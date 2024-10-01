Web uygulamaları için uygulama mağazası
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WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
E-Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Meksika
E-ticaret yazılımı, karmaşık çevrimiçi satış sürecini kolaylaştırarak profesyonellerin en uygun alışveriş deneyimini sunmasına olanak tanıyarak tüketicilere fayda sağlar. Modern çevrimiçi alışveriş yolculuğunun giderek daha karmaşık hale gelmesi, birden fazla kanalı ve çok sayıda tüketici kararını içermesi nedeniyle, e-ticaret yazılımı kusursuz entegrasyon sağlar. E-ticaret yazılımı kategorimiz, e-ticaret platformları, ödeme ağ geçitleri, abonelik yönetimi yazılımı ve canlı sohbet araçları gibi geniş bir çözüm yelpazesi içerir.
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Vimeo
vimeo.com
Vimeo, merkezi New York'ta bulunan bir video barındırma, paylaşım ve hizmet platformudur. Vimeo, reklamsız bir temelde çalışır ve bunun yerine, video içeriği üreticileri için abonelik planları sağlayarak ve video oluşturma, düzenleme ve yayınlama araçları, kurumsal yazılım çözümleri ve ayrıca aşağıd...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
Square
squareup.com
Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey ta...
Wix
wix.com
Wix'i kullanarak işletmenizi çevrimiçi ortamda güvenle oluşturun ve ölçeklendirin. Işık hızında web performansı, kurumsal düzeyde güvenlik ve güvenilir altyapı ile sitenizin her zaman çalışır durumda olacağından emin olabilirsiniz. Ve Wix ile bir web sitesi oluşturucudan çok daha fazlasını elde eder...
Shopify
shopify.com
Shopify Inc., merkezi Ottawa, Ontario'da bulunan Kanadalı çok uluslu bir e-ticaret şirketidir. Aynı zamanda çevrimiçi mağazalara ve perakende satış noktası sistemlerine yönelik tescilli e-ticaret platformunun adıdır. Shopify, çevrimiçi perakendecilere "küçük tüccarlar için bir çevrimiçi mağaza işlet...
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büy...
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçıların ve yaratıcıların ödeme almasını kolaylaştıran bir üyelik platformudur. Binlerce müzisyen, podcast yayıncısı, video oyunu geliştiricisi, çizgi roman yaratıcısı ve diğerleri Patreon'dan maaş alıyor. Devam eden finansman sayesinde, hayran kitleleriyle etkileşimli bir şekilde etkil...
ManyChat
manychat.com
Manychat, dünyadaki D2C markaları, Perakende mağazaları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Restoranlar, Emlak şirketleri için 1 numaralı çok kanallı platformdur. 2016 yılında kurulan Manychat, her yıl 1 milyardan fazla konuşmaya güç sağlıyor ve 190'dan fazla ülkede kullanılıyor. Müşterilerinizle anında...
VistaPrint
vistaprint.com
Vista, dünya çapında milyonlarca küçük işletmenin tasarım ve pazarlama ortağıdır. Uzaktan çalışan küresel bir şirket olarak Vista, 25'ten fazla ülkede çalışan ekip üyeleriyle büyüyen bir ayak izine sahiptir. 20 yılı aşkın bir süredir küçük işletmelerden ilham alıyoruz ve onların gelişen ihtiyaçların...
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple, ürünleri ekranda hayata geçirmek için yenilikçi teknolojiyi kullanarak daha hızlı, daha doğru ve daha iyi bir genel deneyim sağlayan bir dijital satın alma deneyimi sağlıyor. 3D ürün görselleştirme ve yapılandırma yeteneklerimiz, bağlantılı bir veri ortamı sağlamak için diğer yazılım sağlayı...
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce en popüler WordPress e-Ticaret eklentisidir. Ve ücretsiz olarak mevcuttur. Kendi kendine barındırılan WordPress web sitenize mükemmel şekilde entegre edilmiş özelliklerle dolu. Ücretsiz e-Ticaret eklentimizle WordPress web sitenize güçlü mağaza olanakları ekleyin. Tüm çevrimiçi mağazalar...
Spectrum
spectrum.net
Spectrum, 3D'den fabrikaya ürün özelleştirmede dünya lideri olup, markaların farklılık yaratarak yenilik yapmasına, 3. taraf perakendecilerle rekabeti azaltmasına ve marjları ve dönüşümü artırmasına olanak tanır. Spectrum, sınıfının en iyisi 3D görselleştirme özelliğine sahip özel programlar gelişti...
Printful
printful.com
İsteğe bağlı baskı ve nakış işlemleri. Tasarımlarınızı çevrimiçi olarak satın veya minimum sipariş sınırı olmadan tasarımlarınızı kendiniz yazdırın! Talep üzerine siparişlerinizi markanızın adı altında otomatik olarak basıp göndereceğiz. Printful, en iyi e-ticaret platformları ve çevrimiçi pazarları...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Constant Contact, küçük işletmelerin müşteri tabanlarını büyütmelerine yardımcı olacak e-posta, sosyal medya ve etkinlik pazarlam...
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileş...
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve d...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan...
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions, ödeme tahsilatını kolaylaştırmak için önde gelen ödeme ağ geçidi entegrasyonuna sahip, abonelik faturalandırma ve yönetim sürecinde uzmanlaşmış, bulut tabanlı bir yazılımdır. Faturalarınızda vergiyi yönetmek, vergi hesaplamalarında ters masrafları uygulamak, tek oturum açma ile...
Coohom
coohom.com
İç tasarım, ev dekorasyonu, mutfak ve banyo, konaklama, aydınlatma, ev tadilatı, yeniden modelleme ve inşaat konularına özel, güçlü AR ve VR özelliklerine sahip 3D İşleme ve Ürün görselleştirme yazılımı! Perakende, Üretim ve E-ticareti inanılmaz satın alma deneyimlerine dönüştürün ve işletmeniz için...
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint, geliştiricilerin sınıfının en iyisi sahtekarlık tespit çözümleri oluşturmasına yardımcı olan, yüksek ölçekli web ve mobil uygulamalara yönelik lider cihaz zekası platformudur. Parmak izi, günler yerine aylarca süren sabit ziyaretçi kimlikleriyle %99,5 doğrudur, gerçek zamanlı karar verm...
Tagembed
tagembed.com
Tagembed, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Tiktok, Google İncelemeleri, Airbnb ve 21+ Ağ gibi herhangi bir sosyal medya ağından kullanıcılar tarafından oluşturulan ilgi çekici içeriği toplayan ve görüntüleyen bir sosyal medya toplayıcıdır. Seçilen içerik daha sonra widget'lar aracılığıyla web ...
Klar
getklar.com
Klar, e-Ticaret işiniz için Tek Gerçeğin Kaynağıdır. Klar ile tüm verilerinizi tek bir yerde merkezileştirebilir ve bunları gerçekliğinize göre özelleştirebilirsiniz. İşletmenizi e-tablolar üzerinde yürütmeye son verin; zamandan tasarruf edin ve Klar ile nasıl kârlı bir şekilde büyüyebileceğiniz kon...
instantprintuk
instantprint.co.uk
Anında baskı yapıyoruz. İşinizi gerçekten alan tek çevrimiçi baskı şirketiyiz. Bunun nedeni, harika baskılar oluşturmanıza yardımcı olmak için yukarıda ve öteye gidecek, yetenekli insanlardan oluşan arkadaş canlısı bir grup olmamızdır. Müşterilerinize mümkün olan en iyi şekilde ulaşmak istediğinizi ...
Aistetic
aistetic.com
Aistetic'in yapay zeka destekli boyut önerileriyle satışları artırın ve getirileri azaltın. Aistetic'in 3D vücut ölçüsü ve ölçüm teknolojisi: Daha iyi oturan giysiler ve daha mutlu müşteriler için doğru ölçümler ve beden önerileriyle iadeleri azaltır. Satışları, dönüşümü ve bağlılığı artırır; tekrar...
Klarna
klarna.com
Herhangi bir satın alma işlemini 4 faizsiz ödemeye bölün. Çevrimiçi veya mağazada, Klarna uygulamasıyla bu çok kolay.
Printify
printify.com
Talep üzerine basılan tasarımlarınızla özel tişörtler, telefon kılıfları ve 750'den fazla ürün satın. Müşterilerinize baskı ve nakliye işlemlerini biz halledeceğiz.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platform...
AfterShip
aftership.com
AfterShip, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla gönderi takibi sunan bir Hong Kong başlangıç şirketidir. Startup Weekend Hong Kong 2011'i ve Global Startup Battle 2011'i kazandıktan sonra kuruldu. AfterShip, Mayıs 2014'te IDG Capital Partners'tan (IDG-Accel) 1 milyon dolarlık A serisi ...
ShipStation
shipstation.com
E-ticaret satıcılarının 1 numaralı tercihi ShipStation ile siparişlerinizi içe aktarın, yönetin ve gönderin. En popüler 150'den fazla pazar yeri, alışveriş sepeti ve taşıyıcıyla entegre oluyoruz. Ayrıca, ihtiyaç duyduğunuz sayıda satış kanalına ve operatöre sahip olabilirsiniz. ShipStation ile, UPS ...
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout, Amazon'da satış için önde gelen hepsi bir arada platformdur. Misyonumuz, ürün araştırması, pazar bilgisi, marka ve listeleme yönetimi özellikleri ve daha fazlası aracılığıyla girişimcilerin ve markaların Amazon'da başarılı işletmeler kurmalarına yardımcı olmaktır. 2015'ten bu yana 500....
Sketchfab
sketchfab.com
İşletmeler için 3D ve AR görselleştirme çözümleri. Sketchfab, etkileşimli 3D ve AR deneyimlerini çevrimiçi her yerde yayınlamak, paylaşmak ve entegre etmek için önde gelen platformdur: web siteleri, e-Ticaret platformları, bloglar, makaleler ve reklam kampanyaları. Bizi ziyaret edin: Sketchfab.com/e...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel bir iş analitiği hizmet şirketidir. Kullanıcıların web ve mobil uygulamalarla olan etkileşimlerini izler ve bunlarla hedefe yönelik iletişim için araçlar sağlar. Araç seti, uygulama içi A/B testleri ve kullanıcı anket formlarını içerir. Toplanan veriler, özel raporlar oluşturmak ve kullanı...
GeoComply
geocomply.com
2011 yılında kurulan GeoComply, konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcının gerçek dijital kimliğini doğrulamaya yardımcı olan sahtekarlığı önleme ve siber güvenlik çözümleri sunmaktadır. Son on yıldır önde gelen markalar ve düzenleyiciler tarafından güvenilen şirketin dolandırıcılık ve uyumlul...
Storyly
storyly.io
Storyly, tam ekran, etkileşimli ve günümüzün en ilgi çekici içerik formatı olan Stories'i mobil uygulamalara ve web sitelerine yerleştiren kullanıcı etkileşim platformudur. Storyly Stories, mobil markaların pazarlama stratejilerini, hedef kitleleriyle mobil ekranın sınırlarının ötesinde etkileşim ku...
AppMySite
appmysite.com
En güçlü mobil uygulama oluşturucuyla bir uygulama oluşturun. AppMySite uygulama geliştirmeyi kolaylaştırır. Tek satır kod yazmadan hem Android hem de iOS için premium yerel mobil uygulamalar oluşturun.
Algolia
algolia.com
Algolia dünyanın tek uçtan uca yapay zeka arama ve keşif platformudur. Mühendislerimiz katlanarak daha iyi arama ve keşif sağlamak için yapay zekanın çığır açıcı kullanımını icat etti. Tescilli NeuralSearch teknolojimiz, vektör tabanlı doğal dil işlemeyi ve anahtar kelime eşleştirmeyi tek bir API'de...
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS, verilerinizi oluşturmanıza, simüle etmenize, yayınlamanıza ve yönetmenize olanak tanıyan eksiksiz 3D yazılım araçları sunar. SOLIDWORKS ürünlerinin öğrenilmesi ve kullanılması kolaydır ve ürünleri daha iyi tasarlamanıza yardımcı olur.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass, hızla büyüyen girişimciler için oluşturulmuş dijital e-ticaret platformudur. Girişimciler bir çevrimiçi mağaza oluşturabilir, dijital ürünler satabilir, ödemeleri kabul edebilir, dolandırıcılığı engelleyebilir ve yazılımdan topluluklara ve bunların arasındaki her şeye kadar müşteri veriler...
SAP
sap.com
SAP, lider kurumsal uygulama ve iş yapay zeka şirketidir. İş dünyası ile teknolojinin kesiştiği noktada yer alan bu şirketler, inovasyonlarının gerçek iş zorluklarını doğrudan ele alacak ve gerçek dünyada etkiler yaratacak şekilde tasarlandığını gösteriyor. Çözümleri dünyanın en karmaşık ve zorlu s...
DelightChat
delightchat.io
Satışları Artırın ve Desteği Zahmetsizce Yönetin - Çok Kanallı Müşteri Desteği - Tüm kanallardaki müşterilere tek bir kontrol panelinden yanıt verin - WhatsApp, Instagram, Facebook, E-posta ve Canlı Sohbet. - WhatsApp Pazarlama - Resmi WhatsApp API'sini kullanarak tanıtım yayınları gönderin ve satı...
Extensiv
extensiv.com
Extensiv, çok kanallı gerçekleştirmenin geleceğini yaratmaya odaklanmış vizyon sahibi bir teknoloji lideridir. 1.500'den fazla bağlantılı 3PL'den oluşan rakipsiz ağımız ve entegre, bulutta yerel depo, sipariş ve envanter yönetimi platformları paketimiz aracılığıyla, modern tüccarların ve markaların,...
Paddle
paddle.com
Paddle, SaaS için eksiksiz ödeme, vergi ve abonelik çözümü sunar. Bir araya gelip parçalı bir ödeme yığını sürdürmek yerine, tek bir platformda "bunu sizin için yapıyoruz" ve size tek bir veri kaynağı ve gelir gerçeği sunuyoruz. Ödemeler, ödemeler, abonelik yönetimi, faturalandırma ve yenilemelerden...
Epicor
epicor.com
Epicor ERP sistemi, şirket çapında iş süreçlerini yönetmek için kullanılan modüler, sektöre özel bir yazılımdır. Epicor yazılımı muhasebe ve finans, insan kaynakları, müşteriler, tedarik zinciri, envanter, dağıtım ve üretim üretim yönetimini yönetmek için iyi çalışır. Epicor yazılımı şirket içinde v...
EX.CO
ex.co
EX.CO, yayıncılara maksimum getiri için kendi video içeriklerine ve para kazanma stratejilerine sahip olma yetkisi veren, ödüllü, yayıncıya öncelik veren bir video teknolojisi platformudur.
Cylindo
cylindo.com
Yüzlerce mobilya şirketi, mobilya satın alma yolculuğunun tamamında üstün ürün görselleri elde etmek için Cylindo ile ortaklık yapıyor. Yüksek kaliteli ürün görselleştirmenin ötesine geçen ve mobilya işletmelerine birden fazla temas noktasında yararlanabilecekleri çok yönlü varlıklar sağlayan bir pl...
VNTANA
vntana.com
VNTANA, 3D varlık üretimini ve dağıtımını hızlı ve ölçeklenebilir hale getiren bir SaaS platformudur. 3D, B2B ve B2C satışlarında yüksek yatırım getirisi sağlıyor (2 kat dönüşüm artışı ve getirilerde %40 azalma), ancak 3D'yi uygulamak, 3D sanatçısının zaman alıcı ve pahalı çok sayıda manuel çalışmas...
Salsify
salsify.com
Salsify, 140'tan fazla ülkedeki binlerce marka üreticisinin, distribütörünün ve perakendecisinin dijital rafta kazanmak için işbirliği yapmasına yardımcı oluyor. Şirketin Ürün Deneyimi Yönetimi (PXM) platformu, kuruluşların tüm ürün içeriklerini merkezileştirmesine, ticaret ekosistemine bağlanmasına...
HyperSKU
hypersku.com
HyperSKU, e-Ticaret satıcıları için kolaylaştırılmış kaynak kullanımı ve son derece verimli lojistik sağlar. Çinli tedarikçilere doğrudan ilk elden erişim ve iyi geliştirilmiş güvenilir küresel teslimat sistemi altyapısı sayesinde satıcılar, tüm ekosistem genelinde satış performansını artırabilir ve...
Printcart
printcart.com
Printcart, hem baskı işinizi tanıtmanıza hem de tasarım ve baskı hizmetlerinizi çevrimiçi olarak satmanıza yardımcı olacak modüller içerir.
Cloudprinter.com
cloudprinter.com
Cloudprinter.com, Web2Print sağlayıcıları, e-ticaret platformları, kuruluşlar, yayıncılar, küresel markalar ve dünya çapındaki diğer işletmeler için önde gelen Yazdırma API'sidir. Cloudprinter.com ofisleri Hollanda, Danimarka ve Ukrayna'da bulunmaktadır. Cloudprinter.com halihazırda 104 ülkede 170 b...
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
Sweet Analytics, tüm verilerinizin merkezinde. Sweet, bildiğiniz ve sevdiğiniz tüm pazarlama platformlarıyla bağlantı kurar ve hepsini tek bir çatı altında toplar. İşletmenizi ileriye taşımak için müşteri tutma ve kazanmayı anlamanıza yardımcı oluyoruz. Ne yapıyoruz... Müşteri Verileri Müşterilerini...
Expivi
expivi.com
İster masaüstü ister mobil cihazınızda kendi tarayıcınızda ürünlerinizin 3D görselleştirilmesi ve kişiselleştirilmesiyle satışlarınızı artırmak için WOW faktörünü oluşturun. Dokular, ayrıntılar ve kalite hakkında bir "his" elde etmek için ürünü döndürme ve yakınlaştırma yeteneği, müşteri etkileşimin...
Esenca
esenca.ai
Esenca, müşterilerinize anında beden ölçüsü önerileri sunmak ve onların ihtiyaçlarına ilişkin içgörüler sunmak için en son teknolojiyi kullanan bir yapay zeka vücut ölçümü çözümüdür. Esenca, herhangi bir web sitesine sorunsuz bir şekilde entegre edilebilmekte ve herhangi bir web tarayıcısından erişi...
Crowdship
crowdship.io
Kalabalıklık, Perakendecilerin en yüksek puan alan markaların ürünlerini hızlı bir şekilde bulmasını, benimsemesini ve satmasını sağlar. Envanterinizi önceden satın almanıza gerek kalmadan en iyi markaların ürünlerini anında bulun, ekleyin ve stoksuz olarak gönderin. Ürünleri, fiyatları, envanteri, ...
DesignsnPrint
designsnprint.com
DesignsnPrint, iş formları, üstün kaliteli klasörler, kırtasiye malzemeleri, kartvizitler, çıkartmalar, posterler, el ilanları ve daha fazlasını sunan çevrimiçi bir baskı şirketidir. Kişiselleştirilmiş, çevrimiçi baskı hizmetleri - özel baskı.
Brandly
brandly.com
Kolaylaştırılmış iş akışları ve her siparişte ücretsiz gönderim ile birden fazla çalışanın kartvizitlerini yönetmek, düzenlemek ve sipariş etmek için ücretsiz bir marka portalı sağlayan çevrimiçi kartvizit yazdırma çözümü.