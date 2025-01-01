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E-Ticaret Kişiselleştirme Yazılımı
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E-Ticaret Kişiselleştirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

E-ticaret kişiselleştirme yazılımı, çevrimiçi alışveriş deneyimini bireysel tüketicilere göre özelleştirerek geliştirir. Bu yazılım, çeşitli kanallarda kullanıcı davranışını gerçek zamanlı olarak takip ederek, kullanıcıları ürün veya hizmetleri keşfetmeye ve satın almaya yönlendiren kişiselleştirilmiş mesajlar sunar. Pazarlamacılar ve e-ticaret profesyonelleri bu yazılımı çevrimiçi satışları artırmak için kullanıyor. Tipik olarak e-ticaret kişiselleştirme yazılımı, e-ticaret platformları, alışveriş sepeti yazılımı ve ürün bilgi yönetimi (PIM) sistemleriyle entegre olan bağımsız bir çözüm olarak sunulur. Ek olarak, bazı satıcılar daha kapsamlı bir yaklaşım için bunu e-ticaret yazılımı veya çok kanallı perakende yazılımıyla birleştirir.

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Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo, müşteri etkileşimlerini merkezi bir platformda yöneterek e-posta, canlı sohbet ve sosyal medya üzerinden destek sunar.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign, pazarlama otomasyonu ve CRM işlevleri sunarak kullanıcıların hedefli kampanyalar oluşturmasını ve müşteri etkileşimlerini yönetmesini sağlar.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse, e-posta pazarlama, otomasyon, analiz ve web semineri gibi özellikler sunan kapsamlı bir pazarlama platformudur.

Storyly

Storyly

storyly.io

Storyly, mobil uygulamalarda ve web sitelerinde hikaye formatında etkileşimli içerik oluşturan bir kullanıcı katılım platformudur.

Drip

Drip

drip.com

Drip, e-ticaret markalarının e-posta kampanyaları oluşturmasına ve otomatik pazarlama yapmasına yardımcı olan bir pazarlama otomasyon platformudur.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely, işletmelerin web, mobil ve diğer kanallarda A/B testi, içerik kişiselleştirme ve deneyim optimizasyonu yapmalarına olanak tanıyan bir platformdur.

Insider

Insider

useinsider.com

Insider, işletmelerin birden fazla kanalda kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturmalarına yardımcı olan bir platformdur.

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo, kişiselleştirilmiş arama ve içerik sunumu sağlayan bulut tabanlı bir platformdur. Şirketler için veri entegrasyonu ve analitik imkanı sunar.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage, pazarlamacıların ve ürün sahiplerinin müşteri katılımını kişiselleştirilmiş içerik ve çoklu kanallar aracılığıyla yönetmesini sağlayan bir platformdur.

Metrilo

Metrilo

metrilo.com

Metrilo, e-ticaret markalarına müşteri verilerini analiz ederek pazarlama stratejilerini geliştirmelerine ve müşteri bağlılığını artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.

Litmus

Litmus

litmus.com

Litmus, pazarlamacıların her e-posta gönderiminde daha iyi sonuçlar elde etmesine yardımcı olan bir uygulamadır. E-postaları oluşturma, test etme ve analiz etme imkanı sunar.

Omnichat

Omnichat

omnichat.ai

Omnichat, perakendecilerin sohbet ticareti çözümleri sunarak müşteri etkileşimlerini geliştiren bir platformdur.

Omniconvert

Omniconvert

omniconvert.com

Omniconvert, deney tasarımı ve optimize etme aracı olup, işletmelere A/B testleri ve gelişmiş segmentasyon ile müşteri etkileşimlerini artırma imkanı sunar.

MyAlice

MyAlice

myalice.ai

MyAlice, sosyal medya ve e-ticaret sipariş yönetimini tek platformda toplayan müşteri iletişim aracıdır.

Jebbit

Jebbit

jebbit.com

Jebbit, markaların etkileşimli deneyimler yaratarak müşteri verilerini toplamasını sağlayan bir platformdur. Sınavlar ve analiz araçları sunar.

VWO

VWO

vwo.com

VWO, web testi ve dönüşüm optimizasyonu için kullanıcı davranışını analiz eden, deneyler düzenlemeyi kolaylaştıran bir platformdur.

Spott

Spott

spott.ai

Spott, kullanıcıların içeriklerini etkileşimli ve ölçülebilir hale getirerek daha fazla değer elde etmelerine olanak tanır. Görseller ve videolar için satın alınabilir bağlantılar ekler.

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore, perakendecilerin veri odaklı kampanyalar oluşturmasına ve müşteri iletişimini otomatikleştirmesine yardımcı olan bir pazarlama platformudur.

Syte

Syte

syte.ai

Syte, e-ticaret uygulamaları için görsel AI ile ürün keşfi ve envanter yönetimi sunan bir platformdur. Kişiselleştirilmiş önerilerle alışveriş deneyimini geliştirir.

Xeno

Xeno

getxeno.com

Xeno, AI destekli bir CRM uygulamasıdır. Perakendecilere ve D2C markalara, müşteri anlayışı ve hedefli pazarlama ile tekrar satışları artırma imkanı sunar.

Vue.ai

Vue.ai

vue.ai

Vue.ai, e-ticaret için AI tabanlı çözümler sunarak otomasyon ve kişiselleştirme ile müşteri deneyimini geliştirmeyi hedefleyen bir platformdur.

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage, işletmelerin müşteri verilerini birleştirip çok kanallı kampanyalar oluşturarak müşteri etkileşimini artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.

Beamer

Beamer

getbeamer.com

Beamer, ürün duyuruları için kullanıcılarla iletişim sağlayan bir araçtır. Uygulama içinden iki yönlü iletişim kurmaya olanak tanır.

ContactPigeon

ContactPigeon

contactpigeon.com

ContactPigeon, perakendecilere veriye dayalı pazarlama otomasyonu sağlayan çok kanallı bir platformdur. Müşteri etkileşimini ve satışları artırmayı hedefler.

Tagshop

Tagshop

tagshop.ai

Tagshop, e-ticaret markaları için kullanıcı tarafından oluşturulan içerik oluşturan ve alışveriş yapılabilir galeriler sunan bir platformdur.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Bloomreach, markaların müşteri deneyimlerini kişiselleştirmelerine yardımcı olan bir dijital deneyim platformudur. Arama, içerik yönetimi ve pazarlama otomasyonu çözümleri sunar.

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Emarsys, işletmelerin çok kanallı müşteri katılımını artıran ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunan bir pazarlama platformudur.

Acquia

Acquia

acquia.com

Acquia Marketing Cloud, üçüncü taraf sistemlerle entegre olarak müşteri verilerine erişimi kolaylaştırır ve iş kriterlerinin yapılandırılmasını sağlar.

Findify

Findify

findify.io

Findify, e-ticaret siteleri için kişiselleştirilmiş arama ve ürün keşfi sağlayan bir platformdur. Doğal dil işleme kullanarak kullanıcı deneyimini geliştirir.

Upsellit

Upsellit

us.upsellit.com

UpSellit, satışları artırmaya yardımcı olan ve terk edilen sepetleri önlemeye yönelik dönüşüm optimizasyonu hizmetleri sunar. E-posta, SMS ve stratejik kampanyalar içerir.

Digioh

Digioh

digioh.com

Digioh, anketler, quizler ve iletişim formlarıyla sıfır partili veri toplayarak dönüşüm oranlarını artırmayı amaçlayan bir pazarlama platformudur.

edrone

edrone

edrone.me

edrone, e-ticaret için tasarlanmış bir eCRM'dir. Müşteri katılımını artırmak ve pazarlama süreçlerini otomatikleştirmek için verileri etkili bir şekilde yönetir.

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Netcore, pazarlamacılara kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturma imkanı sunan, veri analizi ve segmentasyon yapan bir müşteri etkileşim platformudur.

Moosend

Moosend

moosend.com

Moosend, etkili e-posta pazarlama kampanyaları oluşturma, yönetme ve otomatikleştirme imkanı sunan bir yazılımdır.

Marquiz.io

Marquiz.io

marquiz.io

Marquiz.io, kullanıcıların ilgi çekici anketler ve testler oluşturup paylaşmalarını sağlayan bir çevrimiçi platformdur. Kolay kullanım ve analiz imkanı sunar.

Wyng

Wyng

wyng.com

Wyng, markaların hedef kitleleriyle etkileşimli dijital deneyimler oluşturarak müşteri katılımını artırmalarını sağlar.

Experro

Experro

experro.com

Experro, hızlı ve kişiselleştirilmiş e-ticaret deneyimleri sunan bir Dijital Deneyim Platformu'dur. Kullanıcı dostu araçlarla web siteleri ve mağazalar oluşturmayı kolaylaştırır.

Recombee

Recombee

recombee.com

Recombee, e-ticaret siteleri için kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunan, kullanıcı davranışını analiz eden bir yapay zeka aracıdır.

Outgrow

Outgrow

outgrow.co

Outgrow, işletmelerin etkileşimli içerikler oluşturmasını, kullanıcı verilere dayalı analizler yapmasını ve pazarlama kampanyalarını yönetmesini sağlayan bir platformdur.

Searchspring

Searchspring

searchspring.net

Searchspring, e-ticaret için tasarlanmış bir arama motorudur; ürün aramalarını geliştirmek ve alışveriş deneyimini kişiselleştirmek için yardımcı olur.

Maropost

Maropost

maropost.com

Maropost, işletmelere e-posta, SMS ve sosyal medya kampanyalarıyla çoklu kanallarda müşteri katılımını kolaylaştıran bir dijital pazarlama platformudur.

deco.cx

deco.cx

deco.cx

Deco.cx, işletmelerin yüksek performanslı web uygulamaları oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir kurumsal ön uç platformudur.

TxtCart

TxtCart

txtcartapp.com

TxtCart, Shopify mağazaları için SMS pazarlama hizmeti sunarak müşteri ilişkilerini geliştirmeyi ve satışları artırmayı sağlar.

StoreYa

StoreYa

storeya.com

StoreYa, çevrimiçi mağazaları Facebook'a entegre eden ve özelleştiren bir sosyal ticaret platformudur. E-ticaret yönetimini kolaylaştırır.

PureClarity

PureClarity

pureclarity.com

PureClarity, e-ticaret siteleri için kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunarak çevrimiçi gelir ve dönüşüm oranlarını artıran bir yazılımdır.

Checkout Champ

Checkout Champ

checkoutchamp.com

Checkout Champ, satış dönüşümlerini artırmak için abonelik yönetimi ve faturalama sistemi sunar. Hızlı ödeme ve ek satış akışları oluşturmanıza olanak tanır.

CommentSold

CommentSold

try.commentsold.com

CommentSold, canlı video ticareti ile ürün satışı yapan bir platformdur. Sosyal medya entegrasyonu ve envanter yönetimi gibi özellikler sunar.

Crossing Minds

Crossing Minds

crossingminds.com

Crossing Minds, kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik öneriler sunarak, online keşif ve etkileşimi artıran bir platformdur.

Xtremepush US

Xtremepush US

xtremepush.com

Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı veriler ve AI kullanarak oyuncu ilişkilerini güçlendirmesine yardımcı olan kapsamlı bir CRM uygulamasıdır.

Xtremepush EU

Xtremepush EU

xtremepush.com

Xtremepush EU, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı veri ve AI kullanarak oyuncu ilişkilerini geliştirmesine yardımcı olan kapsamlı bir CRM çözümüdür.

Socital

Socital

socital.com

Socital, pazarlamacılara lead toplama, anonim ziyaretçileri müşteriye dönüştürme ve satış artırma konusunda yardımcı olan bir e-ticaret pazarlama platformudur.

Vizury

Vizury

vizury.com

Vizury, markalara müşteri geri kazanımını artırma, yeni müşteri edinimi ve sadakati geliştirme amacıyla dijital pazarlama çözümleri sunan bir Martech platformudur.

Personizely

Personizely

personizely.net

Personizely, web ziyaretçilerinden bilgi toplayarak satışları artırmayı ve kişiselleştirilmiş içerik göstermeyi sağlayan bir e-ticaret araç setidir.

Klevu

Klevu

klevu.com

Klevu, e-ticaret işletmeleri için AI destekli arama ve ürün keşfi sağlar. Doğal dil işlemi ve kişiselleştirme ile alakalı sonuçlar sunar.

Poltio

Poltio

poltio.com

Poltio, markalara ürün keşfini insanileştiren, anketler ve testler sunan, veri toplayan bir uygulamadır.

OptiMonk

OptiMonk

optimonk.com

OptiMonk, e-ticaret siteleri için açılır pencereler ve kişiselleştirme araçları sunarak satışları artırmayı amaçlayan bir dönüşüm optimizasyon aracıdır.

Monetate

Monetate

monetate.com

Monetate, markaların ziyaretçilere kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasını sağlayan, veri odaklı e-ticaret kişiselleştirme yazılımıdır.

Aqurate

Aqurate

aqurate.ai

Aqurate, e-ticaret sitelerine entegre olan, ziyaretçilerin davranışlarına göre kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunan bir yapay zeka uygulamasıdır.

Hello Retail

Hello Retail

helloretail.com

Hello Retail, e-ticaret sitelerini müşteri davranışına göre kişiselleştirerek daha fazla satış yapmayı amaçlayan bir yazılımdır.

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