E-Ticaret Platformları - En Popüler Uygulamalar - Sint Maarten

İnsanların ürünleri tüketme şekli değişiyor. Maddi mallara sahip olmak insanların hayatında o kadar da büyük bir rol oynamıyor. Aynı zamanda, giderek daha fazla insan yeni ürünler yerine kullanılmış ürünleri satın almayı tercih ediyor. Bu yeni talebi karşılamak için tüccarların döngüsel tüketim yöntemine göre optimize edilmiş yazılımlara ihtiyacı var. Twice Commerce, işletmelerin ürün ve hizmetleri herhangi bir sürtüşme olmadan satmasına, kiralamasına ve yeniden satmasına yardımcı olan bir platformdur. Twice ile işletmeler, ister kısa süreli kiralama, ister abone olma veya satın alma yoluyla olsun, insanların ürün ve hizmet satın alma şekline uygun bir teklif oluşturabilir. Twice ayrıca hazır bir e-ticaret mağazası ve şahsen satış için araçlar da sağlıyor. Güçlü envanter ve sipariş yönetimi sistemleri, mağaza operasyonlarının sorunsuz bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur ve kritik verilerin güvende ve her zaman güncel kalmasını sağlar. Seviye 1 PCI uyumlu ödeme sağlayıcısı olarak Twice Commerce, kutudan çıktığı haliyle güvenli ödeme işlemleri sunabilir, böylece karmaşık üçüncü taraf entegrasyonları konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Twice, spordan modaya, mobiliteden elektronik sektörlerine kadar dünya çapında binlerce satıcı tarafından kullanılıyor.