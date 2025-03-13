E-Ticaret Arama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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E-ticaret arama yazılımı, ihtiyaçlarına en uygun ürünleri bulmayı kolaylaştırarak çevrimiçi tüketicilerin alışveriş deneyimini geliştirir. Ürün verilerini ve diğer e-ticaret bilgilerini analiz edip indeksleyerek alıcıların arama sürecini basitleştirir. Bu yazılım aynı zamanda akıllı ürün önerileri sunar, alışveriş sepetini terk etmeyi azaltmaya yardımcı olur, müşteri etkileşimini artırır ve geliri artırır. Esas olarak satıcılar ve e-ticaret platformu yöneticileri tarafından kullanılan bu yazılımın sağladığı bilgiler ve analizler, pazarlama ve satış ekiplerinin daha fazla gelir elde etmek için stratejilerini geliştirmelerine de yardımcı olur.
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Algolia
algolia.com
Algolia, AI tabanlı arama ve keşif platformu olup, hızlı ve alakalı arama sonuçları sağlayarak kullanıcı deneyimini geliştirir.
Elastic Cloud
elastic.co
Elastik Bulut, bulut ortamlarında veri analizi, gözlemlenebilirlik ve güvenlik sunar; Amazon, Azure ve Google Cloud ile entegrasyon sağlar.
Coveo
coveo.com
Coveo, kişiselleştirilmiş arama ve içerik sunumu sağlayan bulut tabanlı bir platformdur. Şirketler için veri entegrasyonu ve analitik imkanı sunar.
AddSearch
addsearch.com
AddSearch, web siteleri için özelleştirilebilir ve hızlı arama çözümleri sunan bir araçtır. İçerik dizinleme ve gelişmiş arama özellikleri sağlar.
Yext
yext.com
Yext, çoklu konumlu markaların dijital varlıklarını yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur. SEO, inceleme yönetimi ve sosyal medya araçları sunar.
ExpertRec
expertrec.com
ExpertRec, sitenize hızlı arama sonuçları eklemenizi sağlayan özelleştirilebilir bir arama motorudur. Yeterli özelleştirme seçenekleri sunar.
Syte
syte.ai
Syte, e-ticaret uygulamaları için görsel AI ile ürün keşfi ve envanter yönetimi sunan bir platformdur. Kişiselleştirilmiş önerilerle alışveriş deneyimini geliştirir.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider, bulut tabanlı bir arama motoru ile özelleştirilmiş web sitesi arama çözümü sunar ve kullanıcıların arama sonuçlarını iyileştirir.
Typesense Cloud
cloud.typesense.org
TypeSense Cloud, uygulamalar için hızlı ve kullanıcı dostu arama özellikleri sunan bulut tabanlı bir arama motorudur.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach, markaların müşteri deneyimlerini kişiselleştirmelerine yardımcı olan bir dijital deneyim platformudur. Arama, içerik yönetimi ve pazarlama otomasyonu çözümleri sunar.
Findify
findify.io
Findify, e-ticaret siteleri için kişiselleştirilmiş arama ve ürün keşfi sağlayan bir platformdur. Doğal dil işleme kullanarak kullanıcı deneyimini geliştirir.
Doofinder
doofinder.com
Doofinder, e-ticaret siteleri için AI destekli bir arama motorudur. Kullanıcıların hızlı ve doğru şekilde ürün bulmalarını sağlar.
LupaSearch
lupasearch.com
LupaSearch, AI destekli vektör arama ile müşterilerin düşünme biçimini anlayarak, web sitenizde ziyaretçileri alıcıya dönüştürmeyi sağlar.
Searchspring
searchspring.net
Searchspring, e-ticaret için tasarlanmış bir arama motorudur; ürün aramalarını geliştirmek ve alışveriş deneyimini kişiselleştirmek için yardımcı olur.
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity, e-ticaret siteleri için kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunarak çevrimiçi gelir ve dönüşüm oranlarını artıran bir yazılımdır.
Constructor
constructor.io
Constructor, e-ticaret alanında ürün keşfi için kişiselleştirilmiş deneyimler sunan bir platformdur. Kullanıcı etkileşimlerini analiz ederek ürün önerileri yapar.
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch, AI destekli kişiselleştirilmiş arama ve ürün öneri platformudur. İşletmelerin müşteri etkileşimini ve satışlarını artırmalarına yardımcı olur.
Klevu
klevu.com
Klevu, e-ticaret işletmeleri için AI destekli arama ve ürün keşfi sağlar. Doğal dil işlemi ve kişiselleştirme ile alakalı sonuçlar sunar.
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire, perakendecilere çevrimiçi müşteri yolculuğunu optimize eden veri odaklı çözümler sunar ve kullanıcı deneyimini kişiselleştirir.
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox, e-ticaret için AI tabanlı arama ve keşif çözümüdür. Akıllı filtreler ve kişiselleştirilmiş önerilerle alışveriş deneyimini geliştirir.
Okkular.io
okkular.io
Okkular.io, moda ve Mobilya perakendecilerine ürün etiketleme sürecini otomatikleştirir, ürün keşfini ve çevrimiçi eklemeyi kolaylaştırır.
Loop54
loop54.com
Loop54, AI destekli arama ve öneri teknolojisi ile e-ticaret sitelerinde kişiselleştirilmiş ürün bulma ve kullanıcı deneyimini iyileştirme sağlar.
Relewise
relewise.com
Relewise, e-ticaret işletmeleri için kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunarak müşteri etkileşimini artırmayı ve satış stratejilerini optimize etmeyi hedefleyen bir platformdur.
Nosto
nosto.com
Nosto, markalara ve perakendecilere çevrimiçi gelirlerini artırmak için veri tabanlı kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri sunan bir ticaret deneyim platformudur.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle.ai, markaların ve perakendecilerin ürün verilerini geliştirmesine yardımcı olan, e-ticaret için AI tabanlı bir ürün etiketleme ve öneri uygulamasıdır.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box, e-ticaret platformları için AI destekli arama ve ürün keşif çözümleri sunan bir yazılımdır. Kullanıcı deneyimini geliştirmeye odaklanır.
Segmentify
segmentify.com
Segmentify, e-ticaret işletmelerinin müşteri deneyimlerini kişiselleştirmesine ve dönüşümleri artırmasına yardımcı olan AI destekli bir platformdur.
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance, işletmelere kişiselleştirilmiş içerik ve ürün önerileri sunarak müşteri etkileşimlerini geliştiren bir platformdur.
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