E-Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Rusya

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
E-ticaret yazılımı, karmaşık çevrimiçi satış sürecini kolaylaştırarak profesyonellerin en uygun alışveriş deneyimini sunmasına olanak tanıyarak tüketicilere fayda sağlar. Modern çevrimiçi alışveriş yolculuğunun giderek daha karmaşık hale gelmesi, birden fazla kanalı ve çok sayıda tüketici kararını içermesi nedeniyle, e-ticaret yazılımı kusursuz entegrasyon sağlar. E-ticaret yazılımı kategorimiz, e-ticaret platformları, ödeme ağ geçitleri, abonelik yönetimi yazılımı ve canlı sohbet araçları gibi geniş bir çözüm yelpazesi içerir.
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Wix
wix.com
Wix'i kullanarak işletmenizi çevrimiçi ortamda güvenle oluşturun ve ölçeklendirin. Işık hızında web performansı, kurumsal düzeyde güvenlik ve güvenilir altyapı ile sitenizin her zaman çalışır durumda olacağından emin olabilirsiniz. Ve Wix ile bir web sitesi oluşturucudan çok daha fazlasını elde edersiniz; çevrimiçi planlamadan ödemelere, derin marka bilinci oluşturma ve e-Ticaret çözümlerine kadar sitenizi istediğiniz yöne yönlendirebilirsiniz. Konu bir işletmeyi çevrimiçi yönetmek olduğunda, hiç bu kadar sezgisel olmamıştı; önde gelen SEO ve pazarlama araçları, gelişmiş analizler ve hatta bir mobil uygulama ile her yerden her şeyden haberdar olabilirsiniz. Çevrimiçi hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için Wix'i kullanan milyonlarca kullanıcıya katılın. Wix'in temel özellikleri nelerdir? * Sitenizi sezgisel olarak oluşturmak için akıllı sürükle ve bırak düzenleyici * 900'den fazla stratejik olarak tasarlanmış web sitesi şablonu * Arama motorları için optimize etmek için gelişmiş SEO özellikleri * Mağazanızı yönetmek ve çevrimiçi satış yapmak için güçlü e-Ticaret çözümleri * Müşterilerinize kusursuz bir rezervasyon deneyimi sunan çevrimiçi planlama yazılımı * İşletmenizi çevrimiçi ortamda yönetmenize ve büyütmenize yardımcı olacak yerleşik pazarlama araçları * Sadık bir hedef kitle oluşturmanıza ve içerikten para kazanmanıza yardımcı olan tam bloglama özellikleri * Özel işlevsellik için tam kapsamlı web geliştirme araçları
Shopify
shopify.com
Shopify Inc., merkezi Ottawa, Ontario'da bulunan Kanadalı çok uluslu bir e-ticaret şirketidir. Aynı zamanda çevrimiçi mağazalara ve perakende satış noktası sistemlerine yönelik tescilli e-ticaret platformunun adıdır. Shopify, çevrimiçi perakendecilere "küçük tüccarlar için bir çevrimiçi mağaza işletme sürecini basitleştirmek amacıyla ödemeler, pazarlama, nakliye ve müşteri etkileşimi araçlarını içeren" bir hizmet paketi sunuyor. Şirket, platformunu kullanan yaklaşık 175 ülkede 1.000.000'den fazla işletmeye sahip olduğunu bildirdi. Haziran 2019 itibarıyla toplam brüt ürün hacmi 2018 takvimi için 41,1 milyar ABD dolarını aştı.
Sketchfab
sketchfab.com
İşletmeler için 3D ve AR görselleştirme çözümleri. Sketchfab, etkileşimli 3D ve AR deneyimlerini çevrimiçi her yerde yayınlamak, paylaşmak ve entegre etmek için önde gelen platformdur: web siteleri, e-Ticaret platformları, bloglar, makaleler ve reklam kampanyaları. Bizi ziyaret edin: Sketchfab.com/enterprise
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü tek bir platformda. Değerli zamanınızdan tasarruf edecek ve doğru müşterileri geniş ölçekte çekip dönüştürecek kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm içeriğe sahip olacaksınız. Ayrıca Marketing Hub, HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulduğu için pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilirler. Pazarlamacılar, CRM platformunun tamamını kullanırken yatırım getirisini kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarda benzersiz bir uyum elde edebilir. İster stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenize olanak tanır. HubSpot daha iyi büyümeniz için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçıların ve yaratıcıların ödeme almasını kolaylaştıran bir üyelik platformudur. Binlerce müzisyen, podcast yayıncısı, video oyunu geliştiricisi, çizgi roman yaratıcısı ve diğerleri Patreon'dan maaş alıyor. Devam eden finansman sayesinde, hayran kitleleriyle etkileşimli bir şekilde etkileşim kurmaya daha fazla zaman ayırabiliyorlar ve interneti milyonlarca insanın keyif aldığı güzel şeylerle doldurmaya devam edebiliyorlar.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire, profesyonel düzeyde iOS ve Android mobil uygulamaları oluşturmanın en hızlı ve en kolay yoludur. Türünün tek örneği olan bu DIY platformu, herhangi bir kod yazmadan uygulamanızın her yönünü özelleştirmenize olanak tanır. Sıfırdan bir uygulama oluştururken sürükleyip bırakmanız veya önceden oluşturulmuş şablonlardan birini özelleştirmeniz yeterlidir. Arka uç geliştirme işi sizin adınıza yürütülürken uygulamanızın nasıl görüneceği ve nasıl hissettireceği üzerinde tam kontrole sahip olursunuz. Bütün bir geliştirici ekibinin parmaklarınızın ucunda olması gibi. BuildFire kullanılarak oluşturulan 10.000'den fazla uygulamayla platform, işletmeniz büyüdükçe sizinle birlikte ölçeklenebilecek kadar güçlü ve esnektir. Başka hiçbir uygulama oluşturucu bu düzeyde işlevselliği bu kadar uygun bir fiyata sunmuyor.
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileşimleri konusunda yardımcı olan bir iletişim aracıdır. * İncelemeciler sıklıkla uygulamaya herhangi bir cihazdan erişmenin rahatlığından, kullanım kolaylığından ve müşteri iletişimi ile web sitesi dönüşümleri üzerindeki olumlu etkisinden bahsediyor. * Kullanıcılar, müşteri hizmetleri yanıt süreleriyle ilgili sorunlardan, belirli özelliklerle ilgili zorluklardan ve fiyatlandırma ile sözleşme koşullarından memnuniyetsizlikten bahsetti.
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Google Analytics gibi web analizi araçlarıyla birlikte çalışır. 2014 yılında kurulan Hotjar, 20 ülkede 100'den fazla ekip üyesi tarafından tamamen uzaktan çalıştırılıyor ve dünya çapında 500.000'den fazla sitede kullanılıyor.
ManyChat
manychat.com
Manychat, dünyadaki D2C markaları, Perakende mağazaları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Restoranlar, Emlak şirketleri için 1 numaralı çok kanallı platformdur. 2016 yılında kurulan Manychat, her yıl 1 milyardan fazla konuşmaya güç sağlıyor ve 190'dan fazla ülkede kullanılıyor. Müşterilerinizle anında etkileşime geçin. Markanızı büyütmek için Instagram Direkt Mesajlar, Facebook Messenger, WhatsApp ve SMS'teki etkileşimli konuşmaları otomatikleştirin. İster daha fazla potansiyel müşteri elde etmek, kampanyalarınızı otomatikleştirmek veya SLA sürelerinizi artırarak müşteri memnuniyetini artırmak istiyor olun, Manychat işletmenizin pazarlama ihtiyaçlarını çözecek tüm araçlara sahiptir. Sohbet Pazarlaması budur ve Manychat budur.
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulunmaktadır. Çerçeve ve temel ERP modüllerinin kaynak kodu, Belçika merkezli Odoo S.A. tarafından küratörlüğünü yapmaktadır.
Square
squareup.com
Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey tarafından kuruldu ve ilk uygulama ve hizmetini 2010 yılında başlattı. Kasım 2015'ten bu yana New York Menkul Kıymetler Borsası'nda halka açık bir şirket olarak SQ sembolüyle işlem görüyor.
Persona
withpersona.com
Persona'nın güvenilir kimlik altyapısı, işletmelerin, kullanıcı bilgilerinin güvenli bir şekilde toplanması ve doğrulanmasından, karar alma ve manuel incelemeler yürütmeye kadar kimlikle ilgili her türlü kullanım durumunu otomatikleştirmesine yardımcı olur. Tamamen uyumlu KYC/AML programlarını yönetin, dolandırıcılıkla mücadele edin ve operasyonları tek bir yerden otomatikleştirin. Mühendislik olsun ya da olmasın, 10 satırdan az kodla öğleden sonra entegre edin. - Ekibimiz Square, Uber, Coursera, Dropbox ve Slack'teki eski mühendis ve tasarımcılardan oluşuyor. First Round Capital ve Coatue gibi en iyi risk sermayesi şirketlerinden bazıları tarafından finanse edilmekten gurur duyuyoruz. Melek Yatırımcılarımızdan bazıları arasında Perret ve William Hockey (Plaid'in kurucu ortakları), Tony Xu (Doordash) ve Dylan Field (Figma'nın Kurucusu ve CEO'su) bulunmaktadır.
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
iPaper
ipaper.io
iPaper, basılı broşürlerinizi ve kataloglarınızı tamamen etkileşimli dijital alışveriş deneyimlerine dönüştürmenize olanak tanıyan bir dijital katalog platformudur. Ürün görselleri ve videolarıyla alışveriş yapanların dikkatini çekin. E-posta, WhatsApp üzerinden veya doğrudan e-ticaret web mağazanıza entegre edilmiş katalog içi alışverişle trafiği ve satışları artırın. iPaper platformu işinize uyacak şekilde tasarlanmıştır ve kurulumunuzu tamamen otomatikleştirmek için gelişmiş özellikler sunuyoruz.
Catalog Bar
catalogbar.com
Katalog Bar, satış ekibi, bayileri, perakendecileri ve ürünlerini satan mağazalara sahip kuruluşlara yönelik bir web ve mobil vitrindir.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo, merkezi New York'ta bulunan bir video barındırma, paylaşım ve hizmet platformudur. Vimeo, reklamsız bir temelde çalışır ve bunun yerine, video içeriği üreticileri için abonelik planları sağlayarak ve video oluşturma, düzenleme ve yayınlama araçları, kurumsal yazılım çözümleri ve ayrıca aşağıdaki araçları içeren bir hizmet olarak yazılım (SaaS) sunarak gelir elde eder. video profesyonellerinin müşterilerle ve diğer profesyonellerle bağlantı kurmasını sağlar. Vimeo, yüksek tanımlı videonun çeşitli cihazlar üzerinden sunulmasına odaklanıyor. Site ilk olarak 2004 yılında Jake Lodwick ve Zach Klein tarafından CollegeHumor'un bir yan ürünü olarak meslektaşlar arasında mizah videoları paylaşmak amacıyla kuruldu, ancak CollegeHumor'un artan popülaritesini desteklemek için bir kenara bırakıldı. IAC, CollegeHumor ve Vimeo'yu 2006 yılında satın aldı ve Google, YouTube'u 1,65 milyar ABD dolarının üzerinde bir bedelle satın aldıktan sonra, IAC, kendisini diğer video paylaşım sitelerinden farklı kılmak için seçilmiş içerik ve yüksek tanımlı video sağlamaya odaklanarak YouTube'a karşı rekabet edebilmek için Vimeo'ya daha fazla çaba harcadı. Lodwick ve Klein sonunda 2009'da ayrıldılar ve IAC, Vimeo'nun hizmetlerini geliştirmek için daha kurumsal odaklı bir yapı uyguladı; mevcut CEO Anjali Sud Temmuz 2017'den beri görevdeydi.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büyütebilirsiniz. Mailchimp'in Pazarlama ve CRM mobil uygulaması, ilk günden itibaren daha akıllıca pazarlamanıza ve işinizi daha hızlı büyütmenize yardımcı olur. İşiniz sizi nereye götürürse götürsün, ihtiyacınız olan araçlara erişin ve dakikalar içinde çalışmaya başlayın; deneyime gerek yok. Mailchimp ile satış yapma, müşterileri geri getirme, yeni aboneler bulma veya markanızın misyonunu paylaşma fırsatını asla kaçırmazsınız. Mailchimp'i şunlar için kullanın: * Pazarlama CRM'si - Mailchimp'in Pazarlama CRM'si ile kişilerinizi takip edin. Kartvizit tarayıcı gibi kişileri içe aktarma araçlarıyla yeni müşteriler bulun ve ekleyin. Hedef kitlenin büyümesini takip edin ve kontrol panelinde bireysel kişiler hakkındaki bilgileri görüntüleyin. Hepsini tek bir yerde yapın; doğrudan uygulamadan çağrı yapın, mesaj gönderin ve e-posta gönderin. Önemli ayrıntıları hatırlamak için her etkileşimden sonra notlar kaydedin ve etiketler ekleyin. * Raporlar ve Analizler - Satış ve pazarlama performansınıza daha derinlemesine bakın. Tüm kampanyalarınızın sonuçlarını izleyin ve nasıl iyileştirilebileceğine dair uygulanabilir öneriler alın. E-posta kampanyaları, açılış sayfaları, Facebook ve Instagram reklamları, sosyal medya gönderileri ve kartpostallara ilişkin raporları ve analizleri görüntüleyin. * E-postalar ve Otomasyonlar - E-posta pazarlama kampanyaları, haber bültenleri ve otomasyonlar oluşturun, düzenleyin ve gönderin. Açmayanlara Tek Tıklamayla Yeniden Gönderme ve Ürün Yeniden Hedefleme e-postalarıyla, müşterilerinizle yeniden etkileşim kurabilecek ve kısa sürede satışlarınızı artırabileceksiniz. * Facebook ve Instagram Reklamları - Reklam taslakları oluşturun ve yayınlayın, bir bütçe belirleyin ve belirli bir grubu hedefleyin. Yeni insanlara ulaşın, mevcut kişilerle etkileşime geçin, özel hedef kitleler oluşturun veya web sitesi ziyaretçilerini geri getirin. * Pazarlama Önerileri - Pazarlamanızı geliştirmenize yardımcı olacak uygulanabilir öneriler alın. Terk Edilmiş Sepet e-postası oluşturmanın veya markanızın logosunu ayarlamanız için bir hatırlatma almanın zamanı geldiğini bilin. * Marka Yönetimi - Cihazınızdaki görselleri doğrudan Mailchimp'e yükleyin ve bunları tüm kampanyalarınızda kullanın.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce en popüler WordPress e-Ticaret eklentisidir. Ve ücretsiz olarak mevcuttur. Kendi kendine barındırılan WordPress web sitenize mükemmel şekilde entegre edilmiş özelliklerle dolu. Ücretsiz e-Ticaret eklentimizle WordPress web sitenize güçlü mağaza olanakları ekleyin. Tüm çevrimiçi mağazaların %24'ünden fazlasına güç veren WooCommerce, her şeyi satmanıza yardımcı olur. Güzel.
Smartproxy
smartproxy.com
Smartproxy, yerel verilere her yerden erişmenin belki de en kullanıcı dostu yoludur. 195 konumla küresel kapsama alanına sahiptir ve dünya çapında 40 milyondan fazla konut proxy'si sunmaktadır. 24 saat teknik destek, farklı proxy türleri, dört kazıma çözümü, esnek ödeme yöntemleri, genel API ve kullanımı kolay bir kontrol paneli, Smartproxy'nin piyasadaki en güvenilir proxy sağlayıcılarından biri haline gelmesinin nedenleri arasındadır. . Smartproxy'nin sizin için sunduğu önemli şeyler: - Ortalama hızı <0,5 saniye olan 40 milyondan fazla yüksek kaliteli konut IP'si. - Küresel kapsam – şehirler ve 50 ABD eyaleti dahil 195'ten fazla konumu hedefleyin. - Kullandıkça Öde seçeneği - 1 GB başına 8,5 ABD doları. - ABD ve Avrupa'dan 100.000'den fazla paylaşılan veri merkezi IP'si. - ABD'den 400 bin özel veri merkezi IP'si havuzu. - Sınırsız bağlantı ve konu. - Tam anonimlik ve güvenlik. - 30 dakikalık kalıcı oturumlar. - Kolay ödeme yönetimi için Akıllı Cüzdan. - Harika 7/24 destek. - Hızlı ve kolay proxy kurulumuna sahip kullanıcı dostu kontrol paneli. - Ayrıntılı belgeler ve bilgilendirici bir blog. - Herhangi bir plan aboneliğiyle birlikte birçok ücretsiz araç. - 14 günlük para iade seçeneği.
Appy Pie
appypie.com
İşletmenizi başlatmak, yürütmek ve büyütmek için tüm yapay zeka ve kodsuz çözümleri içeren kapsamlı bir platform. Appy Pie, mobil uygulamalar, web siteleri, sohbet robotları, otomasyon, tasarım, bilgi tabanı, yardım masası ve çok daha fazlası için en son kodsuz teknolojiden yararlanarak her işletmenin çok yönlü bir şekilde başarılı olmasına yardımcı olabilecek bir dizi ürün ve hizmete sahiptir.
DelightChat
delightchat.io
Satışları Artırın ve Desteği Zahmetsizce Yönetin - Çok Kanallı Müşteri Desteği - Tüm kanallardaki müşterilere tek bir kontrol panelinden yanıt verin - WhatsApp, Instagram, Facebook, E-posta ve Canlı Sohbet. - WhatsApp Pazarlama - Resmi WhatsApp API'sini kullanarak tanıtım yayınları gönderin ve satışlarınızı artırın. WhatsApp'ı kullanarak terk edilmiş sepetleri kurtarmayı otomatikleştirin, sipariş bildirimleri gönderin ve teslimat siparişlerinde nakit ödemeyi doğrulayın.
Spectrum
spectrum.net
Spectrum, 3D'den fabrikaya ürün özelleştirmede dünya lideri olup, markaların farklılık yaratarak yenilik yapmasına, 3. taraf perakendecilerle rekabeti azaltmasına ve marjları ve dönüşümü artırmasına olanak tanır. Spectrum, sınıfının en iyisi 3D görselleştirme özelliğine sahip özel programlar geliştirir. Başarılı bir özel program için ürünlerin müşterilerin beklentilerini karşılaması gerekir, bu nedenle çalışmalarımıza fabrika düzeyinde entegre olarak başlıyoruz. Bu odaklanma, JBL, Xbox, Hydro Flask, Stanley, Carhartt, Life is Good ve daha fazlası gibi müşterilerle %100 entegrasyon başarısı oranıyla sonuçlandı.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com, 2007 yılında Danimarka'da kurulan ve dünya çapındaki işletmelerin incelemelerine ev sahipliği yapan Danimarkalı bir tüketici inceleme web sitesidir. Her ay yaklaşık 1 milyon yeni yorum yayınlanıyor. Site işletmelere ücretsiz hizmetler sunmaktadır. Firma, Trustpilot'un içerik yönergelerini ihlal eden incelemelerin platformdan raporlanması ve kaldırılması konusunda kullanıcılara, yazılıma ve uyumluluk ekibine güveniyor. Trustpilot'un New York, Denver, Londra, Kopenhag, Vilnius, Berlin ve Melbourne'de ofisleri bulunmaktadır ve 700'den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır. Trustpilot gibi inceleme web sitelerinin sahte incelemelere sahip olabileceğini öne süren bağımsız araştırmalar vardır.
Yoti
yoti.com
Yoti Yaş Doğrulaması, müşterilerinizin yaşına güvenebilmeniz için yapay zeka teknolojisi, canlılık sahteciliğini önleme ve belge orijinallik kontrollerinin bir kombinasyonunu kullanır.
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve dönüşüm oranlarınızı artırmanıza yardımcı olmak için canlı sohbet, sohbet robotları, biletleme ve yapay zeka destekli sanal destek temsilcileri sunar. Tidio'nun yazılımı tüm önemli içerik yönetimi sistemlerinde, e-ticaret platformlarında ve sosyal medya kanallarında çalışır. 2013 yılında kurulan Tidio'nun 180'den fazla çalışanı bulunmaktadır ve San Francisco, Szczecin ve Varşova'da ofisleri bulunmaktadır. Tidio, aralarında Mercedes, Shell ve Praktiker'in de bulunduğu 205'ten fazla ülkeden her ölçekteki müşteriye hizmet veriyor. Tidio'nun canlı sohbet widget'ı her ay 510 milyon tekil kullanıcı tarafından görüntüleniyor.
Verint
verint.com
Verint, dünyanın en ikonik markalarının kurum genelinde iş, veri ve deneyimleri birbirine bağlayarak kalıcı müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı oluyor. Bu yaklaşımla markalar, işin geleceğine uyum sağlarken ilerleyebilir ve gelişebilir, organizasyonel ve veri silolarının yarattığı verimsizlikleri ortadan kaldırabilir ve her etkileşimde tutarlı bir şekilde geniş ölçekte farklı deneyimler sunabilir. Verint'in çözümleri, markaların müşteri beklentilerini karşılayan deneyimler sunmak için gerekli kaynaklara sahip olmadıklarında ortaya çıkan boşluğu kapatmalarına yardımcı oluyor. Bu Katılım Kapasitesi Boşluğunun kapatılması™, müşterilerle kalıcı ilişkiler kurmalarına ve gerçek iş sonuçları elde etmelerine yardımcı olur. Verint Müşteri Etkileşimi Platformu, sürekli artan, sürekli değişen tüketici etkileşimlerini ve taleplerini karşılamak için yapay zeka ve analitik, açık entegrasyon ve müşteri etkileşimi bilimindeki en son gelişmelerden yararlanıyor. Geniş bir çözüm ve iş ortağı ekosistemiyle yakın işbirliği içinde çalışarak müşterilerinin teknoloji yatırımlarından daha fazla değer elde etmelerine yardımcı oluyorlar. Verint ile markalar, müşterilerine ve çalışanlarına tutarlı bir şekilde farklılaştırılmış deneyimler sunmak için işin her alanında müşteri etkileşimi potansiyelini nihayet ortaya çıkarabilir ve bunu somut iş sonuçları elde etmek için geniş ölçekte yapabilir. Küresel Varlık • Genel merkezi Melville, N.Y.'dedir ve dünya çapında 40'tan fazla ofisi bulunmaktadır • 4.500 uzman profesyonel ve küresel bir iş ortağı ağı tarafından desteklenmektedir Katılım Kapasitesi Açığının Kapatılması Günümüzde markalar, hepsi aynı ekip ve kaynaklarla düzinelerce etkileşim kanalı, yüzlerce müşteri yolculuğu ve milyonlarca etkileşim üzerinden kaliteli müşteri deneyimleri sunma konusunda zorlanıyor. Bu, Katılım Kapasitesi Açığı ile sonuçlanır. Verint çözümleri benzersiz bir şekilde bu boşluğu kapatmaya yöneliktir.
eDesk
edesk.com
eDesk, çevrimiçi perakendecilerin ve markaların, satış yaptıkları her yerde olağanüstü müşteri hizmetleri sunmalarına yardımcı olur. eDesk, üretkenliği ve karlılığı önemli ölçüde artırmak amacıyla daha hızlı yanıt süreleri sağlamak üzere müşteri destek süreçlerini ve raporlamayı kolaylaştırmak için eksiksiz bir ödüllü e-Ticaret araçları paketi sunar. Müşteri destek yazılımı, Akıllı Gelen Kutusu ile e-Ticaret işletmelerine tüm müşteri sorgularına ilişkin birleşik bir görünüm sunmak, tüm destek kanallarını, sosyal medyayı, web mağazasını ve pazar yeri mesajlarını merkezileştirmek için özel olarak tasarlanmıştır. Mesajları iş ihtiyaçlarınıza göre otomatik olarak önceliklendirir ve bunları role dayalı kurallar kullanarak atar, böylece ekibiniz müşterilere 5 kat daha hızlı yanıt verebilir, bağlılık oluşturabilir ve yeniden satın almayı teşvik edebilir. Yapay zeka otomasyonu, müşteri sorgularıyla ilgilenirken en iyi yanıtları ve çevirileri önerir, böylece temsilcileriniz kolayca ve herhangi bir yerel dilde yanıt verebilir. Çevrimiçi satış konusunda ciddi olan işletmeler, yeni pazarlara güvenle açılırken müşteri hizmetlerini ölçeklendirebilirler. eDesk, 200'den fazla pazar yeri, web mağazası, sosyal ağ, iletişim ve lojistik kanalından (diğer tüm müşteri destek yazılım sağlayıcılarından daha fazla) gelen verileri yerel olarak entegre eder ve birleştirir; böylece tek bir tıklamayla uçtan uca sipariş bilgilerine erişebilirsiniz. eDesk aynı zamanda Amazon ve Walmart geliştirici konseylerindeki tek müşteri destek çözümüdür ve çevrimiçi perakendecilerin ve markaların, müşteri destek araçlarına ve süreçlerine iyi bağlantı kuran yeni satış kanalları aracılığıyla işlerini büyütmelerine yardımcı olur.
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics, tüm verilerinizin merkezinde. Sweet, bildiğiniz ve sevdiğiniz tüm pazarlama platformlarıyla bağlantı kurar ve hepsini tek bir çatı altında toplar. İşletmenizi ileriye taşımak için müşteri tutma ve kazanmayı anlamanıza yardımcı oluyoruz. Ne yapıyoruz... Müşteri Verileri Müşterilerinizi anlamak için öncelikle onların tüm etkileşimlerini anlamanız gerekir. Müşterilerimizin her birini derinlemesine anlayan Sweet Analytics, benzersiz kişiselleştirme araçlarımızla onlara daha etkili bir şekilde ulaşmanıza yardımcı olabilir. Tek Müşteri Görünümü Sweet Analytics'in kalbinde pazardaki en gelişmiş Tek Müşteri Görünümlerinden biri yer alır. Mevcut tüm entegrasyonları kullanarak, markanızla olan tüm etkileşimler için gösterge tablolarımız aracılığıyla kolayca erişilebilen eksiksiz bir müşteri profili oluşturuyoruz. Sweet Tracker™ Tescilli teknolojimiz, tarafsız ilişkilendirme sağlayarak ve satışları web etkileşimlerine bağlayarak gezinme davranışını Tek Müşteri Görünümü ile birleştirmemize olanak tanır. Gerçek zamanlı müdahaleler ve cihazlar arası takip yeteneği sayesinde kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları sunabiliyoruz. İlişkilendirme Pazarlamanın Kutsal Kasesini Ele Almak Sweet, satışların gerçekliği ile pazarlama platformlarının yalanları arasındaki tek gerçek noktasını sağlar. Pazarlama yatırımınızın yatırım getirisini daha doğru bir şekilde değerlendirmenize yardımcı oluyoruz.
Coohom
coohom.com
Coohom, şirketlerin ve tasarımcıların dakikalar içinde zahmetsizce 3D kat planları oluşturmasına ve tasarım projelerini saniyeler içinde 16K çözünürlüğe kadar çarpıcı ayrıntılarla işlemesine olanak tanıyan lider bir 3D görselleştirme ve iç tasarım platformudur. Coohom, üreticiler ve satıcılar için karmaşıklığı basitleştiren ve ölçeklenebilir iş büyümesini destekleyen özel bir 3D Mutfak ve Banyo tasarım aracına sahiptir. 3D Görüntüleyici ve AR gibi araçlarla malzeme maliyetlerini azaltabilir ve satış dönüşümlerini artırabilir. İlham Alanları özelliği, ürün katılımını ve olası satış yaratmayı optimize eder. Dünya çapında 8 milyondan fazla tasarımcı ve 35.000 işletme her gün Coohom'a güveniyor ve bu da onu güvenilir bir topluluk haline getiriyor. Coohom hem bireylere hem de işletmelere profesyonel hizmetler sunmaktadır. 3D görselleştirme çözümleri Forbes, TechNode, Panels & Furniture Asia, FurnitureToday, HomeAccents, Kitchen & Bath Business ve Fame+ gibi prestijli yayınlarda yer aldı. Coohom ayrıca Amerikan İç Mimarlar Derneği'nin (ASID) gururlu bir endüstri ortağıdır.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica, mobil uygulama kullanıcı davranışınız, uygulama içi geliriniz, mobil satın alma kampanyalarınız ve kilitlenme analizleriniz hakkında kapsamlı bir analiz sağlayan, uygun fiyatlı ve güvenilir (evet, mümkün) hepsi bir arada mobil uygulama analiz aracıdır. 2013 yılında piyasaya sürülen bu platform, dünya çapında Azur Games, METRO, Burger King ve Brave Stars gibi 60.000'den fazla mobil uygulamanın eyleme geçirilebilir bilgiler bulmasına ve uygulama gelirlerini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanıyor. AppMetrica, birden fazla sektördeki kullanıcı edinme ekipleri, ürün yöneticileri, gelir yöneticileri ve analiz uzmanları tarafından kullanılır. Neden AppMetrica'ya geçmelisiniz: - Mevcut ürün analitiği aracınızdan, yani huniler, segmentasyon ve kullanıcı düzeyindeki verilerden daha fazla işlevselliğe ihtiyacınız var. - Kullanıcı edinme kampanyalarınızı Google Ads'ün ötesine genişletiyorsunuz ve bir MMP'ye ihtiyacınız var. - Mevcut ürün analitiğiniz veya MMP'niz çok pahalı. - Verilere boğulmuş durumdasınız ve uygulamanızın büyümesine ilişkin öngörüler bulmanın kolay bir yolunu bulmak istiyorsunuz. - 7/24 yüksek kaliteli desteğe değer veriyorsunuz. Sonuçta geçiş yapmanıza gerek yok; alternatif bir gerçek bilgi kaynağı olarak AppMetrica'yı kullanabilirsiniz. Ücretsiz bir hesap oluşturmanız yeterli. Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: https://appmetrica.com
Bright Data
brightdata.com
Bright Data'nın içgörü ürünü olarak, dünyanın en büyük veri toplama platformunun benzersiz ölçeğinden, teknolojisinden ve küresel erişiminden yararlanıyoruz. Benzersiz erişimimiz, her türden markaya ve perakendeciye, çevrimiçi pazarlar ve rakipler hakkında kapsamlı, gerçek zamanlı bilgiler edinme gücü vererek benzersiz rekabet avantajı sağlar. Bright Insights ile benzersiz veri kapsamıyla veriye dayalı e-Ticaret içgörülerinden yararlanabilirsiniz. Rakiplerinizin performansını, pazar payını ve yeni ürünleri takip ederek rekabet avantajı elde edin. Kategorinizi kontrol edin, trendlerin önünde kalın ve çevrimiçi satışları artırmanıza ve stok seviyelerini zahmetsizce yönetmenize yardımcı olmak için e-ticaret operasyonlarınızı optimize edin.
GeoComply
geocomply.com
2011 yılında kurulan GeoComply, konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcının gerçek dijital kimliğini doğrulamaya yardımcı olan sahtekarlığı önleme ve siber güvenlik çözümleri sunmaktadır. Son on yıldır önde gelen markalar ve düzenleyiciler tarafından güvenilen şirketin dolandırıcılık ve uyumluluk çözümleri, düzinelerce düzenleyici tarafından onaylanıyor, 400 milyondan fazla cihaza kuruluyor ve yılda 10 milyardan fazla işlemi analiz ediyor. GeoComply'ın çözümleri, dolandırıcılık faaliyetlerini tespit etmek ve işaretlemek için konum, cihaz ve kimlik zekasını ve gelişmiş makine öğrenimini içerir. Kuruluşlar, GeoComply çözümlerini süreçlerine ve risk motorlarına entegre ederek, kullanıcı etkileşiminde dolandırıcılığı daha erken tespit edebilir, gerçek dijital kimliklerini daha iyi oluşturabilir ve dijital güveni güçlendirebilir. GeoComply'ın ödüllü ürünleri, son derece düzenlemeye tabi ve karmaşık ABD çevrimiçi oyun ve spor bahisleri pazarı için geliştirilen teknolojilere dayanmaktadır. GeoComply, iGaming'in ötesinde, akışlı video yayıncıları ve çevrimiçi bankacılık, ödemeler ve kripto para birimi sektörleri için coğrafi konum sahtekarlığı tespit çözümleri sunarak Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings ve FanDuel dahil olmak üzere etkileyici bir müşteri listesi oluşturur.
Sumsub
sumsub.com
Sumsub, tüm kullanıcı yolculuğunu güvence altına alan tek doğrulama platformudur. Sumsub'un özelleştirilebilir KYC/AML, KYB, İşlem İzleme ve Dolandırıcılık Önleme çözümleri ile doğrulama sürecinizi düzenleyebilir, dünya çapında daha fazla müşteriyi karşılayabilir, uyumluluk gereksinimlerini karşılayabilir, maliyetleri azaltabilir ve işletmenizi koruyabilirsiniz. Sumsub'un Mercuryo, Bybit, Huobi, Unlimint, DiDi, Poppy ve TransferGo dahil olmak üzere fintech, kripto, ulaşım, ticaret ve oyun sektörlerinde 2.000'den fazla müşterisi var.
Printful
printful.com
İsteğe bağlı baskı ve nakış işlemleri. Tasarımlarınızı çevrimiçi olarak satın veya minimum sipariş sınırı olmadan tasarımlarınızı kendiniz yazdırın! Talep üzerine siparişlerinizi markanızın adı altında otomatik olarak basıp göndereceğiz. Printful, en iyi e-ticaret platformları ve çevrimiçi pazarların yanı sıra özel web siteleri veya uygulamalarla da entegre olur. En yüksek kaliteyi sağlamak için ürünlerimizi Kuzey Amerika ve Avrupa'daki tesislerimizde en son baskı teknolojisini kullanarak basıyoruz. Ayrıca müşterilerimize yerelleştirilmiş bir deneyim sunmak için Avustralya ve Japonya'daki tesislerle de ortaklık yapıyoruz. Gönderim konusunda endişelenmeye ne kadar az zaman harcarsanız, işinizi büyütmeye o kadar çok zaman ayırabilirsiniz!
Skeepers
octoly.com
Skeepers, müşteri katılımı çözümlerinde Avrupa lideridir. Markaların tüketicilerle bağ kurması, erişimi artırması, etkileşimi artırması, satışları artırması ve müşteriyi elde tutması için tamamen entegre, tek noktadan UGC paketi sağlarlar. Skeepers, tamamen entegre, tek noktadan alışveriş UGC çözümleri paketimizle markaları ve tüketicileri özgün deneyimler aracılığıyla birbirine bağlıyor. Markalar, Skeepers ile tüketici ilişkilerini özgün bir şekilde besler, erişimi artırır, etkileşimi artırır, satışları artırır ve tüketiciyi elde tutmayı geliştirir. Çözümleri, UGC'yi etkili ve geniş ölçekte oluşturmayı, toplamayı, yönetmeyi ve etkinleştirmeyi kolaylaştırır. Skeepers, markaların yüksek kaliteli, kişiye özel UGC video içeriği için içerik oluşturucu topluluğumuzla bağlantı kurmasına olanak tanır. Gelişmiş yapay zekası, markaların, ürünlerinin hedef kitlelerde yankı bulmasını sağlamak ve videoları en etkili dağıtım kanallarında yayınlamak için en uygun video içeriğini kullanmasına olanak tanır.
OpenCart
opencart.com
Opencart, birden fazla çevrimiçi mağazayı tek bir arka uçtan yönetebilen, kullanımı kolay, güçlü, Açık Kaynaklı bir çevrimiçi mağaza yönetim programıdır. Yönetim alanına yalnızca formları doldurarak ve "Kaydet"e tıklayarak ulaşabilirsiniz. Mağazayı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için profesyonelce yazılmış birçok uzantı bulunmaktadır. Bir OpenCart mağazası kurulumdan hemen sonra sipariş almaya hazır olabilir. Tek yapmanız gereken onu sizin için kurmanız (herhangi bir web sunucusu bunu ücretsiz olarak yapar), birçok ücretsiz veya düşük maliyetli şablon sitesinden bir şablon ve ürün açıklamalarınızı ve fotoğraflarınızı seçin, birkaç ayara tıklayın ve artık siparişleri kabul etmeye hazırız. Ücretsiz Kurulum ve Hızlı Başlangıç bölümlerimiz size nasıl yapılacağını gösterir. OpenCart'ın halka açık tarafı veya "Mağazası" oldukça profesyonel görünüyor ve neredeyse kurulur kurulmaz satışa hazır görünüyor.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar. 2020 yılında Fortune dergisi, çalışanların memnuniyet anketine göre Salesforce'u 'Çalışılacak En İyi 100 Şirket Listesi'nde altıncı sıraya koydu.
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
Dünyanın önde gelen binlerce markası ve perakendecisi, geliri artırmak, erişimi genişletmek, eyleme geçirilebilir bilgiler elde etmek ve sadık savunucular yaratmak için Bazaarvoice teknolojisine, hizmetlerine ve uzmanlığına güveniyor. Forrester Consulting tarafından Bazaarvoice adına gerçekleştirilen yeni bir araştırmaya göre, Bazaarvoice ile ortaklık yapan işletmeler yatırımlarının %400 oranında geri dönüşünü görmeyi bekleyebilirler. Bazaarvoice ile çalışma deneyimi olan dokuz farklı şirketteki karar vericilerle görüşülen çalışma, ilk yatırımın yalnızca üç ay veya daha kısa sürede geri döndüğünü ortaya çıkardı. Bazaarvoice ile çalışmanın işletmeniz için ne anlama gelebileceğini öğrenin. Aşağıdaki resmi indirmeler bölümünde çalışmanın tamamını okuyun. Bazaarvoice, başarınıza gerçek bir yatırım yaparak sektördeki en büyük, en geniş ağı, kapsamlı bir platformu ve en özel hizmeti sunar. ** Proaktif Strateji ve Uzmanlık: Her müşterinin benzersiz hedeflerine göre uyarlanmış bir yaklaşımla 15 yılı aşkın deneyim. ** Tek Platformda Yenilik: Tüm işletme boyutlarını ve yapılandırmalarını destekleyen, kullanımı kolay bir platformla tek bir sağlayıcıdan her türlü UGC. ** Dünyanın En Büyük Ağı: Milyonlarca aktif alışverişçinin bulunduğu 11.500'den fazla marka ve perakendeciden oluşan bir ağ; böylece kimin ne için alışveriş yaptığını biliyoruz ve alakalı reklamlar ve kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sunabiliyoruz. ** İçerik Bütünlüğü ve Güvenliği: Dolandırıcılık ve spam önleme teknolojisi ve 38 dilde ana dili konuşanlardan oluşan en büyük şirket içi denetim ekibiyle markanızı korumak için orijinalliği inceleyin. ** Olağanüstü Hizmet ve Destek: 7/24 küresel destek ve sektör lideri müşteri memnuniyeti düzeyleriyle gerçek ortaklığa bağlılık. Bazaarvoice'un kapsamlı küresel perakende, sosyal ve arama ağı ağı, ürün tutkunu topluluğu ve kurumsal düzeydeki teknolojisi, markaların ve perakendecilerin tüm müşteri yolculuğu boyunca daha akıllı alışveriş deneyimleri yaratmak için ihtiyaç duyduğu araçları sağlar.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave, küresel tüketici markaları ve perakendeciler için dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sağlayan SaaS tabanlı bir dijital ticaret etkinleştirme platformudur. Şirketin dijital ticareti etkinleştirme ve kanal optimizasyon platformu, küresel tüketici markalarının ve perakendecilerin satış büyümesini hızlandırmasına, pazar payını genişletmesine ve geniş ölçekte kârlı bir şekilde rekabet etmesine olanak tanıyor. Giderek daha fazla dijital kanalın kullanıma sunulmasıyla birlikte DataWeave'in müşterileri, çevrimiçi kanallarının her birinde üstün performans ölçüm yetenekleri kazanmak için şirketin tescilli teknolojisinden yararlanıyor ve bu da onlara daha akıllı ve daha hızlı kararlar almalarına yardımcı oluyor. DataWeave'in platformu aracılığıyla sunulan benzersiz yetenekler, müşterilere gerçek zamanlı olarak fiyat rekabetçiliği, içerik kalitesi ve kıyaslama, ürün bulunabilirliği, promosyon performansı, arama ve medya payı, derecelendirme ve inceleme analizi dahil olmak üzere doğru KPI'ları sağlar; satışları ve pazar payını artırırken müşterilerin kârlı bir şekilde rekabet etmelerini sağlar. Platformun dilden bağımsız olması DataWeave'in küresel hesaplara hizmet vermesini kolaylaştırmada kritik öneme sahiptir.
Experro
experro.com
Experro, her ziyaretçiye hızlı, kişiselleştirilmiş ve akılda kalıcı e-Ticaret deneyimleri sunabilen nihai Dijital Deneyim Platformudur. Tamamen yönetilen bu platform tamamen şekillendirilebilir ve Başsız CMS, Görsel Site Oluşturucu, AI arama ve satış, müşteri veri platformu ve yakında çıkacak pazarlama otomasyonu özellikleriyle birlikte gelir. Müşteriler, Experro'yu kullanarak ışık hızında ve ilgi çekici deneyimlerin tadını çıkarırken, pazarlama ve e-Ticaret ekipleri, isteğe bağlı olarak yeni dijital deneyimler başlatmak için kod gerektirmeyen araçları kullanabilir. Geliştiriciler karmaşık teknoloji yığınları yerine anlamlı çalışmalara odaklanabilirler. Çok hızlı bir web sitesi veya baş döndürücü bir e-Ticaret mağazası oluşturmak istiyorsanız, Experro ihtiyacınız olan oyunun kurallarını değiştiren çözümdür.
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter, şirketlerin dijital özelliklerinde (web, mobil, e-posta, push vb.) gerçek zamanlı makine öğrenimine dayalı önerilerden yerel olarak faydalanmalarına yardımcı olur. Teknolojimiz, önde gelen Web varlıklarının (Youtube, Amazon vb.) "Sizin için önerilenler" veya "Hoşunuza gidebilecekler" gibi bölümleri için oluşturdukları teknolojiyle karşılaştırılabilir.
Veriff
veriff.com
Veriff, yapay zeka tarafından desteklenen yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş kimlik doğrulama yazılımı sunar. Platformları dolandırıcılıkla mücadele etmek, uyumluluğu sağlamak ve müşterileri korumak için tasarlandı. İşletmeler Veriff ile güvenilir dijital topluluklar oluşturabilir, kullanıcı deneyimini iyileştirebilir ve büyümeyi hızlandırabilir. Yapay zeka teknolojisi ile şirket içi insan doğrulama ekiplerinin birleşimi, Veriff'in sahtekarlık faaliyetlerini etkili bir şekilde önlemesine ve gerçek kullanıcılar için müşteri yolculukları sırasında yaşanan anlaşmazlıkları en aza indirmesine olanak tanır. Kimlik doğrulama çözümleri arasında güçlü belge ve kimlik doğrulama, adres kanıtı, veri tabanı doğrulama kontrolleri ve yaş doğrulama yer alır. Bu özellikler, tüm kullanıcıların güvenliğini ve emniyetini sağlamak için katılım süreçlerini kolaylaştırmaya, düzenlemelere uymaya ve yaş kontrollerini otomatikleştirmeye yardımcı olur.Veriff ayrıca, sürekli izleme ve karşı koruma için kolaylaştırılmış KYC katılım kontrolleri ve AML taraması da dahil olmak üzere Müşterinizi Tanıyın (KYC) çözümleri sunar. potansiyel kara para aklama faaliyetleri. Ek olarak, biyometrik kimlik doğrulama özellikleri şifresiz ve güvenli hesap erişimi sağlarken, yaş tahmin özelliği de selfie tabanlı yaş doğrulama yoluyla dönüşümleri artırır. Dolandırıcılığı etkili bir şekilde azaltmak için Veriff, işletmeleri kimlik sahtekarlığından korumak için sahtekarlığa karşı koruma hizmetlerinin yanı sıra sahtekarlık istihbaratı da sağlar. Gelişmiş istihbarat yetenekleriyle sahtekarlığı azaltma çabalarını geliştirecek araçlar. Genel olarak, Veriff'in yapay zeka destekli kimlik doğrulama yazılımı, işletmelerin çevrimiçi güven ve şeffaflık oluşturmasına, sahtekarlık faaliyetlerine karşı koruma sağlamasına, düzenlemelere uyumlu kalmasına ve küresel olarak büyümesine yardımcı olur.
Syte
syte.ai
Syte, e-Ticaret uygulamaları için özel olarak tasarlanmış bir ürün keşif platformudur. Görsel arama, kişiselleştirme ve otomatik ürün etiketleme dahil olmak üzere çeşitli e-Ticaret etkinliklerini geliştirmek için görsel yapay zekadan yararlanır. Syte, verimliliği artıran, sürdürülebilirliği destekleyen ve çıkmaz sokakları ortadan kaldıran görsel bir arama deneyimi sunarak alışveriş yapanlarla ürünler arasında bağlantı kurmayı hedefliyor. Farklı türdeki müşterilere ilham vermeyi ve onları dönüştürmeyi amaçlayan görsel olarak benzer ve tamamlayıcı ürün önerilerini görüntüler. Ayrıca zamandan tasarruf sağlayan, satış süreçlerini optimize eden ve ürün verilerinin doğruluğunu artıran bir otomatik ürün etiketleme sistemine de sahiptir. Bu çözümler farklı pazar gerçekliklerine uyarlanabilir ve moda, ev dekorasyonu ve mücevherat gibi çeşitli endüstri sektörlerinin özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ölçeklendirilebilir. Büyüyen işletmelerden büyük işletmelere kadar farklı işletme boyutlarına hitap etmektedir.
Recombee
recombee.com
Müşterilerimizin gelirlerini artırmak, kullanıcı memnuniyetini artırmak ve işletmelerinin büyümesine yardımcı olmak için kişiselleştirilmiş içerik, ürün ve arama önerilerini hizmet olarak sunuyoruz. Kullanımı kolay entegrasyonumuzu kullanan kullanıcılarımız, 30 günlük sınırsız ücretsiz denemeye katılarak hizmetlerimizde uygulamalı deneyimin keyfini çıkarabilirler. Prag merkezli olarak dünya çapında deneyimlerini paylaşmaktan mutluluk duyan 300'den fazla memnun müşteriye hizmet veriyoruz.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv, çok kanallı gerçekleştirmenin geleceğini yaratmaya odaklanmış vizyon sahibi bir teknoloji lideridir. 1.500'den fazla bağlı 3PL'den oluşan rakipsiz ağımız ve entegre, bulutta yerel depo, sipariş ve envanter yönetimi platformları paketimiz aracılığıyla, modern tüccarların ve markaların, zahmetli platform geçişleri olmadan üstün esneklik ve ölçekle talepleri her yerde karşılamalarına olanak sağlıyoruz.
Mowico
mowico.com
E-Ticaret işletmelerinizi üç adımda, bir saat içinde mobil uygulamaya dönüştüren, kodsuz bir Mobil Uygulama Oluşturucu; herhangi bir kodlama bilgisi olmadan!
WebEngage
webengage.com
WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle WebEngage, işletmelerin müşterileri etkili bir şekilde anlamasını, etkileşime geçmesini ve elde tutmasını sağlar. - MÜŞTERİ VERİLERİNİ BİRLEŞTİRİN: WebEngage, işletmelerin çeşitli kaynaklardan gelen müşteri verilerini birleştirmesine olanak tanır, gerçek zamanlı bilgiler sağlar ve belirli müşteri özelliklerine ve davranışlarına dayalı olarak hedeflenen kampanyalar için dinamik mikro segmentasyona olanak tanır. - ÇOK KANALLI YOLCULUKLAR: WebEngage'in sezgisel sürükle ve bırak iş akışı oluşturucusu ile işletmeler, çok kanallı müşteri yolculuklarını sorunsuz bir şekilde tasarlayabilir ve otomatikleştirebilir, böylece e-posta, SMS, anlık bildirimler ve daha fazlası gibi kanallar arasında tutarlı ve kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayabilir. - HEDEFLENMİŞ KAMPANYALAR: WebEngage, işletmelere, müşteri eylemleri ve önceden tanımlanmış iş etkinlikleri tarafından tetiklenen kişiselleştirilmiş kampanyaları otomatikleştirme yetkisi verir. Bu, müşteri katılımını ve dönüşüm oranlarını artırmak için zamanında ve ilgili iletişimi sağlar. - YAPAY DESTEKLİ ÖNGÖRÜCÜ MODELLER: WebEngage Analytics panosu, öncelikli müşterileri segmentlere ayırmak, onlarla etkileşime geçmek ve elde tutmak, pencereleri dönüştürmek ve yatırım getirisi optimizasyonu için gerekli tüm ölçümleri güçlendirir. Bu, işletmelerin müdahalelerine ve kampanyalarına maksimum etki ve daha iyi yatırım getirisi için odaklanmalarına olanak tanır. - 1:1 KİŞİSELLEŞTİRME: WebEngage, işletmelerin geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasına olanak tanır. İşletmeler, kullanıcının amacını, tercihlerini ve diğer ilgili verileri birleştirerek iletişimlerini her bir müşteriye özel hale getirebilir ve çok kanallı müşteri katılımını teşvik edebilir. Dahası ne? WebEngage platformunun entegrasyonu hızlı ve kolaydır. ESP ve MSP serisiyle uyumludur, teknik ekibin birkaç saat içinde müdahale etmesi yeterlidir. Dünya genelinde varlık: Genel merkezi Hindistan'da bulunan WebEngage, Orta Doğu ve Afrika bölgesi, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika'daki ofisleri ve varlığıyla operasyonlarını küresel olarak genişletti.
Builder.ai
builder.ai
Builder.ai, her işletmenin ve girişimcinin dijital olarak güçlenmesini sağlayan yapay zeka destekli şekillendirilebilir yazılım platformu. Builder.ai® herkesin insan potansiyelini açığa çıkarmasına yardımcı olmak için sınırları zorluyor. Bunu ürünlerimizi basit, şeffaf, keyifli ve her şeyden önce kullanıcı dostu hale getirerek yapıyoruz; Builder.ai ile teknoloji bilgisi veya bütçe büyüklüğü ne olursa olsun herkes geleceğini güçlendirecek yazılım ve uygulamalar geliştirebilir. Yapay zeka ürün yöneticiniz Natasha, özellikler önerebilir ve yazılımınızı ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirmek için önerilerde bulunabilir. Tek yapman gereken ona neye ihtiyacın olduğunu söylemek. Bir kez oluşturulduktan sonra, yazılım projenizin hiçbir zaman güncelliğini kaybetmemesini ve işletmeniz gibi ölçeklenmesini sağlıyoruz. Teknolojiyle ilgilenmeyenler için tasarlanan şekillendirilebilir platformumuz, hiçbir bağımlılığa gerek kalmadan ve ortada bir uzmana ihtiyaç duymadan şeffaf ve garantili fiyatlandırma sunar. Oluşturmak, çalıştırmak ve ölçeklendirmek için tek bir platform; kafanızdaki fikri hayata geçirmek.
Informed Repricer
informed.co
Fiyat optimizasyonuyla karınızı artırın - Her tür satıcıya yönelik otomatik yeniden fiyatlandırma stratejileriyle rekabetçi kalın ve daha fazla para kazanın. Informed.co, çevrimiçi işletmelerin kâr elde etmesine ve daha fazla Satın Alma Kutusu kazanmasına yardımcı olan 1 numaralı rekabetçi yeniden fiyatlandırma platformudur.
Onfido
onfido.com
Bir Entrust şirketi olan Onfido, uçtan uca yapay zeka destekli bir kimlik doğrulama çözümüyle işletmelerin benzersiz ihtiyaçları doğrultusunda otomatik kimlik doğrulaması oluşturmalarına yardımcı oluyor. 1.200'den fazla işletmenin müşterileriyle açık, güvenli ve kapsayıcı ilişkiler kurmasına yardımcı oluyoruz. Gerçek Kimlik Platformumuz, işletmelerin sahtekarlığı durdururken ve KYC, AML ve diğer düzenleyici gereklilikleri yönetirken, müşterileri geniş ölçekte sorunsuz bir şekilde bünyesine katmasına yardımcı olur.
MaxMind
maxmind.com
MaxMind, 2002'den beri IP istihbaratı, proxy tespiti ve çevrimiçi sahtekarlık tespit araçlarının sektör lideri sağlayıcısıdır. GeoIP®'in yaratıcısı ve hem IP adresi verileri hem de dolandırıcılık tespit hizmetleri sunan ilk şirket olarak bilinen MaxMind, veri odaklı çözümlerle interneti daha güvenli ve daha akıllı hale getirme misyonundadır. Dünya çapında 100.000'den fazla işletme internet güvenliği, içerik özelleştirme, reklam, analiz, dijital hak yönetimi, uyumluluk, kullanıcı deneyimi optimizasyonu ve çevrimiçi sahtekarlığın önlenmesi için MaxMind verilerine güveniyor. Şirketler GeoIP verilerini internet ziyaretçilerinin yerini belirlemek ve onlara alakalı içerik ve reklamları göstermek, analizler gerçekleştirmek, dijital hakları uygulamak ve İnternet trafiğini verimli bir şekilde yönlendirmek için kullanır. İşletmeler, GeoIP verilerini kullanarak müşterilerinin bağlantı hızları, İSS'leri ve daha fazlası hakkında ek bilgiler elde edebilir.
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions, ödeme tahsilatını kolaylaştırmak için önde gelen ödeme ağ geçidi entegrasyonuna sahip, abonelik faturalandırma ve yönetim sürecinde uzmanlaşmış, bulut tabanlı bir yazılımdır. Faturalarınızda vergiyi yönetmek, vergi hesaplamalarında ters masrafları uygulamak, tek oturum açma ile müşteri portalını yönetmek, müşteri aboneliklerini yönetmek gibi işinizi kolaylaştıran özellikler sunar. Dahası, ürünlerinizi entegre ortaklık yönetim sistemiyle tanıtabilir, komisyon kuralları belirleyebilir ve ödemeleri yönetebilirsiniz vb.
ProManage
promanage.biz
Bir MaaS (Hizmet olarak pazarlama) platformu olan ProManage, müşterilerle ve potansiyel müşterilerle daha iyi etkileşim kurarak, incelemeleri artırarak ve üç yöntemle birleşik müşteri veritabanları oluşturarak markalara ve işletmelere rehberlik eder Büyük şirketlerle Dağıtım Teknolojisi ortaklıkları Google, Microsoft Bing, Meta, Sulekha ve diğerleri platformları tüm listelemelerin tek bir arayüzden yönetilmesini sağlar. Marka denetimi, akıllı yanıt yönetimi uygulayarak ve inceleme oluşturmaya yönelik en iyi uygulamaları kullanarak itibar oluşturmak. Artan Katılımlar ProManage'ın birleşik sohbet entegrasyonu ve birden fazla platformdan gelen sorular aracılığıyla müşterilere ve potansiyel müşterilere ulaşın. Yanıt şablonları, otomatik yanıt, Chabot ve bilet yönlendirme ile Faydacı sohbet yardımı etkinleştirildi. Yeni ortaya çıkan bir MaaS platformu ProManage, markalara ve işletmelere birden fazla platformda keşfedilebilirlik, müşteriler ve potansiyel müşterilerle daha iyi etkileşim, incelemeleri ve derecelendirmeleri iyileştirme ve birleşik bir müşteri veritabanı ile rehberlik eder. Entegrasyon Promanage'i mevcut bir araçla entegre ederek müşteri deneyimi yönetiminizi basitleştirin.
Storyly
storyly.io
Storyly, tam ekran, etkileşimli ve günümüzün en ilgi çekici içerik formatı olan Stories'i mobil uygulamalara ve web sitelerine yerleştiren kullanıcı etkileşim platformudur. Storyly Stories, mobil markaların pazarlama stratejilerini, hedef kitleleriyle mobil ekranın sınırlarının ötesinde etkileşim kurmalarına ve entegrasyon sonrası herhangi bir geliştirme çabasına gerek kalmadan ilgi çekici deneyimler yaratmalarına olanak tanıyarak güçlendiriyor. Storyly, Domino's Pizza, Türk Hava Yolları, United Airlines, McDonald's, New Look, Decathlon, Swisscom, Footasylum, Heetch, SoulCycle ve Birbank dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 40'tan fazla ülkede 300'den fazla markanın güvenini taşıyor. Storyly Stories, doğası gereği, mobil uygulamalara ve web sitelerine herhangi bir mesajı müdahaleci olmak yerine akılda kalıcı, tanıdık ve etkileşimli bir şekilde iletme fırsatı sağlar. Sezgisel stüdyosu ve kontrol paneliyle Storyly, herhangi bir mobil uygulamanın ve web sitesinin tarzına ve tasarımına uyan ilgi çekici içerik oluşturmayı da kolaylaştırır. Storyly Stories'i bir çemberden daha fazlası yapan da budur; sınırsız bir yaratıcılık, etkileşim ve bağlantı dünyası sunar.
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS, insan benzeri botlar, konut proxy'leri, sahte e-postalar ve çalınan kullanıcı verileri gibi gelişmiş sahtekarlık faaliyetlerini etkili bir şekilde algılayan ve önleyen, hepsi bir arada bir sahtekarlık önleme API paketi sunar. Gerçek zamanlı tarama araçlarımıza, yüksek riskli davranışları azaltmak için Bank of America ve Coinbase gibi büyük finans kuruluşlarının yanı sıra Microsoft, Uber ve Amazon gibi diğer şirketler de güvenmektedir. Risk verilerimiz her zaman günceldir ve en karmaşık dolandırıcılık türlerine karşı bile etkilidir.
Apphud
apphud.com
Apphud, iOS ve Android uygulamalarında abonelikler de dahil olmak üzere uygulama içi satın alma işlemlerini entegre etmenin, ölçmenin ve artırmanın en akıllı yoludur. Önde gelen mobil geliştiriciler, pazarlamacılar ve ürün yöneticileri için tasarlandı. Apphud, güvenilir bir abonelik altyapısı, derin gerçek zamanlı mobil analizler, güçlü fiyatlandırma A/B test platformu ve uygulama gelirini artırmak, kaybı azaltmak ve müşterilerin içgörülerini elde etmek için araç seti sağlar.
Experience.com
experience.com
Experience.com, 2015'ten bu yana birinci sınıf yapay zeka destekli çevrimiçi itibar, incelemeler ve varlık yönetimi çözümleri sunarak şirketlerin ve profesyonellerin çevrimiçi varlıklarını ve müşteri ve çalışan etkileşimini geliştirmelerine yardımcı olmaya kendini adamıştır. Milyonlarca kuruluşun gelişmesine ve gelişmesine yardımcı olma ortak misyonuyla Experience.com'un entegre SaaS platformu, dijital pazarlama inovasyonunda ön sıralarda sektöre liderlik etmeye devam ediyor.
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud'un kapsamlı, çevik ve ölçeklenebilir Sadakat Deneyimi Platformu™, farkındalıktan satın almaya, elde tutma ve sadakate kadar tüm müşteri yolculuğu boyunca sorunsuz bir şekilde etkileşime geçmek, tanımak, ödüllendirmek ve değer katmak için küresel kuruluşlara sıfır ve birinci taraf verilerini yakalama ve bunlara göre hareket etme yetkisi verir ve savunuculuk. Pazar lideri teknolojilerle 125'ten fazla entegrasyon, tutarlı, kişiselleştirilmiş, çok kanallı deneyimlere olanak tanır. Daha fazlasını www.annexcloud.com adresinde keşfedin.
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