers ile toplu sipariş verme seçeneğine de sahip oluyor. Kullanıcılar ayrıca indirimler, teklifler ve indirimli fiyatlar almak için birden fazla AliExpress tedarikçisinden farklı ürün paketleri oluşturabilir. Dsers'ı web sitesinde bir hesap oluşturarak ve onlarla çevrimiçi mağazanızı kurarak ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks ajanslar, medya şirketleri ve markalar için en üst düzey pazarlama otomasyon platformudur. Veri yönetimi, raporlama, analiz, iş akışı yönetimi, SEO ve daha fazlasını içeren kapsamlı araç paketimiz daha iyi verimlilik sağlar.
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker, entegrasyon türlerinden bağımsız olarak ticari ortakları sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan, önde gelen çok satıcılı bir ticaret platformudur. Modern çözümlerimiz perakendecilere ve markalara, hayati önem taşıyan birinci taraf verileri kullanarak ve analiz ederek, envanter riskini azaltarak ve genişletilmiş ürün çeşitlerini düzenleyerek müşteri deneyimlerinin kontrolünü ele almaları için ticaret platformlarını Bağlama, Düzenleme ve Büyütme olanağı sağlar. Logicbroker, müşterilerimizin ticaret programlarının görünürlüğünü artırarak perakendecileri ve markaları dönüştürücü büyüme için daha iyi konumlandırabilir. İş ihtiyaçları ve talep değiştikçe Logicbroker, tedarikçileri ve ürün karşılamayı 3. Taraftan 1. Tarafa hızla değiştirme ve marka bütünlüğünüzü destekleyen ve teslimat sözünüzü karşılayan yeni envanter kaynaklarını sorumlu bir şekilde bulma olanağı sağlar. Sağlık ve Zindelik, Ev Tadilatı, Tüketici Elektroniği, Oyuncaklar ve Bebekler ile Paketlenmiş Tüketici Ürünleri ve Samsung, Victoria's Secret, The Vitamin Shoppe, Walgreens gibi hizmet markaları da dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde orta ölçekli ve Kurumsal üreticiler ve perakendecilerle çalışıyoruz. , Ace Hardware ve BBQGuys.
Square
squareup.com
Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey tarafından kuruldu ve ilk uygulama ve hizmetini 2010 yılında başlattı. Kasım 2015'ten bu yana New York Menkul Kıymetler Borsası'nda halka açık bir şirket olarak SQ sembolüyle işlem görüyor.
Kibo
kibocommerce.com
Kibo e-Ticaret, zengin genişletilebilirlik ve anında kullanılabilirlik ile birden fazla kanalda karmaşık ürün kataloglarının, aramanın, fiyatlandırmanın, siparişin ve müşteri yönetiminin yönetimini basitleştirmek için oluşturulmuş şekillendirilebilir bir çözümdür. Büyümeyi basitleştirmek ve hızlandırmak için geleneksel temel ticaretin ötesine geçen geleceğe yönelik bir platformla işletmenizi ölçeklendirin. BOPIS ve Mağazaya Gönder gibi programları desteklemek için arama, envanter, arama, sipariş yönlendirme gibi Kibo hizmetlerine önceden oluşturulmuş entegrasyonlar, iş akışları ve süreçler içeren Kibo Çok Kanallı Başlangıç Mağazaları ile B2B ve B2C Omnichannel deneyimlerini hızla dağıtın. Bağlayıcı kitleriyle bir vitrini, React Storefront, Vue Storefront ve Next.js Commerce ve dağıtım platformları gibi popüler çerçevelere hızla sıfırdan dağıtın. Önceden oluşturulmuş entegrasyonlar aracılığıyla en iyi başsız CMS sağlayıcılarıyla entegre olun veya mevcut sistemleri entegre etmek için Kibo API'lerini kullanın.
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple, ürünleri ekranda hayata geçirmek için yenilikçi teknolojiyi kullanarak daha hızlı, daha doğru ve daha iyi bir genel deneyim sağlayan bir dijital satın alma deneyimi sağlıyor. 3D ürün görselleştirme ve yapılandırma yeteneklerimiz, bağlantılı bir veri ortamı sağlamak için diğer yazılım sağlayıcılarla entegre olur. Dopple'ın platformu aracılığıyla işletmeler, etkileşimli ve ilgi çekici dijital ürün deneyimleriyle müşterilerini güçlendirebiliyor.
Sketchfab
sketchfab.com
İşletmeler için 3D ve AR görselleştirme çözümleri. Sketchfab, etkileşimli 3D ve AR deneyimlerini çevrimiçi her yerde yayınlamak, paylaşmak ve entegre etmek için önde gelen platformdur: web siteleri, e-Ticaret platformları, bloglar, makaleler ve reklam kampanyaları. Bizi ziyaret edin: Sketchfab.com/enterprise
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