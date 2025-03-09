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Bir e-ticaret platformu, şirketlerin çevrimiçi ürün veya hizmet satışlarının tüm yönlerini denetlemesine olanak tanıyan kapsamlı bir yazılım çözümü olarak hizmet eder. Bu platformlar, merkezi bir dijital merkez kurarak ürün ve müşteri verilerinin yönetimini kolaylaştırır. Bu, e-ticaret işletmelerine ürün bilgilerini yönetme, mağaza içeriğini ve düzenini uyarlama ve çevrimiçi işlemleri ve ödemeleri kolaylaştırma yetkisi verir. Temel olarak B2C satışları için tasarlanmış olsa da, bazı satıcılar B2B versiyonlarını da sunmaktadır. Başlangıçta fiziksel ürün satışına odaklanan çağdaş e-ticaret platformları, abonelik modelleri aracılığıyla satılan dijital ürünlere yönelik işlevleri giderek daha fazla bünyesine katıyor. Bu tür yazılımlar bir çevrimiçi ticaret şirketinin tüm departmanlarında uygulanabilir ancak özellikle satış, ürün yönetimi ve pazarlama ekiplerine fayda sağlar.
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Shopaccino
shopaccino.com
Shopaccino, işletmelere çevrimiçi mağaza kurma, ürün satma ve müşteri etkileşimi yönetme imkanı sunan bir e-ticaret platformudur.
Oxatis
oxatis.com
Oxatis (www.actinic.co.uk), küçük ve orta ölçekli işletmeler için kullanım kolaylığını, esnekliği ve uygun fiyatı birleştirerek ödüllü SaaS e-Ticaret çözümleri sunmaktadır. Aboneliklere tüm özellikler, yükseltmeler ve ücretsiz Birleşik Krallık çevrimiçi teknik desteği dahildir. Başarılı bir çevrimiçi mağaza oluşturmak ve yönetmek için çeşitli tasarım ve SEO hizmetleri de mevcuttur.
MarketTime
markettime.com
MarketTime, toptancıların ve ajanların iş süreçlerini yönetmeleri için entegre bir B2B e-ticaret ve operasyon platformu sunar.
Unizap
unizap.ai
UNIZAP (eski adıyla NDHGO), herhangi bir işletmeyi çevrimiçi hale getirmek için tasarlanmış güçlü bir e -ticaret web sitesi üreticisidir. Hepsi bir arada e-ticaret çözümünüz. Akıllı envanter, kataloglama, nakliye entegrasyonu, 360 pazarlama, ödeme, analiz ve mükemmel müşteri desteği. Unizap tarafından Evikaas, bir satıcı tarafı kolaylaştırıcısı olarak Dijital Ticaret için Açık Ağda (ONDC) entegrasyona başlayan ilk platformlar arasındadır. Satıcıları sorunsuz bir şekilde karşılamaktan ve onları milyonlarca ülke çapında alıcıya bağlamaktan gurur duyuyoruz. Katalog yüklemelerinden yerine getirilmeye kadar sorunsuz bir deneyim sağlıyoruz. Evikaas programı ile satıcılar, kaydolduktan sonraki 24 saat içinde ONDC ağında satış yapmaya başlayabilirler. Kendi e -ticaret web sitenizi ücretsiz olarak oluşturmak için unizap.ai adresini ziyaret edin veya karşılayın: [email protected] adresinden iletişime geçin. Düzenli güncellemeler için Twitter, LinkedIn, Instagram ve Facebook tutamaçlarımızı da kontrol edebilirsiniz.
Comecero
comecero.com
Comecero, 15 yılı aşkın süredir e-ticaret sektöründe yer alan bir ekip tarafından oluşturuldu. Bu süre zarfında dünya çapında düzinelerce ticaret sistemi ve binlerce işletmeyle çalıştık. Bu deneyime dayanarak Comecero'yu inşa ettik. Comecero'nun sunduğu çözümün, tam spesifikasyonlarınıza göre uyarlanmış inanılmaz derecede güçlü e-ticaret uygulamalarını hızla geliştirmenize ve sürdürmenize olanak sağlayacağına inanıyoruz.
Aasaan
aasaan.app
Aasaan, KOBİ'lerin başsız vitrin oluşturucumuzu ve API odaklı ticaret platformumuzu kullanarak görsel olarak ışık hızında modern alışveriş deneyimlerini hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyan sıfır kodlu bir platformdur. Platform, sıfır geliştirme süresine sahip uçtan uca bir altyapı sağlayarak tüccarlar için alışveriş deneyimlerinin risklerini ortadan kaldırıyor. Aasaan, KOBİ'lerin sınıfının en iyisi teknolojiyle hızlı ve kolay olağanüstü alışveriş deneyimleri oluşturmasına olanak sağlama misyonundadır.
Aleran Software
aleran.com
Geliri Artırın | Zamandan Tasarruf Edin | Paradan Tasarruf Edin... ve tüm satış kanallarınızda karmaşık satışları daha basit, daha hızlı ve daha etkili hale getirin. Aleran'ın satış hızlandırma platformu, web sitenizden kendi satış ekiplerinize ve dağıtım ortaklarınıza kadar her satış kanalında yönetmek ve büyümek için ihtiyaç duyduğunuz kontrolleri size sunar.
Acenda
acenda.com
Acenda, üreticilerin, distribütörlerin ve dikey perakendecilerin bir web mağazası oluşturmasına, ürünleri birden fazla satış kanalına bağlamasına, envanteri kontrol edip senkronize etmesine, siparişleri yönetmesine ve yerine getirmesine, ayrıntılı raporlara erişmesine, denemeler yapmasına ve sonuçta dönüşümleri artırmasına olanak tanıyan bir bulut e-Ticaret platformudur.
Siteglide
siteglide.com
Siteglide, Ajansların Çevrimiçi Kurslar, Pazaryerleri, Üyelik Siteleri ve Müşteri Portalları gibi Kullanıcı Öncelikli Dijital Deneyimler oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir Dijital Deneyim Platformudur (DXP). Bulut tabanlı tek bir oturum açma işlemiyle, sezgisel bir İçerik Yönetim Sistemine (CMS), etkinliği kaydeden bir Müşteri İlişkileri Yöneticisine (CRM), entegre İşlemsel E-postaya ve bir e-Ticaret platformuna erişim elde edersiniz. AWS'yi temel alarak verilerinizin her gece yedeklendiğini, tamamen güvenli ve kolayca erişilebilir olduğunu bilmenin rahatlığını yaşarsınız. Siteglide, işletmenizin belirli alanlarını hedef alan eğitim, destek ve eklentiler sunarak ajansların ve işletmelerin web'den en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olur.
Shopamine
shopamine.com
Shopamine, işletmelerin katalogları, siparişleri, müşterileri, fiyat listelerini, kullanıcıları, ödeme koşullarını ve daha fazlasını yönetmesine yardımcı olan bir SaaS B2C + B2B e-Ticaret çözümüdür. Shopamine şunları yapmanızı sağlar: ● envanterinizi birden fazla kaynaktan oluşturmanızı ve tek bir platformdan etkili bir şekilde yönetmenizi; ● içeriğiniz, öğeleriniz ve fiyatlarınız için karmaşık koşullar ve kullanıcı düzeyinde erişim ayarlamak; ● siparişleri, fiyat tekliflerini, olası satışları ve talepleri çevrimiçi olarak toplayarak otomatik pilotta satış yapın.
Ecomchain
ecomchain.com
eComchain, AWS'de barındırılan Bulut tabanlı e-Ticaret platformudur. Benzersiz teklifi, işin çeşitli sektörlerindeki Üreticiler, Distribütörler / Bayiler ve son Tüketiciler için türünün ilk örneği olan B2B2C modelidir. eComchain ile bir üretici, eComchain'in B2B eCommece platformundaki bayi ve distribütör ağına ulaşabilir. Bu bayi ve distribütör ağları, üreticinin barındırdığı aynı eComchain platformu üzerindeki markalı uzmanlaşmış siteleri aracılığıyla son tüketicilerine ulaşabilirler.
ChannelSight
channelsight.com
ChannelSight, e-ticaret verileri sağlayan bir platformdur. Şirketlerin müşteri yolculuklarını analiz etmelerine, satışları artırmalarına ve stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olur.
Twice Commerce
twicecommerce.com
İnsanların ürünleri tüketme şekli değişiyor. Maddi mallara sahip olmak insanların hayatında o kadar da büyük bir rol oynamıyor. Aynı zamanda, giderek daha fazla insan yeni ürünler yerine kullanılmış ürünleri satın almayı tercih ediyor. Bu yeni talebi karşılamak için tüccarların döngüsel tüketim yöntemine göre optimize edilmiş yazılımlara ihtiyacı var. Twice Commerce, işletmelerin ürün ve hizmetleri herhangi bir sürtüşme olmadan satmasına, kiralamasına ve yeniden satmasına yardımcı olan bir platformdur. Twice ile işletmeler, ister kısa süreli kiralama, ister abone olma veya satın alma yoluyla olsun, insanların ürün ve hizmet satın alma şekline uygun bir teklif oluşturabilir. Twice ayrıca hazır bir e-ticaret mağazası ve şahsen satış için araçlar da sağlıyor. Güçlü envanter ve sipariş yönetimi sistemleri, mağaza operasyonlarının sorunsuz bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur ve kritik verilerin güvende ve her zaman güncel kalmasını sağlar. Seviye 1 PCI uyumlu ödeme sağlayıcısı olarak Twice Commerce, kutudan çıktığı haliyle güvenli ödeme işlemleri sunabilir, böylece karmaşık üçüncü taraf entegrasyonları konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Twice, spordan modaya, mobiliteden elektronik sektörlerine kadar dünya çapında binlerce satıcı tarafından kullanılıyor.
ShopWired
shopwired.io
ShopWired, satıcıların sağladığımız araçlarla çevrimiçi mağazalarını oluşturmalarına, başlatmalarına ve büyütmelerine olanak tanıyan, Birleşik Krallık'ın önde gelen e-ticaret platformudur. ShopWired'ı kullanan satıcılar güzel mağaza vitrinleri oluşturabilir, birden fazla satış kanalında (web, mobil, sosyal medya, pazar yerleri ve pop-up mağazalar) satış yapabilir. Güçlü yönetim sistemimizi kullanarak tüccarlar, başarılı bir iş kurmak ve büyütmek için pazarlamayı ve karlılığı artırmak için güçlü raporlara erişerek çevrimiçi işlerini her yönüyle yönetebilirler. ShopWired, Amazon'un barındırma platformu AWS tarafından sağlanan kurumsal düzeyde barındırma ve teknoloji kullanılarak güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik ile oluşturulmuştur. ShopWired, Superdrug, Wowcher, The Spectator Magazine ve çok daha fazlası gibi dünya markaları da dahil olmak üzere İngiltere, ABD ve Avrupa'da binlerce mağazaya güç sağlıyor.
Digital River
digitalriver.com
Digital River, küresel genişleme, ödemeler, vergiler, dolandırıcılık ve uyumluluk için arka uç bir çözümdür. Esnek API'ler, özelleştirilebilir ödeme yöntemimizi mevcut herhangi bir ticaret platformuna entegre etmeyi kolaylaştırır. Yerelleştirilmiş ödeme deneyimleri sunduğumuz, küresel vergileri otomatikleştirdiğimiz, sahtekarlıkla mücadele ettiğimiz ve yönetmeliklere sizin adınıza uyduğumuz kayıtlı satıcı iş modelimizle riski ve karmaşıklığı ortadan kaldırın. Müşteriler bizi şu amaçlarla tercih ediyor: • 240'tan fazla pazara uluslararası genişlemeyi kolaylaştırmak • Gelire ulaşma süresini hızlandırmak • Hem B2C hem de B2B hedef kitlelerine fiziksel ürünler, dijital indirmeler ve abonelik tabanlı yazılım ve hizmetler satmak • Geliri artırmak • Riski en aza indirmek • Operasyonları basitleştirmek • Tamamlamak ön uç ticaret deneyimleri • En iyi yaptıkları işe odaklanmak için kaynakları serbest bırakın Avantajları arasında şunlar yer alır: • dünya çapında %8-15 daha yüksek yetkilendirme oranları • 20-30 daha düşük işletme maliyetleri • Yeni pazarlara 6 haftalık dağıtım Müşteriler şunları içerir: Adobe, AMD, Autodesk, Avast, Avid, Canary, Casio, Cotodama, Cisco, Citrix, Ergotron, Felco, Fitbit, Gallup, Herman Miller, Hitachi, HTC, Intel, Lenovo, Logitech, Microsoft, Nvidia, Pantone, Sony, Therabody, Varjo, VMware, Wagner
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold, 4.000'den fazla perakendeci, satılan 150 milyondan fazla ürün ve ömür boyu 3,5 Milyar Dolar'dan fazla GMV ile canlı satış teknolojisinde Kuzey Amerika lideridir. CommentSold'un teknolojisi, ilgi çekici canlı video ticaret deneyimleri sunmak için her büyüklükteki işletmeye sınıfının en iyisi çözümleri sunmaya devam ediyor. Satış noktası sistemleri, depo optimizasyonu, canlı satış, pazarlama otomasyonu, alışveriş uygulamaları ve web mağazalarına yönelik uçtan uca çözümler sunan CommentSold, işletmelerin çevrimiçi ortamda başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi sunar.
ikas
ikas.com
ikas, küçük ve orta ölçekli işletmelere çevrimiçi mağaza oluşturma ve çok kanallı satış yönetimi sunan kullanıcı dostu bir e-ticaret platformudur.
Selldone
selldone.com
Selldone, kullanıcıların kodlama bilgisi olmadan çevrimiçi mağaza ve uygulamalar oluşturmasını sağlayan e-ticaret platformudur.
Traede
traede.com
Traede, ürünleri yönetmek, müşterileri takip etmek ve siparişleri oluşturmak ve işlemek de dahil olmak üzere toptan satış sürecinin tüm yönlerini tek bir platformda ele alır. Ayrıca iPad uygulaması, satış temsilcilerinizin hareket halindeyken satış yapmasına olanak tanır ve özel bir web mağazası, perakendecilerin ve distribütörlerin ürünlerinizi 7/24, herhangi bir para biriminde satın almasına olanak tanır.
WebSell
websell.io
WebSell, Satış Noktası (POS) sistemlerine doğrudan bağlanan bir e-ticaret platformudur. Verileri mevcut POR/ERP sistemlerinde kullanıyoruz ve çevrimiçi mağazalara güç sağlamak için kullanıyoruz. Mağaza içi sistemler ile çevrimiçi web mağazaları arasındaki e-ticaret entegrasyonu en iyi yaptığımız şeydir.
Storeino
storeino.com
Storeino, saas çevrimiçi mağazaya özel bir platformdur; bu platformla, yalnızca birkaç dakika içinde çevrimiçi mağaza oluşturma, çok sayıda tema, uygulama ve diğer hizmet seçenekleriyle mobil alışveriş uygulaması deneyimine kadar tam seçenek platformuyla bugün en üst düzey deneyiminizi yaşayabilirsiniz. Platform hizmetlerine abone olduğunuzda alacaksınız. Storeino, dönüşüm oranlarını artırmak ve işinizi otomatikleştirmek için kullanabileceğiniz güçlü bir uygulama pazarının yanı sıra, dünya çapındaki nakliye şirketlerinin entegrasyonu, hizmet sağlayıcıların (medya satın alma ajansları, medya satın alma ajansları) entegrasyonu gibi birçok çözümü bulabileceğiniz başka bir hizmet pazarı da sunar. çağrı merkezleri.......vb)
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks, işletmelere çevrimiçi mağaza oluşturma ve yönetme imkanı sunan, kullanıcı dostu bir e-ticaret platformudur.
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud, Üreticilerin, Markaların ve Distribütörlerin perakendecilere, bayilere ve toptan satış müşterilerine hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak kesintisiz, çok kanallı bir satın alma deneyimi sunarak toptan satış işlerini büyütmelerine yardımcı olan bir B2B e-Ticaret platformudur.
Commerce Layer
commercelayer.io
Commerce Layer, herhangi bir sayıda yerel veya uluslararası pazarı destekleyen, herhangi bir ön uçta işlemleri güçlendirebilen ve geliştiricilerin kendi ödeme deneyimlerini özelleştirmelerini çok daha kolay hale getiren, şekillendirilebilir bir e-ticaret API'sidir.
Builderfly
builderfly.com
Builderfly - En İyi E-ticaret Platformu ile çevrimiçi satış yapmaya başlayın ve işinizi büyütün. Builderfly, İşinizi Kurmanıza, Pazarlamanıza ve Büyütmenize yardımcı olur. Bugün Kayıt Olun!
Zegashop
zegashop.com
Zegashop, kod bilgisi olmadan çevrimiçi mağaza kurmayı sağlayan bir e-ticaret platformudur. Satış yönetimi ve SEO araçları sunar.
Turis
turis.app
İşinize odaklanabilmeniz için sipariş işlemeyi otomatikleştiren bir toptan satış web mağazası edinin. Kullanıcı dostu vitrin, Perakendeci yönetimi, Gelişmiş fiyat listeleri, toptan siparişlerinizi otomatikleştirmek ve optimize etmek için 4.000'den fazla entegrasyon. Bugün optimizasyona başlayın!
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global, yazılım ve dijital ürünler için çevrimiçi satış yönetimi sağlayan, global ödeme işlemleri ve abonelik yönetimi sunan bir platformdur.
Shopiroller
shopiroller.com
KOBİ'lere ve bireysel Her Yerde Satışa yönelik çok kanallı e-ticaret altyapısı Shopiroller, size internet üzerinden ve dünya çapında her yerde, herkese kolayca satış yapma gücü verir. Ödeme Çözümleri Siz hazır olduğunuzda kullanıma hazır bir ödeme sağlayıcısıyla kredi kartlarını ve diğer popüler ödeme yöntemlerini kabul edin. Geliştirici Özgürlüğü Ultra hızlı, dinamik ve kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri sunan ticaret API'sine sahip çok yönlü e-ticaret platformu.
Quick eSelling
quickeselling.com
Hızlı Çıkıntı, çevrimiçi mağaza kurulumunu ücretsiz olarak sunan, kullanıcı dostu ve güvenli bir e-ticaret platformudur. 10 dakikada mağaza açmaya olanak tanır.
Oode
oode.com
Oode, hizmet sağlayıcıların rezervasyonlardan ödemelere kadar her şeyi yönetmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir işletme yönetimi platformudur.
HeadQ
headq.io
HeadQ, müşterilerinize ürünlerini yapılandırırken, fiyat teklifi alırken ve doğrudan web sitenizden ödeme yaparken sorunsuz bir satın alma deneyimi sunar.
DG1
dg1.com
Özel dijital sistemlerin geliştirilmesindeki 20 yıllık deneyimimize dayanarak, KOBİ'lerin büyümesini hızlandırmak için Hepsi Bir Arada sistemi oluşturduk. DG1, tek bir ortamda 6 dikeyden oluşan kurumsal özellikler sunar ve her tür KOBİ için kullanımı kolaydır. CMS'li web sistemi, Gelişmiş özelliklere sahip E-ticaret sistemi, Rezervasyon veya rezervasyon sistemi, Çok kanallı etkileşim sistemi, Giden kampanyalar ve pazarlama otomasyonu, Android Mobil Uygulaması ve eksiksiz büyük veri sistemi. Hepsi dijital büyümeye ve erişilebilir dijitalleşmeye odaklandı.
Contentder
contentder.com
Sürükle bırak ve dijital pazarlama araçlarını kullanarak Contentder ücretsiz web sitesi oluşturucuyla güzel web siteleri, e-Ticaret mağazaları, blog ve haber portalı oluşturun.
29 Next
29next.com
29 Sırada, markalara yeni ürünleri hızlı bir şekilde piyasaya sürme, pazarlama kampanyalarını optimize etme ve büyümeyi geniş ölçekte yönetme yetkisi veren, DTC performans pazarlamasına yönelik E-ticaret Platformu yer alıyor. 29 Next'in benzersiz özellikleri, pazarlama yatırım getirisini ve müşteri yaşam boyu değerini en üst düzeye çıkarmak için tamamen özel pazarlama yolları, ödemeler ve satış sonrası otomasyonlara olanak tanır.
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty, akıllı telefonunuzdan birkaç dakika içinde kendi çevrimiçi mağazanızı oluşturup yönetebileceğiniz bir platformdur
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, işletmelerin web, mobil ve diğer kanallarda A/B testi, içerik kişiselleştirme ve deneyim optimizasyonu yapmalarına olanak tanıyan bir platformdur.
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce, fiziksel ve dijital ürünleri satmak için WordPress sitelerini e-ticaret mağazalarına dönüştüren ücretsiz bir eklentidir.
Wix
wix.com
Wix, kullanıcıların kolayca web siteleri oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir platformdur. E-ticaret, SEO ve blog araçları sunar.
Volusion
volusion.com
Volusion, çevrimiçi mağaza kurulumu ve yönetimi için hepsi bir arada bir e-ticaret platformudur. Kullanıcı dostu özellikler ve pazarlama araçları sunar.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta, dijital ürün ve hizmetleri sunan işletmelere pazarlama otomasyonu, CRM ve yönetim araçları sağlayan bir e-ticaret platformudur.
Shift4Shop
shift4shop.com
Shift4Shop, işletmelerin çevrimiçi mağaza kurmasına ve yönetmesine yardımcı olan kapsamlı bir e-ticaret platformudur.
SendOwl
sendowl.com
SendOwl, dijital ürünleri çevrimiçi satmayı kolaylaştıran bir platformdur. E-kitaplar, yazılım ve online kurslar gibi ürünlerin yönetimini sağlar.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct, geniş muhasebe yetenekleri sunan esnek bir finans platformudur. Çeşitli sektörlerde genel defter, hesap yönetimi ve raporlama gibi temel uygulamalar sağlar.
ReadyCloud
readycloud.com
Hepsi bir arada bir e-ticaret çözümü oluşturmak için ReadyShipper ve ReadyReturns eklentileriyle daha da geliştirilmiş güçlü bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımıdır.
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce, işletmelerin çevrimiçi mağazalarını oluşturup yönetmelerine, siparişleri işlemelerine ve envanter yönetimini sağlamalarına yardımcı olan bir e-ticaret platformudur.
Kooomo
kooomo.com
Kooomo, e-ticaret işletmelerinin dijital satış kanallarını optimize eden bir platformdur. Kullanıcı dostu arayüz ve yüksek performans sunar.
Kibo
kibocommerce.com
Kibo, karmaşık ürün kataloglarının ve sipariş yönetiminin kolaylaştırılması için modüler bir e-ticaret platformudur.
Fygaro
fygaro.com
Çevrimiçi satışa başlayın! KOBİ'lerden girişimcilerden çok uluslu şirketlere kadar binlerce işletme, işlerini çevrimiçi satmak ve yönetmek için Fygaro'yu kullanıyor.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ (Etkileşimli Fiyat Teklifleri), potansiyel müşterilere sevdikleri satış psikolojisi destekli bir satın alma deneyimi sağlayan net, özelleştirilmiş, özel bir sayfada fiyatlandırmanızı ve paketlerinizi potansiyel müşterilere iletir. Fiyatlandırmanızı açıklamak, modernleştirilmiş bir satış teklifi oluşturmak veya bir CPQ alternatifine ihtiyaç duymak istiyorsanız, IQ ihtiyacınızı karşılar.
Envoice
envoice.eu
Satın alma faturalarınızdan ve makbuzlarınızdan veri ayıklamak artık otomatik hale getirildi. Küçük/orta ölçekli işletmeler ve uygulamalar için eksiksiz bir gider raporlama ve satın alma yönetimi çözümü sunuyoruz. Öğeler doğru bir şekilde kaydedilir ve muhasebe yazılımınıza sorunsuz bir şekilde yayınlanır.
Ecwid
ecwid.com
Ecwid, web siteleri ve sosyal medya hesaplarına entegre olabilen çok kanallı bir e-ticaret platformudur, online satış yapmayı kolaylaştırır.
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce, işletmelerin çevrimiçi mağaza kurmasını ve yönetmesini sağlayan bir e-ticaret platformudur. Özelleştirilebilir şablonlar ve çoklu ödeme entegrasyonları sunar.
2Checkout
2checkout.com
2Checkout, uluslararası dijital ticaret ve ödeme çözümleri sunan bir platformdur. Çeşitli ödeme yöntemleri ve abonelik faturalandırması ile işletmelere hizmet eder.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass, girişimcilerin çevrimiçi mağaza oluşturup dijital ürünler satmasına, ödemeleri kabul etmesine ve müşteri verilerini analiz etmesine olanak tanıyan bir e-ticaret platformudur.
SimplyDepo
simplydepo.com
SimplyDepo, küçük ve orta ölçekli toptancıların ve perakendecilerin gelir elde etmesine ve zaman kazanmasına yardımcı olan bulut tabanlı bir web ve mobil çözümdür. Özellikleri arasında sipariş yönetimi, ürün kataloğu, müşteri yönetimi ve analitik bulunmaktadır. Mobil uygulaması, satış temsilcilerinin sipariş yazmasını ve envanteri hareket halindeyken yönetmelerini sağlarken, teslimat yöneticileri yerine getirme ve teslimat düzenleyebilir. SimplyDepo tamamen SaaS tabanlı bir çözümdür.
Billtrust
billtrust.com
BillTrust, işletmelerin faturalandırma ve alacak hesapları süreçlerini otomatikleştirip yönetmelerine yardımcı olan bir yazılım platformudur.
Elastic Path
elasticpath.com
Elastic Path, şablonsuz e-Ticaret'in Kurumsal ERP sistemlerine orta yazılım olarak entegre edilmesini sağlayan "başsız" bir e-ticaret sistemidir. Sistem API tabanlıdır ve özellikle Kurumsal düzeydeki kuruluşlara yöneliktir.
SAP
sap.com
SAP uygulaması, finansal yönetim, insan kaynakları ve tedarik zinciri gibi iş süreçlerini entegre ederek işletmelere operasyonel verimlilik sağlar.
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