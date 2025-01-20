E-Ticaret Platformları - En Popüler Uygulamalar - Romanya

Wix

wix.com

Wix'i kullanarak işletmenizi çevrimiçi ortamda güvenle oluşturun ve ölçeklendirin. Işık hızında web performansı, kurumsal düzeyde güvenlik ve güvenilir altyapı ile sitenizin her zaman çalışır durumda olacağından emin olabilirsiniz. Ve Wix ile bir web sitesi oluşturucudan çok daha fazlasını elde edersiniz; çevrimiçi planlamadan ödemelere, derin marka bilinci oluşturma ve e-Ticaret çözümlerine kadar sitenizi istediğiniz yöne yönlendirebilirsiniz. Konu bir işletmeyi çevrimiçi yönetmek olduğunda, hiç bu kadar sezgisel olmamıştı; önde gelen SEO ve pazarlama araçları, gelişmiş analizler ve hatta bir mobil uygulama ile her yerden her şeyden haberdar olabilirsiniz. Çevrimiçi hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için Wix'i kullanan milyonlarca kullanıcıya katılın. Wix'in temel özellikleri nelerdir? * Sitenizi sezgisel olarak oluşturmak için akıllı sürükle ve bırak düzenleyici * 900'den fazla stratejik olarak tasarlanmış web sitesi şablonu * Arama motorları için optimize etmek için gelişmiş SEO özellikleri * Mağazanızı yönetmek ve çevrimiçi satış yapmak için güçlü e-Ticaret çözümleri * Müşterilerinize kusursuz bir rezervasyon deneyimi sunan çevrimiçi planlama yazılımı * İşletmenizi çevrimiçi ortamda yönetmenize ve büyütmenize yardımcı olacak yerleşik pazarlama araçları * Sadık bir hedef kitle oluşturmanıza ve içerikten para kazanmanıza yardımcı olan tam bloglama özellikleri * Özel işlevsellik için tam kapsamlı web geliştirme araçları