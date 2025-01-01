E-Ticaret Kişiselleştirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

Doğru yazılımı ve hizmetleri bulun.
WebCatalog Desktop ile web sitelerini masaüstü uygulamalarına dönüştürün ve Mac, Windows için çok sayıda özel uygulamaya erişin. Uygulamaları düzenlemek, birden fazla hesap arasında kolaylıkla geçiş yapmak ve üretkenliğinizi daha önce hiç olmadığı kadar artırmak için alanları kullanın.
E-ticaret kişiselleştirme yazılımı, çevrimiçi alışveriş deneyimini bireysel tüketicilere göre özelleştirerek geliştirir. Bu yazılım, çeşitli kanallarda kullanıcı davranışını gerçek zamanlı olarak takip ederek, kullanıcıları ürün veya hizmetleri keşfetmeye ve satın almaya yönlendiren kişiselleştirilmiş mesajlar sunar. Pazarlamacılar ve e-ticaret profesyonelleri bu yazılımı çevrimiçi satışları artırmak için kullanıyor. Tipik olarak e-ticaret kişiselleştirme yazılımı, e-ticaret platformları, alışveriş sepeti yazılımı ve ürün bilgi yönetimi (PIM) sistemleriyle entegre olan bağımsız bir çözüm olarak sunulur. Ek olarak, bazı satıcılar daha kapsamlı bir yaklaşım için bunu e-ticaret yazılımı veya çok kanallı perakende yazılımıyla birleştirir.
Yeni Uygulama Gönder
Brevo
brevo.com
Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, pazarlama otomasyonu ve CRM işlevleri sunarak kullanıcıların hedefli kampanyalar oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini yönetmesini sağlar.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama, otomasyon, analiz ve web semineri gibi özellikler sunan kapsamlı bir pazarlama platformudur.
Storyly
storyly.io
Storyly, mobil uygulamalarda ve web sitelerinde hikaye formatında etkileşimli içerik oluşturan bir kullanıcı katılım platformudur.
Drip
drip.com
Drip, e-ticaret markalarının e-posta kampanyaları oluşturmasına ve otomatik pazarlama yapmasına yardımcı olan bir pazarlama otomasyon platformudur.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, işletmelerin web, mobil ve diğer kanallarda A/B testi, içerik kişiselleştirme ve deneyim optimizasyonu yapmalarına olanak tanıyan bir platformdur.
Insider
useinsider.com
Insider, işletmelerin birden fazla kanalda kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Coveo
coveo.com
Coveo, kişiselleştirilmiş arama ve içerik sunumu sağlayan bulut tabanlı bir platformdur. Şirketler için veri entegrasyonu ve analitik imkanı sunar.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, pazarlamacıların ve ürün sahiplerinin müşteri katılımını kişiselleştirilmiş içerik ve çoklu kanallar aracılığıyla yönetmesini sağlayan bir platformdur.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo, e-ticaret markalarına müşteri verilerini analiz ederek pazarlama stratejilerini geliştirmelerine ve müşteri bağlılığını artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Litmus
litmus.com
Litmus, pazarlamacıların her e-posta gönderiminde daha iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı olan bir uygulamadır. E-postaları oluşturma, test etme ve analiz etme imkanı sunar.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat, perakendecilerin sohbet ticareti çözümleri sunarak müşteri etkileşimlerini geliştiren bir platformdur.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert, deney tasarımı ve optimize etme aracı olup, işletmelere A/B testleri ve gelişmiş segmentasyon ile müşteri etkileşimlerini artırma imkanı sunar.
MyAlice
myalice.ai
MyAlice, sosyal medya ve e-ticaret sipariş yönetimini tek platformda toplayan müşteri iletişim aracıdır.
Jebbit
jebbit.com
Jebbit, markaların etkileşimli deneyimler yaratarak müşteri verilerini toplamasını sağlayan bir platformdur. Sınavlar ve analiz araçları sunar.
VWO
vwo.com
VWO, web testi ve dönüşüm optimizasyonu için kullanıcı davranışını analiz eden, deneyler düzenlemeyi kolaylaştıran bir platformdur.
Spott
spott.ai
Spott, kullanıcıların içeriklerini etkileşimli ve ölçülebilir hale getirerek daha fazla değer elde etmelerine olanak tanır. Görseller ve videolar için satın alınabilir bağlantılar ekler.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore, perakendecilerin veri odaklı kampanyalar oluşturmasına ve müşteri iletişimini otomatikleştirmesine yardımcı olan bir pazarlama platformudur.
Xeno
getxeno.com
Xeno, AI destekli bir CRM uygulamasıdır. Perakendecilere ve D2C markalara, müşteri anlayışı ve hedefli pazarlama ile tekrar satışları artırma imkanı sunar.
Syte
syte.ai
Syte, e-ticaret uygulamaları için görsel AI ile ürün keşfi ve envanter yönetimi sunan bir platformdur. Kişiselleştirilmiş önerilerle alışveriş deneyimini geliştirir.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai, e-ticaret için AI tabanlı çözümler sunarak otomasyon ve kişiselleştirme ile müşteri deneyimini geliştirmeyi hedefleyen bir platformdur.
WebEngage
webengage.com
WebEngage, işletmelerin müşteri verilerini birleştirip çok kanallı kampanyalar oluşturarak müşteri etkileşimini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.
Beamer
getbeamer.com
Beamer, ürün duyuruları için kullanıcılarla iletişim sağlayan bir araçtır. Uygulama içinden iki yönlü iletişim kurmaya olanak tanır.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon, perakendecilere veriye dayalı pazarlama otomasyonu sağlayan çok kanallı bir platformdur. Müşteri etkileşimini ve satışları artırmayı hedefler.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop, e-ticaret markaları için kullanıcı tarafından oluşturulan içerik oluşturan ve alışveriş yapılabilir galeriler sunan bir platformdur.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach, markaların müşteri deneyimlerini kişiselleştirmelerine yardımcı olan bir dijital deneyim platformudur. Arama, içerik yönetimi ve pazarlama otomasyonu çözümleri sunar.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, işletmelerin çok kanallı müşteri katılımını artıran ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunan bir pazarlama platformudur.
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud, üçüncü taraf sistemlerle entegre olarak müşteri verilerine erişimi kolaylaştırır ve iş kriterlerinin yapılandırılmasını sağlar.
Findify
findify.io
Findify, e-ticaret siteleri için kişiselleştirilmiş arama ve ürün keşfi sağlayan bir platformdur. Doğal dil işleme kullanarak kullanıcı deneyimini geliştirir.
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit, satışları artırmaya yardımcı olan ve terk edilen sepetleri önlemeye yönelik dönüşüm optimizasyonu hizmetleri sunar. E-posta, SMS ve stratejik kampanyalar içerir.
Digioh
digioh.com
Digioh, anketler, quizler ve iletişim formlarıyla sıfır partili veri toplayarak dönüşüm oranlarını artırmayı amaçlayan bir pazarlama platformudur.
edrone
edrone.me
edrone, e-ticaret için tasarlanmış bir eCRM'dir. Müşteri katılımını artırmak ve pazarlama süreçlerini otomatikleştirmek için verileri etkili bir şekilde yönetir.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore, pazarlamacılara kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturma imkanı sunan, veri analizi ve segmentasyon yapan bir müşteri etkileşim platformudur.
Moosend
moosend.com
Moosend, etkili e-posta pazarlama kampanyaları oluşturma, yönetme ve otomatikleştirme imkanı sunan bir yazılımdır.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz.io, kullanıcıların ilgi çekici anketler ve testler oluşturup paylaşmalarını sağlayan bir çevrimiçi platformdur. Kolay kullanım ve analiz imkanı sunar.
Wyng
wyng.com
Wyng, markaların hedef kitleleriyle etkileşimli dijital deneyimler oluşturarak müşteri katılımını artırmalarını sağlar.
Experro
experro.com
Experro, hızlı ve kişiselleştirilmiş e-ticaret deneyimleri sunan bir Dijital Deneyim Platformu'dur. Kullanıcı dostu araçlarla web siteleri ve mağazalar oluşturmayı kolaylaştırır.
Recombee
recombee.com
Recombee, e-ticaret siteleri için kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunan, kullanıcı davranışını analiz eden bir yapay zeka aracıdır.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow, işletmelerin etkileşimli içerikler oluşturmasını, kullanıcı verilere dayalı analizler yapmasını ve pazarlama kampanyalarını yönetmesini sağlayan bir platformdur.
Searchspring
searchspring.net
Searchspring, e-ticaret için tasarlanmış bir arama motorudur; ürün aramalarını geliştirmek ve alışveriş deneyimini kişiselleştirmek için yardımcı olur.
Maropost
maropost.com
Maropost, işletmelere e-posta, SMS ve sosyal medya kampanyalarıyla çoklu kanallarda müşteri katılımını kolaylaştıran bir dijital pazarlama platformudur.
deco.cx
deco.cx
Deco.cx, işletmelerin yüksek performanslı web uygulamaları oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir kurumsal ön uç platformudur.
TxtCart
txtcartapp.com
TxtCart, Shopify mağazaları için SMS pazarlama hizmeti sunarak müşteri ilişkilerini geliştirmeyi ve satışları artırmayı sağlar.
StoreYa
storeya.com
StoreYa, çevrimiçi mağazaları Facebook'a entegre eden ve özelleştiren bir sosyal ticaret platformudur. E-ticaret yönetimini kolaylaştırır.
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity, e-ticaret siteleri için kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunarak çevrimiçi gelir ve dönüşüm oranlarını artıran bir yazılımdır.
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ, satış dönüşümlerini artırmak için abonelik yönetimi ve faturalama sistemi sunar. Hızlı ödeme ve ek satış akışları oluşturmanıza olanak tanır.
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold, canlı video ticareti ile ürün satışı yapan bir platformdur. Sosyal medya entegrasyonu ve envanter yönetimi gibi özellikler sunar.
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds, kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik öneriler sunarak, online keşif ve etkileşimi artıran bir platformdur.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı veriler ve AI kullanarak oyuncu ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olan kapsamlı bir CRM uygulamasıdır.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush EU, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı veri ve AI kullanarak oyuncu ilişkilerini geliştirmesine yardımcı olan kapsamlı bir CRM çözümüdür.
Socital
socital.com
Socital, pazarlamacılara lead toplama, anonim ziyaretçileri müşteriye dönüştürme ve satış artırma konusunda yardımcı olan bir e-ticaret pazarlama platformudur.
Vizury
vizury.com
Vizury, markalara müşteri geri kazanımını artırma, yeni müşteri edinimi ve sadakati geliştirme amacıyla dijital pazarlama çözümleri sunan bir Martech platformudur.
Personizely
personizely.net
Personizely, web ziyaretçilerinden bilgi toplayarak satışları artırmayı ve kişiselleştirilmiş içerik göstermeyi sağlayan bir e-ticaret araç setidir.
Klevu
klevu.com
Klevu, e-ticaret işletmeleri için AI destekli arama ve ürün keşfi sağlar. Doğal dil işlemi ve kişiselleştirme ile alakalı sonuçlar sunar.
Poltio
poltio.com
Poltio, markalara ürün keşfini insanileştiren, anketler ve testler sunan, veri toplayan bir uygulamadır.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk, e-ticaret siteleri için açılır pencereler ve kişiselleştirme araçları sunarak satışları artırmayı amaçlayan bir dönüşüm optimizasyon aracıdır.
Monetate
monetate.com
Monetate, markaların ziyaretçilere kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasını sağlayan, veri odaklı e-ticaret kişiselleştirme yazılımıdır.
Aqurate
aqurate.ai
Aqurate, e-ticaret sitelerine entegre olan, ziyaretçilerin davranışlarına göre kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunan bir yapay zeka uygulamasıdır.
Hello Retail
helloretail.com
Hello Retail, e-ticaret sitelerini müşteri davranışına göre kişiselleştirerek daha fazla satış yapmayı amaçlayan bir yazılımdır.
© 2025 WebCatalog, Inc.