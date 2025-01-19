Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
E-Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Katar
E-ticaret yazılımı, karmaşık çevrimiçi satış sürecini kolaylaştırarak profesyonellerin en uygun alışveriş deneyimini sunmasına olanak tanıyarak tüketicilere fayda sağlar. Modern çevrimiçi alışveriş yolculuğunun giderek daha karmaşık hale gelmesi, birden fazla kanalı ve çok sayıda tüketici kararını içermesi nedeniyle, e-ticaret yazılımı kusursuz entegrasyon sağlar. E-ticaret yazılımı kategorimiz, e-ticaret platformları, ödeme ağ geçitleri, abonelik yönetimi yazılımı ve canlı sohbet araçları gibi geniş bir çözüm yelpazesi içerir.
Yeni Uygulama Gönder
Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçıların ve yaratıcıların ödeme almasını kolaylaştıran bir üyelik platformudur. Binlerce müzisyen, podcast yayıncısı, video oyunu geliştiricisi, çizgi roman yaratıcısı ve diğerleri Patreon'dan maaş alıyor. Devam eden finansman sayesinde, hayran kitleleriyle etkileşimli bir şekilde etkileşim kurmaya daha fazla zaman ayırabiliyorlar ve interneti milyonlarca insanın keyif aldığı güzel şeylerle doldurmaya devam edebiliyorlar.
Shopify
shopify.com
Shopify Inc., merkezi Ottawa, Ontario'da bulunan Kanadalı çok uluslu bir e-ticaret şirketidir. Aynı zamanda çevrimiçi mağazalara ve perakende satış noktası sistemlerine yönelik tescilli e-ticaret platformunun adıdır. Shopify, çevrimiçi perakendecilere "küçük tüccarlar için bir çevrimiçi mağaza işletme sürecini basitleştirmek amacıyla ödemeler, pazarlama, nakliye ve müşteri etkileşimi araçlarını içeren" bir hizmet paketi sunuyor. Şirket, platformunu kullanan yaklaşık 175 ülkede 1.000.000'den fazla işletmeye sahip olduğunu bildirdi. Haziran 2019 itibarıyla toplam brüt ürün hacmi 2018 takvimi için 41,1 milyar ABD dolarını aştı.
Wix
wix.com
Wix'i kullanarak işletmenizi çevrimiçi ortamda güvenle oluşturun ve ölçeklendirin. Işık hızında web performansı, kurumsal düzeyde güvenlik ve güvenilir altyapı ile sitenizin her zaman çalışır durumda olacağından emin olabilirsiniz. Ve Wix ile bir web sitesi oluşturucudan çok daha fazlasını elde edersiniz; çevrimiçi planlamadan ödemelere, derin marka bilinci oluşturma ve e-Ticaret çözümlerine kadar sitenizi istediğiniz yöne yönlendirebilirsiniz. Konu bir işletmeyi çevrimiçi yönetmek olduğunda, hiç bu kadar sezgisel olmamıştı; önde gelen SEO ve pazarlama araçları, gelişmiş analizler ve hatta bir mobil uygulama ile her yerden her şeyden haberdar olabilirsiniz. Çevrimiçi hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için Wix'i kullanan milyonlarca kullanıcıya katılın. Wix'in temel özellikleri nelerdir? * Sitenizi sezgisel olarak oluşturmak için akıllı sürükle ve bırak düzenleyici * 900'den fazla stratejik olarak tasarlanmış web sitesi şablonu * Arama motorları için optimize etmek için gelişmiş SEO özellikleri * Mağazanızı yönetmek ve çevrimiçi satış yapmak için güçlü e-Ticaret çözümleri * Müşterilerinize kusursuz bir rezervasyon deneyimi sunan çevrimiçi planlama yazılımı * İşletmenizi çevrimiçi ortamda yönetmenize ve büyütmenize yardımcı olacak yerleşik pazarlama araçları * Sadık bir hedef kitle oluşturmanıza ve içerikten para kazanmanıza yardımcı olan tam bloglama özellikleri * Özel işlevsellik için tam kapsamlı web geliştirme araçları
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verileriniz kullanımı kolay, güçlü tek bir platformda. Değerli zamanınızdan tasarruf edecek ve doğru müşterileri geniş ölçekte çekip dönüştürecek kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamak için ihtiyacınız olan tüm içeriğe sahip olacaksınız. Ayrıca Marketing Hub, HubSpot CRM platformunun bir parçası olarak oluşturulduğu için pazarlamacılar verileri yaptıkları her şeyin merkezinde tutabilirler. Pazarlamacılar, CRM platformunun tamamını kullanırken yatırım getirisini kanıtlamak ve yatırımları doğrulamak için satışlarda benzersiz bir uyum elde edebilir. İster stratejiler, hizmetler veya yazılım olsun - HubSpot karmaşıklığı değil şirketinizi ölçeklendirmenize olanak tanır. HubSpot daha iyi büyümeniz için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
DelightChat
delightchat.io
Satışları Artırın ve Desteği Zahmetsizce Yönetin - Çok Kanallı Müşteri Desteği - Tüm kanallardaki müşterilere tek bir kontrol panelinden yanıt verin - WhatsApp, Instagram, Facebook, E-posta ve Canlı Sohbet. - WhatsApp Pazarlama - Resmi WhatsApp API'sini kullanarak tanıtım yayınları gönderin ve satışlarınızı artırın. WhatsApp'ı kullanarak terk edilmiş sepetleri kurtarmayı otomatikleştirin, sipariş bildirimleri gönderin ve teslimat siparişlerinde nakit ödemeyi doğrulayın.
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan, kodsuz DIY yöntemiyle çevrimiçi bir mağaza açmak için kullanılan modern, ışık hızında bir e-Ticaret platformudur. Hız, performans ve basitliği özünde barındıran Dukaan, küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar ideal olan en sezgisel ve sağlam e-Ticaret deneyimini sunar. Dukaan ile yalnızca hızlı bir şekilde başlamakla kalmaz, aynı zamanda rekabetten çok daha hızlı bir şekilde ölçeklenebilir ve ilerleyebilirsiniz. Her ihtiyacınıza göre oluşturma seçeneği sunan kapsamlı bir eklenti ve entegrasyon kitaplığıyla desteklenen Dukaan, internetin ilk nesli için oluşturulmuş işletmeler için mükemmel bir seçimdir. Dünya çapında milyonlarca girişimci hayallerindeki e-ticaret sitesi için Dukaan'a güveniyor, sıradaki siz misiniz?
Square
squareup.com
Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey tarafından kuruldu ve ilk uygulama ve hizmetini 2010 yılında başlattı. Kasım 2015'ten bu yana New York Menkul Kıymetler Borsası'nda halka açık bir şirket olarak SQ sembolüyle işlem görüyor.
MyAlice
myalice.ai
Sosyal açıdan aktif Shopify ve WooCommerce markaları için hepsi bir arada müşteri iletişim aracı. Yeni e-ticaret sosyaldir. Müşteriler artık markanıza insan gibi davranıyor ve sizinle birden fazla kanalda sohbet etmek istiyor. Böylece, destek medyası üzerinden sohbetlerle satış ve destek sağlamanın modern yolunu yarattık. İşletmenizi büyütmek, gerçek müşteri ilişkileri kurmak ve siparişleri tamamlamak için daha az zaman harcamak üzere beş kolay adımda e-ticaret markanız için sosyal ticaretin kilidini açın. 1. Tek bir gelen kutusundan destek ve satış yapın Sizin gibi biz de sayısız sosyal uygulama, web sitesi ve mağaza arasında geçiş yapmaktan nefret ediyoruz. Böylece tüm sosyal kanallarınızı, canlı sohbetinizi ve e-ticaret siparişlerinizi tek bir paylaşılan gelen kutusundan yönetin. 2. E-ticaret siparişlerinizi yönetin Envanterinizi görüntüleyin ve arayın, siparişleri oluşturun veya güncelleyin, ürün resimlerini paylaşın, müşteri ayrıntılarını görüntüleyin; üstelik tüm bunları gelen kutunuzdan çıkmadan yapın. 3. Destek konusunda zamandan ve kaynaklardan tasarruf edin Kodsuz sohbet robotlarını birkaç dakika içinde devreye alarak destek konusunda saatlerce tasarruf edin, sık sorulan sorulara otomatik yanıt verin ve birden çok dilde konuşmaları otomatikleştirin. 4. Ekip arkadaşlarınızla işbirliği yapın Müşterileri paylaşılan şekilde desteklemek için otomatik olarak atama yapmak, üyeleri yeniden atamak, hazır yanıtlar oluşturmak, etiketler eklemek ve notlar bırakmak için tam teşekküllü bir destek bildirimi aracı edinin. 5. Denemeden bile daha iyi kararlar alın = Ekibiniz için daha iyi kararlar almak üzere kullanıcılar, satışlar, temsilci verimliliği ve müşteri puanları hakkında otomatik raporlar oluşturun. TLDR: MyAlice, hareket halindeyken satış ve destek yapabilmeniz için bir e-ticaret işinin ihtiyaç duyduğu her şeyi (sosyal medya kanalları, canlı sohbet, sohbet robotu, mağaza envanteri, ödeme ağ geçidi, mobil uygulama) tek bir platformda sunar. Ne zaman istersen. Herhangi bir yer. WooCommerce veya Shopify mağazanız, web siteniz, mobil uygulamanız ve Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Viber, Telegram ve Line gibi popüler sosyal kanallarınızla entegre olur. Bugün ücretsiz bir hesap için kaydolun veya Gorgias, Delightchat, Richpanel, eDesk, Freshdesk'ten geçiş yapmak için geçiş yardımı alın.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paketi satar. 2020 yılında Fortune dergisi, çalışanların memnuniyet anketine göre Salesforce'u 'Çalışılacak En İyi 100 Şirket Listesi'nde altıncı sıraya koydu.
Persona
withpersona.com
Persona'nın güvenilir kimlik altyapısı, işletmelerin, kullanıcı bilgilerinin güvenli bir şekilde toplanması ve doğrulanmasından, karar alma ve manuel incelemeler yürütmeye kadar kimlikle ilgili her türlü kullanım durumunu otomatikleştirmesine yardımcı olur. Tamamen uyumlu KYC/AML programlarını yönetin, dolandırıcılıkla mücadele edin ve operasyonları tek bir yerden otomatikleştirin. Mühendislik olsun ya da olmasın, 10 satırdan az kodla öğleden sonra entegre edin. - Ekibimiz Square, Uber, Coursera, Dropbox ve Slack'teki eski mühendis ve tasarımcılardan oluşuyor. First Round Capital ve Coatue gibi en iyi risk sermayesi şirketlerinden bazıları tarafından finanse edilmekten gurur duyuyoruz. Melek Yatırımcılarımızdan bazıları arasında Perret ve William Hockey (Plaid'in kurucu ortakları), Tony Xu (Doordash) ve Dylan Field (Figma'nın Kurucusu ve CEO'su) bulunmaktadır.
Avataar
avataar.ai
Avataar, mekansal hikaye anlatımının gücüyle sektörde devrim yaratıyor ve yapay zeka destekli üretken görsel deneyimler sağlayarak yeni bir görsel keşif çağına giriyor. Dünyanın ilk yapay zeka destekli Görüntü İşleme platformu, çeşitli kuruluşlar, markalar ve kullanıcılar için etkileşimli deneyim oluşturmayı mümkün kılmak üzere derin bir öğrenme yaklaşımını benimsiyor. 10'dan fazla patenti bulunan ve Khronos'ta 3D Ticaret Başkanı olarak hizmet veren Avataar, sinirsel inovasyonu teşvik etme ve birlikte çalışabilir endüstri standartlarının belirlenmesine katkıda bulunma konusunda ön sıralarda yer alıyor. Şirketin, Khronos, Nvidia, Meta, Google, AWS gibi büyük paydaşların yanı sıra mavi çip yatırımcılarıyla (Sequoia Capital ve Tiger Global) stratejik ortaklıkları, küresel ölçekte devrim niteliğinde bir değişime öncülük etme, ürün deneyimlerini yeniden tasarlama ve geliştirme konusundaki kararlılığının altını çiziyor. Daha önce hiç olmadığı gibi görsel keşif.
Smartproxy
smartproxy.com
Smartproxy, yerel verilere her yerden erişmenin belki de en kullanıcı dostu yoludur. 195 konumla küresel kapsama alanına sahiptir ve dünya çapında 40 milyondan fazla konut proxy'si sunmaktadır. 24 saat teknik destek, farklı proxy türleri, dört kazıma çözümü, esnek ödeme yöntemleri, genel API ve kullanımı kolay bir kontrol paneli, Smartproxy'nin piyasadaki en güvenilir proxy sağlayıcılarından biri haline gelmesinin nedenleri arasındadır. . Smartproxy'nin sizin için sunduğu önemli şeyler: - Ortalama hızı <0,5 saniye olan 40 milyondan fazla yüksek kaliteli konut IP'si. - Küresel kapsam – şehirler ve 50 ABD eyaleti dahil 195'ten fazla konumu hedefleyin. - Kullandıkça Öde seçeneği - 1 GB başına 8,5 ABD doları. - ABD ve Avrupa'dan 100.000'den fazla paylaşılan veri merkezi IP'si. - ABD'den 400 bin özel veri merkezi IP'si havuzu. - Sınırsız bağlantı ve konu. - Tam anonimlik ve güvenlik. - 30 dakikalık kalıcı oturumlar. - Kolay ödeme yönetimi için Akıllı Cüzdan. - Harika 7/24 destek. - Hızlı ve kolay proxy kurulumuna sahip kullanıcı dostu kontrol paneli. - Ayrıntılı belgeler ve bilgilendirici bir blog. - Herhangi bir plan aboneliğiyle birlikte birçok ücretsiz araç. - 14 günlük para iade seçeneği.
SAP
sap.com
SAP, lider kurumsal uygulama ve iş yapay zeka şirketidir. İş dünyası ve teknolojinin kesiştiği noktada yer alan bu şirketler, inovasyonlarının gerçek iş zorluklarını doğrudan ele alacak ve gerçek dünyada etkiler yaratacak şekilde tasarlandığını gösteriyor. Çözümleri dünyanın en karmaşık ve zorlu süreçlerinin omurgasını oluşturuyor. SAP'nin entegre portföyü, iş gücü ve finanstan müşterilere ve tedarik zincirlerine kadar modern kuruluşların unsurlarını ilerlemeyi sağlayan birleşik bir ekosistemde birleştirir.
Appy Pie
appypie.com
İşletmenizi başlatmak, yürütmek ve büyütmek için tüm yapay zeka ve kodsuz çözümleri içeren kapsamlı bir platform. Appy Pie, mobil uygulamalar, web siteleri, sohbet robotları, otomasyon, tasarım, bilgi tabanı, yardım masası ve çok daha fazlası için en son kodsuz teknolojiden yararlanarak her işletmenin çok yönlü bir şekilde başarılı olmasına yardımcı olabilecek bir dizi ürün ve hizmete sahiptir.
Maropost
maropost.com
Maropost, şirketleri yolculuklarının her adımında müşterileriyle buluşturan birleşik bir e-posta pazarlama platformuyla müşteri etkileşimini basitleştiriyor. Tek bir müşteri görünümü sunan Maropost, daha iyi etkileşim ve daha yüksek dönüşüm için her kanalda kişiselleştirilmiş deneyimler yaratır. Beyaz eldiven hizmetini sektör lideri teknolojiyle birleştiren Maropost, müşteri katılımını kolaylaştırıyor.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, küçük işletmelere, solo girişimcilere, koçlara ve pazarlamacılara hedef kitlelerini büyütmek, aboneleriyle etkileşim kurmak ve aboneleri ödeme yapan müşterilere dönüştürmek için güçlü ve uygun fiyatlı araçlar sağlayan kapsamlı bir e-posta pazarlama platformudur. 25 yılı aşkın uzmanlığımızla müşterilerimiz, kullanıcı dostu çözümümüz, ödüllü 7/24 müşteri desteğimiz ve otomasyon, liste büyütme ve web seminerleri ve canlı yayın gibi ek iletişim araçlarıyla e-posta pazarlamanın ötesine geçen güçlü araçlarımız için GetResponse'u tercih ediyor. işletmelerin kişisel markalarını oluşturmalarına, ürün ve hizmetlerini satmalarına ve bir topluluk oluşturmalarına yardımcı olacak sohbetler. Daha gelişmiş bir platforma mı ihtiyacınız var? GetResponse MAX ve MAX², gelişmiş pazarlama özellikleri ve güvenilir destek arayan zorlu kullanıcılara yönelik çözümlerdir.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, hantal karmaşıklıktan ziyade çevikliğe değer veren pazarlamacılar ve ürün sahipleri için oluşturulmuş, kanallar arası bir müşteri etkileşimi platformudur. Gerçek zamanlı bilgiler ve kişiselleştirilmiş kanallar arası iletişim yoluyla tüketici markalarının değişen müşteri beklentilerine hızlı bir şekilde uyum sağlamasına yardımcı oluyoruz. MoEngage'e Soundcloud, Citi, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino's, Nestle, Deutsche Telekom ve Airtel dahil olmak üzere 1.200'den fazla küresel tüketici markası güvenmektedir. On ülkede ofisleri bulunan MoEngage, Goldman Sachs Asset Management, B Capital, Steadview Capital, Multiples Private Equity, Eight Roads, F-Prime Capital, Matrix Partners, Ventureast ve Helion Ventures tarafından desteklenmektedir. Ürün Açıklaması: * Kanallar Arası Pazarlama Müşterilerinizi eylemlerine, davranışlarına, niteliklerine ve tercihlerine göre tercih ettikleri kanal aracılığıyla, tercih ettikleri zamanda, gerçek zamanlı olarak segmentlere ayırın ve onlarla etkileşime geçin. MoEngage, web siteniz, e-postanız, mobil uygulamanız, SMS'iniz, WhatsApp'ınız ve sosyal medyanız üzerinden on bir kanal aracılığıyla müşterilerinizle etkileşim kurmanıza olanak tanır. * Müşteri İçgörüleri Müşteri verilerinizi MoEngage'e getirin ve müşteri davranışları ve tercihleri hakkında öngörüler elde etmek için yapay zeka motorumuz Sherpa'dan yararlanın. Müşterileri tek bir kontrol panelinden kolayca segmentlere ayırın ve onlarla etkileşime geçin. Sadece birkaç tıklamayla artık hazırsınız! * Web ve Uygulama Kişiselleştirme Web sitenizi ve uygulamanızın ziyaretçilerini tercihlerine, beğenilerine, yolculuk aşamalarına ve yaşam tarzı eğilimlerine göre kişiselleştirilmiş içerik, teklifler ve önerilerle memnun edin. * Gerçek Zamanlı İşlem Uyarıları MoEngage Inform, kanallar ve satıcılar arasındaki kritik uyarıları tek bir API ile yönetmek için birleşik bir altyapı sağlar.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platformumuz, ekibinize birinci sınıf destek sunma ve müşteri hizmetleri operasyonlarınızı kolaylaştırma konusunda güç verir. Gerçek zamanlı, gerçek konuşma Konuşmalar e-postayı, canlı sohbeti ve Facebook, WhatsApp ve Instagram gibi sosyal medya kanallarını entegre eder. Artık sekme karıştırma veya kopyalayıp yapıştırma yok. Tüm müşteri etkileşimlerini tek bir kullanışlı akışta merkezileştirin. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürün ve gelir artışının kilidini açın Canlı sohbet widget'ımız ve sohbet robotlarımız ile potansiyel müşterilerinizle etkileşime geçin ve sitenizden ayrılmadan önce dönüşüm sağlamalarını sağlayın. Günümüzün rekabet ortamında geliri en üst düzeye çıkarmak için mevcut müşterileri koruyun ve geliştirin. Verimlilik parmaklarınızın ucunda Güncel değişkenleri içeren hazır yanıtlarla zamandan tasarruf edin. SSS'lere yanıt vermek ve tekrarlanan soruları azaltmak için kapsamlı bir yardım merkezi oluşturun. Daha anlamlı görüşmeler için self servis ve otomasyon araçlarından yararlanın. Hareket halindeyken Android veya iOS için Brevo Conversations mobil uygulamasını kullanın. Sorunsuz Entegrasyon ve Veri Konsolidasyonu Conversations by Brevo, Brevo ürünlerine ve ötesine sorunsuz bir şekilde entegre olarak size birleşik bir müşteri komuta merkezi sağlar. WordPress, Shopify, WooCommerce ve diğerleriyle derin entegrasyonlarla pazarlama hunilerinizi ve daha fazlasını zahmetsizce yönetin. Gönderim, iadeler, incelemeler, sadakat programları ve diğer temel iş işlevlerini kolaylaştırın. İlgili tüm verileri tek bir yerde toplayıp birleştirerek her müşteriye ilişkin kapsamlı bir görünüm elde edin. Brevo'yu seçen 500.000'den fazla işletmeye katılın ve Conversations by Brevo'nun gücünü ve basitliğini deneyimleyin. İster küçük bir işletme ister kurumsal olun, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özel planlar hazırladık.
Justuno
justuno.com
Justuno'nun dönüşüm araçları paketi, potansiyel müşteri yakalama (SMS ve e-posta), çıkış teklifleri, sepetten vazgeçme, banner'lar, ürün önerileri ve daha fazlasını içerir ve doğru mesajı doğru müşteriye doğru zamanda ileten nihai dönüşüm yolculuğunu yaratır. - Daha fazla sıfır ve birinci taraf verisi toplayın ve mevcut pazarlama araçlarınıza aktarın (100'den fazla entegrasyonumuz var ve bu sayı artmaya devam ediyor) - Optimum büyüme için sektör lideri e-posta ve SMS müşteri adayı yakalama (iki adımlı, dokunarak metne dönüştürme ve daha fazlası) - Coğrafi hedefleme (posta koduna kadar), çıkış amacı, sepet içeriği, trafik kaynağı ve daha fazlasını içeren 80'den fazla gelişmiş hedefleme kuralı - Kampanyaları optimize etmek için A/B testleri çalıştırın - Üst satışlar da dahil olmak üzere sitenizin herhangi bir yerindeki ürün önerilerini kullanın, çapraz satışlar, en çok satanlar, en son göz atılanlar ve daha fazlası - Hemen başlamak için sektör lideri ortakların ve bizim tarafımızdan hazırlanan 200'den fazla tasarımdan oluşan önceden oluşturulmuş bir şablon kitaplığına erişin. Daha Fazlasını mı Arıyorsunuz? - Ortalama Sipariş Değerini Artırın: Dinamik gönderi banner'ları, sepette/ödeme önerileri ve daha fazlasıyla - Performansı Gerçek Zamanlı İzleyin: Justuno'nun analiz panosu, kampanyalarınızı en iyi durumda tutmak için gerçek zamanlı olarak eyleme dönüştürülebilir bilgiler ortaya çıkarır - E-posta ve SMS Listelerini Büyütün: Justuno'nun sektör lideri SMS ve ESP'lerle entegrasyonu, e-posta ve SMS katılımlarını eşzamanlı olarak platformlarınıza aktarmanıza, ayrıca iki adımlı potansiyel müşteri formları oluşturmanıza, mobil cihazlarda dokunarak metne katılım seçeneklerini kullanmanıza ve daha fazlasına olanak tanır - Mobil uyumlu oluşturun deneyimler: Google'ın en iyi uygulamalarına uygun optimize edilmiş mobil promosyonlarla mobil web sitesi ziyaretçilerinizin daha fazlasını dönüştürün - İyileştirilmiş Ücretli Medya Yatırım Getirisi: Justuno'nun Audience Sync özellikleri, kampanya performansını en üst düzeye çıkarmak amacıyla güncel yeniden hedefleme ve potansiyel müşteri oluşturma için abone listelerinizi saatlik olarak senkronize eder - Gizli Alanlar: Ziyaretçilerden UTM bilgisi, IP adresi, erişilen ilk URL, kullanılan kupon kodu vb. gibi ek bilgiler toplayın. Otomatik akışlarda maksimum kişiselleştirme için bunu tercihlerle birleştirin. - Başsız mağazanız için bir çözüm mü arıyorsunuz? Justuno, en üst düzeyde ön uç deneyimi yaratması gereken markalar için başsız web sitelerini destekliyor. Ayrıntılar için bizimle iletişime geçin!
Releva
releva.ai
Releva, e-ticaretin büyümesine yönelik hepsi bir arada yapay zeka otomasyon çözümüdür. Şirket, dönüşüm oranlarını, ortalama sipariş değerlerini, müşteri yaşam boyu değerlerini artırmak için web sitesini ve çoklu kanalı kişiselleştiren ve inanılmaz bir yatırım getirisi ile gelir artışına yol açan bir pazarlama otomasyon platformu sağlıyor. Chat GPT'ye benzer bir teknoloji olan Releva'nın yapay zekası Lucy, her kullanıcının ne istediği gibi en önemli satış ve pazarlama sorularını yanıtlıyor; istedikleri zaman; hangi fiyat aralığının kabul edilebilir olduğu; tercih edilen dijital kanal nedir ve her kullanıcıda yankı uyandıran yaratıcılık ve anlatı nedir? Releva'nın misyonu, yalnızca küçük bir yerel mağazada yaşayabilecekleri deneyimlere benzer kullanıcı deneyimleri yaratmaktır. Bunu, markalar ve tüketicileri arasındaki etik çok kanallı etkileşim yoluyla kişiselleştirmeyi optimize ederek yapıyoruz. Releva, her e-Ticaret mağazasıyla ve trafiği yönlendiren ve dönüşümleri artıran tüm dijital kanallarla derinlemesine bütünleşir. Platform, 51 kattan fazla çarpıcı ROI ile birlikte sürekli olarak %20'den fazla gelir artışı sağlıyor.
Storyly
storyly.io
Storyly, tam ekran, etkileşimli ve günümüzün en ilgi çekici içerik formatı olan Stories'i mobil uygulamalara ve web sitelerine yerleştiren kullanıcı etkileşim platformudur. Storyly Stories, mobil markaların pazarlama stratejilerini, hedef kitleleriyle mobil ekranın sınırlarının ötesinde etkileşim kurmalarına ve entegrasyon sonrası herhangi bir geliştirme çabasına gerek kalmadan ilgi çekici deneyimler yaratmalarına olanak tanıyarak güçlendiriyor. Storyly, Domino's Pizza, Türk Hava Yolları, United Airlines, McDonald's, New Look, Decathlon, Swisscom, Footasylum, Heetch, SoulCycle ve Birbank dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere 40'tan fazla ülkede 300'den fazla markanın güvenini taşıyor. Storyly Stories, doğası gereği, mobil uygulamalara ve web sitelerine herhangi bir mesajı müdahaleci olmak yerine akılda kalıcı, tanıdık ve etkileşimli bir şekilde iletme fırsatı sağlar. Sezgisel stüdyosu ve kontrol paneliyle Storyly, herhangi bir mobil uygulamanın ve web sitesinin tarzına ve tasarımına uyan ilgi çekici içerik oluşturmayı da kolaylaştırır. Storyly Stories'i bir çemberden daha fazlası yapan da budur; sınırsız bir yaratıcılık, etkileşim ve bağlantı dünyası sunar.
Beamer
getbeamer.com
Beamer, müşterilerinize kolayca ulaşmak, etkileşim kurmak ve onlardan bilgi almak için doğrudan uygulamanızdan iki yönlü bir iletişim sağlayan, ürün sürümlerine yönelik müşteri iletişim aracıdır.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya ve Asya-Pasifik bölgesindeki çok çeşitli perakendecilere profesyonel sohbet ticareti çözümleri sunmaktadır. Resmi WhatsApp İş Çözümleri Sağlayıcısı ve Meta ve LINE'ın resmi ortağı olarak, sosyal mesajlaşma kanallarında (WhatsApp, Facebook, Instagram, LINE ve web sitesi canlı sohbeti) gelişmiş verimlilik, kullanıcı davranışı analizi ve dolayısıyla yeniden pazarlama stratejisi geliştirme ile gelişmiş iş çözümleri sunuyoruz. Çok kanallı mesajlaşma, Pazarlama otomasyonu, Çevrimiçi-birleştirme-çevrimdışı perakendecilik, Sosyal müşteri veri platformu, ChatGPT'nin yanı sıra WhatsApp Kataloğu ve Ödeme ile entegre "Omni AI" aracılığıyla sohbet ticaretinin potansiyelini ortaya çıkarma misyonuyla Omnichat, şirketleri donatıyor Çok kanallı perakendecilik ortamından doğan fırsatları yakalayacak şekilde kusursuz bir müşteri yolculuğu sağlamak. Çevrimiçi-birleştirme-çevrimdışı satış özelliği, ziyaretçileri çevrimiçi kanallardan takip için fiziksel mağazalardaki satış görevlilerine kolayca yönlendirebilir, çevrimiçi ve çevrimdışı ortamda dönüşümleri ve gelir takibini kolaylaştırabilir. AI destekli sohbet robotumuz “Omni AI”, ChatGPT'den yararlanarak müşterilerin sorularını yanıtlamak, ürün önermek ve pazarlama kampanyası planlamasını kolaylaştırmak için perakendecilerin dijital asistanı olarak hizmet ediyor. WhatsApp Kataloğu ve Ödeme, perakendecilerin ürünlere göz atmaktan, belirlenen satışlarla iletişim kurmaya, satın alma yapmaya, müşterilerin karar verme sürecini kısaltıp satın alma sürecini hızlandırmaya kadar müşteri yolculuğunu WhatsApp üzerinde tamamlamasına olanak tanır ve satıcılara anında gelir sağlar. Son üç yılda yıllık bazda %300 Sürekli Gelir (ARR) artışı yakalayan Omnichat, aralarında Watsons, Fortress, Sasa Cosmetic, Lukfook Jewellery, LVMH Group, Mannings, Swire Resources, OSIM'in de bulunduğu 5.000'den fazla perakende ve e-ticaret şirketine güç veriyor. Logitech, Timberland, Tom Lee Music, Vita Green ve devlet daireleri.
Moosend
moosend.com
Moosend, ödüllü hepsi bir arada kullanıcı arayüzünü korurken, işinizi ilk günden itibaren büyütmenize yardımcı olan birinci sınıf özelliklere, son teknoloji otomasyon akışlarına ve müşteri adayı oluşturma araçlarına sahip güçlü bir e-posta pazarlama otomasyon yazılımıdır. . -E-posta pazarlama kampanyaları gönderin Hedef kitlenizle bir profesyonel gibi etkileşime geçmek için güzel, profesyonel e-posta kampanyaları oluşturun. -Kitlenizi Yönetin Gelişmiş segmentasyon özelliklerimizi kullanarak doğru hedef kitleye doğru e-postayı gönderin, abone etiketleriyle organize olun ve abonelikten çıkmaları en aza indirin. -Kitlenizi Büyütün Çarpıcı açılış sayfaları ve abonelik formlarını tek bir araçla oluşturun, başlatın ve optimize edin. -Pazarlamanızı Otomatikleştirin Tekrarlanan görevleri otomatikleştirin ve müşterileriniz için keyifli, kişiselleştirilmiş dijital deneyimler yaratın. -Çabalarınızı Takip Edin Pazarlama başarınızı ölçün ve daha iyi karar vermek için güçlü veriler toplayın. Moosend's'i ücretsiz deneyebilir, KOBİ ve Kurumsal özelliklerimizin tamamını ücretsiz deneyebilirsiniz! Kredi kartı gerekmez. Aylık 9$ gibi düşük bir ücretle başlayın veya iş ihtiyaçlarınızı destekleyecek özel bir plan oluşturmak için satış ekibimizle iletişime geçin. Aşağıdaki bağlantıları kopyalayıp tarayıcınıza yapıştırın: -Moosend'i ücretsiz deneyin: https://moosend.com/register/ -Özel Teklif Alın: https://moosend.com/contact-us/sales/
Intellimize
intellimize.com
Intellimize, web sitesi kişiselleştirme ve dönüşüm oranı optimizasyonunda uzmanlaşmış yapay zeka odaklı bir platformdur. Pazarlamacılara web sitesi deneyimlerini test etmek, optimize etmek ve kişiselleştirmek için çok işlevli bir alan sağlar. Platform sınırsız varyasyonları çalıştırma yeteneğine sahiptir, bu nedenle yeni kavram ve fikirlerin hızlı bir şekilde test edilmesini kolaylaştırır. Üretken yapay zeka teknolojisini kullanarak, kopyalama önerileri sunarak yazma tıkanıklığına da çözümler sunar. Intellimize'ın en büyük gücü, yapay zeka optimizasyonunu kullanarak 1:1 kişiselleştirmeler sunma yeteneğidir. Bireysel davranışlarına ve tercihlerine göre her ziyaretçiye benzersiz web sitesi varyasyonları gösterir, böylece birinci veya üçüncü taraf verilerine ihtiyaç duymadan kullanıcı deneyimini kişiselleştirir. Intellimize platformu, SaaS ve e-ticaret dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çok çeşitli endüstrileri destekler. . A/B testi, açılış sayfası optimizasyonu ve e-ticaret ile SaaS operasyonlarına yönelik özel kişiselleştirme için kullanılabilir. Platform analiz özelliği, kişinin deneylerinin farklı segmentler üzerindeki etkilerine ilişkin öngörüler sunarak kullanıcıların stratejik kararlarının etkisini anlamalarına yardımcı olur. Çeşitli pazarlama ve analiz araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olma yeteneği dikkate değerdir. Intellimize, AI teknolojisine ek olarak profesyonel hizmetler, bir müşteri başarı ekibi ve rehberli katılım olanağı sunar. Profesyonel hizmetler ekibi, platformun yeteneklerinin bir uzantısıdır ve kullanıcıların optimizasyon hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için Stratejik ve Analitik CRO uzmanlarını içerir.
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive, e-Ticaret ve konaklama sektörlerine yönelik bir Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenimi (ML) platformudur. Tahmine dayalı yapay zeka platformu, markalar için dönüşüm oranlarını artırmak amacıyla kişiselleştirilmiş deneyimler sunma işlevi görüyor. Temel teklifi, her müşteriye özel hedeflenen ürün önerileri oluşturmak için makine öğrenimini kullanan, yapay zeka destekli bir öneri motorunu içerir. Platform, veri analizini otonom bir şekilde eyleme geçirilebilir içgörüye dönüştürmek ve böylece işletmeleri yalnızca veri odaklı olmaktan istihbarat odaklı bir yapıya yükseltmek için tasarlandı. Platform ayrıca işletmelerin platformların işlevlerini mevcut sistemlerine sorunsuz bir şekilde bağlamasına olanak tanıyan entegrasyon özellikleri de içerir. Aidaptive, yüksek verimli ticareti kolaylaştırmaya yönelik yenilikçi katkılarından dolayı tanınmıştır ve markalara ve tüketicilere makine öğrenimi teknolojisi çözümleri sağlamada liderliğini sürdürmeye devam etmektedir. Aidaptive'in bir demo ve ücretsiz tahmini hedef kitle listeleri sunmasına rağmen şartlar ve ayrıntıların farklılık gösterebileceğini lütfen unutmayın.
Spott
spott.ai
İnternette başarılı olmak için 3 şeyi çok iyi yapmalısınız. 1. Harika içerikler oluşturun 2. Bunu hedef kitlenizin bulunduğu kanallarda yayınladığınızdan emin olun 3. Hedef kitlenize ilham verdikten sonra, onların etkileşim yoluyla dönüşüm gerçekleştirmelerine izin vererek bu ilhama göre hareket etmelerine izin verdiğinizden emin olun. SPOTT bu 3. adıma odaklanıyor. Değer önerimiz: SPOTT, çok kanallı bir ortamda işlem yapılabilir ve ölçülebilir hale getirerek kullanıcıların yayınlanan içerikten daha fazla değer elde etmelerine olanak tanıyan bir çözümdür. Spott yazılımımızla (360°) resimlere, pdf'lere ve videolara alışveriş yapılabilir bağlantılar ekleyebilir, bülten abonelikleri, pdf belgelerini bağlayın veya en son promosyonunuzla gösteriş yapın. Tüm resimlerinize ve videolarınıza kolayca etkileşimli bir katman ekleyebilirsiniz. Videolarınızı, kataloglarınızı ve görsellerinizi etkileşimli hale getirin. Harekete geçirici mesajlar ekleyin, ürünleri etiketleyin, bülten abonelikleri alın ve dönüşümleri artırın. Spott ile içeriğinizi uygulanabilir ve ölçülebilir hale getiren etkileşimli öğeler ekleyerek yayınlanmış pdf'lerinizden, görsellerinizden ve videolarınızdan daha fazla yararlanacaksınız.
Rosetta.ai
rosetta.ai
Rosetta.ai, e-ticaret deneyimini geliştirmek için tasarlanmış yapay zeka destekli araçlardan oluşan bir paket sunar. Rosetta.ai, çeşitli tüketici özelliklerini ve davranışlarını yorumlayarak ve bunlardan yararlanarak, web sitesi arayüzlerini bireysel müşteri tercihlerine göre uyarlayarak çevrimiçi alışveriş deneyimlerini geliştirir. Paket, kişiselleştirilmiş çevrimiçi alışveriş deneyimleri yoluyla yüksek harcama yapan tüketicileri çekmek için tasarlanmış hedefli bir reklam modeli sunan 'Rosetta AdMatch'i içeriyor. 'Rosetta Engage', alışveriş yolculuğu temas noktalarını optimize etmek için doğru öneri algoritmaları kullanır. 'Rosetta Analytics', Google Analytics tarafından sağlananları aşan zengin tüketici analizleri oluşturmak için ürün etiketi verilerini ve tüketici tercihi analizini birleştirir. Son olarak 'Rosetta Otomasyonu', tekrardan kaçınmak için müşterinin önceki etkileşimlerini hesaba katarak pazarlama mesajlarını birden fazla kanalda otomatikleştirerek tüketici etkileşimini genişletiyor. Genel olarak Rosetta.ai, çevrimiçi alışverişin kişiselleştirilmesini geliştirmeyi, dönüşüm oranlarını artırmayı ve e-ticaret işletmelerinin büyümesini hızlandırmayı amaçlıyor.
Certainly
certainly.io
Kesinlikle, tıklamaları konuşmalarla değiştirerek işletmelerin e-ticaret için inanılmaz kullanıcı deneyimleri oluşturmalarına yardımcı olma misyonundadır. Kesinlikle Konuşmalı Yapay Zeka yazılımı, işinizi yürüttüğünüz platformlar arasında sorunsuz bir şekilde bağlanır ve dünya çapında 20'den fazla ülkede müşterilerimiz ve iş ortaklarımız bulunmaktadır. Kesinlikle Konuşmalı Yapay Zeka Platformu, kodsuz Chatbot Oluşturucusu ile eğlenceli ve kolay bir oluşturma deneyimi sunar. Ürün, kanallar arasında yüksek kaliteli kullanıcı deneyimleri, düzinelerce iş sistemiyle kusursuz entegrasyonlar ve her dili algılayan ve 14'ten fazla dilde kullanıma hazır içerik sunan güçlü, özel bir yapay zeka sunar. Carlsberg, Tiger of İsveç, Booking.com, Rockwool, Trustpilot, Siksilk, Deloitte, Zendesk ve AKQA gibi markalar kesinlikle güvenmektedir.
Octane AI
octaneai.com
E-Ticaret İşinizi Büyüten Yapay Zeka 3.000'den fazla Shopify satıcısı, AI Quiz Hunilerini ve AI Insights'ı desteklemek için Octane AI'yı kullanıyor. Yarım milyar gelir elde edildi ve devam ediyor.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon, her perakendecinin sorununa çözüm sunan, ödüllü bir çok kanallı pazarlama otomasyon platformudur: Her ziyaretçiye doğru mesajın, doğru zamanda, doğru içerikle nasıl gönderileceği. Tek kişilik mağazaların ve kurumsal perakendecilerin, müşteri/ziyaretçi davranışlarına ve katalog değişikliklerine saniyeler içinde tepki veren veri odaklı Otomasyonlar ve Kişiselleştirilmiş Kampanyaları kolayca oluşturmak için Büyük Veri platformunun kullanımından faydalanmasına olanak tanır. İşte bu nedenle ContactPigeon, satışlarını artırmaya yönelik üç ana hedefi ele alarak müşterilere yardımcı olur: • Zenginleştirilmiş müşteri öngörüleri: Müşteri davranışı verilerini toplamak ve zenginleştirilmiş, birleşik bir müşteri görünümü oluşturmak • Geliştirilmiş müşteri etkileşimleri: Müşteri yolculuğunda doğru anda otomatik ve tahmine dayalı mesajları tetikleyin. satış dönüşümünü ve elde tutmayı optimize etmek için. • Çok kanallı erişim: İşletmelerin, tek bir platformda çok çeşitli mesajlaşma kanalları (örn. e-posta, SMS, Viber, mobil, anlık bildirimler, web sitesi, Facebook, Google, kartpostallar) üzerinden ilgi çekici kampanyalar tasarlamasına olanak tanır.
Barilliance
barilliance.com
Barilliance, ziyaretçilere kişiselleştirilmiş çok kanallı bir alışveriş deneyimi sunarak her boyuttaki e-Ticaret sitelerinin satışlarını ve dönüşüm oranlarını artırmasına yardımcı olur. Barilliance e-Ticaret kişiselleştirme paketi, kanallar arası kişiselleştirilmiş ürün önerileri, davranışla tetiklenen e-postalar, gerçek zamanlı yerinde kişiselleştirme ve Canlı sosyal kanıt bildirimlerini içerir.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow, kişiselleştirilmiş testler, hesap makineleri, değerlendirmeler, yarışmalar, formlar/anketler, öneriler, anketler ve sohbet robotları oluşturmayı kolaylaştırarak potansiyel müşterileri daha iyi elde etmenize, nitelendirmenize ve onlarla etkileşime geçmenize olanak tanır. Geliştiriciye veya tasarımcıya gerek yok! Outgrow, mobil, masaüstü ve tablet için tamamen optimize edilmiş ve reklamlarınıza, web sitelerinize, mobil uygulamalarınıza, sosyal medyanıza, SMS ve e-posta iletişiminize kolayca yerleştirilebilen bir dizi tasarım şablonuna sahiptir. Ek olarak, dönüşümü iyileştirmek için optimize edilmiş 1000'den fazla önceden hazırlanmış içerik parçası ve huni vardır; böylece soruları değiştirebilir, birkaç ince ayar yaparak markanızla tutarlı olmasını sağlayabilir ve kendi etkileşimli içeriğinizi birkaç dakika içinde hazır hale getirebilirsiniz.
Emarsys
emarsys.com
Artık bir SAP şirketi olan Emarsys, iş sonuçlarını hızlandırmak için oluşturulmuş tek çok kanallı müşteri etkileşimi platformuyla dijital pazarlama liderlerine ve işletme sahiplerine güç veriyor. İstenilen iş sonuçlarını, sektörünüzdeki önde gelen markalardan kitle kaynaklı kanıtlanmış çok kanallı müşteri etkileşimi stratejileriyle hızlı bir şekilde hizalayan platformumuz, değer elde etme süresini hızlandırmanıza, üstün bire bir deneyimler sunmanıza ve ölçülebilir sonuçları hızlı bir şekilde üretmenize olanak tanır. Emarsys, dünya çapında 1.500'den fazla müşterinin tercih ettiği platformdur. İşletmelerinin talep ettiği öngörülebilir, karlı sonuçları ve müşterilerinin hak ettiği son derece kişiselleştirilmiş çok kanallı deneyimleri sunmak için Emarsys'e güvenen binlerce lider markaya katılın. Daha fazla bilgi için www.emarsys.com adresini ziyaret edin.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore, bir pazarlamacıya kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri yaratma gücü veren Kapsamlı bir Müşteri Etkileşimi ve Deneyim Paketi sunar. Platformu, bir pazarlamacının müşteri verilerini kanallar ve sistemler arasında bağlamasına, hedeflenen segmentler oluşturmasına ve Web, E-posta, Uygulama Bildirimleri, WhatsApp, SMS ve RCS gibi dijital kanallarda anlamlı deneyimler sunmasına olanak tanır. Güçlü analizleri sayesinde Netcore Cloud, markaların hedef kitlelerini daha iyi anlamalarına yardımcı olarak, müşterilerde kişisel düzeyde yankı uyandıran hedefli pazarlama kampanyalarına olanak tanır. Platformun yapay zeka ve makine öğrenimi yetenekleri, her müşteri etkileşiminin etkileşim ve dönüşüm için optimize edilmesini sağlayarak her temas noktasını etkileme ve elde tutma fırsatı haline getiriyor. Netcore'a yapay zeka destekli deneyimler sunmak için E-ticaret, Perakende, Bankacılık ve Finansal Hizmetler, Medya ve Eğlence ve Seyahat gibi sektörlerde 6.500'den fazla marka güvenmektedir. Önemli küresel müşterilerinden bazıları arasında Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's ve çok daha fazlası yer alıyor. Netcore, olağanüstü işyeri kültürüne olan bağlılığını teyit ederek Hindistan'da arka arkaya altı yıl boyunca Great Place to Work sertifikasına sahip olmaktan gurur duyuyor. Şirket, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve APAC'ta 20'den fazla ofisi ile küresel bir varlığa sahiptir. Netcore, bir işletmenin gelir artışını artırmasına, müşteri yaşam boyu değerini en üst düzeye çıkarmasına ve karlılık yolculuğunu hızlandırmasına yardımcı olan Martech işletim sistemidir.
Yieldify
yieldify.com
Yieldify, e-ticaret işletmelerinin müşterilerini kişiselleştirilmiş deneyimlerle buluşturarak daha fazla gelir elde etmesine yardımcı olan, tamamen yönetilen, uçtan uca bir kişiselleştirme platformudur. Son 4 yılda Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya-Pasifik'teki 1000'den fazla e-ticaret markası, Yieldify'ın tam hizmet ekibi ve platformu sayesinde 2,5 milyar doların üzerinde ekstra gelir elde etti. Yieldify ile dönüşüm huninizin neresinde olursa olsun her ziyaretçiye doğru zamanda doğru web sitesi deneyimini sunabilirsiniz.
Monetate
monetate.com
Monetate, pazarlamacılara müşterilerin bireysel insan düzeyinde anlaşıldığını ve takdir edildiğini hissettirme gücü verir. Monetate, markalara tam entegre bir kişiselleştirme stratejisi sunma gücü veriyor. Performans odaklı mimari, ölçeklenebilir 1'e 1 kanallar arası deneyimlerin sunulmasına kadar, fikir oluşturma ve doğrulamayı kapsayan güçlü araç seçenekleri içeren, kullanımı kolay, ünlü bir arayüz sağlar. Etkileşimi, dönüşümleri ve sonuçta müşteri yaşam boyu değerini artırmak için tüketicileri olağanüstü deneyimlerle memnun edin. Monetate, Office Depot, Reebok, Patagonia, QVC, J Crew Group ve diğer yüzlerce pazar lideri gibi önde gelen markaların yıllık gelirinde milyarlarca dolarlık etki yaratıyor.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore, çoğunlukla gelişmiş denemeler başlatmak isteyen ajanslar, geliştirme ve ürün ekiplerinin yanı sıra BT departmanından minimum yardım alan pazarlamacılar tarafından kullanılan gelişmiş bir deneme aracıdır. Öne çıkıyoruz: Müşterilerimizi gerçekten önemsiyoruz; destek ve fazla teslimat açısından ekstra çaba harcıyoruz; ayrıca şirket içi deney ekiplerimiz, CRO'muz ve veri uzmanlarımız da hizmetinizde. Yetenekler: A/B testi: 41 veri noktasına sahip, piyasadaki gelişmiş segmentasyon motorlarından birini kullanarak denemeler oluşturun: web sitesi davranışı, trafik kaynağı, CRM verileri, GTM, hava durumu API'si vb. Gelişmiş raporlama: > Bayesian ve Frequentist istatistikleri > Sonuçları belirli hedeflere göre filtreleyin > Destekli dönüşümler veya doğrusal dağıtım > Kümülatif görünüm > Yalnızca ekibinizle önemli olanı paylaşın: pdf raporu > Tüm etkinlikleri takip edin Yerinde anketler: > Açılır pencereler veya widget'lar olarak tetiklenir > Kaydırıldığında, yüklendiğinde, çıkışta tetikleyiciler > Mantıksal dallanma > Çoklu seçim, benzersiz seçim, ızgara, NPS, CSAT, vb. > Segmentasyon davranışı > Müşteri Adayı Yakalama > Gelişmiş Raporlama Yer Paylaşımları > Çeşitli reklam öğelerini tetikleyin > Yaratıcı oluşturucu > çıkışta / yükte/ yükte Scroll Entegrasyonlar: Google Analytics 4 Piwik Pro Hotjar Zapier - Hubspot, Marketo, Salesforce Shopify Woopra
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr, işletmelerin dönüşüm oranlarını ve gelirlerini artırmasına, daha fazla potansiyel müşteri toplamasına ve alışveriş deneyimi sırasında ve sonrasında kişiselleştirilmiş önerilerle ziyaretçileri yeniden hedeflemesine olanak tanıyan çevrimiçi davranışsal kişiselleştirme, yapay zeka ve kullanıcı gizliliğinde dünya lideridir.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz, her büyüklükteki işletmenin ilgi çekici pazarlama testleri ve anketleri oluşturmasına, geri bildirim toplamasına ve satışları artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış çevrimiçi bir platformdur. Marquiz, kullanıcı dostu, sürükle ve bırak özellikli bir sınav oluşturucu, çok çeşitli benzersiz sınav şablonları ve her sınav için ücretsiz istatistikler sağlar. Bu özellikler, özelleştirilmiş testlerinizi oluşturmanızı, düzenlemenizi ve analiz etmenizi kolaylaştırır. Marquiz, fiyatlandırma planlarını oluşturulan aylık potansiyel müşteri sayısına göre belirler; bu, ister küçük bir ekip ister büyük bir kuruluş yönetiyor olun, benzersiz iş ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde uyarlandığı anlamına gelir.
WebEngage
webengage.com
WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle WebEngage, işletmelerin müşterileri etkili bir şekilde anlamasını, etkileşime geçmesini ve elde tutmasını sağlar. - MÜŞTERİ VERİLERİNİ BİRLEŞTİRİN: WebEngage, işletmelerin çeşitli kaynaklardan gelen müşteri verilerini birleştirmesine olanak tanır, gerçek zamanlı bilgiler sağlar ve belirli müşteri özelliklerine ve davranışlarına dayalı olarak hedeflenen kampanyalar için dinamik mikro segmentasyona olanak tanır. - ÇOK KANALLI YOLCULUKLAR: WebEngage'in sezgisel sürükle ve bırak iş akışı oluşturucusu ile işletmeler, çok kanallı müşteri yolculuklarını sorunsuz bir şekilde tasarlayabilir ve otomatikleştirebilir, böylece e-posta, SMS, anlık bildirimler ve daha fazlası gibi kanallar arasında tutarlı ve kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayabilir. - HEDEFLENMİŞ KAMPANYALAR: WebEngage, işletmelere, müşteri eylemleri ve önceden tanımlanmış iş etkinlikleri tarafından tetiklenen kişiselleştirilmiş kampanyaları otomatikleştirme yetkisi verir. Bu, müşteri katılımını ve dönüşüm oranlarını artırmak için zamanında ve ilgili iletişimi sağlar. - YAPAY DESTEKLİ ÖNGÖRÜCÜ MODELLER: WebEngage Analytics panosu, öncelikli müşterileri segmentlere ayırmak, onlarla etkileşime geçmek ve elde tutmak, pencereleri dönüştürmek ve yatırım getirisi optimizasyonu için gerekli tüm ölçümleri güçlendirir. Bu, işletmelerin müdahalelerine ve kampanyalarına maksimum etki ve daha iyi yatırım getirisi için odaklanmalarına olanak tanır. - 1:1 KİŞİSELLEŞTİRME: WebEngage, işletmelerin geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasına olanak tanır. İşletmeler, kullanıcının amacını, tercihlerini ve diğer ilgili verileri birleştirerek iletişimlerini her bir müşteriye özel hale getirebilir ve çok kanallı müşteri katılımını teşvik edebilir. Dahası ne? WebEngage platformunun entegrasyonu hızlı ve kolaydır. ESP ve MSP serisiyle uyumludur, teknik ekibin birkaç saat içinde müdahale etmesi yeterlidir. Dünya genelinde varlık: Genel merkezi Hindistan'da bulunan WebEngage, Orta Doğu ve Afrika bölgesi, Güneydoğu Asya ve Güney Amerika'daki ofisleri ve varlığıyla operasyonlarını küresel olarak genişletti.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop, e-ticaret markaları ve çevrimiçi mağazalar için, ürünleri etiketleyerek kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri veya markaların sosyal içeriğini etkinleştirmek ve dönüşüm oranını artırmak, satışları artırmak, sosyal ağ oluşturmak için web sitelerinde alışveriş yapılabilir galeriler yayınlamak için bir sosyal ticaret, alışveriş yapılabilir UGC ve görsel alışveriş platformudur. güven, bağlılık ve kusursuz alışveriş deneyimleri.
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon, Web Deneyi, Özellik Deneyi ve Yapay Zeka Odaklı Kişiselleştirme özelliklerini tek bir uyumlu platformda birleştirerek tüm ekiplerin deneme ihtiyaçlarını karşılayan benzersiz bir optimizasyon çözümü sunarak markaların ürünlerini ve dijital etkileşimlerini geliştirmelerine olanak tanır. Ürün yöneticilerini, pazarlamacıları ve geliştiricileri farklı deneme ve özellik yönetimi ihtiyaçları konusunda desteklemek üzere tasarlanan Kameleoon, 50'den fazla entegrasyonla her teknoloji yığınına uyum sağlar ve her türlü özel entegrasyonun yapılabilmesine olanak sağlar. Birleşik bir platform olarak Kameleoon, ekiplere deneyler oluşturma yetkisi vererek, bir geliştiriciye ihtiyaç duymadan sunucu tarafı testlerinde hedefleme, analiz ve etkinleştirme için web tabanlı verileri kullanmalarına olanak tanır. HIPAA, GDPR ve CCPA uyumlu Kameleoon, sağlık hizmetleri, bankacılık ve sigorta gibi sıkı düzenlemeye tabi sektörler için çok uygundur. 1000'den fazla orta ve kurumsal ölçekli şirket, son derece doğru deney verilerine güvenmek için halihazırda Kameleoon'un zengin özelliklere sahip ve güvenli platformunu kullanıyor. Toyota, Providence, Direct Line Group, Canada Goose, Loblaw ve Cerebral'deki ekipler Kameleoon'u kullanıyor. Daha fazlasını öğrenmek için www.kameleoon.com adresini ziyaret edin.
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
Kısıtlama olmaksızın denemelere izin vererek işletmelerin çevrimiçi dönüşümlerini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Basit yaklaşımımız ve pazar lideri teknolojimizle, dijital deneyimleri her zaman mutlak müşteriye odaklanarak geliştiriyoruz. Teknolojimiz, pazardaki ilk test ve hedefleme çözümü olarak 2000 yılında oluşturuldu. Platform o zamandan bu yana katlanarak büyüdü ve Webtrends Optimize'ın Ağustos 2018'de Birleşik Krallık merkezli Accelerate Group Ltd. tarafından satın alınmasından bu yana daha da hızlı büyüdü. Yaptığımız her şey, müşterinin yatırımından geri dönüş sağlamaya odaklanıyor. Yaptığımız her testte bu ölçülüyor ve raporlanıyor. Çok çeşitli test, analiz ve kişiselleştirme araç ve özelliklerine sahibiz. AB, ABN, MVT ve Bölünmüş testler, Sosyal Kanıt ve Ürün Önerileri motorları, Çıkış Amacı katmanları ve diğer birçok araç dahil. İstemci veya Sunucu tarafı testleri mevcuttur ve Mobil uygulama optimizasyonu için çeşitli SDK'lar mevcuttur.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk, meşgul pazarlamacılar için oluşturulmuş bir dönüşüm optimizasyon araç setidir. Satışlarınızı üç şekilde artırmanıza yardımcı olabilecek hızlı, kullanımı kolay çözümler sunar: 1. Akıllı E-Ticaret Açılır Pencereleri, listelerinizi daha hızlı oluşturmanıza, sepet terklerini azaltmanıza ve e-ticaret satışlarınızı daha önce hiç olmadığı kadar artırmanıza yardımcı olur. 2. Web Sitesi Kişiselleştirme özellikleri, daha alakalı ve anlamlı deneyimler için web sitenizi ve kampanya açılış sayfası mesajlarınızı müşteri segmentlerine göre kolayca uyarlamanıza olanak tanır. 3. Kullanımı kolay A/B testi, açılır pencere ve kişiselleştirilmiş açılış sayfası performansını hızla ayarlamanıza, test etmenize ve karşılaştırmanıza olanak tanır. Ek olarak, sonuç üzerindeki etkiyi ölçmek için müşteri yolculuklarının tamamını karşılaştırabilirsiniz.
Personizely
personizely.net
Personizely, her web sitesi ziyaretçisinin iletişim bilgilerini toplayarak, ortalama sipariş değerini artırarak ve hedeflenen açılır pencerelerle satışları artırarak en iyi şekilde yararlanmak için kullanılan bir dönüşüm pazarlama araç setidir. Size tam tasarım özgürlüğü veren, kullanımı kolay oluşturucuyla yüksek dönüşüm sağlayan açılır pencere oluşturmayı kolaylaştırır. Web sitesi kişiselleştirme aracını kullanarak, web sitenizi ziyaretçinin etkinlik geçmişine, yönlendirme kaynağına, coğrafi konuma, cihaza, sepet değerine, sipariş geçmişine ve daha pek çok şeye göre, site içi görsel editörüyle web sitesini varyasyonlara bölerek kolayca düzenleyebilirsiniz.
Vizury
vizury.com
2007 yılında piyasaya sürülen Vizury, markalara daha yüksek huni dönüşümleri ve müşteri elde tutma elde etmelerini sağlayan performans odaklı bir Martech çözümüdür. Kuruluşundan bu yana, benzersiz teknoloji odaklı hizmetlerimizin odak noktası her zaman müşterileri bir markanın web sitesine, mobil uygulamasına veya perakende mağazasına geri getirme ve yeni müşteri edinimi, elde tutma ve marka sadakatini geliştirme yeteneği olmuştur. Küresel ölçek başlattıktan ve elde ettikten sonra, Vizury platformu ve işi 2018'de Affle tarafından satın alındı.
Xeno
getxeno.com
Xeno, büyük perakendecilerin ve D2C markalarının, her bir müşteriyi anlayarak ve SMS, e-posta, Whatsapp, Facebook ve Instagram üzerinden daha alakalı pazarlama kampanyaları oluşturarak tekrarlı satışları %11 oranında artırmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir CRM'dir. Levi's, Tommy Hilfiger, Forever New, Jack & Jones, Vero Moda, Forest Essentials, Kama Ayurveda, Taco Bell & Nando's gibi 100'lerce perakendeci, e-ticaret ve mağaza satışlarını artırmak için Xeno'yu kullanıyor.
Wyng
wyng.com
Wyng, daha alakalı deneyimler sunmak için markaların büyümesine ve hedef kitlelerini anlamasına yardımcı oluyor. Wyng ile pazarlamacılar, müşterilerle doğru anlarda etkileşim kuran, tercihleri ve diğer sıfır taraf verilerini elde eden ve gerçek zamanlı olarak kişiselleştiren etkileşimli dijital deneyimleri kolayca oluşturabilir. Deneyim ister ürün bulma testi, tanıtım veya tercih merkezi olsun; Wyng deneyimleri her zaman doğru zamanlanmıştır, kullanıcı dostudur ve tüketicilere gerçek değer sunar. Wyng, aralarında AAA, Disney, Estée Lauder, Sony ve Unilever'in de bulunduğu 250'den fazla global markaya hizmet veriyor ve bu markalar, katılımları artırmak, satışları artırmak ve tüketici güvenini ve marka bağlılığını güçlendirmek için Wyng'i kullanıyor.
Actito
actito.com
Actito, 2000 yılında kurulmuş bir SaaS pazarlama otomasyon şirketidir. O zamanlar üç kurucu, markalar ve tüketiciler arasındaki boşluğa köprü kurmak istiyordu. Böylece pazarlamacıların artık sevdiği yazılımı geliştirmeye başladılar. Actito ile dünya çapındaki yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca müşteriyle etkileşimlerinizi saniye saniye kişiselleştirebilirsiniz. Actito, tüm pazarlama faaliyetlerini kullanımı kolay tek bir platformdan yürütmek isteyen orta ve büyük ölçekli şirketleri hedefliyor. Topladığınız tüm müşteri verileri merkezileştirilir ve bir Müşteri Veri Platformunda birleştirilir ve e-posta, mobil ve web gibi ana pazarlama kanalları aracılığıyla doğru zamanlı mesajların uyarlanması, hedeflenmesi ve kişiselleştirilmesi için kullanıma sunulur. Actito, Avrupa'nın en son genel veri koruma düzenlemelerine (GDPR) tam uyum sunarak pazarlamacılara kalıcı ve kârlı müşteri ilişkileri kurmaya odaklanma özgürlüğü tanır. Actito, Avrupa operasyonlarını Belçika'daki genel merkezinden yürütmektedir ve ayrıca Fransa ve Hollanda'da ofisleri bulunmaktadır. Actito ayrıca Kanada'da bir ofisi ile Kuzey Amerika'da da faaliyet göstermektedir. ABB, Friesland Campina, Biocodex, ARTE, WWF ve KIA dahil olmak üzere dünya çapında 250'den fazla müşteri platformu kullanıyor.
Alpine IQ
alpineiq.com
Alpine IQ, her ölçekteki perakendecinin ve markanın büyüme zorluklarını çözmesine ve gelir elde etmesine yardımcı olmak için müşteri odaklı teknoloji sağlayarak yüksek riskli sektörleri güçlendirir. Şirket, tüm mağaza içi ve çevrimiçi operasyonları korumak, bölümlere ayırmak ve tanıtmak için müşterilere sektörün en kapsamlı araç paketini sağlıyor.
Digioh
digioh.com
Digioh ile dönüşümlerde %3'ten fazla artış elde edin! Kolay iletişim toplamanın, sınavların, anketlerin, açılış sayfalarının ve tercih merkezlerinin keyfini çıkarın; tümü daha fazla sıfır taraf verisini yakalamak, birleştirmek ve dönüştürmek için tasarlandı! E-posta + SMS mesajı pazarlama listenizi büyütün, sıfır taraf verilerini yakalayın ve yüksek dönüşüm sağlayan ürün öneri sınavları, ilgi çekici çok adımlı formlar, yerinde ve e-posta anketleri, açılış sayfaları ve tercih merkezleriyle daha fazla satış yapın. Verilerin gücünden tam anlamıyla yararlanın ve kişiselleştirilmiş yerinde, e-posta, SMS ve yeniden hedefleme deneyimlerinin meyvelerini hızla toplayın. Digioh, pazarlamacıların piyasadaki HERHANGİ BİR platformdan daha fazla tüketici rızalı, sıfır taraf verisi toplamasına ve bu verileri hem mikro hem de makro ölçeklerde TÜM pazarlama kanallarında kullanmasına olanak tanır. Ürün öneri testleri hazırlayarak, müşterileriniz hakkında bilgi edinmek için anketler uygulayarak ve bu bilgilere dayanarak e-posta veya SMS yoluyla görüşmeye devam ederek dönüşümlerinizi artırın; böylece hem yeni bir müşteri kazanma, daha yüksek LTV ve daha düşük vazgeçme oranları olasılığını artırın. . 1.400'den fazla müşteri, 200'den fazla entegrasyon ve her gün toplanan 2 milyar bit sıfır taraf verisiyle, markaların artan gelir artışı sağlamasına, müşteri deneyimi oluşturmasına ve gelecekte sıfır taraf verilerini toplamasına + etkinleştirmesine yardımcı olacak Digioh'dan daha güçlü bir platform yok -düşünme, yenilikçi yollar. Ve - Digioh'un tam hizmet tasarım ve teknik destek ekibiyle - Digioh müşterileri daha hızlı başlar, daha hızlı yatırım getirisi sağlar ve 30 gün içinde artan başarı elde eder!
Poltio
poltio.com
Poltio'nun duyarlı ve beyaz etiketli, kod gerektirmeyen gömülebilir çözümleri, markaların/ajansların ürün keşfini insanileştirmesine ve gerçek zamanlı sıfır taraf verilerini yakalamasına/tarafsız içgörüler elde etmesine/segmentler ve kişiler oluştururken OI'yi artırmasına olanak tanır. Sadece akıllı anket, ilgi çekici test veya ürün öneri yarışması / hediye bulucu gibi doğru çözümü seçin. Ürün testleri yalnızca müşterinin alışverişini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda üstün bir deneyim sağlar ve rehberli satışla müşteri yolculuğunu geliştirir.
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit, internetin en büyük markalarının satışlarını artırmasına, yeni potansiyel müşteriler yakalamasına, vazgeçmeyi durdurmasına ve yeni müşteri kazanımını artırmasına yardımcı olan yönetilen dönüşüm optimizasyonu sağlar. Şirket içi yaratıcı ve geliştirme ekipleri, UpSellit'in teknolojilerini dönüşüm hunisinin hedeflenen aşamalarında mükemmel bir şekilde hizalayarak pazarlama ekibinizin bir uzantısı olarak hizmet verir. UpSellit'in esnek fiyatlandırma modelleri her türlü işletmenin ihtiyaçlarını karşılamaya uygundur ve her ölçekteki perakendecinin dönüşüm oranı optimizasyonunun gerçek etkisini görmesine olanak tanır. UpSellit'in yönetim hizmetleri paketi şunları içerir: - E-posta Yeniden Pazarlama - Teşvik Edilmiş Stratejiler - SMS Kampanyaları - Değer Odaklı Stratejiler - Sepet Yeniden Oluşturma Teknolojisi - Kontrol Grupları - Gelişmiş AB Testleri - Davranışsal Ayrıştırma - Yanlış Önleme Korumaları
BoxFox
boxfox.com
BoxFox, küçük perakendecilerin fazla stoklarını değerlendirip yetkili satıcılara satmalarına yönelik bir B2B pazar yeridir.
Labra
labra.io
Labra, ISV'lerin ve Danışmanlık Ortaklarının bulut hiper ölçekleyicilerle daha verimli bir şekilde ortak satış yapmalarına ve bulut pazaryerleri aracılığıyla daha fazla gelir elde etmelerine olanak tanıyan dünyanın ilk Dağıtılmış Bulut Ticaret Yönetimi platformudur. Labra Platformu, Cloud Marketplace işinizi listeleme, entegre etme ve yönetme konusunda sıfır mühendislik yaklaşımını mümkün kılar. Platformumuz tüm verileri CRM'nize getirir, böylece satış ekibiniz işinizi büyütmeye odaklanabilir.
Sharetribe
sharetribe.com
Sharetribe: Kurucular için Pazaryeri yazılımı. Kodla sınırsızca genişleyen, en hızlı, kodsuz pazar oluşturucu. Sharetribe, kodla sınırsız şekilde genişleyen, en hızlı, kodsuz pazar oluşturucudur. Özelleştirilebilirlik ve ölçeklenebilirlikten ödün vermeden bir pazar yeri oluşturma süresini ve maliyetini %90 oranında azaltın. - Pazar yerinizi kodlamaya gerek kalmadan bir günde başlatın. - İhtiyacınız olduğunda kodla sonsuza kadar genişletin. - İşletmenizi istediğiniz boyuta büyütün. Ölçeklendirmeyi biz halledeceğiz. Dünya çapında 50'den fazla ülkede 1000'den fazla pazar kurucusunun güvendiği. Teknik becerileriniz ne olursa olsun çevrimiçi bir pazar yeri oluşturmak isteyen herkes için. Sadece bir fikre sahip hevesli girişimcilerden, müşterileri için geliştirme yapan profesyonel web geliştiricilerine kadar Sharetribe, başarılı bir pazar işletmesi kurmanın en hızlı yoludur.
NuORDER
nuorder.com
NuORDER, markaların ve alıcıların çevrimiçi satın almak, satmak ve işbirliği yapmak için ihtiyaç duyduğu tüm araçları içeren eksiksiz bir B2B e-Ticaret çözümü sunuyor. Sanal showroomlarımız, dijital kataloglarımız ve seri sayfalarımız, markaların ürünlerini çevrimiçi ortamda hayata geçirmesine olanak tanır ve 360 derece görüntüleri, videoları ve alışveriş yapılabilen etkin noktaları kullanarak sürükleyici bir satın alma deneyimi sunar. Kurumsal düzeydeki yazılımımız, kusursuz, daha işbirliğine dayalı bir toptan satış deneyimi sunmak için dünyanın önde gelen markaları tarafından güvenilmektedir. 3.000'den fazla markayı ve 500.000 perakendeciyi birbirine bağlıyoruz, her yıl binlerce pazar randevusunu destekliyoruz ve dünya çapında 38 milyar doların üzerinde sipariş işliyoruz. Sanal Showroomlar: Alışveriş yapılabilen etkin noktaları, 360 derece görüntüleri ve dinamik videoları kullanarak ürünlerinizi sergileyin ve markanız kadar benzersiz, ilgi çekici bir çevrimiçi satın alma deneyimi sunun. NuORDER Payments: Toptan satış için özel olarak oluşturulmuş ilk ödeme çözümüyle tanışın. Satın almak için tıkla ve sonra öde deneyimleri sunma esnekliği sayesinde markalar, geleneksel faturalandırma süreciyle ilişkili gecikmeler veya iptal edilen siparişler riski olmadan, hem anında hem de ön rezervasyon siparişleri için ödemeleri yönetebilir. Ayrıcalıklı Perakende Ortaklıkları: Görsel çeşitlilik planlama ve satın alma süreçlerini güçlendirmek için şu anda Nordstrom, Bloomingdales, Saks Fifth Ave ve Grassroots Outdoor Alliance ile ortaklık yapıyoruz. Sonuç, daha güçlü ve verimli bir piyasa sürecidir. Dijital Ticari Fuarlar: Magic'ten New York Moda Haftası'na kadar NuORDER, dünyanın en büyük moda, giyim ve açık hava etkinliklerine güç veren çevrimiçi pazar yeridir. Erişiminizi genişletin ve özel dijital ticari fuar ağımız aracılığıyla toptan satış işinizi daha da ileriye taşıyın. Demo için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://www.nuorder.com/
Kreezalid
kreezalid.com
Kreezalid, ister paylaşım, ister ürün satışı veya kiralama olsun, pazar yerinizi başlatmak için mükemmel bir e-ticaret çözümüdür.