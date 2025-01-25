E-Ticaret Platformları - En Popüler Uygulamalar - Solomon Adaları

Billtrust

billtrust.com

Akıllı bir B2B/B2C web mağazası platformu ve mobil uygulamayla çevrimiçi gelir artışını hızlandırın, sorunsuz bir şekilde ölçeklendirin ve müşteri deneyiminizi optimize edin. Billtrust e-Ticaret, toptan distribütörlerin ve imalat işletmelerinin rekabetçi kalmaları ve entegre, bütünsel bir çözümle yenilik yapmaları için özel olarak tasarlanmıştır. Sorunsuz bir şekilde ölçeklendirin: Tek bir anahtar teslim platformla, her boyuttaki veya iş aşamasındaki karmaşık ürün kataloglarını, verileri ve varlıkları yönetin. ERP'nizle entegre olan ve Ürün Bilgi Yönetimi (PIM) ve aramadan içerik yönetimi, pazarlama ve ödemelere kadar her şeyi içeren bir çözümle verimlilik elde edin ve basitleştirin. En iyi müşteri deneyimini sunun: Müşterilerinize, ihtiyaç duydukları şeyi ihtiyaç duydukları anda bulmaları ve sipariş etmeleri için esneklik ve basitlik verin. Güçlü bir ürün öneri motoru, akıllı arama ve tam entegre mobil uygulama sayesinde müşterileriniz her zaman, her yerde kolayca sipariş verebilir, yeniden satın alabilir ve takip edebilir. Nakit akışını optimize edin: Satış, faturalama ve ödeme süreçlerinizi tek bir satıcıda birleştirdiğinizde nakit akışınızı artırırken satış yapma ve ödeme kaydetme arasındaki sürtünmeyi en aza indirin.