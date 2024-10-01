Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
E-Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Endonezya
E-ticaret yazılımı, karmaşık çevrimiçi satış sürecini kolaylaştırarak profesyonellerin en uygun alışveriş deneyimini sunmasına olanak tanıyarak tüketicilere fayda sağlar. Modern çevrimiçi alışveriş yolculuğunun giderek daha karmaşık hale gelmesi, birden fazla kanalı ve çok sayıda tüketici kararını içermesi nedeniyle, e-ticaret yazılımı kusursuz entegrasyon sağlar. E-ticaret yazılımı kategorimiz, e-ticaret platformları, ödeme ağ geçitleri, abonelik yönetimi yazılımı ve canlı sohbet araçları gibi geniş bir çözüm yelpazesi içerir.
Yeni Uygulama Gönder
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple, ürünleri ekranda hayata geçirmek için yenilikçi teknolojiyi kullanarak daha hızlı, daha doğru ve daha iyi bir genel deneyim sağlayan bir dijital satın alma deneyimi sağlıyor. 3D ürün görselleştirme ve yapılandırma yeteneklerimiz, bağlantılı bir veri ortamı sağlamak için diğer yazılım sağlayı...
Shopify
shopify.com
Shopify Inc., merkezi Ottawa, Ontario'da bulunan Kanadalı çok uluslu bir e-ticaret şirketidir. Aynı zamanda çevrimiçi mağazalara ve perakende satış noktası sistemlerine yönelik tescilli e-ticaret platformunun adıdır. Shopify, çevrimiçi perakendecilere "küçük tüccarlar için bir çevrimiçi mağaza işlet...
Wix
wix.com
Wix'i kullanarak işletmenizi çevrimiçi ortamda güvenle oluşturun ve ölçeklendirin. Işık hızında web performansı, kurumsal düzeyde güvenlik ve güvenilir altyapı ile sitenizin her zaman çalışır durumda olacağından emin olabilirsiniz. Ve Wix ile bir web sitesi oluşturucudan çok daha fazlasını elde eder...
Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçıların ve yaratıcıların ödeme almasını kolaylaştıran bir üyelik platformudur. Binlerce müzisyen, podcast yayıncısı, video oyunu geliştiricisi, çizgi roman yaratıcısı ve diğerleri Patreon'dan maaş alıyor. Devam eden finansman sayesinde, hayran kitleleriyle etkileşimli bir şekilde etkil...
Sketchfab
sketchfab.com
İşletmeler için 3D ve AR görselleştirme çözümleri. Sketchfab, etkileşimli 3D ve AR deneyimlerini çevrimiçi her yerde yayınlamak, paylaşmak ve entegre etmek için önde gelen platformdur: web siteleri, e-Ticaret platformları, bloglar, makaleler ve reklam kampanyaları. Bizi ziyaret edin: Sketchfab.com/e...
ManyChat
manychat.com
Manychat, dünyadaki D2C markaları, Perakende mağazaları, Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar, Restoranlar, Emlak şirketleri için 1 numaralı çok kanallı platformdur. 2016 yılında kurulan Manychat, her yıl 1 milyardan fazla konuşmaya güç sağlıyor ve 190'dan fazla ülkede kullanılıyor. Müşterilerinizle anında...
Tidio
tidio.com
Tidio, müşteri hizmetleri yazılımında dünya lideridir. Tidio'nun kullanıcı dostu platformu, dünya çapında 300.000'den fazla işletmenin müşterilerine daha akıllı, daha hızlı destek sunmasına olanak tanıyor. Eksiksiz bir müşteri hizmetleri çözümleri paketiyle Tidio, müşteri sorunlarını çözmenize ve d...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp, küçük işletmeler için oluşturulmuş Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformudur. Raporlama ve analiz, Pazarlama CRM'si, e-posta kampanyaları, haber bültenleri ve içerik yönetimi gibi araçlarla müşterilerinizi merkeze koyabilir, böylece daha akıllıca pazarlama yapabilir ve işinizi daha hızlı büy...
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Printful
printful.com
İsteğe bağlı baskı ve nakış işlemleri. Tasarımlarınızı çevrimiçi olarak satın veya minimum sipariş sınırı olmadan tasarımlarınızı kendiniz yazdırın! Talep üzerine siparişlerinizi markanızın adı altında otomatik olarak basıp göndereceğiz. Printful, en iyi e-ticaret platformları ve çevrimiçi pazarları...
Spectrum
spectrum.net
Spectrum, 3D'den fabrikaya ürün özelleştirmede dünya lideri olup, markaların farklılık yaratarak yenilik yapmasına, 3. taraf perakendecilerle rekabeti azaltmasına ve marjları ve dönüşümü artırmasına olanak tanır. Spectrum, sınıfının en iyisi 3D görselleştirme özelliğine sahip özel programlar gelişti...
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Square
squareup.com
Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey ta...
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce en popüler WordPress e-Ticaret eklentisidir. Ve ücretsiz olarak mevcuttur. Kendi kendine barındırılan WordPress web sitenize mükemmel şekilde entegre edilmiş özelliklerle dolu. Ücretsiz e-Ticaret eklentimizle WordPress web sitenize güçlü mağaza olanakları ekleyin. Tüm çevrimiçi mağazalar...
Helium 10
helium10.com
Helium 10, 2.000.000'dan fazla e-ticaret girişimcisi, ajans ve ana akım küresel markanın doğru, veri odaklı çözümler sunarak Amazon'daki iş büyümelerini desteklemek için güvendiği lider hepsi bir arada yazılım platformudur. Merkezi Irvine, Kaliforniya'da bulunan Helium 10, potansiyellerini en üst dü...
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack, piyasadaki en hızlı PDF'den flipbook'a dönüştürücüdür. PDF'lerinize hayat verin ve onları 3D çevirmeli sayfa efektiyle gerçeğe yakın yayınlara dönüştürün. Alternatif olarak, sıfırdan ilgi çekici flipbook'ları kolayca oluşturmak için Tasarım Stüdyomuzu kullanabilirsiniz. İşletmeniz için da...
Podium
podium.com
Podium, yapay zeka tarafından desteklenen ve halihazırda kullanmakta olduğunuz araçlarla entegrasyona hazır, hepsi bir arada bir dönüşüm ve iletişim platformudur. 100.000'den fazla işletme rekabette öne çıkmak için Podium'u kullanıyor. * Podyum, işletmelere web sitesi dönüşümleri ve müşteri etkileş...
Printify
printify.com
Talep üzerine basılan tasarımlarınızla özel tişörtler, telefon kılıfları ve 750'den fazla ürün satın. Müşterilerinize baskı ve nakliye işlemlerini biz halledeceğiz.
Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platform...
AfterShip
aftership.com
AfterShip, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla gönderi takibi sunan bir Hong Kong başlangıç şirketidir. Startup Weekend Hong Kong 2011'i ve Global Startup Battle 2011'i kazandıktan sonra kuruldu. AfterShip, Mayıs 2014'te IDG Capital Partners'tan (IDG-Accel) 1 milyon dolarlık A serisi ...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...
BuildFire
buildfire.com
BuildFire, profesyonel düzeyde iOS ve Android mobil uygulamaları oluşturmanın en hızlı ve en kolay yoludur. Türünün tek örneği olan bu DIY platformu, herhangi bir kod yazmadan uygulamanızın her yönünü özelleştirmenize olanak tanır. Sıfırdan bir uygulama oluştururken sürükleyip bırakmanız veya öncede...
Kalodata
kalodata.com
Kalodata, TikTok mağazası için bir veri analizi ve öngörü aracıdır. Trend olan ürünler, yetenekli etkileyiciler, trend olan kısa videolar, kaliteli canlı yayınlar, pazar araştırması, rekabet analizleri hakkında bilgi sağlayarak TikTok mağaza satıcılarının/markalarının/yaratıcılarının/bağlı kuruluşla...
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in, çeşitli kategorilerde geniş bir ürün yelpazesi sunan bir e-ticaret platformudur. Kullanıcı dostu arayüzü ve sezgisel navigasyonuyla Shoopy.in, alışveriş yapanlara rahat ve kusursuz bir çevrimiçi alışveriş deneyimi sunuyor. Temel Özellikler: Kapsamlı Ürün Yelpazesi: Shoopy.in elektronik, m...
Epicor
epicor.com
Epicor ERP sistemi, şirket çapında iş süreçlerini yönetmek için kullanılan modüler, sektöre özel bir yazılımdır. Epicor yazılımı muhasebe ve finans, insan kaynakları, müşteriler, tedarik zinciri, envanter, dağıtım ve üretim üretim yönetimini yönetmek için iyi çalışır. Epicor yazılımı şirket içinde v...
The Search Monitor
thesearchmonitor.com
Arama Monitörü, marka ve bağlı kuruluş uyumluluğu ve rekabet istihbaratı için ücretli arama, organik arama, sosyal medya, mobil arama ve dünya çapındaki alışveriş motorlarındaki reklam faaliyetlerini yakalar. İnteraktif ajanslar, arama pazarlamacıları ve bağlı kuruluş pazarlamacıları, rekabet bilgil...
Vimeo
vimeo.com
Vimeo, merkezi New York'ta bulunan bir video barındırma, paylaşım ve hizmet platformudur. Vimeo, reklamsız bir temelde çalışır ve bunun yerine, video içeriği üreticileri için abonelik planları sağlayarak ve video oluşturma, düzenleme ve yayınlama araçları, kurumsal yazılım çözümleri ve ayrıca aşağıd...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan...
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com, 2007 yılında Danimarka'da kurulan ve dünya çapındaki işletmelerin incelemelerine ev sahipliği yapan Danimarkalı bir tüketici inceleme web sitesidir. Her ay yaklaşık 1 milyon yeni yorum yayınlanıyor. Site işletmelere ücretsiz hizmetler sunmaktadır. Firma, Trustpilot'un içerik yönergel...
Big Cartel
bigcartel.com
Big Cartel, 2005 yılından bu yana dünyanın her yerinden insanların 3,5 milyar dolardan fazla eserini satmasına yardımcı oldu. %100 bağımsızız ve yaratıcıların, sanatçıların, yapımcıların ve küçük markaların bir mağaza açıp sevdikleri işi yaparak geçimlerini sağlamaya başlamalarına yardımcı olmak içi...
Appy Pie
appypie.com
İşletmenizi başlatmak, yürütmek ve büyütmek için tüm yapay zeka ve kodsuz çözümleri içeren kapsamlı bir platform. Appy Pie, mobil uygulamalar, web siteleri, sohbet robotları, otomasyon, tasarım, bilgi tabanı, yardım masası ve çok daha fazlası için en son kodsuz teknolojiden yararlanarak her işletmen...
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions, ödeme tahsilatını kolaylaştırmak için önde gelen ödeme ağ geçidi entegrasyonuna sahip, abonelik faturalandırma ve yönetim sürecinde uzmanlaşmış, bulut tabanlı bir yazılımdır. Faturalarınızda vergiyi yönetmek, vergi hesaplamalarında ters masrafları uygulamak, tek oturum açma ile...
Debutify
debutify.com
Debutify, modern e-Ticaret markası için nihai hepsi bir arada çözümdür. Dönüşüm için optimize edilmiş uygulamalardan oluşan bir paketle, her markanın başlatılmasını, yönetilmesini ve ölçeklendirilmesini kolaylaştırır. Bu nedenle dünya çapında birçok DTC markası Debutify'a güveniyor. Kolaylık sağlama...
Storyly
storyly.io
Storyly, tam ekran, etkileşimli ve günümüzün en ilgi çekici içerik formatı olan Stories'i mobil uygulamalara ve web sitelerine yerleştiren kullanıcı etkileşim platformudur. Storyly Stories, mobil markaların pazarlama stratejilerini, hedef kitleleriyle mobil ekranın sınırlarının ötesinde etkileşim ku...
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce, işletmelerin çevrimiçi mağazalar oluşturmasına ve yönetmesine, siparişleri kabul etmesine, envanteri takip etmesine, ödemeleri işlemesine, nakliyeyi yönetmesine ve markalarını kolaylıkla pazarlamasına olanak tanıyan kapsamlı bir e-ticaret platformudur. 30'dan fazla ülkede küresel eriş...
GeoComply
geocomply.com
2011 yılında kurulan GeoComply, konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcının gerçek dijital kimliğini doğrulamaya yardımcı olan sahtekarlığı önleme ve siber güvenlik çözümleri sunmaktadır. Son on yıldır önde gelen markalar ve düzenleyiciler tarafından güvenilen şirketin dolandırıcılık ve uyumlul...
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass, hızla büyüyen girişimciler için oluşturulmuş dijital e-ticaret platformudur. Girişimciler bir çevrimiçi mağaza oluşturabilir, dijital ürünler satabilir, ödemeleri kabul edebilir, dolandırıcılığı engelleyebilir ve yazılımdan topluluklara ve bunların arasındaki her şeye kadar müşteri veriler...
Elfsight
elfsight.com
Web sitenizi kodlamadan yükseltin. Elfsight widget'ları 1.000.000'dan fazla web sitesi sahibinin satışlarını artırmasına, ziyaretçilerin ilgisini çekmesine, potansiyel müşteriler toplamasına ve daha pek çok şeye yardımcı olur. Kullanıma hazır çözümlerle zamandan ve paradan tasarruf edin, işinizi dah...
SOLIDWORKS
solidworks.com
SOLIDWORKS, verilerinizi oluşturmanıza, simüle etmenize, yayınlamanıza ve yönetmenize olanak tanıyan eksiksiz 3D yazılım araçları sunar. SOLIDWORKS ürünlerinin öğrenilmesi ve kullanılması kolaydır ve ürünleri daha iyi tasarlamanıza yardımcı olur.
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint, geliştiricilerin sınıfının en iyisi sahtekarlık tespit çözümleri oluşturmasına yardımcı olan, yüksek ölçekli web ve mobil uygulamalara yönelik lider cihaz zekası platformudur. Parmak izi, günler yerine aylarca süren sabit ziyaretçi kimlikleriyle %99,5 doğrudur, gerçek zamanlı karar verm...
Gelato
gelato.com
Gelato, küresel e-ticaret satıcıları adına talep üzerine özelleştirilmiş ürünlerin yerel üretimi için dünyanın en büyük platformudur. Misyonumuz, hızla büyüyen yaratıcı ekonomiyi, yerel üretim ve özelleştirilmiş herhangi bir ürünün gezegendeki herhangi bir tüketiciye bir gecede teslimatı ile güçlend...
OpenCart
opencart.com
Opencart, birden fazla çevrimiçi mağazayı tek bir arka uçtan yönetebilen, kullanımı kolay, güçlü, Açık Kaynaklı bir çevrimiçi mağaza yönetim programıdır. Yönetim alanına yalnızca formları doldurarak ve "Kaydet"e tıklayarak ulaşabilirsiniz. Mağazayı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için profesyonel...
Planhat
planhat.com
Planhat, içgörü sağlamak, iş akışını yönetmek ve müşteri deneyimini artırmak için oluşturulmuş bir müşteri platformudur. Planhat, müşteri başarısını ve müşteri yaşam boyu değerini en üst düzeye çıkarmak için dünya çapında yüzlerce modern teknoloji şirketinin işlerini müşterileri etrafında odaklaması...
Extensiv
extensiv.com
Extensiv, çok kanallı gerçekleştirmenin geleceğini yaratmaya odaklanmış vizyon sahibi bir teknoloji lideridir. 1.500'den fazla bağlantılı 3PL'den oluşan rakipsiz ağımız ve entegre, bulutta yerel depo, sipariş ve envanter yönetimi platformları paketimiz aracılığıyla, modern tüccarların ve markaların,...
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya ve Asya-Pasifik bölgesindeki çok çeşitli perakendecilere profesyonel sohbet ticaret çözümleri sunmaktadır. Resmi WhatsApp İş Çözümleri Sağlayıcısı ve Meta ve LINE'ın resmi ortağı olarak, sosyal mesajlaşma kanallarında (WhatsApp, Facebook, Instagram, LIN...
Sellfy
sellfy.com
Sellfy, güzel bir çevrimiçi mağazadan dijital, fiziksel, abonelik ve isteğe bağlı baskı ürünleri satmak isteyen yaratıcılar için zahmetsiz bir e-Ticaret platformudur. Sellfy işinizin teknik kısmıyla ilgilenir, böylece hedef kitlenizi büyütmeye odaklanmak için daha fazla zamanınız olur.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok, dijital ajanslar, pazarlamacılar, işletmeler ve danışmanlar için hepsi bir arada web pazarlama platformunuz. İşlevsellik Web Sitesi Oluşturucu, Huni Oluşturucu, Açılış sayfaları, Açılır Pencereler, E-Ticaret, E-posta pazarlamalı CRM, Form Oluşturucu, Anket Oluşturucu, Çevrimiçi Planlama, İş...
Typesense Cloud
cloud.typesense.org
Typesense, performans ve kullanım kolaylığı için titizlikle tasarlanmış modern, gizlilik dostu, açık kaynaklı bir arama motorudur (barındırılan SaaS seçeneğiyle). Donanım Yetenekleri ve Yapay Zeka / Makine Öğrenimindeki en son gelişmelerden yararlanan son teknoloji arama algoritmalarını kullanır. Ya...
LegitScript
legitscript.com
Satıcının riskini güvenle değerlendirin; böylece para cezalarıyla sonuçlanmadan, itibarınıza zarar vermeden veya kamu güvenliğini tehdit etmeden harekete geçebilirsiniz. İşlem aklama. Çevrimiçi kumar. Gruplardan nefret ediyorum. Yasadışı ilaç satışı. Etik olmayan tüccarların paçayı kurtarmaya çalışa...
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget, müşteri etkileşiminizi artırmanıza ve kutudan çıktığı anda kullanabileceğiniz temel araçları kullanarak tutarlı müşteri yolculukları oluşturmanıza olanak tanıyan ücretsiz bir web sitesi widget eklentisidir: - Müşterilerinize size gönderilecek bir mesaj bırakma seçeneği sunan Kişi Kartı. ...
WebEngage
webengage.com
WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle ...
TPOP
tpop.com
Kişiselleştirilmiş ürünler için çevreye duyarlı e-ticaret. TPOP mağazanızı açın, ücretsizdir. Shopify, Etsy ve WooCommerce entegrasyonları.
Digioh
digioh.com
Digioh ile dönüşümlerde %3'ten fazla artış elde edin! Kolay iletişim toplamanın, sınavların, anketlerin, açılış sayfalarının ve tercih merkezlerinin keyfini çıkarın; tümü daha fazla sıfır taraf verisini yakalamak, birleştirmek ve dönüştürmek için tasarlandı! E-posta + SMS mesajı pazarlama listenizi...
Digital River
digitalriver.com
Digital River, küresel genişleme, ödemeler, vergiler, dolandırıcılık ve uyumluluk için arka uç bir çözümdür. Esnek API'ler, özelleştirilebilir ödeme yöntemimizi mevcut herhangi bir ticaret platformuna entegre etmeyi kolaylaştırır. Yerelleştirilmiş ödeme deneyimleri sunduğumuz, küresel vergileri otom...
Memberful
memberful.com
Tutkunuzu üyelikle paraya dönüştürün. Bağımsız içerik oluşturucular, yayıncılar, eğitimciler, podcast yayıncıları ve daha fazlası için sınıfının en iyisi üyelik yazılımı.
Replyco
replyco.com
Replyco, tüm müşteri mesajlarınızı tek bir sezgisel gelen kutusunda merkezileştiren e-Ticaret yardım masası platformudur. Görevleri otomatikleştirin, iş akışlarınızı kolaylaştırın ve çok kısa sürede olağanüstü müşteri desteği sunun.
Tagembed
tagembed.com
Tagembed, Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Tiktok, Google İncelemeleri, Airbnb ve 21+ Ağ gibi herhangi bir sosyal medya ağından kullanıcılar tarafından oluşturulan ilgi çekici içeriği toplayan ve görüntüleyen bir sosyal medya toplayıcıdır. Seçilen içerik daha sonra widget'lar aracılığıyla web ...