E-Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - İsveç

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
E-ticaret yazılımı, karmaşık çevrimiçi satış sürecini kolaylaştırarak profesyonellerin en uygun alışveriş deneyimini sunmasına olanak tanıyarak tüketicilere fayda sağlar. Modern çevrimiçi alışveriş yolculuğunun giderek daha karmaşık hale gelmesi, birden fazla kanalı ve çok sayıda tüketici kararını içermesi nedeniyle, e-ticaret yazılımı kusursuz entegrasyon sağlar. E-ticaret yazılımı kategorimiz, e-ticaret platformları, ödeme ağ geçitleri, abonelik yönetimi yazılımı ve canlı sohbet araçları gibi geniş bir çözüm yelpazesi içerir.
Yeni Uygulama Gönder
Klarna
klarna.com
Herhangi bir satın alma işlemini 4 faizsiz ödemeye bölün. Çevrimiçi veya mağazada, Klarna uygulamasıyla bu çok kolay.
Shopify
shopify.com
Shopify Inc., merkezi Ottawa, Ontario'da bulunan Kanadalı çok uluslu bir e-ticaret şirketidir. Aynı zamanda çevrimiçi mağazalara ve perakende satış noktası sistemlerine yönelik tescilli e-ticaret platformunun adıdır. Shopify, çevrimiçi perakendecilere "küçük tüccarlar için bir çevrimiçi mağaza işletme sürecini basitleştirmek amacıyla ödemeler, pazarlama, nakliye ve müşteri etkileşimi araçlarını içeren" bir hizmet paketi sunuyor. Şirket, platformunu kullanan yaklaşık 175 ülkede 1.000.000'den fazla işletmeye sahip olduğunu bildirdi. Haziran 2019 itibarıyla toplam brüt ürün hacmi 2018 takvimi için 41,1 milyar ABD dolarını aştı.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo, merkezi New York'ta bulunan bir video barındırma, paylaşım ve hizmet platformudur. Vimeo, reklamsız bir temelde çalışır ve bunun yerine video içeriği üreticileri için abonelik planları sunarak ve video oluşturma, düzenleme ve yayın araçları, kurumsal yazılım çözümleri ile bir hizmet olarak yazılım (SAAS) sunarak gelir elde eder. Video profesyonelleri müşterilerle ve diğer profesyonellerle bağlantı kuracak. Vimeo, bir dizi cihazda yüksek tanımlı videonun teslimine odaklanıyor. Site başlangıçta Jake Lodwick ve Zach Klein tarafından 2004 yılında CollegeHumor'un artan popülaritesini desteklemek için yan yana yerleştirilmesine rağmen, meslektaşları arasında mizah videolarını paylaşmak için CollegeHumor'un bir bölünmesi olarak inşa edildi. IAC, 2006 yılında CollegeHumor ve Vimeo'yu satın aldı ve Google, YouTube'u 1,65 milyar doların üzerinde satın aldıktan sonra, IAC, Vimeo'ya YouTube'a karşı rekabet etmek için daha fazla çaba harcadı, kendisini diğer video paylaşım sitelerinden ayırt etmek için küratörlü içerik ve yüksek tanımlı video sağlamaya odaklandı. Lodwick ve Klein sonunda 2009 yılına kadar ayrıldı ve IAC, Vimeo'nun hizmetlerini oluşturmak için daha kurumsal odaklı bir yapı uyguladı ve şu anki CEO Anjali Sud Temmuz 2017'den bu yana mevcuttu.
Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçıların ve yaratıcıların ödeme almasını kolaylaştıran bir üyelik platformudur. Binlerce müzisyen, podcast yayıncısı, video oyunu geliştiricisi, çizgi roman yaratıcısı ve diğerleri Patreon'dan maaş alıyor. Devam eden finansman sayesinde, hayran kitleleriyle etkileşimli bir şekilde etkileşim kurmaya daha fazla zaman ayırabiliyorlar ve interneti milyonlarca insanın keyif aldığı güzel şeylerle doldurmaya devam edebiliyorlar.
Wix
wix.com
Wix'i kullanarak işletmenizi çevrimiçi ortamda güvenle oluşturun ve ölçeklendirin. Işık hızında web performansı, kurumsal düzeyde güvenlik ve güvenilir altyapı ile sitenizin her zaman çalışır durumda olacağından emin olabilirsiniz. Ve Wix ile bir web sitesi oluşturucudan çok daha fazlasını elde edersiniz; çevrimiçi planlamadan ödemelere, derin marka bilinci oluşturma ve e-Ticaret çözümlerine kadar sitenizi istediğiniz yöne yönlendirebilirsiniz. Konu bir işletmeyi çevrimiçi yönetmek olduğunda, hiç bu kadar sezgisel olmamıştı; önde gelen SEO ve pazarlama araçları, gelişmiş analizler ve hatta bir mobil uygulama ile her yerden her şeyden haberdar olabilirsiniz. Çevrimiçi hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için Wix'i kullanan milyonlarca kullanıcıya katılın. Wix'in temel özellikleri nelerdir? * Sitenizi sezgisel olarak oluşturmak için akıllı sürükle ve bırak düzenleyici * 900'den fazla stratejik olarak tasarlanmış web sitesi şablonu * Arama motorları için optimize etmek için gelişmiş SEO özellikleri * Mağazanızı yönetmek ve çevrimiçi satış yapmak için güçlü e-Ticaret çözümleri * Müşterilerinize kusursuz bir rezervasyon deneyimi sunan çevrimiçi planlama yazılımı * İşletmenizi çevrimiçi ortamda yönetmenize ve büyütmenize yardımcı olacak yerleşik pazarlama araçları * Sadık bir hedef kitle oluşturmanıza ve içerikten para kazanmanıza yardımcı olan tam bloglama özellikleri * Özel işlevsellik için tam kapsamlı web geliştirme araçları
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü tek bir platformda. Değerli zamanınızdan tasarruf edecek ve doğru müşterileri geniş ölçekte çekip dönüştürecek kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm içeriğe sahip olacaksınız. Ayrıca Marketing Hub, HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulduğu için pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilirler. Pazarlamacılar, CRM platformunun tamamını kullanırken yatırım getirisini kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarda benzersiz bir uyum elde edebilir. İster stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenize olanak tanır. HubSpot daha iyi büyümeniz için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce en popüler WordPress e-Ticaret eklentisidir. Ve ücretsiz olarak mevcuttur. Kendi kendine barındırılan WordPress web sitenize mükemmel şekilde entegre edilmiş özelliklerle dolu. Ücretsiz e-Ticaret eklentimizle WordPress web sitenize güçlü mağaza olanakları ekleyin. Tüm çevrimiçi mağazaların %24'ünden fazlasına güç veren WooCommerce, her şeyi satmanıza yardımcı olur. Güzel.
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar. 2020 yılında Fortune dergisi, çalışanların memnuniyet anketine göre Salesforce'u 'Çalışılacak En İyi 100 Şirket Listesi'nde altıncı sıraya koydu.
Printful
printful.com
İsteğe bağlı baskı ve nakış işlemleri. Tasarımlarınızı çevrimiçi olarak satın veya minimum sipariş sınırı olmadan tasarımlarınızı kendiniz yazdırın! Talep üzerine siparişlerinizi markanızın adı altında otomatik olarak basıp göndereceğiz. Printful, en iyi e-ticaret platformları ve çevrimiçi pazarların yanı sıra özel web siteleri veya uygulamalarla da entegre olur. En yüksek kaliteyi sağlamak için ürünlerimizi Kuzey Amerika ve Avrupa'daki tesislerimizde en son baskı teknolojisini kullanarak basıyoruz. Ayrıca müşterilerimize yerelleştirilmiş bir deneyim sunmak için Avustralya ve Japonya'daki tesislerle de ortaklık yapıyoruz. Gönderim konusunda endişelenmeye ne kadar az zaman harcarsanız, işinizi büyütmeye o kadar çok zaman ayırabilirsiniz!
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. Mailchimp'in Pazarlama ve CRM mobil uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllıca pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşiniz sizi nereye götürürse götürsün, ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın; deneyime gerek yok. Mailchimp ile satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın misyonunu paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp'i şunlar için kullanın: * Pazarlama CRM'si - Mailchimp'in Pazarlama CRM'si ile kişilerinizi takip edin. Kartvizit tarayıcı gibi kişileri içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. Hedef kitlenin büyümesini takip edin ve kontrol panelinde bireysel kişiler hakkındaki bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın; doğrudan uygulamadan çağrı yapın, mesaj gönderin ve e-posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için her etkileşimden sonra notlar kaydedin ve etiketler ekleyin. * Raporlar ve Analizler - Satış ve pazarlama performansınıza daha derinlemesine bakın. Tüm kampanyalarınızın sonuçlarını izleyin ve nasıl iyileştirilebileceğine dair uygulanabilir öneriler alın. E-posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya gönderileri ve kartpostallara ilişkin raporları ve analizleri görüntüleyin. * E-postalar ve Otomasyonlar - E-posta pazarlama kampanyaları, haber bültenleri ve otomasyonlar oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Açmayanlara Tek Tıklamayla Yeniden Gönderme ve Ürün Yeniden Hedefleme e-postalarıyla, müşterilerinizle yeniden etkileşim kurabilecek ve kısa sürede satışlarınızı artırabileceksiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklam taslakları oluşturun ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle etkileşime geçin, özel hedef kitleler oluşturun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmenize yardımcı olacak uygulanabilir öneriler alın. Terk Edilmiş Sepet e-postası oluşturmanın veya markanızın logosunu ayarlamanız için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdaki görselleri doğrudan Mailchimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
Square
squareup.com
Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey tarafından kuruldu ve ilk uygulama ve hizmetini 2010 yılında başlattı. Kasım 2015'ten bu yana New York Menkul Kıymetler Borsası'nda halka açık bir şirket olarak SQ sembolüyle işlem görüyor.
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve dönüşüm oranlarınızı artırmanıza yardımcı olmak için canlı sohbet, sohbet robotları, biletleme ve yapay zeka destekli sanal destek temsilcileri sunar. Tidio'nun yazılımı tüm önemli içerik yönetimi sistemlerinde, e-ticaret platformlarında ve sosyal medya kanallarında çalışır. 2013 yılında kurulan Tidio'nun 180'den fazla çalışanı bulunmaktadır ve San Francisco, Szczecin ve Varşova'da ofisleri bulunmaktadır. Tidio, aralarında Mercedes, Shell ve Praktiker'in de bulunduğu 205'ten fazla ülkeden her ölçekteki müşteriye hizmet veriyor. Tidio'nun canlı sohbet widget'ı her ay 510 milyon tekil kullanıcı tarafından görüntüleniyor.
ManyChat
manychat.com
Manychat, dünyadaki D2C markaları, Perakende mağazaları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Restoranlar, Emlak şirketleri için 1 numaralı çok kanallı platformdur. 2016 yılında kurulan Manychat, her yıl 1 milyardan fazla konuşmaya güç sağlıyor ve 190'dan fazla ülkede kullanılıyor. Müşterilerinizle anında etkileşime geçin. Markanızı büyütmek için Instagram Direkt Mesajlar, Facebook Messenger, WhatsApp ve SMS'teki etkileşimli konuşmaları otomatikleştirin. İster daha fazla potansiyel müşteri elde etmek, kampanyalarınızı otomatikleştirmek veya SLA sürelerinizi artırarak müşteri memnuniyetini artırmak istiyor olun, Manychat işletmenizin pazarlama ihtiyaçlarını çözecek tüm araçlara sahiptir. Sohbet Pazarlaması budur ve Manychat budur.
Shopney
shopney.co
Shopney, Shopify ve Shopify Plus markaları için en iyi mobil uygulama oluşturucudur. Kolay sürükle ve bırak tasarım düzenleyicisiyle Shopify mağazanızı iOS ve Android mobil uygulamalarına dönüştürebilirsiniz. Tema seçenekleri ve uygulama içi sohbet gibi benzersiz özelliklere sahiptir. Böylece mobil uygulamanızın markanıza uygun olduğundan ve daha fazla satış sağladığından emin olabilirsiniz. Shopney, web sitenizin tüm e-Ticaret işlevlerini mobil uygulamanıza taşımak için popüler Shopify uygulamalarıyla entegre olur.
OpenCart
opencart.com
Opencart, birden fazla çevrimiçi mağazayı tek bir arka uçtan yönetebilen, kullanımı kolay, güçlü, Açık Kaynaklı bir çevrimiçi mağaza yönetim programıdır. Yönetim alanına yalnızca formları doldurarak ve "Kaydet"e tıklayarak ulaşabilirsiniz. Mağazayı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için profesyonelce yazılmış birçok uzantı bulunmaktadır. Bir OpenCart mağazası kurulumdan hemen sonra sipariş almaya hazır olabilir. Tek yapmanız gereken onu sizin için kurmanız (herhangi bir web sunucusu bunu ücretsiz olarak yapar), birçok ücretsiz veya düşük maliyetli şablon sitesinden bir şablon ve ürün açıklamalarınızı ve fotoğraflarınızı seçin, birkaç ayara tıklayın ve artık siparişleri kabul etmeye hazırız. Ücretsiz Kurulum ve Hızlı Başlangıç bölümlerimiz size nasıl yapılacağını gösterir. OpenCart'ın halka açık tarafı veya "Mağazası" oldukça profesyonel görünüyor ve neredeyse kurulur kurulmaz satışa hazır görünüyor.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS, verilerinizi oluşturmanıza, simüle etmenize, yayınlamanıza ve yönetmenize olanak tanıyan eksiksiz 3D yazılım araçları sunar. SOLIDWORKS ürünlerinin öğrenilmesi ve kullanılması kolaydır ve ürünleri daha iyi tasarlamanıza yardımcı olur.
SAP
sap.com
SAP, lider kurumsal uygulama ve iş yapay zeka şirketidir. İş dünyası ve teknolojinin kesiştiği noktada yer alan bu şirketler, inovasyonlarının gerçek iş zorluklarını doğrudan ele alacak ve gerçek dünyada etkiler yaratacak şekilde tasarlandığını gösteriyor. Çözümleri dünyanın en karmaşık ve zorlu süreçlerinin omurgasını oluşturuyor. SAP'nin entegre portföyü, iş gücü ve finanstan müşterilere ve tedarik zincirlerine kadar modern kuruluşların unsurlarını ilerlemeyi sağlayan birleşik bir ekosistemde birleştirir.
Elfsight
elfsight.com
Web sitenizi kodlamadan yükseltin. Elfsight widget'ları 1.000.000'dan fazla web sitesi sahibinin satışlarını artırmasına, ziyaretçilerin ilgisini çekmesine, potansiyel müşteriler toplamasına ve daha pek çok şeye yardımcı olur. Kullanıma hazır çözümlerle zamandan ve paradan tasarruf edin, işinizi daha hızlı büyütün! ⚡️
Dacast
dacast.com
Dacast, canlı video ve isteğe bağlı (VOD) akış için tamamen entegre, self servis bir video platformu sunar. Dacast OVP, yayıncıların video içeriğini barındırmasına ve dakikalar içinde yayına başlamasına olanak tanır. Beyaz etiket çözümü, kullanıcıların canlı yayınlarını ve isteğe bağlı içerikleri kontrol etmelerine olanak tanır. Kullanımı kolay tam hizmet platformumuz veya Broadcaster API'miz aracılığıyla 300.000'den fazla kuruluşun canlı video yayınlamasına, bant genişliği maliyetlerini azaltmasına ve yayın kalitesini artırmasına yardımcı oluyoruz.
Spectrum
spectrum.net
Spectrum, 3D'den fabrikaya ürün özelleştirmede dünya lideri olup, markaların farklılık yaratarak yenilik yapmasına, 3. taraf perakendecilerle rekabeti azaltmasına ve marjları ve dönüşümü artırmasına olanak tanır. Spectrum, sınıfının en iyisi 3D görselleştirme özelliğine sahip özel programlar geliştirir. Başarılı bir özel program için ürünlerin müşterilerin beklentilerini karşılaması gerekir, bu nedenle çalışmalarımıza fabrika düzeyinde entegre olarak başlıyoruz. Bu odaklanma, JBL, Xbox, Hydro Flask, Stanley, Carhartt, Life is Good ve daha fazlası gibi müşterilerle %100 entegrasyon başarısı oranıyla sonuçlandı.
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
Printify
printify.com
Talep üzerine basılan tasarımlarınızla özel tişörtler, telefon kılıfları ve 750'den fazla ürün satın. Müşterilerinize baskı ve nakliye işlemlerini biz halledeceğiz.
Veriff
veriff.com
Veriff, yapay zeka tarafından desteklenen yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş kimlik doğrulama yazılımı sunar. Platformları dolandırıcılıkla mücadele etmek, uyumluluğu sağlamak ve müşterileri korumak için tasarlandı. İşletmeler Veriff ile güvenilir dijital topluluklar oluşturabilir, kullanıcı deneyimini iyileştirebilir ve büyümeyi hızlandırabilir. Yapay zeka teknolojisi ile şirket içi insan doğrulama ekiplerinin birleşimi, Veriff'in sahtekarlık faaliyetlerini etkili bir şekilde önlemesine ve gerçek kullanıcılar için müşteri yolculukları sırasında yaşanan anlaşmazlıkları en aza indirmesine olanak tanır. Kimlik doğrulama çözümleri arasında güçlü belge ve kimlik doğrulama, adres kanıtı, veri tabanı doğrulama kontrolleri ve yaş doğrulama yer alır. Bu özellikler, tüm kullanıcıların güvenliğini ve emniyetini sağlamak için katılım süreçlerini kolaylaştırmaya, düzenlemelere uymaya ve yaş kontrollerini otomatikleştirmeye yardımcı olur.Veriff ayrıca, sürekli izleme ve karşı koruma için kolaylaştırılmış KYC katılım kontrolleri ve AML taraması da dahil olmak üzere Müşterinizi Tanıyın (KYC) çözümleri sunar. potansiyel kara para aklama faaliyetleri. Ek olarak, biyometrik kimlik doğrulama özellikleri şifresiz ve güvenli hesap erişimi sağlarken, yaş tahmin özelliği de selfie tabanlı yaş doğrulama yoluyla dönüşümleri artırır. Dolandırıcılığı etkili bir şekilde azaltmak için Veriff, işletmeleri kimlik sahtekarlığından korumak için sahtekarlığa karşı koruma hizmetlerinin yanı sıra sahtekarlık istihbaratı da sağlar. Gelişmiş istihbarat yetenekleriyle sahtekarlığı azaltma çabalarını geliştirecek araçlar. Genel olarak, Veriff'in yapay zeka destekli kimlik doğrulama yazılımı, işletmelerin çevrimiçi güven ve şeffaflık oluşturmasına, sahtekarlık faaliyetlerine karşı koruma sağlamasına, düzenlemelere uyumlu kalmasına ve küresel olarak büyümesine yardımcı olur.
ExpertRec
expertrec.com
Expertrec'in özel arama motoru, süper hızlı arama sonuçlarını web sitenize hızlı bir şekilde eklemenizi sağlar. Ayrıca tek bir tıklamayla güçlü özelleştirme seçenekleri sunar. Aynı zamanda harika bir Google site arama alternatifidir. Özellikler- 1. Süper hızlı otomatik tamamlama. 2. Spell CorrectExpertrec'in uygun fiyatlı özel arama motoru, süper hızlı arama sonuçlarını web sitenize hızlı bir şekilde eklemenizi sağlar. Ayrıca tek bir tıklamayla güçlü özelleştirme seçenekleri sunar. Özellikler - 1. Süper hızlı otomatik tamamlama. 2. Yazımı doğru 3. Özel tarayıcı. 4. Oturum açma sayfalarının arkasında dizin oluşturun. 5. Sesli arama. 6. Kullanıcı arayüzü düzenleyicisini arayın. 3. Özel tarayıcı. 4. Oturum açma sayfalarının arkasında dizin oluşturun. 5. Sesli arama. 6. Kullanıcı arayüzü düzenleyicisini arayın.
Ondato
ondato.com
Ondato, yeni müşteri katılımından sürekli müşteri izlemeye yönelik kapsamlı bir veritabanına kadar tüm uyumluluk zorluklarını kapsayan son teknoloji yapay zeka çözüm araçlarını kullanarak KYC ve AML ile ilgili süreçleri kolaylaştıran bir teknoloji şirketidir.
VistaPrint
vistaprint.com
Vista, dünya çapında milyonlarca küçük işletmenin tasarım ve pazarlama ortağıdır. Uzaktan çalışan küresel bir şirket olarak Vista, 25'ten fazla ülkede çalışan ekip üyeleriyle büyüyen bir ayak izine sahiptir. 20 yılı aşkın bir süredir küçük işletmelerden ilham alıyoruz ve onların gelişen ihtiyaçlarına çözümler sunmak için aralıksız çalışıyoruz. VistaCreate, 99designs by Vista ve VistaPrint birlikte tam hizmetli bir tasarım, dijital ve baskı çözümünü temsil ediyor, küçük işletmelerin fiziksel ve dijital alanlardaki varlığını güçlendiriyor ve başarıya ulaşmaları için onlara güç veriyor.
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout, Amazon'da satış için önde gelen hepsi bir arada platformdur. Misyonumuz, ürün araştırması, pazar bilgisi, marka ve listeleme yönetimi özellikleri ve daha fazlası aracılığıyla girişimcilerin ve markaların Amazon'da başarılı işletmeler kurmalarına yardımcı olmaktır. 2015'ten bu yana 500.000'den fazla müşteriye yardımcı olduk ve bu sayı artmaya devam ediyor. Jungle Scout ile şunları yapabilirsiniz: *Pazar ve anahtar kelime araştırması yürütün *Ürün listeleri oluşturun ve optimize edin *Trend olan ürün kategorilerini ve markaları görün *Gelişen arama trendlerini değerlendirin *Satış ve envanter ihtiyaçlarını tahmin edin *Amazon'daki rekabetinizi belirleyin *Ve daha fazlasını!
Helium 10
helium10.com
Helium 10, 2.000.000'dan fazla e-ticaret girişimcisi, ajans ve ana akım küresel markanın doğru, veri odaklı çözümler sunarak Amazon'daki iş büyümelerini desteklemek için güvendiği lider hepsi bir arada yazılım platformudur. Merkezi Irvine, Kaliforniya'da bulunan Helium 10, potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak ve e-ticaretin geleceğinde başarılı olmak için gerekli olan veri gücü, sürekli eğitim ve topluluk desteği ile küresel çapta girişimcilere güç veriyor. Fırsat arayanlardan solo girişimcilere, tam zamanlı satıcılara, işletmelere, ajanslara ve aradaki herkese kadar Helium 10, anlamlı ve istikrarlı bir e-ticaret işi kurmak, büyütmek ve ölçeklendirmek için gereken taktik kitabıyla girişimciliği her aşamada destekler. Amazon/Walmart'taki satışlarınızı en üst düzeye çıkarmak, işinizi optimize etmek ve daha fazla satış yapmak için bizi şu adresten ziyaret edin: www.helium10.com.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta, dünya çapında 5,5 milyondan fazla küçük ve orta ölçekli işletmeye (KOBİ) dijital ürün ve hizmet satan 60.000'den fazla ortağa uçtan uca bir e-ticaret platformu sağlıyor. Bu iş ortakları arasında pazarlama ajansları, bağımsız yazılım satıcıları (ISV'ler) ve medya şirketleri yer alır. Vendasta Platformu, bu grupların kendi markaları altında KOBİ müşterilerine satabilecekleri bulut tabanlı teknolojiler pazarındaki yeni çözümleri kolayca benimsemelerine olanak tanıyor. Platform, pazara girişi kolaylaştırmak için yapay zeka destekli pazarlama otomasyonu, satış araçları ve entegre bir CRM sağlıyor. Ayrıca robotik süreç otomasyonu yoluyla ölçeklendirmeye yardımcı olacak proje, siparişler ve faturalandırma yönetim sistemlerini de içerir. KOBİ'lere, Vendasta müşteri markası altında satın alınan tüm çözümler için tek bir oturum açma olanağı sağlanır. Reçete, bağlam ve izleme özelliklerine sahip tek bir entegre kontrol panelinden yararlanırlar. KOBİ'ler, İşletme Uygulaması kontrol panelini kullanarak işletmelerinin çevrimiçi ortamda başarılı olmasını sağlayacak bilgi ve çözümleri yönetebilir.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire, profesyonel düzeyde iOS ve Android mobil uygulamaları oluşturmanın en hızlı ve en kolay yoludur. Türünün tek örneği olan bu DIY platformu, herhangi bir kod yazmadan uygulamanızın her yönünü özelleştirmenize olanak tanır. Sıfırdan bir uygulama oluştururken sürükleyip bırakmanız veya önceden oluşturulmuş şablonlardan birini özelleştirmeniz yeterlidir. Arka uç geliştirme işi sizin adınıza yürütülürken uygulamanızın nasıl görüneceği ve nasıl hissettireceği üzerinde tam kontrole sahip olursunuz. Bütün bir geliştirici ekibinin parmaklarınızın ucunda olması gibi. BuildFire kullanılarak oluşturulan 10.000'den fazla uygulamayla platform, işletmeniz büyüdükçe sizinle birlikte ölçeklenebilecek kadar güçlü ve esnektir. Başka hiçbir uygulama oluşturucu bu düzeyde işlevselliği bu kadar uygun bir fiyata sunmuyor.
Wyng
wyng.com
Wyng, daha alakalı deneyimler sunmak için markaların büyümesine ve hedef kitlelerini anlamasına yardımcı oluyor. Wyng ile pazarlamacılar, müşterilerle doğru anlarda etkileşim kuran, tercihleri ve diğer sıfır taraf verilerini elde eden ve gerçek zamanlı olarak kişiselleştiren etkileşimli dijital deneyimleri kolayca oluşturabilir. Deneyim ister ürün bulma testi, tanıtım veya tercih merkezi olsun; Wyng deneyimleri her zaman doğru zamanlanmıştır, kullanıcı dostudur ve tüketicilere gerçek değer sunar. Wyng, aralarında AAA, Disney, Estée Lauder, Sony ve Unilever'in de bulunduğu 250'den fazla global markaya hizmet veriyor ve bu markalar, katılımları artırmak, satışları artırmak ve tüketici güvenini ve marka bağlılığını güçlendirmek için Wyng'i kullanıyor.
Rejoiner
rejoiner.com
7 gün 24 saat güvenebileceğiniz uzmanlar tarafından desteklenen e-ticaret e-posta pazarlama yazılımı. Diğer e-posta platformları sizi DIY yapmaya, bir ajansla çalışmaya veya daha fazla tam zamanlı personel tutmaya zorlar. Rejoiner, pazarlama ekibinize dahil olan e-posta uzmanlarıyla birlikte gelir. Genel giderleri azaltın, daha hızlı yürütün ve daha kârlı bir şekilde büyüyün. E-ticaret için e-posta pazarlaması; yaptığımız tek şey bu.
Xeno
getxeno.com
Xeno, büyük perakendecilerin ve D2C markalarının, her bir müşteriyi anlayarak ve SMS, e-posta, Whatsapp, Facebook ve Instagram üzerinden daha alakalı pazarlama kampanyaları oluşturarak tekrarlı satışları %11 oranında artırmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir CRM'dir. Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell & Nando's gibi 100'lerce perakendeci, e-ticaret ve mağaza satışlarını artırmak için Xeno'yu kullanıyor.
Vizury
vizury.com
2007 yılında piyasaya sürülen Vizury, markalara daha yüksek huni dönüşümleri ve müşteri elde tutma elde etmelerini sağlayan performans odaklı bir Martech çözümüdür. Kuruluşundan bu yana, benzersiz teknoloji odaklı hizmetlerimizin odak noktası her zaman müşterileri bir markanın web sitesine, mobil uygulamasına veya perakende mağazasına geri getirme ve yeni müşteri edinimi, elde tutma ve marka sadakatini geliştirme yeteneği olmuştur. Küresel ölçek başlattıktan ve elde ettikten sonra, Vizury platformu ve işi 2018'de Affle tarafından satın alındı.
Personizely
personizely.net
Personizely, her web sitesi ziyaretçisinin iletişim bilgilerini toplayarak, ortalama sipariş değerini artırarak ve hedeflenen açılır pencerelerle satışları artırarak en iyi şekilde yararlanmak için kullanılan bir dönüşüm pazarlama araç setidir. Size tam tasarım özgürlüğü veren, kullanımı kolay oluşturucuyla yüksek dönüşüm sağlayan açılır pencere oluşturmayı kolaylaştırır. Web sitesi kişiselleştirme aracını kullanarak, web sitenizi ziyaretçinin etkinlik geçmişine, yönlendirme kaynağına, coğrafi konuma, cihaza, sepet değerine, sipariş geçmişine ve daha pek çok şeye göre, site içi görsel editörüyle web sitesini varyasyonlara bölerek kolayca düzenleyebilirsiniz.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk, meşgul pazarlamacılar için oluşturulmuş bir dönüşüm optimizasyon araç setidir. Satışlarınızı üç şekilde artırmanıza yardımcı olabilecek hızlı, kullanımı kolay çözümler sunar: 1. Akıllı E-Ticaret Açılır Pencereleri, listelerinizi daha hızlı oluşturmanıza, sepet terklerini azaltmanıza ve e-ticaret satışlarınızı daha önce hiç olmadığı kadar artırmanıza yardımcı olur. 2. Web Sitesi Kişiselleştirme özellikleri, daha alakalı ve anlamlı deneyimler için web sitenizi ve kampanya açılış sayfası mesajlarınızı müşteri segmentlerine göre kolayca uyarlamanıza olanak tanır. 3. Kullanımı kolay A/B testi, açılır pencere ve kişiselleştirilmiş açılış sayfası performansını hızla ayarlamanıza, test etmenize ve karşılaştırmanıza olanak tanır. Ek olarak, sonuç üzerindeki etkiyi ölçmek için müşteri yolculuklarının tamamını karşılaştırabilirsiniz.
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
Kısıtlama olmaksızın denemelere izin vererek işletmelerin çevrimiçi dönüşümlerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Basit yaklaşımımız ve pazar lideri teknolojimizle, dijital deneyimleri her zaman mutlak müşteriye odaklanarak geliştiriyoruz. Teknolojimiz, pazardaki ilk test ve hedefleme çözümü olarak 2000 yılında oluşturuldu. Platform o zamandan bu yana katlanarak büyüdü ve Webtrends Optimize'ın Ağustos 2018'de Birleşik Krallık merkezli Accelerate Group Ltd. tarafından satın alınmasından bu yana daha da hızlı büyüdü. Yaptığımız her şey, müşterinin yatırımından geri dönüş sağlamaya odaklanıyor. Yaptığımız her testte bu ölçülüyor ve raporlanıyor. Çok çeşitli test, analiz ve kişiselleştirme araç ve özelliklerine sahibiz. AB, ABN, MVT ve Bölünmüş testler, Sosyal Kanıt ve Ürün Önerileri motorları, Çıkış Amacı katmanları ve diğer birçok araç dahil. İstemci veya Sunucu tarafı testleri mevcuttur ve Mobil uygulama optimizasyonu için çeşitli SDK'lar mevcuttur.
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon, Web Deneyi, Özellik Deneyi ve Yapay Zeka Odaklı Kişiselleştirme özelliklerini tek bir uyumlu platformda birleştirerek tüm ekiplerin deneme ihtiyaçlarını karşılayan benzersiz bir optimizasyon çözümü sunarak markaların ürünlerini ve dijital etkileşimlerini geliştirmelerine olanak tanır. Ürün yöneticilerini, pazarlamacıları ve geliştiricileri farklı deneme ve özellik yönetimi ihtiyaçları konusunda desteklemek üzere tasarlanan Kameleoon, 50'den fazla entegrasyonla her teknoloji yığınına uyum sağlar ve her türlü özel entegrasyonun yapılabilmesine olanak sağlar. Birleşik bir platform olarak Kameleoon, ekiplere deneyler oluşturma yetkisi vererek, bir geliştiriciye ihtiyaç duymadan sunucu tarafı testlerinde hedefleme, analiz ve etkinleştirme için web tabanlı verileri kullanmalarına olanak tanır. HIPAA, GDPR ve CCPA uyumlu Kameleoon, sağlık hizmetleri, bankacılık ve sigorta gibi sıkı düzenlemeye tabi sektörler için çok uygundur. 1000'den fazla orta ve kurumsal ölçekli şirket, son derece doğru deney verilerine güvenmek için halihazırda Kameleoon'un zengin özelliklere sahip ve güvenli platformunu kullanıyor. Toyota, Providence, Direct Line Group, Canada Goose, Loblaw ve Cerebral'deki ekipler Kameleoon'u kullanıyor. Daha fazlasını öğrenmek için www.kameleoon.com adresini ziyaret edin.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop, e-ticaret markaları ve çevrimiçi mağazalar için, ürünleri etiketleyerek kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri veya markaların sosyal içeriğini etkinleştirmek ve dönüşüm oranını artırmak, satışları artırmak, sosyal ağ oluşturmak için web sitelerinde alışveriş yapılabilir galeriler yayınlamak için bir sosyal ticaret, alışveriş yapılabilir UGC ve görsel alışveriş platformudur. güven, bağlılık ve kusursuz alışveriş deneyimleri.
WebEngage
webengage.com
WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle WebEngage, işletmelerin müşterileri etkili bir şekilde anlamasını, etkileşime geçmesini ve elde tutmasını sağlar. - MÜŞTERİ VERİLERİNİ BİRLEŞTİRİN: WebEngage, işletmelerin çeşitli kaynaklardan gelen müşteri verilerini birleştirmesine olanak tanır, gerçek zamanlı bilgiler sağlar ve belirli müşteri özelliklerine ve davranışlarına dayalı olarak hedeflenen kampanyalar için dinamik mikro segmentasyona olanak tanır. - ÇOK KANALLI YOLCULUKLAR: WebEngage'in sezgisel sürükle ve bırak iş akışı oluşturucusu ile işletmeler, çok kanallı müşteri yolculuklarını sorunsuz bir şekilde tasarlayabilir ve otomatikleştirebilir, böylece e-posta, SMS, anlık bildirimler ve daha fazlası gibi kanallar arasında tutarlı ve kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayabilir. - HEDEFLENMİŞ KAMPANYALAR: WebEngage, işletmelere, müşteri eylemleri ve önceden tanımlanmış iş etkinlikleri tarafından tetiklenen kişiselleştirilmiş kampanyaları otomatikleştirme yetkisi verir. Bu, müşteri katılımını ve dönüşüm oranlarını artırmak için zamanında ve ilgili iletişimi sağlar. - YAPAY DESTEKLİ ÖNGÖRÜCÜ MODELLER: WebEngage Analytics panosu, öncelikli müşterileri segmentlere ayırmak, onlarla etkileşime geçmek ve elde tutmak, pencereleri dönüştürmek ve yatırım getirisi optimizasyonu için gerekli tüm ölçümleri güçlendirir. Bu, işletmelerin müdahalelerine ve kampanyalarına maksimum etki ve daha iyi yatırım getirisi için odaklanmalarına olanak tanır. - 1:1 KİŞİSELLEŞTİRME: WebEngage, işletmelerin geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasına olanak tanır. İşletmeler, kullanıcının amacını, tercihlerini ve diğer ilgili verileri birleştirerek iletişimlerini her bir müşteriye özel hale getirebilir ve çok kanallı müşteri katılımını teşvik edebilir. Dahası ne? WebEngage platformunun entegrasyonu hızlı ve kolaydır. ESP ve MSP serisiyle uyumludur, teknik ekibin birkaç saat içinde müdahale etmesi yeterlidir. Dünya genelinde varlık: Genel merkezi Hindistan'da bulunan WebEngage, Orta Doğu ve Afrika bölgesi, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika'daki ofisleri ve varlığıyla operasyonlarını küresel olarak genişletti.
Certainly
certainly.io
Kesinlikle, tıklamaları konuşmalarla değiştirerek işletmelerin e-ticaret için inanılmaz kullanıcı deneyimleri oluşturmalarına yardımcı olma misyonundadır. Kesinlikle Konuşmalı Yapay Zeka yazılımı, işinizi yürüttüğünüz platformlar arasında sorunsuz bir şekilde bağlanır ve dünya çapında 20'den fazla ülkede müşterilerimiz ve iş ortaklarımız bulunmaktadır. Kesinlikle Konuşmalı Yapay Zeka Platformu, kodsuz Chatbot Oluşturucusu ile eğlenceli ve kolay bir oluşturma deneyimi sunar. Ürün, kanallar arasında yüksek kaliteli kullanıcı deneyimleri, düzinelerce iş sistemiyle kusursuz entegrasyonlar ve her dili algılayan ve 14'ten fazla dilde kullanıma hazır içerik sunan güçlü, özel bir yapay zeka sunar. Carlsberg, Tiger of İsveç, Booking.com, Rockwool, Trustpilot, Siksilk, Deloitte, Zendesk ve AKQA gibi markalar kesinlikle güvenmektedir.
Justuno
justuno.com
Justuno'nun dönüşüm araçları paketi, potansiyel müşteri yakalama (SMS ve e-posta), çıkış teklifleri, sepetten vazgeçme, banner'lar, ürün önerileri ve daha fazlasını içerir ve doğru mesajı doğru müşteriye doğru zamanda ileten nihai dönüşüm yolculuğunu yaratır. - Daha fazla sıfır ve birinci taraf verisi toplayın ve mevcut pazarlama araçlarınıza aktarın (100'den fazla entegrasyonumuz var ve bu sayı artmaya devam ediyor) - Optimum büyüme için sektör lideri e-posta ve SMS müşteri adayı yakalama (iki adımlı, dokunarak metne dönüştürme ve daha fazlası) - Coğrafi hedefleme (posta koduna kadar), çıkış amacı, sepet içeriği, trafik kaynağı ve daha fazlasını içeren 80'den fazla gelişmiş hedefleme kuralı - Kampanyaları optimize etmek için A/B testleri çalıştırın - Üst satışlar da dahil olmak üzere sitenizin herhangi bir yerindeki ürün önerilerini kullanın, çapraz satışlar, en çok satanlar, en son göz atılanlar ve daha fazlası - Hemen başlamak için sektör lideri ortakların ve bizim tarafımızdan hazırlanan 200'den fazla tasarımdan oluşan önceden oluşturulmuş bir şablon kitaplığına erişin. Daha Fazlasını mı Arıyorsunuz? - Ortalama Sipariş Değerini Artırın: Dinamik gönderi banner'ları, sepette/ödeme önerileri ve daha fazlasıyla - Performansı Gerçek Zamanlı İzleyin: Justuno'nun analiz panosu, kampanyalarınızı en iyi durumda tutmak için gerçek zamanlı olarak eyleme dönüştürülebilir bilgiler ortaya çıkarır - E-posta ve SMS Listelerini Büyütün: Justuno'nun sektör lideri SMS ve ESP'lerle entegrasyonu, e-posta ve SMS katılımlarını eşzamanlı olarak platformlarınıza aktarmanıza, ayrıca iki adımlı potansiyel müşteri formları oluşturmanıza, mobil cihazlarda dokunarak metne katılım seçeneklerini kullanmanıza ve daha fazlasına olanak tanır - Mobil uyumlu oluşturun deneyimler: Google'ın en iyi uygulamalarına uygun optimize edilmiş mobil promosyonlarla mobil web sitesi ziyaretçilerinizin daha fazlasını dönüştürün - İyileştirilmiş Ücretli Medya Yatırım Getirisi: Justuno'nun Audience Sync özellikleri, kampanya performansını en üst düzeye çıkarmak amacıyla güncel yeniden hedefleme ve potansiyel müşteri oluşturma için abone listelerinizi saatlik olarak senkronize eder - Gizli Alanlar: Ziyaretçilerden UTM bilgisi, IP adresi, erişilen ilk URL, kullanılan kupon kodu vb. gibi ek bilgiler toplayın. Otomatik akışlarda maksimum kişiselleştirme için bunu tercihlerle birleştirin. - Başsız mağazanız için bir çözüm mü arıyorsunuz? Justuno, en üst düzeyde ön uç deneyimi yaratması gereken markalar için başsız web sitelerini destekliyor. Ayrıntılar için bizimle iletişime geçin!
Releva
releva.ai
Releva, e-ticaretin büyümesine yönelik hepsi bir arada yapay zeka otomasyon çözümüdür. Şirket, dönüşüm oranlarını, ortalama sipariş değerlerini, müşteri yaşam boyu değerlerini artırmak için web sitesini ve çoklu kanalı kişiselleştiren ve inanılmaz bir yatırım getirisi ile gelir artışına yol açan bir pazarlama otomasyon platformu sağlıyor. Chat GPT'ye benzer bir teknoloji olan Releva'nın yapay zekası Lucy, her kullanıcının ne istediği gibi en önemli satış ve pazarlama sorularını yanıtlıyor; istedikleri zaman; hangi fiyat aralığının kabul edilebilir olduğu; tercih edilen dijital kanal nedir ve her kullanıcıda yankı uyandıran yaratıcılık ve anlatı nedir? Releva'nın misyonu, yalnızca küçük bir yerel mağazada yaşayabilecekleri deneyimlere benzer kullanıcı deneyimleri yaratmaktır. Bunu, markalar ve tüketicileri arasındaki etik çok kanallı etkileşim yoluyla kişiselleştirmeyi optimize ederek yapıyoruz. Releva, her e-Ticaret mağazasıyla ve trafiği yönlendiren ve dönüşümleri artıran tüm dijital kanallarla derinlemesine bütünleşir. Platform, 51 kattan fazla çarpıcı ROI ile birlikte sürekli olarak %20'den fazla gelir artışı sağlıyor.
Storyly
storyly.io
Storyly, tam ekran, etkileşimli ve günümüzün en ilgi çekici içerik formatı olan Stories'i mobil uygulamalara ve web sitelerine yerleştiren kullanıcı etkileşim platformudur. Storyly Stories, mobil markaların pazarlama stratejilerini, hedef kitleleriyle mobil ekranın sınırlarının ötesinde etkileşim kurmalarına ve entegrasyon sonrası herhangi bir geliştirme çabasına gerek kalmadan ilgi çekici deneyimler yaratmalarına olanak tanıyarak güçlendiriyor. Storyly, Domino's Pizza, Türk Hava Yolları, United Airlines, McDonald's, New Look, Decathlon, Swisscom, Footasylum, Heetch, SoulCycle ve Birbank dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 40'tan fazla ülkede 300'den fazla markanın güvenini taşıyor. Storyly Stories, doğası gereği, mobil uygulamalara ve web sitelerine herhangi bir mesajı müdahaleci olmak yerine akılda kalıcı, tanıdık ve etkileşimli bir şekilde iletme fırsatı sağlar. Sezgisel stüdyosu ve kontrol paneliyle Storyly, herhangi bir mobil uygulamanın ve web sitesinin tarzına ve tasarımına uyan ilgi çekici içerik oluşturmayı da kolaylaştırır. Storyly Stories'i bir çemberden daha fazlası yapan da budur; sınırsız bir yaratıcılık, etkileşim ve bağlantı dünyası sunar.
Beamer
getbeamer.com
Beamer, müşterilerinize kolayca ulaşmak, etkileşim kurmak ve onlardan bilgi almak için doğrudan uygulamanızdan iki yönlü bir iletişim sağlayan, ürün sürümlerine yönelik müşteri iletişim aracıdır.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya ve Asya-Pasifik bölgesindeki çok çeşitli perakendecilere profesyonel sohbet ticareti çözümleri sunmaktadır. Resmi WhatsApp İş Çözümleri Sağlayıcısı ve Meta ve LINE'ın resmi ortağı olarak, sosyal mesajlaşma kanallarında (WhatsApp, Facebook, Instagram, LINE ve web sitesi canlı sohbeti) gelişmiş verimlilik, kullanıcı davranışı analizi ve dolayısıyla yeniden pazarlama stratejisi geliştirme ile gelişmiş iş çözümleri sunuyoruz. Çok kanallı mesajlaşma, Pazarlama otomasyonu, Çevrimiçi-birleştirme-çevrimdışı perakendecilik, Sosyal müşteri veri platformu, ChatGPT'nin yanı sıra WhatsApp Kataloğu ve Ödeme ile entegre "Omni AI" aracılığıyla sohbet ticaretinin potansiyelini ortaya çıkarma misyonuyla Omnichat, şirketleri donatıyor Çok kanallı perakendecilik ortamından doğan fırsatları yakalayacak şekilde kusursuz bir müşteri yolculuğu sağlamak. Çevrimiçi-birleştirme-çevrimdışı satış özelliği, ziyaretçileri çevrimiçi kanallardan takip için fiziksel mağazalardaki satış görevlilerine kolayca yönlendirebilir, çevrimiçi ve çevrimdışı ortamda dönüşümleri ve gelir takibini kolaylaştırabilir. AI destekli sohbet robotumuz “Omni AI”, ChatGPT'den yararlanarak müşterilerin sorularını yanıtlamak, ürün önermek ve pazarlama kampanyası planlamasını kolaylaştırmak için perakendecilerin dijital asistanı olarak hizmet ediyor. WhatsApp Kataloğu ve Ödeme, perakendecilerin ürünlere göz atmaktan, belirlenen satışlarla iletişim kurmaya, satın alma yapmaya, müşterilerin karar verme sürecini kısaltıp satın alma sürecini hızlandırmaya kadar müşteri yolculuğunu WhatsApp üzerinde tamamlamasına olanak tanır ve satıcılara anında gelir sağlar. Son üç yılda yıllık bazda %300 Sürekli Gelir (ARR) artışı yakalayan Omnichat, aralarında Watsons, Fortress, Sasa Cosmetic, Lukfook Jewellery, LVMH Group, Mannings, Swire Resources, OSIM'in de bulunduğu 5.000'den fazla perakende ve e-ticaret şirketine güç veriyor. Logitech, Timberland, Tom Lee Music, Vita Green ve devlet daireleri.
Moosend
moosend.com
Moosend, ödüllü hepsi bir arada kullanıcı arayüzünü korurken, işinizi ilk günden itibaren büyütmenize yardımcı olan birinci sınıf özelliklere, son teknoloji otomasyon akışlarına ve müşteri adayı oluşturma araçlarına sahip güçlü bir e-posta pazarlama otomasyon yazılımıdır. . -E-posta pazarlama kampanyaları gönderin Hedef kitlenizle bir profesyonel gibi etkileşime geçmek için güzel, profesyonel e-posta kampanyaları oluşturun. -Kitlenizi Yönetin Gelişmiş segmentasyon özelliklerimizi kullanarak doğru hedef kitleye doğru e-postayı gönderin, abone etiketleriyle organize olun ve abonelikten çıkmaları en aza indirin. -Kitlenizi Büyütün Çarpıcı açılış sayfaları ve abonelik formlarını tek bir araçla oluşturun, başlatın ve optimize edin. -Pazarlamanızı Otomatikleştirin Tekrarlanan görevleri otomatikleştirin ve müşterileriniz için keyifli, kişiselleştirilmiş dijital deneyimler yaratın. -Çabalarınızı Takip Edin Pazarlama başarınızı ölçün ve daha iyi karar vermek için güçlü veriler toplayın. Moosend's'i ücretsiz deneyebilir, KOBİ ve Kurumsal özelliklerimizin tamamını ücretsiz deneyebilirsiniz! Kredi kartı gerekmez. Aylık 9$ gibi düşük bir ücretle başlayın veya iş ihtiyaçlarınızı destekleyecek özel bir plan oluşturmak için satış ekibimizle iletişime geçin. Aşağıdaki bağlantıları kopyalayıp tarayıcınıza yapıştırın: -Moosend'i ücretsiz deneyin: https://moosend.com/register/ -Özel Teklif Alın: https://moosend.com/contact-us/sales/
Intellimize
intellimize.com
Intellimize, web sitesi kişiselleştirme ve dönüşüm oranı optimizasyonunda uzmanlaşmış yapay zeka odaklı bir platformdur. Pazarlamacılara web sitesi deneyimlerini test etmek, optimize etmek ve kişiselleştirmek için çok işlevli bir alan sağlar. Platform sınırsız varyasyonları çalıştırma yeteneğine sahiptir, bu nedenle yeni kavram ve fikirlerin hızlı bir şekilde test edilmesini kolaylaştırır. Üretken yapay zeka teknolojisini kullanarak, kopyalama önerileri sunarak yazma tıkanıklığına da çözümler sunar. Intellimize'ın en büyük gücü, yapay zeka optimizasyonunu kullanarak 1:1 kişiselleştirmeler sunma yeteneğidir. Bireysel davranışlarına ve tercihlerine göre her ziyaretçiye benzersiz web sitesi varyasyonları gösterir, böylece birinci veya üçüncü taraf verilerine ihtiyaç duymadan kullanıcı deneyimini kişiselleştirir. Intellimize platformu, SaaS ve e-ticaret dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çok çeşitli endüstrileri destekler. . A/B testi, açılış sayfası optimizasyonu ve e-ticaret ile SaaS operasyonlarına yönelik özel kişiselleştirme için kullanılabilir. Platform analiz özelliği, kişinin deneylerinin farklı segmentler üzerindeki etkilerine ilişkin öngörüler sunarak kullanıcıların stratejik kararlarının etkisini anlamalarına yardımcı olur. Çeşitli pazarlama ve analiz araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olma yeteneği dikkate değerdir. Intellimize, AI teknolojisine ek olarak profesyonel hizmetler, bir müşteri başarı ekibi ve rehberli katılım olanağı sunar. Profesyonel hizmetler ekibi, platformun yeteneklerinin bir uzantısıdır ve kullanıcıların optimizasyon hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için Stratejik ve Analitik CRO uzmanlarını içerir.
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive, e-Ticaret ve konaklama sektörlerine yönelik bir Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenimi (ML) platformudur. Tahmine dayalı yapay zeka platformu, markalar için dönüşüm oranlarını artırmak amacıyla kişiselleştirilmiş deneyimler sunma işlevi görüyor. Temel teklifi, her müşteriye özel hedeflenen ürün önerileri oluşturmak için makine öğrenimini kullanan, yapay zeka destekli bir öneri motorunu içerir. Platform, veri analizini otonom bir şekilde eyleme geçirilebilir içgörüye dönüştürmek ve böylece işletmeleri yalnızca veri odaklı olmaktan istihbarat odaklı bir yapıya yükseltmek için tasarlandı. Platform ayrıca işletmelerin platformların işlevlerini mevcut sistemlerine sorunsuz bir şekilde bağlamasına olanak tanıyan entegrasyon özellikleri de içerir. Aidaptive, yüksek verimli ticareti kolaylaştırmaya yönelik yenilikçi katkılarından dolayı tanınmıştır ve markalara ve tüketicilere makine öğrenimi teknolojisi çözümleri sağlamada liderliğini sürdürmeye devam etmektedir. Aidaptive'in bir demo ve ücretsiz tahmini hedef kitle listeleri sunmasına rağmen şartlar ve ayrıntıların farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın.
Spott
spott.ai
İnternette başarılı olmak için 3 şeyi çok iyi yapmalısınız. 1. Harika içerikler oluşturun 2. Bunu hedef kitlenizin bulunduğu kanallarda yayınladığınızdan emin olun 3. Hedef kitlenize ilham verdikten sonra, onların etkileşim yoluyla dönüşüm gerçekleştirmelerine izin vererek bu ilhama göre hareket etmelerine izin verdiğinizden emin olun. SPOTT bu 3. adıma odaklanıyor. Değer önerimiz: SPOTT, çok kanallı bir ortamda işlem yapılabilir ve ölçülebilir hale getirerek kullanıcıların yayınlanan içerikten daha fazla değer elde etmelerine olanak tanıyan bir çözümdür. Spott yazılımımızla (360°) resimlere, pdf'lere ve videolara alışveriş yapılabilir bağlantılar ekleyebilir, bülten abonelikleri, pdf belgelerini bağlayın veya en son promosyonunuzla gösteriş yapın. Tüm resimlerinize ve videolarınıza kolayca etkileşimli bir katman ekleyebilirsiniz. Videolarınızı, kataloglarınızı ve görsellerinizi etkileşimli hale getirin. Harekete geçirici mesajlar ekleyin, ürünleri etiketleyin, bülten abonelikleri alın ve dönüşümleri artırın. Spott ile içeriğinizi uygulanabilir ve ölçülebilir hale getiren etkileşimli öğeler ekleyerek yayınlanmış pdf'lerinizden, görsellerinizden ve videolarınızdan daha fazla yararlanacaksınız.
Rosetta.ai
rosetta.ai
Rosetta.ai, e-ticaret deneyimini geliştirmek için tasarlanmış yapay zeka destekli araçlardan oluşan bir paket sunar. Rosetta.ai, çeşitli tüketici özelliklerini ve davranışlarını yorumlayarak ve bunlardan yararlanarak, web sitesi arayüzlerini bireysel müşteri tercihlerine göre uyarlayarak çevrimiçi alışveriş deneyimlerini geliştirir. Paket, kişiselleştirilmiş çevrimiçi alışveriş deneyimleri yoluyla yüksek harcama yapan tüketicileri çekmek için tasarlanmış hedefli bir reklam modeli sunan 'Rosetta AdMatch'i içeriyor. 'Rosetta Engage', alışveriş yolculuğu temas noktalarını optimize etmek için doğru öneri algoritmaları kullanır. 'Rosetta Analytics', Google Analytics tarafından sağlananları aşan zengin tüketici analizleri oluşturmak için ürün etiketi verilerini ve tüketici tercihi analizini birleştirir. Son olarak 'Rosetta Otomasyonu', tekrardan kaçınmak için müşterinin önceki etkileşimlerini hesaba katarak pazarlama mesajlarını birden fazla kanalda otomatikleştirerek tüketici etkileşimini genişletiyor. Genel olarak Rosetta.ai, çevrimiçi alışverişin kişiselleştirilmesini geliştirmeyi, dönüşüm oranlarını artırmayı ve e-ticaret işletmelerinin büyümesini hızlandırmayı amaçlıyor.
Monetate
monetate.com
Monetate, pazarlamacılara müşterilerin bireysel insan düzeyinde anlaşıldığını ve takdir edildiğini hissettirme gücü verir. Monetate, markalara tam entegre bir kişiselleştirme stratejisi sunma gücü veriyor. Performans odaklı mimari, ölçeklenebilir 1'e 1 kanallar arası deneyimlerin sunulmasına kadar, fikir oluşturma ve doğrulamayı kapsayan güçlü araç seçenekleri içeren, kullanımı kolay, ünlü bir arayüz sağlar. Etkileşimi, dönüşümleri ve sonuçta müşteri yaşam boyu değerini artırmak için tüketicileri olağanüstü deneyimlerle memnun edin. Monetate, Office Depot, Reebok, Patagonia, QVC, J Crew Group ve diğer yüzlerce pazar lideri gibi önde gelen markaların yıllık gelirinde milyarlarca dolarlık etki yaratıyor.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore, bir pazarlamacıya kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri yaratma gücü veren Kapsamlı bir Müşteri Etkileşimi ve Deneyim Paketi sunar. Platformu, bir pazarlamacının müşteri verilerini kanallar ve sistemler arasında bağlamasına, hedeflenen segmentler oluşturmasına ve Web, E-posta, Uygulama Bildirimleri, WhatsApp, SMS ve RCS gibi dijital kanallarda anlamlı deneyimler sunmasına olanak tanır. Güçlü analizleri sayesinde Netcore Cloud, markaların hedef kitlelerini daha iyi anlamalarına yardımcı olarak, müşterilerde kişisel düzeyde yankı uyandıran hedefli pazarlama kampanyalarına olanak tanır. Platformun yapay zeka ve makine öğrenimi yetenekleri, her müşteri etkileşiminin etkileşim ve dönüşüm için optimize edilmesini sağlayarak her temas noktasını etkileme ve elde tutma fırsatı haline getiriyor. Netcore'a yapay zeka destekli deneyimler sunmak için E-ticaret, Perakende, Bankacılık ve Finansal Hizmetler, Medya ve Eğlence ve Seyahat gibi sektörlerde 6.500'den fazla marka güvenmektedir. Önemli küresel müşterilerinden bazıları arasında Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's ve çok daha fazlası yer alıyor. Netcore, olağanüstü işyeri kültürüne olan bağlılığını teyit ederek Hindistan'da arka arkaya altı yıl boyunca Great Place to Work sertifikasına sahip olmaktan gurur duyuyor. Şirket, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve APAC'ta 20'den fazla ofisi ile küresel bir varlığa sahiptir. Netcore, bir işletmenin gelir artışını artırmasına, müşteri yaşam boyu değerini en üst düzeye çıkarmasına ve karlılık yolculuğunu hızlandırmasına yardımcı olan Martech işletim sistemidir.
Yieldify
yieldify.com
Yieldify, e-ticaret işletmelerinin müşterilerini kişiselleştirilmiş deneyimlerle buluşturarak daha fazla gelir elde etmesine yardımcı olan, tamamen yönetilen, uçtan uca bir kişiselleştirme platformudur. Son 4 yılda Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik'teki 1000'den fazla e-ticaret markası, Yieldify'ın tam hizmet ekibi ve platformu sayesinde 2,5 milyar doların üzerinde ekstra gelir elde etti. Yieldify ile dönüşüm huninizin neresinde olursa olsun her ziyaretçiye doğru zamanda doğru web sitesi deneyimini sunabilirsiniz.
Emarsys
emarsys.com
Artık bir SAP şirketi olan Emarsys, iş sonuçlarını hızlandırmak için oluşturulmuş tek çok kanallı müşteri etkileşimi platformuyla dijital pazarlama liderlerine ve işletme sahiplerine güç veriyor. İstenilen iş sonuçlarını, sektörünüzdeki önde gelen markalardan kitle kaynaklı kanıtlanmış çok kanallı müşteri etkileşimi stratejileriyle hızlı bir şekilde hizalayan platformumuz, değer elde etme süresini hızlandırmanıza, üstün bire bir deneyimler sunmanıza ve ölçülebilir sonuçları hızlı bir şekilde üretmenize olanak tanır. Emarsys, dünya çapında 1.500'den fazla müşterinin tercih ettiği platformdur. İşletmelerinin talep ettiği öngörülebilir, karlı sonuçları ve müşterilerinin hak ettiği son derece kişiselleştirilmiş çok kanallı deneyimleri sunmak için Emarsys'e güvenen binlerce lider markaya katılın. Daha fazla bilgi için www.emarsys.com adresini ziyaret edin.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore, çoğunlukla gelişmiş denemeler başlatmak isteyen ajanslar, geliştirme ve ürün ekiplerinin yanı sıra BT departmanından minimum yardım alan pazarlamacılar tarafından kullanılan gelişmiş bir deneme aracıdır. Öne çıkıyoruz: Müşterilerimizi gerçekten önemsiyoruz; destek ve fazla teslimat açısından ekstra çaba harcıyoruz; ayrıca şirket içi deney ekiplerimiz, CRO'muz ve veri uzmanlarımız da hizmetinizde. Yetenekler: A/B testi: 41 veri noktasına sahip, piyasadaki gelişmiş segmentasyon motorlarından birini kullanarak denemeler oluşturun: web sitesi davranışı, trafik kaynağı, CRM verileri, GTM, hava durumu API'si vb. Gelişmiş raporlama: > Bayesian ve Frequentist istatistikleri > Sonuçları belirli hedeflere göre filtreleyin > Destekli dönüşümler veya doğrusal dağıtım > Kümülatif görünüm > Yalnızca ekibinizle önemli olanı paylaşın: pdf raporu > Tüm etkinlikleri takip edin Yerinde anketler: > Açılır pencereler veya widget'lar olarak tetiklenir > Kaydırıldığında, yüklendiğinde, çıkışta tetikleyiciler > Mantıksal dallanma > Çoklu seçim, benzersiz seçim, ızgara, NPS, CSAT, vb. > Segmentasyon davranışı > Müşteri Adayı Yakalama > Gelişmiş Raporlama Yer Paylaşımları > Çeşitli reklam öğelerini tetikleyin > Yaratıcı oluşturucu > çıkışta / yükte/ yükte Scroll Entegrasyonlar: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot, Marketo, Salesforce Shopify Woopra
© 2025 WebCatalog, Inc.