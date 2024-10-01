Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
E-Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Nijerya
E-ticaret yazılımı, karmaşık çevrimiçi satış sürecini kolaylaştırarak profesyonellerin en uygun alışveriş deneyimini sunmasına olanak tanıyarak tüketicilere fayda sağlar. Modern çevrimiçi alışveriş yolculuğunun giderek daha karmaşık hale gelmesi, birden fazla kanalı ve çok sayıda tüketici kararını içermesi nedeniyle, e-ticaret yazılımı kusursuz entegrasyon sağlar. E-ticaret yazılımı kategorimiz, e-ticaret platformları, ödeme ağ geçitleri, abonelik yönetimi yazılımı ve canlı sohbet araçları gibi geniş bir çözüm yelpazesi içerir.
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Shopify
shopify.com
Shopify Inc., merkezi Ottawa, Ontario'da bulunan Kanadalı çok uluslu bir e-ticaret şirketidir. Aynı zamanda çevrimiçi mağazalara ve perakende satış noktası sistemlerine yönelik tescilli e-ticaret platformunun adıdır. Shopify, çevrimiçi perakendecilere "küçük tüccarlar için bir çevrimiçi mağaza işlet...
Wix
wix.com
Wix'i kullanarak işletmenizi çevrimiçi ortamda güvenle oluşturun ve ölçeklendirin. Işık hızında web performansı, kurumsal düzeyde güvenlik ve güvenilir altyapı ile sitenizin her zaman çalışır durumda olacağından emin olabilirsiniz. Ve Wix ile bir web sitesi oluşturucudan çok daha fazlasını elde eder...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve d...
Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçıların ve yaratıcıların ödeme almasını kolaylaştıran bir üyelik platformudur. Binlerce müzisyen, podcast yayıncısı, video oyunu geliştiricisi, çizgi roman yaratıcısı ve diğerleri Patreon'dan maaş alıyor. Devam eden finansman sayesinde, hayran kitleleriyle etkileşimli bir şekilde etkil...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büy...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Square
squareup.com
Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey ta...
Ecwid
ecwid.com
Ecwid by Lightspeed, herhangi bir web sayfasına veya sosyal medya profiline çevrimiçi mağaza eklemenin en kolay yoludur. 175 ülkede yüz binlerce satıcı tarafından kullanılan Ecwid by Lightspeed, müşterilerinize nerede olurlarsa olsunlar ulaşmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir: yüz yüze, web ...
Printify
printify.com
Talep üzerine basılan tasarımlarınızla özel tişörtler, telefon kılıfları ve 750'den fazla ürün satın. Müşterilerinize baskı ve nakliye işlemlerini biz halledeceğiz.
ManyChat
manychat.com
Manychat, dünyadaki D2C markaları, Perakende mağazaları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Restoranlar, Emlak şirketleri için 1 numaralı çok kanallı platformdur. 2016 yılında kurulan Manychat, her yıl 1 milyardan fazla konuşmaya güç sağlıyor ve 190'dan fazla ülkede kullanılıyor. Müşterilerinizle anında...
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce en popüler WordPress e-Ticaret eklentisidir. Ve ücretsiz olarak mevcuttur. Kendi kendine barındırılan WordPress web sitenize mükemmel şekilde entegre edilmiş özelliklerle dolu. Ücretsiz e-Ticaret eklentimizle WordPress web sitenize güçlü mağaza olanakları ekleyin. Tüm çevrimiçi mağazalar...
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net, küçük işletmelerin kredi kartı ve e-Çek ödemelerini çevrimiçi, şahsen, mobil cihazlar ve daha fazlası aracılığıyla kabul etmesine yardımcı olarak ödeme işlemlerini destekler.
Vimeo
vimeo.com
Vimeo, merkezi New York'ta bulunan bir video barındırma, paylaşım ve hizmet platformudur. Vimeo, reklamsız bir temelde çalışır ve bunun yerine, video içeriği üreticileri için abonelik planları sağlayarak ve video oluşturma, düzenleme ve yayınlama araçları, kurumsal yazılım çözümleri ve ayrıca aşağıd...
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com, 2007 yılında Danimarka'da kurulan ve dünya çapındaki işletmelerin incelemelerine ev sahipliği yapan Danimarkalı bir tüketici inceleme web sitesidir. Her ay yaklaşık 1 milyon yeni yorum yayınlanıyor. Site işletmelere ücretsiz hizmetler sunmaktadır. Firma, Trustpilot'un içerik yönergel...
Big Cartel
bigcartel.com
Big Cartel, 2005 yılından bu yana dünyanın her yerinden insanların 3,5 milyar dolardan fazla eserini satmasına yardımcı oldu. %100 bağımsızız ve yaratıcıların, sanatçıların, yapımcıların ve küçük markaların bir mağaza açıp sevdikleri işi yaparak geçimlerini sağlamaya başlamalarına yardımcı olmak içi...
Braintree
braintreepayments.com
PayPal, Venmo, kredi ve banka kartları, Apple Pay ve Google Pay'i işleyen bir çevrimiçi ödeme çözümüyle daha fazla alıcıya ulaşın ve daha yüksek dönüşüm elde edin.
Printful
printful.com
İsteğe bağlı baskı ve nakış işlemleri. Tasarımlarınızı çevrimiçi olarak satın veya minimum sipariş sınırı olmadan tasarımlarınızı kendiniz yazdırın! Talep üzerine siparişlerinizi markanızın adı altında otomatik olarak basıp göndereceğiz. Printful, en iyi e-ticaret platformları ve çevrimiçi pazarları...
Spocket
spocket.co
Spocket, Makine Öğreniminin yardımıyla stoksuz satış pazarında devrim yaratıyor ve envanter tutma ihtiyacını ortadan kaldırarak ve perakendeciler için peşin maliyetleri silerek çevrimiçi perakendecilerin Amazon ile rekabet etmesine yardımcı oluyor. Spocket, beş kıtada 30.000'den fazla girişimcinin A...
PaySimple
paysimple.com
İşletmeler PaySimple'a basit ama önemli bir ihtiyaçla geliyor: ödemeleri kabul etmenin daha iyi bir yolu. Hizmet tabanlı işletmelerin benzersiz ihtiyaçları için geliştirilen PaySimple, her gün 20.000'den fazla işletmenin tercih ettiği esnek ödeme ve faturalandırma çözümleri sunuyor. Rakiplerimizin a...
DSers
dsers.com
Dsers, AliExpress'e toplu siparişleri işlemenizi ve ödeme yapmanızı sağlayan, E-ticaret için en iyi AliExpress Dropshipping araçlarından biridir. Dsers ile AliExpress'teki birden fazla tedarikçi seçeneğini tek bir tıklamayla bulabilirsiniz. Tedarikçilere bağlanmanıza ve onları yönetmenize, yalnızca ...
ShipStation
shipstation.com
E-ticaret satıcılarının 1 numaralı tercihi ShipStation ile siparişlerinizi içe aktarın, yönetin ve gönderin. En popüler 150'den fazla pazar yeri, alışveriş sepeti ve taşıyıcıyla entegre oluyoruz. Ayrıca, ihtiyaç duyduğunuz sayıda satış kanalına ve operatöre sahip olabilirsiniz. ShipStation ile, UPS ...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, küçük işletmelere, solo girişimcilere, koçlara ve pazarlamacılara hedef kitlelerini büyütmek, aboneleriyle etkileşim kurmak ve aboneleri ödeme yapan müşterilere dönüştürmek için güçlü ve uygun fiyatlı araçlar sağlayan kapsamlı bir e-posta pazarlama platformudur. 25 yılı aşkın uzmanlığım...
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions, ödeme tahsilatını kolaylaştırmak için önde gelen ödeme ağ geçidi entegrasyonuna sahip, abonelik faturalandırma ve yönetim sürecinde uzmanlaşmış, bulut tabanlı bir yazılımdır. Faturalarınızda vergiyi yönetmek, vergi hesaplamalarında ters masrafları uygulamak, tek oturum açma ile...
Sketchfab
sketchfab.com
İşletmeler için 3D ve AR görselleştirme çözümleri. Sketchfab, etkileşimli 3D ve AR deneyimlerini çevrimiçi her yerde yayınlamak, paylaşmak ve entegre etmek için önde gelen platformdur: web siteleri, e-Ticaret platformları, bloglar, makaleler ve reklam kampanyaları. Bizi ziyaret edin: Sketchfab.com/e...
Appy Pie
appypie.com
İşletmenizi başlatmak, yürütmek ve büyütmek için tüm yapay zeka ve kodsuz çözümleri içeren kapsamlı bir platform. Appy Pie, mobil uygulamalar, web siteleri, sohbet robotları, otomasyon, tasarım, bilgi tabanı, yardım masası ve çok daha fazlası için en son kodsuz teknolojiden yararlanarak her işletmen...
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct, dünya çapında binlerce işletmeye derin muhasebe yetenekleri sunan esnek ve ölçeklenebilir finansal platformdur. Sage Intacct, herhangi bir muhasebe departmanına veya finans ekibine genel muhasebe, borç hesapları, alacak hesapları, nakit yönetimi ve sipariş yönetimi gibi bir dizi temel ...
Zoho Billing
zoho.com
Büyüyen işletmeler için tasarlanmış abonelik faturalandırma yazılımı. Müşteri aboneliğinizin faturalandırma yaşam döngüsünü uçtan uca yönetin. Yinelenen faturalandırmayı otomatikleştirin, abonelikleri yönetin, vergiye uygun profesyonel faturalar gönderin ve her zaman zamanında ödeme alın.
Gelato
gelato.com
Gelato, küresel e-ticaret satıcıları adına talep üzerine özelleştirilmiş ürünlerin yerel üretimi için dünyanın en büyük platformudur. Misyonumuz, hızla büyüyen yaratıcı ekonomiyi, yerel üretim ve özelleştirilmiş herhangi bir ürünün gezegendeki herhangi bir tüketiciye bir gecede teslimatı ile güçlend...
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileş...
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platform...
VistaPrint
vistaprint.com
Vista, dünya çapında milyonlarca küçük işletmenin tasarım ve pazarlama ortağıdır. Uzaktan çalışan küresel bir şirket olarak Vista, 25'ten fazla ülkede çalışan ekip üyeleriyle büyüyen bir ayak izine sahiptir. 20 yılı aşkın bir süredir küçük işletmelerden ilham alıyoruz ve onların gelişen ihtiyaçların...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlam...
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple, ürünleri ekranda hayata geçirmek için yenilikçi teknolojiyi kullanarak daha hızlı, daha doğru ve daha iyi bir genel deneyim sağlayan bir dijital satın alma deneyimi sağlıyor. 3D ürün görselleştirme ve yapılandırma yeteneklerimiz, bağlantılı bir veri ortamı sağlamak için diğer yazılım sağlayı...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel bir iş analitiği hizmet şirketidir. Kullanıcıların web ve mobil uygulamalarla olan etkileşimlerini izler ve bunlarla hedefe yönelik iletişim için araçlar sağlar. Araç seti, uygulama içi A/B testleri ve kullanıcı anket formlarını içerir. Toplanan veriler, özel raporlar oluşturmak ve kullanı...
AppMySite
appmysite.com
En güçlü mobil uygulama oluşturucuyla bir uygulama oluşturun. AppMySite uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır. Tek satır kod yazmadan hem Android hem de iOS için premium yerel mobil uygulamalar oluşturun.
BuildFire
buildfire.com
BuildFire, profesyonel düzeyde iOS ve Android mobil uygulamaları oluşturmanın en hızlı ve en kolay yoludur. Türünün tek örneği olan bu DIY platformu, herhangi bir kod yazmadan uygulamanızın her yönünü özelleştirmenize olanak tanır. Sıfırdan bir uygulama oluştururken sürükleyip bırakmanız veya öncede...
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack, piyasadaki en hızlı PDF'den flipbook'a dönüştürücüdür. PDF'lerinize hayat verin ve onları 3D çevirmeli sayfa efektiyle gerçeğe yakın yayınlara dönüştürün. Alternatif olarak, sıfırdan ilgi çekici flipbook'ları kolayca oluşturmak için Tasarım Stüdyomuzu kullanabilirsiniz. İşletmeniz için da...
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint, geliştiricilerin sınıfının en iyisi sahtekarlık tespit çözümleri oluşturmasına yardımcı olan, yüksek ölçekli web ve mobil uygulamalara yönelik lider cihaz zekası platformudur. Parmak izi, günler yerine aylarca süren sabit ziyaretçi kimlikleriyle %99,5 doğrudur, gerçek zamanlı karar verm...
Dacast
dacast.com
Dacast, canlı video ve isteğe bağlı (VOD) akış için tamamen entegre, self servis bir video platformu sunar. Dacast OVP, yayıncıların video içeriğini barındırmasına ve dakikalar içinde yayına başlamasına olanak tanır. Beyaz etiket çözümü, kullanıcıların canlı yayınlarını ve isteğe bağlı içerikleri ko...
Reviews.io
reviews.io
REVIEWS.io, yorum toplama ve e-Ticaret pazarlama çözümleri alanında lider bir sağlayıcıdır. Çevrimiçi itibarınızı artırın, tüketici sadakatini teşvik edin ve gerçek müşteri geri bildirimleri aracılığıyla iş modelinizi pazar taleplerine bağlayın. Sözleşmesiz fiyat planlarımız tamamen özelleştirilebil...
Contentder
contentder.com
Sürükle bırak ve dijital pazarlama araçlarını kullanarak Contentder ücretsiz web sitesi oluşturucuyla güzel web siteleri, e-Ticaret mağazaları, blog ve haber portalı oluşturun.
Klarna
klarna.com
Herhangi bir satın alma işlemini 4 faizsiz ödemeye bölün. Çevrimiçi veya mağazada, Klarna uygulamasıyla bu çok kolay.
Keepa
keepa.com
Keepa, dünyanın en büyük ve en güvenilir çevrimiçi satıcısı olan Amazon'daki tüm ürünlerin fiyat geçmişlerini tutar. Kullanıcılar ilgilendikleri ürünlerin fiyat gelişimini bireysel olarak takip edebiliyor ve fiyat önceden belirlenen eşiğe ulaştığında Keepa onları bilgilendiriyor. Keepa, bu izleme öz...
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan, kodsuz DIY yöntemiyle çevrimiçi bir mağaza açmak için kullanılan modern, ışık hızında bir e-Ticaret platformudur. Hız, performans ve basitliği özünde barındıran Dukaan, küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar ideal olan en sezgisel ve sağlam e-Ticaret deneyimini sunar. Dukaan ile yalnızc...
Storyly
storyly.io
Storyly, tam ekran, etkileşimli ve günümüzün en ilgi çekici içerik formatı olan Stories'i mobil uygulamalara ve web sitelerine yerleştiren kullanıcı etkileşim platformudur. Storyly Stories, mobil markaların pazarlama stratejilerini, hedef kitleleriyle mobil ekranın sınırlarının ötesinde etkileşim ku...
Sellix
sellix.io
Sellix, işletmelere ve bireylere yönelik bir SaaS e-Ticaret platformudur; müşterilerin kaydolmasına ve dijital ürünlerini (ör. Shopify) oluşturmasına olanak tanırız. Daha sonra ödeme ağ geçitlerinden alttaki altyapıya kadar her şeyi sağlıyoruz. Kripto para birimi tekliflerimiz, üçüncü taraf sağlayıc...
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS, verilerinizi oluşturmanıza, simüle etmenize, yayınlamanıza ve yönetmenize olanak tanıyan eksiksiz 3D yazılım araçları sunar. SOLIDWORKS ürünlerinin öğrenilmesi ve kullanılması kolaydır ve ürünleri daha iyi tasarlamanıza yardımcı olur.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass, hızla büyüyen girişimciler için oluşturulmuş dijital e-ticaret platformudur. Girişimciler bir çevrimiçi mağaza oluşturabilir, dijital ürünler satabilir, ödemeleri kabul edebilir, dolandırıcılığı engelleyebilir ve yazılımdan topluluklara ve bunların arasındaki her şeye kadar müşteri veriler...
Coohom
coohom.com
İç tasarım, ev dekorasyonu, mutfak ve banyo, konaklama, aydınlatma, ev tadilatı, yeniden modelleme ve inşaat konularına özel, güçlü AR ve VR özelliklerine sahip 3D İşleme ve Ürün görselleştirme yazılımı! Perakende, Üretim ve E-ticareti inanılmaz satın alma deneyimlerine dönüştürün ve işletmeniz için...
Contlo
contlo.com
Contlo, çok kanallı kampanyalar, gerçek zamanlı üretken müşteri yolculukları, bire bir hiper kişiselleştirme için yapay zeka destekli segmentasyon ve müşteri davranışınız hakkında eyleme dönüştürülebilir bilgiler aracılığıyla otonom müşteri etkileşimlerini destekleyen lider bir üretken yapay zeka pa...
SAP
sap.com
SAP, lider kurumsal uygulama ve iş yapay zeka şirketidir. İş dünyası ile teknolojinin kesiştiği noktada yer alan bu şirketler, inovasyonlarının gerçek iş zorluklarını doğrudan ele alacak ve gerçek dünyada etkiler yaratacak şekilde tasarlandığını gösteriyor. Çözümleri dünyanın en karmaşık ve zorlu s...
2Checkout
2checkout.com
2Checkout, şirketlerin ürünlerini ve hizmetlerini birden fazla kanal aracılığıyla satmasına, birden fazla temas noktasında müşteri kazanmasına, müşteri ve gelir elde tutmayı artırmasına, daha akıllı ödeme seçeneklerinden ve abonelik faturalandırma modellerinden yararlanmasına ve satış dönüşüm oranla...
Adapty
adapty.io
Adapty, mobil geliştiricilerin uygulama içi abonelikleri analiz edip büyütmelerine, uygulama içi satın alma işlemlerini birkaç saat içinde entegre etmelerine ve para kazanma denemelerini daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde yürütmelerine yardımcı olur. - Uygulama sürümleri olmadan uygulama içi satın ...
EasyStore
easystore.co
Hem çevrimiçi hem de yüz yüze (perakende) satış yapmanıza yardımcı olan birleşik bir ticaret platformu. Çevrimiçi mağaza, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, Tavsiye Programı ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm kanallarda satış sürecinizi basitleştiriyoruz. Tüm ürünleri, siparişleri, enva...
Onfido
onfido.com
Bir Entrust şirketi olan Onfido, uçtan uca yapay zeka destekli bir kimlik doğrulama çözümüyle işletmelerin benzersiz ihtiyaçları doğrultusunda otomatik kimlik doğrulaması oluşturmalarına yardımcı oluyor. 1.200'den fazla işletmenin müşterileriyle açık, güvenli ve kapsayıcı ilişkiler kurmasına yardımc...