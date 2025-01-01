En Popüler Son Eklenenler E-Ticaret Kişiselleştirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Nepal

E-ticaret kişiselleştirme yazılımı, çevrimiçi alışveriş deneyimini bireysel tüketicilere göre özelleştirerek geliştirir. Bu yazılım, çeşitli kanallarda kullanıcı davranışını gerçek zamanlı olarak takip ederek, kullanıcıları ürün veya hizmetleri keşfetmeye ve satın almaya yönlendiren kişiselleştirilmiş mesajlar sunar. Pazarlamacılar ve e-ticaret profesyonelleri bu yazılımı çevrimiçi satışları artırmak için kullanıyor. Tipik olarak e-ticaret kişiselleştirme yazılımı, e-ticaret platformları, alışveriş sepeti yazılımı ve ürün bilgi yönetimi (PIM) sistemleriyle entegre olan bağımsız bir çözüm olarak sunulur. Ek olarak, bazı satıcılar daha kapsamlı bir yaklaşım için bunu e-ticaret yazılımı veya çok kanallı perakende yazılımıyla birleştirir.