Web uygulamaları için uygulama mağazası Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.

Ara

✨ WebCatalog Desktop ✨ WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın. WebCatalog Desktop'u İndir Daha fazla bilgi edinin

En Popüler Son Eklenenler E-Ticaret Platformları - En Popüler Uygulamalar

Bir e-ticaret platformu, şirketlerin çevrimiçi ürün veya hizmet satışlarının tüm yönlerini denetlemesine olanak tanıyan kapsamlı bir yazılım çözümü olarak hizmet eder. Bu platformlar, merkezi bir dijital merkez kurarak ürün ve müşteri verilerinin yönetimini kolaylaştırır. Bu, e-ticaret işletmelerine ürün bilgilerini yönetme, mağaza içeriğini ve düzenini uyarlama ve çevrimiçi işlemleri ve ödemeleri kolaylaştırma yetkisi verir. Temel olarak B2C satışları için tasarlanmış olsa da, bazı satıcılar B2B versiyonlarını da sunmaktadır. Başlangıçta fiziksel ürün satışına odaklanan çağdaş e-ticaret platformları, abonelik modelleri aracılığıyla satılan dijital ürünlere yönelik işlevleri giderek daha fazla bünyesine katıyor. Bu tür yazılımlar bir çevrimiçi ticaret şirketinin tüm departmanlarında uygulanabilir ancak özellikle satış, ürün yönetimi ve pazarlama ekiplerine fayda sağlar.