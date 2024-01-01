Web uygulamaları için uygulama mağazası
Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows, Linux için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
E-Ticaret Arama Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Küba
E-ticaret arama yazılımı, ihtiyaçlarına en uygun ürünleri bulmayı kolaylaştırarak çevrimiçi tüketicilerin alışveriş deneyimini geliştirir. Ürün verilerini ve diğer e-ticaret bilgilerini analiz edip indeksleyerek alıcıların arama sürecini basitleştirir. Bu yazılım aynı zamanda akıllı ürün önerileri sunar, alışveriş sepetini terk etmeyi azaltmaya yardımcı olur, müşteri etkileşimini artırır ve geliri artırır. Esas olarak satıcılar ve e-ticaret platformu yöneticileri tarafından kullanılan bu yazılımın sağladığı bilgiler ve analizler, pazarlama ve satış ekiplerinin daha fazla gelir elde etmek için stratejilerini geliştirmelerine de yardımcı olur.
Yeni Uygulama Gönder
Algolia
algolia.com
Algolia dünyanın tek uçtan uca yapay zeka arama ve keşif platformudur. Mühendislerimiz katlanarak daha iyi arama ve keşif sağlamak için yapay zekanın çığır açıcı kullanımını icat etti. Tescilli NeuralSearch teknolojimiz, vektör tabanlı doğal dil işlemeyi ve anahtar kelime eşleştirmeyi tek bir API'de...
Elastic Cloud
elastic.co
Bulut için kurumsal arama, gözlemlenebilirlik ve güvenlik. İster Amazon Web Services, Microsoft Azure veya Google Cloud'da çalışıyor olun, bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde bulun, içgörüler elde edin ve teknoloji yatırımınızı koruyun.
Coveo
coveo.com
Coveo, dijital deneyimleri daha akıllı hale getirmek için bulut tabanlı bir platform sunan ve bu platform üzerine inşa edilmiş özel yazılımlar sağlayan Quebec City merkezli bir kurumsal hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Coveo Relevance Cloud™, farklı içerik ve verileri birleştirmek ve ilgili,...
Yext
yext.com
Yext (NYSE: YEXT), dünya çapında binlerce müşteriye sahip, çok lokasyonlu markalar için lider dijital varlık platformudur. Markalar tek bir merkezi platformla tutarlı, doğru ve ilgi çekici deneyimleri sorunsuz bir şekilde sunabilir ve dijital dünyanın her yerindeki müşterilerle anlamlı bir şekilde b...
Keyspider
keyspider.io
Keyspider, bulut tabanlı kurumsal arama motoruyla doğru arama sonuçları sağlar. Keyspider ile ek zaman veya maliyet olmadan kendi kişiselleştirilmiş web sitesi aramanızı oluşturabilirsiniz. Keyspider müşterinin gereksinimlerini anlar ve arama sorgularına doğru sonuçları sunar. Web sitelerine yönelik...
Syte
syte.ai
Syte, e-Ticaret uygulamaları için özel olarak tasarlanmış bir ürün keşif platformudur. Görsel arama, kişiselleştirme ve otomatik ürün etiketleme dahil olmak üzere çeşitli e-Ticaret etkinliklerini geliştirmek için görsel yapay zekadan yararlanır. Syte, verimliliği artıran, sürdürülebilirliği destekl...
ExpertRec
expertrec.com
Expertrec'in özel arama motoru, süper hızlı arama sonuçlarını web sitenize hızlı bir şekilde eklemenizi sağlar. Ayrıca tek bir tıklamayla güçlü özelleştirme seçenekleri sunar. Aynı zamanda harika bir Google site arama alternatifidir. Özellikler- 1. Süper hızlı otomatik tamamlama. 2. Spell CorrectExp...
Typesense Cloud
cloud.typesense.org
Typesense, performans ve kullanım kolaylığı için titizlikle tasarlanmış modern, gizlilik dostu, açık kaynaklı bir arama motorudur (barındırılan SaaS seçeneğiyle). Donanım Yetenekleri ve Yapay Zeka / Makine Öğrenimindeki en son gelişmelerden yararlanan son teknoloji arama algoritmalarını kullanır. Ya...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach, dünyanın 1 numaralı Ticaret Deneyimi Bulutu olup, markalara sihir gibi hissettirecek kadar kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları sunma gücü vermektedir. Gerçek kişiselleştirmeyi ve dijital ticaretin büyümesini sağlayan bir ürün paketi sunar; bunlar arasında şunlar yer alır: Yapay zeka ...
AddSearch
addsearch.com
AddSearch, herhangi bir web sitesi, e-ticaret veya web uygulaması için ışık hızında, zahmetsiz ve özelleştirilebilir kişiselleştirilmiş site araması sağlar. İçeriği dizine eklemek ve güncel tutmak için Tarayıcı veya Dizine Ekleme API'sini kullanın. Geliştiricilerinizin zamanından tasarruf etmek ve A...
Searchspring
searchspring.net
Searchspring, orijinal ve en güvenilir e-ticaret çözümlerinden biridir. Son 16 yılda Searchspring, çevrimiçi mağazaların Arama, Ürün Satışı, Kişiselleştirme ve Raporlama yoluyla en iyi alışveriş deneyimini sunmasına yardımcı olmak için eksiksiz bir e-ticaret ürün paketi geliştirdi. Searchspring'in e...
Findify
findify.io
Findify, veriler ve makine öğrenimi ile desteklenen bir Arama ve keşif kişiselleştirme platformudur. Büyümeyi hızlandırmak amacıyla e-ticaret siteleri için tasarlandı.
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity, akıllı e-ticaret kişiselleştirmenin önde gelen sağlayıcılarından biridir ve çevrimiçi geliri, ortalama sipariş değerini, çevrimiçi dönüşüm oranını artırmak ve aynı zamanda sadık bir müşteri veritabanı oluşturmak için ister B2C ister B2B olsun işletmelere mükemmel bir çözüm sunar. PureCl...
Doofinder
doofinder.com
Müşterilerin %15'i aradığını bulamadan ayrılıyor. Doofinder bunu düzeltmenize yardımcı olur. Doofinder, e-Ticaret için arama sonuçlarını ve ürün görünürlüğünü iyileştiren, yapay zeka destekli bir akıllı site arama motorudur. Uygulamamız, yükleme hızınızı artırmadan, 25 milisaniyeden daha kısa bir sü...
Constructor
constructor.io
Arama ve Göz Atma'dan Öneriler ve Rehberli Satış'a kadar tüm alışveriş yolculuğu boyunca her kanalda ilgi çekici ürün keşfetme anlarını yönlendiren Ürün Keşif Platformu. En yeni AI/ML arama teknolojisini temel alan Constructor'ın Native Commerce Core'u, her müşteri etkileşiminden bilgi alır, öncelik...
Relewise
relewise.com
Kişiselleştirme potansiyelinize ulaşalım Relewise olarak müşterilerimize benzersiz kullanıcı deneyimleri sunabilmeleri için gerçek kişiselleştirmenin rekabet avantajını sağlıyoruz. İşletmenizin kişiselleştirme potansiyeline ulaşmasını istiyoruz ve size her konuda yardımcı olmak istiyoruz. Yüksek hız...
LupaSearch
lupasearch.com
Müşterilerinizin nasıl düşündüğünü bilen yapay zeka destekli vektör arama. Web sitenizin ziyaretçilerinin alıcılara dönüşmesine yardımcı olun. LupaSearch, işletmenizin satışlarını artıran doğru arama sonuçları sunar. LupaSearch her sepette daha fazla ürün alır: - Gelişmiş ürün pazarlama özellikleri....
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire, perakendecilere çevrimiçi alışveriş yapanları satın alma hunisi boyunca yönlendiren ve onları ekosistem içinde tutan veri odaklı, akıllı müşteri yolculuğu optimizasyon çözümleri sunuyor. Müşteri içgörülerinden yararlanan Salesfire, işletmelerin sahadaki etkileşimi artırmasına, kullanıcı d...
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox'ın Yapay Zeka Arama, Yapay Zeka Navigasyonu, Yapay Zeka Önerisi ve Analizler ve Deneyleme çözümleri, dönüşüm oranını ve geliri artırmak için alışveriş deneyimini iyileştirir. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 anlamı anlamak için en son arama teknolojisini kullanır. Vektör, büyük dil modelleri (L...
Okkular.io
okkular.io
Okkular'ın Tag-Gen'i, kusursuz bir satış süreci yaratarak, verimli ürün keşfi ve çevrimiçi ürün katılımını sağlayarak Moda ve Mobilya alanındaki perakendecilere yardımcı olur. Okkular Tag-Gen çözümü, en gelişmiş derin öğrenme teknolojisini kullanarak ürün etiketleme sürecinin otomatikleştirilmesine ...
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI, markaların, perakendecilerin ve pazar yerlerinin olağanüstü ürün keşif deneyimleri sunmasına olanak tanıyan e-ticaret ürün verileri üretir. Pixyle'ın zengin ve ayrıntılı özellikleri sayesinde şirketler site arama motorlarını ve öneri sistemlerini geliştirerek alışveriş yapanların tam olar...
Loop54
loop54.com
Loop54'ün E-ticaret sitesi arama ve kişiselleştirmesi, tescilli yapay zeka tarafından desteklenmektedir. Loop54 AI, site aramanızı ve kategori gezinmenizi kişiselleştirir, böylece her ziyaretçi alakalı sonuçları deneyimler. Çoğu kişiselleştirme aracı aylarca veri toplamayı gerektirirken Loop54, binl...
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch, tüm sektörlerdeki her büyüklükteki işletmenin başarısını destekleyen, Yapay Zeka odaklı, kişiselleştirilmiş bir arama ve öneri platformudur. Amacımız, markaların, cihaz, platform veya dil ne olursa olsun, kullanıcıların bağlam içinde ihtiyaçlarına uygun sonuçları bulmalarına olanak tanıy...
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box, her türlü e-ticaret platformuna uygun bir ürün arama ve keşfetme çözümüdür. Luigi's Box'ın büyüsü, sitenizdeki arama ve gezinme öğelerinin performansıyla ilgili tüm bilgileri size veren ayrıntılı analiz kontrol panelleriyle başlar. Platformunuzun performansı hakkında daha fazla bilgi ed...
Segmentify
segmentify.com
Segmentify, müşteri yaşam boyu değerini nasıl artıracağınızı keşfetmenize yardımcı olarak e-ticaretin büyüme yolculuğunu basitleştirmeye yardımcı olan bir Müşteri Etkileşim Platformudur. Bunu başarmak için Segmentify, Öneri, Katılım, Dinamik Paketler gibi Kişiselleştirme çözümleri; Segmentasyon, Müş...
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance, dünyanın en büyük B2C ve B2B markası ve perakendecilerinin 200'den fazlası için deneyim kişiselleştirme, dijital büyüme ve marka sadakatini artırma konusunda dünya lideridir. Şirket, dijital pazarlama liderlerinin geniş ölçekte, gerçek zamanlı olarak ve müşteri yaşam döngüsü boyunca b...
Nosto
nosto.com
Nosto, çevrimiçi markaların her temas noktasında ve her cihazda özgün, alakalı ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasına olanak tanıyor. Kullanım kolaylığı için tasarlanmış yapay zeka destekli bir Ticaret Deneyimi Platformu (CXP) olan Nosto, markalara, özel BT kaynaklarına veya uzun bir uygulama sü...
Klevu
klevu.com
Klevu AI E-ticaret Arama ve Keşif, başsız uyumludur ve tümü gerçek zamanlı alıcı niyetiyle desteklenen AI destekli Site Araması, Akıllı Kategori Mağazacılığı, Akıllı Öneriler ve Kişiselleştirme Motoru içerir. Klevu satıcılara şu konularda yardımcı oldu: Aramadan elde edilen dönüşümü 6 kat artırma, A...