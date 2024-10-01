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E-Ticaret Kişiselleştirme Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Malezya

E-ticaret kişiselleştirme yazılımı, çevrimiçi alışveriş deneyimini bireysel tüketicilere göre özelleştirerek geliştirir. Bu yazılım, çeşitli kanallarda kullanıcı davranışını gerçek zamanlı olarak takip ederek, kullanıcıları ürün veya hizmetleri keşfetmeye ve satın almaya yönlendiren kişiselleştirilmiş mesajlar sunar. Pazarlamacılar ve e-ticaret profesyonelleri bu yazılımı çevrimiçi satışları artırmak için kullanıyor. Tipik olarak e-ticaret kişiselleştirme yazılımı, e-ticaret platformları, alışveriş sepeti yazılımı ve ürün bilgi yönetimi (PIM) sistemleriyle entegre olan bağımsız bir çözüm olarak sunulur. Ek olarak, bazı satıcılar daha kapsamlı bir yaklaşım için bunu e-ticaret yazılımı veya çok kanallı perakende yazılımıyla birleştirir.

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Brevo

Brevo

brevo.com

Günümüzün rekabetçi iş ortamında, olağanüstü müşteri hizmetleri sağlamak, gelişen bir marka oluşturmak için çok önemlidir. Conversations by Brevo ile satışları artırırken ve kalıcı müşteri ilişkileri geliştirirken müşteri desteğinizi yeni boyutlara yükseltebilirsiniz. Güçlü, hepsi bir arada platform...

Omnichat

Omnichat

omnichat.ai

Omnichat, Hong Kong, Tayvan, Singapur, Malezya ve Asya-Pasifik bölgesindeki çok çeşitli perakendecilere profesyonel sohbet ticareti çözümleri sunmaktadır. Resmi WhatsApp İş Çözümleri Sağlayıcısı ve Meta ve LINE'ın resmi ortağı olarak, sosyal mesajlaşma kanallarında (WhatsApp, Facebook, Instagram, LI...

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign for Marketing, müşteri yaşam döngüsünün her aşamasında müşterilerle etkileşim kurmak için işletmenizde kullandığınız her aracı ve kanalı birbirine bağlar. Kişilerinizle kişiselleştirilmiş temas noktalarını uyarlamak için e-posta pazarlamasından, sosyal medyadan, dijital reklamcılıktan...

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse, küçük işletmelere, solo girişimcilere, koçlara ve pazarlamacılara hedef kitlelerini büyütmek, aboneleriyle etkileşim kurmak ve aboneleri ödeme yapan müşterilere dönüştürmek için güçlü ve uygun fiyatlı araçlar sağlayan kapsamlı bir e-posta pazarlama platformudur. 25 yılı aşkın uzmanlığım...

Storyly

Storyly

storyly.io

Storyly, tam ekran, etkileşimli ve günümüzün en ilgi çekici içerik formatı olan Stories'i mobil uygulamalara ve web sitelerine yerleştiren kullanıcı etkileşim platformudur. Storyly Stories, mobil markaların pazarlama stratejilerini, hedef kitleleriyle mobil ekranın sınırlarının ötesinde etkileşim ku...

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...

Drip

Drip

drip.com

Drip, büyüyen e-ticaret markalarının tekrar satın alımları ve marka sadakatini artırmasına yardımcı olan bir pazarlama otomasyon platformudur. Drip, 30.000'den fazla e-ticaret pazarlamacısını, müşterilerini anlamak ve onlara pazarlamak için güçlü araçlarla donatıyor. Drip'te tüm müşteri verilerinizi...

Insider

Insider

useinsider.com

Bireyselleştirilmiş, kanallar arası deneyimler oluşturmak için tek bir platform olan Insider, kurumsal pazarlamacıların müşteri verilerini kanallar ve sistemler arasında bağlamasına, yapay zeka amaç motoruyla gelecekteki davranışlarını tahmin etmesine ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluştu...

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage, Ally Financial, McAfee, 7-Eleven, Samsung, Flipkart, Domino's, Nestle, Deutsche Telekom, Airtel ve daha fazlası gibi 1.200'den fazla küresel tüketici markasının güvendiği, içgörü odaklı bir müşteri etkileşimi platformudur. 35'ten fazla ülkedeki dijital öncelikli ve Kurumsal markalar, ayda ...

Litmus

Litmus

litmus.com

Turnusol, pazarlamacıların her gönderimi nasıl değerlendirdiğini gösterir. Gönderdiğiniz her e-postayı oluşturmanıza, kişiselleştirmenize, test etmenize, incelemenize ve analiz etmenize olanak tanıyan teknoloji yığınınızın temel bir bileşenidir. Pek çok şirket farkında bile olmadan bozuk e-postalar ...

Spott

Spott

spott.ai

İnternette başarılı olmak için 3 şeyi çok iyi yapmalısınız. 1. Harika içerikler oluşturun 2. Bunu hedef kitlenizin bulunduğu kanallarda yayınladığınızdan emin olun 3. Hedef kitlenize ilham verdikten sonra, onların etkileşim yoluyla dönüşüm gerçekleştirmelerine izin vererek bu ilhama göre hareket etm...

Metrilo

Metrilo

metrilo.com

Metrilo, pazarlama ve müşteri verilerini eyleme geçirilebilir hale getirerek ve elde tutma ve daha yüksek CLTV'ye odaklanarak e-ticaret markalarının büyümesine yardımcı olur. Araçlar arasında gerçek zamanlı raporlama, müşteri veritabanı, segmentasyon, e-posta pazarlaması ve otomasyon yer alır. Büyük...

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo, dijital deneyimleri daha akıllı hale getirmek için bulut tabanlı bir platform sunan ve bu platform üzerine inşa edilmiş özel yazılımlar sağlayan Quebec City merkezli bir kurumsal hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Coveo Relevance Cloud™, farklı içerik ve verileri birleştirmek ve ilgili,...

MyAlice

MyAlice

myalice.ai

Sosyal açıdan aktif Shopify ve WooCommerce markaları için hepsi bir arada müşteri iletişim aracı. Yeni e-ticaret sosyaldir. Müşteriler artık markanıza insan gibi davranıyor ve sizinle birden fazla kanalda sohbet etmek istiyor. Böylece, destek medyası üzerinden sohbetlerle satış ve destek sağlamanın ...

Jebbit

Jebbit

jebbit.com

Jebbit'in Kurumsal Deneyim Platformu, markaların her kanalda geniş ölçekte sıfır taraf verilerini yakalayan güzel etkileşimli deneyimler oluşturmasına olanak tanır. Ürün tavsiyesi ve kişilik testlerinden önemsiz bilgilere, alışveriş yapılabilir arama kitaplarına, daha iyi anketlere, oylamalara, form...

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore, pazarlamacıların verileri dakikalar içinde gelir getirici kampanyalara dönüştürmesine yardımcı olan bir perakende pazarlama platformudur. İşaretle ve tıkla tahmin modellerinin yanı sıra doğrudan kampanya iş akışlarına yerleştirilen veriler sayesinde perakende pazarlamacılar, manuel süreçle...

Tagshop

Tagshop

tagshop.ai

Tagshop, e-ticaret markaları ve çevrimiçi mağazalar için, ürünleri etiketleyerek kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri veya markaların sosyal içeriğini etkinleştirmek ve dönüşüm oranını artırmak, satışları artırmak, sosyal ağ oluşturmak için web sitelerinde alışveriş yapılabilir galeriler yayı...

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle ...

Omniconvert

Omniconvert

omniconvert.com

Omniconvert Explore, çoğunlukla gelişmiş denemeler başlatmak isteyen ajanslar, geliştirme ve ürün ekiplerinin yanı sıra BT departmanından minimum yardım alan pazarlamacılar tarafından kullanılan gelişmiş bir deneme aracıdır. Öne çıkıyoruz: Müşterilerimizi gerçekten önemsiyoruz; destek ve fazla tesli...

Syte

Syte

syte.ai

Syte, e-Ticaret uygulamaları için özel olarak tasarlanmış bir ürün keşif platformudur. Görsel arama, kişiselleştirme ve otomatik ürün etiketleme dahil olmak üzere çeşitli e-Ticaret etkinliklerini geliştirmek için görsel yapay zekadan yararlanır. Syte, verimliliği artıran, sürdürülebilirliği destekl...

Vue.ai

Vue.ai

vue.ai

Vue.ai, dünya çapındaki büyük kuruluşların iş akışları ve işlevler genelinde çok çeşitli yapay zeka destekli uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan dünyanın ilk genel amaçlı yapay zeka platformlarından biridir. Vue.ai, kuruluş genelindeki görüntü, video ve metin verilerini bir araya getirerek, bun...

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Artık bir SAP şirketi olan Emarsys, iş sonuçlarını hızlandırmak için oluşturulmuş tek çok kanallı müşteri etkileşimi platformuyla dijital pazarlama liderlerine ve işletme sahiplerine güç veriyor. İstenilen iş sonuçlarını, sektörünüzdeki önde gelen markalardan kitle kaynaklı kanıtlanmış çok kanallı m...

ContactPigeon

ContactPigeon

contactpigeon.com

ContactPigeon, her perakendecinin sorununa çözüm sunan, ödüllü bir çok kanallı pazarlama otomasyon platformudur: Her ziyaretçiye doğru mesajın, doğru zamanda, doğru içerikle nasıl gönderileceği. Tek kişilik mağazaların ve kurumsal perakendecilerin, müşteri/ziyaretçi davranışlarına ve katalog değişik...

Beamer

Beamer

getbeamer.com

Beamer, müşterilerinize kolayca ulaşmak, etkileşim kurmak ve onlardan bilgi almak için doğrudan uygulamanızdan iki yönlü bir iletişim sağlayan, ürün sürümlerine yönelik müşteri iletişim aracıdır.

Digioh

Digioh

digioh.com

Digioh ile dönüşümlerde %3'ten fazla artış elde edin! Kolay iletişim toplamanın, sınavların, anketlerin, açılış sayfalarının ve tercih merkezlerinin keyfini çıkarın; tümü daha fazla sıfır taraf verisini yakalamak, birleştirmek ve dönüştürmek için tasarlandı! E-posta + SMS mesajı pazarlama listenizi...

Moosend

Moosend

moosend.com

Moosend, ödüllü hepsi bir arada kullanıcı arayüzünü korurken, işinizi ilk günden itibaren büyütmenize yardımcı olan birinci sınıf özelliklere, son teknoloji otomasyon akışlarına ve müşteri adayı oluşturma araçlarına sahip güçlü bir e-posta pazarlama otomasyon yazılımıdır. . -E-posta pazarlama kampan...

VWO

VWO

vwo.com

Bir deney programını çalıştırmak zordur. Amacınız ister web sitesi dönüşümünü artırmak ister kullanıcı deneyimini geliştirmek olsun, işleri doğru yapmak için yapmanız gereken çok şey var. Bu nedenle WMG, eBay, Ubisoft, Qualicorp ve diğerleri gibi dünyanın önde gelen binlerce kurumsal markası, dijita...

Findify

Findify

findify.io

Findify, veriler ve makine öğrenimi ile desteklenen bir Arama ve keşif kişiselleştirme platformudur. Büyümeyi hızlandırmak amacıyla e-ticaret siteleri için tasarlandı.

Xeno

Xeno

getxeno.com

Xeno, büyük perakendecilerin ve D2C markalarının, her bir müşteriyi anlayarak ve SMS, e-posta, Whatsapp, Facebook ve Instagram üzerinden daha alakalı pazarlama kampanyaları oluşturarak tekrarlı satışları %11 oranında artırmasına olanak tanıyan yapay zeka destekli bir CRM'dir. Levi's, Tommy Hilfiger...

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Bloomreach, dünyanın 1 numaralı Ticaret Deneyimi Bulutu olup, markalara sihir gibi hissettirecek kadar kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları sunma gücü vermektedir. Gerçek kişiselleştirmeyi ve dijital ticaretin büyümesini sağlayan bir ürün paketi sunar; bunlar arasında şunlar yer alır: Yapay zeka ...

Acquia

Acquia

acquia.com

Acquia Marketing Cloud, herhangi bir üçüncü taraf sistemiyle sorunsuz bir şekilde bütünleşir ve herhangi bir iş kriterinin doğrudan platformda kolayca yapılandırılmasına olanak tanır. Müşteri verilerine erişmesi gereken tüm ekiplerin yararlanabileceği şekilde tasarlanan Acquia Marketing Cloud, işlet...

Maropost

Maropost

maropost.com

Maropost, şirketleri yolculuklarının her adımında müşterileriyle buluşturan birleşik bir e-posta pazarlama platformuyla müşteri etkileşimini basitleştiriyor. Tek bir müşteri görünümü sunan Maropost, daha iyi etkileşim ve daha yüksek dönüşüm için her kanalda kişiselleştirilmiş deneyimler yaratır. Bey...

Searchspring

Searchspring

searchspring.net

Searchspring, orijinal ve en güvenilir e-ticaret çözümlerinden biridir. Son 16 yılda Searchspring, çevrimiçi mağazaların Arama, Ürün Satışı, Kişiselleştirme ve Raporlama yoluyla en iyi alışveriş deneyimini sunmasına yardımcı olmak için eksiksiz bir e-ticaret ürün paketi geliştirdi. Searchspring'in e...

Experro

Experro

experro.com

Experro, her ziyaretçiye hızlı, kişiselleştirilmiş ve akılda kalıcı e-Ticaret deneyimleri sunabilen nihai Dijital Deneyim Platformudur. Tamamen yönetilen bu platform tamamen şekillendirilebilir ve Başsız CMS, Görsel Site Oluşturucu, AI arama ve satış, müşteri veri platformu ve yakında çıkacak pazarl...

edrone

edrone

edrone.me

Otonom bir e-Ticaret Bulutu olan edrone, e-Ticaret için tasarlanmış ilk eCRM'dir. edrone, algoritmalarına dayalı, kurulumu kolay (Plug'n'Play) gelişmiş Pazarlama Otomasyonu çözümleri sunar. edrone'un hedefi, müşteri davranışlarını anlamaya (Müşteri İstihbaratı) yardımcı olmak ve hepsi bir arada e-ti...

Recombee

Recombee

recombee.com

Müşterilerimizin gelirlerini artırmak, kullanıcı memnuniyetini artırmak ve işletmelerinin büyümesine yardımcı olmak için kişiselleştirilmiş içerik, ürün ve arama önerilerini hizmet olarak sunuyoruz. Kullanımı kolay entegrasyonumuzu kullanan kullanıcılarımız, 30 günlük sınırsız ücretsiz denemeye katı...

Upsellit

Upsellit

us.upsellit.com

UpSellit, internetin en büyük markalarının satışlarını artırmasına, yeni potansiyel müşteriler yakalamasına, vazgeçmeyi durdurmasına ve yeni müşteri kazanımını artırmasına yardımcı olan yönetilen dönüşüm optimizasyonu sağlar. Şirket içi yaratıcı ve geliştirme ekipleri, UpSellit'in teknolojilerini dö...

Wyng

Wyng

wyng.com

Wyng, daha alakalı deneyimler sunmak için markaların büyümesine ve hedef kitlelerini anlamasına yardımcı oluyor. Wyng ile pazarlamacılar, müşterilerle doğru anlarda etkileşim kuran, tercihleri ​​ve diğer sıfır taraf verilerini elde eden ve gerçek zamanlı olarak kişiselleştiren etkileşimli dijital de...

Marquiz.io

Marquiz.io

marquiz.io

Marquiz, her büyüklükteki işletmenin ilgi çekici pazarlama testleri ve anketleri oluşturmasına, geri bildirim toplamasına ve satışları artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış çevrimiçi bir platformdur. Marquiz, kullanıcı dostu, sürükle ve bırak özellikli bir sınav oluşturucu, çok çeşitli benzers...

Outgrow

Outgrow

outgrow.co

Outgrow, kişiselleştirilmiş testler, hesap makineleri, değerlendirmeler, yarışmalar, formlar/anketler, öneriler, anketler ve sohbet robotları oluşturmayı kolaylaştırarak potansiyel müşterileri daha iyi elde etmenize, nitelendirmenize ve onlarla etkileşime geçmenize olanak tanır. Geliştiriciye veya t...

Aidaptive

Aidaptive

aidaptive.com

Aidaptive, e-Ticaret ve konaklama sektörlerine yönelik bir Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenimi (ML) platformudur. Tahmine dayalı yapay zeka platformu, markalar için dönüşüm oranlarını artırmak amacıyla kişiselleştirilmiş deneyimler sunma işlevi görüyor. Temel teklifi, her müşteriye özel hedeflenen ü...

deco.cx

deco.cx

deco.cx

Deco.cx, web'in yapay zeka sonrası dönemi için deneyim oluşturucudur. Her boyuttaki işletmenin özgün, yüksek performanslı dijital deneyimler oluşturmasına olanak tanıyan hepsi bir arada bir ön uç platformudur.Deco.cx, web'in yapay zeka sonrası dönemi için deneyim oluşturucudur. Her boyuttaki işletme...

TxtCart

TxtCart

txtcartapp.com

TxtCart'a 3.000'den fazla Shopify ve Shopify Plus mağazası güvenmektedir. E-Ticaret işletmelerine, konuşmalı metin pazarlama yoluyla satışları ve müşterilerle ilişkileri artırma yeteneği sunuyoruz. Ekibiniz TxtCart'ı kullanarak uyumlu bir abone listesini büyütebilecek, hedefli SMS pazarlama kampanya...

StoreYa

StoreYa

storeya.com

StoreYa.com, web mağazalarını otomatik olarak Facebook'a aktarmak için tasarlanmış, hem Facebook arenasına hem de orijinal markanın görünümüne ve hissine uyacak şekilde tamamen özelleştirilmesini sağlayan lider bir Sosyal ticaret platformudur.

PureClarity

PureClarity

pureclarity.com

PureClarity, akıllı e-ticaret kişiselleştirmenin önde gelen sağlayıcılarından biridir ve çevrimiçi geliri, ortalama sipariş değerini, çevrimiçi dönüşüm oranını artırmak ve aynı zamanda sadık bir müşteri veritabanı oluşturmak için ister B2C ister B2B olsun işletmelere mükemmel bir çözüm sunar. PureCl...

Checkout Champ

Checkout Champ

checkoutchamp.com

Checkout Champ, mevcut en iyi abonelik yönetimi ve faturalandırma sistemiyle satış dönüşümlerini, AOV'yi ve CLTV'yi artırmak için tasarlandı. 500'den fazla doğrudan entegrasyonla artık 3. taraf uygulama ücretlerinizi ortadan kaldırabilir ve tüm işi Checkout Champ'ın yapmasına izin verebilirsiniz. ...

CommentSold

CommentSold

try.commentsold.com

CommentSold, 4.000'den fazla perakendeci, satılan 150 milyondan fazla ürün ve ömür boyu 3,5 Milyar Dolar'dan fazla GMV ile canlı satış teknolojisinde Kuzey Amerika lideridir. CommentSold'un teknolojisi, ilgi çekici canlı video ticaret deneyimleri sunmak için her büyüklükteki işletmeye sınıfının en i...

Crossing Minds

Crossing Minds

crossingminds.com

Crossing Minds, çevrimiçi keşif ve katılımı teşvik eden algısal önerilere güç veren en akıllı platformdur. Dünyaca ünlü yapay zeka öncüleri tarafından kurulan ve yönetilen, derin öğrenmedeki en son gelişmelerle desteklenen Crossing Minds, müşteri gizliliğini ihlal etmeyen veya tehlikeye atmayan, anı...

Xtremepush US

Xtremepush US

xtremepush.com

Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı verilerden, yapay zekadan ve oyunlaştırmadan yararlanarak yaşam döngüsüne özel geniş ölçekte dönüşüm ve sadakati artıran güçlü oyuncu ilişkileri kurmasına, büyütmesine ve sürdürmesine olanak tanıyan, piyasadaki en eksiksiz CRM çözümüdür. Hepsi tek bir...

Xtremepush EU

Xtremepush EU

xtremepush.com

Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı verilerden, yapay zekadan ve oyunlaştırmadan yararlanarak yaşam döngüsüne özel geniş ölçekte dönüşüm ve sadakati artıran güçlü oyuncu ilişkileri kurmasına, büyütmesine ve sürdürmesine olanak tanıyan, piyasadaki en eksiksiz CRM çözümüdür. Hepsi tek bir...

Socital

Socital

socital.com

Socital, pazarlamacıların olası satışları yakalamasına, anonim ve terk eden ziyaretçileri müşterilere dönüştürmesine ve satışları artırmasına yardımcı olan bir e-ticaret pazarlama platformudur. Socital, veri toplama, e-posta veritabanı segmentasyonu, dönüşüm optimizasyonu, hedefleme ve kişiselleştir...

Poltio

Poltio

poltio.com

Poltio'nun duyarlı ve beyaz etiketli, kod gerektirmeyen gömülebilir çözümleri, markaların/ajansların ürün keşfini insanileştirmesine ve gerçek zamanlı sıfır taraf verilerini yakalamasına/tarafsız içgörüler elde etmesine/segmentler ve kişiler oluştururken OI'yi artırmasına olanak tanır. Sadece akıllı...

Vizury

Vizury

vizury.com

2007 yılında piyasaya sürülen Vizury, markalara daha yüksek dönüşüm hunisi dönüşümleri ve müşteriyi elde tutma konusunda güç veren performans odaklı bir martech çözümüdür. Kuruluşundan bu yana, benzersiz teknoloji odaklı hizmetlerimizin odak noktası her zaman müşterileri bir markanın web sitesine, m...

Monetate

Monetate

monetate.com

Monetate, pazarlamacılara müşterilerin bireysel insan düzeyinde anlaşıldığını ve takdir edildiğini hissettirme gücü verir. Monetate, markalara tam entegre bir kişiselleştirme stratejisi sunma gücü veriyor. Performans odaklı mimari, ölçeklenebilir 1'e 1 kanallar arası deneyimlerin sunulmasına kadar, ...

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Netcore Cloud'un Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi platformu (eski adıyla Netcore Smartech), pazarlamacıların, büyümenin ve ürün yöneticilerinin müşterilerle birden fazla temas noktasında güçlü görüşmeler yürütmesine olanak tanıyan tek noktadan büyüme platformudur. AI/ML'nin gücüyle desteklenen Netcore...

Klevu

Klevu

klevu.com

Klevu AI E-ticaret Arama ve Keşif, başsız uyumludur ve tümü gerçek zamanlı alıcı niyetiyle desteklenen AI destekli Site Araması, Akıllı Kategori Mağazacılığı, Akıllı Öneriler ve Kişiselleştirme Motoru içerir. Klevu satıcılara şu konularda yardımcı oldu: Aramadan elde edilen dönüşümü 6 kat artırma, A...

Aqurate

Aqurate

aqurate.ai

Aqurate Personalize, e-Ticaret mağazalarının her web sitesi ziyaretçisinden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olan, kişiselleştirilmiş ürün önerileri aracılığıyla dönüşümleri, AOV'yi ve müşteri tutma oranını artıran yapay zeka odaklı bir araçtır. Aqurate, her web sitesi ziyaretçisine, mağazayla...

Salesfire

Salesfire

salesfire.co.uk

Salesfire, perakendecilere çevrimiçi alışveriş yapanları satın alma hunisi boyunca yönlendiren ve onları ekosistem içinde tutan veri odaklı, akıllı müşteri yolculuğu optimizasyon çözümleri sunuyor. Müşteri içgörülerinden yararlanan Salesfire, işletmelerin sahadaki etkileşimi artırmasına, kullanıcı d...

Prefixbox

Prefixbox

prefixbox.com

Prefixbox'ın Yapay Zeka Arama, Yapay Zeka Navigasyonu, Yapay Zeka Önerisi ve Analizler ve Deneyleme çözümleri, dönüşüm oranını ve geliri artırmak için alışveriş deneyimini iyileştirir. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 anlamı anlamak için en son arama teknolojisini kullanır. Vektör, büyük dil modelleri (L...

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