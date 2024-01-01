E-Ticaret Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Almanya

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme dönüştürülebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunan, başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta ye...