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E-Ticaret Arama Yazılımı
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E-Ticaret Arama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

E-ticaret arama yazılımı, ihtiyaçlarına en uygun ürünleri bulmayı kolaylaştırarak çevrimiçi tüketicilerin alışveriş deneyimini geliştirir. Ürün verilerini ve diğer e-ticaret bilgilerini analiz edip indeksleyerek alıcıların arama sürecini basitleştirir. Bu yazılım aynı zamanda akıllı ürün önerileri sunar, alışveriş sepetini terk etmeyi azaltmaya yardımcı olur, müşteri etkileşimini artırır ve geliri artırır. Esas olarak satıcılar ve e-ticaret platformu yöneticileri tarafından kullanılan bu yazılımın sağladığı bilgiler ve analizler, pazarlama ve satış ekiplerinin daha fazla gelir elde etmek için stratejilerini geliştirmelerine de yardımcı olur.

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Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia, AI tabanlı arama ve keşif platformu olup, hızlı ve alakalı arama sonuçları sağlayarak kullanıcı deneyimini geliştirir.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Elastik Bulut, bulut ortamlarında veri analizi, gözlemlenebilirlik ve güvenlik sunar; Amazon, Azure ve Google Cloud ile entegrasyon sağlar.

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo, kişiselleştirilmiş arama ve içerik sunumu sağlayan bulut tabanlı bir platformdur. Şirketler için veri entegrasyonu ve analitik imkanı sunar.

AddSearch

AddSearch

addsearch.com

AddSearch, web siteleri için özelleştirilebilir ve hızlı arama çözümleri sunan bir araçtır. İçerik dizinleme ve gelişmiş arama özellikleri sağlar.

Yext

Yext

yext.com

Yext, çoklu konumlu markaların dijital varlıklarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. SEO, inceleme yönetimi ve sosyal medya araçları sunar.

ExpertRec

ExpertRec

expertrec.com

ExpertRec, sitenize hızlı arama sonuçları eklemenizi sağlayan özelleştirilebilir bir arama motorudur. Yeterli özelleştirme seçenekleri sunar.

Syte

Syte

syte.ai

Syte, e-ticaret uygulamaları için görsel AI ile ürün keşfi ve envanter yönetimi sunan bir platformdur. Kişiselleştirilmiş önerilerle alışveriş deneyimini geliştirir.

Keyspider

Keyspider

keyspider.io

Keyspider, bulut tabanlı bir arama motoru ile özelleştirilmiş web sitesi arama çözümü sunar ve kullanıcıların arama sonuçlarını iyileştirir.

Typesense Cloud

Typesense Cloud

cloud.typesense.org

TypeSense Cloud, uygulamalar için hızlı ve kullanıcı dostu arama özellikleri sunan bulut tabanlı bir arama motorudur.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Bloomreach, markaların müşteri deneyimlerini kişiselleştirmelerine yardımcı olan bir dijital deneyim platformudur. Arama, içerik yönetimi ve pazarlama otomasyonu çözümleri sunar.

Findify

Findify

findify.io

Findify, e-ticaret siteleri için kişiselleştirilmiş arama ve ürün keşfi sağlayan bir platformdur. Doğal dil işleme kullanarak kullanıcı deneyimini geliştirir.

Doofinder

Doofinder

doofinder.com

Doofinder, e-ticaret siteleri için AI destekli bir arama motorudur. Kullanıcıların hızlı ve doğru şekilde ürün bulmalarını sağlar.

LupaSearch

LupaSearch

lupasearch.com

LupaSearch, AI destekli vektör arama ile müşterilerin düşünme biçimini anlayarak, web sitenizde ziyaretçileri alıcıya dönüştürmeyi sağlar.

Searchspring

Searchspring

searchspring.net

Searchspring, e-ticaret için tasarlanmış bir arama motorudur; ürün aramalarını geliştirmek ve alışveriş deneyimini kişiselleştirmek için yardımcı olur.

PureClarity

PureClarity

pureclarity.com

PureClarity, e-ticaret siteleri için kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunarak çevrimiçi gelir ve dönüşüm oranlarını artıran bir yazılımdır.

Constructor

Constructor

constructor.io

Constructor, e-ticaret alanında ürün keşfi için kişiselleştirilmiş deneyimler sunan bir platformdur. Kullanıcı etkileşimlerini analiz ederek ürün önerileri yapar.

Hawksearch

Hawksearch

hawksearch.com

Hawksearch, AI destekli kişiselleştirilmiş arama ve ürün öneri platformudur. İşletmelerin müşteri etkileşimini ve satışlarını artırmalarına yardımcı olur.

Klevu

Klevu

klevu.com

Klevu, e-ticaret işletmeleri için AI destekli arama ve ürün keşfi sağlar. Doğal dil işlemi ve kişiselleştirme ile alakalı sonuçlar sunar.

Salesfire

Salesfire

salesfire.co.uk

Salesfire, perakendecilere çevrimiçi müşteri yolculuğunu optimize eden veri odaklı çözümler sunar ve kullanıcı deneyimini kişiselleştirir.

Prefixbox

Prefixbox

prefixbox.com

Prefixbox, e-ticaret için AI tabanlı arama ve keşif çözümüdür. Akıllı filtreler ve kişiselleştirilmiş önerilerle alışveriş deneyimini geliştirir.

Okkular.io

Okkular.io

okkular.io

Okkular.io, moda ve Mobilya perakendecilerine ürün etiketleme sürecini otomatikleştirir, ürün keşfini ve çevrimiçi eklemeyi kolaylaştırır.

Loop54

Loop54

loop54.com

Loop54, AI destekli arama ve öneri teknolojisi ile e-ticaret sitelerinde kişiselleştirilmiş ürün bulma ve kullanıcı deneyimini iyileştirme sağlar.

Relewise

Relewise

relewise.com

Relewise, e-ticaret işletmeleri için kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunarak müşteri etkileşimini artırmayı ve satış stratejilerini optimize etmeyi hedefleyen bir platformdur.

Nosto

Nosto

nosto.com

Nosto, markalara ve perakendecilere çevrimiçi gelirlerini artırmak için veri tabanlı kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri sunan bir ticaret deneyim platformudur.

Pixyle.ai

Pixyle.ai

pixyle.ai

Pixyle.ai, markaların ve perakendecilerin ürün verilerini geliştirmesine yardımcı olan, e-ticaret için AI tabanlı bir ürün etiketleme ve öneri uygulamasıdır.

Luigi's Box

Luigi's Box

luigisbox.com

Luigi's Box, e-ticaret platformları için AI destekli arama ve ürün keşif çözümleri sunan bir yazılımdır. Kullanıcı deneyimini geliştirmeye odaklanır.

Segmentify

Segmentify

segmentify.com

Segmentify, e-ticaret işletmelerinin müşteri deneyimlerini kişiselleştirmesine ve dönüşümleri artırmasına yardımcı olan AI destekli bir platformdur.

RichRelevance

RichRelevance

richrelevance.com

RichRelevance, işletmelere kişiselleştirilmiş içerik ve ürün önerileri sunarak müşteri etkileşimlerini geliştiren bir platformdur.

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