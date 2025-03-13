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E-Ticaret Analitik Yazılımı
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E-Ticaret Analitik Yazılımı - En Popüler Uygulamalar

E-ticaret analiz yazılımı çevrimiçi perakendecilerin performansını izler. Şirketlerin en iyi ve en kötü performansa sahip ürünlerini belirlemelerine, alıcı ve tüketici davranışlarını izlemelerine ve işi etkileyen sorunları tespit etmelerine yardımcı olur. E-ticaret profesyonelleri bu araçları satışları artırmak ve müşteri deneyimini geliştirmek için kullanır. Ek olarak, envanter yöneticileri bunları siparişlerin yerine getirilmesi için kullanır ve muhasebeciler bunları maliyetleri ve karlılığı izlemek için kullanır. Çoğu e-ticaret platformu raporlama ve analiz özellikleri sunsa da, e-ticaret analiz yazılımı genellikle bağımsız bir çözüm olarak sunulur. Bazı analiz yazılımı sağlayıcıları, ürünlerinde e-ticarete özgü özellikler içerir. Ancak jenerik analiz yazılımları her zaman e-ticaretin özel ihtiyaçlarını karşılamadığından bu tür ürünler bu kategoriye dahil edilmemiştir.

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Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar, web sitelerindeki kullanıcı davranışını analiz eden bir araçtır. Heatmap, oturum kaydı ve anket gibi özellikler sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yardımcı olur.

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Mixpanel, web ve mobil uygulamalardaki kullanıcı etkileşimlerini izleyerek analiz ve raporlama yapan bir iş analitiği hizmetidir.

Sellpass

Sellpass

auth.sellpass.io

Sellpass, girişimcilerin çevrimiçi mağaza oluşturup dijital ürünler satmasına, ödemeleri kabul etmesine ve müşteri verilerini analiz etmesine olanak tanıyan bir e-ticaret platformudur.

FullStory

FullStory

fullstory.com

FullStory, kullanıcı etkileşimlerini analiz eden bir dijital deneyim platformudur. Kullanıcı davranışını gerçek zamanlı yakalayarak UX iyileştirmeleri sağlar.

Bright Data

Bright Data

brightdata.com

Bright Data, web verilerini toplamak ve analiz etmek için araçlar sunan bir platformdur. E-ticaret için rekabetçi analiz ve veri erişimi sağlar.

Triple Whale

Triple Whale

triplewhale.com

Triple Whale, e-ticaret işletmeleri için veri analizi ve performans takibi sağlayan hepsi bir arada bir işletim sistemidir.

Contlo

Contlo

contlo.com

Contlo, çok kanallı pazarlama kampanyaları oluşturan ve müşteri etkileşimlerini yöneten bir yapay zeka pazarlama platformudur.

Smartproxy

Smartproxy

smartproxy.com

Smartproxy, dünya genelinde 195 lokasyonda 40 milyon konut proxy sunarak güvenli veri erişimi ve web kazıma sağlar. Kullanıcı dostu arayüzü ile kolay yönetim imkanı sunar.

Metrilo

Metrilo

metrilo.com

Metrilo, e-ticaret markalarına müşteri verilerini analiz ederek pazarlama stratejilerini geliştirmelerine ve müşteri bağlılığını artırmalarına yardımcı olan bir platformdur.

smartscout

smartscout

smartscout.com

SmartScout, Amazon satıcılarının performans verilerini analiz etmelerine ve karlı ürünler bulmalarına yardımcı olan kapsamlı bir yazılım aracıdır.

Heap

Heap

heap.io

Heap, kullanıcı etkileşimlerini otomatik olarak izleyerek dijital yolculukları analiz eden bir veri analiz platformudur.

VWO

VWO

vwo.com

VWO, web testi ve dönüşüm optimizasyonu için kullanıcı davranışını analiz eden, deneyler düzenlemeyi kolaylaştıran bir platformdur.

RedTrack

RedTrack

redtrack.io

RedTrack, çerez kullanılmayan dünyada dijital pazarlama kampanyalarını analiz eden ve otomatikleştiren bir platformdur.

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore, perakendecilerin veri odaklı kampanyalar oluşturmasına ve müşteri iletişimini otomatikleştirmesine yardımcı olan bir pazarlama platformudur.

WeeBlok

WeeBlok

weeblok.com

WeeBlok, dijital ajanslar ve işletmeler için web pazarlama platformudur. Site oluşturma, CRM, e-posta pazarlama ve otomasyon araçları sunar.

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

Mouseflow, ziyaretçi etkileşimlerini video kaydı ve ısı haritaları ile analiz ederek web sitesi optimizasyonu sağlayan bir davranış analiz aracıdır.

MarketSyncer

MarketSyncer

marketsyncer.com

MarketSyncer, Kuzey Amerika'daki işletmeler için e-ticaret yönetim platformudur, entegrasyonlar ile operasyonları optimize eder ve işlemleri kolaylaştırır.

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

AppMetrica, mobil uygulama analiz aracı olup kullanıcı davranışlarını, uygulama içi gelirleri ve çarpışma raporlarını analiz eder.

CustomerLabs

CustomerLabs

customerlabs.com

CustomerLabs, geliştirici desteği olmadan müşteri verilerini izleyip analiz etmeye yardımcı olan bir no-code müşteri veri platformudur.

Stackline

Stackline

stackline.com

Stackline, perakende istihbarat ve analitik platformu olup e-ticaret performansını artırmak için verileri analiz eder ve pazarlama stratejileri sunar.

Sweet Analytics

Sweet Analytics

sweetanalytics.com

Sweet Analytics, tüm müşteri verilerinizi tek bir platformda birleştirerek, müşteri etkileşimlerini analiz etmeye ve pazarlama etkinizi değerlendirmeye yardımcı olur.

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

DataWeave, dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sunan bir platformdur. Global markaların satışlarını artırmalarına yardımcı olur.

edrone

edrone

edrone.me

edrone, e-ticaret için tasarlanmış bir eCRM'dir. Müşteri katılımını artırmak ve pazarlama süreçlerini otomatikleştirmek için verileri etkili bir şekilde yönetir.

Klar

Klar

getklar.com

Klar, e-ticaret verilerinizi merkezi bir yerde toplar, özelleştirir ve karar almanızı kolaylaştırır. Gelir, müşteri kazanımı ve performans raporları sunar.

ChannelSight

ChannelSight

channelsight.com

ChannelSight, e-ticaret verileri sağlayan bir platformdur. Şirketlerin müşteri yolculuklarını analiz etmelerine, satışları artırmalarına ve stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

ShopVibes

ShopVibes

shop-vibes.de

ShopVibes, merkezi bir sistemde ürün bilgisi yönetimi, kanal yönetimi ve veri analizi sunarak çoklu satış kanallarında optimizasyon sağlar.

Webeyez

Webeyez

webeyez.com

Webeyez, online işletmelerin dönüşüm kayıplarını ve gelir düşüşlerini anında tespit edip düzeltmelerine yardımcı olan bir analiz platformudur.

OWOX

OWOX

owox.com

OWOX, Google Sayfaları ile veri entegrasyonu, analizi ve görselleştirmesi sağlayarak kullanıcıların raporlar oluşturmasını kolaylaştıran bir tehdidi uygulamadır.

MikMak

MikMak

mikmak.com

MikMak, çok kanallı markalar için e-ticaret hızlandırıcı bir platformdur. Tüketici davranışlarını analiz ederek online satışları artırmayı sağlar.

Kissmetrics

Kissmetrics

kissmetrics.io

Kissmetrics, müşteri davranışlarını analiz eden ve pazarlama otomasyonu yapan bir platformdur, işletmelerin müşteri edinimini ve elde tutmayı iyileştirmesine yardımcı olur.

Graas

Graas

graas.ai

Graas, 100+ platformdan veri toplayarak Pazar yerleri, marka web siteleri, reklamlar ve envanter üzerinde kapsamlı analiz sağlar.

Conversios

Conversios

conversios.io

Conversios, Woocommerce, Shopify ve Magento için kodsuz Google Analytics ve Pixel entegrasyon aracıdır. 10.000'den fazla ürünü tek tıkla senkronize eder.

Littledata

Littledata

littledata.io

Littledata, işletmelerin Google, Meta ve Klaviyo kampanyalarını optimize etmelerine ve müşteri verilerini takip ederek gelirlerini artırmalarına yardımcı olan bir veri entegrasyon platformudur.

Datafeedwatch

Datafeedwatch

datafeedwatch.com

DataFeedWatch, ürün feed'lerini optimize ederek e-ticaret kanallarında satış performansını artıran bir yem yönetimi çözümüdür.

Arena Calibrate

Arena Calibrate

calibrate.thearena.ai

Arena Calibrate, verimlerinizi entegre eden ve raporlama sunan bir yazılımdır. İşletmelere veri analizi ve içgörü sağlamak için destek sunar.

WhatSales

WhatSales

whatsales.io

WhatSales, satış süreçlerini kolaylaştıran, olası satışları takip eden ve analiz eden bir satış yönetimi uygulamasıdır.

TrackBee

TrackBee

trackbee.io

TrackBee, pazarlama kampanyalarını izlemek ve optimize etmek için veri sağlayan bir takip uygulamasıdır. Kullanıcılar, reklam performansını gerçek zamanlı olarak görebilir.

Epsilo

Epsilo

epsilo.ai

Epsilo, e-ticaret ekiplerinin otomasyon, araştırma ve işbirliği ile gelirlerini artırmalarını sağlayan bir uygulamadır.

Peel Insights

Peel Insights

peelinsights.com

Peel Insights, Shopify üzerindeki e-ticaret mağazaları için veri analizi yaparak müşteri elde tutma ve satış performansını artırmaya yardımcı olan bir analiz aracıdır.

Sellerise

Sellerise

sellerise.com

Sellerise, Amazon satıcıları için finansal analiz, anahtar kelime optimizasyonu, envanter yönetimi ve daha fazlasını sunarak işlerini yönetmelerine yardımcı olan bir yazılımdır.

Salesfire

Salesfire

salesfire.co.uk

Salesfire, perakendecilere çevrimiçi müşteri yolculuğunu optimize eden veri odaklı çözümler sunar ve kullanıcı deneyimini kişiselleştirir.

Prefixbox

Prefixbox

prefixbox.com

Prefixbox, e-ticaret için AI tabanlı arama ve keşif çözümüdür. Akıllı filtreler ve kişiselleştirilmiş önerilerle alışveriş deneyimini geliştirir.

1WorldSync

1WorldSync

1worldsync.com

1WorldSync, markaların ürün içeriklerini dijital kanallarda doğru ve tutarlı bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir platformdur.

ThoughtMetric

ThoughtMetric

thoughtmetric.io

ThoughtMetric, e-ticaret şirketlerine pazarlama atıflarını çözme ve veri odaklı kararlar alma konusunda yardımcı olan bir analiz uygulamasıdır.

CartInsight

CartInsight

cartinsight.io

CartInsight, çevrimiçi mağazaları derleyerek küresel e-ticaret veritabanı sunar; trafik, sektör, teknoloji kullanımı ve karar vericiler hakkında bilgi sağlar.

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

ChannelMix, pazarlama verilerini birleştirerek analiz eden ve kampanya performansını değerlendiren bir platformdur.

Tracify

Tracify

tracify.ai

Tracify, e-ticaret şirketlerinin çok kanallı pazarlama etkinliklerini izlemesine ve analiz etmesine olanak tanıyan GDPR uyumlu bir yazılımdır.

Conjura

Conjura

conjura.com

Conjura, veri destekli öneri motoruyla e-ticaret performansınızı optimize ederek işinizi kârlı hale getirmenizi sağlar.

Springbot

Springbot

springbot.com

Springbot, küçük e-ticaret işletmeleri için tümleşik bir pazarlama platformudur. Site trafiğini artırma, alıcılarla etkileşim ve gelir ölçümü sağlar.

Air360

Air360

air360.io

Air360, dijital ekiplerin kullanıcı davranışlarını analiz ederek dönüşüm oranlarını artırmalarına yardımcı olan bir UX analiz platformudur.

TapClicks

TapClicks

tapclicks.com

TapClicks, veri yönetimi, raporlama ve analiz araçları sunarak pazarlama süreçlerini otomatikleştiren kapsamlı bir platformdur.

Sensai Metrics

Sensai Metrics

sensaimetrics.io

Sensai Metrics, e-ticaret mağazalarını analiz eden ve kullanıcıların veri bazlı içgörüler elde etmesine yardımcı olan bir SAAS uygulamasıdır.

Radix

Radix

radixhaven.com

Radix app, işinizi anlamak için 100'den fazla KPI ile gerçek zamanlı içgörü sunan bir analiz platformudur. 14 günlük ücretsiz deneme imkanı vardır.

Foxintelligence

Foxintelligence

foxintelligence.io

Foxintelligence, e-ticaret aktivitelerini gerçek işlemlere dayanarak ölçer ve güvenilir içgörüler sunar. Gizliliğe öncelik verir.

Flipflow

Flipflow

flipflow.io

Flipflow, markaların ve perakendecilerin fiyat, promosyon, rakipler ve ürün verilerini analiz etmelerini sağlayan bir pazar analiz yazılımıdır.

StackTome

StackTome

stacktome.com

StackTome, e-ticaret işletmeleri için SEO’yu artırarak organik trafiği güçlendiren, müşteri deneyimini analiz eden ve olumsuz geri bildirimlere hızlı yanıt veren bir inceleme yönetim uygulamasıdır.

Elevar

Elevar

getelevar.com

Elevar, e-ticaret ve pazarlama analitiği için dönüşüm izleme yazılımıdır. Veri analizi ve optimizasyonu yapar, müşteri davranışlarını izler.

Analytic Index

Analytic Index

analyticindex.com

Analytic Index, ajanslar ve markalar için e-ticarette büyümeyi artıran, arama performansını iyileştiren bir analiz ve danışmanlık uygulamasıdır.

Noogata

Noogata

noogata.com

Noogata, Amazon için yapay zeka destekli bir e-ticaret platformudur. Rekabetçi içgörüler sunarak markaların büyümesine yardımcı olur.

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