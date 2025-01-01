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E-ticaret Sahtekarlığına Karşı Koruma Yazılımı
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E-ticaret Sahtekarlığına Karşı Koruma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

E-ticaret dolandırıcılık koruma yazılımı, çevrimiçi işletmelerin yüksek riskli işlemleri belirlemesine ve dolandırıcılık faaliyetlerini engellemek için potansiyel riskleri değerlendirmesine yardımcı olur. Bu yazılım, algoritmik analizden yararlanarak sahte ürün siparişleri ve ödeme olasılığını azaltır, böylece e-ticaret işletmelerinin bu tür risklere maruz kalması en aza indirilir. Bu işletmelerin dolandırıcılık girişimlerine karşı savunmasızlığı, özellikle işlemler güvenli olmayan web siteleri veya mobil platformlarda gerçekleştiğinde artıyor.

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Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe, e-ticaret siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve API hizmetleri sunan çevrimiçi bir ödeme platformudur.

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

GeoComply, coğrafi konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcı kimliğini doğrulayan bir güvenlik çözümüdür.

LexisNexis

LexisNexis

lexisnexis.com

LexisNexis, yasal araştırma ve belge yönetimi için AI destekli bir platformdur. Kullanıcılar, yasal bilgileri analiz eder ve belgeler oluşturur.

Onfido

Onfido

onfido.com

Onfido, işletmelerin kimlik doğrulama süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan AI destekli bir platformdur. Biyometrik doğrulama ve belge analizi sunar.

Fingerprint

Fingerprint

fingerprint.com

Fingerprint, web ve mobil uygulamalar için cihaz zekası sunan bir platformdur. Dolandırıcılık tespiti için geliştiricilere doğru ve hızlı çözümler sağlar.

Digital River

Digital River

digitalriver.com

Digital River, uluslararası genişleme, ödeme, vergi, dolandırıcılık ve uyum süreçlerini basitleştiren bir arka uç çözümüdür.

MaxMind

MaxMind

maxmind.com

MaxMind, IP zekası ve sahtekarlık tespiti için coğrafi konum verileri sağlayan bir platformdur. İşletmelere güvenlik ve içerik kişiselleştirmeni artırır.

IPQS

IPQS

ipqualityscore.com

IPQS, sahtekarlığı önlemek için gerçek zamanlı API araçları sunan bir güvenlik çözümüdür.

Intellicheck

Intellicheck

intellicheck.com

Intellicheck, kimlik doğrulama, dolandırıcılık önleme ve yaş doğrulaması için dijital çözümler sunar. Mobil aygıtlar ve tarayıcılar ile entegre çalışır.

UpPass

UpPass

uppass.io

UpPass, çevrimiçi dolandırıcılığı önlemeye yardımcı olan no-code kimlik doğrulama platformudur. Hızlıca onay formları oluşturabilir ve sonuçları entegre edebilirsiniz.

Cognito

Cognito

cognitohq.com

Cognito uygulaması, anında KYC ve AML uyumu, izleme listesi taraması gibi hizmetleri sunar. Küresel ölçekte, birkaç satır kod ile kullanılabilir.

Socure

Socure

socure.com

Socure, dijital kimlik doğrulaması ve dolandırıcılık önleme için AI ve makine öğrenimi kullanan bir platformdur; müşteri etkileşimleri boyunca güven sağlar.

Forter

Forter

forter.com

Forter, dijital ticarette sahtekarlığı önlemek için gerçek zamanlı analiz ve makine öğrenimi kullanan bir platformdur.

Adloox

Adloox

adloox.com

Adloox, reklam doğrulama ve performans izleme çözümleri sunan bir platformdur. Kullanıcıların dijital reklam kampanyalarını optimize etmelerine yardımcı olur.

Sift

Sift

sift.com

Sift, dijital güvenirlik sağlayan AI destekli bir sahtekarlık platformudur. 700'den fazla müşteriye, güvenli ve sorunsuz tüketici deneyimleri sunar.

Chargebacks911

Chargebacks911

chargebacks911.com

Chargebacks911 uygulaması, işletmelerin ters ibrazları yönetmelerine ve sahtekarlığı önlemelerine yardımcı olan bir çözüm sunmaktadır.

Fraud.net

Fraud.net

fraud.net

Fraud.net, dijital işletmelere sahtekarlık tespiti, müşteri kaydı yönetimi ve işlem izleme süreçlerini geliştiren bir platformdur.

NoFraud

NoFraud

nofraud.com

NoFraud, e-ticaret dolandırıcılığını önleyen, gerçek zamanlı işlem analizi yapan ve güvenli ödeme deneyimleri sunan bir uygulamadır.

Trustfull

Trustfull

trustfull.com

Trustfull, dijital izler üzerinden veri toplayarak gerçek zamanlı risk değerlendirmesi yapan bir platformdur. KYC, AML ve kimlik dolandırıcılığı tespiti alanında kullanılır.

BrandShield

BrandShield

brandshield.com

BrandShield, işletmeleri çevrimiçi tehditlerden korumak için dijital risk izleme ve kaldırma hizmetleri sunan bir platformdur.

Chargeblast

Chargeblast

chargeblast.com

Chargeblast, ters ibraz uyarıları ile işletmelerin ters ibraz oranını %0'a indirmelerine yardımcı olur, otomatik iade hizmeti ve analiz sunar.

AtData

AtData

atdata.com

AtData uygulaması, e-posta adreslerini doğrulamak ve temizlemek için güvenli bir hizmet sunar, hataları giderir ve e-posta listelerinin etkinliğini artırır.

FraudLabs Pro

FraudLabs Pro

fraudlabspro.com

FraudLabs Pro, e-ticaret işletmelerini hileli işlemlerden koruyarak siparişlerin risk analizini yapar ve meşru işlemleri hedefler.

Buysafe

Buysafe

buysafe.com

BuySafe, çevrimiçi alışverişleri güvenli hale getirerek tüketici güvenini artırmayı amaçlayan bir uygulamadır. Kullanıcılara güvenilir satıcıları tanımlar ve güvenlik önlemleri sunar.

Xelix

Xelix

xelix.com

Xelix, hesap ödemeleri için AI destekli bir kontrol merkezi sunan bir yazılım uygulamasıdır. Büyük ölçekli şirketlere finansal süreçlerini otomatikleştirir.

Riskified

Riskified

riskified.com

Riskified, e-ticaret sahtekarlığını önlemek için makine öğrenimi kullanan bir platformdur. Gerçek zamanlı dolandırıcılık tespiti ve ters ibraz koruma sağlar.

Eye4Fraud

Eye4Fraud

eye4fraud.com

Eye4Fraud, çevrimiçi siparişleri ekranlar, doğrular ve güvence altına alır, dolandırıcılığa karşı koruma sağlar.

Kount

Kount

kount.com

Kount, işletmelere sahtekarlık tespiti sağlayan bir yazılımdır. Özelleştirilebilir kurallar ile hileli işlemleri önlemeye yönelik çözümler sunar.

Signifyd

Signifyd

signifyd.com

Signifyd, e-ticaret sahtekarlıklarını önleyen ve işlemlerin güvenliğini artıran bir yazılımdır. Tüccarların müşterilerin hareketlerini değerlendirmesine yardımcı olur.

ClearSale

ClearSale

br.clear.sale

ClearSale, e-ticaret işlemlerini korumak için sahtekarlığı tespit eden ve önleyen bir platformdur. Kullanıcı dostu panel ile tüccarların işlemlerini yönetmelerine yardımcı olur.

Chargebackhit

Chargebackhit

chargebackhit.com

Chargebackhit, tüccarların ters ibrazları yönetmelerine ve önlem almalarına olanak tanıyan, analitik ve uyarılar sunan bir platformdur.

Ravelin

Ravelin

ravelin.com

Ravelin, çevrimiçi işletmeler için sahtekarlık önleme ve güvenli ödeme çözümleri sunan bir platformdur. İşlemleri gerçek zamanlı analiz ederek güvenliği artırır.

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