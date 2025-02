E-Ticaret Kişiselleştirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tacikistan

Relewise

Kişiselleştirme potansiyelinize ulaşalım Relewise olarak müşterilerimize benzersiz kullanıcı deneyimleri sunabilmeleri için gerçek kişiselleştirmenin rekabet avantajını sağlıyoruz. İşletmenizin kişiselleştirme potansiyeline ulaşmasını istiyoruz ve size her konuda yardımcı olmak istiyoruz. Yüksek hızda özelleştirilmiş sonuçlar Kişiselleştirilmiş arama ve öneri sonuçları sağlama konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahip bir kişiselleştirme platformu sunuyoruz. Gerçek zamanlı kullanıcı davranışını temel alan platformumuz, kullanıcının benzersiz ilgi alanlarına ve eylemlerine uyum sağlar ve yüksek hızda mükemmel sonuçlar sağlar. Sonuç muhteşem kullanıcı deneyimleridir ve e-ticaret işletmeleri platformun olağanüstü uyarlanabilirliğinden, esnek entegrasyonundan, süper hızlı motorundan ve otomatikleştirilmiş öğrenmesinden yararlanır. Ürünlerde, çeşitlerde, kategorilerde ve içerikte arama yapın, kişiselleştirilmiş ürün önerileri sunun, kategoriye göz atarken sıralama düzenini kişiselleştirin ve tetikleyiciler ör. pazarlama otomasyonu için. Relewise, tüm verilerin kalıcı olduğu ve verilerin gerçek zamanlı olarak sıfır gecikmeyle analiz edilip kullanıldığı milyonlarca ürünü ve çeşidi destekler. Hem B2C hem de B2B'de her şey sorunsuz çalışıyor. Ayrıca Relewise, müşteriye özel ürün çeşitlerinde kişiselleştirme desteği, müşteri segmentasyonu ve çok kullanıcılı müşteri hesapları (ve sepetleri) gibi hedeflenen özelliklerle B2B'yi tamamen benimsiyor. Sıcak hava yok, çok fazla açık konuşma ve asla sıkıcı bir an yok Harika ilişkilerin her şey olduğuna ve harika diyaloğun başladıkları yer olduğuna inanıyoruz. Ürünümüzün müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre değişmesinin nedeni budur ve en yüksek NASIL ürün kalitesini ve ötesinde hizmeti sunma konusunda son derece ciddiyiz. Güven bizim en güçlü para birimimizdir ve size dürüst konuşmalar yapacağımıza ve ateşli satış konuşmaları yapmayacağımıza söz veriyoruz. Aynı zamanda her şeyi ilgi çekici tutacağımıza da söz veriyoruz; olandan daha iyi bir şeyi keşfetme ve geliştirme konusunda hiç bitmeyen bir arzuyla hareket ediyoruz.