E-ticaret Sahtekarlığına Karşı Koruma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Tokelau

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E-ticaret dolandırıcılık koruma yazılımı, çevrimiçi işletmelerin yüksek riskli işlemleri belirlemesine ve dolandırıcılık faaliyetlerini engellemek için potansiyel riskleri değerlendirmesine yardımcı olur. Bu yazılım, algoritmik analizden yararlanarak sahte ürün siparişleri ve ödeme olasılığını azaltır, böylece e-ticaret işletmelerinin bu tür risklere maruz kalması en aza indirilir. Bu işletmelerin dolandırıcılık girişimlerine karşı savunmasızlığı, özellikle işlemler güvenli olmayan web siteleri veya mobil platformlarda gerçekleştiğinde artıyor.
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Kount
kount.com
Kount güven ve güvenlik teknolojisidir. İşletmeler, karşılaştıkları benzersiz zorluklara uygun çözümleri seçer ve biz de sektör ne olursa olsun, onların güvenle büyümelerine yardımcı oluruz. Günümüzün büyüyen işletmelerinde sıklıkla karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek için veriye dayalı kararlardan, gelişmiş makine öğreniminden ve onlarca yıllık deneyimden yararlanıyoruz. Sonuç, her etkileşimde daha fazla güvendir.
Trustfull
trustfull.com
Trustfull, dijital ayak izlerine dayalı olarak veri toplayan gerçek zamanlı bir risk karar verme platformudur. Telefon numarası, e-posta, IP, cihaz ve tarayıcı dahil olmak üzere birden fazla sinyal üzerinde sessiz kontroller kullanan Trustfull, farklı sektörlerdeki şirketlerin riskleri değerlendirmesine ve daha güvenli bir çevrimiçi deneyim sunmalarına yardımcı olur. Ana kullanım örnekleri arasında şunlar yer alır: KYC, AML, Hesap Devralma, Promosyonun Kötüye Kullanımı ve Sentetik Kimlik Sahtekarlığı Tespiti.
BrandShield
brandshield.com
Sağlam, patent bekleyen teknolojimiz, ihlallerle mücadele etmenize yardımcı olur ve marka korumasını her büyüklükteki kuruluş için uygun fiyatlı hale getirir.
Adloox
adloox.com
Adloox, Avrupa merkezli, bağımsız bir reklam doğrulama ve analiz platformudur. Adloox, 2009 yılından bu yana, reklam verenler, ajanslar ve diğer satın alma tarafı teknolojileri de dahil olmak üzere tüm müşterilerinin en karmaşık reklam sahtekarlığı türlerinden korunmasını sağlamak ve reklamların görüntülenebilir, etkili ve güvenilir olmasını sağlamak için en son teknolojiye sahip özel teknoloji geliştirmektedir. Marka güvenli bir ortamda teslim edilir. Adloox, rakipsiz şeffaf ve ayrıntılı veriler sunarak müşterilerinin harcama verimliliklerini optimize etmelerine ve dijital medya yatırımlarının değerini en üst düzeye çıkarmalarına olanak tanır ve güçlendirir. Hizmet kültürünün merkezinde yer alan müşteriler, Adloox'u mevcut ekiplerinin bir uzantısı olarak görmeli ve işletmenin genel stratejik hedeflerine katkıda bulunmalıdır. Adloox, Paris, Londra ve New York'taki ofisleriyle küresel olarak tüm pazarları kapsamaktadır. Daha fazla bilgi için www.adloox.com adresini ziyaret edin
UpPass
uppass.io
UpPass, çevrimiçi dolandırıcılıkların en hızlı şekilde durdurulmasına yardımcı olan kodsuz kimlik doğrulama platformudur. Tıpkı Google Form'da olduğu gibi, herhangi bir doğrulama adımıyla (Canlılık ve Yüz Karşılaştırması, E-posta doğrulaması, Cep Numarası OTP doğrulaması, OCR ile Kimlik Belgesi Doğrulaması) birlikte bir ilk katılım formu oluşturabilirsiniz. Sonuçlar bağlı CRM'nize, otomasyon hizmetlerinize veya web kanca uç noktalarınıza gider. Hepsi bir dakika içinde yapıldı. Şimdi Oluşturun, Stillendirin, Paylaşın ve Doğrulayın.
Chargeblast
chargeblast.com
Stripe'ın resmi ortağı olan Chargeblast, ticari müşterilerin ters ibraz uyarılarıyla ters ibraz oranlarını %0'a düşürmesine yardımcı oluyor. Müşterilerimiz, bir müşteri ters ibraz vakasını açtığında uyarı alır ve ters ibraz, müşterinin ödeme işlemcisi tarafından resmi olarak kaydedilmeden önce müşteriye para iadesi yapabilir. Müşterilerimize haftada saatlerce zaman kazandıran ve onlara gönül rahatlığı sağlayan teknik etkinleştirme ve beyaz eldivenli müşteri hizmetleri aracılığıyla kendimizi diğer ters ibraz uyarı sağlayıcılarından farklılaştırıyoruz. Ayrıca, daha hızlı gelir artışı ve daha yüksek marjlar elde etmek için işletmenizi optimize etmenize yardımcı olabilecek temsil hizmetleri, otomatik ters ibraz hizmetleri ve bir iş ortakları ekosistemi de sağlıyoruz.
AtData
atdata.com
AtData'nın amiral gemisi e-posta doğrulama hizmeti SafeToSend, kapsamlı e-posta veri hijyeni ve maliyetli, sorunlu adreslere karşı koruma sağlamak için doğruluk, güvenlik, hız ve kullanım kolaylığı açısından sektöre liderlik ediyor. SafeToSend, yalnızca sözdiziminin doğru olup olmadığını değil, aynı zamanda adresin ISP'ye özgü gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını da belirleyerek e-posta adresinin geçerli olduğunu doğrulayacaktır. Riski azaltmak ve gönderenin itibarını kurtarmak için zararlı adresleri ayıklarken yazım hatalarını, biçimlendirmeyi, söz dizimini ve diğer giriş hatalarını düzelteceğiz. Ayrıca, daha iyi teslim edilebilirlik, daha iyi segmentasyon ve nitelikli potansiyel müşteriler için aktif olarak kullanılan e-postaları belirlemek üzere etkinlik sinyallerini inceleyen bir etkileşim puanı da sağlıyoruz. %100 SafeToSend garantimiz, e-postalarınızın doğrulandığı, düzeltildiği ve güvende olduğu konusunda içinizin rahat olmasını sağlar; böylece mesajlarınız doğru kanalda doğru hedef kitleye ulaşır. Sonuçlar daha yüksek yanıt oranları, dönüşüm ve kârdır. Başlamak kolaydır. Self servis portalımız InstantData aracılığıyla verilerinizi temizlemeyi kolaylaştırıyoruz. Ücretsiz bir hesap oluşturun ve yerel cihazınızdan e-posta listenizi seçin, FTP yoluyla yükleyin veya e-posta pazarlama platformunuzdan içe aktarın.
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
FraudLabs Pro, satıcıların çevrimiçi mağazalarını kötü niyetli dolandırıcılardan korumalarına yardımcı olur. Kredi kartları, PayPal vb. kullanılarak gerçekleştirilen tüm siparişleri çevrimiçi dolandırıcılıklara karşı tarar. Sonuç olarak, ters ibrazları azaltarak, operasyon verimliliğini artırarak ve geliri artırarak e-ticaret satıcısının karını artırır.
Cognito
cognitohq.com
Cognito kimlik doğrulaması, yalnızca birkaç satır kodla anında KYC ve AML uyumluluğu, izleme listesi taraması ve daha fazlasını dünya çapında sağlar.
Buysafe
buysafe.com
BuySafe, bağımsız e-ticaret satıcılarının, alışveriş yapanlar nezdinde itibar, güven ve itimat oluşturmalarına yardımcı olacak bir çevrimiçi alışveriş garantisi sağlar. Alışveriş yapanlar daha iyi ve daha güvenli bir çevrimiçi alışveriş deneyiminin tadını çıkarırken, satıcılar da gelirlerinde, alıcı memnuniyetinde ve sadakatinde önemli bir artış görüyor.
Chargebacks911
chargebacks911.com
Ters İbrazlar911'in başlangıcı bankacılık veya ödemelerle ilgili değildi. Aslında finans sektörünün içinde değillerdi. Şirket, yıllarını çevrimiçi bir iş kurmaya adamış, ancak başarılarının müşteri anlaşmazlıkları yüzünden yok olduğunu gören tüccarlar tarafından kuruldu. Bu deneyim, sektörün ilk ve tek uçtan uca anlaşmazlık yönetimi hizmeti olan Chargebacks911'in lansmanına ilham verdi. Bugün, ödeme anlaşmazlıklarını azaltmak ve ters ibraz dolandırıcılığı nedeniyle kaybedilen geliri geri kazanmak için ölçeklenebilir kurumsal çözümler sunuyorlar. Sektörün tek performansa dayalı yatırım getirisi garantisini sunan şirket, uygun maliyetli, uçtan uca geri ödeme yönetimi çözümleri sağlamak için özel bir yazılım ve hizmet ürünleri paketi kullanıyor. 45.000'den fazla satıcının yılda 2 milyardan fazla işlemi yönetmesi ve koruması için Chargebacks911'e neden güvendiği şaşırtıcı değil. Şirketin genel merkezi Tampa Körfezi bölgesinde olup, Rayleigh, Essex'te ek ofisleri bulunmaktadır. Önde gelen küresel hizmet sağlayıcısı olarak tanınan Chargebacks911, En İyi Ters İbraz Yönetim Programı, En İyi B2B Yazılımı, En İyi Sektör Çözümü ve daha fazlası dahil olmak üzere çok sayıda ödülle onurlandırıldı.
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net, dünya çapında dijital işletmeler ve fintech'ler için oluşturulmuş ilk tam kapsamlı Fraud, AML ve KYC platformunu işletmektedir. Ödüllü, bulut kökenli platform, her boyuttaki kuruluşun sahtekarlığı tespit etmek için yapay zeka odaklı risk istihbaratından yararlanmasına, müşterilerin katılımını ve işlem izleme iş akışlarını kolaylaştırmasına ve daha güvenli, daha akıllı ve daha karlı hale getirmek için gerçek zamanlı, eyleme geçirilebilir bilgilerden yararlanmasına yardımcı olur kararlar. Fraud.net, AWS Çözüm Ortağı Ağı'nın gururlu bir üyesidir. AWS Altyapısı + Fraud.net'in Zeka Katmanı = Eksiksiz, Bulut Tabanlı Bir Sahtekarlık Yönetim Platformu. Fraud.net, kurumsal düzeyde risk yönetimi ve gelir artırma platformunu sunmak için 20'den fazla AWS hizmetinden yararlanıyor. Fraud.net, dünya çapındaki finansal hizmetler ve dijital ticaret şirketleri adına her ay milyarlarca işlemi, uygulamayı ve olayı işler ve analiz eder. Fraud.net'in ödüllü TransactionAI çözümü AWS Marketplace'te mevcuttur: https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ojxruzi5mf7yi Merkezi New York'ta bulunan Fraud.net, e-ticarette derin deneyime sahip özel profesyonelleri istihdam etmektedir. finansal hizmetler, veri bilimi ve ileri teknoloji. 2016 yılında Whitney Anderson ve Cathy Ross tarafından kuruldu. Finans kurumları ve çevrimiçi perakendecilerle yirmi yılı aşkın bir süre çalıştıktan sonra, kendileri gibi iş liderlerini en son dolandırıcılık önleme araçlarıyla güçlendirme ihtiyacının farkına vardılar. Fraud.net sıklıkla hızlı büyüyen ve yenilikçi bir şirket olarak listeleniyor ve Accenture, Amazon Web Services, Gartner, Red Herring ve diğer birçok kuruluş tarafından tanınıyor. Ücretsiz danışmanlık ayarlamak için bugün bizimle iletişime geçin.
Xelix
xelix.com
Xelix, Borç Hesapları ekipleri için yapay zeka destekli bir Kontrol Merkezi sunan kurumsal bir yazılım şirketidir. Mali kontrol süreçlerini otomatikleştirmek ve geliştirmek için en büyük küresel şirketlerden bazılarıyla çalışıyoruz.AP Kontrol Merkezimiz beş temel AP sürecinin sıkıntısını ortadan kaldırıyor: fazla ödeme ve sahtekarlığın önlenmesi, ana satıcı veri yönetimi, tedarikçi bildirimi mutabakatı, satıcı sorgulama yönetimi ve AP/P2P raporlaması. Xelix'in kullanımı kolay, bulut tabanlı ve esnek olması onu tüm sektörlerdeki büyük kuruluşlar için uygun hale getiriyor. 10/10 müşteri desteği sağlamaktan gurur duyuyoruz ve işlevselliği müşterilerimizle birlikte geliştirmeyi seviyoruz.
Riskified
riskified.com
Riskified, gerçek ters ibraz garantisi ve premium ortaklık modelleriyle desteklenen, dolandırıcılığı en aza indirmek ve net geliri en üst düzeye çıkarmak için küresel bir satıcı ağı tarafından desteklenen bir makine öğrenimi platformuna sahip, pazarın en akıllı ve en doğru e-Ticaret dolandırıcılık yönetimi ortağıdır. Platformumuzda 180'den fazla ülkede 400 milyondan fazla alışveriş yapan kullanıcıyla her gün milyonlarca işlemi değerlendiriyoruz. Bu veriler sistemimize geri beslendiği için platformumuz her işlemde daha akıllı hale geliyor. Üye işyerlerimiz yalnızca kendi veri tabanlarındaki verilerden değil, tüm bu verilerden yararlanmaktadır. Güçlü Ters İbraz Garantisi ürünümüzün ötesinde, Riskified, satıcıları tüm müşteri yaşam döngüsü boyunca korumak ve desteklemek için kapsamlı bir çözüm portföyü oluşturmuştur. Hesap Güvenliği, Politika Koruması ve Ödeme Optimizasyonu çözümlerimizle, satıcıların sürekli gelişen e-Ticaret dolandırıcılığı dünyasında gezinmelerine ve önde olmalarına yardımcı olmak için buradayız.
Eye4Fraud
eye4fraud.com
Eye4Fraud, çevrimiçi siparişlerinizi tarar, doğrular ve garanti eder, böylece güvenle satış yapabilir ve gönderebilirsiniz. Siparişlerinizi Eye4Fraud'a aktararak dünyadaki en eksiksiz tüketici alışveriş veri havuzundan yararlanıyorsunuz.
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS, insan benzeri botlar, konut proxy'leri, sahte e-postalar ve çalınan kullanıcı verileri gibi gelişmiş sahtekarlık faaliyetlerini etkili bir şekilde algılayan ve önleyen, hepsi bir arada bir sahtekarlık önleme API paketi sunar. Gerçek zamanlı tarama araçlarımıza, yüksek riskli davranışları azaltmak için Bank of America ve Coinbase gibi büyük finans kuruluşlarının yanı sıra Microsoft, Uber ve Amazon gibi diğer şirketler de güvenmektedir. Risk verilerimiz her zaman günceldir ve en karmaşık dolandırıcılık türlerine karşı bile etkilidir.
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint, geliştiricilerin sınıfının en iyisi sahtekarlık tespit çözümleri oluşturmasına yardımcı olan, yüksek ölçekli web ve mobil uygulamalara yönelik lider cihaz zekası platformudur. Parmak izi, günler yerine aylarca süren sabit ziyaretçi kimlikleriyle %99,5 doğrudur, gerçek zamanlı karar verme için basit bir API çağrısıyla hızlıdır ve kullanıcıların daha akıllı kararlar almasını sağlayan cihaz zekasıyla eyleme geçirilebilir.
Signifyd
signifyd.com
Signifyd, e-ticaret alışverişçisinin hesap oluşturma aşamasından ödeme ve iade talebine kadar olan yolculuğu boyunca önemli dönüşüm noktalarında dolandırıcılık ve kötüye kullanım sorunlarını ele alan bir ticaret koruma sağlayıcısıdır. Satıcıların, alışveriş yapan kişinin hesap oluşturma, işlemi tamamlama veya para iadesi talep etme gibi belirli bir işlemi ne zaman yapmasının uygun olduğuna karar vermesine yardımcı oluyoruz. Bunu doğru bir şekilde yapabiliyoruz çünkü daha önce koruduğumuz binlerce e-ticaret vitrininde alışveriş yapanların %98'ini gördük. Belirlenmiş müşteriler, daha fazla iyi alışverişçinin geçişine izin verildiğinde genellikle gelirde %5 - 9'luk bir artış elde edilir. Kararlarımıza o kadar güveniyoruz ki, sipariş onaylarını bir garantiyle geri alıyoruz; bu da satıcılarımıza, bir ters ibraz oluşması durumunda onlara %100 geri ödeme yapacağımızı bilerek siparişin yerine getirilmesini otomatikleştirme konusunda güven veriyor.
NoFraud
nofraud.com
NoFraud olarak, dolandırıcılığı önlemenin sadece kayıpları önlemekle ilgili olmadığını, aynı zamanda müşteri deneyimlerini iyileştirmekle de ilgili olduğunu biliyoruz. NoFraud, işletmeleri dolandırıcılardan koruyan, ters ibraz kayıplarını ortadan kaldıran ve güvenilir alışveriş yapanlar için daha sorunsuz, daha sorunsuz ödeme deneyimleri sağlayan bir e-Ticaret sahtekarlığını önleme ve ödeme çözümüdür. NoFraud, her siparişi sahtekarlık belirtilerine karşı gerçek zamanlı olarak taramak için doğrudan e-Ticaret platformunuzla bütünleşir. Her işlem için basit bir başarılı veya başarısız kararı sağlamak amacıyla güçlü algoritmalar ve proaktif insan incelemesinin bir kombinasyonunu kullanırız, böylece siparişleri manuel olarak incelemenize veya dolandırıcılık puanlarını izlemenize asla gerek kalmaz. Karar verme sürecimize o kadar güveniyoruz ki %100 mali garanti sağlıyoruz, dolayısıyla dolandırıcılık nedeniyle ters ibraz almanız durumunda size geri ödeme yaparız. NoFraud Checkout ile, güvenilir alışveriş yapanları hızlı yola sokmak için tasarlanmış, güzel tasarlanmış bir ödeme deneyimiyle dönüşümleri artırabilirsiniz. NoFraud ağında tanınan herhangi bir müşteri, bilgilerini tek tıklamayla otomatik olarak doldurabilir; sıkıcı hesap kaydına gerek yoktur. NoFraud Checkout, diğer herkes için giriş alanlarının sayısını müşteri risk faktörlerine göre dinamik olarak uyarlar. Daha güvenilir alışveriş yapanların alışverişi hızlandırılırken, daha riskli alışveriş yapanların daha fazla bilgi sağlaması gerekir.
Digital River
digitalriver.com
Digital River, küresel genişleme, ödemeler, vergiler, dolandırıcılık ve uyumluluk için arka uç bir çözümdür. Esnek API'ler, özelleştirilebilir ödeme yöntemimizi mevcut herhangi bir ticaret platformuna entegre etmeyi kolaylaştırır. Yerelleştirilmiş ödeme deneyimleri sunduğumuz, küresel vergileri otomatikleştirdiğimiz, sahtekarlıkla mücadele ettiğimiz ve yönetmeliklere sizin adınıza uyduğumuz kayıtlı satıcı iş modelimizle riski ve karmaşıklığı ortadan kaldırın. Müşteriler bizi şu amaçlarla tercih ediyor: • 240'tan fazla pazara uluslararası genişlemeyi kolaylaştırmak • Gelire ulaşma süresini hızlandırmak • Hem B2C hem de B2B hedef kitlelerine fiziksel ürünler, dijital indirmeler ve abonelik tabanlı yazılım ve hizmetler satmak • Geliri artırmak • Riski en aza indirmek • Operasyonları basitleştirmek • Tamamlamak ön uç ticaret deneyimleri • En iyi yaptıkları işe odaklanmak için kaynakları serbest bırakın Avantajları arasında şunlar yer alır: • dünya çapında %8-15 daha yüksek yetkilendirme oranları • 20-30 daha düşük işletme maliyetleri • Yeni pazarlara 6 haftalık dağıtım Müşteriler şunları içerir: Adobe, AMD, Autodesk, Avast, Avid, Canary, Casio, Cotodama, Cisco, Citrix, Ergotron, Felco, Fitbit, Gallup, Herman Miller, Hitachi, HTC, Intel, Lenovo, Logitech, Microsoft, Nvidia, Pantone, Sony, Therabody, Varjo, VMware, Wagner
GeoComply
geocomply.com
2011 yılında kurulan GeoComply, konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcının gerçek dijital kimliğini doğrulamaya yardımcı olan sahtekarlığı önleme ve siber güvenlik çözümleri sunmaktadır. Son on yıldır önde gelen markalar ve düzenleyiciler tarafından güvenilen şirketin dolandırıcılık ve uyumluluk çözümleri, düzinelerce düzenleyici tarafından onaylanıyor, 400 milyondan fazla cihaza kuruluyor ve yılda 10 milyardan fazla işlemi analiz ediyor. GeoComply'ın çözümleri, dolandırıcılık faaliyetlerini tespit etmek ve işaretlemek için konum, cihaz ve kimlik zekasını ve gelişmiş makine öğrenimini içerir. Kuruluşlar, GeoComply çözümlerini süreçlerine ve risk motorlarına entegre ederek, kullanıcı etkileşiminde dolandırıcılığı daha erken tespit edebilir, gerçek dijital kimliklerini daha iyi oluşturabilir ve dijital güveni güçlendirebilir. GeoComply'ın ödüllü ürünleri, son derece düzenlemeye tabi ve karmaşık ABD çevrimiçi oyun ve spor bahisleri pazarı için geliştirilen teknolojilere dayanmaktadır. GeoComply, iGaming'in ötesinde, akışlı video yayıncıları ve çevrimiçi bankacılık, ödemeler ve kripto para birimi sektörleri için coğrafi konum sahtekarlığı tespit çözümleri sunarak Akamai, Amazon Prime Video, BBC, BetMGM, DraftKings ve FanDuel dahil olmak üzere etkileyici bir müşteri listesi oluşturur.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional, müşterilerin üretkenliği artırmasına, karar almayı ve sonuçları iyileştirmelerine ve dünya çapında hukukun üstünlüğünü ilerletmelerine yardımcı olan yasal, düzenleyici ve iş bilgileri ve analitiğin önde gelen küresel sağlayıcısıdır. Lexisnexis, avukatların davaları kazanmasına, çalışmalarını daha verimli yönetmelerine, müşterilerine daha iyi hizmet vermelerine ve uygulamalarını büyütmelerine yardımcı olur. Lexisnexis, şirketlere pazarlarını daha iyi anlamalarına, markalarını ve rekabetini izlemelerine ve iş riskini azaltmalarına yardımcı oluyor. Lexisnexiss, öğrencileri eğitmek için üniversitelerle işbirliği yapar ve Lexisnexis, yasaları erişilebilir hale getirerek ve yasal altyapıları güçlendirerek hükümetlerle ve mahkemelerle ülke inşasını destekler. LexisNexis, savaş suçlularına karşı kanıt toplamak ve insan kaçakçılığıyla mücadele etmek için araçlar sağlamak için önde gelen küresel dernekler ve müşterilerle ortaklık kuruyor. Dünya çapında 10.000 çalışanı olan 130'dan fazla ülkede müşterilere hizmet veren Lexisnexis Legal & Professional, sektörlerdeki profesyonel ve iş müşterileri için küresel bilgi ve analiz sağlayıcısı olan RELX Group'un bir parçasıdır.
MaxMind
maxmind.com
MaxMind, 2002'den beri IP istihbaratı, proxy tespiti ve çevrimiçi sahtekarlık tespit araçlarının sektör lideri sağlayıcısıdır. GeoIP®'in yaratıcısı ve hem IP adresi verileri hem de dolandırıcılık tespit hizmetleri sunan ilk şirket olarak bilinen MaxMind, veri odaklı çözümlerle interneti daha güvenli ve daha akıllı hale getirme misyonundadır. Dünya çapında 100.000'den fazla işletme internet güvenliği, içerik özelleştirme, reklam, analiz, dijital hak yönetimi, uyumluluk, kullanıcı deneyimi optimizasyonu ve çevrimiçi sahtekarlığın önlenmesi için MaxMind verilerine güveniyor. Şirketler GeoIP verilerini internet ziyaretçilerinin yerini belirlemek ve onlara alakalı içerik ve reklamları göstermek, analizler gerçekleştirmek, dijital hakları uygulamak ve İnternet trafiğini verimli bir şekilde yönlendirmek için kullanır. İşletmeler, GeoIP verilerini kullanarak müşterilerinin bağlantı hızları, İSS'leri ve daha fazlası hakkında ek bilgiler elde edebilir.
ClearSale
br.clear.sale
ClearSale, en eksiksiz e-ticaret sahtekarlığına karşı koruma çözümüdür. Piyasadaki başka hiçbir şeye benzemeyen dengeli, gerçek dünya yaklaşımı için gelişmiş istatistiksel teknolojiyi dünyanın en büyük uzman dolandırıcılık analistleri ekibiyle birleştiriyoruz. Sektördeki en yüksek sipariş onay oranlarını ve en düşük hatalı ret oranlarını sunuyoruz.
Onfido
onfido.com
Bir Entrust şirketi olan Onfido, uçtan uca yapay zeka destekli bir kimlik doğrulama çözümüyle işletmelerin benzersiz ihtiyaçları doğrultusunda otomatik kimlik doğrulaması oluşturmalarına yardımcı oluyor. 1.200'den fazla işletmenin müşterileriyle açık, güvenli ve kapsayıcı ilişkiler kurmasına yardımcı oluyoruz. Gerçek Kimlik Platformumuz, işletmelerin sahtekarlığı durdururken ve KYC, AML ve diğer düzenleyici gereklilikleri yönetirken, müşterileri geniş ölçekte sorunsuz bir şekilde bünyesine katmasına yardımcı olur.
Socure
socure.com
Socure'un patentli makine öğrenimi platformu, sağlam, sektör lideri doğrulukla sonuçlanan, amaca yönelik olarak oluşturulmuş, uçtan uca bir çözüm paketi aracılığıyla kusursuz CIP/KYC uyumluluğu, sahtekarlık tespiti, kimlik belgesi doğrulama ve banka hesabı sahipliği doğrulaması için yükseltilmiş bir standardı destekler Yeni katılım sırasında ve müşteri yolculuğu boyunca dijital etkileşimler ve katılım için kimlik güveninin kilidini açmak.
Chargebackhit
chargebackhit.com
Chargebackhit, çevrimiçi iş ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış Visa ve Mastercard sertifikalı bir ters ibraz önleme çözümüdür. Tüm ters ibraz yönetimi operasyonlarınıza ve analizlerinize tek bir kullanışlı kontrol panelinden erişilebilir. Müşterilerimize kopyalardan ve diğer mutabakat sorunlarından uzak, en geniş ters ibraz uyarı kapsamını sunmak için tescilli teknolojimizi ihraççıların ve Planların ağlarıyla birleştiriyoruz. Ekibimiz, garantili yatırım getirisi ile mevcut ters ibrazlarla mücadele etmenize, gelecekteki ters ibrazları önlemenize, geliri kurtarmanıza ve daha pek çok şeye yardımcı olacaktır.
Ravelin
ravelin.com
Ravelin, gelişen dolandırıcılık tehditlerini önlemenize ve ödemeleri güvenle kabul etmenize yardımcı olmak için gelişmiş teknoloji ve özel destek sağlar.
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, California, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir hizmet (SAAS) şirketi (SAAS) şirketi olarak bir Amerikan Finansal Hizmetleri ve Yazılımıdır. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'lar) sunmaktadır.
Sift
sift.com
Sift, önde gelen küresel işletmeler için dijital güveni güvence altına alan yapay zeka destekli dolandırıcılık platformudur. Makine öğrenimi ve kullanıcı kimliğine yaptığımız derin yatırımlar, yılda 1 trilyon olay gerçekleştiren bir veri ağı ve uzun vadeli müşteri başarısına olan bağlılığımız, 700'den fazla müşterinin korkusuzca büyümesine olanak sağlıyor. DoorDash, Yelp ve Poshmark gibi markalar, büyümenin kilidini açmak ve kusursuz tüketici deneyimleri sunmak için Sift'e güveniyor. Sift.com'da bizi ziyaret edin.
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc., KYC, dolandırıcılık ve yaş doğrulama ihtiyaçları için isteğe bağlı dijital kimlik doğrulama çözümleri sunmaktadır. Son derece doğru, hızlı ve güvenli çözümlere, müşteri sistemlerine ve süreçlerine entegre olan API tabanlı bir çözüm olan IDN-Direct ve bir saatten kısa sürede çalışır hale getirilebilen IDN-Portal aracılığıyla ulaşılabilir. Intellicheck bir mobil cihaz, tarayıcı veya perakende pos/tarayıcı aracılığıyla kullanılabilir.
Forter
forter.com
Dijital ticaret güven üzerine kuruludur. Güven olmadan işletmeler milyonlarca doları masada bırakıyor. Forter olarak, güven oluşturmanın (ve sonuç olarak) sahtekarlığı engellemekten daha fazlası anlamına geldiğini biliyoruz. Bu, hesap oluşturma aşamasından ödeme ve iadelere kadar tüm müşteri yolculuğunun korunması anlamına gelir. Forter, en büyük çevrimiçi perakendeci ağı tarafından desteklenen, her dijital etkileşimle ilgili en doğru, gerçek zamanlı kararları alır. Güven Platformumuz, Priceline, Nordstrom, eBay, HelloFresh ve daha fazlası gibi dünyanın bazı dijital ticaret liderlerinden bazıları için yıllık 300 Milyar Dolardan fazla işlemle ilgili kararlar almaktadır.
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