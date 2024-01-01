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E-ticaret Sahtekarlığına Karşı Koruma Yazılımı - En Popüler Uygulamalar - Gambiya
E-ticaret dolandırıcılık koruma yazılımı, çevrimiçi işletmelerin yüksek riskli işlemleri belirlemesine ve dolandırıcılık faaliyetlerini engellemek için potansiyel riskleri değerlendirmesine yardımcı olur. Bu yazılım, algoritmik analizden yararlanarak sahte ürün siparişleri ve ödeme olasılığını azaltır, böylece e-ticaret işletmelerinin bu tür risklere maruz kalması en aza indirilir. Bu işletmelerin dolandırıcılık girişimlerine karşı savunmasızlığı, özellikle işlemler güvenli olmayan web siteleri veya mobil platformlarda gerçekleştiğinde artıyor.
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Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
GeoComply
geocomply.com
2011 yılında kurulan GeoComply, konum sahtekarlığını tespit eden ve kullanıcının gerçek dijital kimliğini doğrulamaya yardımcı olan sahtekarlığı önleme ve siber güvenlik çözümleri sunmaktadır. Son on yıldır önde gelen markalar ve düzenleyiciler tarafından güvenilen şirketin dolandırıcılık ve uyumlul...
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint, geliştiricilerin sınıfının en iyisi sahtekarlık tespit çözümleri oluşturmasına yardımcı olan, yüksek ölçekli web ve mobil uygulamalara yönelik lider cihaz zekası platformudur. Parmak izi, günler yerine aylarca süren sabit ziyaretçi kimlikleriyle %99,5 doğrudur, gerçek zamanlı karar verm...
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional, müşterilerinin üretkenliğini artırmasına, karar verme sürecini ve sonuçlarını iyileştirmesine ve dünya çapında hukukun üstünlüğünü ilerletmesine yardımcı olan yasal, düzenleyici ve ticari bilgiler ve analitiklerin önde gelen küresel sağlayıcısıdır. LexisNexis, avuka...
Onfido
onfido.com
Bir Entrust şirketi olan Onfido, uçtan uca yapay zeka destekli bir kimlik doğrulama çözümüyle işletmelerin benzersiz ihtiyaçları doğrultusunda otomatik kimlik doğrulaması oluşturmalarına yardımcı oluyor. 1.200'den fazla işletmenin müşterileriyle açık, güvenli ve kapsayıcı ilişkiler kurmasına yardımc...
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc., KYC, dolandırıcılık ve yaş doğrulama ihtiyaçları için isteğe bağlı dijital kimlik doğrulama çözümleri sunmaktadır. Son derece doğru, hızlı ve güvenli çözümlere, müşteri sistemlerine ve süreçlerine entegre olan API tabanlı bir çözüm olan IDN-Direct ve bir saatten kısa sürede çalış...
Digital River
digitalriver.com
Digital River, küresel genişleme, ödemeler, vergiler, dolandırıcılık ve uyumluluk için arka uç bir çözümdür. Esnek API'ler, özelleştirilebilir ödeme yöntemimizi mevcut herhangi bir ticaret platformuna entegre etmeyi kolaylaştırır. Yerelleştirilmiş ödeme deneyimleri sunduğumuz, küresel vergileri otom...
MaxMind
maxmind.com
MaxMind, 2002'den beri IP istihbaratı, proxy tespiti ve çevrimiçi sahtekarlık tespit araçlarının sektör lideri sağlayıcısıdır. GeoIP®'in yaratıcısı ve hem IP adresi verileri hem de dolandırıcılık tespit hizmetleri sunan ilk şirket olarak bilinen MaxMind, veri odaklı çözümlerle interneti daha güvenli...
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS, insan benzeri botlar, konut proxy'leri, sahte e-postalar ve çalınan kullanıcı verileri gibi gelişmiş sahtekarlık faaliyetlerini etkili bir şekilde algılayan ve önleyen, hepsi bir arada bir sahtekarlık önleme API paketi sunar. Gerçek zamanlı tarama araçlarımıza, yüksek riskli davranışları azalt...
UpPass
uppass.io
UpPass, çevrimiçi dolandırıcılıkların en hızlı şekilde durdurulmasına yardımcı olan kodsuz kimlik doğrulama platformudur. Tıpkı Google Form'da olduğu gibi, herhangi bir doğrulama adımıyla (Canlılık ve Yüz Karşılaştırması, E-posta doğrulaması, Cep Numarası OTP doğrulaması, OCR ile Kimlik Belgesi Doğr...
Chargebacks911
chargebacks911.com
Ters İbrazlar911'in başlangıcı bankacılık veya ödemelerle ilgili değildi. Aslında finans sektörünün içinde bile değillerdi. Şirket, yıllarını çevrimiçi bir iş kurmaya adamış, ancak başarılarının müşteri anlaşmazlıkları yüzünden yok olduğunu gören tüccarlar tarafından kuruldu. Bu deneyim, sektörün il...
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net, dünya çapında dijital işletmeler ve fintech'ler için oluşturulmuş ilk tam kapsamlı Fraud, AML ve KYC platformunu işletmektedir. Ödüllü, bulut kökenli platform, her boyuttaki kuruluşun sahtekarlığı tespit etmek için yapay zeka odaklı risk istihbaratından yararlanmasına, müşterilerin katılı...
Socure
socure.com
Socure'un patentli makine öğrenimi platformu, sağlam, sektör lideri doğrulukla sonuçlanan, amaca yönelik olarak oluşturulmuş, uçtan uca bir çözüm paketi aracılığıyla kusursuz CIP/KYC uyumluluğu, sahtekarlık tespiti, kimlik belgesi doğrulama ve banka hesabı sahipliği doğrulaması için yükseltilmiş bir...
Forter
forter.com
Dijital ticaret güven üzerine kuruludur. Güven olmadan işletmeler milyonlarca doları masada bırakıyor. Forter olarak, güven oluşturmanın (ve sonuç olarak) sahtekarlığı engellemekten daha fazlası anlamına geldiğini biliyoruz. Bu, hesap oluşturma aşamasından ödeme ve iadelere kadar tüm müşteri yolculu...
Sift
sift.com
Sift, önde gelen küresel işletmeler için dijital güveni güvence altına alan yapay zeka destekli dolandırıcılık platformudur. Makine öğrenimi ve kullanıcı kimliğine yaptığımız derin yatırımlar, yılda 1 trilyon olay gerçekleştiren bir veri ağı ve uzun vadeli müşteri başarısına olan bağlılığımız, 700'd...
Trustfull
trustfull.com
Trustfull, dijital ayak izlerine dayalı olarak veri toplayan gerçek zamanlı bir risk karar verme platformudur. Telefon numarası, e-posta, IP, cihaz ve tarayıcı dahil olmak üzere birden fazla sinyal üzerinde sessiz kontroller kullanan Trustfull, farklı sektörlerdeki şirketlerin riskleri değerlendirme...
BrandShield
brandshield.com
Sağlam, patent bekleyen teknolojimiz, ihlallerle mücadele etmenize yardımcı olur ve marka korumasını her büyüklükteki kuruluş için uygun fiyatlı hale getirir.
Adloox
adloox.com
Adloox, Avrupa merkezli, bağımsız bir reklam doğrulama ve analiz platformudur. Adloox, 2009 yılından bu yana, reklam verenler, ajanslar ve diğer satın alma tarafı teknolojileri de dahil olmak üzere tüm müşterilerinin en karmaşık reklam sahtekarlığı türlerinden korunmasını sağlamak ve reklamların gör...
Chargeblast
chargeblast.com
Stripe'ın resmi ortağı olan Chargeblast, ticari müşterilerin ters ibraz uyarılarıyla ters ibraz oranlarını %0'a düşürmesine yardımcı oluyor. Müşterilerimiz, bir müşteri ters ibraz vakasını açtığında uyarı alır ve ters ibraz, müşterinin ödeme işlemcisi tarafından resmi olarak kaydedilmeden önce müşte...
AtData
atdata.com
AtData'nın amiral gemisi e-posta doğrulama hizmeti SafeToSend, kapsamlı e-posta veri hijyeni ve maliyetli, sorunlu adreslere karşı koruma sağlamak için doğruluk, güvenlik, hız ve kullanım kolaylığı açısından sektöre liderlik ediyor. SafeToSend, yalnızca sözdiziminin doğru olup olmadığını değil, aynı...
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
FraudLabs Pro, satıcıların çevrimiçi mağazalarını kötü niyetli dolandırıcılardan korumalarına yardımcı olur. Kredi kartları, PayPal vb. kullanılarak gerçekleştirilen tüm siparişleri çevrimiçi dolandırıcılıklara karşı tarar. Sonuç olarak, ters ibrazları azaltarak, operasyon verimliliğini artırarak ve...
Cognito
cognitohq.com
Cognito kimlik doğrulaması, yalnızca birkaç satır kodla anında KYC ve AML uyumluluğu, izleme listesi taraması ve daha fazlasını dünya çapında sağlar.
Buysafe
buysafe.com
BuySafe, bağımsız e-ticaret satıcılarının, alışveriş yapanlar nezdinde itibar, güven ve itimat oluşturmalarına yardımcı olacak bir çevrimiçi alışveriş garantisi sağlar. Alışveriş yapanlar daha iyi ve daha güvenli bir çevrimiçi alışveriş deneyiminin tadını çıkarırken, satıcılar da gelirlerinde, alıcı...
Xelix
xelix.com
Xelix, Borç Hesapları ekipleri için yapay zeka destekli bir Kontrol Merkezi sunan kurumsal bir yazılım şirketidir. Mali kontrol süreçlerini otomatikleştirmek ve geliştirmek için en büyük küresel şirketlerden bazılarıyla çalışıyoruz.AP Kontrol Merkezimiz beş temel AP sürecinin sıkıntısını ortadan ka...
Riskified
riskified.com
Riskified, gerçek ters ibraz garantisi ve premium ortaklık modelleriyle desteklenen, dolandırıcılığı en aza indirmek ve net geliri en üst düzeye çıkarmak için küresel bir satıcı ağı tarafından desteklenen bir makine öğrenimi platformuna sahip, pazarın en akıllı ve en doğru e-Ticaret dolandırıcılık y...
Eye4Fraud
eye4fraud.com
Eye4Fraud, çevrimiçi siparişlerinizi tarar, doğrular ve garanti eder, böylece güvenle satış yapabilir ve gönderebilirsiniz. Siparişlerinizi Eye4Fraud'a aktararak dünyadaki en eksiksiz tüketici alışveriş veri havuzundan yararlanıyorsunuz.
Kount
kount.com
Kount güven ve güvenlik teknolojisidir. İşletmeler, karşılaştıkları benzersiz zorluklarla ilgili çözümleri seçer ve biz de sektör ne olursa olsun, onların güvenle büyümelerine yardımcı oluruz. Günümüzün büyüyen işletmelerinde sıklıkla karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek için veriye dayalı kar...
Signifyd
signifyd.com
Signifyd, e-ticaret alışverişçisinin hesap oluşturma aşamasından ödeme ve iade talebine kadar olan yolculuğu boyunca önemli dönüşüm noktalarında dolandırıcılık ve kötüye kullanım sorunlarını ele alan bir ticaret koruma sağlayıcısıdır. Satıcıların, alışveriş yapan kişinin hesap oluşturma, işlemi tama...
NoFraud
nofraud.com
NoFraud olarak, dolandırıcılığı önlemenin sadece kayıpları önlemekle ilgili olmadığını, aynı zamanda müşteri deneyimlerini iyileştirmekle de ilgili olduğunu biliyoruz. NoFraud, işletmeleri dolandırıcılardan koruyan, ters ibraz kayıplarını ortadan kaldıran ve güvenilir alışveriş yapanlar için daha so...
ClearSale
br.clear.sale
ClearSale, en eksiksiz e-ticaret sahtekarlığına karşı koruma çözümüdür. Piyasadaki başka hiçbir şeye benzemeyen dengeli, gerçek dünya yaklaşımı için gelişmiş istatistiksel teknolojiyi dünyanın en büyük uzman dolandırıcılık analistleri ekibiyle birleştiriyoruz. Sektördeki en yüksek sipariş onay oranl...
Chargebackhit
chargebackhit.com
Chargebackhit, çevrimiçi iş ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış Visa ve Mastercard sertifikalı bir ters ibraz önleme çözümüdür. Tüm ters ibraz yönetimi operasyonlarınıza ve analizlerinize tek bir kullanışlı kontrol panelinden erişilebilir. Müşterilerimize kopyalardan ve diğer mutabakat sorunlarından uz...
Ravelin
ravelin.com
Ravelin, gelişen dolandırıcılık tehditlerini önlemenize ve ödemeleri güvenle kabul etmenize yardımcı olmak için gelişmiş teknoloji ve özel destek sağlar.