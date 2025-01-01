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E-Ticaret Platformları - En Popüler Uygulamalar - Peru
Bir e-ticaret platformu, şirketlerin çevrimiçi ürün veya hizmet satışlarının tüm yönlerini denetlemesine olanak tanıyan kapsamlı bir yazılım çözümü olarak hizmet eder. Bu platformlar, merkezi bir dijital merkez kurarak ürün ve müşteri verilerinin yönetimini kolaylaştırır. Bu, e-ticaret işletmelerine ürün bilgilerini yönetme, mağaza içeriğini ve düzenini uyarlama ve çevrimiçi işlemleri ve ödemeleri kolaylaştırma yetkisi verir. Temel olarak B2C satışları için tasarlanmış olsa da, bazı satıcılar B2B versiyonlarını da sunmaktadır. Başlangıçta fiziksel ürün satışına odaklanan çağdaş e-ticaret platformları, abonelik modelleri aracılığıyla satılan dijital ürünlere yönelik işlevleri giderek daha fazla bünyesine katıyor. Bu tür yazılımlar bir çevrimiçi ticaret şirketinin tüm departmanlarında uygulanabilir ancak özellikle satış, ürün yönetimi ve pazarlama ekiplerine fayda sağlar.
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Shopify
shopify.com
Shopify Inc., merkezi Ottawa, Ontario'da bulunan Kanadalı çok uluslu bir e-ticaret şirketidir. Aynı zamanda çevrimiçi mağazalara ve perakende satış noktası sistemlerine yönelik tescilli e-ticaret platformunun adıdır. Shopify, çevrimiçi perakendecilere "küçük tüccarlar için bir çevrimiçi mağaza işlet...
Wix
wix.com
Wix'i kullanarak işletmenizi çevrimiçi ortamda güvenle oluşturun ve ölçeklendirin. Işık hızında web performansı, kurumsal düzeyde güvenlik ve güvenilir altyapı ile sitenizin her zaman çalışır durumda olacağından emin olabilirsiniz. Ve Wix ile bir web sitesi oluşturucudan çok daha fazlasını elde eder...
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce en popüler WordPress e-Ticaret eklentisidir. Ve ücretsiz olarak mevcuttur. Kendi kendine barındırılan WordPress web sitenize mükemmel şekilde entegre edilmiş özelliklerle dolu. Ücretsiz e-Ticaret eklentimizle WordPress web sitenize güçlü mağaza olanakları ekleyin. Tüm çevrimiçi mağazalar...
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass, hızla büyüyen girişimciler için oluşturulmuş dijital e-ticaret platformudur. Girişimciler bir çevrimiçi mağaza oluşturabilir, dijital ürünler satabilir, ödemeleri kabul edebilir, dolandırıcılığı engelleyebilir ve yazılımdan topluluklara ve bunların arasındaki her şeye kadar müşteri veriler...
Ecwid
ecwid.com
Ecwid by Lightspeed, herhangi bir web sayfasına veya sosyal medya profiline çevrimiçi mağaza eklemenin en kolay yoludur. 175 ülkede yüz binlerce satıcı tarafından kullanılan Ecwid by Lightspeed, müşterilerinize nerede olurlarsa olsunlar ulaşmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir: yüz yüze, web ...
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan, kodsuz DIY yöntemiyle çevrimiçi bir mağaza açmak için kullanılan modern, ışık hızında bir e-Ticaret platformudur. Hız, performans ve basitliği özünde barındıran Dukaan, küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar ideal olan en sezgisel ve sağlam e-Ticaret deneyimini sunar. Dukaan ile yalnızc...
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct, dünya çapında binlerce işletmeye derin muhasebe yetenekleri sunan esnek ve ölçeklenebilir finansal platformdur. Sage Intacct, herhangi bir muhasebe departmanına veya finans ekibine genel muhasebe, borç hesapları, alacak hesapları, nakit yönetimi ve sipariş yönetimi gibi bir dizi temel ...
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce Hakkında BigCommerce (Nasdaq: BIGC), her ölçekteki satıcıya işlerini çevrimiçi kurma, yenilik yapma ve büyütme konusunda güç veren, lider bir açık hizmet olarak yazılım (SaaS) e-ticaret platformudur. BigCommerce, tüccarlara basitlik ve kullanım kolaylığı ile gelişmiş kurumsal düzeyde işl...
Sellix
sellix.io
Sellix, işletmelere ve bireylere yönelik bir SaaS e-Ticaret platformudur; müşterilerin kaydolmasına ve dijital ürünlerini (ör. Shopify) oluşturmasına olanak tanırız. Daha sonra ödeme ağ geçitlerinden alttaki altyapıya kadar her şeyi sağlıyoruz. Kripto para birimi tekliflerimiz, üçüncü taraf sağlayıc...
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce, işletmelerin çevrimiçi mağazalar oluşturmasına ve yönetmesine, siparişleri kabul etmesine, envanteri takip etmesine, ödemeleri işlemesine, nakliyeyi yönetmesine ve markalarını kolaylıkla pazarlamasına olanak tanıyan kapsamlı bir e-ticaret platformudur. 30'dan fazla ülkede küresel eriş...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...
SendOwl
sendowl.com
Dijital her şeyi çevrimiçi olarak her yerde satmak için ihtiyacınız olan her şey: sesli kitaplar, e-kitaplar, fotoğrafçılık, yazılım, üyelikler, etkinlik biletleri, çevrimiçi kurslar ve çok daha fazlası.
SAP
sap.com
SAP, lider kurumsal uygulama ve iş yapay zeka şirketidir. İş dünyası ve teknolojinin kesiştiği noktada yer alan bu şirketler, inovasyonlarının gerçek iş zorluklarını doğrudan ele alacak ve gerçek dünyada etkiler yaratacak şekilde tasarlandığını gösteriyor. Çözümleri dünyanın en karmaşık ve zorlu sü...
2Checkout
2checkout.com
2Checkout, şirketlerin ürünlerini ve hizmetlerini birden fazla kanal aracılığıyla satmasına, birden fazla temas noktasında müşteri kazanmasına, müşteri ve gelir elde tutmayı artırmasına, daha akıllı ödeme seçeneklerinden ve abonelik faturalandırma modellerinden yararlanmasına ve satış dönüşüm oranla...
EasyStore
easystore.co
Hem çevrimiçi hem de yüz yüze (perakende) satış yapmanıza yardımcı olan birleşik bir ticaret platformu. Çevrimiçi mağaza, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, Tavsiye Programı ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm kanallarda satış sürecinizi basitleştiriyoruz. Tüm ürünleri, siparişleri, enva...
Pepperi
pepperi.com
Pepperi, tüketim ürünleri markalarına ve toptancılara, çok kanallı satışlarını tüm yönleriyle tutarlı bir şekilde yönetebilmeleri için kapsamlı bir B2B ticaret platformu sağlar. Daha fazla, daha iyi ve daha hızlı satış yapmanızı sağlayan platformumuz, B2B e-Ticaret, Satış Gücü Otomasyonu, perakende ...
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy, SaaS işinizi yürütmek için hepsi bir arada platformdur. Ödemeler, abonelikler, küresel vergi uyumluluğu, dolandırıcılığın önlenmesi, çoklu para birimi desteği, başarısız ödeme kurtarma, PayPal entegrasyonu ve daha fazlası. Yazılım işinizi yürütmeyi kolaylaştırıyoruz.
PayKickstart
paykickstart.com
PayKickstart, daha akıllı satış yapmak, daha kolay satış yapmak, daha hızlı satış yapmak ve daha fazla satış yapmak isteyen çevrimiçi işletmeler için abonelik faturalandırmasını ve ortaklık yönetimini yeniden icat etti. Özelleştirilebilir ödeme seçenekleri, ihtar yönetimi, alışveriş sepeti kurtarma,...
FastSpring
fastspring.com
FastSpring IQ (Etkileşimli Fiyat Teklifleri), potansiyel müşterilere sevdikleri satış psikolojisi destekli bir satın alma deneyimi sağlayan net, özelleştirilmiş, özel bir sayfada fiyatlandırmanızı ve paketlerinizi potansiyel müşterilere iletir. Fiyatlandırmanızı açıklamak, modernleştirilmiş bir satı...
Sellfy
sellfy.com
Sellfy, güzel bir çevrimiçi mağazadan dijital, fiziksel, abonelik ve isteğe bağlı baskı ürünleri satmak isteyen yaratıcılar için zahmetsiz bir e-Ticaret platformudur. Sellfy işinizin teknik kısmıyla ilgilenir, böylece hedef kitlenizi büyütmeye odaklanmak için daha fazla zamanınız olur.
ikas
ikas.com
ikas, küçük ve orta ölçekli işletmelere ve girişimcilere özel olarak tasarlanmış yenilikçi bir e-ticaret platformudur. Kullanıcı dostu arayüzü, kullanıcının herhangi bir teknik uzmanlık gerektirmeden kolayca bir çevrimiçi mağaza oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca gelişmiş özellikleri, ürünlerin ulus...
Vendasta
vendasta.com
Vendasta, dünya çapında 5,5 milyondan fazla küçük ve orta ölçekli işletmeye (KOBİ) dijital ürün ve hizmet satan 60.000'den fazla ortağa uçtan uca bir e-ticaret platformu sağlıyor. Bu iş ortakları arasında pazarlama ajansları, bağımsız yazılım satıcıları (ISV'ler) ve medya şirketleri yer alır. Vendas...
Kibo
kibocommerce.com
Kibo e-Ticaret, zengin genişletilebilirlik ve anında kullanılabilirlik ile birden fazla kanalda karmaşık ürün kataloglarının, aramanın, fiyatlandırmanın, siparişin ve müşteri yönetiminin yönetimini basitleştirmek için oluşturulmuş şekillendirilebilir bir çözümdür. Büyümeyi basitleştirmek ve hızlandı...
Billtrust
billtrust.com
Akıllı bir B2B/B2C web mağazası platformu ve mobil uygulamayla çevrimiçi gelir artışını hızlandırın, sorunsuz bir şekilde ölçeklendirin ve müşteri deneyiminizi optimize edin. Billtrust e-Ticaret, toptan distribütörlerin ve imalat işletmelerinin rekabetçi kalmaları ve entegre, bütünsel bir çözümle ye...
Shift4Shop
shift4shop.com
Shift4Shop, dünya çapında çok çeşitli sektörlerde, her boyutta binlerce işletmeye hizmet veren, zengin özelliklere sahip bir e-Ticaret platformudur. Eşsiz bir ücretsiz e-Ticaret çözümü sunan şirket, bir girişimcinin işini başlatmak ve büyütmek için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlar. Bu anahtar teslimi...
Digital River
digitalriver.com
Digital River, küresel genişleme, ödemeler, vergiler, dolandırıcılık ve uyumluluk için arka uç bir çözümdür. Esnek API'ler, özelleştirilebilir ödeme yöntemimizi mevcut herhangi bir ticaret platformuna entegre etmeyi kolaylaştırır. Yerelleştirilmiş ödeme deneyimleri sunduğumuz, küresel vergileri otom...
ReadyCloud
readycloud.com
Hepsi bir arada bir e-ticaret çözümü oluşturmak için ReadyShipper ve ReadyReturns eklentileriyle daha da geliştirilmiş güçlü bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımıdır.
Fygaro
fygaro.com
Çevrimiçi satışa başlayın! KOBİ'lerden girişimcilerden çok uluslu şirketlere kadar binlerce işletme, işlerini çevrimiçi satmak ve yönetmek için Fygaro'yu kullanıyor.
Selldone
selldone.com
E-ticaret platformu ortamında öncü bir güç olan Selldone'un genel merkezi, yenilikçi anlayışını yansıtan canlı bir teknoloji merkezinde yer almaktadır. Çevrimiçi iş operasyonlarını kolaylaştırma misyonuyla kurulan Selldone, erişim alanını ve etkisini hızla genişletti. Uzmanlardan oluşan özel bir eki...
Pimcore
pimcore.com
Pimcore, veri yönetimi ve deneyim yönetimi çözümleri sunan ödüllü bir açık kaynaklı yazılım sağlayıcısıdır. Pimcore ile Burger King, Audi, Peugeot ve IKEA dahil olmak üzere dünya çapında binlerce müşteri, işletmeleri için önemli değer yaratan dijital deneyimler sunuyor. Pimcore, yüksek düzeyde dönü...
Volusion
volusion.com
Ödüllü e-ticaret yazılımımızın 14 günlük ÜCRETSİZ deneme sürümüyle çevrimiçi mağazanızı oluşturun. Diğer barındırılan alışveriş sepetlerinden 4 kat daha fazla satış yaptığı gösterildi!
Shoplazza
shoplazza.com
Ödüllü bir e-ticaret platformu olan Shoplazza, her şekil ve boyuttaki e-ticaret işletmelerinin çevrimiçi mağazalarını başlatması, pazarlaması ve yönetmesi için basit bir web sitesi oluşturucu sağlar.
Envoice
envoice.eu
Satın alma faturalarınızdan ve makbuzlarınızdan veri ayıklamak artık otomatik hale getirildi. Küçük/orta ölçekli işletmeler ve uygulamalar için eksiksiz bir gider raporlama ve satın alma yönetimi çözümü sunuyoruz. Öğeler doğru bir şekilde kaydedilir ve muhasebe yazılımınıza sorunsuz bir şekilde yayı...
Contentder
contentder.com
Sürükle bırak ve dijital pazarlama araçlarını kullanarak Contentder ücretsiz web sitesi oluşturucuyla güzel web siteleri, e-Ticaret mağazaları, blog ve haber portalı oluşturun.
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global (2006'da kuruldu) yazılım, Saas ve dijital ürün şirketleri için tasarlanmış birinci sınıf e-ticaret çözümleri sağlayıcısıdır. Yüksek verimli şirket içi araçlar aracılığıyla çevrimiçi satış yönetimi ve optimizasyon sürecinin tam otomasyonunu sağlıyoruz. Kullanıcı için optimize edilmiş p...
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty, akıllı telefonunuzdan birkaç dakika içinde kendi çevrimiçi mağazanızı oluşturup yönetebileceğiniz bir platformdur
MarketTime
markettime.com
MarketTime, satış ajanslarının ve markaların, sağlam bir arka ofis yönetim sistemi, güçlü satış etkinleştirme araçları, kapsamlı raporlama ve analizler ve son derece yapılandırılabilir bir B2B e-Ticaret çözümü ile işlerini kolaylaştırmasına yardımcı olur. MarketTime ile kullanıcılar toptan sipariş y...
Brikl
brikl.com
Brikl, dünya çapında lider MicroStore ve ekip mağazası teknolojisidir. 15 dakikada mağazanızı kurun ve kazandığınız zamanı işinizi büyütmeye harcayın. Brikl'ın süsleme ve 3 boyutlu görselleştirme araçları, tasarımcıların yer tutucular ve tasarım otomasyonu için düz görüntüleri ve manuel düzenlemeler...
Kooomo
kooomo.com
Kooomo, uzmanlığımızı ve yeni nesil platformumuzu kanıtlanmış ve uygun fiyatlı bir dijital ticaret bulut çözümünde birleştirerek tüm dijital satış kanallarını küresel olarak en üst düzeye çıkarmak için müşterilerle birlikte çalışır. E-Ticaret yöneticileri tarafından oluşturulan ve Gartner'ın Magic Q...
Turis
turis.app
İşinize odaklanabilmeniz için sipariş işlemeyi otomatikleştiren bir toptan satış web mağazası edinin. Kullanıcı dostu vitrin, Perakendeci yönetimi, Gelişmiş fiyat listeleri, toptan siparişlerinizi otomatikleştirmek ve optimize etmek için 4.000'den fazla entegrasyon. Bugün optimizasyona başlayın!
Quick eSelling
quickeselling.com
Quick eSelling, çevrimiçi e-ticaret mağazalarının ücretsiz kurulumunu sunan Saas tabanlı bir e-ticaret platformudur. Zengin özelliklere sahip bir e-ticaret platformudur ve yüksek düzeyde güvenlik sunar. Quick eSelling e-ticaret mağazası oluşturucuyla e-ticaret web sitenizi ve uygulamanızı yalnızca 1...
Oode
oode.com
Oode, hizmet sağlayıcıların rezervasyonlardan ödemelere kadar her şeyi yönetmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir işletme yönetimi platformudur.
Siteglide
siteglide.com
Siteglide, Ajansların Çevrimiçi Kurslar, Pazaryerleri, Üyelik Siteleri ve Müşteri Portalları gibi Kullanıcı Öncelikli Dijital Deneyimler oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir Dijital Deneyim Platformudur (DXP). Bulut tabanlı tek bir oturum açma işlemiyle, sezgisel bir İçerik Yönetim Sistemi...
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold, 4.000'den fazla perakendeci, satılan 150 milyondan fazla ürün ve ömür boyu 3,5 Milyar Dolar'dan fazla GMV ile canlı satış teknolojisinde Kuzey Amerika lideridir. CommentSold'un teknolojisi, ilgi çekici canlı video ticaret deneyimleri sunmak için her büyüklükteki işletmeye sınıfının en i...
SimplyDepo
simplydepo.com
SimplyDepo, küçük ve orta ölçekli toptancıların ve perakendecilerin gelirlerini artırmalarına ve zamandan tasarruf etmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir web ve mobil çözümdür. Özellikleri arasında sipariş yönetimi, ürün kataloğu, müşteri yönetimi ve analitik yer alır. Mobil uygulaması, satış te...
RepSpark
repspark.com
RepSpark, yüzlerce markanın toptan işlerini büyütmek ve 40 binden fazla perakendeciyle bağlantı kurmak için güvendiği bir B2B toptan e-Ticaret platformudur. RepSpark, gelişmekte olan markaların perakende varlıklarını büyütmelerine ve dijital öncelikli bir B2B platformunda üretken bir satış gücü oluş...
WebSell
websell.io
WebSell, Satış Noktası (POS) sistemlerine doğrudan bağlanan bir e-ticaret platformudur. Verileri mevcut POR/ERP sistemlerinde kullanıyoruz ve çevrimiçi mağazalara güç sağlamak için kullanıyoruz. Mağaza içi sistemler ile çevrimiçi web mağazaları arasındaki e-ticaret entegrasyonu en iyi yaptığımız şey...
Storeino
storeino.com
Storeino, saas çevrimiçi mağazaya özel bir platformdur; bu platformla, yalnızca birkaç dakika içinde çevrimiçi mağaza oluşturma, çok sayıda tema, uygulama ve diğer hizmet seçenekleriyle mobil alışveriş uygulaması deneyimine kadar tam seçenek platformuyla bugün en üst düzey deneyiminizi yaşayabilirsi...
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks, B2B e-ticaretin pazarda en hızlı değer elde etme süresini garanti eder. StockPort™ motoru aracılığıyla müşteri başarısına olan bağlılığımız, düşük kodlu/kodsuz basitlik ve birleşik veri bütünlüğü, size başarınıza kendini adamış bir e-ticaret ortağı sağlar.
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud, Üreticilerin, Markaların ve Distribütörlerin perakendecilere, bayilere ve toptan satış müşterilerine hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak kesintisiz, çok kanallı bir satın alma deneyimi sunarak toptan satış işlerini büyütmelerine yardımcı olan bir B2B e-Ticaret platformudur.
Commerce Layer
commercelayer.io
Commerce Layer, herhangi bir sayıda yerel veya uluslararası pazarı destekleyen, herhangi bir ön uçta işlemleri güçlendirebilen ve geliştiricilerin kendi ödeme deneyimlerini özelleştirmelerini çok daha kolay hale getiren, şekillendirilebilir bir e-ticaret API'sidir.
Builderfly
builderfly.com
Builderfly - En İyi E-ticaret Platformu ile çevrimiçi satış yapmaya başlayın ve işinizi büyütün. Builderfly, İşinizi Kurmanıza, Pazarlamanıza ve Büyütmenize yardımcı olur. Bugün Kayıt Olun!
Traede
traede.com
Traede, ürünleri yönetmek, müşterileri takip etmek ve siparişleri oluşturmak ve işlemek de dahil olmak üzere toptan satış sürecinin tüm yönlerini tek bir platformda ele alır. Ayrıca iPad uygulaması, satış temsilcilerinizin hareket halindeyken satış yapmasına olanak tanır ve özel bir web mağazası, pe...
Shopiroller
shopiroller.com
KOBİ'lere ve bireysel Her Yerde Satışa yönelik çok kanallı e-ticaret altyapısı Shopiroller, size internet üzerinden ve dünya çapında her yerde, herkese kolayca satış yapma gücü verir. Ödeme Çözümleri Siz hazır olduğunuzda kullanıma hazır bir ödeme sağlayıcısıyla kredi kartlarını ve diğer popüler öde...
Oxatis
oxatis.com
Oxatis (www.actinic.co.uk), küçük ve orta ölçekli işletmeler için kullanım kolaylığını, esnekliği ve uygun fiyatı birleştirerek ödüllü SaaS e-Ticaret çözümleri sunmaktadır. Aboneliklere tüm özellikler, yükseltmeler ve ücretsiz Birleşik Krallık çevrimiçi teknik desteği dahildir. Başarılı bir çevrimiç...
Unizap
unizap.ai
Unizap (eski adıyla ndhgo), herhangi bir işletmeyi çevrimiçi ortama taşımak için tasarlanmış güçlü bir e-Ticaret web sitesi oluşturucusudur. Hepsi bir arada e-Ticaret çözümünüz. Akıllı envanter, kataloglama, nakliye entegrasyonu, 360 pazarlama, ödemeler, analizler ve mükemmel müşteri desteği. Unizap...
Aasaan
aasaan.app
Aasaan, KOBİ'lerin başsız vitrin oluşturucumuzu ve API odaklı ticaret platformumuzu kullanarak görsel olarak ışık hızında modern alışveriş deneyimlerini hızlı ve kolay bir şekilde oluşturmasına olanak tanıyan sıfır kodlu bir platformdur. Platform, sıfır geliştirme süresine sahip uçtan uca bir altyap...
Acenda
acenda.com
Acenda, üreticilerin, distribütörlerin ve dikey perakendecilerin bir web mağazası oluşturmasına, ürünleri birden fazla satış kanalına bağlamasına, envanteri kontrol edip senkronize etmesine, siparişleri yönetmesine ve yerine getirmesine, ayrıntılı raporlara erişmesine, denemeler yapmasına ve sonuçta...
Shopaccino
shopaccino.com
Mobil uygulamalı, kullanıcı dostu e-ticaret yazılım platformu. Tüccarlar kendi web sitelerini oluşturabilir ve ürünlerini B2C ve B2B (her ikisi de) müşterilerine satabilirler. API, tüm büyük ödeme ağ geçitleri ve nakliye şirketleriyle entegre edilmiştir. Şunlar gibi pazarlama araçlarına sahip olmak:...