E-Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Finlandiya

Sellix

sellix.io

Sellix, işletmelere ve bireylere yönelik bir SaaS e-Ticaret platformudur; müşterilerin kaydolmasına ve dijital ürünlerini (ör. Shopify) oluşturmasına olanak tanırız. Daha sonra ödeme ağ geçitlerinden alttaki altyapıya kadar her şeyi sağlıyoruz. Kripto para birimi tekliflerimiz, üçüncü taraf sağlayıc...