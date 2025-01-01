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E-Ticaret Platformları
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E-Ticaret Platformları - En Popüler Uygulamalar

Bir e-ticaret platformu, şirketlerin çevrimiçi ürün veya hizmet satışlarının tüm yönlerini denetlemesine olanak tanıyan kapsamlı bir yazılım çözümü olarak hizmet eder. Bu platformlar, merkezi bir dijital merkez kurarak ürün ve müşteri verilerinin yönetimini kolaylaştırır. Bu, e-ticaret işletmelerine ürün bilgilerini yönetme, mağaza içeriğini ve düzenini uyarlama ve çevrimiçi işlemleri ve ödemeleri kolaylaştırma yetkisi verir. Temel olarak B2C satışları için tasarlanmış olsa da, bazı satıcılar B2B versiyonlarını da sunmaktadır. Başlangıçta fiziksel ürün satışına odaklanan çağdaş e-ticaret platformları, abonelik modelleri aracılığıyla satılan dijital ürünlere yönelik işlevleri giderek daha fazla bünyesine katıyor. Bu tür yazılımlar bir çevrimiçi ticaret şirketinin tüm departmanlarında uygulanabilir ancak özellikle satış, ürün yönetimi ve pazarlama ekiplerine fayda sağlar.

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Shopify

Shopify

shopify.com

Shopify, işletmelerin çevrimiçi mağazalarını kurup yönetmelerine yardımcı olan bir e-ticaret platformudur. Ürün yönetimi, ödeme ve nakliye gibi hizmetler sunar.

Wix

Wix

wix.com

Wix, kullanıcıların kolayca web siteleri oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir platformdur. E-ticaret, SEO ve blog araçları sunar.

WooCommerce

WooCommerce

woocommerce.com

WooCommerce, fiziksel ve dijital ürünleri satmak için WordPress sitelerini e-ticaret mağazalarına dönüştüren ücretsiz bir eklentidir.

Ecwid

Ecwid

ecwid.com

Ecwid, web siteleri ve sosyal medya hesaplarına entegre olabilen çok kanallı bir e-ticaret platformudur, online satış yapmayı kolaylaştırır.

Dukaan

Dukaan

mydukaan.io

Dukaan, çevrimiçi mağaza oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran, kodlama gerektirmeyen bir e-ticaret platformudur.

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Sage Intacct, geniş muhasebe yetenekleri sunan esnek bir finans platformudur. Çeşitli sektörlerde genel defter, hesap yönetimi ve raporlama gibi temel uygulamalar sağlar.

Sellix

Sellix

sellix.io

Sellix, işletmeler ve bireyler için dijital ürünler oluşturma imkanı sunan bir e-ticaret platformudur. Ödeme sistemleri ve altyapıyı sağlar.

BigCommerce

BigCommerce

bigcommerce.com

BigCommerce, işletmelerin çevrimiçi mağaza kurmasını ve yönetmesini sağlayan bir e-ticaret platformudur. Özelleştirilebilir şablonlar ve çoklu ödeme entegrasyonları sunar.

SAP

SAP

sap.com

SAP uygulaması, finansal yönetim, insan kaynakları ve tedarik zinciri gibi iş süreçlerini entegre ederek işletmelere operasyonel verimlilik sağlar.

Sellpass

Sellpass

auth.sellpass.io

Sellpass, girişimcilerin çevrimiçi mağaza oluşturup dijital ürünler satmasına, ödemeleri kabul etmesine ve müşteri verilerini analiz etmesine olanak tanıyan bir e-ticaret platformudur.

Zoho Commerce

Zoho Commerce

zoho.com

Zoho Commerce, işletmelerin çevrimiçi mağazalarını oluşturup yönetmelerine, siparişleri işlemelerine ve envanter yönetimini sağlamalarına yardımcı olan bir e-ticaret platformudur.

SendOwl

SendOwl

sendowl.com

SendOwl, dijital ürünleri çevrimiçi satmayı kolaylaştıran bir platformdur. E-kitaplar, yazılım ve online kurslar gibi ürünlerin yönetimini sağlar.

EasyStore

EasyStore

easystore.co

EasyStore, çevrimiçi ve fiziksel satış kanallarında ürünleri yönetmenizi sağlayan bir e-ticaret platformudur.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely, işletmelerin web, mobil ve diğer kanallarda A/B testi, içerik kişiselleştirme ve deneyim optimizasyonu yapmalarına olanak tanıyan bir platformdur.

Sellfy

Sellfy

sellfy.com

Sellfy, kullanıcıların dijital ve fiziksel ürünleri çevrimiçi satmasına olanak tanıyan bir e-ticaret platformudur.

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

2Checkout, uluslararası dijital ticaret ve ödeme çözümleri sunan bir platformdur. Çeşitli ödeme yöntemleri ve abonelik faturalandırması ile işletmelere hizmet eder.

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

PayKickstart, abonelik faturalandırma ve bağlı kuruluş yönetimi için kapsamlı bir e-ticaret platformudur. Özelleştirilebilir ödeme seçenekleri ve analiz araçları sunar.

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Pepperi, CPG/FMCG işletmeleri için B2B e-ticaret ve satış süreçlerini yönetmeye yardımcı olan kapsamlı bir platformdur.

ikas

ikas

ikas.com

ikas, küçük ve orta ölçekli işletmelere çevrimiçi mağaza oluşturma ve çok kanallı satış yönetimi sunan kullanıcı dostu bir e-ticaret platformudur.

Lemon Squeezy

Lemon Squeezy

lemonsqueezy.com

Lemon Squeezy, dijital ürünlerin satışı için abonelik ve ödeme yönetimi, vergi uyumluluğu ve pazarlama araçları sunan bir e-ticaret platformudur.

Digital River

Digital River

digitalriver.com

Digital River, uluslararası genişleme, ödeme, vergi, dolandırıcılık ve uyum süreçlerini basitleştiren bir arka uç çözümüdür.

Kibo

Kibo

kibocommerce.com

Kibo, karmaşık ürün kataloglarının ve sipariş yönetiminin kolaylaştırılması için modüler bir e-ticaret platformudur.

Selldone

Selldone

selldone.com

Selldone, kullanıcıların kodlama bilgisi olmadan çevrimiçi mağaza ve uygulamalar oluşturmasını sağlayan e-ticaret platformudur.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring IQ, fiyatlandırma ve paketleri özelleştirilmiş sayfalarla açıklamanızı sağlayarak etkili bir satış deneyimi sunar.

Fygaro

Fygaro

fygaro.com

Fygaro, KOBİ'ler ve girişimcilerden çok uluslu şirketlere kadar pek çok işletmenin çevrimiçi satış ve iş yönetimi yapmasını sağlar.

Billtrust

Billtrust

billtrust.com

BillTrust, işletmelerin faturalandırma ve alacak hesapları süreçlerini otomatikleştirip yönetmelerine yardımcı olan bir yazılım platformudur.

PayPro Global

PayPro Global

payproglobal.com

PayPro Global, yazılım ve dijital ürünler için çevrimiçi satış yönetimi sağlayan, global ödeme işlemleri ve abonelik yönetimi sunan bir platformdur.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Vendasta, dijital ürün ve hizmetleri sunan işletmelere pazarlama otomasyonu, CRM ve yönetim araçları sağlayan bir e-ticaret platformudur.

Pimcore

Pimcore

pimcore.com

Pimcore, ürün bilgilerini, dijital varlıkları ve müşteri verilerini merkezi olarak yöneten açık kaynaklı bir platformdur.

SoTrusty

SoTrusty

sotrusty.com

SoTrusty, akıllı telefonunuzdan dakikalar içinde kendi çevrimiçi mağazanızı oluşturmanızı ve yönetmenizi sağlayan bir platformdur.

Shift4Shop

Shift4Shop

shift4shop.com

Shift4Shop, işletmelerin çevrimiçi mağaza kurmasına ve yönetmesine yardımcı olan kapsamlı bir e-ticaret platformudur.

Volusion

Volusion

volusion.com

Volusion, çevrimiçi mağaza kurulumu ve yönetimi için hepsi bir arada bir e-ticaret platformudur. Kullanıcı dostu özellikler ve pazarlama araçları sunar.

Shoplazza

Shoplazza

shoplazza.com

Shoplazza, e-ticaret işletmelerinin çevrimiçi mağazalarını yönetmelerini, pazarlama kampanyaları oluşturmalarını ve analiz yapmalarını sağlayan bir platformdur.

Kooomo

Kooomo

kooomo.com

Kooomo, e-ticaret işletmelerinin dijital satış kanallarını optimize eden bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüz ve yüksek performans sunar.

ReadyCloud

ReadyCloud

readycloud.com

ReadyCloud, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımıdır. ReadyShipper ve ReadyReturns eklentileri ile bir araya gelerek kapsamlı bir e-ticaret çözümü sunar.

Turis

Turis

turis.app

Turis, toptan satış siparişlerini otomatikleştiren, kullanıcı dostu bir webshop sunar. Perakendeci yönetimi ve gelişmiş fiyat listeleri ile 4.000'den fazla entegrasyon sağlar.

Oode

Oode

oode.com

Oode, hizmet sağlayıcıların rezervasyonlardan ödemelere kadar her şeyi yönetmelerine yardımcı olan hepsi bir arada bir iş yönetim platformudur.

Contentder

Contentder

contentder.com

Contentder, sürükle-bırak aracıyla şık web siteleri, e-ticaret mağazaları, blog ve haber portalları oluşturmayı sağlayan ücretsiz bir web oluşturucudur.

Shopaccino

Shopaccino

shopaccino.com

Shopaccino, işletmelere çevrimiçi mağaza kurma, ürün satma ve müşteri etkileşimi yönetme imkanı sunan bir e-ticaret platformudur.

RepSpark

RepSpark

repspark.com

Repspark, markaların perakendecilerle etkili B2B toptan e-ticaret işlemleri yapmasını sağlayan, bulut tabanlı bir dijital platformdur.

Quick eSelling

Quick eSelling

quickeselling.com

Hızlı Çıkıntı, çevrimiçi mağaza kurulumunu ücretsiz olarak sunan, kullanıcı dostu ve güvenli bir e-ticaret platformudur. 10 dakikada mağaza açmaya olanak tanır.

Shopblocks

Shopblocks

shopblocks.com

Shopblocks, işletmelere çevrimiçi mağaza oluşturma ve yönetme imkanı sunan, kullanıcı dostu bir e-ticaret platformudur.

Zegashop

Zegashop

zegashop.com

Zegashop, kod bilgisi olmadan çevrimiçi mağaza kurmayı sağlayan bir e-ticaret platformudur. Satış yönetimi ve SEO araçları sunar.

MarketTime

MarketTime

markettime.com

MarketTime, toptancıların ve ajanların iş süreçlerini yönetmeleri için entegre bir B2B e-ticaret ve operasyon platformu sunar.

ChannelSight

ChannelSight

channelsight.com

ChannelSight, e-ticaret verileri sağlayan bir platformdur. Şirketlerin müşteri yolculuklarını analiz etmelerine, satışları artırmalarına ve stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Brikl

Brikl

brikl.com

Brikl, 15 dakikada mağaza açmayı sağlayan, tasarım otomasyonu ve entegrasyonlarla karmaşıklığı azaltan bir mikro mağaza ve ekip mağaza teknolojisidir.

WebSell

WebSell

websell.io

WebSell, mevcut POS sistemleriyle doğrudan bağlantı kurarak çevrimiçi mağazalar oluşturmayı sağlayan bir e-ticaret platformudur.

Storeino

Storeino

storeino.com

Storeino, kullanıcıların hızlıca çevrimiçi mağaza oluşturmasını sağlayan bir e-ticaret platformudur. Gelişmiş pazarlama araçları ve müşteri yönetimi sunar.

Builderfly

Builderfly

builderfly.com

Builderfly, kullanıcıların kod yazmadan özel mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan bir uygulama oluşturucusudur.

Traede

Traede

traede.com

Traede, toptan satış süreçlerini yöneten bir platformdur. Ürün yönetimi, müşteri takibi ve sipariş işlemleri yapar, mobil satış ve özel web mağazası sağlar.

Shopiroller

Shopiroller

shopiroller.com

Shopiroller, KOBİ'lerin çevrimiçi mağazalarını yönetmelerini sağlayan, envanter, sipariş ve ödeme süreçlerini kolaylaştıran bir e-ticaret platformudur.

Unizap

Unizap

unizap.ai

Unizap, işletmelere çevrimiçi satış yapma imkanı sunan bir e-ticaret web sitesi oluşturucu uygulamasıdır. Kullanıcılar ürün yükleyip, siparişleri yönetebilir.

Comecero

Comecero

comecero.com

Comecero, 15 yılın üzerinde e-ticaret deneyimine sahip bir ekibin geliştirdiği, kullanıcıya özel e-ticaret uygulamaları oluşturmayı sağlayan bir platformdur.

Aasaan

Aasaan

aasaan.app

Aasaan, KOBİ'lerin hızlı ve kolay bir şekilde modern alışveriş deneyimleri oluşturmasına olanak tanıyan, kod gerektirmeyen bir platformdur.

Acenda

Acenda

acenda.com

Acenda, üreticilerin ve perakendecilerin web mağazası kurmasına, envanteri yönetmesine ve siparişleri yerine getirmesine olanak tanıyan bir bulut e-ticaret platformudur.

Siteglide

Siteglide

siteglide.com

SiteGlide, kullanıcıların çevrimiçi kurslar, pazar yerleri ve müşteri portalları gibi dijital deneyimleri oluşturup yönetmelerini sağlayan bir dijital deneyim platformudur.

Twice Commerce

Twice Commerce

twicecommerce.com

Twice Commerce, işletmelerin ürün ve hizmetleri kiralaması, satması ve yeniden satması için bir platformdur. Güvenli ödeme ve envanter yönetimi sağlar.

ShopWired

ShopWired

shopwired.io

ShopWired, işletmelerin çevrimiçi mağaza kurmasını, yönetmesini ve büyütmesini sağlayan bir e-ticaret platformudur.

CommentSold

CommentSold

try.commentsold.com

CommentSold, canlı video ticareti ile ürün satışı yapan bir platformdur. Sosyal medya entegrasyonu ve envanter yönetimi gibi özellikler sunar.

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