E-Ticaret Platformları - En Popüler Uygulamalar - Reunion

ikas

ikas.com

ikas, küçük ve orta ölçekli işletmelere ve girişimcilere özel olarak tasarlanmış yenilikçi bir e-ticaret platformudur. Kullanıcı dostu arayüzü, kullanıcının herhangi bir teknik uzmanlık gerektirmeden kolayca bir çevrimiçi mağaza oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca gelişmiş özellikleri, ürünlerin uluslararası ölçekte pazaryerleri, fiziki mağazalar ve markanın kendi e-ticaret sitesi gibi çeşitli kanallardan sorunsuz bir şekilde satışına olanak sağlamaktadır. Platformun en dikkat çekici özelliklerinden biri, tüm siparişlerin ve stokların tek bir kontrol panelinden yönetilmesini kolaylaştıran çok kanallı satış işlevselliğidir. ikas'ı kullanarak tüm ürünlerini tek tıkla verimli bir şekilde kendi e-ticaret sitesine aktarabilirsiniz. Ayrıca, platformun yüksek dönüşüm oranlarından SEO performansını artırmak için yararlanılabilir, böylece daha iyi sonuçlar elde edilir ve kar marjları artar. ikas, e-ticaret sitelerinin hızlı ve verimli bir şekilde oluşturulmasını sağlayan güçlü bir e-ticaret altyapısı sunuyor. Platformda sınırsız ürün, trafik ve web alanı, ücretsiz kargo entegrasyonu, gelişmiş iade yönetimi, indirim kampanyaları ve 7/24 uzman müşteri desteği bulunmaktadır. Ayrıca kullanıcılar, ürünlere kategori, etiket ve indirim fiyatlarının toplu olarak atanabilmesinin yanı sıra, SMS ve WhatsApp aracılığıyla sepet hatırlatma bildirimleri alabiliyor. Üstelik platformun ödeme çözümü ikasPay, ertesi gün ödeme alma avantajı sunarken, tüm ülkelere e-ihracat ücretsiz. Kullanıcılar, ikas'ı seçerek, halihazırda ikas altyapısını kullanan birçok başarılı marka gibi, e-ticaret süreçlerini pratik ve profesyonel bir şekilde gerçekleştirebilmektedir.