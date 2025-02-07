E-ticaret Sahtekarlığına Karşı Koruma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Slovakya

NoFraud

nofraud.com

NoFraud olarak, dolandırıcılığı önlemenin sadece kayıpları önlemekle ilgili olmadığını, aynı zamanda müşteri deneyimlerini iyileştirmekle de ilgili olduğunu biliyoruz. NoFraud, işletmeleri dolandırıcılardan koruyan, ters ibraz kayıplarını ortadan kaldıran ve güvenilir alışveriş yapanlar için daha sorunsuz, daha sorunsuz ödeme deneyimleri sağlayan bir e-Ticaret sahtekarlığını önleme ve ödeme çözümüdür. NoFraud, her siparişi sahtekarlık belirtilerine karşı gerçek zamanlı olarak taramak için doğrudan e-Ticaret platformunuzla bütünleşir. Her işlem için basit bir başarılı veya başarısız kararı sağlamak amacıyla güçlü algoritmalar ve proaktif insan incelemesinin bir kombinasyonunu kullanırız, böylece siparişleri manuel olarak incelemenize veya dolandırıcılık puanlarını izlemenize asla gerek kalmaz. Karar verme sürecimize o kadar güveniyoruz ki %100 mali garanti sağlıyoruz, dolayısıyla dolandırıcılık nedeniyle ters ibraz almanız durumunda size geri ödeme yaparız. NoFraud Checkout ile, güvenilir alışveriş yapanları hızlı yola sokmak için tasarlanmış, güzel tasarlanmış bir ödeme deneyimiyle dönüşümleri artırabilirsiniz. NoFraud ağında tanınan herhangi bir müşteri, bilgilerini tek tıklamayla otomatik olarak doldurabilir; sıkıcı hesap kaydına gerek yoktur. NoFraud Checkout, diğer herkes için giriş alanlarının sayısını müşteri risk faktörlerine göre dinamik olarak uyarlar. Daha güvenilir alışveriş yapanların alışverişi hızlandırılırken, daha riskli alışveriş yapanların daha fazla bilgi sağlaması gerekir.