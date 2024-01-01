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E-Ticaret Platformları - En Popüler Uygulamalar - Almanya

Bir e-ticaret platformu, şirketlerin çevrimiçi ürün veya hizmet satışlarının tüm yönlerini denetlemesine olanak tanıyan kapsamlı bir yazılım çözümü olarak hizmet eder. Bu platformlar, merkezi bir dijital merkez kurarak ürün ve müşteri verilerinin yönetimini kolaylaştırır. Bu, e-ticaret işletmelerine ürün bilgilerini yönetme, mağaza içeriğini ve düzenini uyarlama ve çevrimiçi işlemleri ve ödemeleri kolaylaştırma yetkisi verir. Temel olarak B2C satışları için tasarlanmış olsa da, bazı satıcılar B2B versiyonlarını da sunmaktadır. Başlangıçta fiziksel ürün satışına odaklanan çağdaş e-ticaret platformları, abonelik modelleri aracılığıyla satılan dijital ürünlere yönelik işlevleri giderek daha fazla bünyesine katıyor. Bu tür yazılımlar bir çevrimiçi ticaret şirketinin tüm departmanlarında uygulanabilir ancak özellikle satış, ürün yönetimi ve pazarlama ekiplerine fayda sağlar.

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Shopify

Shopify

shopify.com

Shopify Inc., merkezi Ottawa, Ontario'da bulunan Kanadalı çok uluslu bir e-ticaret şirketidir. Aynı zamanda çevrimiçi mağazalara ve perakende satış noktası sistemlerine yönelik tescilli e-ticaret platformunun adıdır. Shopify, çevrimiçi perakendecilere "küçük tüccarlar için bir çevrimiçi mağaza işlet...

Wix

Wix

wix.com

Wix.com Ltd. (İbranice: וויקס.קום‎), bulut tabanlı web geliştirme hizmetleri sağlayan İsrailli bir yazılım şirketidir. Kullanıcıların çevrimiçi sürükle ve bırak araçlarını kullanarak HTML5 web siteleri ve mobil siteler oluşturmalarına olanak tanır. Wix'in İsrail'deki genel merkezi ve diğer ofislerin...

Dukaan

Dukaan

mydukaan.io

Dukaan, kodsuz DIY yöntemiyle çevrimiçi bir mağaza açmak için kullanılan modern, ışık hızında bir e-Ticaret platformudur. Hız, performans ve basitliği özünde barındıran Dukaan, küçük işletmelerden büyük işletmelere kadar ideal olan en sezgisel ve sağlam e-Ticaret deneyimini sunar. Dukaan ile yalnızc...

WooCommerce

WooCommerce

woocommerce.com

WooCommerce en popüler WordPress e-Ticaret eklentisidir. Ve ücretsiz olarak mevcuttur. Kendi kendine barındırılan WordPress web sitenize mükemmel şekilde entegre edilmiş özelliklerle dolu. Ücretsiz e-Ticaret eklentimizle WordPress web sitenize güçlü mağaza olanakları ekleyin. Tüm çevrimiçi mağazalar...

Ecwid

Ecwid

ecwid.com

Ecwid by Lightspeed, herhangi bir web sayfasına veya sosyal medya profiline çevrimiçi mağaza eklemenin en kolay yoludur. 175 ülkede yüz binlerce satıcı tarafından kullanılan Ecwid by Lightspeed, müşterilerinize nerede olurlarsa olsunlar ulaşmak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir: yüz yüze, web ...

Sellpass

Sellpass

auth.sellpass.io

Sellpass, hızla büyüyen girişimciler için oluşturulmuş dijital e-ticaret platformudur. Girişimciler bir çevrimiçi mağaza oluşturabilir, dijital ürünler satabilir, ödemeleri kabul edebilir, dolandırıcılığı engelleyebilir ve yazılımdan topluluklara ve bunların arasındaki her şeye kadar müşteri veriler...

Sellix

Sellix

sellix.io

Sellix, işletmelere ve bireylere yönelik bir SaaS e-Ticaret platformudur; müşterilerin kaydolmasına ve dijital ürünlerini (ör. Shopify) oluşturmasına olanak tanırız. Daha sonra ödeme ağ geçitlerinden alttaki altyapıya kadar her şeyi sağlıyoruz. Kripto para birimi tekliflerimiz, üçüncü taraf sağlayıc...

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

2Checkout, şirketlerin ürünlerini ve hizmetlerini birden fazla kanal aracılığıyla satmasına, birden fazla temas noktasında müşteri kazanmasına, müşteri ve gelir elde tutmayı artırmasına, daha akıllı ödeme seçeneklerinden ve abonelik faturalandırma modellerinden yararlanmasına ve satış dönüşüm oranla...

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Sage Intacct, dünya çapında binlerce işletmeye derin muhasebe yetenekleri sunan esnek ve ölçeklenebilir finansal platformdur. Sage Intacct, herhangi bir muhasebe departmanına veya finans ekibine genel muhasebe, borç hesapları, alacak hesapları, nakit yönetimi ve sipariş yönetimi gibi bir dizi temel ...

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...

Lemon Squeezy

Lemon Squeezy

lemonsqueezy.com

Lemon Squeezy, SaaS işinizi yürütmek için hepsi bir arada platformdur. Ödemeler, abonelikler, küresel vergi uyumluluğu, dolandırıcılığın önlenmesi, çoklu para birimi desteği, başarısız ödeme kurtarma, PayPal entegrasyonu ve daha fazlası. Yazılım işinizi yürütmeyi kolaylaştırıyoruz.

SAP

SAP

sap.com

SAP olarak amacımız dünyanın daha iyi çalışmasına ve insanların hayatlarını iyileştirmesine yardımcı olmaktır. Sözümüz, müşterilerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına yardımcı olmak için yenilik yapmaktır. SAP, her müşterinin en iyi yönetilen işletme haline gelmesine yardımcı olmaya kara...

ReadyCloud

ReadyCloud

readycloud.com

Hepsi bir arada bir e-ticaret çözümü oluşturmak için ReadyShipper ve ReadyReturns eklentileriyle daha da geliştirilmiş güçlü bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımıdır.

BigCommerce

BigCommerce

bigcommerce.com

BigCommerce Hakkında BigCommerce (Nasdaq: BIGC), her ölçekteki satıcıya işlerini çevrimiçi kurma, yenilik yapma ve büyütme konusunda güç veren, lider bir açık hizmet olarak yazılım (SaaS) e-ticaret platformudur. BigCommerce, tüccarlara basitlik ve kullanım kolaylığı ile gelişmiş kurumsal düzeyde işl...

Zoho Commerce

Zoho Commerce

zoho.com

Zoho Commerce, işletmelerin çevrimiçi mağazalar oluşturmasına ve yönetmesine, siparişleri kabul etmesine, envanteri takip etmesine, ödemeleri işlemesine, nakliyeyi yönetmesine ve markalarını kolaylıkla pazarlamasına olanak tanıyan kapsamlı bir e-ticaret platformudur. 30'dan fazla ülkede küresel eriş...

SendOwl

SendOwl

sendowl.com

Dijital her şeyi çevrimiçi olarak her yerde satmak için ihtiyacınız olan her şey: sesli kitaplar, e-kitaplar, fotoğrafçılık, yazılım, üyelikler, etkinlik biletleri, çevrimiçi kurslar ve çok daha fazlası.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring IQ (Etkileşimli Fiyat Teklifleri), potansiyel müşterilere sevdikleri satış psikolojisi destekli bir satın alma deneyimi sağlayan net, özelleştirilmiş, özel bir sayfada fiyatlandırmanızı ve paketlerinizi potansiyel müşterilere iletir. Fiyatlandırmanızı açıklamak, modernleştirilmiş bir satı...

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Pepperi, tüketim ürünleri markalarına ve toptancılara, çok kanallı satışlarını tüm yönleriyle tutarlı bir şekilde yönetebilmeleri için kapsamlı bir B2B ticaret platformu sağlar. Daha fazla, daha iyi ve daha hızlı satış yapmanızı sağlayan platformumuz, B2B e-Ticaret, Satış Gücü Otomasyonu, perakende ...

PayKickstart

PayKickstart

paykickstart.com

PayKickstart, daha akıllı satış yapmak, daha kolay satış yapmak, daha hızlı satış yapmak ve daha fazla satış yapmak isteyen çevrimiçi işletmeler için abonelik faturalandırmasını ve ortaklık yönetimini yeniden icat etti. Özelleştirilebilir ödeme seçenekleri, ihtar yönetimi, alışveriş sepeti kurtarma,...

Sellfy

Sellfy

sellfy.com

Sellfy, güzel bir çevrimiçi mağazadan dijital, fiziksel, abonelik ve isteğe bağlı baskı ürünleri satmak isteyen yaratıcılar için zahmetsiz bir e-Ticaret platformudur. Sellfy işinizin teknik kısmıyla ilgilenir, böylece hedef kitlenizi büyütmeye odaklanmak için daha fazla zamanınız olur.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Vendasta, dünya çapında 5,5 milyondan fazla küçük ve orta ölçekli işletmeye (KOBİ) dijital ürün ve hizmet satan 60.000'den fazla ortağa uçtan uca bir e-ticaret platformu sağlıyor. Bu iş ortakları arasında pazarlama ajansları, bağımsız yazılım satıcıları (ISV'ler) ve medya şirketleri yer alır. Vendas...

EasyStore

EasyStore

easystore.co

Hem çevrimiçi hem de yüz yüze (perakende) satış yapmanıza yardımcı olan birleşik bir ticaret platformu. Çevrimiçi mağaza, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, Tavsiye Programı ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm kanallarda satış sürecinizi basitleştiriyoruz. Tüm ürünleri, siparişleri, enva...

Shift4Shop

Shift4Shop

shift4shop.com

Shift4Shop, dünya çapında çok çeşitli sektörlerde, her boyutta binlerce işletmeye hizmet veren, zengin özelliklere sahip bir e-Ticaret platformudur. Eşsiz bir ücretsiz e-Ticaret çözümü sunan şirket, bir girişimcinin işini başlatmak ve büyütmek için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlar. Bu anahtar teslimi...

Kibo

Kibo

kibocommerce.com

Kibo e-Ticaret, zengin genişletilebilirlik ve anında kullanılabilirlik ile birden fazla kanalda karmaşık ürün kataloglarının, aramanın, fiyatlandırmanın, siparişin ve müşteri yönetiminin yönetimini basitleştirmek için oluşturulmuş şekillendirilebilir bir çözümdür. Büyümeyi basitleştirmek ve hızlandı...

Fygaro

Fygaro

fygaro.com

Çevrimiçi satışa başlayın! KOBİ'lerden girişimcilerden çok uluslu şirketlere kadar binlerce işletme, işlerini çevrimiçi satmak ve yönetmek için Fygaro'yu kullanıyor.

Volusion

Volusion

volusion.com

Ödüllü e-ticaret yazılımımızın 14 günlük ÜCRETSİZ deneme sürümüyle çevrimiçi mağazanızı oluşturun. Diğer barındırılan alışveriş sepetlerinden 4 kat daha fazla satış yaptığı gösterildi!

Envoice

Envoice

envoice.eu

Satın alma faturalarınızdan ve makbuzlarınızdan veri ayıklamak artık otomatik hale getirildi. Küçük/orta ölçekli işletmeler ve uygulamalar için eksiksiz bir gider raporlama ve satın alma yönetimi çözümü sunuyoruz. Öğeler doğru bir şekilde kaydedilir ve muhasebe yazılımınıza sorunsuz bir şekilde yayı...

Contentder

Contentder

contentder.com

Sürükle bırak ve dijital pazarlama araçlarını kullanarak Contentder ücretsiz web sitesi oluşturucuyla güzel web siteleri, e-Ticaret mağazaları, blog ve haber portalı oluşturun.

Shoplazza

Shoplazza

shoplazza.com

Ödüllü bir e-ticaret platformu olan Shoplazza, her şekil ve boyuttaki e-ticaret işletmelerinin çevrimiçi mağazalarını başlatması, pazarlaması ve yönetmesi için basit bir web sitesi oluşturucu sağlar.

MarketTime

MarketTime

markettime.com

MarketTime, satış ajanslarının ve markaların, sağlam bir arka ofis yönetim sistemi, güçlü satış etkinleştirme araçları, kapsamlı raporlama ve analizler ve son derece yapılandırılabilir bir B2B e-Ticaret çözümü ile işlerini kolaylaştırmasına yardımcı olur. MarketTime ile kullanıcılar toptan sipariş y...

Selldone

Selldone

selldone.com

E-ticaret platformu ortamında öncü bir güç olan Selldone'un genel merkezi, yenilikçi anlayışını yansıtan canlı bir teknoloji merkezinde yer almaktadır. Çevrimiçi iş operasyonlarını kolaylaştırma misyonuyla kurulan Selldone, erişim alanını ve etkisini hızla genişletti. Uzmanlardan oluşan özel bir eki...

Pimcore

Pimcore

pimcore.com

Geliştiriciler, ajanslar ve işletmeler tarafından sevilen: Pimcore Platform™ dünya çapında 110.000'den fazla şirketin güvendiği gelişmiş bir açık kaynaklı platformdur. Dijital varlık yönetimi (DAM), ürün bilgi yönetimi (PIM), ana veri yönetimi (MDM), dijital deneyim yönetimi (DXP/CMS), çok kanallı y...

Quick eSelling

Quick eSelling

quickeselling.com

Quick eSelling, çevrimiçi e-ticaret mağazalarının ücretsiz kurulumunu sunan Saas tabanlı bir e-ticaret platformudur. Zengin özelliklere sahip bir e-ticaret platformudur ve yüksek düzeyde güvenlik sunar. Quick eSelling e-ticaret mağazası oluşturucuyla e-ticaret web sitenizi ve uygulamanızı yalnızca 1...

SoTrusty

SoTrusty

sotrusty.com

SoTrusty, akıllı telefonunuzdan birkaç dakika içinde kendi çevrimiçi mağazanızı oluşturup yönetebileceğiniz bir platformdur

Digital River

Digital River

digitalriver.com

Digital River, küresel genişleme, ödemeler, vergiler, dolandırıcılık ve uyumluluk için arka uç bir çözümdür. Esnek API'ler, özelleştirilebilir ödeme yöntemimizi mevcut herhangi bir ticaret platformuna entegre etmeyi kolaylaştırır. Yerelleştirilmiş ödeme deneyimleri sunduğumuz, küresel vergileri otom...

CommentSold

CommentSold

try.commentsold.com

CommentSold, 4.000'den fazla perakendeci, satılan 150 milyondan fazla ürün ve ömür boyu 3,5 Milyar Dolar'dan fazla GMV ile canlı satış teknolojisinde Kuzey Amerika lideridir. CommentSold'un teknolojisi, ilgi çekici canlı video ticaret deneyimleri sunmak için her büyüklükteki işletmeye sınıfının en i...

Storeino

Storeino

storeino.com

Storeino, saas çevrimiçi mağazaya özel bir platformdur; bu platformla, yalnızca birkaç dakika içinde çevrimiçi mağaza oluşturma, çok sayıda tema, uygulama ve diğer hizmet seçenekleriyle mobil alışveriş uygulaması deneyimine kadar tam seçenek platformuyla bugün en üst düzey deneyiminizi yaşayabilirsi...

Edistera

Edistera

edistera.com

Edistera Commerce Cloud, Üreticilerin, Markaların ve Distribütörlerin perakendecilere, bayilere ve toptan satış müşterilerine hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak kesintisiz, çok kanallı bir satın alma deneyimi sunarak toptan satış işlerini büyütmelerine yardımcı olan bir B2B e-Ticaret platformudur.

Unizap

Unizap

unizap.ai

Unizap (eski adıyla ndhgo), herhangi bir işletmeyi çevrimiçi ortama taşımak için tasarlanmış güçlü bir e-Ticaret web sitesi oluşturucusudur. Hepsi bir arada e-Ticaret çözümünüz. Akıllı envanter, kataloglama, nakliye entegrasyonu, 360 pazarlama, ödemeler, analizler ve mükemmel müşteri desteği. Unizap...

Siteglide

Siteglide

siteglide.com

Siteglide, Dijital Ajansların Çevrimiçi Kurslar, Pazaryerleri, Üyelik Siteleri ve Müşteri Portalları gibi Kullanıcı Öncelikli Deneyimler oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir Dijital Deneyim Platformudur (DXP).

ChannelSight

ChannelSight

channelsight.com

Her ürün, her yolculuk, her KPI için lider e-Ticaret İstihbarat Platformu. ChannelSight, dünyanın en başarılı perakende markalarıyla iş birliği yaparak onların çevrimiçi satışlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanır. Kombine edebileceğiniz veya tek başına kullanabileceğiniz ürünlerimiz arasın...

ShopWired

ShopWired

shopwired.io

ShopWired, satıcıların sağladığımız araçlarla çevrimiçi mağazalarını oluşturmalarına, başlatmalarına ve büyütmelerine olanak tanıyan, Birleşik Krallık'ın önde gelen e-ticaret platformudur. ShopWired'ı kullanan satıcılar güzel mağaza vitrinleri oluşturabilir, birden fazla satış kanalında (web, mobil,...

PayPro Global

PayPro Global

payproglobal.com

PayPro Global (2006'da kuruldu) yazılım, Saas ve dijital ürün şirketleri için tasarlanmış birinci sınıf e-ticaret çözümleri sağlayıcısıdır. Yüksek verimli şirket içi araçlar aracılığıyla çevrimiçi satış yönetimi ve optimizasyon sürecinin tam otomasyonunu sağlıyoruz. Kullanıcı için optimize edilmiş p...

Elastic Path

Elastic Path

elasticpath.com

Elastic Path, şablonsuz e-Ticaret'in Kurumsal ERP sistemlerine orta yazılım olarak entegre edilmesini sağlayan "başsız" bir e-ticaret sistemidir. Sistem API tabanlıdır ve özellikle Kurumsal düzeydeki kuruluşlara yöneliktir.

Kooomo

Kooomo

kooomo.com

Kooomo, uzmanlığımızı ve yeni nesil platformumuzu kanıtlanmış ve uygun fiyatlı bir dijital ticaret bulut çözümünde birleştirerek tüm dijital satış kanallarını küresel olarak en üst düzeye çıkarmak için müşterilerle birlikte çalışır. E-Ticaret yöneticileri tarafından oluşturulan ve Gartner'ın Magic Q...

WebSell

WebSell

websell.io

WebSell, Satış Noktası (POS) sistemlerine doğrudan bağlanan bir e-ticaret platformudur. Verileri mevcut POR/ERP sistemlerinde kullanıyoruz ve çevrimiçi mağazalara güç sağlamak için kullanıyoruz. Mağaza içi sistemler ile çevrimiçi web mağazaları arasındaki e-ticaret entegrasyonu en iyi yaptığımız şey...

Shopblocks

Shopblocks

shopblocks.com

Shopblocks, B2B e-ticaretin pazarda en hızlı değer elde etme süresini garanti eder. StockPort™ motoru aracılığıyla müşteri başarısına olan bağlılığımız, düşük kodlu/kodsuz basitlik ve birleşik veri bütünlüğü, size başarınıza kendini adamış bir e-ticaret ortağı sağlar.

Commerce Layer

Commerce Layer

commercelayer.io

Commerce Layer, herhangi bir sayıda yerel veya uluslararası pazarı destekleyen, herhangi bir ön uçta işlemleri güçlendirebilen ve geliştiricilerin kendi ödeme deneyimlerini özelleştirmelerini çok daha kolay hale getiren, şekillendirilebilir bir e-ticaret API'sidir.

Builderfly

Builderfly

builderfly.com

Builderfly - En İyi E-ticaret Platformu ile çevrimiçi satış yapmaya başlayın ve işinizi büyütün. Builderfly, İşinizi Kurmanıza, Pazarlamanıza ve Büyütmenize yardımcı olur. Bugün Kayıt Olun!

Zegashop

Zegashop

zegashop.com

Zegashop, kod bilgisi olmadan çevrimiçi mağaza oluşturabileceğiniz bir e-ticaret platformudur. Çevrimiçi mağaza, işletmenin markalaşmasına ve satış otomasyonuna katkıda bulunur. Zegashop, SEO, web sitesi analitiği, içerik yönetimi, anahtar kelime araştırması ve rakip araştırması gibi araçlar sağlar....

Turis

Turis

turis.app

İşinize odaklanabilmeniz için sipariş işlemeyi otomatikleştiren bir toptan satış web mağazası edinin. Kullanıcı dostu vitrin, Perakendeci yönetimi, Gelişmiş fiyat listeleri, toptan siparişlerinizi otomatikleştirmek ve optimize etmek için 4.000'den fazla entegrasyon. Bugün optimizasyona başlayın!

Traede

Traede

traede.com

Traede, ürünleri yönetmek, müşterileri takip etmek ve siparişleri oluşturmak ve işlemek de dahil olmak üzere toptan satış sürecinin tüm yönlerini tek bir platformda ele alır. Ayrıca iPad uygulaması, satış temsilcilerinizin hareket halindeyken satış yapmasına olanak tanır ve özel bir web mağazası, pe...

Shopiroller

Shopiroller

shopiroller.com

KOBİ'lere ve bireysel Her Yerde Satışa yönelik çok kanallı e-ticaret altyapısı Shopiroller, size internet üzerinden ve dünya çapında her yerde, herkese kolayca satış yapma gücü verir. Ödeme Çözümleri Siz hazır olduğunuzda kullanıma hazır bir ödeme sağlayıcısıyla kredi kartlarını ve diğer popüler öde...

Oode

Oode

oode.com

Oode, hizmet sağlayıcıların rezervasyonlardan ödemelere kadar her şeyi yönetmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir işletme yönetimi platformudur.

HeadQ

HeadQ

headq.io

HeadQ, müşterilerinize ürünlerini yapılandırırken, fiyat teklifi alırken ve doğrudan web sitenizden ödeme yaparken sorunsuz bir satın alma deneyimi sunar.

DG1

DG1

dg1.com

Özel dijital sistemlerin geliştirilmesindeki 20 yıllık deneyimimize dayanarak, KOBİ'lerin büyümesini hızlandırmak için Hepsi Bir Arada sistemi oluşturduk. DG1, tek bir ortamda 6 dikeyden oluşan kurumsal özellikler sunar ve her tür KOBİ için kullanımı kolaydır. CMS'li web sistemi, Gelişmiş özellikler...

29 Next

29 Next

29next.com

29 Sırada, markalara yeni ürünleri hızlı bir şekilde piyasaya sürme, pazarlama kampanyalarını optimize etme ve büyümeyi geniş ölçekte yönetme yetkisi veren, DTC performans pazarlamasına yönelik E-ticaret Platformu yer alıyor. 29 Next'in benzersiz özellikleri, pazarlama yatırım getirisini ve müşteri ...

Shopamine

Shopamine

shopamine.com

Shopamine, işletmelerin katalogları, siparişleri, müşterileri, fiyat listelerini, kullanıcıları, ödeme koşullarını ve daha fazlasını yönetmesine yardımcı olan bir SaaS B2C + B2B e-Ticaret çözümüdür. Shopamine şunları yapmanızı sağlar: ● envanterinizi birden fazla kaynaktan oluşturmanızı ve tek bir p...

Oxatis

Oxatis

oxatis.com

Oxatis (www.actinic.co.uk), küçük ve orta ölçekli işletmeler için kullanım kolaylığını, esnekliği ve uygun fiyatı birleştirerek ödüllü SaaS e-Ticaret çözümleri sunmaktadır. Aboneliklere tüm özellikler, yükseltmeler ve ücretsiz Birleşik Krallık çevrimiçi teknik desteği dahildir. Başarılı bir çevrimiç...

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