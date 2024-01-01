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E-Ticaret Platformları - En Popüler Uygulamalar - Antigua ve Barbuda
Bir e-ticaret platformu, şirketlerin çevrimiçi ürün veya hizmet satışlarının tüm yönlerini denetlemesine olanak tanıyan kapsamlı bir yazılım çözümü olarak hizmet eder. Bu platformlar, merkezi bir dijital merkez kurarak ürün ve müşteri verilerinin yönetimini kolaylaştırır. Bu, e-ticaret işletmelerine ürün bilgilerini yönetme, mağaza içeriğini ve düzenini uyarlama ve çevrimiçi işlemleri ve ödemeleri kolaylaştırma yetkisi verir. Temel olarak B2C satışları için tasarlanmış olsa da, bazı satıcılar B2B versiyonlarını da sunmaktadır. Başlangıçta fiziksel ürün satışına odaklanan çağdaş e-ticaret platformları, abonelik modelleri aracılığıyla satılan dijital ürünlere yönelik işlevleri giderek daha fazla bünyesine katıyor. Bu tür yazılımlar bir çevrimiçi ticaret şirketinin tüm departmanlarında uygulanabilir ancak özellikle satış, ürün yönetimi ve pazarlama ekiplerine fayda sağlar.
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Shopify
shopify.com
Shopify Inc., merkezi Ottawa, Ontario'da bulunan Kanadalı çok uluslu bir e-ticaret şirketidir. Aynı zamanda çevrimiçi mağazalara ve perakende satış noktası sistemlerine yönelik tescilli e-ticaret platformunun adıdır. Shopify, çevrimiçi perakendecilere "küçük tüccarlar için bir çevrimiçi mağaza işlet...
Sage Accounting
sage.com
Sage İş Bulutu. Muhasebe, finans ve bordro. Küçük işletmeler. muhasebe simgesi. Muhasebe. Küçük işletmeler için yerel bulut muhasebe yazılımı.
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (İbranice: וויקס.קום), bulut tabanlı web geliştirme hizmetleri sağlayan İsrailli bir yazılım şirketidir. Kullanıcıların çevrimiçi sürükle ve bırak araçlarını kullanarak HTML5 web siteleri ve mobil siteler oluşturmalarına olanak tanır. Wix'in İsrail'deki genel merkezi ve diğer ofislerin...
WooCommerce
woocommerce.com
WordPress için oluşturulmuş tamamen özelleştirilebilir, açık kaynaklı e-Ticaret platformuyla çevrimiçi satış yapın.
Ecwid
ecwid.com
Ecwid E-ticaret Alışveriş Sepeti Hızlı ve Kullanımı Kolaydır! WordPress, Drupal, Facebook ve daha fazlası için ücretsiz çevrimiçi mağazanızı kurun! Ecwid ile çevrimiçi satışa başlayın.
Dukaan
mydukaan.io
Büyüyen işletmeler için e-ticaret platformu. Dukaan'ın hepsi bir arada ticaret platformuyla işletmenizi başlatın, ölçeklendirin ve yönetin.
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce, perakendecilere hizmet olarak yazılım hizmetleri sağlayan, NASDAQ listesinde yer alan bir e-ticaret platformudur. Şirketin platformu, küçük ve orta ölçekli işletmeler için çevrimiçi mağaza oluşturma, arama motoru optimizasyonu, barındırma, pazarlama ve güvenliği içerir.
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce, bir web sitesi oluşturmak, siparişleri kabul etmek, envanteri takip etmek, ödemeleri işlemek, gönderimi yönetmek, markanızı pazarlamak ve verilerinizi analiz etmek için ihtiyacınız olan tüm araçları içerir.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...
Sellix
sellix.io
Sellix, dijital ürünleri çevrimiçi satmanın en kolay yoludur. Yazılımları, isteğe bağlı hizmetleri ve üyelikleri dakikalar içinde satın.
Sellpass
auth.sellpass.io
Dijital ürünleri %0 ücretle satın. Sellpass, yazılımdan topluluklara ve diğer her şeye kadar dijital bir işi başlatmak, yürütmek ve büyütmek için hepsi bir arada bir platformdur.
2Checkout
2checkout.com
Ödemeleri çevrimiçi olarak, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde kabul edin. 2Checkout.com, kredi kartlarını, PayPal'ı ve banka kartlarını kabul etmenize yardımcı olan çevrimiçi bir ödeme işleme hizmetidir.
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy, SaaS işinizi yürütmek için hepsi bir arada platformdur. Ödemeler, abonelikler, küresel vergi uyumluluğu, dolandırıcılığın önlenmesi, çoklu para birimi desteği, başarısız ödeme kurtarma, PayPal entegrasyonu ve daha fazlası. Yazılım işinizi yürütmeyi kolaylaştırıyoruz.
SendOwl
sendowl.com
SendOwl, blogunuzdan, sosyal medyanızdan veya bağlantı yapıştırabileceğiniz herhangi bir yerden dijital ürünleri doğrudan hedef kitlenize satmanızı kolaylaştırır
FastSpring
fastspring.com
FastSpring, yazılım ve diğer çevrimiçi dijital ürünler satan şirketler için tam hizmet e-ticaret platformu sunan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir.
Pepperi
pepperi.com
Biber | Birleşik B2B Ticaret Platformu ve Mobil Satış Uygulaması
SAP
sap.com
SAP olarak amacımız dünyanın daha iyi çalışmasına ve insanların hayatlarını iyileştirmesine yardımcı olmaktır. Sözümüz, müşterilerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına yardımcı olmak için yenilik yapmaktır. SAP, her müşterinin en iyi yönetilen işletme haline gelmesine yardımcı olmaya kara...
PayKickstart
paykickstart.com
Gelir Artışı ve Ortaklık Platformu PayKickstart, küresel yeteneklere sahip pazardaki en eksiksiz ödeme, yinelenen faturalandırma, ortaklık yönetimi ve saklama çözümüdür. Muhasebe, ürün/geliştirme ve pazarlama ekiplerinizin bir uzantısı gibidir.
Vendasta
vendasta.com
Dijital çözümleri kendi markanız altında satmanın en kolay yolu. Vendasta, KOBİ'lere dijital çözümler sunan şirketlere yönelik beyaz etiketli bir platformdur.
Sellfy
sellfy.com
Ürünlerinizi sorunsuzca satın. İçerik oluşturucular için kullanımı kolay e-Ticaret. Ticari ürünleri veya dijital ürünleri tek bir yerden satın.
Shift4Shop
shift4shop.com
E-Ticaret Yazılımı Nedir? Çevrimiçi işinizi kurmak ve başarılı bir web sitesi başlatmak için doğru e-ticaret yazılımını nasıl seçeceğiniz
ReadyCloud
readycloud.com
ReadyCloud, e-Ticaret için oluşturulmuş gönderim, iade ve CRM paketidir.
Volusion
volusion.com
Ödüllü e-ticaret yazılımımızın 14 günlük ÜCRETSİZ deneme sürümüyle çevrimiçi mağazanızı oluşturun. Diğer barındırılan alışveriş sepetlerinden 4 kat daha fazla satış yaptığı gösterildi!
Envoice
envoice.eu
Satın alma faturalarınızdan ve makbuzlarınızdan veri ayıklamak artık otomatik hale getirildi. Küçük/orta ölçekli işletmeler ve uygulamalar için eksiksiz bir gider raporlama ve satın alma yönetimi çözümü sağlıyoruz. Öğeler doğru bir şekilde kaydedilir ve muhasebe yazılımınıza sorunsuz bir şekilde yay...
Fygaro
fygaro.com
Çevrimiçi satışa başlayın! KOBİ'lerden girişimcilerden çok uluslu şirketlere kadar binlerce işletme, işlerini çevrimiçi satmak ve yönetmek için Fygaro'yu kullanıyor.
Contentder
contentder.com
Sürükle bırak ve dijital pazarlama araçlarını kullanarak Contentder ücretsiz web sitesi oluşturucuyla güzel web siteleri, e-Ticaret mağazaları, blog ve haber portalı oluşturun.
EasyStore
easystore.co
Her ölçekteki marka, EasyStore ile işlerini mağazada ve çevrimiçi ortamda büyütüyor.
Shoplazza
shoplazza.com
Ödüllü bir e-ticaret platformu olan Shoplazza, her şekil ve boyuttaki e-ticaret işletmelerinin çevrimiçi mağazalarını başlatması, pazarlaması ve yönetmesi için basit bir web sitesi oluşturucu sağlar.
Kibo
kibocommerce.com
Kibo, B2C ve B2B E-ticaret, Sipariş Yönetimi, Kişiselleştirme ve Satış Noktası için güvenebileceğiniz birleşik ticaret çözümleri sunar.
MarketTime
markettime.com
MarketTime, satış ajanslarının ve markaların, sağlam bir arka ofis yönetim sistemi, güçlü satış etkinleştirme araçları, kapsamlı raporlama ve analizler ve son derece yapılandırılabilir bir B2B e-Ticaret çözümü ile işlerini kolaylaştırmasına yardımcı olur. MarketTime ile kullanıcılar toptan sipariş y...
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty, akıllı telefonunuzdan birkaç dakika içinde kendi çevrimiçi mağazanızı oluşturup yönetebileceğiniz bir platformdur
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold, 4.000'den fazla perakendeci, satılan 150 milyondan fazla ürün ve ömür boyu 3,5 Milyar Dolar'dan fazla GMV ile canlı satış teknolojisinde Kuzey Amerika lideridir. CommentSold'un teknolojisi, ilgi çekici canlı video ticaret deneyimleri sunmak için her büyüklükteki işletmeye sınıfının en i...
Selldone
selldone.com
E-ticaret platformu ortamında öncü bir güç olan Selldone'un genel merkezi, yenilikçi anlayışını yansıtan canlı bir teknoloji merkezinde yer almaktadır. Çevrimiçi iş operasyonlarını kolaylaştırma misyonuyla kurulan Selldone, erişim alanını ve etkisini hızla genişletti. Uzmanlardan oluşan özel bir eki...
Pimcore
pimcore.com
Geliştiriciler, ajanslar ve işletmeler tarafından sevilen: Pimcore Platform™ dünya çapında 110.000'den fazla şirketin güvendiği gelişmiş bir açık kaynaklı platformdur. Dijital varlık yönetimi (DAM), ürün bilgi yönetimi (PIM), ana veri yönetimi (MDM), dijital deneyim yönetimi (DXP/CMS), çok kanallı y...
Storeino
storeino.com
Storeino, saas çevrimiçi mağazaya özel bir platformdur; bu platformla, yalnızca birkaç dakika içinde çevrimiçi mağaza oluşturma, çok sayıda tema, uygulama ve diğer hizmet seçenekleriyle mobil alışveriş uygulaması deneyimine kadar tam seçenek platformuyla bugün en üst düzey deneyiminizi yaşayabilirsi...
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud, Üreticilerin, Markaların ve Distribütörlerin perakendecilere, bayilere ve toptan satış müşterilerine hem yüz yüze hem de çevrimiçi olarak kesintisiz, çok kanallı bir satın alma deneyimi sunarak toptan satış işlerini büyütmelerine yardımcı olan bir B2B e-Ticaret platformudur.
Unizap
unizap.ai
Unizap (eski adıyla ndhgo), herhangi bir işletmeyi çevrimiçi ortama taşımak için tasarlanmış güçlü bir e-Ticaret web sitesi oluşturucusudur. Hepsi bir arada e-Ticaret çözümünüz. Akıllı envanter, kataloglama, nakliye entegrasyonu, 360 pazarlama, ödemeler, analizler ve mükemmel müşteri desteği. Unizap...
Siteglide
siteglide.com
Siteglide, Dijital Ajansların Çevrimiçi Kurslar, Pazaryerleri, Üyelik Siteleri ve Müşteri Portalları gibi Kullanıcı Öncelikli Deneyimler oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir Dijital Deneyim Platformudur (DXP).
ChannelSight
channelsight.com
Her ürün, her yolculuk, her KPI için lider e-Ticaret İstihbarat Platformu. ChannelSight, dünyanın en başarılı perakende markalarıyla iş birliği yaparak onların çevrimiçi satışlarını en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanır. Kombine edebileceğiniz veya tek başına kullanabileceğiniz ürünlerimiz arasın...
ShopWired
shopwired.io
ShopWired, satıcıların sağladığımız araçlarla çevrimiçi mağazalarını oluşturmalarına, başlatmalarına ve büyütmelerine olanak tanıyan, Birleşik Krallık'ın önde gelen e-ticaret platformudur. ShopWired'ı kullanan satıcılar güzel mağaza vitrinleri oluşturabilir, birden fazla satış kanalında (web, mobil,...
Digital River
digitalriver.com
Digital River, küresel genişleme, ödemeler, vergiler, dolandırıcılık ve uyumluluk için arka uç bir çözümdür. Esnek API'ler, özelleştirilebilir ödeme yöntemimizi mevcut herhangi bir ticaret platformuna entegre etmeyi kolaylaştırır. Yerelleştirilmiş ödeme deneyimleri sunduğumuz, küresel vergileri otom...
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global (2006'da kuruldu) yazılım, Saas ve dijital ürün şirketleri için tasarlanmış birinci sınıf e-ticaret çözümleri sağlayıcısıdır. Yüksek verimli şirket içi araçlar aracılığıyla çevrimiçi satış yönetimi ve optimizasyon sürecinin tam otomasyonunu sağlıyoruz. Kullanıcı için optimize edilmiş p...
Elastic Path
elasticpath.com
Karmaşık entegrasyonlar veya uzun uygulamalar olmadan şekillendirilebilir ticaretin gücünün kilidini açın. Elastic Path, ticaret ekiplerinin günümüzün en zorlu zorluklarının üstesinden gelmek için ihtiyaç duyduğu hız ve esnekliği sağlar.
Kooomo
kooomo.com
Kooomo's® bulut ticaret sistemleriyle satışı kolaylaştırın. Dijital ticaret platformumuzun ürünlerinizi nasıl sergilediğini görün ve daha fazlasına ulaşmanıza yardımcı olun...
WebSell
websell.io
WebSell, Satış Noktası (POS) sistemlerine doğrudan bağlanan bir e-ticaret platformudur. Verileri mevcut POR/ERP sistemlerinde kullanıyoruz ve çevrimiçi mağazalara güç sağlamak için kullanıyoruz. Mağaza içi sistemler ile çevrimiçi web mağazaları arasındaki e-ticaret entegrasyonu en iyi yaptığımız şey...
Shopblocks
shopblocks.com
Shopblocks, B2B e-ticaretin pazarda en hızlı değer elde etme süresini garanti eder. StockPort™ motoru aracılığıyla müşteri başarısına olan bağlılığımız, düşük kodlu/kodsuz basitlik ve birleşik veri bütünlüğü, size başarınıza kendini adamış bir e-ticaret ortağı sağlar.
Commerce Layer
commercelayer.io
Commerce Layer, herhangi bir sayıda yerel veya uluslararası pazarı destekleyen, herhangi bir ön uçta işlemleri güçlendirebilen ve geliştiricilerin kendi ödeme deneyimlerini özelleştirmelerini çok daha kolay hale getiren, şekillendirilebilir bir e-ticaret API'sidir.
Builderfly
builderfly.com
Builderfly - En İyi E-ticaret Platformu ile çevrimiçi satış yapmaya başlayın ve işinizi büyütün. Builderfly, İşinizi Kurmanıza, Pazarlamanıza ve Büyütmenize yardımcı olur. Bugün kayıt Ol!
Zegashop
zegashop.com
Zegashop, kod bilgisi olmadan çevrimiçi mağaza oluşturabileceğiniz bir e-ticaret platformudur. Çevrimiçi mağaza, işletmenin markalaşmasına ve satış otomasyonuna katkıda bulunur. Zegashop, SEO, web sitesi analitiği, içerik yönetimi, anahtar kelime araştırması ve rakip araştırması gibi araçlar sağlar....
Turis
turis.app
İşinize odaklanabilmeniz için sipariş işlemeyi otomatikleştiren bir toptan satış web mağazası edinin. Kullanıcı dostu vitrin, Perakendeci yönetimi, Gelişmiş fiyat listeleri, toptan siparişlerinizi otomatikleştirmek ve optimize etmek için 4.000'den fazla entegrasyon. Bugün optimizasyona başlayın!
Traede
traede.com
Traede, ürünleri yönetmek, müşterileri takip etmek ve siparişleri oluşturmak ve işlemek de dahil olmak üzere toptan satış sürecinin tüm yönlerini tek bir platformda ele alır. Ayrıca iPad uygulaması, satış temsilcilerinizin hareket halindeyken satış yapmasına olanak tanır ve özel bir web mağazası, pe...
Shopiroller
shopiroller.com
KOBİ'lere ve bireysel Her Yerde Satışa yönelik çok kanallı e-ticaret altyapısı Shopiroller, size internet üzerinden ve dünya çapında her yerde, herkese kolayca satış yapma gücü verir. Ödeme Çözümleri Siz hazır olduğunuzda kullanıma hazır bir ödeme sağlayıcısıyla kredi kartlarını ve diğer popüler öde...
Quick eSelling
quickeselling.com
Quick eSelling, çevrimiçi e-ticaret mağazalarının ücretsiz kurulumunu sunan Saas tabanlı bir e-ticaret platformudur. Zengin özelliklere sahip bir e-ticaret platformudur ve yüksek düzeyde güvenlik sunar. Quick eSelling e-ticaret mağazası oluşturucuyla e-ticaret web sitenizi ve uygulamanızı yalnızca 1...
Oode
oode.com
Oode, hizmet sağlayıcıların rezervasyonlardan ödemelere kadar her şeyi yönetmesine yardımcı olan hepsi bir arada bir işletme yönetimi platformudur.
HeadQ
headq.io
HeadQ, müşterilerinize ürünlerini yapılandırırken, fiyat teklifi alırken ve doğrudan web sitenizden ödeme yaparken sorunsuz bir satın alma deneyimi sunar.
DG1
dg1.com
Özel dijital sistemlerin geliştirilmesindeki 20 yıllık deneyimimize dayanarak, KOBİ'lerin büyümesini hızlandırmak için Hepsi Bir Arada sistemi oluşturduk. DG1, tek bir ortamda 6 dikeyden oluşan kurumsal özellikler sunar ve her tür KOBİ için kullanımı kolaydır. CMS'li web sistemi, Gelişmiş özellikler...
29 Next
29next.com
29 Sırada, markalara yeni ürünleri hızlı bir şekilde piyasaya sürme, pazarlama kampanyalarını optimize etme ve büyümeyi geniş ölçekte yönetme gücü veren, DTC performans pazarlamasına yönelik E-Ticaret Platformu yer alıyor. 29 Next'in benzersiz özellikleri, pazarlama yatırım getirisini ve müşteri yaş...
Shopamine
shopamine.com
Shopamine, işletmelerin katalogları, siparişleri, müşterileri, fiyat listelerini, kullanıcıları, ödeme koşullarını ve daha fazlasını yönetmesine yardımcı olan bir SaaS B2C + B2B e-Ticaret çözümüdür. Shopamine şunları yapmanızı sağlar: ● envanterinizi birden fazla kaynaktan oluşturmanızı ve tek bir p...
Oxatis
oxatis.com
Oxatis (www.actinic.co.uk), küçük ve orta ölçekli işletmeler için kullanım kolaylığını, esnekliği ve uygun fiyatı birleştirerek ödüllü SaaS e-Ticaret çözümleri sunmaktadır. Aboneliklere tüm özellikler, yükseltmeler ve ücretsiz Birleşik Krallık çevrimiçi teknik desteği dahildir. Başarılı bir çevrimiç...