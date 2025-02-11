E-Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Surinam

MyAlice

myalice.ai

Sosyal açıdan aktif Shopify ve WooCommerce markaları için hepsi bir arada müşteri iletişim aracı. Yeni e-ticaret sosyaldir. Müşteriler artık markanıza insan gibi davranıyor ve sizinle birden fazla kanalda sohbet etmek istiyor. Böylece, destek medyası üzerinden sohbetlerle satış ve destek sağlamanın modern yolunu yarattık. İşletmenizi büyütmek, gerçek müşteri ilişkileri kurmak ve siparişleri tamamlamak için daha az zaman harcamak üzere beş kolay adımda e-ticaret markanız için sosyal ticaretin kilidini açın. 1. Tek bir gelen kutusundan destek ve satış yapın Sizin gibi biz de sayısız sosyal uygulama, web sitesi ve mağaza arasında geçiş yapmaktan nefret ediyoruz. Böylece tüm sosyal kanallarınızı, canlı sohbetinizi ve e-ticaret siparişlerinizi tek bir paylaşılan gelen kutusundan yönetin. 2. E-ticaret siparişlerinizi yönetin Envanterinizi görüntüleyin ve arayın, siparişleri oluşturun veya güncelleyin, ürün resimlerini paylaşın, müşteri ayrıntılarını görüntüleyin; üstelik tüm bunları gelen kutunuzdan çıkmadan yapın. 3. Destek konusunda zamandan ve kaynaklardan tasarruf edin Kodsuz sohbet robotlarını birkaç dakika içinde devreye alarak destek konusunda saatlerce tasarruf edin, sık sorulan sorulara otomatik yanıt verin ve birden çok dilde konuşmaları otomatikleştirin. 4. Ekip arkadaşlarınızla işbirliği yapın Müşterileri paylaşılan şekilde desteklemek için otomatik olarak atama yapmak, üyeleri yeniden atamak, hazır yanıtlar oluşturmak, etiketler eklemek ve notlar bırakmak için tam teşekküllü bir destek bildirimi aracı edinin. 5. Denemeden bile daha iyi kararlar alın = Ekibiniz için daha iyi kararlar almak üzere kullanıcılar, satışlar, temsilci verimliliği ve müşteri puanları hakkında otomatik raporlar oluşturun. TLDR: MyAlice, hareket halindeyken satış ve destek yapabilmeniz için bir e-ticaret işinin ihtiyaç duyduğu her şeyi (sosyal medya kanalları, canlı sohbet, sohbet robotu, mağaza envanteri, ödeme ağ geçidi, mobil uygulama) tek bir platformda sunar. Ne zaman istersen. Herhangi bir yer. WooCommerce veya Shopify mağazanız, web siteniz, mobil uygulamanız ve Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Viber, Telegram ve Line gibi popüler sosyal kanallarınızla entegre olur. Bugün ücretsiz bir hesap için kaydolun veya Gorgias, Delightchat, Richpanel, eDesk, Freshdesk'ten geçiş yapmak için geçiş yardımı alın.