E-Ticaret Platformları - En Popüler Uygulamalar - İsveç

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
Bir e-ticaret platformu, şirketlerin çevrimiçi ürün veya hizmet satışlarının tüm yönlerini denetlemesine olanak tanıyan kapsamlı bir yazılım çözümü olarak hizmet eder. Bu platformlar, merkezi bir dijital merkez kurarak ürün ve müşteri verilerinin yönetimini kolaylaştırır. Bu, e-ticaret işletmelerine ürün bilgilerini yönetme, mağaza içeriğini ve düzenini uyarlama ve çevrimiçi işlemleri ve ödemeleri kolaylaştırma yetkisi verir. Temel olarak B2C satışları için tasarlanmış olsa da, bazı satıcılar B2B versiyonlarını da sunmaktadır. Başlangıçta fiziksel ürün satışına odaklanan çağdaş e-ticaret platformları, abonelik modelleri aracılığıyla satılan dijital ürünlere yönelik işlevleri giderek daha fazla bünyesine katıyor. Bu tür yazılımlar bir çevrimiçi ticaret şirketinin tüm departmanlarında uygulanabilir ancak özellikle satış, ürün yönetimi ve pazarlama ekiplerine fayda sağlar.
Yeni Uygulama Gönder
Shopify
shopify.com
Shopify Inc., merkezi Ottawa, Ontario'da bulunan Kanadalı çok uluslu bir e-ticaret şirketidir. Aynı zamanda çevrimiçi mağazalara ve perakende satış noktası sistemlerine yönelik tescilli e-ticaret platformunun adıdır. Shopify, çevrimiçi perakendecilere "küçük tüccarlar için bir çevrimiçi mağaza işletme sürecini basitleştirmek amacıyla ödemeler, pazarlama, nakliye ve müşteri etkileşimi araçlarını içeren" bir hizmet paketi sunuyor. Şirket, platformunu kullanan yaklaşık 175 ülkede 1.000.000'den fazla işletmeye sahip olduğunu bildirdi. Haziran 2019 itibarıyla toplam brüt ürün hacmi 2018 takvimi için 41,1 milyar ABD dolarını aştı.
Wix
wix.com
Wix'i kullanarak işletmenizi çevrimiçi ortamda güvenle oluşturun ve ölçeklendirin. Işık hızında web performansı, kurumsal düzeyde güvenlik ve güvenilir altyapı ile sitenizin her zaman çalışır durumda olacağından emin olabilirsiniz. Ve Wix ile bir web sitesi oluşturucudan çok daha fazlasını elde edersiniz; çevrimiçi planlamadan ödemelere, derin marka bilinci oluşturma ve e-Ticaret çözümlerine kadar sitenizi istediğiniz yöne yönlendirebilirsiniz. Konu bir işletmeyi çevrimiçi yönetmek olduğunda, hiç bu kadar sezgisel olmamıştı; önde gelen SEO ve pazarlama araçları, gelişmiş analizler ve hatta bir mobil uygulama ile her yerden her şeyden haberdar olabilirsiniz. Çevrimiçi hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için Wix'i kullanan milyonlarca kullanıcıya katılın. Wix'in temel özellikleri nelerdir? * Sitenizi sezgisel olarak oluşturmak için akıllı sürükle ve bırak düzenleyici * 900'den fazla stratejik olarak tasarlanmış web sitesi şablonu * Arama motorları için optimize etmek için gelişmiş SEO özellikleri * Mağazanızı yönetmek ve çevrimiçi satış yapmak için güçlü e-Ticaret çözümleri * Müşterilerinize kusursuz bir rezervasyon deneyimi sunan çevrimiçi planlama yazılımı * İşletmenizi çevrimiçi ortamda yönetmenize ve büyütmenize yardımcı olacak yerleşik pazarlama araçları * Sadık bir hedef kitle oluşturmanıza ve içerikten para kazanmanıza yardımcı olan tam bloglama özellikleri * Özel işlevsellik için tam kapsamlı web geliştirme araçları
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce en popüler WordPress e-Ticaret eklentisidir. Ve ücretsiz olarak mevcuttur. Kendi kendine barındırılan WordPress web sitenize mükemmel şekilde entegre edilmiş özelliklerle dolu. Ücretsiz e-Ticaret eklentimizle WordPress web sitenize güçlü mağaza olanakları ekleyin. Tüm çevrimiçi mağazaların %24'ünden fazlasına güç veren WooCommerce, her şeyi satmanıza yardımcı olur. Güzel.
SAP
sap.com
SAP, lider kurumsal uygulama ve iş yapay zeka şirketidir. İş dünyası ve teknolojinin kesiştiği noktada yer alan bu şirketler, inovasyonlarının gerçek iş zorluklarını doğrudan ele alacak ve gerçek dünyada etkiler yaratacak şekilde tasarlandığını gösteriyor. Çözümleri dünyanın en karmaşık ve zorlu süreçlerinin omurgasını oluşturuyor. SAP'nin entegre portföyü, iş gücü ve finanstan müşterilere ve tedarik zincirlerine kadar modern kuruluşların unsurlarını ilerlemeyi sağlayan birleşik bir ekosistemde birleştirir.
Vendasta
vendasta.com
Vendasta, dünya çapında 5,5 milyondan fazla küçük ve orta ölçekli işletmeye (KOBİ) dijital ürün ve hizmet satan 60.000'den fazla ortağa uçtan uca bir e-ticaret platformu sağlıyor. Bu iş ortakları arasında pazarlama ajansları, bağımsız yazılım satıcıları (ISV'ler) ve medya şirketleri yer alır. Vendasta Platformu, bu grupların kendi markaları altında KOBİ müşterilerine satabilecekleri bulut tabanlı teknolojiler pazarındaki yeni çözümleri kolayca benimsemelerine olanak tanıyor. Platform, pazara girişi kolaylaştırmak için yapay zeka destekli pazarlama otomasyonu, satış araçları ve entegre bir CRM sağlıyor. Ayrıca robotik süreç otomasyonu yoluyla ölçeklendirmeye yardımcı olacak proje, siparişler ve faturalandırma yönetim sistemlerini de içerir. KOBİ'lere, Vendasta müşteri markası altında satın alınan tüm çözümler için tek bir oturum açma olanağı sağlanır. Reçete, bağlam ve izleme özelliklerine sahip tek bir entegre kontrol panelinden yararlanırlar. KOBİ'ler, İşletme Uygulaması kontrol panelini kullanarak işletmelerinin çevrimiçi ortamda başarılı olmasını sağlayacak bilgi ve çözümleri yönetebilir.
Acenda
acenda.com
Acenda, üreticilerin, distribütörlerin ve dikey perakendecilerin bir web mağazası oluşturmasına, ürünleri birden fazla satış kanalına bağlamasına, envanteri kontrol edip senkronize etmesine, siparişleri yönetmesine ve yerine getirmesine, ayrıntılı raporlara erişmesine, denemeler yapmasına ve sonuçta dönüşümleri artırmasına olanak tanıyan bir bulut e-Ticaret platformudur.
Shopamine
shopamine.com
Shopamine, işletmelerin katalogları, siparişleri, müşterileri, fiyat listelerini, kullanıcıları, ödeme koşullarını ve daha fazlasını yönetmesine yardımcı olan bir SaaS B2C + B2B e-Ticaret çözümüdür. Shopamine şunları yapmanızı sağlar: ● envanterinizi birden fazla kaynaktan oluşturmanızı ve tek bir platformdan etkili bir şekilde yönetmenizi; ● içeriğiniz, öğeleriniz ve fiyatlarınız için karmaşık koşullar ve kullanıcı düzeyinde erişim ayarlamak; ● siparişleri, fiyat tekliflerini, olası satışları ve talepleri çevrimiçi olarak toplayarak otomatik pilotta satış yapın.
Oxatis
oxatis.com
Oxatis (www.actinic.co.uk), küçük ve orta ölçekli işletmeler için kullanım kolaylığını, esnekliği ve uygun fiyatı birleştirerek ödüllü SaaS e-Ticaret çözümleri sunmaktadır. Aboneliklere tüm özellikler, yükseltmeler ve ücretsiz Birleşik Krallık çevrimiçi teknik desteği dahildir. Başarılı bir çevrimiçi mağaza oluşturmak ve yönetmek için çeşitli tasarım ve SEO hizmetleri de mevcuttur.
MarketTime
markettime.com
MarketTime, satış ajanslarının ve markaların, sağlam bir arka ofis yönetim sistemi, güçlü satış etkinleştirme araçları, kapsamlı raporlama ve analizler ve son derece yapılandırılabilir bir B2B e-Ticaret çözümü ile işlerini kolaylaştırmasına yardımcı olur. MarketTime ile kullanıcılar toptan sipariş yazma ve teslimat süreçlerini kolaylaştırabilir, komisyonları takip edebilir ve işlerini tek bir platformdan yönetebilirler.
Unizap
unizap.ai
Unizap (eski adıyla ndhgo), herhangi bir işletmeyi çevrimiçi ortama taşımak için tasarlanmış güçlü bir e-Ticaret web sitesi oluşturucusudur. Hepsi bir arada e-Ticaret çözümünüz. Akıllı envanter, kataloglama, nakliye entegrasyonu, 360 pazarlama, ödemeler, analizler ve mükemmel müşteri desteği. Unizap'ın eVikaas'ı, Satıcı tarafı etkinleştiricisi olarak Dijital Ticaret için Açık Ağ (ONDC) üzerinde entegrasyonu başlatan ilk platformlar arasında yer alıyor. Satıcıları sorunsuz bir şekilde sisteme dahil etmekten ve onları ülke çapındaki milyonlarca alıcıyla buluşturmaktan gurur duyuyoruz. Katalog yüklemelerinden siparişlerin yerine getirilmesine kadar sorunsuz bir deneyim sağlıyoruz. EVikaas Programı ile satıcılar kaydolduktan sonraki 24 saat içinde ONDC ağında satış yapmaya başlayabilir. Kendi e-Ticaret web sitenizi ücretsiz olarak oluşturmak için unizap.ai adresini ziyaret edin veya bizimle şu adresten iletişime geçin: hoş [email protected]. Düzenli güncellemeler için Twitter, LinkedIn, Instagram ve Facebook kullanıcı adlarımızı da kontrol edebilirsiniz.
Comecero
comecero.com
Comecero, 15 yılı aşkın süredir e-ticaret sektöründe yer alan bir ekip tarafından oluşturuldu. Bu süre zarfında dünya çapında düzinelerce ticaret sistemi ve binlerce işletmeyle çalıştık. Bu deneyime dayanarak Comecero'yu inşa ettik. Comecero'nun sunduğu çözümün, tam spesifikasyonlarınıza göre uyarlanmış inanılmaz derecede güçlü e-ticaret uygulamalarını hızla geliştirmenize ve sürdürmenize olanak sağlayacağına inanıyoruz.
Aasaan
aasaan.app
Aasaan, KOBİ'lerin başsız vitrin oluşturucumuzu ve API odaklı ticaret platformumuzu kullanarak görsel olarak ışık hızında modern alışveriş deneyimlerini hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyan sıfır kodlu bir platformdur. Platform, sıfır geliştirme süresine sahip uçtan uca bir altyapı sağlayarak tüccarlar için alışveriş deneyimlerinin risklerini ortadan kaldırıyor. Aasaan, KOBİ'lerin sınıfının en iyisi teknolojiyle hızlı ve kolay olağanüstü alışveriş deneyimleri oluşturmasına olanak sağlama misyonundadır.
Aleran Software
aleran.com
Geliri Artırın | Zamandan Tasarruf Edin | Paradan Tasarruf Edin... ve tüm satış kanallarınızda karmaşık satışları daha basit, daha hızlı ve daha etkili hale getirin. Aleran'ın satış hızlandırma platformu, web sitenizden kendi satış ekiplerinize ve dağıtım ortaklarınıza kadar her satış kanalında yönetmek ve büyümek için ihtiyaç duyduğunuz kontrolleri size sunar.
29 Next
29next.com
29 Sırada, markalara yeni ürünleri hızlı bir şekilde piyasaya sürme, pazarlama kampanyalarını optimize etme ve büyümeyi geniş ölçekte yönetme yetkisi veren, DTC performans pazarlamasına yönelik E-ticaret Platformu yer alıyor. 29 Next'in benzersiz özellikleri, pazarlama yatırım getirisini ve müşteri yaşam boyu değerini en üst düzeye çıkarmak için tamamen özel pazarlama yolları, ödemeler ve satış sonrası otomasyonlara olanak tanır.
Siteglide
siteglide.com
Siteglide, Ajansların Çevrimiçi Kurslar, Pazaryerleri, Üyelik Siteleri ve Müşteri Portalları gibi Kullanıcı Öncelikli Dijital Deneyimler oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir Dijital Deneyim Platformudur (DXP). Bulut tabanlı tek bir oturum açma işlemiyle, sezgisel bir İçerik Yönetim Sistemine (CMS), etkinliği kaydeden bir Müşteri İlişkileri Yöneticisine (CRM), entegre İşlemsel E-postaya ve bir e-Ticaret platformuna erişim elde edersiniz. AWS'yi temel alarak verilerinizin her gece yedeklendiğini, tamamen güvenli ve kolayca erişilebilir olduğunu bilmenin rahatlığını yaşarsınız. Siteglide, işletmenizin belirli alanlarını hedef alan eğitim, destek ve eklentiler sunarak ajansların ve işletmelerin web'den en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olur.
Shopaccino
shopaccino.com
Mobil uygulamalı, kullanıcı dostu e-ticaret yazılım platformu. Tüccarlar kendi web sitelerini oluşturabilir ve ürünlerini B2C ve B2B (her ikisi de) müşterilerine satabilirler. API, tüm büyük ödeme ağ geçitleri ve nakliye şirketleriyle entegre edilmiştir. Şunlar gibi pazarlama araçlarına sahip olmak: Terk edilen siparişe otomatik posta gönderimi, müşterilerle etkileşime geçmek için ödül puanı sistemi, kalıcı alışveriş sepeti, müşterinin konumuna dayalı otomatik para birimi vb.
Ecomchain
ecomchain.com
eComchain, AWS'de barındırılan Bulut tabanlı e-Ticaret platformudur. Benzersiz teklifi, işin çeşitli sektörlerindeki Üreticiler, Distribütörler / Bayiler ve son Tüketiciler için türünün ilk örneği olan B2B2C modelidir. eComchain ile bir üretici, eComchain'in B2B eCommece platformundaki bayi ve distribütör ağına ulaşabilir. Bu bayi ve distribütör ağları, üreticinin barındırdığı aynı eComchain platformu üzerindeki markalı uzmanlaşmış siteleri aracılığıyla son tüketicilerine ulaşabilirler.
ChannelSight
channelsight.com
Her ürün, her yolculuk, her KPI için lider e-Ticaret İstihbarat Platformu. ChannelSight, dünyanın en başarılı perakende markalarıyla iş birliği yaparak onların çevrimiçi satışlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanır. Kombine edebileceğiniz veya tek başına kullanabileceğiniz ürünlerimiz arasında şunlar bulunmaktadır: Nereden Alınır Teknoloji, Alışveriş Yapılabilir Medya ve Dijital Raf. Yazılımımız, e-Ticaret markalarının mükemmel bir müşteri deneyimi sunmasına, ayrıntılı bilgiler toplamasına ve birinci sınıf bir markayı sürdürmesine olanak tanır. Müşterilerimizle 'önce ortaklık' yaklaşımını benimseyen özel marka performansı ekibimiz, hedeflerimize birlikte ulaşmamızı sağlar.
Twice Commerce
twicecommerce.com
İnsanların ürünleri tüketme şekli değişiyor. Maddi mallara sahip olmak insanların hayatında o kadar da büyük bir rol oynamıyor. Aynı zamanda, giderek daha fazla insan yeni ürünler yerine kullanılmış ürünleri satın almayı tercih ediyor. Bu yeni talebi karşılamak için tüccarların döngüsel tüketim yöntemine göre optimize edilmiş yazılımlara ihtiyacı var. Twice Commerce, işletmelerin ürün ve hizmetleri herhangi bir sürtüşme olmadan satmasına, kiralamasına ve yeniden satmasına yardımcı olan bir platformdur. Twice ile işletmeler, ister kısa süreli kiralama, ister abone olma veya satın alma yoluyla olsun, insanların ürün ve hizmet satın alma şekline uygun bir teklif oluşturabilir. Twice ayrıca hazır bir e-ticaret mağazası ve şahsen satış için araçlar da sağlıyor. Güçlü envanter ve sipariş yönetimi sistemleri, mağaza operasyonlarının sorunsuz bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur ve kritik verilerin güvende ve her zaman güncel kalmasını sağlar. Seviye 1 PCI uyumlu ödeme sağlayıcısı olarak Twice Commerce, kutudan çıktığı haliyle güvenli ödeme işlemleri sunabilir, böylece karmaşık üçüncü taraf entegrasyonları konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Twice, spordan modaya, mobiliteden elektronik sektörlerine kadar dünya çapında binlerce satıcı tarafından kullanılıyor.
ShopWired
shopwired.io
ShopWired, satıcıların sağladığımız araçlarla çevrimiçi mağazalarını oluşturmalarına, başlatmalarına ve büyütmelerine olanak tanıyan, Birleşik Krallık'ın önde gelen e-ticaret platformudur. ShopWired'ı kullanan satıcılar güzel mağaza vitrinleri oluşturabilir, birden fazla satış kanalında (web, mobil, sosyal medya, pazar yerleri ve pop-up mağazalar) satış yapabilir. Güçlü yönetim sistemimizi kullanarak tüccarlar, başarılı bir iş kurmak ve büyütmek için pazarlamayı ve karlılığı artırmak için güçlü raporlara erişerek çevrimiçi işlerini her yönüyle yönetebilirler. ShopWired, Amazon'un barındırma platformu AWS tarafından sağlanan kurumsal düzeyde barındırma ve teknoloji kullanılarak güvenilirlik ve ölçeklenebilirlik ile oluşturulmuştur. ShopWired, Superdrug, Wowcher, The Spectator Magazine ve çok daha fazlası gibi dünya markaları da dahil olmak üzere İngiltere, ABD ve Avrupa'da binlerce mağazaya güç sağlıyor.
Digital River
digitalriver.com
Digital River, küresel genişleme, ödemeler, vergiler, dolandırıcılık ve uyumluluk için arka uç bir çözümdür. Esnek API'ler, özelleştirilebilir ödeme yöntemimizi mevcut herhangi bir ticaret platformuna entegre etmeyi kolaylaştırır. Yerelleştirilmiş ödeme deneyimleri sunduğumuz, küresel vergileri otomatikleştirdiğimiz, sahtekarlıkla mücadele ettiğimiz ve yönetmeliklere sizin adınıza uyduğumuz kayıtlı satıcı iş modelimizle riski ve karmaşıklığı ortadan kaldırın. Müşteriler bizi şu amaçlarla tercih ediyor: • 240'tan fazla pazara uluslararası genişlemeyi kolaylaştırmak • Gelire ulaşma süresini hızlandırmak • Hem B2C hem de B2B hedef kitlelerine fiziksel ürünler, dijital indirmeler ve abonelik tabanlı yazılım ve hizmetler satmak • Geliri artırmak • Riski en aza indirmek • Operasyonları basitleştirmek • Tamamlamak ön uç ticaret deneyimleri • En iyi yaptıkları işe odaklanmak için kaynakları serbest bırakın Avantajları arasında şunlar yer alır: • dünya çapında %8-15 daha yüksek yetkilendirme oranları • 20-30 daha düşük işletme maliyetleri • Yeni pazarlara 6 haftalık dağıtım Müşteriler şunları içerir: Adobe, AMD, Autodesk, Avast, Avid, Canary, Casio, Cotodama, Cisco, Citrix, Ergotron, Felco, Fitbit, Gallup, Herman Miller, Hitachi, HTC, Intel, Lenovo, Logitech, Microsoft, Nvidia, Pantone, Sony, Therabody, Varjo, VMware, Wagner
Traede
traede.com
Traede, ürünleri yönetmek, müşterileri takip etmek ve siparişleri oluşturmak ve işlemek de dahil olmak üzere toptan satış sürecinin tüm yönlerini tek bir platformda ele alır. Ayrıca iPad uygulaması, satış temsilcilerinizin hareket halindeyken satış yapmasına olanak tanır ve özel bir web mağazası, perakendecilerin ve distribütörlerin ürünlerinizi 7/24, herhangi bir para biriminde satın almasına olanak tanır.
WebSell
websell.io
WebSell, Satış Noktası (POS) sistemlerine doğrudan bağlanan bir e-ticaret platformudur. Verileri mevcut POR/ERP sistemlerinde kullanıyoruz ve çevrimiçi mağazalara güç sağlamak için kullanıyoruz. Mağaza içi sistemler ile çevrimiçi web mağazaları arasındaki e-ticaret entegrasyonu en iyi yaptığımız şeydir.
Storeino
storeino.com
Storeino, saas çevrimiçi mağazaya özel bir platformdur; bu platformla, yalnızca birkaç dakika içinde çevrimiçi mağaza oluşturma, çok sayıda tema, uygulama ve diğer hizmet seçenekleriyle mobil alışveriş uygulaması deneyimine kadar tam seçenek platformuyla bugün en üst düzey deneyiminizi yaşayabilirsiniz. Platform hizmetlerine abone olduğunuzda alacaksınız. Storeino, dönüşüm oranlarını artırmak ve işinizi otomatikleştirmek için kullanabileceğiniz güçlü bir uygulama pazarının yanı sıra, dünya çapındaki nakliye şirketlerinin entegrasyonu, hizmet sağlayıcıların (medya satın alma ajansları, medya satın alma ajansları) entegrasyonu gibi birçok çözümü bulabileceğiniz başka bir hizmet pazarı da sunar. çağrı merkezleri.......vb)
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks, B2B e-ticaretin pazarda en hızlı değer elde etme süresini garanti eder. StockPort™ motoru aracılığıyla müşteri başarısına olan bağlılığımız, düşük kodlu/kodsuz basitlik ve birleşik veri bütünlüğü, size başarınıza kendini adamış bir e-ticaret ortağı sağlar.
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud, Üreticilerin, Markaların ve Distribütörlerin perakendecilere, bayilere ve toptan satış müşterilerine hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak kesintisiz, çok kanallı bir satın alma deneyimi sunarak toptan satış işlerini büyütmelerine yardımcı olan bir B2B e-Ticaret platformudur.
Commerce Layer
commercelayer.io
Commerce Layer, herhangi bir sayıda yerel veya uluslararası pazarı destekleyen, herhangi bir ön uçta işlemleri güçlendirebilen ve geliştiricilerin kendi ödeme deneyimlerini özelleştirmelerini çok daha kolay hale getiren, şekillendirilebilir bir e-ticaret API'sidir.
Builderfly
builderfly.com
Builderfly - En İyi E-ticaret Platformu ile çevrimiçi satış yapmaya başlayın ve işinizi büyütün. Builderfly, İşinizi Kurmanıza, Pazarlamanıza ve Büyütmenize yardımcı olur. Bugün Kayıt Olun!
Zegashop
zegashop.com
Zegashop, kod bilgisi olmadan çevrimiçi mağaza oluşturabileceğiniz bir e-ticaret platformudur. Çevrimiçi mağaza, işletmenin markalaşmasına ve satış otomasyonuna katkıda bulunur. Zegashop, SEO, web sitesi analitiği, içerik yönetimi, anahtar kelime araştırması ve rakip araştırması gibi araçlar sağlar. Bu araç seti ile çevrimiçi satışları organize etme ve işletmeyi ölçeklendirme fırsatına sahipsiniz. Tüm fonksiyonların mevcut olacağı 15 gün boyunca ücretsiz kullanma şansına sahipsiniz. Yönergeler sağlanacak ve ilgili çalışana CMS eğitimi verilecektir. 7/24 destek mevcuttur, Zegashop canlı sohbet aracılığıyla destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.
Turis
turis.app
İşinize odaklanabilmeniz için sipariş işlemeyi otomatikleştiren bir toptan satış web mağazası edinin. Kullanıcı dostu vitrin, Perakendeci yönetimi, Gelişmiş fiyat listeleri, toptan siparişlerinizi otomatikleştirmek ve optimize etmek için 4.000'den fazla entegrasyon. Bugün optimizasyona başlayın!
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty, akıllı telefonunuzdan birkaç dakika içinde kendi çevrimiçi mağazanızı oluşturup yönetebileceğiniz bir platformdur
Shopiroller
shopiroller.com
KOBİ'lere ve bireysel Her Yerde Satışa yönelik çok kanallı e-ticaret altyapısı Shopiroller, size internet üzerinden ve dünya çapında her yerde, herkese kolayca satış yapma gücü verir. Ödeme Çözümleri Siz hazır olduğunuzda kullanıma hazır bir ödeme sağlayıcısıyla kredi kartlarını ve diğer popüler ödeme yöntemlerini kabul edin. Geliştirici Özgürlüğü Ultra hızlı, dinamik ve kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri sunan ticaret API'sine sahip çok yönlü e-ticaret platformu.
Quick eSelling
quickeselling.com
Quick eSelling, çevrimiçi e-ticaret mağazalarının ücretsiz kurulumunu sunan Saas tabanlı bir e-ticaret platformudur. Zengin özelliklere sahip bir e-ticaret platformudur ve yüksek düzeyde güvenlik sunar. Quick eSelling e-ticaret mağazası oluşturucuyla e-ticaret web sitenizi ve uygulamanızı yalnızca 10 dakika içinde ücretsiz olarak başlatabilirsiniz. Ayrıca gereksinimleriniz genişse ücretli planlara geçebilirsiniz.
Oode
oode.com
Oode, hizmet sağlayıcıların rezervasyonlardan ödemelere kadar her şeyi yönetmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir işletme yönetimi platformudur.
HeadQ
headq.io
HeadQ, müşterilerinize ürünlerini yapılandırırken, fiyat teklifi alırken ve doğrudan web sitenizden ödeme yaparken sorunsuz bir satın alma deneyimi sunar.
DG1
dg1.com
Özel dijital sistemlerin geliştirilmesindeki 20 yıllık deneyimimize dayanarak, KOBİ'lerin büyümesini hızlandırmak için Hepsi Bir Arada sistemi oluşturduk. DG1, tek bir ortamda 6 dikeyden oluşan kurumsal özellikler sunar ve her tür KOBİ için kullanımı kolaydır. CMS'li web sistemi, Gelişmiş özelliklere sahip E-ticaret sistemi, Rezervasyon veya rezervasyon sistemi, Çok kanallı etkileşim sistemi, Giden kampanyalar ve pazarlama otomasyonu, Android Mobil Uygulaması ve eksiksiz büyük veri sistemi. Hepsi dijital büyümeye ve erişilebilir dijitalleşmeye odaklandı.
Contentder
contentder.com
Sürükle bırak ve dijital pazarlama araçlarını kullanarak Contentder ücretsiz web sitesi oluşturucuyla güzel web siteleri, e-Ticaret mağazaları, blog ve haber portalı oluşturun.
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global (2006'da kuruldu) yazılım, Saas ve dijital ürün şirketleri için tasarlanmış birinci sınıf e-ticaret çözümleri sağlayıcısıdır. Yüksek verimli şirket içi araçlar aracılığıyla çevrimiçi satış yönetimi ve optimizasyon sürecinin tam otomasyonunu sağlıyoruz. Kullanıcı için optimize edilmiş platformumuz ortaklarımıza şunları sunar: ⦿ İşletmenizi dünya çapında genişletmek için 110 para birimi ve 70'in üzerinde ödeme yöntemiyle gerçek anlamda küresel bir çözüm; ⦿ Ödeme sorunlarını en aza indirmek için dinamik fiyatlandırma ve faturalandırma planlarına sahip, yüksek performanslı ve güvenli bir çevrimiçi işlem sistemi; ⦿ İdari işlerinizi basitleştirmek ve gelir akışlarınızı birleştirmek için kusursuz yinelenen ödemeler ve abonelik yönetimi sistemleri; ⦿ Keyifli müşteri deneyimleri yaratmak ve gelecekteki satın almaları teşvik etmek için en iyi dönüşüm ve optimizasyon araçlarıyla birlikte müşteri geliştirme ve sadakat özellikleri; ⦿ Ve müşterilerinizle olan tüm satın alma, faturalandırma ve potansiyel ters ibrazları veya anlaşmazlıkları profesyonelce ele almak için entegre bir müşteri desteği
Kooomo
kooomo.com
Kooomo, uzmanlığımızı ve yeni nesil platformumuzu kanıtlanmış ve uygun fiyatlı bir dijital ticaret bulut çözümünde birleştirerek tüm dijital satış kanallarını küresel olarak en üst düzeye çıkarmak için müşterilerle birlikte çalışır. E-Ticaret yöneticileri tarafından oluşturulan ve Gartner'ın Magic Quadrant'ında yer alan Kooomo'nun platformu, dijital ticaret yapbozunun her parçasını bir araya getiriyor. Esnek bir gelir paylaşımı modeliyle hepimiz başarıya odaklanıyoruz. Birinci sınıf teknolojilere sahip kapsamlı iş ortağı ekosistemimiz, işletmelerin gelişen dijital ticaret ortamına ayak uydurabilmeleri için geleceğe hazır olmalarını sağlar. Kooomo, Morrisons, Nutmeg, Havaianas, Butlers Chocolates, Avoca, CP Company, Miss Bikini ve Blauer USA dahil olmak üzere dünya çapında çok çeşitli müşterilere hizmet vermektedir.
Sellix
sellix.io
Sellix, işletmelere ve bireylere yönelik bir SaaS e-Ticaret platformudur; müşterilerin kaydolmasına ve dijital ürünlerini (ör. Shopify) oluşturmasına olanak tanırız. Daha sonra ödeme ağ geçitlerinden alttaki altyapıya kadar her şeyi sağlıyoruz. Kripto para birimi tekliflerimiz, üçüncü taraf sağlayıcılara ihtiyaç duymadan her şeyi kendi bünyemizde gerçekleştirdiğimiz için bizi diğer sağlayıcılardan ayıran önemli bir özelliktir.
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce, işletmelerin çevrimiçi mağazalar oluşturmasına ve yönetmesine, siparişleri kabul etmesine, envanteri takip etmesine, ödemeleri işlemesine, nakliyeyi yönetmesine ve markalarını kolaylıkla pazarlamasına olanak tanıyan kapsamlı bir e-ticaret platformudur. 30'dan fazla ülkede küresel erişimi ve kullanılabilirliği ile Zoho Commerce, tüccarlar için tek noktadan çözüm sunarak e-ticaret işlemlerini basitleştiren ve kodlama uzmanlığı ihtiyacını ortadan kaldıran entegre bir ekosistem sağlar.
Volusion
volusion.com
Ödüllü e-ticaret yazılımımızın 14 günlük ÜCRETSİZ deneme sürümüyle çevrimiçi mağazanızı oluşturun. Diğer barındırılan alışveriş sepetlerinden 4 kat daha fazla satış yaptığı gösterildi!
Shift4Shop
shift4shop.com
Shift4Shop, dünya çapında çok çeşitli sektörlerde, her boyutta binlerce işletmeye hizmet veren, zengin özelliklere sahip bir e-Ticaret platformudur. Eşsiz bir ücretsiz e-Ticaret çözümü sunan şirket, bir girişimcinin işini başlatmak ve büyütmek için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlar. Bu anahtar teslimi e-Ticaret deneyimi, işletmelerin başarılı olmasına yardımcı olacak güçlü araçlar içerir: sağlam bir web sitesi oluşturucu, ürün ve sipariş yönetimi, müşteri pazarlama araçları, 7/24/365 teknik destek ve daha fazlası. Müşteriler, tümü mobil uyumlu, SEO açısından optimize edilmiş ve son derece özelleştirilebilir olan, profesyonelce tasarlanmış, sektöre özel düzinelerce şablon arasından seçim yapabilir. 1997 yılında kurulan Shift4Shop, Inc. 5000 şirketi, Visa PCI Sertifikalı sağlayıcı ve modern e-ticaretin öncüsüdür.
SendOwl
sendowl.com
Dijital her şeyi çevrimiçi olarak her yerde satmak için ihtiyacınız olan her şey: sesli kitaplar, e-kitaplar, fotoğrafçılık, yazılım, üyelikler, etkinlik biletleri, çevrimiçi kurslar ve çok daha fazlası.
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct, dünya çapında binlerce işletmeye derin muhasebe yetenekleri sunan esnek ve ölçeklenebilir finansal platformdur. Sage Intacct, herhangi bir muhasebe departmanına veya finans ekibine genel muhasebe, borç hesapları, alacak hesapları, nakit yönetimi ve sipariş yönetimi gibi bir dizi temel muhasebe uygulaması sunar. Ayrıca yerleşik kontrol panelleri, gerçek zamanlı raporlama, zaman ve gider yönetimi, proje muhasebesi, gelir yönetimi ve birden fazla kuruluş için küresel konsolidasyonlara yönelik işlevleri de destekler. Yazılım yatay bir muhasebe sistemi olarak çok çeşitli sektörlerde kullanılabilir, ancak aynı zamanda aşağıdaki sektörlere yönelik özel özellikler de sunar: Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş, Yazılım ve SaaS, Profesyonel Hizmetler, Finansal Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Konaklama, Toptan Dağıtım, İnşaat ve Emlak .
ReadyCloud
readycloud.com
Hepsi bir arada bir e-ticaret çözümü oluşturmak için ReadyShipper ve ReadyReturns eklentileriyle daha da geliştirilmiş güçlü bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımıdır.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'dadır ve ofisleri Amsterdam, Hollanda, Köln, Almanya, Londra, Birleşik Krallık ve Sidney, Avustralya'dadır. .
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy, SaaS işinizi yürütmek için hepsi bir arada platformdur. Ödemeler, abonelikler, küresel vergi uyumluluğu, dolandırıcılığın önlenmesi, çoklu para birimi desteği, başarısız ödeme kurtarma, PayPal entegrasyonu ve daha fazlası. Yazılım işinizi yürütmeyi kolaylaştırıyoruz.
Kibo
kibocommerce.com
Kibo e-Ticaret, zengin genişletilebilirlik ve anında kullanılabilirlik ile birden fazla kanalda karmaşık ürün kataloglarının, aramanın, fiyatlandırmanın, siparişin ve müşteri yönetiminin yönetimini basitleştirmek için oluşturulmuş şekillendirilebilir bir çözümdür. Büyümeyi basitleştirmek ve hızlandırmak için geleneksel temel ticaretin ötesine geçen geleceğe yönelik bir platformla işletmenizi ölçeklendirin. BOPIS ve Mağazaya Gönder gibi programları desteklemek için arama, envanter, arama, sipariş yönlendirme gibi Kibo hizmetlerine önceden oluşturulmuş entegrasyonlar, iş akışları ve süreçler içeren Kibo Çok Kanallı Başlangıç Mağazaları ile B2B ve B2C Omnichannel deneyimlerini hızla dağıtın. Bağlayıcı kitleriyle bir vitrini, React Storefront, Vue Storefront ve Next.js Commerce ve dağıtım platformları gibi popüler çerçevelere hızla sıfırdan dağıtın. Önceden oluşturulmuş entegrasyonlar aracılığıyla en iyi başsız CMS sağlayıcılarıyla entegre olun veya mevcut sistemleri entegre etmek için Kibo API'lerini kullanın.
Fygaro
fygaro.com
Çevrimiçi satışa başlayın! KOBİ'lerden girişimcilerden çok uluslu şirketlere kadar binlerce işletme, işlerini çevrimiçi satmak ve yönetmek için Fygaro'yu kullanıyor.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ (Etkileşimli Fiyat Teklifleri), potansiyel müşterilere sevdikleri satış psikolojisi destekli bir satın alma deneyimi sağlayan net, özelleştirilmiş, özel bir sayfada fiyatlandırmanızı ve paketlerinizi potansiyel müşterilere iletir. Fiyatlandırmanızı açıklamak, modernleştirilmiş bir satış teklifi oluşturmak veya bir CPQ alternatifine ihtiyaç duymak istiyorsanız, IQ ihtiyacınızı karşılar.
Envoice
envoice.eu
Satın alma faturalarınızdan ve makbuzlarınızdan veri ayıklamak artık otomatik hale getirildi. Küçük/orta ölçekli işletmeler ve uygulamalar için eksiksiz bir gider raporlama ve satın alma yönetimi çözümü sunuyoruz. Öğeler doğru bir şekilde kaydedilir ve muhasebe yazılımınıza sorunsuz bir şekilde yayınlanır.
Ecwid
ecwid.com
Ecwid by Lightspeed, herhangi bir web sayfasına veya sosyal medya profiline çevrimiçi mağaza eklemenin en kolay yoludur. 175 ülkede yüz binlerce satıcı tarafından kullanılan Ecwid by Lightspeed, müşterilerinize nerede olurlarsa olsunlar ulaşmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir: yüz yüze, web siteniz, Instagram, Facebook, Amazon veya Google Alışveriş aracılığıyla. Ecwid'in satış noktası entegrasyonları, e-postayla pazarlama entegrasyonları ve özel mobil uygulamasıyla pazarlamanızı, satışlarınızı ve satışlarınızı istediğiniz zaman, istediğiniz yerden yönetebilirsiniz.
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce Hakkında BigCommerce (Nasdaq: BIGC), her ölçekteki satıcıya işlerini çevrimiçi kurma, yenilik yapma ve büyütme konusunda güç veren, lider bir açık hizmet olarak yazılım (SaaS) e-ticaret platformudur. BigCommerce, tüccarlara basitlik ve kullanım kolaylığı ile gelişmiş kurumsal düzeyde işlevsellik, özelleştirme ve performans sağlar. 150 ülke ve çok sayıda sektörde on binlerce B2C ve B2B şirketi, Ben & Jerry's, Molton Brown, S.C. Johnson, Skullcandy, SoloStove ve Vodafone dahil olmak üzere güzel, ilgi çekici çevrimiçi mağazalar oluşturmak için BigCommerce'i kullanıyor. Merkezi Austin'de bulunan BigCommerce'in Londra, Kiev, San Francisco ve Sidney'de ofisleri bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.bigcommerce.com adresini ziyaret edin veya bizi Twitter, LinkedIn, Instagram ve Facebook'ta takip edin.
2Checkout
2checkout.com
2Checkout, şirketlerin ürünlerini ve hizmetlerini birden fazla kanal aracılığıyla satmasına, birden fazla temas noktasında müşteri kazanmasına, müşteri ve gelir elde tutmayı artırmasına, daha akıllı ödeme seçeneklerinden ve abonelik faturalandırma modellerinden yararlanmasına ve satış dönüşüm oranlarını en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olan dijital ticaret ve ödeme sağlayıcısıdır. Şirketin müşterileri arasında ABBYY, Absolute, Bitdefender, FICO, HP Software, Kaspersky Lab ve dünya çapında daha birçok şirket yer alıyor. Avangate, Mart 2017'de 2Checkout'u (www.2checkout.com) satın aldı. Şirketler çözümümüzü şu amaçlarla seçiyor: - Global Olarak Daha Fazla Dijital Ürün Satmak - Müşteri Yaşam Boyu Değerini En Üst Düzeye Çıkarmak - Pazara Çıkış Süresini Hızlandırmak - Entegre Sürekli Gelir Yönetimi Almak - Yeni Dağıtım Kanallarından Yararlanmak Daha fazla bilgi www.2checkout.com
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold, 4.000'den fazla perakendeci, satılan 150 milyondan fazla ürün ve ömür boyu 3,5 Milyar Dolar'dan fazla GMV ile canlı satış teknolojisinde Kuzey Amerika lideridir. CommentSold'un teknolojisi, ilgi çekici canlı video ticaret deneyimleri sunmak için her büyüklükteki işletmeye sınıfının en iyisi çözümleri sunmaya devam ediyor. Satış noktası sistemleri, depo optimizasyonu, canlı satış, pazarlama otomasyonu, alışveriş uygulamaları ve web mağazalarına yönelik uçtan uca çözümler sunan CommentSold, işletmelerin çevrimiçi ortamda başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi sunar.
Sellfy
sellfy.com
Sellfy, güzel bir çevrimiçi mağazadan dijital, fiziksel, abonelik ve isteğe bağlı baskı ürünleri satmak isteyen yaratıcılar için zahmetsiz bir e-Ticaret platformudur. Sellfy işinizin teknik kısmıyla ilgilenir, böylece hedef kitlenizi büyütmeye odaklanmak için daha fazla zamanınız olur.
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan, kodsuz DIY yöntemiyle çevrimiçi bir mağaza açmak için kullanılan modern, ışık hızında bir e-Ticaret platformudur. Hız, performans ve basitliği özünde barındıran Dukaan, küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar ideal olan en sezgisel ve sağlam e-Ticaret deneyimini sunar. Dukaan ile yalnızca hızlı bir şekilde başlamakla kalmaz, aynı zamanda rekabetten çok daha hızlı bir şekilde ölçeklenebilir ve ilerleyebilirsiniz. Her ihtiyacınıza göre oluşturma seçeneği sunan kapsamlı bir eklenti ve entegrasyon kitaplığıyla desteklenen Dukaan, internetin ilk nesli için oluşturulmuş işletmeler için mükemmel bir seçimdir. Dünya çapında milyonlarca girişimci hayallerindeki e-ticaret sitesi için Dukaan'a güveniyor, sıradaki siz misiniz?
Pepperi
pepperi.com
Pepperi, tüketim ürünleri markalarına ve toptancılara, çok kanallı satışlarını tüm yönleriyle tutarlı bir şekilde yönetebilmeleri için kapsamlı bir B2B ticaret platformu sağlar. Daha fazla, daha iyi ve daha hızlı satış yapmanızı sağlayan platformumuz, B2B e-Ticaret, Satış Gücü Otomasyonu, perakende yürütme ve rota muhasebesini (kamyonet satışları), kişisel ve çevrimiçi en üst düzeye çıkarmak için tüm cihazlarda yerel olarak çalışan entegre bir mobil çözümde benzersiz bir şekilde birleştirir. B2B satışları. 60'tan fazla ülkede, farklı sektörlerde (Hızlı Tüketim Ürünleri, güzellik ve kozmetik, yiyecek ve içecek, gözlük ve çok daha fazlası) 1000'den fazla müşteri, B2B çok kanallı satışlarını planlamak, yürütmek ve analiz etmek için Pepperi'ye güveniyor: • Web ve mobil B2B e- Ticaret platformu, alıcıların her zaman, her yerde sipariş vermelerine olanak tanır • E-kataloglar, ticari promosyonlar ve tüm müşteri verileriyle çevrimiçi/çevrimdışı sipariş alma kolaylaştırılmıştır • Mağaza içi denetim, satış ve yenileme için perakende yürütme uygulaması • Doğrudan Mağaza Teslimatı ve kamyonet satış destekli iOS ve Android için bir rota muhasebe uygulamasıyla • Sezgisel bir kullanıcı arayüzü kullanarak tüm kanallardaki ticari pazarlama promosyonlarını aynı anda yönetin • Merkezi yönetim, müşteri temas noktalarında çok kanallı operasyonları kolaylaştırır Pepperi'nin kurumsal düzeydeki platformu, SAP Business One gibi ERP'lerle sorunsuz ve güvenli bir şekilde entegre olur, SAP Business By Design ve diğerleri, verileri saha temsilcileri ve alıcılar için tüm cihazlarda çevrimiçi ve çevrimdışı olarak tamamen erişilebilir hale getiriyor.
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