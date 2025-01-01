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E-Ticaret Kişiselleştirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Nauru
E-ticaret kişiselleştirme yazılımı, çevrimiçi alışveriş deneyimini bireysel tüketicilere göre özelleştirerek geliştirir. Bu yazılım, çeşitli kanallarda kullanıcı davranışını gerçek zamanlı olarak takip ederek, kullanıcıları ürün veya hizmetleri keşfetmeye ve satın almaya yönlendiren kişiselleştirilmiş mesajlar sunar. Pazarlamacılar ve e-ticaret profesyonelleri bu yazılımı çevrimiçi satışları artırmak için kullanıyor. Tipik olarak e-ticaret kişiselleştirme yazılımı, e-ticaret platformları, alışveriş sepeti yazılımı ve ürün bilgi yönetimi (PIM) sistemleriyle entegre olan bağımsız bir çözüm olarak sunulur. Ek olarak, bazı satıcılar daha kapsamlı bir yaklaşım için bunu e-ticaret yazılımı veya çok kanallı perakende yazılımıyla birleştirir.
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Brevo
brevo.com
Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platform...
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan...
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, küçük işletmelere, solo girişimcilere, koçlara ve pazarlamacılara hedef kitlelerini büyütmek, aboneleriyle etkileşim kurmak ve aboneleri ödeme yapan müşterilere dönüştürmek için güçlü ve uygun fiyatlı araçlar sağlayan kapsamlı bir e-posta pazarlama platformudur. 25 yılı aşkın uzmanlığım...
Storyly
storyly.io
Storyly, tam ekran, etkileşimli ve günümüzün en ilgi çekici içerik formatı olan Stories'i mobil uygulamalara ve web sitelerine yerleştiren kullanıcı etkileşim platformudur. Storyly Stories, mobil markaların pazarlama stratejilerini, hedef kitleleriyle mobil ekranın sınırlarının ötesinde etkileşim ku...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...
Drip
drip.com
Drip, büyüyen e-ticaret markalarının tekrar satın alımları ve marka sadakatini artırmasına yardımcı olan bir pazarlama otomasyon platformudur. Drip, 30.000'den fazla e-ticaret pazarlamacısını, müşterilerini anlamak ve onlara pazarlamak için güçlü araçlarla donatıyor. Drip'te tüm müşteri verilerinizi...
Insider
useinsider.com
Bireyselleştirilmiş, kanallar arası deneyimler oluşturmak için tek bir platform olan Insider, kurumsal pazarlamacıların müşteri verilerini kanallar ve sistemler arasında bağlamasına, yapay zeka amaç motoruyla gelecekteki davranışlarını tahmin etmesine ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluştu...
MoEngage
moengage.com
MoEngage, hantal karmaşıklıktan ziyade çevikliğe değer veren pazarlamacılar ve ürün sahipleri için oluşturulmuş, kanallar arası bir müşteri etkileşimi platformudur. Gerçek zamanlı bilgiler ve kişiselleştirilmiş kanallar arası iletişim yoluyla tüketici markalarının değişen müşteri beklentilerine hızl...
Spott
spott.ai
İnternette başarılı olmak için 3 şeyi çok iyi yapmalısınız. 1. Harika içerikler oluşturun 2. Bunu hedef kitlenizin bulunduğu kanallarda yayınladığınızdan emin olun 3. Hedef kitlenize ilham verdikten sonra, onların etkileşim yoluyla dönüşüm gerçekleştirmelerine izin vererek bu ilhama göre hareket etm...
Litmus
litmus.com
Turnusol, pazarlamacıların her gönderimi nasıl değerlendirdiğini gösterir. Gönderdiğiniz her e-postayı oluşturmanıza, kişiselleştirmenize, test etmenize, incelemenize ve analiz etmenize olanak tanıyan teknoloji yığınınızın temel bir bileşenidir. Pek çok şirket farkında bile olmadan bozuk e-postalar ...
Metrilo
metrilo.com
Metrilo, pazarlama ve müşteri verilerini eyleme geçirilebilir hale getirerek ve elde tutma ve daha yüksek CLTV'ye odaklanarak e-ticaret markalarının büyümesine yardımcı olur. Araçlar arasında gerçek zamanlı raporlama, müşteri veritabanı, segmentasyon, e-posta pazarlaması ve otomasyon yer alır. Büyük...
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya ve Asya-Pasifik bölgesindeki çok çeşitli perakendecilere profesyonel sohbet ticareti çözümleri sunmaktadır. Resmi WhatsApp İş Çözümleri Sağlayıcısı ve Meta ve LINE'ın resmi ortağı olarak, sosyal mesajlaşma kanallarında (WhatsApp, Facebook, Instagram, LI...
Coveo
coveo.com
Coveo, dijital deneyimleri daha akıllı hale getirmek için bulut tabanlı bir platform sunan ve bu platform üzerine inşa edilmiş özel yazılımlar sağlayan Quebec City merkezli bir kurumsal hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Coveo Relevance Cloud™, farklı içerik ve verileri birleştirmek ve ilgili,...
MyAlice
myalice.ai
Sosyal açıdan aktif Shopify ve WooCommerce markaları için hepsi bir arada müşteri iletişim aracı. Yeni e-ticaret sosyaldir. Müşteriler artık markanıza insan gibi davranıyor ve sizinle birden fazla kanalda sohbet etmek istiyor. Böylece, destek medyası üzerinden sohbetlerle satış ve destek sağlamanın ...
Jebbit
jebbit.com
Jebbit'in Kurumsal Deneyim Platformu, markaların her kanalda geniş ölçekte sıfır taraf verilerini yakalayan güzel etkileşimli deneyimler oluşturmasına olanak tanır. Ürün tavsiyesi ve kişilik testlerinden önemsiz bilgilere, alışveriş yapılabilir arama kitaplarına, daha iyi anketlere, oylamalara, form...
Bluecore
bluecore.com
Bluecore, pazarlamacıların verileri dakikalar içinde gelir getirici kampanyalara dönüştürmesine yardımcı olan bir perakende pazarlama platformudur. İşaretle ve tıkla tahmin modellerinin yanı sıra doğrudan kampanya iş akışlarına yerleştirilen veriler sayesinde perakende pazarlamacılar, manuel süreçle...
VWO
vwo.com
Bir deney programını çalıştırmak zordur. Amacınız ister web sitesi dönüşümünü artırmak ister kullanıcı deneyimini geliştirmek olsun, işleri doğru yapmak için yapmanız gereken çok şey var. Bu nedenle WMG, eBay, Ubisoft, Qualicorp ve diğerleri gibi dünyanın önde gelen binlerce kurumsal markası, dijita...
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop, e-ticaret markaları ve çevrimiçi mağazalar için, ürünleri etiketleyerek kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri veya markaların sosyal içeriğini etkinleştirmek ve dönüşüm oranını artırmak, satışları artırmak, sosyal ağ oluşturmak için web sitelerinde alışveriş yapılabilir galeriler yayı...
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore, çoğunlukla gelişmiş denemeler başlatmak isteyen ajanslar, geliştirme ve ürün ekiplerinin yanı sıra BT departmanından minimum yardım alan pazarlamacılar tarafından kullanılan gelişmiş bir deneme aracıdır. Öne çıkıyoruz: Müşterilerimizi gerçekten önemsiyoruz; destek ve fazla tesli...
WebEngage
webengage.com
WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle ...
Syte
syte.ai
Syte, e-Ticaret uygulamaları için özel olarak tasarlanmış bir ürün keşif platformudur. Görsel arama, kişiselleştirme ve otomatik ürün etiketleme dahil olmak üzere çeşitli e-Ticaret etkinliklerini geliştirmek için görsel yapay zekadan yararlanır. Syte, verimliliği artıran, sürdürülebilirliği destekl...
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai, dünya çapındaki büyük kuruluşların iş akışları ve işlevler genelinde çok çeşitli yapay zeka destekli uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan dünyanın ilk genel amaçlı yapay zeka platformlarından biridir. Vue.ai, kuruluş genelindeki görüntü, video ve metin verilerini bir araya getirerek, bun...
Beamer
getbeamer.com
Beamer, müşterilerinize kolayca ulaşmak, etkileşim kurmak ve onlardan bilgi almak için doğrudan uygulamanızdan iki yönlü bir iletişim sağlayan, ürün sürümlerine yönelik müşteri iletişim aracıdır.
Emarsys
emarsys.com
Artık bir SAP şirketi olan Emarsys, iş sonuçlarını hızlandırmak için oluşturulmuş tek çok kanallı müşteri etkileşimi platformuyla dijital pazarlama liderlerine ve işletme sahiplerine güç veriyor. İstenilen iş sonuçlarını, sektörünüzdeki önde gelen markalardan kitle kaynaklı kanıtlanmış çok kanallı m...
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon, her perakendecinin sorununa çözüm sunan, ödüllü bir çok kanallı pazarlama otomasyon platformudur: Her ziyaretçiye doğru mesajın, doğru zamanda, doğru içerikle nasıl gönderileceği. Tek kişilik mağazaların ve kurumsal perakendecilerin, müşteri/ziyaretçi davranışlarına ve katalog değişik...
Digioh
digioh.com
Digioh ile dönüşümlerde %3'ten fazla artış elde edin! Kolay iletişim toplamanın, sınavların, anketlerin, açılış sayfalarının ve tercih merkezlerinin keyfini çıkarın; tümü daha fazla sıfır taraf verisini yakalamak, birleştirmek ve dönüştürmek için tasarlandı! E-posta + SMS mesajı pazarlama listenizi...
Moosend
moosend.com
Moosend, ödüllü hepsi bir arada kullanıcı arayüzünü korurken, işinizi ilk günden itibaren büyütmenize yardımcı olan birinci sınıf özelliklere, son teknoloji otomasyon akışlarına ve müşteri adayı oluşturma araçlarına sahip güçlü bir e-posta pazarlama otomasyon yazılımıdır. . -E-posta pazarlama kampan...
Findify
findify.io
Findify, veriler ve makine öğrenimi ile desteklenen bir Arama ve keşif kişiselleştirme platformudur. Büyümeyi hızlandırmak amacıyla e-ticaret siteleri için tasarlandı.
Xeno
getxeno.com
Xeno, büyük perakendecilerin ve D2C markalarının, her bir müşteriyi anlayarak ve SMS, e-posta, Whatsapp, Facebook ve Instagram üzerinden daha alakalı pazarlama kampanyaları oluşturarak tekrarlı satışları %11 oranında artırmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir CRM'dir. Levi's, Tommy Hilfiger...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach, dünyanın 1 numaralı Ticaret Deneyimi Bulutu olup, markalara sihir gibi hissettirecek kadar kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları sunma gücü vermektedir. Gerçek kişiselleştirmeyi ve dijital ticaretin büyümesini sağlayan bir ürün paketi sunar; bunlar arasında şunlar yer alır: Yapay zeka ...
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud, herhangi bir üçüncü taraf sistemiyle sorunsuz bir şekilde bütünleşir ve herhangi bir iş kriterinin doğrudan platformda kolayca yapılandırılmasına olanak tanır. Müşteri verilerine erişmesi gereken tüm ekiplerin yararlanabileceği şekilde tasarlanan Acquia Marketing Cloud, işlet...
Maropost
maropost.com
Maropost, şirketleri yolculuklarının her adımında müşterileriyle buluşturan birleşik bir e-posta pazarlama platformuyla müşteri etkileşimini basitleştiriyor. Tek bir müşteri görünümü sunan Maropost, daha iyi etkileşim ve daha yüksek dönüşüm için her kanalda kişiselleştirilmiş deneyimler yaratır. Bey...
Searchspring
searchspring.net
Searchspring, orijinal ve en güvenilir e-ticaret çözümlerinden biridir. Son 16 yılda Searchspring, çevrimiçi mağazaların Arama, Ürün Satışı, Kişiselleştirme ve Raporlama yoluyla en iyi alışveriş deneyimini sunmasına yardımcı olmak için eksiksiz bir e-ticaret ürün paketi geliştirdi. Searchspring'in e...
Experro
experro.com
Experro, her ziyaretçiye hızlı, kişiselleştirilmiş ve akılda kalıcı e-Ticaret deneyimleri sunabilen nihai Dijital Deneyim Platformudur. Tamamen yönetilen bu platform tamamen şekillendirilebilir ve Başsız CMS, Görsel Site Oluşturucu, AI arama ve satış, müşteri veri platformu ve yakında çıkacak pazarl...
edrone
edrone.me
Otonom bir e-Ticaret Bulutu olan edrone, e-Ticaret için tasarlanmış ilk eCRM'dir. edrone, algoritmalarına dayalı, kurulumu kolay (Plug'n'Play) gelişmiş Pazarlama Otomasyonu çözümleri sunar. edrone'un hedefi, müşteri davranışlarını anlamaya (Müşteri İstihbaratı) yardımcı olmak ve hepsi bir arada e-ti...
Recombee
recombee.com
Müşterilerimizin gelirlerini artırmak, kullanıcı memnuniyetini artırmak ve işletmelerinin büyümesine yardımcı olmak için kişiselleştirilmiş içerik, ürün ve arama önerilerini hizmet olarak sunuyoruz. Kullanımı kolay entegrasyonumuzu kullanan kullanıcılarımız, 30 günlük sınırsız ücretsiz denemeye katı...
Upsellit
us.upsellit.com
UpSellit, internetin en büyük markalarının satışlarını artırmasına, yeni potansiyel müşteriler yakalamasına, vazgeçmeyi durdurmasına ve yeni müşteri kazanımını artırmasına yardımcı olan yönetilen dönüşüm optimizasyonu sağlar. Şirket içi yaratıcı ve geliştirme ekipleri, UpSellit'in teknolojilerini dö...
Wyng
wyng.com
Wyng, daha alakalı deneyimler sunmak için markaların büyümesine ve hedef kitlelerini anlamasına yardımcı oluyor. Wyng ile pazarlamacılar, müşterilerle doğru anlarda etkileşim kuran, tercihleri ve diğer sıfır taraf verilerini elde eden ve gerçek zamanlı olarak kişiselleştiren etkileşimli dijital de...
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz, her büyüklükteki işletmenin ilgi çekici pazarlama testleri ve anketleri oluşturmasına, geri bildirim toplamasına ve satışları artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış çevrimiçi bir platformdur. Marquiz, kullanıcı dostu, sürükle ve bırak özellikli bir sınav oluşturucu, çok çeşitli benzers...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow, kişiselleştirilmiş testler, hesap makineleri, değerlendirmeler, yarışmalar, formlar/anketler, öneriler, anketler ve sohbet robotları oluşturmayı kolaylaştırarak potansiyel müşterileri daha iyi elde etmenize, nitelendirmenize ve onlarla etkileşime geçmenize olanak tanır. Geliştiriciye veya t...
Aidaptive
aidaptive.com
Aidaptive, e-Ticaret ve konaklama sektörlerine yönelik bir Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenimi (ML) platformudur. Tahmine dayalı yapay zeka platformu, markalar için dönüşüm oranlarını artırmak amacıyla kişiselleştirilmiş deneyimler sunma işlevi görüyor. Temel teklifi, her müşteriye özel hedeflenen ü...
deco.cx
deco.cx
Deco.cx, web'in yapay zeka sonrası dönemi için deneyim oluşturucudur. Her boyuttaki işletmenin özgün, yüksek performanslı dijital deneyimler oluşturmasına olanak tanıyan hepsi bir arada bir ön uç platformudur.Deco.cx, web'in yapay zeka sonrası dönemi için deneyim oluşturucudur. Her boyuttaki işletme...
TxtCart
txtcartapp.com
TxtCart'a 3.000'den fazla Shopify ve Shopify Plus mağazası güvenmektedir. E-Ticaret işletmelerine, konuşmalı metin pazarlama yoluyla satışları ve müşterilerle ilişkileri artırma yeteneği sunuyoruz. Ekibiniz TxtCart'ı kullanarak uyumlu bir abone listesini büyütebilecek, hedefli SMS pazarlama kampanya...
StoreYa
storeya.com
StoreYa.com, web mağazalarını otomatik olarak Facebook'a aktarmak için tasarlanmış, hem Facebook arenasına hem de orijinal markanın görünümüne ve hissine uyacak şekilde tamamen özelleştirilmesini sağlayan lider bir Sosyal ticaret platformudur.
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity, akıllı e-ticaret kişiselleştirmenin önde gelen sağlayıcılarından biridir ve çevrimiçi geliri, ortalama sipariş değerini, çevrimiçi dönüşüm oranını artırmak ve aynı zamanda sadık bir müşteri veritabanı oluşturmak için ister B2C ister B2B olsun işletmelere mükemmel bir çözüm sunar. PureCl...
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ, mevcut en iyi abonelik yönetimi ve faturalandırma sistemiyle satış dönüşümlerini, AOV'yi ve CLTV'yi artırmak için tasarlandı. 500'den fazla doğrudan entegrasyonla artık 3. taraf uygulama ücretlerinizi ortadan kaldırabilir ve tüm işi Checkout Champ'ın yapmasına izin verebilirsiniz. ...
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold, 4.000'den fazla perakendeci, satılan 150 milyondan fazla ürün ve ömür boyu 3,5 Milyar Dolar'dan fazla GMV ile canlı satış teknolojisinde Kuzey Amerika lideridir. CommentSold'un teknolojisi, ilgi çekici canlı video ticaret deneyimleri sunmak için her büyüklükteki işletmeye sınıfının en i...
Crossing Minds
crossingminds.com
Crossing Minds, çevrimiçi keşif ve katılımı teşvik eden algısal önerilere güç veren en akıllı platformdur. Dünyaca ünlü yapay zeka öncüleri tarafından kurulan ve yönetilen, derin öğrenmedeki en son gelişmelerle desteklenen Crossing Minds, müşteri gizliliğini ihlal etmeyen veya tehlikeye atmayan, anı...
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı verilerden, yapay zekadan ve oyunlaştırmadan yararlanarak yaşam döngüsüne özel geniş ölçekte dönüşüm ve sadakati artıran güçlü oyuncu ilişkileri kurmasına, büyütmesine ve sürdürmesine olanak tanıyan, piyasadaki en eksiksiz CRM çözümüdür. Hepsi tek bir...
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı verilerden, yapay zekadan ve oyunlaştırmadan yararlanarak yaşam döngüsüne özel geniş ölçekte dönüşüm ve sadakati artıran güçlü oyuncu ilişkileri kurmasına, büyütmesine ve sürdürmesine olanak tanıyan, piyasadaki en eksiksiz CRM çözümüdür. Hepsi tek bir...
Socital
socital.com
Socital, pazarlamacıların olası satışları yakalamasına, anonim ve terk eden ziyaretçileri müşterilere dönüştürmesine ve satışları artırmasına yardımcı olan bir e-ticaret pazarlama platformudur. Socital, veri toplama, e-posta veritabanı segmentasyonu, dönüşüm optimizasyonu, hedefleme ve kişiselleştir...
Poltio
poltio.com
Poltio'nun duyarlı ve beyaz etiketli, kod gerektirmeyen gömülebilir çözümleri, markaların/ajansların ürün keşfini insanileştirmesine ve gerçek zamanlı sıfır taraf verilerini yakalamasına/tarafsız içgörüler elde etmesine/segmentler ve kişiler oluştururken OI'yi artırmasına olanak tanır. Sadece akıllı...
Vizury
vizury.com
2007 yılında piyasaya sürülen Vizury, markalara daha yüksek huni dönüşümleri ve müşteri elde tutma elde etmelerini sağlayan performans odaklı bir Martech çözümüdür. Kuruluşundan bu yana, benzersiz teknoloji odaklı hizmetlerimizin odak noktası her zaman müşterileri bir markanın web sitesine, mobil uy...
Monetate
monetate.com
Monetate, pazarlamacılara müşterilerin bireysel insan düzeyinde anlaşıldığını ve takdir edildiğini hissettirme gücü verir. Monetate, markalara tam entegre bir kişiselleştirme stratejisi sunma gücü veriyor. Performans odaklı mimari, ölçeklenebilir 1'e 1 kanallar arası deneyimlerin sunulmasına kadar, ...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore, bir pazarlamacıya kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri yaratma gücü veren Kapsamlı bir Müşteri Etkileşimi ve Deneyim Paketi sunar. Platformu, bir pazarlamacının müşteri verilerini kanallar ve sistemler arasında bağlamasına, hedeflenen segmentler oluşturmasına ve Web, E-posta, Uygulama Bil...
Klevu
klevu.com
Klevu AI E-ticaret Arama ve Keşif, başsız uyumludur ve tümü gerçek zamanlı alıcı niyetiyle desteklenen AI destekli Site Araması, Akıllı Kategori Mağazacılığı, Akıllı Öneriler ve Kişiselleştirme Motoru içerir. Klevu satıcılara şu konularda yardımcı oldu: Aramadan elde edilen dönüşümü 6 kat artırma, A...
Aqurate
aqurate.ai
Aqurate Personalize, e-Ticaret mağazalarının her web sitesi ziyaretçisinden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olan, kişiselleştirilmiş ürün önerileri aracılığıyla dönüşümleri, AOV'yi ve müşteri tutma oranını artıran yapay zeka odaklı bir araçtır. Aqurate, her web sitesi ziyaretçisine, mağazayla...
Fresh Relevance
freshrelevance.com
Fresh Relevance, ticaret odaklı işletmelerin web siteleri, uygulamalar, e-postalar, SMS ve reklamlar üzerinden gelir artırıcı deneyimler sunmasına yardımcı olan çok yönlü bir kişiselleştirme platformudur; teknik uzmanlığa gerek yoktur. Platform size zaman kazandırır, dönüşümleri artırır ve teknoloji...
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire, perakendecilere çevrimiçi alışveriş yapanları satın alma hunisi boyunca yönlendiren ve onları ekosistem içinde tutan veri odaklı, akıllı müşteri yolculuğu optimizasyon çözümleri sunuyor. Müşteri içgörülerinden yararlanan Salesfire, işletmelerin sahadaki etkileşimi artırmasına, kullanıcı d...