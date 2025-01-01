E-ticaret Sahtekarlığına Karşı Koruma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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E-ticaret dolandırıcılık koruma yazılımı, çevrimiçi işletmelerin yüksek riskli işlemleri belirlemesine ve dolandırıcılık faaliyetlerini engellemek için potansiyel riskleri değerlendirmesine yardımcı olur. Bu yazılım, algoritmik analizden yararlanarak sahte ürün siparişleri ve ödeme olasılığını azaltır, böylece e-ticaret işletmelerinin bu tür risklere maruz kalması en aza indirilir. Bu işletmelerin dolandırıcılık girişimlerine karşı savunmasızlığı, özellikle işlemler güvenli olmayan web siteleri veya mobil platformlarda gerçekleştiğinde artıyor.
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Stripe
stripe.com
Stripe, e-ticaret siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve API hizmetleri sunan çevrimiçi bir ödeme platformudur.
GeoComply
geocomply.com
GeoComply, coğrafi konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcı kimliğini doğrulayan bir güvenlik çözümüdür.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis, yasal araştırma ve belge yönetimi için AI destekli bir platformdur. Kullanıcılar, yasal bilgileri analiz eder ve belgeler oluşturur.
Onfido
onfido.com
Onfido, işletmelerin kimlik doğrulama süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan AI destekli bir platformdur. Biyometrik doğrulama ve belge analizi sunar.
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint, web ve mobil uygulamalar için cihaz zekası sunan bir platformdur. Dolandırıcılık tespiti için geliştiricilere doğru ve hızlı çözümler sağlar.
Digital River
digitalriver.com
Digital River, uluslararası genişleme, ödeme, vergi, dolandırıcılık ve uyum süreçlerini basitleştiren bir arka uç çözümüdür.
MaxMind
maxmind.com
MaxMind, IP zekası ve sahtekarlık tespiti için coğrafi konum verileri sağlayan bir platformdur. İşletmelere güvenlik ve içerik kişiselleştirmeni artırır.
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS, sahtekarlığı önlemek için gerçek zamanlı API araçları sunan bir güvenlik çözümüdür.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, kimlik doğrulama, dolandırıcılık önleme ve yaş doğrulaması için dijital çözümler sunar. Mobil aygıtlar ve tarayıcılar ile entegre çalışır.
UpPass
uppass.io
UpPass, çevrimiçi dolandırıcılığı önlemeye yardımcı olan no-code kimlik doğrulama platformudur. Hızlıca onay formları oluşturabilir ve sonuçları entegre edebilirsiniz.
Cognito
cognitohq.com
Cognito uygulaması, anında KYC ve AML uyumu, izleme listesi taraması gibi hizmetleri sunar. Küresel ölçekte, birkaç satır kod ile kullanılabilir.
Socure
socure.com
Socure, dijital kimlik doğrulaması ve dolandırıcılık önleme için AI ve makine öğrenimi kullanan bir platformdur; müşteri etkileşimleri boyunca güven sağlar.
Forter
forter.com
Forter, dijital ticarette sahtekarlığı önlemek için gerçek zamanlı analiz ve makine öğrenimi kullanan bir platformdur.
Adloox
adloox.com
Adloox, reklam doğrulama ve performans izleme çözümleri sunan bir platformdur. Kullanıcıların dijital reklam kampanyalarını optimize etmelerine yardımcı olur.
Sift
sift.com
Sift, dijital güvenirlik sağlayan AI destekli bir sahtekarlık platformudur. 700'den fazla müşteriye, güvenli ve sorunsuz tüketici deneyimleri sunar.
Chargebacks911
chargebacks911.com
Chargebacks911 uygulaması, işletmelerin ters ibrazları yönetmelerine ve sahtekarlığı önlemelerine yardımcı olan bir çözüm sunmaktadır.
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net, dijital işletmelere sahtekarlık tespiti, müşteri kaydı yönetimi ve işlem izleme süreçlerini geliştiren bir platformdur.
NoFraud
nofraud.com
NoFraud, e-ticaret dolandırıcılığını önleyen, gerçek zamanlı işlem analizi yapan ve güvenli ödeme deneyimleri sunan bir uygulamadır.
Trustfull
trustfull.com
Trustfull, dijital izler üzerinden veri toplayarak gerçek zamanlı risk değerlendirmesi yapan bir platformdur. KYC, AML ve kimlik dolandırıcılığı tespiti alanında kullanılır.
BrandShield
brandshield.com
BrandShield, işletmeleri çevrimiçi tehditlerden korumak için dijital risk izleme ve kaldırma hizmetleri sunan bir platformdur.
Chargeblast
chargeblast.com
Chargeblast, ters ibraz uyarıları ile işletmelerin ters ibraz oranını %0'a indirmelerine yardımcı olur, otomatik iade hizmeti ve analiz sunar.
AtData
atdata.com
AtData uygulaması, e-posta adreslerini doğrulamak ve temizlemek için güvenli bir hizmet sunar, hataları giderir ve e-posta listelerinin etkinliğini artırır.
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
FraudLabs Pro, e-ticaret işletmelerini hileli işlemlerden koruyarak siparişlerin risk analizini yapar ve meşru işlemleri hedefler.
Buysafe
buysafe.com
BuySafe, çevrimiçi alışverişleri güvenli hale getirerek tüketici güvenini artırmayı amaçlayan bir uygulamadır. Kullanıcılara güvenilir satıcıları tanımlar ve güvenlik önlemleri sunar.
Xelix
xelix.com
Xelix, hesap ödemeleri için AI destekli bir kontrol merkezi sunan bir yazılım uygulamasıdır. Büyük ölçekli şirketlere finansal süreçlerini otomatikleştirir.
Riskified
riskified.com
Riskified, e-ticaret sahtekarlığını önlemek için makine öğrenimi kullanan bir platformdur. Gerçek zamanlı dolandırıcılık tespiti ve ters ibraz koruma sağlar.
Eye4Fraud
eye4fraud.com
Eye4Fraud, çevrimiçi siparişleri ekranlar, doğrular ve güvence altına alır, dolandırıcılığa karşı koruma sağlar.
Kount
kount.com
Kount, işletmelere sahtekarlık tespiti sağlayan bir yazılımdır. Özelleştirilebilir kurallar ile hileli işlemleri önlemeye yönelik çözümler sunar.
Signifyd
signifyd.com
Signifyd, e-ticaret sahtekarlıklarını önleyen ve işlemlerin güvenliğini artıran bir yazılımdır. Tüccarların müşterilerin hareketlerini değerlendirmesine yardımcı olur.
ClearSale
br.clear.sale
ClearSale, e-ticaret işlemlerini korumak için sahtekarlığı tespit eden ve önleyen bir platformdur. Kullanıcı dostu panel ile tüccarların işlemlerini yönetmelerine yardımcı olur.
Chargebackhit
chargebackhit.com
Chargebackhit, tüccarların ters ibrazları yönetmelerine ve önlem almalarına olanak tanıyan, analitik ve uyarılar sunan bir platformdur.
Ravelin
ravelin.com
Ravelin, çevrimiçi işletmeler için sahtekarlık önleme ve güvenli ödeme çözümleri sunan bir platformdur. İşlemleri gerçek zamanlı analiz ederek güvenliği artırır.
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