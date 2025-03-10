E-ticaret Sahtekarlığına Karşı Koruma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

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E-ticaret dolandırıcılık koruma yazılımı, çevrimiçi işletmelerin yüksek riskli işlemleri belirlemesine ve dolandırıcılık faaliyetlerini engellemek için potansiyel riskleri değerlendirmesine yardımcı olur. Bu yazılım, algoritmik analizden yararlanarak sahte ürün siparişleri ve ödeme olasılığını azaltır, böylece e-ticaret işletmelerinin bu tür risklere maruz kalması en aza indirilir. Bu işletmelerin dolandırıcılık girişimlerine karşı savunmasızlığı, özellikle işlemler güvenli olmayan web siteleri veya mobil platformlarda gerçekleştiğinde artıyor.
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Stripe
stripe.com
Stripe, e-ticaret siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve API hizmetleri sunan çevrimiçi bir ödeme platformudur.
GeoComply
geocomply.com
GeoComply, coğrafi konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcı kimliğini doğrulayan bir güvenlik çözümüdür.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis, yasal araştırma ve belge yönetimi için AI destekli bir platformdur. Kullanıcılar, yasal bilgileri analiz eder ve belgeler oluşturur.
Onfido
onfido.com
Onfido, işletmelerin kimlik doğrulama süreçlerini otomatikleştirmesine yardımcı olan AI destekli bir platformdur. Biyometrik doğrulama ve belge analizi sunar.
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint, web ve mobil uygulamalar için cihaz zekası sunan bir platformdur. Dolandırıcılık tespiti için geliştiricilere doğru ve hızlı çözümler sağlar.
Digital River
digitalriver.com
Digital River, uluslararası genişleme, ödeme, vergi, dolandırıcılık ve uyum süreçlerini basitleştiren bir arka uç çözümüdür.
MaxMind
maxmind.com
MaxMind, IP zekası ve sahtekarlık tespiti için coğrafi konum verileri sağlayan bir platformdur. İşletmelere güvenlik ve içerik kişiselleştirmeni artırır.
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS, sahtekarlığı önlemek için gerçek zamanlı API araçları sunan bir güvenlik çözümüdür.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, kimlik doğrulama, dolandırıcılık önleme ve yaş doğrulaması için dijital çözümler sunar. Mobil aygıtlar ve tarayıcılar ile entegre çalışır.
UpPass
uppass.io
UpPass, çevrimiçi dolandırıcılığı önlemeye yardımcı olan no-code kimlik doğrulama platformudur. Hızlıca onay formları oluşturabilir ve sonuçları entegre edebilirsiniz.
Cognito
cognitohq.com
Cognito uygulaması, anında KYC ve AML uyumu, izleme listesi taraması gibi hizmetleri sunar. Küresel ölçekte, birkaç satır kod ile kullanılabilir.
Socure
socure.com
Socure, dijital kimlik doğrulaması ve dolandırıcılık önleme için AI ve makine öğrenimi kullanan bir platformdur; müşteri etkileşimleri boyunca güven sağlar.
Forter
forter.com
Forter, dijital ticarette sahtekarlığı önlemek için gerçek zamanlı analiz ve makine öğrenimi kullanan bir platformdur.
Adloox
adloox.com
Adloox, reklam doğrulama ve performans izleme çözümleri sunan bir platformdur. Kullanıcıların dijital reklam kampanyalarını optimize etmelerine yardımcı olur.
Sift
sift.com
Sift, dijital güvenirlik sağlayan AI destekli bir sahtekarlık platformudur. 700'den fazla müşteriye, güvenli ve sorunsuz tüketici deneyimleri sunar.
Chargebacks911
chargebacks911.com
Chargebacks911 uygulaması, işletmelerin ters ibrazları yönetmelerine ve sahtekarlığı önlemelerine yardımcı olan bir çözüm sunmaktadır.
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net, dijital işletmelere sahtekarlık tespiti, müşteri kaydı yönetimi ve işlem izleme süreçlerini geliştiren bir platformdur.
NoFraud
nofraud.com
NoFraud, e-ticaret dolandırıcılığını önleyen, gerçek zamanlı işlem analizi yapan ve güvenli ödeme deneyimleri sunan bir uygulamadır.
Trustfull
trustfull.com
Trustfull, dijital ayak izlerine dayalı olarak veri toplayan gerçek zamanlı bir risk karar verme platformudur. Telefon numarası, e-posta, IP, cihaz ve tarayıcı dahil olmak üzere birden fazla sinyal üzerinde sessiz kontroller kullanan Trustfull, farklı sektörlerdeki şirketlerin riskleri değerlendirmesine ve daha güvenli bir çevrimiçi deneyim sunmalarına yardımcı olur. Ana kullanım örnekleri arasında şunlar yer alır: KYC, AML, Hesap Devralma, Promosyonun Kötüye Kullanımı ve Sentetik Kimlik Sahtekarlığı Tespiti.
BrandShield
brandshield.com
Sağlam, patent bekleyen teknolojimiz, ihlallerle mücadele etmenize yardımcı olur ve marka korumasını her büyüklükteki kuruluş için uygun fiyatlı hale getirir.
Chargeblast
chargeblast.com
Stripe'ın resmi ortağı olan Chargeblast, ticari müşterilerin ters ibraz uyarılarıyla ters ibraz oranlarını %0'a düşürmesine yardımcı oluyor. Müşterilerimiz, bir müşteri ters ibraz vakasını açtığında uyarı alır ve ters ibraz, müşterinin ödeme işlemcisi tarafından resmi olarak kaydedilmeden önce müşteriye para iadesi yapabilir. Müşterilerimize haftada saatlerce zaman kazandıran ve onlara gönül rahatlığı sağlayan teknik etkinleştirme ve beyaz eldivenli müşteri hizmetleri aracılığıyla kendimizi diğer ters ibraz uyarı sağlayıcılarından farklılaştırıyoruz. Ayrıca, daha hızlı gelir artışı ve daha yüksek marjlar elde etmek için işletmenizi optimize etmenize yardımcı olabilecek temsil hizmetleri, otomatik ters ibraz hizmetleri ve bir iş ortakları ekosistemi de sağlıyoruz.
AtData
atdata.com
AtData'nın amiral gemisi e-posta doğrulama hizmeti SafeToSend, kapsamlı e-posta veri hijyeni ve maliyetli, sorunlu adreslere karşı koruma sağlamak için doğruluk, güvenlik, hız ve kullanım kolaylığı açısından sektöre liderlik ediyor. SafeToSend, yalnızca sözdiziminin doğru olup olmadığını değil, aynı zamanda adresin ISP'ye özgü gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını da belirleyerek e-posta adresinin geçerli olduğunu doğrulayacaktır. Riski azaltmak ve gönderenin itibarını kurtarmak için zararlı adresleri ayıklarken yazım hatalarını, biçimlendirmeyi, söz dizimini ve diğer giriş hatalarını düzelteceğiz. Ayrıca, daha iyi teslim edilebilirlik, daha iyi segmentasyon ve nitelikli potansiyel müşteriler için aktif olarak kullanılan e-postaları belirlemek üzere etkinlik sinyallerini inceleyen bir etkileşim puanı da sağlıyoruz. %100 SafeToSend garantimiz, e-postalarınızın doğrulandığı, düzeltildiği ve güvende olduğu konusunda içinizin rahat olmasını sağlar; böylece mesajlarınız doğru kanalda doğru hedef kitleye ulaşır. Sonuçlar daha yüksek yanıt oranları, dönüşüm ve kârdır. Başlamak kolaydır. Self servis portalımız InstantData aracılığıyla verilerinizi temizlemeyi kolaylaştırıyoruz. Ücretsiz bir hesap oluşturun ve yerel cihazınızdan e-posta listenizi seçin, FTP yoluyla yükleyin veya e-posta pazarlama platformunuzdan içe aktarın.
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
Fraudlabs Pro, tüccarların çevrimiçi mağazalarını kötü amaçlı sahtekarlardan korumalarına yardımcı olur. Çevrimiçi sahtekarlıklar için kredi kartları, PayPal vb. Kullanarak işlem gören tüm siparişleri tarar. Sonuç olarak, ters ibraz ederek, operasyon verimliliğini artırarak ve geliri artırarak e-ticaret tüccar karlarını arttırır.
Buysafe
buysafe.com
BuySafe, bağımsız e-ticaret satıcılarının, alışveriş yapanlar nezdinde itibar, güven ve itimat oluşturmalarına yardımcı olacak bir çevrimiçi alışveriş garantisi sağlar. Alışveriş yapanlar daha iyi ve daha güvenli bir çevrimiçi alışveriş deneyiminin tadını çıkarırken, satıcılar da gelirlerinde, alıcı memnuniyetinde ve sadakatinde önemli bir artış görüyor.
Xelix
xelix.com
Xelix, Borç Hesapları ekipleri için yapay zeka destekli bir Kontrol Merkezi sunan kurumsal bir yazılım şirketidir. Mali kontrol süreçlerini otomatikleştirmek ve geliştirmek için en büyük küresel şirketlerden bazılarıyla çalışıyoruz.AP Kontrol Merkezimiz beş temel AP sürecinin sıkıntısını ortadan kaldırıyor: fazla ödeme ve sahtekarlığın önlenmesi, ana satıcı veri yönetimi, tedarikçi bildirimi mutabakatı, satıcı sorgulama yönetimi ve AP/P2P raporlaması. Xelix'in kullanımı kolay, bulut tabanlı ve esnek olması onu tüm sektörlerdeki büyük kuruluşlar için uygun hale getiriyor. 10/10 müşteri desteği sağlamaktan gurur duyuyoruz ve işlevselliği müşterilerimizle birlikte geliştirmeyi seviyoruz.
Riskified
riskified.com
Riskified, gerçek ters ibraz garantisi ve premium ortaklık modelleriyle desteklenen, dolandırıcılığı en aza indirmek ve net geliri en üst düzeye çıkarmak için küresel bir satıcı ağı tarafından desteklenen bir makine öğrenimi platformuna sahip, pazarın en akıllı ve en doğru e-Ticaret dolandırıcılık yönetimi ortağıdır. Platformumuzda 180'den fazla ülkede 400 milyondan fazla alışveriş yapan kullanıcıyla her gün milyonlarca işlemi değerlendiriyoruz. Bu veriler sistemimize geri beslendiği için platformumuz her işlemde daha akıllı hale geliyor. Üye işyerlerimiz yalnızca kendi veri tabanlarındaki verilerden değil, tüm bu verilerden yararlanmaktadır. Güçlü Ters İbraz Garantisi ürünümüzün ötesinde, Riskified, satıcıları tüm müşteri yaşam döngüsü boyunca korumak ve desteklemek için kapsamlı bir çözüm portföyü oluşturmuştur. Hesap Güvenliği, Politika Koruması ve Ödeme Optimizasyonu çözümlerimizle, satıcıların sürekli gelişen e-Ticaret dolandırıcılığı dünyasında gezinmelerine ve önde olmalarına yardımcı olmak için buradayız.
Eye4Fraud
eye4fraud.com
Eye4Fraud, çevrimiçi siparişlerinizi tarar, doğrular ve garanti eder, böylece güvenle satış yapabilir ve gönderebilirsiniz. Siparişlerinizi Eye4Fraud'a aktararak dünyadaki en eksiksiz tüketici alışveriş veri havuzundan yararlanıyorsunuz.
Kount
kount.com
Kount güven ve güvenlik teknolojisidir. İşletmeler, karşılaştıkları benzersiz zorluklara uygun çözümleri seçer ve biz de sektör ne olursa olsun, onların güvenle büyümelerine yardımcı oluruz. Günümüzün büyüyen işletmelerinde sıklıkla karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek için veriye dayalı kararlardan, gelişmiş makine öğreniminden ve onlarca yıllık deneyimden yararlanıyoruz. Sonuç, her etkileşimde daha fazla güvendir.
Signifyd
signifyd.com
Signifyd, e-ticaret alışverişçisinin hesap oluşturma aşamasından ödeme ve iade talebine kadar olan yolculuğu boyunca önemli dönüşüm noktalarında dolandırıcılık ve kötüye kullanım sorunlarını ele alan bir ticaret koruma sağlayıcısıdır. Satıcıların, alışveriş yapan kişinin hesap oluşturma, işlemi tamamlama veya para iadesi talep etme gibi belirli bir işlemi ne zaman yapmasının uygun olduğuna karar vermesine yardımcı oluyoruz. Bunu doğru bir şekilde yapabiliyoruz çünkü daha önce koruduğumuz binlerce e-ticaret vitrininde alışveriş yapanların %98'ini gördük. Belirlenmiş müşteriler, daha fazla iyi alışverişçinin geçişine izin verildiğinde genellikle gelirde %5 - 9'luk bir artış elde edilir. Kararlarımıza o kadar güveniyoruz ki, sipariş onaylarını bir garantiyle geri alıyoruz; bu da satıcılarımıza, bir ters ibraz oluşması durumunda onlara %100 geri ödeme yapacağımızı bilerek siparişin yerine getirilmesini otomatikleştirme konusunda güven veriyor.
ClearSale
br.clear.sale
ClearSale, en eksiksiz e-ticaret sahtekarlığına karşı koruma çözümüdür. Piyasadaki başka hiçbir şeye benzemeyen dengeli, gerçek dünya yaklaşımı için gelişmiş istatistiksel teknolojiyi dünyanın en büyük uzman dolandırıcılık analistleri ekibiyle birleştiriyoruz. Sektördeki en yüksek sipariş onay oranlarını ve en düşük hatalı ret oranlarını sunuyoruz.
Chargebackhit
chargebackhit.com
Chargebackhit, çevrimiçi iş ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış Visa ve Mastercard sertifikalı bir ters ibraz önleme çözümüdür. Tüm ters ibraz yönetimi operasyonlarınıza ve analizlerinize tek bir kullanışlı kontrol panelinden erişilebilir. Müşterilerimize kopyalardan ve diğer mutabakat sorunlarından uzak, en geniş ters ibraz uyarı kapsamını sunmak için tescilli teknolojimizi ihraççıların ve Planların ağlarıyla birleştiriyoruz. Ekibimiz, garantili yatırım getirisi ile mevcut ters ibrazlarla mücadele etmenize, gelecekteki ters ibrazları önlemenize, geliri kurtarmanıza ve daha pek çok şeye yardımcı olacaktır.
Ravelin
ravelin.com
Ravelin, gelişen dolandırıcılık tehditlerini önlemenize ve ödemeleri güvenle kabul etmenize yardımcı olmak için gelişmiş teknoloji ve özel destek sağlar.
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