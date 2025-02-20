E-Ticaret Arama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Fransız Güney Toprakları

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E-ticaret arama yazılımı, ihtiyaçlarına en uygun ürünleri bulmayı kolaylaştırarak çevrimiçi tüketicilerin alışveriş deneyimini geliştirir. Ürün verilerini ve diğer e-ticaret bilgilerini analiz edip indeksleyerek alıcıların arama sürecini basitleştirir. Bu yazılım aynı zamanda akıllı ürün önerileri sunar, alışveriş sepetini terk etmeyi azaltmaya yardımcı olur, müşteri etkileşimini artırır ve geliri artırır. Esas olarak satıcılar ve e-ticaret platformu yöneticileri tarafından kullanılan bu yazılımın sağladığı bilgiler ve analizler, pazarlama ve satış ekiplerinin daha fazla gelir elde etmek için stratejilerini geliştirmelerine de yardımcı olur.
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Relewise
relewise.com
Kişiselleştirme potansiyelinize ulaşalım Relewise olarak müşterilerimize benzersiz kullanıcı deneyimleri sunabilmeleri için gerçek kişiselleştirmenin rekabet avantajını sağlıyoruz. İşletmenizin kişiselleştirme potansiyeline ulaşmasını istiyoruz ve size her konuda yardımcı olmak istiyoruz. Yüksek hızda özelleştirilmiş sonuçlar Kişiselleştirilmiş arama ve öneri sonuçları sağlama konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip bir kişiselleştirme platformu sunuyoruz. Gerçek zamanlı kullanıcı davranışını temel alan platformumuz, kullanıcının benzersiz ilgi alanlarına ve eylemlerine uyum sağlar ve yüksek hızda mükemmel sonuçlar sağlar. Sonuç muhteşem kullanıcı deneyimleridir ve e-ticaret işletmeleri platformun olağanüstü uyarlanabilirliğinden, esnek entegrasyonundan, süper hızlı motorundan ve otomatikleştirilmiş öğrenmesinden yararlanır. Ürünlerde, çeşitlerde, kategorilerde ve içerikte arama yapın, kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunun, kategoriye göz atarken sıralama düzenini kişiselleştirin ve tetikleyiciler ör. pazarlama otomasyonu için. Relewise, tüm verilerin kalıcı olduğu ve verilerin gerçek zamanlı olarak sıfır gecikmeyle analiz edilip kullanıldığı milyonlarca ürünü ve çeşidi destekler. Hem B2C hem de B2B'de her şey sorunsuz çalışıyor. Ayrıca Relewise, müşteriye özel ürün çeşitlerinde kişiselleştirme desteği, müşteri segmentasyonu ve çok kullanıcılı müşteri hesapları (ve sepetleri) gibi hedeflenen özelliklerle B2B'yi tamamen benimsiyor. Sıcak hava yok, çok fazla açık konuşma ve asla sıkıcı bir an yok Harika ilişkilerin her şey olduğuna ve harika diyaloğun başladıkları yer olduğuna inanıyoruz. Ürünümüzün müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre değişmesinin nedeni budur ve en yüksek NASIL ürün kalitesini ve ötesinde hizmeti sunma konusunda son derece ciddiyiz. Güven bizim en güçlü para birimimizdir ve size dürüst konuşmalar yapacağımıza ve ateşli satış konuşmaları yapmayacağımıza söz veriyoruz. Aynı zamanda her şeyi ilgi çekici tutacağımıza da söz veriyoruz; olandan daha iyi bir şeyi keşfetme ve geliştirme konusunda hiç bitmeyen bir arzuyla hareket ediyoruz.
LupaSearch
lupasearch.com
Müşterilerinizin nasıl düşündüğünü bilen yapay zeka destekli vektör arama. Web sitenizin ziyaretçilerinin alıcılara dönüşmesine yardımcı olun. LupaSearch, işletmenizin satışlarını artıran doğru arama sonuçları sunar. LupaSearch her sepette daha fazla ürün alır: - Gelişmiş ürün pazarlama özellikleri. Sadece açıp kapatın. - Daha fazla hassasiyet. Daha fazla esneklik. Daha fazla memnuniyet. - AI ile zenginleştirilmiş, görsel tabanlı arama. E-alışveriş yeniden tasarlandı. Ortalama olarak, LupaSearch ile ortaklık kuran işletmeler dönüşüm oranında %20'lik bir artış fark ediyor. LupaSearch.com'dan ücretsiz demo talep edin
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire, perakendecilere çevrimiçi alışveriş yapanları satın alma hunisi boyunca yönlendiren ve onları ekosistem içinde tutan veri odaklı, akıllı müşteri yolculuğu optimizasyon çözümleri sunuyor. Müşteri içgörülerinden yararlanan Salesfire, işletmelerin sahadaki etkileşimi artırmasına, kullanıcı deneyimlerini kişiselleştirmesine ve gelir artışını artırmasına olanak tanır. Salesfire, birinci taraf veri toplamadan gelişmiş analizlere kadar daha fazla müşteri belirlemek, yeniden hedeflemeyi geliştirmek ve ziyaretçi verilerini satışa dönüştürmek için yapay zekanın gücünden yararlanıyor.
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox'ın Yapay Zeka Arama, Yapay Zeka Navigasyonu, Yapay Zeka Önerisi ve Analizler ve Deneyleme çözümleri, dönüşüm oranını ve geliri artırmak için alışveriş deneyimini iyileştirir. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 anlamı anlamak için en son arama teknolojisini kullanır. Vektör, büyük dil modelleri (LLM'ler) ve GPT teknolojisini birleştirerek, ilgili ürün sonuçlarını döndürmek için genel bir cümlenin arkasındaki amacı ortaya çıkarabilir. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻'nin İlgili Ürünler, İlgili Anahtar Kelimeler ve İlgili Kategoriler modülleri etkileşimi artırır ve alışveriş yapanların yalnızca 1 tıklamayla arama amaçlarını hassaslaştırmalarına yardımcı olur. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱, ortalama sipariş değerini artıran ilgili önerilerle alışveriş yapanlara kataloğunuzu keşfetme konusunda ilham verir. Prefixbox 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 çözümünüzü anlaşılır ölçümler, sık A/B testleri ve kişiselleştirilmiş arama uzmanı desteğiyle optimize edebilir.
Findify
findify.io
Findify, veriler ve makine öğrenimi ile desteklenen bir Arama ve keşif kişiselleştirme platformudur. Büyümeyi hızlandırmak amacıyla e-ticaret siteleri için tasarlandı.
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity, akıllı e-ticaret kişiselleştirmenin önde gelen sağlayıcılarından biridir ve çevrimiçi geliri, ortalama sipariş değerini, çevrimiçi dönüşüm oranını artırmak ve aynı zamanda sadık bir müşteri veritabanı oluşturmak için ister B2C ister B2B olsun işletmelere mükemmel bir çözüm sunar. PureClarity, çok çeşitli akıllı e-ticaret kişiselleştirme özellikleri aracılığıyla müşterilerinize son derece kişiselleştirilmiş ve alakalı bir çevrimiçi alışveriş deneyimi sunmanıza olanak tanır ve çevrimiçi ziyaretçilerinizi sadık müşterilere dönüştürür. Yazılım tüm e-ticaret platformlarıyla uyumludur ve Magento 1x ve 2x, Shopify, BigCommerce, X-Cart, WooCommerce ve Kooomo için eklentiler/uzantılar sunar. PureClarity her miktarda veriyle etkili bir şekilde çalışır ve ilk günden itibaren çalışmaya başlar. İşletmeler genellikle olumlu sonuçları hızla görmeye başlar. PureClarity özellikleri şunları içerir: Kişiselleştirilmiş içerik – 1-2-1 alakalı ve ilgi çekici bir diyalog oluşturmanıza olanak tanır. Çevrimiçi ziyaretçilerinizin her biriyle alakalı hedeflenen içerik ve banner reklamları görüntüleyin. İlgilendikleri promosyonları, teklifleri ve görselleri göstererek onları tekrar gelen ve sadık müşterilere dönüştürün. Müşterilerinizin ne istediğini onlardan önce bilen Akıllı Öneriler. Müşterilere, müşteri yolculuklarında doğru ürünü doğru zamanda göstererek çevrimiçi dönüşümünüzü ve gelirinizi artırabilirsiniz. PureClarity'nin yapay zekasının, çevrimiçi satışlarınızı en üst düzeye çıkarmak için müşteri yolculuğu boyunca ürünleri gerçek zamanlı olarak üst satış ve çapraz satış yapmasına izin verin. Aramada kişiselleştirme - müşterilerinizi aramadan doğrudan ödeme aşamasına geçirme. Müşterilerin web sitenizde ve arama sonuçları sayfalarınızda arama yaparken kişiselleştirilmiş ürün önerilerini ve içeriğini gerçek zamanlı olarak görüntüleyerek tam olarak aradıklarını bulmalarını kolaylaştırabilirsiniz. Müşterilerinizi satış hunisine geri getiren e-posta içindeki kişiselleştirme. Müşterilerin site deneyimlerine göre uyarlanmış ürünler ekleyerek web sitenize tekrar gelmelerini sağlayın. Müşterilerinizi satın almaya, tekrar satın almaya veya terk ettikleri sepetlerini tekrar ziyaret etmeye ikna edin. Neden onları gerçekten heyecanlandıracak bir teşvik eklemiyorsunuz? Müşterilerinizin dikkatini çeken PopUp'lar! Etkileşimi artırmak ve çevrimiçi dönüşüm oranınızı artırmak için kişiselleştirilmiş açılır pencereler ve e-posta yakalama açılır pencereleri oluşturun. Müşterilerinizin her birinin değerini ve potansiyel satın alma gücünü anlayan analizler ve analizler. Ziyaretçi davranışlarınıza, müşteri segmentlerinize ve kampanya performansınıza ilişkin tam bilgi edinebilir ve gelirinizi daha da artırmak için web sitenizin potansiyelini nasıl en üst düzeye çıkarabileceğinizi keşfedebilirsiniz.
Okkular.io
okkular.io
Okkular'ın Tag-Gen'i, kusursuz bir satış süreci yaratarak, verimli ürün keşfi ve çevrimiçi ürün katılımını sağlayarak Moda ve Mobilya alanındaki perakendecilere yardımcı olur. Okkular Tag-Gen çözümü, en gelişmiş derin öğrenme teknolojisini kullanarak ürün etiketleme sürecinin otomatikleştirilmesine yardımcı olur. Çözümümüz, markanızın ürün görsellerine göre alakalı etiketler önerir.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI, markaların, perakendecilerin ve pazar yerlerinin olağanüstü ürün keşif deneyimleri sunmasına olanak tanıyan e-ticaret ürün verileri üretir. Pixyle'ın zengin ve ayrıntılı özellikleri sayesinde şirketler site arama motorlarını ve öneri sistemlerini geliştirerek alışveriş yapanların tam olarak aradıklarını bulmalarına yardımcı oluyor. ESPRIT, Otrium, Depop ve Shoptrue gibi şirketler, Pixyle'ın yapay zeka destekli ürün etiketleme, metin oluşturma, görüntü denetleme ve öneri çözümleriyle dönüşümleri ve sadakati artırıyor.
Loop54
loop54.com
Loop54'ün E-ticaret sitesi arama ve kişiselleştirmesi, tescilli yapay zeka tarafından desteklenmektedir. Loop54 AI, site aramanızı ve kategori gezinmenizi kişiselleştirir, böylece her ziyaretçi alakalı sonuçları deneyimler. Çoğu kişiselleştirme aracı aylarca veri toplamayı gerektirirken Loop54, binlerce kuralın işini yapmak için küçük veri kümeleri kullanır. Kullanıcı deneyimini hızlı bir şekilde otomatik olarak kişiselleştirmenize olanak tanır. Site arama Arama kutunuzu, sizi zorlayan bir şekilde gezinmeye gerek kalmadan yardımcı bir satış ortağına dönüştürün. - Tahmine dayalı kişiselleştirme - Otomatik tamamlama - Yeni kelimeler öğrenme - Yazım denetimi - Otomatik sıralama ve sıralama - İçerik arama - Dinamik fasetleme - İlgili sonuçlar Aramamız, AOV'yi ve dönüşüm oranını ortalama %30 artırır. Birlikte çalıştığımız müşterilerimizden bazıları Not On The High Street, Webhallen, Office Depot ve diğerleridir.
Constructor
constructor.io
Arama ve Göz Atma'dan Öneriler ve Rehberli Satış'a kadar tüm alışveriş yolculuğu boyunca her kanalda ilgi çekici ürün keşfetme anlarını yönlendiren Ürün Keşif Platformu. En yeni AI/ML arama teknolojisini temel alan Constructor'ın Native Commerce Core'u, her müşteri etkileşiminden bilgi alır, öncelikli e-ticaret ölçümlerinize göre optimizasyon yapar ve satış ekiplerini benzersiz iş sonuçları elde etmek için kontroller ve öngörülerle güçlendirir. Gizli sos mu? Diğer çözümler açık kaynaklı anahtar kelime eşleştirme motorları ve en üstte yapay zeka ile başlarken, biz e-ticaret için özel olarak tasarlanmış, tescilli, yerel bir çekirdeğe sahip tek ürün keşif çözümüyüz. Constructor'ın gelişmiş algoritmaları, dönüştürücüleri ve büyük dil modellerinin tümü, karmaşık kalıpların kodunu çözen ve kullanıcının amacını anlayan gerçek zamanlı, kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için birlikte çalışır. Bu nedenle gelir, dönüşüm oranı ve kâr marjı gibi önemli iş metriklerini artırma konusunda hiçbir A/B testini kaybetmedik. Müşterilerimizin başarıları ortada: Grove Collaborative 20,07 kat yatırım getirisi elde etti ve Bonobo'lar eski araçlara göre arama gelirinde %9 artış elde etti. Ama bunun için bizim sözümüze güvenmeyin. Daha sözleşme imzalamadan başarınızı kanıtlamamızı sağlayın. Gerçek kataloğunuzu ve gerçek trafiğinizi kullanan 4 haftalık bir gelir fırsatı değerlendirmesi olan Proof Planımızla Constructor'ı sitelerinizde veya uygulamalarınızda test edin. Ücretsiz.
ExpertRec
expertrec.com
Expertrec'in özel arama motoru, süper hızlı arama sonuçlarını web sitenize hızlı bir şekilde eklemenizi sağlar. Ayrıca tek bir tıklamayla güçlü özelleştirme seçenekleri sunar. Aynı zamanda harika bir Google site arama alternatifidir. Özellikler- 1. Süper hızlı otomatik tamamlama. 2. Spell CorrectExpertrec'in uygun fiyatlı özel arama motoru, süper hızlı arama sonuçlarını web sitenize hızlı bir şekilde eklemenizi sağlar. Ayrıca tek bir tıklamayla güçlü özelleştirme seçenekleri sunar. Özellikler - 1. Süper hızlı otomatik tamamlama. 2. Yazımı doğru 3. Özel tarayıcı. 4. Oturum açma sayfalarının arkasında dizin oluşturun. 5. Sesli arama. 6. Kullanıcı arayüzü düzenleyicisini arayın. 3. Özel tarayıcı. 4. Oturum açma sayfalarının arkasında dizin oluşturun. 5. Sesli arama. 6. Kullanıcı arayüzü düzenleyicisini arayın.
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch, tüm sektörlerdeki her büyüklükteki işletmenin başarısını destekleyen, Yapay Zeka odaklı, kişiselleştirilmiş bir arama ve öneri platformudur. Amacımız, markaların, cihaz, platform veya dil ne olursa olsun, kullanıcıların bağlam içinde ihtiyaçlarına uygun sonuçları bulmalarına olanak tanıyan doğru, alakalı arama deneyimleri sunmak için yenilikçi araçlara sahip olmasını sağlamaktır. 800'den fazla uygulamayı tamamlamış olan Hawksearch, pazarlamacıların, satıcıların ve geliştiricilerin hedeflerine ulaşmasını sağlayan yenilikçi özelliklerimiz aracılığıyla ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş arama deneyimleri sunmak için kullanılıyor. Hawksearch'ün gelişmiş makine öğrenimi ve otomasyonu, tüm reaktif ve günlük izleme işlemlerini üstlenerek ekibinizin büyük resim çözümüne odaklanmasını sağlar. Dönüşüm analiz aracımız, müşterinizin anahtar kelimelerini anlamak ve bunları verilerinizde yer alan ifadelere dönüştürmek için tasarlanmıştır. Yerleşik metrik aileleri ve kitaplıkları sayesinde, ölçü birimlerini ve diğer metrikleri yönetmek için artık yüzlerce eşanlamlıya ihtiyacınız yok.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box, her türlü e-ticaret platformuna uygun bir ürün arama ve keşfetme çözümüdür. Luigi's Box'ın büyüsü, sitenizdeki arama ve gezinme öğelerinin performansıyla ilgili tüm bilgileri size veren ayrıntılı analiz kontrol panelleriyle başlar. Platformunuzun performansı hakkında daha fazla bilgi edinin ve yapay zeka destekli Arama, Önerici ve Ürün Listeleme sayesinde en iyi sonuçları elde edin. Ziyaretçilerinize ürünlerinizi mümkün olduğunca verimli bir şekilde keşfetmeleri için en iyi araçları sunun. Luigi's Box sizin ve müşterilerinizin kullanmaktan keyif alacağı bir yazılımdır.
Segmentify
segmentify.com
Segmentify, e-Ticaret işletmelerinin müşteri deneyimlerini iyileştirmesine ve dönüşümleri artırmasına yardımcı olan, yapay zeka destekli bir kişiselleştirme platformudur. Büyüme Çözümleri Kişiselleştirilmiş öneriler, etkileşim kampanyaları ve ek satış stratejileriyle dönüşümleri ve elde tutma oranını artırır. Arama ve Keşif Kişiselleştirilmiş arama, dinamik filtreleme ve ürün keşfiyle alışverişi geliştirir. Kanal Pazarlama E-posta ve anlık bildirimler yoluyla çok kanallı bölümlere ayrılmış etkileşimi artırır. Segmentify, müşteri yaşam boyu değerini nasıl artıracağınızı keşfetmenize yardımcı olarak e-ticaretin büyüme yolculuğunu basitleştirmeye yardımcı olan bir Müşteri Etkileşim Platformudur. Bunu başarmak için Segmentify, Öneri, Katılım, Dinamik Paketler gibi Kişiselleştirme çözümleri; Segmentasyon, Müşteri Profilleri dahil Müşteri Verileri çözümleri; E-posta ve Anında Mesajlaşma gibi Kanallar Arası Pazarlama çözümleri ve Arama Kutusu, Searchandising ve daha fazlası gibi Mağazacılık çözümleri.
Algolia
algolia.com
Algolia dünyanın tek uçtan uca yapay zeka arama ve keşif platformudur. Mühendislerimiz katlanarak daha iyi arama ve keşif sağlamak için yapay zekanın çığır açıcı kullanımını icat etti. Tescilli NeuralSearch teknolojimiz, vektör tabanlı doğal dil işlemeyi ve anahtar kelime eşleştirmeyi tek bir API'de birleştirir. Algolia, yılda 1,75 Trilyon veya haftada 30 Milyardan fazla arama isteğini karşılayarak 150'den fazla ülkede 17.000'den fazla müşterinin uygulama içi kullanıcıları ve/veya çevrimiçi ziyaretçileri için (herhangi bir web sitesini kullanarak) son derece hızlı ve alakalı arama ve keşif deneyimleri oluşturmasına olanak tanır. mobil veya sesli cihaz) – istenen içeriği anında ve geniş ölçekte ortaya çıkararak. Daha fazla bilgi edinmek için www.algolia.com adresini ziyaret edin.
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance, dünyanın en büyük B2C ve B2B markası ve perakendecilerinin 200'den fazlası için deneyim kişiselleştirme, dijital büyüme ve marka sadakatini artırma konusunda dünya lideridir. Şirket, dijital pazarlama liderlerinin geniş ölçekte, gerçek zamanlı olarak ve müşteri yaşam döngüsü boyunca bireylere hitap eden unutulmaz deneyimler sunmasına yardımcı olmak amacıyla pazarlama ve ticaret arasındaki deneyim boşluğunu kapatmak için gelişmiş yapay zeka teknolojilerinden yararlanıyor.
Keyspider
keyspider.io
Keyspider, bulut tabanlı kurumsal arama motoruyla doğru arama sonuçları sağlar. Keyspider ile ek zaman veya maliyet olmadan kendi kişiselleştirilmiş web sitesi aramanızı oluşturabilirsiniz. Keyspider müşterinin gereksinimlerini anlar ve arama sorgularına doğru sonuçları sunar. Web sitelerine yönelik, daha iyi arama deneyimlerinin ve gelişmiş dönüşümlerin önünü açacak çözüm. Müşterilerin, çevrilmemiş hiçbir taş bırakmayan bir hizmet olarak arama ile müşterilerin web sitelerinde nasıl gezineceğini yeniden tanımlamayı amaçlıyor. Özel aramayla ortamlar arasındaki alaka düzeyini artırın.
Nosto
nosto.com
Akıllı Ticareti Deneyimleyin Nosto, markalara ve perakendecilere uçtan uca ticaret deneyimi yönetimi yoluyla çevrimiçi geliri artırmaya yönelik sezgisel olarak tasarlanmış araçlar sunan akıllı Ticaret Deneyimi Platformu'dur (CXP). Nosto, deneyim.AI ile markaların geniş ölçekte yüksek performanslı ticaret deneyimleri sunmak için kişiselleştirme, ürün keşfi ve kullanıcı tarafından oluşturulan içerik genelinde müşteri, ürün ve içerik verilerini gerçek zamanlı olarak zenginleştirmesine ve etkinleştirmesine yardımcı oluyor.
AddSearch
addsearch.com
AddSearch, herhangi bir web sitesi, e-ticaret veya web uygulaması için ışık hızında, zahmetsiz ve özelleştirilebilir kişiselleştirilmiş site araması sağlar. İçeriği dizine eklemek ve güncel tutmak için Tarayıcı veya Dizine Ekleme API'sini kullanın. Geliştiricilerinizin zamanından tasarruf etmek ve AddSearch'ün arama uzmanlığından tam anlamıyla yararlanmak için tam uygulama hizmetini kullanın. Medya, Telekomünikasyon, Devlet, Eğitim, e-ticaret ve daha pek çok alanda dünya çapında yaklaşık 2000 müşterisi bulunan AddSearch, türünün en iyisi olduğu kanıtlanmış bir site arama çözümüdür. Pazara hızlı giriş, güçlü yapay zeka tabanlı özellikler ve analizlerle AddSearch, aramayla iş sonuçlarınıza ulaşmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. AddSearch özellikleri şunları içerir: - Otomatik tamamlama - Akıllı sonuç sıralaması - İçerik dahil etme/hariç tutma - 1 yıllık saklamayla gelişmiş arama analitiği - Filtreler ve özellikler - Arama kişiselleştirme - Özel SSO - Denetim günlükleri - Öneri Motoru - Otomatik eş anlamlı kelimeler önerileri - Kurumsal Kullanıcı Yönetimi - Çalışmalar herhangi bir CMS ile - Tarayıcı veya API ile uygulamalar - %99,999'a varan SLA - Hızlı geri dönüş süresi
Doofinder
doofinder.com
Müşterilerin %15'i aradığını bulamadan ayrılıyor. Doofinder bunu düzeltmenize yardımcı olur. Doofinder, e-Ticaret için arama sonuçlarını ve ürün görünürlüğünü iyileştiren, yapay zeka destekli bir akıllı site arama motorudur. Uygulamamız, yükleme hızınızı artırmadan, 25 milisaniyeden daha kısa bir sürede bireysel, gerçek zamanlı tercihlere dayalı kişiselleştirilmiş arama sonuçları sunar. - Doofinder'ın hemen çıkma oranlarını azaltan ve satış şansını artıran gelişmiş arama teknolojisiyle müşterilerinizin tam olarak aradıklarını bulmalarını sağlayın. - Arama sonuçlarını analiz ederek müşterinizin davranışlarını ve ihtiyaçlarını daha derinlemesine anlayın - Arama karmaşık olduğunda bile e-Ticaret arama deneyiminizi kesin sonuçlarla dönüştürün - Güçlü arama sonucu analizimizle bilinçli kararlar alın ve müşteri talebini ve yeni trendleri tahmin edin +20 Yalnızca aramayı iyileştirerek dönüşüm yüzdesi: Bu kadar basit. 10.000'den fazla mutlu müşteri yanılıyor olamaz. Çözümümüzün kullanımı kolaydır, çünkü herhangi bir web veya e-ticaret çözümünün yanı sıra özel olarak oluşturulmuş sitelerle hızlı ve kolay bir şekilde entegre edilebilir ve size ihtiyacınız olan esnekliği sağlar. Kodlama gerektirmez, kurulumu ve kullanmaya başlaması kolaydır.
Klevu
klevu.com
Klevu AI E-ticaret Arama ve Keşif, başsız uyumludur ve tümü gerçek zamanlı alıcı niyetiyle desteklenen AI destekli Site Araması, Akıllı Kategori Mağazacılığı, Akıllı Öneriler ve Kişiselleştirme Motoru içerir. Klevu satıcılara şu konularda yardımcı oldu: Aramadan elde edilen dönüşümü 6 kat artırma, Arama yoluyla AOV'yi %6 artırma ve Site genelinde e-ticaret dönüşümünü %15 artırma. Klevu AI Arama ve Keşif Platformu şunları içerir: Klevu AI E-ticaret Sitesi Arama Zengin otomatik tamamlama ve ilgili arama sonuçları Siz yazarken arama yapın Doğal Dil İşleme (NLP) Yapay zeka destekli kendi kendine öğrenen yerinde arama çubuğu Uzun kuyruk ve ses tabanlı aramayı destekler Hata toleransı , durdurma sözcükleri ve çekimler Otomatik ürün kataloğu zenginleştirme Gerçek zamanlı arama eğilimleri ve kişiselleştirme Arama sonuçlarının görsel olarak sergilenmesi Arama Anahtar Kelimesi tabanlı ürün tanıtımı ----------------------- --------- Klevu AI E-ticaret Satış Dengesi Yapay zeka ve stratejik kontrol Koleksiyon sayfalarının otomatik ve görsel satışı Dinamik filtreler ve SEO dostu koleksiyon sayfası düzenleri Kampanyalar için önceden plan yapın ve satış bannerları ekleyin Görsel mağazacılığı sürükleyip bırakın Kahraman ürünleri sabitleyin koleksiyonların her zaman en üstünde kalmak Görsel bannerlar ve ürün öne çıkarmak için zamana bağlı kampanyalar planlayın Tüm kategorilerde veya seçili kategorilerde kopyalanması kolay kurallarla zamandan tasarruf edin ------------------ -------------- Kişiselleştirilmiş Ürün Önerileri Aramaya dayalı son derece alakalı AI ürün önerileri Her tıklama, arama sorgusu ve satın alma ile kendi kendine öğrenme Trend olan, yeni, son derece popüler dahil olmak üzere çeşitli öneri türlerini seçin derecelendirilmiş ve geçmiş satın almalarla ilgili En popüler ürünlere ilişkin öneriler (tıklamalara, görüntülemelere ve aramaya dayalı olarak) Ana sayfa, koleksiyon, ürün ayrıntıları ve sepet sayfalarında üst satışı ve çapraz satışı teşvik edin. Kişiselleştirme Motoru En alakalı ürünleri en iyi zamanda görüntüleyin Kullanıma hazır basit etkinleştirme ve Klevu API ile tamamen özelleştirilebilir Ana sayfa, listeleme sayfaları, ürün detay sayfaları ve ödeme sayfaları dahil tüm web sitesi sayfalarını kişiselleştirin Çok az geçmiş bilgiyle kişiselleştirin başkalarından öğrenmeyi kullanarak etkileşimler. -------------------------------- Neden Klevu'yu Seçmelisiniz? Kullanımı kolay ve kısa sürede değer elde etme Klevu yazılımı, API öncelikli ve başsız uyumlu, aramada kullanılan Doğal Dil İşlemedir Ürün Genelinde Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi 7/24 Destek Dilden bağımsız arama ve uluslararası mağaza için özel olarak tasarlanmıştır ----- --------------------------- Klevu, insanları satın almak istedikleri ürünlere bağlamaya yardımcı olur. Yapay zeka ve NLP destekli keşif teknolojisi sayesinde Klevu, satıcıların gerçek zamanlı alıcı niyetiyle desteklenen son derece alakalı, kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasına olanak tanıyor. Klevu keşif teknolojisi yapay zeka otomasyonu ile stratejik kontrolü dengeler, kurulumu hızlı ve kolaydır ve tüm e-ticaret platformlarıyla uyumludur. Klevu dünya çapında binlerce e-ticaret işletmesine güç vermektedir ve İngiltere, ABD, İsveç, Finlandiya, Avustralya ve Hindistan'da ofisleri bulunmaktadır.
Syte
syte.ai
Syte, e-Ticaret uygulamaları için özel olarak tasarlanmış bir ürün keşif platformudur. Görsel arama, kişiselleştirme ve otomatik ürün etiketleme dahil olmak üzere çeşitli e-Ticaret etkinliklerini geliştirmek için görsel yapay zekadan yararlanır. Syte, verimliliği artıran, sürdürülebilirliği destekleyen ve çıkmaz sokakları ortadan kaldıran görsel bir arama deneyimi sunarak alışveriş yapanlarla ürünler arasında bağlantı kurmayı hedefliyor. Farklı türdeki müşterilere ilham vermeyi ve onları dönüştürmeyi amaçlayan görsel olarak benzer ve tamamlayıcı ürün önerilerini görüntüler. Ayrıca zamandan tasarruf sağlayan, satış süreçlerini optimize eden ve ürün verilerinin doğruluğunu artıran bir otomatik ürün etiketleme sistemine de sahiptir. Bu çözümler farklı pazar gerçekliklerine uyarlanabilir ve moda, ev dekorasyonu ve mücevherat gibi çeşitli endüstri sektörlerinin özel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ölçeklendirilebilir. Büyüyen işletmelerden büyük işletmelere kadar farklı işletme boyutlarına hitap etmektedir.
Typesense Cloud
cloud.typesense.org
Typesense, performans ve kullanım kolaylığı için titizlikle tasarlanmış modern, gizlilik dostu, açık kaynaklı bir arama motorudur (barındırılan SaaS seçeneğiyle). Donanım Yetenekleri ve Yapay Zeka / Makine Öğrenimindeki en son gelişmelerden yararlanan son teknoloji arama algoritmalarını kullanır. Yalnızca Typesense Cloud üzerinde dünya çapında 1.000'den fazla müşteriye ayda 1,6 Milyardan fazla Aramaya hizmet veriyoruz ve her ay kendi kendine barındırılan kümelerde birkaç Milyardan fazla Aramaya hizmet veriyoruz. Typesense, geliştiricilerin, kullanıma hazır ilgili sonuçları sağlayan son derece hızlı bir arama deneyimi oluşturmaları için, bütçeyi zorlamadan ve operasyonel ek yük yaratmadan pazara çıkış süresini kısaltır.
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT), dünya çapında binlerce müşteriye sahip, çok lokasyonlu markalar için lider dijital varlık platformudur. Markalar tek bir merkezi platformla tutarlı, doğru ve ilgi çekici deneyimleri sorunsuz bir şekilde sunabilir ve dijital dünyanın her yerindeki müşterilerle anlamlı bir şekilde bağlantı kurabilir. Yext'in yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojisi, her müşteri etkileşiminin ardındaki bilgiyi güçlendirir, iş akışlarını geniş ölçekte otomatikleştirir ve veriye dayalı kararlara olanak tanıyan eyleme geçirilebilir kanallar arası öngörüler sunar. Yext, SEO ve web sitelerinden sosyal medya ve itibar yönetimine kadar markaların dijital varlıklarını farklılaştırıcıya dönüştürmelerine olanak tanır.
Searchspring
searchspring.net
Searchspring, orijinal ve en güvenilir e-ticaret çözümlerinden biridir. Son 16 yılda Searchspring, çevrimiçi mağazaların Arama, Ürün Satışı, Kişiselleştirme ve Raporlama yoluyla en iyi alışveriş deneyimini sunmasına yardımcı olmak için eksiksiz bir e-ticaret ürün paketi geliştirdi. Searchspring'in e-ticaret uzmanlarından oluşan ekibi, kişiselleştirilmiş katılım ve ödüllü Müşteri Başarısı ekibinin sürekli desteğiyle tam entegrasyon sağlar. Yalnızca e-ticaret için oluşturulmuş 1 numaralı Arama, Ürün Satışı ve Kişiselleştirme platformu olan Searchspring, doğru ürünü doğru kişiye, doğru zamanda ulaştırır. Chubbies, Pura Vida, Moen, Fabletics, Peet's Coffee, SKIMS, West Elm, Specialized, Wildfang ve Ripcurl gibi müşteriler, sepet boyutunu, dönüşümleri ve tekrar gelen müşterileri artırmaya yardımcı olmak için Searchspring'e güveniyor.
Elastic Cloud
elastic.co
Bulut için kurumsal arama, gözlemlenebilirlik ve güvenlik. İster Amazon Web Services, Microsoft Azure veya Google Cloud üzerinde çalışıyor olun, bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde bulun, içgörüler elde edin ve teknoloji yatırımınızı koruyun.
Coveo
coveo.com
Coveo, dijital deneyimleri daha akıllı hale getirmek için bulut tabanlı bir platform sunan ve bu platform üzerine inşa edilmiş özel yazılımlar sağlayan Quebec City merkezli bir kurumsal hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Coveo Relevance Cloud™, farklı içerik ve verileri birleştirmek ve ilgili, kişiselleştirilmiş bilgilerin dağıtımını otomatikleştirmek için arama, analiz ve makine öğrenimi teknolojilerini kullanır. Coveo, e-ticaret, müşteri hizmetleri ve iş gücü yeterliliği için çözümler sunar. Şirket, Insight Engines için Gartner Magic Quadrant'ta Lider, Forrester Wave™: Bilişsel Arama'da Lider ve Forrester Wave™: Yolculuk Düzenleme Platformlarında Güçlü Performans Gösteren Bir Firma olarak tanınmaktadır.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach, dünyanın 1 numaralı Ticaret Deneyimi Bulutu olup, markalara sihir gibi hissettirecek kadar kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları sunma gücü vermektedir. Gerçek kişiselleştirmeyi ve dijital ticaretin büyümesini sağlayan bir ürün paketi sunar; bunlar arasında şunlar yer alır: Yapay zeka odaklı arama ve satış sunan Discovery; Başsız bir CMS sunan içerik; ve Engagement, lider bir CDP ve pazarlama otomasyonu çözümleri sunuyor. Bu çözümler, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zeka optimizasyonunun hızı ve ölçeğiyle birleştirerek her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan gelir artırıcı dijital ticaret deneyimlerine olanak tanıyor. Bloomreach, aralarında Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München ve Marks & Spencer'ın da bulunduğu 850'den fazla küresel markaya hizmet veriyor. Daha fazla bilgi için Bloomreach.com'u ziyaret edin. (Exponea, 2021 yılında Bloomreach tarafından satın alındı.)
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