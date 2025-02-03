E-Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Singapur

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
E-ticaret yazılımı, karmaşık çevrimiçi satış sürecini kolaylaştırarak profesyonellerin en uygun alışveriş deneyimini sunmasına olanak tanıyarak tüketicilere fayda sağlar. Modern çevrimiçi alışveriş yolculuğunun giderek daha karmaşık hale gelmesi, birden fazla kanalı ve çok sayıda tüketici kararını içermesi nedeniyle, e-ticaret yazılımı kusursuz entegrasyon sağlar. E-ticaret yazılımı kategorimiz, e-ticaret platformları, ödeme ağ geçitleri, abonelik yönetimi yazılımı ve canlı sohbet araçları gibi geniş bir çözüm yelpazesi içerir.
Yeni Uygulama Gönder
Shopify
shopify.com
Shopify Inc., merkezi Ottawa, Ontario'da bulunan Kanadalı çok uluslu bir e-ticaret şirketidir. Aynı zamanda çevrimiçi mağazalara ve perakende satış noktası sistemlerine yönelik tescilli e-ticaret platformunun adıdır. Shopify, çevrimiçi perakendecilere "küçük tüccarlar için bir çevrimiçi mağaza işletme sürecini basitleştirmek amacıyla ödemeler, pazarlama, nakliye ve müşteri etkileşimi araçlarını içeren" bir hizmet paketi sunuyor. Şirket, platformunu kullanan yaklaşık 175 ülkede 1.000.000'den fazla işletmeye sahip olduğunu bildirdi. Haziran 2019 itibarıyla toplam brüt ürün hacmi 2018 takvimi için 41,1 milyar ABD dolarını aştı.
Printful
printful.com
İsteğe bağlı baskı ve nakış işlemleri. Tasarımlarınızı çevrimiçi olarak satın veya minimum sipariş sınırı olmadan tasarımlarınızı kendiniz yazdırın! Talep üzerine siparişlerinizi markanızın adı altında otomatik olarak basıp göndereceğiz. Printful, en iyi e-ticaret platformları ve çevrimiçi pazarların yanı sıra özel web siteleri veya uygulamalarla da entegre olur. En yüksek kaliteyi sağlamak için ürünlerimizi Kuzey Amerika ve Avrupa'daki tesislerimizde en son baskı teknolojisini kullanarak basıyoruz. Ayrıca müşterilerimize yerelleştirilmiş bir deneyim sunmak için Avustralya ve Japonya'daki tesislerle de ortaklık yapıyoruz. Gönderim konusunda endişelenmeye ne kadar az zaman harcarsanız, işinizi büyütmeye o kadar çok zaman ayırabilirsiniz!
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel bir iş analitiği hizmet şirketidir. Kullanıcıların web ve mobil uygulamalarla olan etkileşimlerini izler ve bunlarla hedefe yönelik iletişim için araçlar sağlar. Araç seti, uygulama içi A/B testleri ve kullanıcı anket formlarını içerir. Toplanan veriler, özel raporlar oluşturmak ve kullanıcı katılımını ve kullanıcıyı elde tutmayı ölçmek için kullanılır. Mixpanel, başta SaaS olmak üzere web uygulamalarıyla çalışır ancak aynı zamanda mobil uygulamaları da destekler.
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçıların ve yaratıcıların ödeme almasını kolaylaştıran bir üyelik platformudur. Binlerce müzisyen, podcast yayıncısı, video oyunu geliştiricisi, çizgi roman yaratıcısı ve diğerleri Patreon'dan maaş alıyor. Devam eden finansman sayesinde, hayran kitleleriyle etkileşimli bir şekilde etkileşim kurmaya daha fazla zaman ayırabiliyorlar ve interneti milyonlarca insanın keyif aldığı güzel şeylerle doldurmaya devam edebiliyorlar.
Wix
wix.com
Wix'i kullanarak işletmenizi çevrimiçi ortamda güvenle oluşturun ve ölçeklendirin. Işık hızında web performansı, kurumsal düzeyde güvenlik ve güvenilir altyapı ile sitenizin her zaman çalışır durumda olacağından emin olabilirsiniz. Ve Wix ile bir web sitesi oluşturucudan çok daha fazlasını elde edersiniz; çevrimiçi planlamadan ödemelere, derin marka bilinci oluşturma ve e-Ticaret çözümlerine kadar sitenizi istediğiniz yöne yönlendirebilirsiniz. Konu bir işletmeyi çevrimiçi yönetmek olduğunda, hiç bu kadar sezgisel olmamıştı; önde gelen SEO ve pazarlama araçları, gelişmiş analizler ve hatta bir mobil uygulama ile her yerden her şeyden haberdar olabilirsiniz. Çevrimiçi hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için Wix'i kullanan milyonlarca kullanıcıya katılın. Wix'in temel özellikleri nelerdir? * Sitenizi sezgisel olarak oluşturmak için akıllı sürükle ve bırak düzenleyici * 900'den fazla stratejik olarak tasarlanmış web sitesi şablonu * Arama motorları için optimize etmek için gelişmiş SEO özellikleri * Mağazanızı yönetmek ve çevrimiçi satış yapmak için güçlü e-Ticaret çözümleri * Müşterilerinize kusursuz bir rezervasyon deneyimi sunan çevrimiçi planlama yazılımı * İşletmenizi çevrimiçi ortamda yönetmenize ve büyütmenize yardımcı olacak yerleşik pazarlama araçları * Sadık bir hedef kitle oluşturmanıza ve içerikten para kazanmanıza yardımcı olan tam bloglama özellikleri * Özel işlevsellik için tam kapsamlı web geliştirme araçları
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar. 2020 yılında Fortune dergisi, çalışanların memnuniyet anketine göre Salesforce'u 'Çalışılacak En İyi 100 Şirket Listesi'nde altıncı sıraya koydu.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. Mailchimp'in Pazarlama ve CRM mobil uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllıca pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşiniz sizi nereye götürürse götürsün, ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın; deneyime gerek yok. Mailchimp ile satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın misyonunu paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp'i şunlar için kullanın: * Pazarlama CRM'si - Mailchimp'in Pazarlama CRM'si ile kişilerinizi takip edin. Kartvizit tarayıcı gibi kişileri içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. Hedef kitlenin büyümesini takip edin ve kontrol panelinde bireysel kişiler hakkındaki bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın; doğrudan uygulamadan çağrı yapın, mesaj gönderin ve e-posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için her etkileşimden sonra notlar kaydedin ve etiketler ekleyin. * Raporlar ve Analizler - Satış ve pazarlama performansınıza daha derinlemesine bakın. Tüm kampanyalarınızın sonuçlarını izleyin ve nasıl iyileştirilebileceğine dair uygulanabilir öneriler alın. E-posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya gönderileri ve kartpostallara ilişkin raporları ve analizleri görüntüleyin. * E-postalar ve Otomasyonlar - E-posta pazarlama kampanyaları, haber bültenleri ve otomasyonlar oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Açmayanlara Tek Tıklamayla Yeniden Gönderme ve Ürün Yeniden Hedefleme e-postalarıyla, müşterilerinizle yeniden etkileşim kurabilecek ve kısa sürede satışlarınızı artırabileceksiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklam taslakları oluşturun ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle etkileşime geçin, özel hedef kitleler oluşturun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmenize yardımcı olacak uygulanabilir öneriler alın. Terk Edilmiş Sepet e-postası oluşturmanın veya markanızın logosunu ayarlamanız için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdaki görselleri doğrudan Mailchimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü tek bir platformda. Değerli zamanınızdan tasarruf edecek ve doğru müşterileri geniş ölçekte çekip dönüştürecek kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm içeriğe sahip olacaksınız. Ayrıca Marketing Hub, HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulduğu için pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilirler. Pazarlamacılar, CRM platformunun tamamını kullanırken yatırım getirisini kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarda benzersiz bir uyum elde edebilir. İster stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenize olanak tanır. HubSpot daha iyi büyümeniz için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce en popüler WordPress e-Ticaret eklentisidir. Ve ücretsiz olarak mevcuttur. Kendi kendine barındırılan WordPress web sitenize mükemmel şekilde entegre edilmiş özelliklerle dolu. Ücretsiz e-Ticaret eklentimizle WordPress web sitenize güçlü mağaza olanakları ekleyin. Tüm çevrimiçi mağazaların %24'ünden fazlasına güç veren WooCommerce, her şeyi satmanıza yardımcı olur. Güzel.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions, ödeme tahsilatını kolaylaştırmak için önde gelen ödeme ağ geçidi entegrasyonuna sahip, abonelik faturalandırma ve yönetim sürecinde uzmanlaşmış, bulut tabanlı bir yazılımdır. Faturalarınızda vergiyi yönetmek, vergi hesaplamalarında ters masrafları uygulamak, tek oturum açma ile müşteri portalını yönetmek, müşteri aboneliklerini yönetmek gibi işinizi kolaylaştıran özellikler sunar. Dahası, ürünlerinizi entegre ortaklık yönetim sistemiyle tanıtabilir, komisyon kuralları belirleyebilir ve ödemeleri yönetebilirsiniz vb.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya ve Asya-Pasifik bölgesindeki çok çeşitli perakendecilere profesyonel sohbet ticareti çözümleri sunmaktadır. Resmi WhatsApp İş Çözümleri Sağlayıcısı ve Meta ve LINE'ın resmi ortağı olarak, sosyal mesajlaşma kanallarında (WhatsApp, Facebook, Instagram, LINE ve web sitesi canlı sohbeti) gelişmiş verimlilik, kullanıcı davranışı analizi ve dolayısıyla yeniden pazarlama stratejisi geliştirme ile gelişmiş iş çözümleri sunuyoruz. Çok kanallı mesajlaşma, Pazarlama otomasyonu, Çevrimiçi-birleştirme-çevrimdışı perakendecilik, Sosyal müşteri veri platformu, ChatGPT'nin yanı sıra WhatsApp Kataloğu ve Ödeme ile entegre "Omni AI" aracılığıyla sohbet ticaretinin potansiyelini ortaya çıkarma misyonuyla Omnichat, şirketleri donatıyor Çok kanallı perakendecilik ortamından doğan fırsatları yakalayacak şekilde kusursuz bir müşteri yolculuğu sağlamak. Çevrimiçi-birleştirme-çevrimdışı satış özelliği, ziyaretçileri çevrimiçi kanallardan takip için fiziksel mağazalardaki satış görevlilerine kolayca yönlendirebilir, çevrimiçi ve çevrimdışı ortamda dönüşümleri ve gelir takibini kolaylaştırabilir. AI destekli sohbet robotumuz “Omni AI”, ChatGPT'den yararlanarak müşterilerin sorularını yanıtlamak, ürün önermek ve pazarlama kampanyası planlamasını kolaylaştırmak için perakendecilerin dijital asistanı olarak hizmet ediyor. WhatsApp Kataloğu ve Ödeme, perakendecilerin ürünlere göz atmaktan, belirlenen satışlarla iletişim kurmaya, satın alma yapmaya, müşterilerin karar verme sürecini kısaltıp satın alma sürecini hızlandırmaya kadar müşteri yolculuğunu WhatsApp üzerinde tamamlamasına olanak tanır ve satıcılara anında gelir sağlar. Son üç yılda yıllık bazda %300 Sürekli Gelir (ARR) artışı yakalayan Omnichat, aralarında Watsons, Fortress, Sasa Cosmetic, Lukfook Jewellery, LVMH Group, Mannings, Swire Resources, OSIM'in de bulunduğu 5.000'den fazla perakende ve e-ticaret şirketine güç veriyor. Logitech, Timberland, Tom Lee Music, Vita Green ve devlet daireleri.
DSers
dsers.com
Dsers, AliExpress'e toplu siparişleri işlemenizi ve ödeme yapmanızı sağlayan, E-ticaret için en iyi AliExpress Dropshipping araçlarından biridir. Dsers ile AliExpress'teki birden fazla tedarikçi seçeneğini tek bir tıklamayla bulabilirsiniz. Tedarikçilere bağlanmanıza ve onları yönetmenize, yalnızca birkaç saniye içinde birden fazla sipariş vermenize ve bunları mağazanızdan veya Paypal hesabınızdan otomatik olarak takip etmenize olanak tanır. Dsers, tüm ürünleriniz için daha iyi tedarikçiler bulmak ve aynı ürünün daha iyi derecelendirme ve daha ucuz fiyat aralığıyla daha iyi satışını kolaylaştırmak için tedarikçi optimizasyonu sağlar. Ayrıca, yalnızca birkaç tıklamayla ve çok kısa sürede mevcut tedarikçiniz yerine yeni bir tedarikçi bulmanızı sağlar. Kullanıcılar ayrıca, zamandan ve enerjiden tamamen tasarruf sağlayan Dsers ile toplu sipariş verme seçeneğine de sahip oluyor. Kullanıcılar ayrıca indirimler, teklifler ve indirimli fiyatlar almak için birden fazla AliExpress tedarikçisinden farklı ürün paketleri oluşturabilir. Dsers'ı web sitesinde bir hesap oluşturarak ve onlarla çevrimiçi mağazanızı kurarak ücretsiz olarak deneyebilirsiniz.
ManyChat
manychat.com
Manychat, dünyadaki D2C markaları, Perakende mağazaları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Restoranlar, Emlak şirketleri için 1 numaralı çok kanallı platformdur. 2016 yılında kurulan Manychat, her yıl 1 milyardan fazla konuşmaya güç sağlıyor ve 190'dan fazla ülkede kullanılıyor. Müşterilerinizle anında etkileşime geçin. Markanızı büyütmek için Instagram Direkt Mesajlar, Facebook Messenger, WhatsApp ve SMS'teki etkileşimli konuşmaları otomatikleştirin. İster daha fazla potansiyel müşteri elde etmek, kampanyalarınızı otomatikleştirmek veya SLA sürelerinizi artırarak müşteri memnuniyetini artırmak istiyor olun, Manychat işletmenizin pazarlama ihtiyaçlarını çözecek tüm araçlara sahiptir. Sohbet Pazarlaması budur ve Manychat budur.
Emplifi
emplifi.io
Emplifi, işletmelerin müşteri deneyimi açığını kapatmasına yardımcı olmak amacıyla pazarlama, bakım ve ticareti bir araya getirmek için oluşturulmuş lider birleşik CX platformudur. Emplifi, Delta Air Lines, Samsung ve Ford Motor Company gibi 20.000'den fazla markanın müşterilerine, müşteri yolculuğunun her temas noktasında olağanüstü deneyimler sunmasına yardımcı olan, 20 yılı aşkın sektör uzmanlığına sahip küresel bir şirkettir. Emplifi'nin Sosyal Pazarlama Bulutu, markaların sosyal medyanın dinamik dünyasıyla ilişki kurmasına, iletişim kurmasına, oluşturmasına ve uyum sağlamasına olanak tanır. Sezgisel, hepsi Bir Arada, dost canlısı platform Ekipler, ödüllü, kullanıcı dostu kullanıcı arayüzü ve her sosyal kanalda sonuçları planlamak, planlamak, yayınlamak ve ölçmek için gereken tüm araçlar ve iş akışlarıyla hızlı bir şekilde çalışmaya başlar ve çalışmaya başlar. Güçlü dinleme araçları, yapay zeka destekli topluluk yönetiminin nabzını ölçer ve dinleme araçları, rekabet, trendler, etkileyiciler, takipçiler ve davranışlar hakkında öngörüler oluşturarak pazarlamacıların doğru içeriği doğru kitleye uygulamasını sağlar. Sınıfının En İyisi Analitikler ve İçgörüler Rockstar sosyal ekipleri, temel bilgilerin ötesine geçerek gerçek iş sonuçlarına ulaşmak için güçlü analitiklerden ve benzersiz özel raporlamadan gelen derin içgörüler aracılığıyla sonuçlarını kolaylıkla kanıtlıyor. Sosyal medyada entegre hizmet ve bakım Sezgisel, öğrenme gerektirmeyen, entegre sosyal müşteri hizmetleri araçları, ekiplerin müşterilere sosyal medyada sıraya girme, yönlendirme ve çözme işlemleri sırasında daha iyi yardımcı olmasına yardımcı olur. Entegre ShopStream canlı video alışverişi Canlı video alışveriş deneyimleriyle müşterilerinizin gözlerini kamaştırın. Müşterilerinizi internette gezinmekten satın almaya yönlendirmek için dijital alışveriş yolculuğunuzu hızlandırın.
Square
squareup.com
Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey tarafından kuruldu ve ilk uygulama ve hizmetini 2010 yılında başlattı. Kasım 2015'ten bu yana New York Menkul Kıymetler Borsası'nda halka açık bir şirket olarak SQ sembolüyle işlem görüyor.
Printify
printify.com
Talep üzerine basılan tasarımlarınızla özel tişörtler, telefon kılıfları ve 750'den fazla ürün satın. Müşterilerinize baskı ve nakliye işlemlerini biz halledeceğiz.
VistaPrint
vistaprint.com
Vista, dünya çapında milyonlarca küçük işletmenin tasarım ve pazarlama ortağıdır. Uzaktan çalışan küresel bir şirket olarak Vista, 25'ten fazla ülkede çalışan ekip üyeleriyle büyüyen bir ayak izine sahiptir. 20 yılı aşkın bir süredir küçük işletmelerden ilham alıyoruz ve onların gelişen ihtiyaçlarına çözümler sunmak için aralıksız çalışıyoruz. VistaCreate, 99designs by Vista ve VistaPrint birlikte tam hizmetli bir tasarım, dijital ve baskı çözümünü temsil ediyor, küçük işletmelerin fiziksel ve dijital alanlardaki varlığını güçlendiriyor ve başarıya ulaşmaları için onlara güç veriyor.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo, merkezi New York'ta bulunan bir video barındırma, paylaşım ve hizmet platformudur. Vimeo, reklamsız bir temelde çalışır ve bunun yerine video içeriği üreticileri için abonelik planları sunarak ve video oluşturma, düzenleme ve yayın araçları, kurumsal yazılım çözümleri ile bir hizmet olarak yazılım (SAAS) sunarak gelir elde eder. Video profesyonelleri müşterilerle ve diğer profesyonellerle bağlantı kuracak. Vimeo, bir dizi cihazda yüksek tanımlı videonun teslimine odaklanıyor. Site başlangıçta Jake Lodwick ve Zach Klein tarafından 2004 yılında CollegeHumor'un artan popülaritesini desteklemek için yan yana yerleştirilmesine rağmen, meslektaşları arasında mizah videolarını paylaşmak için CollegeHumor'un bir bölünmesi olarak inşa edildi. IAC, 2006 yılında CollegeHumor ve Vimeo'yu satın aldı ve Google, YouTube'u 1,65 milyar doların üzerinde satın aldıktan sonra, IAC, Vimeo'ya YouTube'a karşı rekabet etmek için daha fazla çaba harcadı, kendisini diğer video paylaşım sitelerinden ayırt etmek için küratörlü içerik ve yüksek tanımlı video sağlamaya odaklandı. Lodwick ve Klein sonunda 2009 yılına kadar ayrıldı ve IAC, Vimeo'nun hizmetlerini oluşturmak için daha kurumsal odaklı bir yapı uyguladı ve şu anki CEO Anjali Sud Temmuz 2017'den bu yana mevcuttu.
Ecwid
ecwid.com
Ecwid by Lightspeed, herhangi bir web sayfasına veya sosyal medya profiline çevrimiçi mağaza eklemenin en kolay yoludur. 175 ülkede yüz binlerce satıcı tarafından kullanılan Ecwid by Lightspeed, müşterilerinize nerede olurlarsa olsunlar ulaşmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir: yüz yüze, web siteniz, Instagram, Facebook, Amazon veya Google Alışveriş aracılığıyla. Ecwid'in satış noktası entegrasyonları, e-postayla pazarlama entegrasyonları ve özel mobil uygulamasıyla pazarlamanızı, satışlarınızı ve satışlarınızı istediğiniz zaman, istediğiniz yerden yönetebilirsiniz.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional, müşterilerinin üretkenliğini artırmasına, karar verme sürecini ve sonuçlarını iyileştirmesine ve dünya çapında hukukun üstünlüğünü ilerletmesine yardımcı olan yasal, düzenleyici ve ticari bilgiler ve analitiklerin önde gelen küresel sağlayıcısıdır. LexisNexis, avukatların davaları kazanmasına, işlerini daha verimli yönetmesine, müvekkillerine daha iyi hizmet vermesine ve uygulamalarını geliştirmesine yardımcı oluyor. LexisNexis, şirketlerin pazarlarını daha iyi anlamalarına, markalarını ve rekabetlerini izlemelerine ve iş risklerini azaltmalarına yardımcı olur. LexisNexiss, öğrencileri eğitmek için üniversitelerle işbirliği yapıyor ve LexisNexis, yasaları erişilebilir hale getirerek ve yasal altyapıları güçlendirerek hükümetler ve mahkemeler nezdinde ulus inşasını destekliyor. LexisNexis, savaş suçlularına karşı kanıt toplamak ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik araçlar sağlamak için önde gelen küresel dernekler ve müşterilerle ortaklık yapıyor. Dünya çapında 10.000 çalışanıyla 130'dan fazla ülkede müşterilere hizmet veren LexisNexis Legal & Professional, farklı sektörlerdeki profesyonel ve ticari müşterilere yönelik küresel bir bilgi ve analiz sağlayıcısı olan RELX Group'un bir parçasıdır.
Actito
actito.com
Actito, 2000 yılında kurulmuş bir SaaS pazarlama otomasyon şirketidir. O zamanlar üç kurucu, markalar ve tüketiciler arasındaki boşluğa köprü kurmak istiyordu. Böylece pazarlamacıların artık sevdiği yazılımı geliştirmeye başladılar. Actito ile dünya çapındaki yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca müşteriyle etkileşimlerinizi saniye saniye kişiselleştirebilirsiniz. Actito, tüm pazarlama faaliyetlerini kullanımı kolay tek bir platformdan yürütmek isteyen orta ve büyük ölçekli şirketleri hedefliyor. Topladığınız tüm müşteri verileri merkezileştirilir ve bir Müşteri Veri Platformunda birleştirilir ve e-posta, mobil ve web gibi ana pazarlama kanalları aracılığıyla doğru zamanlı mesajların uyarlanması, hedeflenmesi ve kişiselleştirilmesi için kullanıma sunulur. Actito, Avrupa'nın en son genel veri koruma düzenlemelerine (GDPR) tam uyum sunarak pazarlamacılara kalıcı ve kârlı müşteri ilişkileri kurmaya odaklanma özgürlüğü tanır. Actito, Avrupa operasyonlarını Belçika'daki genel merkezinden yürütmektedir ve ayrıca Fransa ve Hollanda'da ofisleri bulunmaktadır. Actito ayrıca Kanada'da bir ofisi ile Kuzey Amerika'da da faaliyet göstermektedir. ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF ve KIA dahil olmak üzere dünya çapında 250'den fazla müşteri platformu kullanıyor.
SAP
sap.com
SAP, lider kurumsal uygulama ve iş yapay zeka şirketidir. İş dünyası ve teknolojinin kesiştiği noktada yer alan bu şirketler, inovasyonlarının gerçek iş zorluklarını doğrudan ele alacak ve gerçek dünyada etkiler yaratacak şekilde tasarlandığını gösteriyor. Çözümleri dünyanın en karmaşık ve zorlu süreçlerinin omurgasını oluşturuyor. SAP'nin entegre portföyü, iş gücü ve finanstan müşterilere ve tedarik zincirlerine kadar modern kuruluşların unsurlarını ilerlemeyi sağlayan birleşik bir ekosistemde birleştirir.
Gooten
gooten.com
Gooten, e-Ticaret işletmeleri için akıllı bir tedarik zinciri işletiyor. İster binlerce mağaza işleten bilinen bir marka, ister genişlemeye hazır, hızla büyüyen bir işletme olsun, her şeyi kapsamaktayız. Markalarımız getirdiğimiz verimliliklerden övgüyle söz ediyor. Gelişmiş API'mizi kullanarak tek bir platformda tutarlı, kaliteli, isteğe bağlı üretim sağlıyoruz ve bunların hepsini, bir marka ekosistemi genelinde iş operasyonlarına ilişkin içgörüleri merkezileştiren tek bir birleşik faturada birleştiriyoruz. Hızlı büyüyen iş ortaklarımız, özel desteği ve verimli operasyonları takdir ediyor ve ürünlerin tüketicilerin eline daha hızlı ulaşmasını sağlayan teslimat hızı. %70'in üzerinde ABD üretimiyle, 70'ten fazla lokasyona hizmet veren, küresel olarak dağıtılmış üretim ortakları ağını, sürdürülebilir uygulamalara sıkı sıkıya bağlı kalarak seçiyoruz. Tescilli sipariş yönetimi sistemimiz ve dinamik yönlendirme motorumuz, siparişlerin her zaman son tüketiciye en yakın üretim lokasyonuna sorunsuz şekilde yönlendirilmesini sağlayarak nakliye sürelerini ve maliyetini azaltır. Bu, tüm siparişlerin %99'unun bölge içinde üretilip sevk edilmesini sağlar. İster kişiselleştirilmiş ürünler satmakla ilgilenen bir e-Ticaret işletmesi olun, ister müşterilerinizin markalarını ön plana çıkaran bir eğlence ajansı olun, her sektör için isteğe bağlı çözümler sunuyoruz. Daha fazla bilgiyi www.gooten.com adresinde bulabilirsiniz.
JustReview
justreview.co
Facebook, Google, Amazon, Etsy, eBay, Allegro, Reviews.io, Güvenilir Mağazalar, Tripadvisor, Booksy, Yell, Yelp, Booking.com'dan Yorumları Yerleştirin. Airbnb, Walmart, AliExpress, Capterra, Ürün Avı, Sarı Sayfalar, Google Alışveriş, Ekomi, Sitejabber, JustReview ve daha fazlası! Sadece birkaç saniyede web sitenizde!
Apimio
apimio.com
APIMIO, üreticilerin perakendecileri için ürün veri akışlarını kolaylaştırmasına olanak tanıyan bir Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) aracıdır. Elektronik tabloların, PDF'lerin veya Word dosyalarının bakımını unutun; APIMIO ile bilgileri merkezi bir depoya toplayıp yükleyebilir ve tek bir tıklamayla perakende iş ortaklarınız arasında senkronize edilmesini sağlayabilirsiniz. APIMIO, üreticilerin aşağıdakileri yapmalarını sağlayarak ürün bilgisi yönetimi süreçlerini kolaylaştırmalarına yardımcı olur: * Veri Toplama ve Düzenleme * Veri Kalitesini ve Tutarlılığını Doğrulama * Verileri Perakendecilerine Dağıtma * Verileri üçüncü taraf pazar yerleri ve platformlar arasında dağıtma.
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy, SaaS işinizi yürütmek için hepsi bir arada platformdur. Ödemeler, abonelikler, küresel vergi uyumluluğu, dolandırıcılığın önlenmesi, çoklu para birimi desteği, başarısız ödeme kurtarma, PayPal entegrasyonu ve daha fazlası. Yazılım işinizi yürütmeyi kolaylaştırıyoruz.
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce, işletmelerin çevrimiçi mağazalar oluşturmasına ve yönetmesine, siparişleri kabul etmesine, envanteri takip etmesine, ödemeleri işlemesine, nakliyeyi yönetmesine ve markalarını kolaylıkla pazarlamasına olanak tanıyan kapsamlı bir e-ticaret platformudur. 30'dan fazla ülkede küresel erişimi ve kullanılabilirliği ile Zoho Commerce, tüccarlar için tek noktadan çözüm sunarak e-ticaret işlemlerini basitleştiren ve kodlama uzmanlığı ihtiyacını ortadan kaldıran entegre bir ekosistem sağlar.
OpenCart
opencart.com
Opencart, birden fazla çevrimiçi mağazayı tek bir arka uçtan yönetebilen, kullanımı kolay, güçlü, Açık Kaynaklı bir çevrimiçi mağaza yönetim programıdır. Yönetim alanına yalnızca formları doldurarak ve "Kaydet"e tıklayarak ulaşabilirsiniz. Mağazayı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için profesyonelce yazılmış birçok uzantı bulunmaktadır. Bir OpenCart mağazası kurulumdan hemen sonra sipariş almaya hazır olabilir. Tek yapmanız gereken onu sizin için kurmanız (herhangi bir web sunucusu bunu ücretsiz olarak yapar), birçok ücretsiz veya düşük maliyetli şablon sitesinden bir şablon ve ürün açıklamalarınızı ve fotoğraflarınızı seçin, birkaç ayara tıklayın ve artık siparişleri kabul etmeye hazırız. Ücretsiz Kurulum ve Hızlı Başlangıç bölümlerimiz size nasıl yapılacağını gösterir. OpenCart'ın halka açık tarafı veya "Mağazası" oldukça profesyonel görünüyor ve neredeyse kurulur kurulmaz satışa hazır görünüyor.
SamCart
samcart.com
SamCart yaratıcılara yönelik e-Ticaret platformudur. 23.000'den fazla içerik oluşturucu, 2 milyar doların üzerinde kendi ürün, mal ve hizmetlerini satmak için SamCart'ı kullanıyor. SamCart, satış sayfalarının her cihazda harika görünmesini sağlamak için dönüşüm için optimize edilmiş 50'den fazla şablondan oluşan bir kitaplıkla satış sürecini basitleştirir ve hızlandırır. Sürükle ve bırak sayfa oluşturucumuzla kolayca güzel satış sayfaları oluşturun. Bireysel ürünleri güzel bir şekilde sergileyin ve müşterilerin siparişlerine daha fazla ürün eklemesini kolaylaştırın. SamCart'ın gelişmiş raporlaması, içerik oluşturuculara çevrimiçi işlerini yürütmek için ihtiyaç duydukları verileri sağlar. İçerik oluşturucular satışları ve bunların nereden kaynaklandığını takip edebilir. Hangi kampanyaların dönüşüm sağladığını görebilir, abonelikleri takip edebilir ve daha fazlasını görebilirler. İçerik oluşturucular, raporlarının otomatik olarak gelen kutularına gönderilmesini sağlayabilir. SamCart'ın güçlü gelişmiş satış araçları paketi, haftanın yedi günü sunulan birinci sınıf desteğin yanı sıra dönüşümleri ve ortalama sipariş değerini artırmak için tasarlanmıştır. SamCart, çevrimiçi bir işletmeyi yürütmeyi basitleştirir.
Cococart
cococart.co
İşinizi Yürütmenin En Kolay Yolu. Siparişlerinizi, ödemelerinizi, pazarlamanızı ve daha fazlasını tek bir yerden yönetin. Cococart, herkesin çevrimiçi olarak herhangi bir şey satmasının en kolay yoludur. Tüccarlar kodsuz, tasarımsız ve uygulama indirmesiz bir mağaza kurabilirler. Dünya çapında 200 milyon işletme sipariş almak için hâlâ WhatsApp veya telefon kullanıyor; ancak Cococart ile öğrenme eğrisi olmayan bir web sitesi kurabilirler.
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in, çeşitli kategorilerde geniş bir ürün yelpazesi sunan bir e-ticaret platformudur. Kullanıcı dostu arayüzü ve sezgisel navigasyonuyla Shoopy.in, alışveriş yapanlara rahat ve kusursuz bir çevrimiçi alışveriş deneyimi sunuyor. Temel Özellikler: Kapsamlı Ürün Yelpazesi: Shoopy.in elektronik, moda, ev eşyaları, güzellik ürünleri ve daha fazlasını içeren çok çeşitli ürünler sunar. Kullanıcı Dostu Arayüz: Web sitesi, kullanıcıların öğelere göz atmasını, aramasını ve satın almasını kolaylaştıran temiz ve sezgisel bir arayüze sahiptir. Güvenli Ödeme Süreci: Shoopy.in, güvenli bir ödeme süreci sunarak kullanıcıların güvenle ve gönül rahatlığıyla alışveriş yapmalarına olanak tanır. Kişiselleştirilmiş Öneriler: Platform, kullanıcı tercihlerine ve gezinme geçmişine dayalı olarak kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunarak alışveriş deneyimini geliştirir. Duyarlı Tasarım: Shoopy.in, masaüstü bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar da dahil olmak üzere çeşitli cihazlar için optimize edilerek farklı ekran boyutlarında kusursuz bir deneyim sağlar. Dikkate Değer Hususlar: Promosyonlar ve İndirimler: Shoopy.in, müşterileri çekmek ve satın almaları teşvik etmek için sıklıkla promosyonlar, indirimler ve özel fırsatlar sunar. Müşteri İncelemeleri ve Puanları: Kullanıcılar, diğer müşterilerin ürün incelemelerine ve puanlarına erişerek bilinçli satın alma kararları vermelerine yardımcı olabilir. Hızlı ve Güvenilir Teslimat: Shoopy.in hızlı ve güvenilir teslimat hizmetleri sunarak siparişlerin müşterilere zamanında teslim edilmesini sağlar.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS, verilerinizi oluşturmanıza, simüle etmenize, yayınlamanıza ve yönetmenize olanak tanıyan eksiksiz 3D yazılım araçları sunar. SOLIDWORKS ürünlerinin öğrenilmesi ve kullanılması kolaydır ve ürünleri daha iyi tasarlamanıza yardımcı olur.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve dönüşüm oranlarınızı artırmanıza yardımcı olmak için canlı sohbet, sohbet robotları, biletleme ve yapay zeka destekli sanal destek temsilcileri sunar. Tidio'nun yazılımı tüm önemli içerik yönetimi sistemlerinde, e-ticaret platformlarında ve sosyal medya kanallarında çalışır. 2013 yılında kurulan Tidio'nun 180'den fazla çalışanı bulunmaktadır ve San Francisco, Szczecin ve Varşova'da ofisleri bulunmaktadır. Tidio, aralarında Mercedes, Shell ve Praktiker'in de bulunduğu 205'ten fazla ülkeden her ölçekteki müşteriye hizmet veriyor. Tidio'nun canlı sohbet widget'ı her ay 510 milyon tekil kullanıcı tarafından görüntüleniyor.
edrone
edrone.me
Otonom bir e-Ticaret Bulutu olan edrone, e-Ticaret için tasarlanmış ilk eCRM'dir. edrone, algoritmalarına dayalı, kurulumu kolay (Plug'n'Play) gelişmiş Pazarlama Otomasyonu çözümleri sunar. edrone'un hedefi, müşteri davranışlarını anlamaya (Müşteri İstihbaratı) yardımcı olmak ve hepsi bir arada e-ticaret pazarlama bulutu ile onları (Pazarlama Otomasyonu) meşgul etmektir. Sistem iki bölümden oluşur: Learn & Engage. Öğrenin: gelişmiş istatistikler, RFM segmentasyonu ve müşteri başına ayrıntılı görünüm (sosyal medya istatistikleriyle bile). Etkileşime geçin: Terk edilmiş kartların kurtarılması, öneriler gönderilmesi ve Müşteri İstihbaratı algoritmalarımıza dayalı çapraz satışla gelirin artırılması da dahil olmak üzere 20 gönderilmeye hazır senaryo. Pazarlama Makinesi basit bir öneri çerçevesinden daha fazlasıdır: bir öneriyi segmentlere ayırma fikrinin her e-ticarette uygulanmasını kolaylaştırır.
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
Kısıtlama olmaksızın denemelere izin vererek işletmelerin çevrimiçi dönüşümlerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Basit yaklaşımımız ve pazar lideri teknolojimizle, dijital deneyimleri her zaman mutlak müşteriye odaklanarak geliştiriyoruz. Teknolojimiz, pazardaki ilk test ve hedefleme çözümü olarak 2000 yılında oluşturuldu. Platform o zamandan bu yana katlanarak büyüdü ve Webtrends Optimize'ın Ağustos 2018'de Birleşik Krallık merkezli Accelerate Group Ltd. tarafından satın alınmasından bu yana daha da hızlı büyüdü. Yaptığımız her şey, müşterinin yatırımından geri dönüş sağlamaya odaklanıyor. Yaptığımız her testte bu ölçülüyor ve raporlanıyor. Çok çeşitli test, analiz ve kişiselleştirme araç ve özelliklerine sahibiz. AB, ABN, MVT ve Bölünmüş testler, Sosyal Kanıt ve Ürün Önerileri motorları, Çıkış Amacı katmanları ve diğer birçok araç dahil. İstemci veya Sunucu tarafı testleri mevcuttur ve Mobil uygulama optimizasyonu için çeşitli SDK'lar mevcuttur.
Releva
releva.ai
Releva, e-ticaretin büyümesine yönelik hepsi bir arada yapay zeka otomasyon çözümüdür. Şirket, dönüşüm oranlarını, ortalama sipariş değerlerini, müşteri yaşam boyu değerlerini artırmak için web sitesini ve çoklu kanalı kişiselleştiren ve inanılmaz bir yatırım getirisi ile gelir artışına yol açan bir pazarlama otomasyon platformu sağlıyor. Chat GPT'ye benzer bir teknoloji olan Releva'nın yapay zekası Lucy, her kullanıcının ne istediği gibi en önemli satış ve pazarlama sorularını yanıtlıyor; istedikleri zaman; hangi fiyat aralığının kabul edilebilir olduğu; tercih edilen dijital kanal nedir ve her kullanıcıda yankı uyandıran yaratıcılık ve anlatı nedir? Releva'nın misyonu, yalnızca küçük bir yerel mağazada yaşayabilecekleri deneyimlere benzer kullanıcı deneyimleri yaratmaktır. Bunu, markalar ve tüketicileri arasındaki etik çok kanallı etkileşim yoluyla kişiselleştirmeyi optimize ederek yapıyoruz. Releva, her e-Ticaret mağazasıyla ve trafiği yönlendiren ve dönüşümleri artıran tüm dijital kanallarla derinlemesine bütünleşir. Platform, 51 kattan fazla çarpıcı ROI ile birlikte sürekli olarak %20'den fazla gelir artışı sağlıyor.
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ, her ölçekteki perakendecinin ve markanın büyüme zorluklarını çözmesine ve gelir elde etmesine yardımcı olmak için müşteri odaklı teknoloji sağlayarak yüksek riskli sektörleri güçlendirir. Şirket, tüm mağaza içi ve çevrimiçi operasyonları korumak, bölümlere ayırmak ve tanıtmak için müşterilere sektörün en kapsamlı araç paketini sağlıyor.
Wyng
wyng.com
Wyng, daha alakalı deneyimler sunmak için markaların büyümesine ve hedef kitlelerini anlamasına yardımcı oluyor. Wyng ile pazarlamacılar, müşterilerle doğru anlarda etkileşim kuran, tercihleri ve diğer sıfır taraf verilerini elde eden ve gerçek zamanlı olarak kişiselleştiren etkileşimli dijital deneyimleri kolayca oluşturabilir. Deneyim ister ürün bulma testi, tanıtım veya tercih merkezi olsun; Wyng deneyimleri her zaman doğru zamanlanmıştır, kullanıcı dostudur ve tüketicilere gerçek değer sunar. Wyng, aralarında AAA, Disney, Estée Lauder, Sony ve Unilever'in de bulunduğu 250'den fazla global markaya hizmet veriyor ve bu markalar, katılımları artırmak, satışları artırmak ve tüketici güvenini ve marka bağlılığını güçlendirmek için Wyng'i kullanıyor.
Storyly
storyly.io
Storyly, tam ekran, etkileşimli ve günümüzün en ilgi çekici içerik formatı olan Stories'i mobil uygulamalara ve web sitelerine yerleştiren kullanıcı etkileşim platformudur. Storyly Stories, mobil markaların pazarlama stratejilerini, hedef kitleleriyle mobil ekranın sınırlarının ötesinde etkileşim kurmalarına ve entegrasyon sonrası herhangi bir geliştirme çabasına gerek kalmadan ilgi çekici deneyimler yaratmalarına olanak tanıyarak güçlendiriyor. Storyly, Domino's Pizza, Türk Hava Yolları, United Airlines, McDonald's, New Look, Decathlon, Swisscom, Footasylum, Heetch, SoulCycle ve Birbank dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 40'tan fazla ülkede 300'den fazla markanın güvenini taşıyor. Storyly Stories, doğası gereği, mobil uygulamalara ve web sitelerine herhangi bir mesajı müdahaleci olmak yerine akılda kalıcı, tanıdık ve etkileşimli bir şekilde iletme fırsatı sağlar. Sezgisel stüdyosu ve kontrol paneliyle Storyly, herhangi bir mobil uygulamanın ve web sitesinin tarzına ve tasarımına uyan ilgi çekici içerik oluşturmayı da kolaylaştırır. Storyly Stories'i bir çemberden daha fazlası yapan da budur; sınırsız bir yaratıcılık, etkileşim ve bağlantı dünyası sunar.
Beamer
getbeamer.com
Beamer, müşterilerinize kolayca ulaşmak, etkileşim kurmak ve onlardan bilgi almak için doğrudan uygulamanızdan iki yönlü bir iletişim sağlayan, ürün sürümlerine yönelik müşteri iletişim aracıdır.
Moosend
moosend.com
Moosend, ödüllü hepsi bir arada kullanıcı arayüzünü korurken, işinizi ilk günden itibaren büyütmenize yardımcı olan birinci sınıf özelliklere, son teknoloji otomasyon akışlarına ve müşteri adayı oluşturma araçlarına sahip güçlü bir e-posta pazarlama otomasyon yazılımıdır. . -E-posta pazarlama kampanyaları gönderin Hedef kitlenizle bir profesyonel gibi etkileşime geçmek için güzel, profesyonel e-posta kampanyaları oluşturun. -Kitlenizi Yönetin Gelişmiş segmentasyon özelliklerimizi kullanarak doğru hedef kitleye doğru e-postayı gönderin, abone etiketleriyle organize olun ve abonelikten çıkmaları en aza indirin. -Kitlenizi Büyütün Çarpıcı açılış sayfaları ve abonelik formlarını tek bir araçla oluşturun, başlatın ve optimize edin. -Pazarlamanızı Otomatikleştirin Tekrarlanan görevleri otomatikleştirin ve müşterileriniz için keyifli, kişiselleştirilmiş dijital deneyimler yaratın. -Çabalarınızı Takip Edin Pazarlama başarınızı ölçün ve daha iyi karar vermek için güçlü veriler toplayın. Moosend's'i ücretsiz deneyebilir, KOBİ ve Kurumsal özelliklerimizin tamamını ücretsiz deneyebilirsiniz! Kredi kartı gerekmez. Aylık 9$ gibi düşük bir ücretle başlayın veya iş ihtiyaçlarınızı destekleyecek özel bir plan oluşturmak için satış ekibimizle iletişime geçin. Aşağıdaki bağlantıları kopyalayıp tarayıcınıza yapıştırın: -Moosend'i ücretsiz deneyin: https://moosend.com/register/ -Özel Teklif Alın: https://moosend.com/contact-us/sales/
Intellimize
intellimize.com
Intellimize, web sitesi kişiselleştirme ve dönüşüm oranı optimizasyonunda uzmanlaşmış yapay zeka odaklı bir platformdur. Pazarlamacılara web sitesi deneyimlerini test etmek, optimize etmek ve kişiselleştirmek için çok işlevli bir alan sağlar. Platform sınırsız varyasyonları çalıştırma yeteneğine sahiptir, bu nedenle yeni kavram ve fikirlerin hızlı bir şekilde test edilmesini kolaylaştırır. Üretken yapay zeka teknolojisini kullanarak, kopyalama önerileri sunarak yazma tıkanıklığına da çözümler sunar. Intellimize'ın en büyük gücü, yapay zeka optimizasyonunu kullanarak 1:1 kişiselleştirmeler sunma yeteneğidir. Bireysel davranışlarına ve tercihlerine göre her ziyaretçiye benzersiz web sitesi varyasyonları gösterir, böylece birinci veya üçüncü taraf verilerine ihtiyaç duymadan kullanıcı deneyimini kişiselleştirir. Intellimize platformu, SaaS ve e-ticaret dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çok çeşitli endüstrileri destekler. . A/B testi, açılış sayfası optimizasyonu ve e-ticaret ile SaaS operasyonlarına yönelik özel kişiselleştirme için kullanılabilir. Platform analiz özelliği, kişinin deneylerinin farklı segmentler üzerindeki etkilerine ilişkin öngörüler sunarak kullanıcıların stratejik kararlarının etkisini anlamalarına yardımcı olur. Çeşitli pazarlama ve analiz araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olma yeteneği dikkate değerdir. Intellimize, AI teknolojisine ek olarak profesyonel hizmetler, bir müşteri başarı ekibi ve rehberli katılım olanağı sunar. Profesyonel hizmetler ekibi, platformun yeteneklerinin bir uzantısıdır ve kullanıcıların optimizasyon hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için Stratejik ve Analitik CRO uzmanlarını içerir.
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive, e-Ticaret ve konaklama sektörlerine yönelik bir Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenimi (ML) platformudur. Tahmine dayalı yapay zeka platformu, markalar için dönüşüm oranlarını artırmak amacıyla kişiselleştirilmiş deneyimler sunma işlevi görüyor. Temel teklifi, her müşteriye özel hedeflenen ürün önerileri oluşturmak için makine öğrenimini kullanan, yapay zeka destekli bir öneri motorunu içerir. Platform, veri analizini otonom bir şekilde eyleme geçirilebilir içgörüye dönüştürmek ve böylece işletmeleri yalnızca veri odaklı olmaktan istihbarat odaklı bir yapıya yükseltmek için tasarlandı. Platform ayrıca işletmelerin platformların işlevlerini mevcut sistemlerine sorunsuz bir şekilde bağlamasına olanak tanıyan entegrasyon özellikleri de içerir. Aidaptive, yüksek verimli ticareti kolaylaştırmaya yönelik yenilikçi katkılarından dolayı tanınmıştır ve markalara ve tüketicilere makine öğrenimi teknolojisi çözümleri sağlamada liderliğini sürdürmeye devam etmektedir. Aidaptive'in bir demo ve ücretsiz tahmini hedef kitle listeleri sunmasına rağmen şartlar ve ayrıntıların farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın.
Xeno
getxeno.com
Xeno, büyük perakendecilerin ve D2C markalarının, her bir müşteriyi anlayarak ve SMS, e-posta, Whatsapp, Facebook ve Instagram üzerinden daha alakalı pazarlama kampanyaları oluşturarak tekrarlı satışları %11 oranında artırmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir CRM'dir. Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell & Nando's gibi 100'lerce perakendeci, e-ticaret ve mağaza satışlarını artırmak için Xeno'yu kullanıyor.
Vizury
vizury.com
2007 yılında piyasaya sürülen Vizury, markalara daha yüksek huni dönüşümleri ve müşteri elde tutma elde etmelerini sağlayan performans odaklı bir Martech çözümüdür. Kuruluşundan bu yana, benzersiz teknoloji odaklı hizmetlerimizin odak noktası her zaman müşterileri bir markanın web sitesine, mobil uygulamasına veya perakende mağazasına geri getirme ve yeni müşteri edinimi, elde tutma ve marka sadakatini geliştirme yeteneği olmuştur. Küresel ölçek başlattıktan ve elde ettikten sonra, Vizury platformu ve işi 2018'de Affle tarafından satın alındı.
Spott
spott.ai
İnternette başarılı olmak için 3 şeyi çok iyi yapmalısınız. 1. Harika içerikler oluşturun 2. Bunu hedef kitlenizin bulunduğu kanallarda yayınladığınızdan emin olun 3. Hedef kitlenize ilham verdikten sonra, onların etkileşim yoluyla dönüşüm gerçekleştirmelerine izin vererek bu ilhama göre hareket etmelerine izin verdiğinizden emin olun. SPOTT bu 3. adıma odaklanıyor. Değer önerimiz: SPOTT, çok kanallı bir ortamda işlem yapılabilir ve ölçülebilir hale getirerek kullanıcıların yayınlanan içerikten daha fazla değer elde etmelerine olanak tanıyan bir çözümdür. Spott yazılımımızla (360°) resimlere, pdf'lere ve videolara alışveriş yapılabilir bağlantılar ekleyebilir, bülten abonelikleri, pdf belgelerini bağlayın veya en son promosyonunuzla gösteriş yapın. Tüm resimlerinize ve videolarınıza kolayca etkileşimli bir katman ekleyebilirsiniz. Videolarınızı, kataloglarınızı ve görsellerinizi etkileşimli hale getirin. Harekete geçirici mesajlar ekleyin, ürünleri etiketleyin, bülten abonelikleri alın ve dönüşümleri artırın. Spott ile içeriğinizi uygulanabilir ve ölçülebilir hale getiren etkileşimli öğeler ekleyerek yayınlanmış pdf'lerinizden, görsellerinizden ve videolarınızdan daha fazla yararlanacaksınız.
Personizely
personizely.net
Personizely, her web sitesi ziyaretçisinin iletişim bilgilerini toplayarak, ortalama sipariş değerini artırarak ve hedeflenen açılır pencerelerle satışları artırarak en iyi şekilde yararlanmak için kullanılan bir dönüşüm pazarlama araç setidir. Size tam tasarım özgürlüğü veren, kullanımı kolay oluşturucuyla yüksek dönüşüm sağlayan açılır pencere oluşturmayı kolaylaştırır. Web sitesi kişiselleştirme aracını kullanarak, web sitenizi ziyaretçinin etkinlik geçmişine, yönlendirme kaynağına, coğrafi konuma, cihaza, sepet değerine, sipariş geçmişine ve daha pek çok şeye göre, site içi görsel editörüyle web sitesini varyasyonlara bölerek kolayca düzenleyebilirsiniz.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk, meşgul pazarlamacılar için oluşturulmuş bir dönüşüm optimizasyon araç setidir. Satışlarınızı üç şekilde artırmanıza yardımcı olabilecek hızlı, kullanımı kolay çözümler sunar: 1. Akıllı E-Ticaret Açılır Pencereleri, listelerinizi daha hızlı oluşturmanıza, sepet terklerini azaltmanıza ve e-ticaret satışlarınızı daha önce hiç olmadığı kadar artırmanıza yardımcı olur. 2. Web Sitesi Kişiselleştirme özellikleri, daha alakalı ve anlamlı deneyimler için web sitenizi ve kampanya açılış sayfası mesajlarınızı müşteri segmentlerine göre kolayca uyarlamanıza olanak tanır. 3. Kullanımı kolay A/B testi, açılır pencere ve kişiselleştirilmiş açılış sayfası performansını hızla ayarlamanıza, test etmenize ve karşılaştırmanıza olanak tanır. Ek olarak, sonuç üzerindeki etkiyi ölçmek için müşteri yolculuklarının tamamını karşılaştırabilirsiniz.
Monetate
monetate.com
Monetate, pazarlamacılara müşterilerin bireysel insan düzeyinde anlaşıldığını ve takdir edildiğini hissettirme gücü verir. Monetate, markalara tam entegre bir kişiselleştirme stratejisi sunma gücü veriyor. Performans odaklı mimari, ölçeklenebilir 1'e 1 kanallar arası deneyimlerin sunulmasına kadar, fikir oluşturma ve doğrulamayı kapsayan güçlü araç seçenekleri içeren, kullanımı kolay, ünlü bir arayüz sağlar. Etkileşimi, dönüşümleri ve sonuçta müşteri yaşam boyu değerini artırmak için tüketicileri olağanüstü deneyimlerle memnun edin. Monetate, Office Depot, Reebok, Patagonia, QVC, J Crew Group ve diğer yüzlerce pazar lideri gibi önde gelen markaların yıllık gelirinde milyarlarca dolarlık etki yaratıyor.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz, her büyüklükteki işletmenin ilgi çekici pazarlama testleri ve anketleri oluşturmasına, geri bildirim toplamasına ve satışları artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış çevrimiçi bir platformdur. Marquiz, kullanıcı dostu, sürükle ve bırak özellikli bir sınav oluşturucu, çok çeşitli benzersiz sınav şablonları ve her sınav için ücretsiz istatistikler sağlar. Bu özellikler, özelleştirilmiş testlerinizi oluşturmanızı, düzenlemenizi ve analiz etmenizi kolaylaştırır. Marquiz, fiyatlandırma planlarını oluşturulan aylık potansiyel müşteri sayısına göre belirler; bu, ister küçük bir ekip ister büyük bir kuruluş yönetiyor olun, benzersiz iş ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde uyarlandığı anlamına gelir.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow, kişiselleştirilmiş testler, hesap makineleri, değerlendirmeler, yarışmalar, formlar/anketler, öneriler, anketler ve sohbet robotları oluşturmayı kolaylaştırarak potansiyel müşterileri daha iyi elde etmenize, nitelendirmenize ve onlarla etkileşime geçmenize olanak tanır. Geliştiriciye veya tasarımcıya gerek yok! Outgrow, mobil, masaüstü ve tablet için tamamen optimize edilmiş ve reklamlarınıza, web sitelerinize, mobil uygulamalarınıza, sosyal medyanıza, SMS ve e-posta iletişiminize kolayca yerleştirilebilen bir dizi tasarım şablonuna sahiptir. Ek olarak, dönüşümü iyileştirmek için optimize edilmiş 1000'den fazla önceden hazırlanmış içerik parçası ve huni vardır; böylece soruları değiştirebilir, birkaç ince ayar yaparak markanızla tutarlı olmasını sağlayabilir ve kendi etkileşimli içeriğinizi birkaç dakika içinde hazır hale getirebilirsiniz.
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr, işletmelerin dönüşüm oranlarını ve gelirlerini artırmasına, daha fazla potansiyel müşteri toplamasına ve alışveriş deneyimi sırasında ve sonrasında kişiselleştirilmiş önerilerle ziyaretçileri yeniden hedeflemesine olanak tanıyan çevrimiçi davranışsal kişiselleştirme, yapay zeka ve kullanıcı gizliliğinde dünya lideridir.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore, çoğunlukla gelişmiş denemeler başlatmak isteyen ajanslar, geliştirme ve ürün ekiplerinin yanı sıra BT departmanından minimum yardım alan pazarlamacılar tarafından kullanılan gelişmiş bir deneme aracıdır. Öne çıkıyoruz: Müşterilerimizi gerçekten önemsiyoruz; destek ve fazla teslimat açısından ekstra çaba harcıyoruz; ayrıca şirket içi deney ekiplerimiz, CRO'muz ve veri uzmanlarımız da hizmetinizde. Yetenekler: A/B testi: 41 veri noktasına sahip, piyasadaki gelişmiş segmentasyon motorlarından birini kullanarak denemeler oluşturun: web sitesi davranışı, trafik kaynağı, CRM verileri, GTM, hava durumu API'si vb. Gelişmiş raporlama: > Bayesian ve Frequentist istatistikleri > Sonuçları belirli hedeflere göre filtreleyin > Destekli dönüşümler veya doğrusal dağıtım > Kümülatif görünüm > Yalnızca ekibinizle önemli olanı paylaşın: pdf raporu > Tüm etkinlikleri takip edin Yerinde anketler: > Açılır pencereler veya widget'lar olarak tetiklenir > Kaydırıldığında, yüklendiğinde, çıkışta tetikleyiciler > Mantıksal dallanma > Çoklu seçim, benzersiz seçim, ızgara, NPS, CSAT, vb. > Segmentasyon davranışı > Müşteri Adayı Yakalama > Gelişmiş Raporlama Yer Paylaşımları > Çeşitli reklam öğelerini tetikleyin > Yaratıcı oluşturucu > çıkışta / yükte/ yükte Scroll Entegrasyonlar: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot, Marketo, Salesforce Shopify Woopra
Emarsys
emarsys.com
Artık bir SAP şirketi olan Emarsys, iş sonuçlarını hızlandırmak için oluşturulmuş tek çok kanallı müşteri etkileşimi platformuyla dijital pazarlama liderlerine ve işletme sahiplerine güç veriyor. İstenilen iş sonuçlarını, sektörünüzdeki önde gelen markalardan kitle kaynaklı kanıtlanmış çok kanallı müşteri etkileşimi stratejileriyle hızlı bir şekilde hizalayan platformumuz, değer elde etme süresini hızlandırmanıza, üstün bire bir deneyimler sunmanıza ve ölçülebilir sonuçları hızlı bir şekilde üretmenize olanak tanır. Emarsys, dünya çapında 1.500'den fazla müşterinin tercih ettiği platformdur. İşletmelerinin talep ettiği öngörülebilir, karlı sonuçları ve müşterilerinin hak ettiği son derece kişiselleştirilmiş çok kanallı deneyimleri sunmak için Emarsys'e güvenen binlerce lider markaya katılın. Daha fazla bilgi için www.emarsys.com adresini ziyaret edin.
AX Semantics
ax-semantics.com
AX Semantics, e-ticaret şirketlerinin içerik ekiplerinin günümüzde karşılaştığı zorlukların üstesinden gelen, ölçeklenebilir bir e-ticaret metin otomasyon yazılımı sunmaktadır. Yazılım veriden metne dayalı olduğu için teknoloji, e-ticaret şirketlerinin, Makine Öğrenimi (ML) içerik oluşturma araçları dünyasında 110'a kadar dilde tutarlı ve doğru ürün açıklamaları oluşturmasına yardımcı olur. Bu nasıl geldi: AX Semantics bir zamanlar bir sayfa içeriğin seri üretimi için yazarları 150 Euro'ya kiralamıştı. İçerik ihtiyacı hızla artarken kitle kaynak kullanımı maliyetleri düşürdü. Şirketler ayrıca sadece bölgesel olarak değil, küresel ekonomide de rekabet etmeleri gerektiğinin farkına vardılar. Yolculuğumuza neredeyse on yıl kala, içerik oluşturmayı daha hızlı, daha iyi ve daha uygun maliyetli hale getirecek bir yola ihtiyacımız olduğu açıkça ortaya çıktı. Sonuç olarak, çok büyük miktarda içerik oluşturma işlemini zahmetsizce gerçekleştiren bir ürün geliştirdik. Yazılımımız, bir insan yazardan neredeyse ayırt edilemeyecek içerikler üretir. Kendimizi verilerden ve bilimden güç alan bir yazarlık şirketi olarak görüyoruz. Abonelik tabanlı hizmetimiz (aylık 899 €'dan başlayan fiyatlarla), kullanıcılara içerik oluşturmayı otomatikleştirmelerine olanak tanıyan NLG teknolojisine erişim sağlar. Yazılımımız otomatik olarak içerik oluşturan bir "kara kutu" değildir. Bunun yerine içeriğin 110 dile kadar oluşturulmasına olanak tanır. AX Semantics ile işletmeler, içerik ekipleri ve çevirmenler için içerik iş akışları oluşturabilir ve makine öğreniminin (ML) avantajlarından yararlanabilir. Yazılım, ürün açıklamaları oluşturmak, katalogları yazdırmak, fiyat etiketleri ve daha fazlasını oluşturmak için tüm pazarlarda e-ticarette çok etkili bir şekilde kullanılıyor. Ancak pazar, içerik ve yapay zeka tabanlı iş akışlarına olan ihtiyaç gelişmeye devam ettikçe, yazılımın pratik uygulamaları sonsuzdur.
Barilliance
barilliance.com
Barilliance, ziyaretçilere kişiselleştirilmiş çok kanallı bir alışveriş deneyimi sunarak her boyuttaki e-Ticaret sitelerinin satışlarını ve dönüşüm oranlarını artırmasına yardımcı olur. Barilliance e-Ticaret kişiselleştirme paketi, kanallar arası kişiselleştirilmiş ürün önerileri, davranışla tetiklenen e-postalar, gerçek zamanlı yerinde kişiselleştirme ve Canlı sosyal kanıt bildirimlerini içerir.
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