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Bir e-ticaret platformu, şirketlerin çevrimiçi ürün veya hizmet satışlarının tüm yönlerini denetlemesine olanak tanıyan kapsamlı bir yazılım çözümü olarak hizmet eder. Bu platformlar, merkezi bir dijital merkez kurarak ürün ve müşteri verilerinin yönetimini kolaylaştırır. Bu, e-ticaret işletmelerine ürün bilgilerini yönetme, mağaza içeriğini ve düzenini uyarlama ve çevrimiçi işlemleri ve ödemeleri kolaylaştırma yetkisi verir. Temel olarak B2C satışları için tasarlanmış olsa da, bazı satıcılar B2B versiyonlarını da sunmaktadır. Başlangıçta fiziksel ürün satışına odaklanan çağdaş e-ticaret platformları, abonelik modelleri aracılığıyla satılan dijital ürünlere yönelik işlevleri giderek daha fazla bünyesine katıyor. Bu tür yazılımlar bir çevrimiçi ticaret şirketinin tüm departmanlarında uygulanabilir ancak özellikle satış, ürün yönetimi ve pazarlama ekiplerine fayda sağlar.
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Shopify
shopify.com
Shopify, işletmelerin çevrimiçi mağazalarını kurup yönetmelerine yardımcı olan bir e-ticaret platformudur. Ürün yönetimi, ödeme ve nakliye gibi hizmetler sunar.
Wix
wix.com
Wix, kullanıcıların kolayca web siteleri oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir platformdur. E-ticaret, SEO ve blog araçları sunar.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce, fiziksel ve dijital ürünleri satmak için WordPress sitelerini e-ticaret mağazalarına dönüştüren ücretsiz bir eklentidir.
Ecwid
ecwid.com
Ecwid, web siteleri ve sosyal medya hesaplarına entegre olabilen çok kanallı bir e-ticaret platformudur, online satış yapmayı kolaylaştırır.
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan, çevrimiçi mağaza oluşturmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran, kodlama gerektirmeyen bir e-ticaret platformudur.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct, geniş muhasebe yetenekleri sunan esnek bir finans platformudur. Çeşitli sektörlerde genel defter, hesap yönetimi ve raporlama gibi temel uygulamalar sağlar.
Sellix
sellix.io
Sellix, işletmeler ve bireyler için dijital ürünler oluşturma imkanı sunan bir e-ticaret platformudur. Ödeme sistemleri ve altyapıyı sağlar.
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce, işletmelerin çevrimiçi mağaza kurmasını ve yönetmesini sağlayan bir e-ticaret platformudur. Özelleştirilebilir şablonlar ve çoklu ödeme entegrasyonları sunar.
SAP
sap.com
SAP uygulaması, finansal yönetim, insan kaynakları ve tedarik zinciri gibi iş süreçlerini entegre ederek işletmelere operasyonel verimlilik sağlar.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass, girişimcilerin çevrimiçi mağaza oluşturup dijital ürünler satmasına, ödemeleri kabul etmesine ve müşteri verilerini analiz etmesine olanak tanıyan bir e-ticaret platformudur.
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce, işletmelerin çevrimiçi mağazalarını oluşturup yönetmelerine, siparişleri işlemelerine ve envanter yönetimini sağlamalarına yardımcı olan bir e-ticaret platformudur.
SendOwl
sendowl.com
SendOwl, dijital ürünleri çevrimiçi satmayı kolaylaştıran bir platformdur. E-kitaplar, yazılım ve online kurslar gibi ürünlerin yönetimini sağlar.
EasyStore
easystore.co
EasyStore, çevrimiçi ve fiziksel satış kanallarında ürünleri yönetmenizi sağlayan bir e-ticaret platformudur.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, işletmelerin web, mobil ve diğer kanallarda A/B testi, içerik kişiselleştirme ve deneyim optimizasyonu yapmalarına olanak tanıyan bir platformdur.
Sellfy
sellfy.com
Sellfy, kullanıcıların dijital ve fiziksel ürünleri çevrimiçi satmasına olanak tanıyan bir e-ticaret platformudur.
2Checkout
2checkout.com
2Checkout, uluslararası dijital ticaret ve ödeme çözümleri sunan bir platformdur. Çeşitli ödeme yöntemleri ve abonelik faturalandırması ile işletmelere hizmet eder.
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart, abonelik faturalandırma ve bağlı kuruluş yönetimi için kapsamlı bir e-ticaret platformudur. Özelleştirilebilir ödeme seçenekleri ve analiz araçları sunar.
Pepperi
pepperi.com
Pepperi, CPG/FMCG işletmeleri için B2B e-ticaret ve satış süreçlerini yönetmeye yardımcı olan kapsamlı bir platformdur.
ikas
ikas.com
ikas, küçük ve orta ölçekli işletmelere çevrimiçi mağaza oluşturma ve çok kanallı satış yönetimi sunan kullanıcı dostu bir e-ticaret platformudur.
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy, dijital ürünlerin satışı için abonelik ve ödeme yönetimi, vergi uyumluluğu ve pazarlama araçları sunan bir e-ticaret platformudur.
Digital River
digitalriver.com
Digital River, uluslararası genişleme, ödeme, vergi, dolandırıcılık ve uyum süreçlerini basitleştiren bir arka uç çözümüdür.
Kibo
kibocommerce.com
Kibo, karmaşık ürün kataloglarının ve sipariş yönetiminin kolaylaştırılması için modüler bir e-ticaret platformudur.
Selldone
selldone.com
Selldone, kullanıcıların kodlama bilgisi olmadan çevrimiçi mağaza ve uygulamalar oluşturmasını sağlayan e-ticaret platformudur.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ, fiyatlandırma ve paketleri özelleştirilmiş sayfalarla açıklamanızı sağlayarak etkili bir satış deneyimi sunar.
Fygaro
fygaro.com
Fygaro, KOBİ'ler ve girişimcilerden çok uluslu şirketlere kadar pek çok işletmenin çevrimiçi satış ve iş yönetimi yapmasını sağlar.
Billtrust
billtrust.com
BillTrust, işletmelerin faturalandırma ve alacak hesapları süreçlerini otomatikleştirip yönetmelerine yardımcı olan bir yazılım platformudur.
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global, yazılım ve dijital ürünler için çevrimiçi satış yönetimi sağlayan, global ödeme işlemleri ve abonelik yönetimi sunan bir platformdur.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta, dijital ürün ve hizmetleri sunan işletmelere pazarlama otomasyonu, CRM ve yönetim araçları sağlayan bir e-ticaret platformudur.
Pimcore
pimcore.com
Pimcore, ürün bilgilerini, dijital varlıkları ve müşteri verilerini merkezi olarak yöneten açık kaynaklı bir platformdur.
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty, akıllı telefonunuzdan dakikalar içinde kendi çevrimiçi mağazanızı oluşturmanızı ve yönetmenizi sağlayan bir platformdur.
Shift4Shop
shift4shop.com
Shift4Shop, işletmelerin çevrimiçi mağaza kurmasına ve yönetmesine yardımcı olan kapsamlı bir e-ticaret platformudur.
Volusion
volusion.com
Volusion, çevrimiçi mağaza kurulumu ve yönetimi için hepsi bir arada bir e-ticaret platformudur. Kullanıcı dostu özellikler ve pazarlama araçları sunar.
Shoplazza
shoplazza.com
Shoplazza, e-ticaret işletmelerinin çevrimiçi mağazalarını yönetmelerini, pazarlama kampanyaları oluşturmalarını ve analiz yapmalarını sağlayan bir platformdur.
Kooomo
kooomo.com
Kooomo, e-ticaret işletmelerinin dijital satış kanallarını optimize eden bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüz ve yüksek performans sunar.
ReadyCloud
readycloud.com
ReadyCloud, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımıdır. ReadyShipper ve ReadyReturns eklentileri ile bir araya gelerek kapsamlı bir e-ticaret çözümü sunar.
Turis
turis.app
Turis, toptan satış siparişlerini otomatikleştiren, kullanıcı dostu bir webshop sunar. Perakendeci yönetimi ve gelişmiş fiyat listeleri ile 4.000'den fazla entegrasyon sağlar.
Oode
oode.com
Oode, hizmet sağlayıcıların rezervasyonlardan ödemelere kadar her şeyi yönetmelerine yardımcı olan hepsi bir arada bir iş yönetim platformudur.
Contentder
contentder.com
Contentder, sürükle-bırak aracıyla şık web siteleri, e-ticaret mağazaları, blog ve haber portalları oluşturmayı sağlayan ücretsiz bir web oluşturucudur.
Shopaccino
shopaccino.com
Shopaccino, işletmelere çevrimiçi mağaza kurma, ürün satma ve müşteri etkileşimi yönetme imkanı sunan bir e-ticaret platformudur.
RepSpark
repspark.com
Repspark, markaların perakendecilerle etkili B2B toptan e-ticaret işlemleri yapmasını sağlayan, bulut tabanlı bir dijital platformdur.
Quick eSelling
quickeselling.com
Hızlı Çıkıntı, çevrimiçi mağaza kurulumunu ücretsiz olarak sunan, kullanıcı dostu ve güvenli bir e-ticaret platformudur. 10 dakikada mağaza açmaya olanak tanır.
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks, işletmelere çevrimiçi mağaza oluşturma ve yönetme imkanı sunan, kullanıcı dostu bir e-ticaret platformudur.
Zegashop
zegashop.com
Zegashop, kod bilgisi olmadan çevrimiçi mağaza kurmayı sağlayan bir e-ticaret platformudur. Satış yönetimi ve SEO araçları sunar.
MarketTime
markettime.com
MarketTime, toptancıların ve ajanların iş süreçlerini yönetmeleri için entegre bir B2B e-ticaret ve operasyon platformu sunar.
ChannelSight
channelsight.com
ChannelSight, e-ticaret verileri sağlayan bir platformdur. Şirketlerin müşteri yolculuklarını analiz etmelerine, satışları artırmalarına ve stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
Brikl
brikl.com
Brikl, 15 dakikada mağaza açmayı sağlayan, tasarım otomasyonu ve entegrasyonlarla karmaşıklığı azaltan bir mikro mağaza ve ekip mağaza teknolojisidir.
WebSell
websell.io
WebSell, mevcut POS sistemleriyle doğrudan bağlantı kurarak çevrimiçi mağazalar oluşturmayı sağlayan bir e-ticaret platformudur.
Storeino
storeino.com
Storeino, kullanıcıların hızlıca çevrimiçi mağaza oluşturmasını sağlayan bir e-ticaret platformudur. Gelişmiş pazarlama araçları ve müşteri yönetimi sunar.
Builderfly
builderfly.com
Builderfly, kullanıcıların kod yazmadan özel mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan bir uygulama oluşturucusudur.
Traede
traede.com
Traede, toptan satış süreçlerini yöneten bir platformdur. Ürün yönetimi, müşteri takibi ve sipariş işlemleri yapar, mobil satış ve özel web mağazası sağlar.
Shopiroller
shopiroller.com
Shopiroller, KOBİ'lerin çevrimiçi mağazalarını yönetmelerini sağlayan, envanter, sipariş ve ödeme süreçlerini kolaylaştıran bir e-ticaret platformudur.
Unizap
unizap.ai
Unizap, işletmelere çevrimiçi satış yapma imkanı sunan bir e-ticaret web sitesi oluşturucu uygulamasıdır. Kullanıcılar ürün yükleyip, siparişleri yönetebilir.
Comecero
comecero.com
Comecero, 15 yılın üzerinde e-ticaret deneyimine sahip bir ekibin geliştirdiği, kullanıcıya özel e-ticaret uygulamaları oluşturmayı sağlayan bir platformdur.
Aasaan
aasaan.app
Aasaan, KOBİ'lerin hızlı ve kolay bir şekilde modern alışveriş deneyimleri oluşturmasına olanak tanıyan, kod gerektirmeyen bir platformdur.
Acenda
acenda.com
Acenda, üreticilerin ve perakendecilerin web mağazası kurmasına, envanteri yönetmesine ve siparişleri yerine getirmesine olanak tanıyan bir bulut e-ticaret platformudur.
Siteglide
siteglide.com
SiteGlide, kullanıcıların çevrimiçi kurslar, pazar yerleri ve müşteri portalları gibi dijital deneyimleri oluşturup yönetmelerini sağlayan bir dijital deneyim platformudur.
Twice Commerce
twicecommerce.com
Twice Commerce, işletmelerin ürün ve hizmetleri kiralaması, satması ve yeniden satması için bir platformdur. Güvenli ödeme ve envanter yönetimi sağlar.
ShopWired
shopwired.io
ShopWired, işletmelerin çevrimiçi mağaza kurmasını, yönetmesini ve büyütmesini sağlayan bir e-ticaret platformudur.
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold, canlı video ticareti ile ürün satışı yapan bir platformdur. Sosyal medya entegrasyonu ve envanter yönetimi gibi özellikler sunar.
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